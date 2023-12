«Rappi» fait chuter le LHC +++ Servette domine Kloten

Guerdat remporte la Finale du Top 10 Guerdat a remporté pour la 3e fois la Finale du Top 10 Image: KEYSTONE/AP/CAROLYN KASTER Steve Guerdat est devenu le premier triple vainqueur de l'histoire de la prestigieuse Finale du Top 10, épreuve-phare de la journée de vendredi au CHI de Genève. Le champion d'Europe 2023 a triomphé en selle de Venard de Cerisy, après avoir déjà gagné en 2010 avec Jalisca et en 2018 sur Alamo. Le Jurassien, plus "lent" parmi les trois cavaliers auteurs d'un sans faute en première manche derrière Shane Sweetnam (James Kann Cruz) et le tenant du titre Henrik von Eckermann (King Edward), a mis la pression sur l'Irlandais et le Suédois en signant un deuxième parcours exempt de toute erreur. Avec un chrono de 48''13. Le no 1 mondial Henrik von Eckermann n'a pas tenu le choc, commettant une faute fatale et terminant au 2e rang. Le no 10 de la hiérarchie Shane Sweetnam a lui aussi craqué, en fin de parcours, commettant même deux fautes qui l'ont rejeté à la 6e place du classement final. "C'est un sentiment extraordinaire", a lâché Steve Guerdat à l'issue de cette épreuve. "Chaque victoire ici est exceptionnelle, je l'ai répété dix fois, cent fois, mille fois. C'est juste un rêve qui se réalise. Je suis un gamin qui continue de rêver", a poursuivi le champion olympique 2012. Fuchs 5e Cette prestigieuse épreuve se refuse en revanche toujours à Martin Fuchs (5e), qui la disputait pour la cinquième fois. En selle de Conner Jei, le Zurichois a perdu toute chance de s'imposer dès la première manche en commettant deux fautes. Il s'est parfaitement repris avec un deuxième parcours immaculé, en vain. Martin Fuchs sera dimanche avec Leone Jei l'un des grands favoris du Grand Prix, qu'il a déjà gagné à deux reprises à Palexpo. Il reste en outre sur un succès en Grand Chelem, à Spruce Meadows en septembre. Vainqueur quant à lui à trois reprises du GP genevois, Steve Guerdat montera Dynamix de Belhême dimanche.

La Juventus bat Naples et prend la tête de la Serie A L'attaquant de Naples Victor Osimhen, à gauche, semble déséquilibrer par Danilo. Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO La Juventus Turin a pris provisoirement la tête du championnat d'Italie en battant le champion en titre Naples 1 à 0 à domicile lors du match d'ouverture de la 15e journée. Un but de la tête de Federico Gatti (51e) a offert la victoire aux Turinois qui du coup devancent d'un point l'Inter Milan (2e), qui accueille l'Udinese (16e) samedi (20h45). Au terme d'une rencontre à la fois très engagée et très fermée défensivement, les hommes de Massimiliano Allegri ont remporté leur onzième victoire de la saison. Le club turinois n'a perdu qu'une fois en Serie A cette saison (4-2 à Sassuolo, 5e j.), et surfe désormais sur une série d'invincibilité de dix matches (huit victoires, deux nuls) et met ainsi la pression sur l'Inter. Pourtant, lors d'une rencontre alerte, la meilleure occasion du match a été à l'actif de Naples, lorsque le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, seul face au but de Wojciech Szczesny, a tiré au-dessus (28e). Kvaratskhelia avait été démarqué côté gauche sur une erreur de marquage et une passe inspirée de Victor Osimhen. Naples, avec son nouvel entraîneur Walter Mazzarri, qui vient de remplacer le Français Rudi Garcia, est cinquième à douze longueurs de son adversaire du jour. L'attaquant masqué Victor Osimhen, meilleur buteur de Serie A la saison dernière, a cru égaliser à la 70e minute mais son but a été refusé pour hors jeu. Le Nigérian avait réussi à éviter la sortie du gardien Szczesny avant de conclure. Le Napoli comptait se racheter de sa dernière lourde défaite à domicile contre l'Inter Milan (0-3), peine perdue.

Fin de série pour le Lausanne HC, Genève-Servette en reprise L'attaquant du CP Berne, Thierry Bader jubile après avoir inscrit le 2-1 pour ses couleurs contre Bienne. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fin de série pour Lausanne. Après sept succès de rang, les Vaudois sont tombés à domicile contre les Rapperswil-Jona Lakers (2-4) en National League. Genève-Servette s'est repris contre Kloten (6-4). Les Lausannois ont connu un trou noir au début de la troisième période. Alors qu'ils avaient archidominé le deuxième tiers-temps (16-4 aux tirs), ils ont encaissé deux buts en 65 secondes par Albrecht et Dünner. Mais s'ils ont brillé au cours de la période intermédiaire, les deux autres tiers ont été difficiles pour les Vaudois. Il est vrai que Rapperswil-Jona constitue une sorte de "bête noire" pour les coéquipiers de Damien Riat puisqu'ils se sont inclinés lors des trois matches de la saison. La partie a été marquée par le geste très dangereux du Tchèque Martin Frk, qui a donné un coup de patin au cou du défenseur lausannois Lawrence Pilut, qui aurait pu avoir des conséquences désastreuses. Heureusement, il n'en fut rien et les arbitres n'ont rien signalé sur cette action... Après avoir bousculé sans ménagement le champion de Suède mardi en Ligue des champions, Genève-Servette a eu besoin d'un tiers-temps pour prendre la mesure de Kloten. Après 20 minutes sans grande passion, les joueurs de Jan Cadieux ont pris résolument la direction du jeu. Noah Rod a ouvert le score à 4 contre 5 avant que Sakari Manninen et Marc-Antoine Pouliot en supériorité numérique ne traduise l'avantage des Genevois aux tirs (21-4) dans la seule deuxième période. Malheureusement, les coéquipiers de Valtteri Filppula se sont fait quelques frayeurs dans l'ultime tiers-temps, permettant aux Zurichois à revenir à 4-3 avant que Hartikainen ne marque un précieux 5-3 à 5 contre 4. Robert Mayer s'est blessé sur le 4-2 et a laissé sa place au jeune Nassim Jaafri-Hayani, qui remplaçait Gauthier Descloux, blessé. Les Genevois mettent fin à une série de quatre défaites et de six à domicile. Haas match-winner Derby animé entre Bienne et Berne. Les Seelandais ont fini par s'imposer 4-3 après prolongation à la faveur d'un but de Gaëtan Haas après 27 secondes de temps supplémentaire. Les joueurs de la capitals ont mené 2-1 après un doublé de Thierry Bader et même 3-2 après le premier but de la saison de Ritzmann. Mais Bachofner et Haas en ont décidé autrement. Ajoie n'a pas pu enchaîner un deuxième succès de suite. Les Jurassiens se sont inclinés 3-1 contre Ambri-Piotta. Les Léventins ont assuré leur victoire à la 59e minute par Dominic Zwerger dans le but vide. Les Zurich Lions sont allés cueillir leur sixième succès de rang avec leur victoire 3-1 sur la glace de Lugano. Les coéquipiers de Sven Andrighetto sont des leaders sereins cinq points d'avance sur Zoug et Fribourg-Gottéron au repos vendredi soir.

Deuxième médaille d'or pour Noè Ponti Noè Ponti a remporté sa deuxième médaille d'or à Otopeni. Image: KEYSTONE/AP/Alexandru Dobre Aux Championnats d'Europe à Otopeni en Roumanie, Noè Ponti a décroché sa deuxième médaille d'or. Après son sacre sur 100 m papillon, le Tessinois l'a emporté sur 200 m papillon. Ponti a remporté sa 7e médaille dans un grand événement. Il a gagné en 1'49''42 à 3 dixièmes de son record de Suisse.

Le CIO autorise la participation des Russes et Bélarusses Le président du CIO Thomas Bach, ici en visite sur les installations des JO de Paris, a obtenu la réintégration des athlètes russes et bélarusses. Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK FIFE / POOL Le Comité international olympique a autorisé vendredi les sportifs russes et bélarusses à participer sous bannière neutre aux JO-2024 de Paris. Cette décision ne concerne pas les épreuves par équipes et les athlètes ne doivent pas avoir activement soutenu l'invasion russe de l'Ukraine. Seuls onze "athlètes individuels neutres" se sont pour l'instant qualifiés pour la compétition, soit huit Russes et trois Bélarusses, a précisé le CIO dans un communiqué, contre une soixantaine de sportifs ukrainiens. La question est cruciale puisque la crainte de voir une délégation ukrainienne absente ou très affaiblie à Paris a longtemps inquiété l'instance olympique, et aurait rendu politiquement plus délicate encore la présence de sportifs russes, même sans hymne ni drapeau. Après avoir banni Russes et Bélarusses du sport mondial fin février 2022, dans la foulée de l'invasion russe de l'Ukraine, le CIO a donc raisonné en deux temps pour organiser leur retour, expliquant à maintes reprises que les sportifs ne devaient pas "payer" pour les actions de leur gouvernement. En mars dernier, l'organisation olympique a d'abord recommandé aux fédérations internationales de réintégrer les Russes et Bélarusses sous bannière neutre à leurs compétitions, tout en repoussant "à un moment approprié" sa décision sur les JO 2024 de Paris comme sur les JO 2026 de Milan-Cortina. Position assouplie L'instance olympique s'est donné le temps d'évaluer le déroulement des compétitions, jugé globalement satisfaisant, et de voir évoluer la position du gouvernement ukrainien, qui a d'abord imposé à ses sportifs de boycotter tout événement impliquant des Russes avant d'assouplir sa position cet été. Par ailleurs, si les fédérations internationales ont suivi cette recommandation en ordre dispersé - l'athlétisme en particulier refuse toujours de réintégrer les Russes -, le 12e Sommet olympique organisé mardi à Lausanne a débouché sur un signal clair du monde sportif. Les représentants des fédérations internationales, des 206 comités nationaux olympiques et des athlètes ont tous réclamé une décision "rapide", pour permettre la présence à Paris du petit nombre de sportifs russes et bélarusses qui ont pu franchir l'obstacle des qualifications.

Lena Häcki-Gross manque de peu le podium Lena Haecki-Gross manque parfois de sûreté au tir. Image: KEYSTONE/EPA/Pontus Lundahl A Hochfilzen, Lena Häcki-Gross a manqué d'un rien son deuxième podium de la Coupe du monde. Trois dixièmes de seconde lui ont fait défaut. L'Obwaldienne de 28 ans a pris la quatrième place lors de la victoire de la Norvégienne Landmark Tandrevold malgré un tour de pénalité. La Française Justine Braisaz-Bouchet a également dû effectuer une boucle de pénalisation. Häcki-Gross, qui vit en Allemagne depuis son mariage, est connue comme une tireuse rapide, mais pas la plus sûre. Ainsi, son tir manqué dans la position debout ne surprend pas. En revanche, il est frappant de voir qu'elle a effectué une grande progression en fond. La biathlète d'Engelberg s'est montrée sur les 7,5 km pratiquement aussi rapide que Tandrevold ou Braisaz-Bouchet. Les Suisses n’ont pas brillé lors de l’épreuve sprint Coupe du monde de Hochfilzen. En l’absence de Niklas Hartweg, rentré en Suisse pour se soigner, Joscha Burkhalter a pris la 25e place etSebastian Stalder la 30e. Troisième Suiisse en lice, Jérémy Finello a terminé 51e. La victoire est revenue au Norvègien Tarjei Bö qui a devancé son compatriote Sturla Holm Laegreid.

Gut-Behrami 3e du premier super-G de St-Moritz, Goggia impériale Lara Gut-Behrami devra patienter avant de décrocher son 20e succès dans un super-G en Coupe du monde Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lara Gut-Behrami a cueilli son quatrième podium de l'hiver vendredi à St-Moritz, en cinq courses disputées. La Tessinoise a terminé 3e d'un super-G remporté par une Sofia Goggia impériale. Cette première épreuve de vitesse de la saison, disputée dans des conditions compliquées en raison d'une visibilité réduite, a vu Sofia Goggia réaliser une démonstration. L'Italienne, bien plus directe que ses rivales dans ses trajectoires, a devancé sa dauphine autrichienne Cornelia Hütter de 0''95. Lara Gut-Behrami a, elle, lâché 1''02 sur Sofia Goggia. La détentrice du Globe de cristal de la spécialité saura se contenter de ce podium, son 78e en Coupe du monde, arraché avec 0''06 d'avance sur la leader du général Mikaela Shiffrin (4e). Elle tentera de s'offrir un 20e succès dans la discipline dimanche. Les autres Suissesses ont manqué leur affaire vendredi dans la station grisonne, où une descente aura lieu samedi. Trop passive, Corinne Suter n'a pu faire mieux que 8e, à 1''91 de la gagnante. Coupable d'une grosse faute de ligne juste avant une portion de "plat", Michelle Gisin a pour sa part perdu plus de trois secondes.

11 sur 11 pour Kevin Fiala et les Kings La fête continue pour Anze Kopitar (11) et Kevin Fiala (22). Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis La fête continue pour Kevin Fiala et Los Angeles ! Les Kings ont cueilli un onzième succès de rang à l’extérieur lors d’une soirée bien faste pour les joueurs suisses. Les Kings se sont imposés 4-0 à Montréal grâce notamment à deux passes décisives de Kevin Fiala. Le meilleur compteur suisse de la saison comptabilise désormais 23 points (6 buts/17 assists) au sein d’une équipe qui n’a plus besoin que d’un succès pour égaler cette fois le record du nombre de victoires à l’extérieur de rang. Les Kings ont ainsi rendez-vous avec l’histoire samedi à New York où ils affronteront les Islanders. 20 points pour Roman Josi Roman Josi a, pour sa part, atteint le seuil des 20 points avec son but et son assist lors du succès 5-1 à domicile de Nashville devant Tampa Bay. Le capitaine a décroché la troisième étoile à l’issue d’une rencontre qui confirme bien le grand retour des Pretadors au premier plan. Nashville a, en effet, remporté neuf de ses onze derniers matches pour basculer enfin du bon côté de la barre après un début de saison bien compliqué. Les Predators sont ainsi revenus à la hauteur de l’Arizona Janis Moser, battue 4-1 sur sa glace par Philadelphia pour mettre un terme à une série de cinq victoires de rang. A Chicago, Philipp Kurashev a, pour sa part, inscrit l’unique but de la rencontre pour donner la victoire aux Blackhawks devant Anaheim. Le Bernois a marqué sa cinquième réussite de la saison sur une séquence à cinq contre quatre à la 30e. Il a obtenu la deuxième étoile, la première revenant à son gardien Petr Mrazek, avec ses 37 arrêts pour le 25e blanchissage de sa carrière. Akira Schmid étincelant Akira Schmid a, également, sorti le grand jeu. Le portier bernois a été le grand artisan du succès 2-1 de New Jersey à Seattle. Auteur de 33 arrêts, il a été désigné homme du match. Crédités tous les deux d’un assist, Nico Hischier et Jonas Siegenthaler ont également contribué à cette victoire. Les Devils ont désormais remporté cinq de leurs six derniers matches pour revenir à 2 points d’une place virtuelle en play-off dans une Metropolitan Division particulièrement dense.

In-Season Tournament: une finale Lakers - Indiana LeBron James inarrêtable devant New Orleans. Image: KEYSTONE/AP/Kyle Terada La finale de la première édition du In-Season Tournament opposera ce samedi à Las Vegas les Lakers à Indiana. Une occasion de plus pour LeBron James de marquer les esprits à... bientôt 39 ans. Jeudi soir, le maître à jouer des Lakers a réussi un nouveau festival lors de la demi-finale remportée 133-89 par les Lakers devant New Orleans. Il a inscrit 30 points en moins de trois quarters pour mener la franchise de L.A. vers la victoire. LeBron James a, surtout, marqué les 11 premiers points des Lakers dans un deuxième quarter remporté 38.-24, avec notamment trois tirs primés consécutifs qui ont fait très mal aux Pelicans. Dans la première demi-finale, Indiana s’est imposé 128-119 devant Milwaukee. Les Pacers doivent en grande partie leur victoire au brio de leur meneur Tyrese Haliburton, auteur de 27 points et de 15 assists.

Newcastle prend la leçon à Everton Fabian Schär, à gauche, ne peut que regarder Dwight McNeil ouvrir le score pour Everton. Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Newcastle a concédé une défaite d'une large ampleur 3-0 sur le terrain d'Everton, pourtant mal classé. Fabian Schär et la défense des Magpies ont vécu une soirée cauchemardesque. A moins d'une semaine d'un match décisif contre l'AC Milan en Ligue des champions, Newcastle a tout, sauf rassuré. Les coéquipiers de Guimaraes ont été largement dominés par Everton, qui occupait la 18e place avant cette soirée. Deux erreurs de Kieran Trippier ont favorisé le succès d'Everton, mais Schär n'est pas paru à son avantage non plus. Le Thurgovien avait été touché à la tête juste avant la fin de la première période, mais il avait repris ses esprits et terminé le match sur le terrain. Avec cette défaite, Newcaste reste collé à la 7e place à 10 points du leader Arsenal.

Lugano prononce seize interdictions de stade Des incidents s'étaient produits à l'occasion du derby Lugano - Ambri-Piotta du 29 septembre dernier. Image: KEYSTONE/TI-PRESS/SAMUEL GOLAY Suite aux incidents qui s'étaient produits à l'occasion du derby Lugano - Ambri-Piotta le 29 septembre dernier, le club luganais a prononcé seize interdictions de stade. Dans un communiqué, Lugano précise que les personnes sanctionnées ont été repérées par un visionnement soigneux des images de surveillance et de celles de la TV. La durée de l'interdiction de stade varie selon la gravité des faits entre deux et trois ans. Les personnes sanctionnées se sont rendues coupables entre autres d'atteinte à l'ordre public, de violence et menace contre le personnel de sécurité, incitation à la violence et recours à la violence. L'interdiction de stade concerne tous les matches nationaux et internationaux de hockey sur glace et de football dans toutes les ligues et catégories de jeu dans tous les stades ainsi que dans leurs périmètres proches.

Beat Forster se retirera à la fin de la saison Beat Forster, un colosse sur la glace. Image: KEYSTONE/PostFinance A 40 ans et vingt-quatre saisons au plus haut niveau, le défenseur du HC Bienne, Beat Forster a décidé de mettre un terme à sa carrière à l'issue du présent Championnat. Beat Forster entrera dans l'histoire comme une véritable légende du hockey sur glace suisse. Son nom est indissociable de six titres de champion de Suisse, dont cinq triomphes avec le HC Davos et un avec les Zurich Lions. Il a en outre couronné son impressionnante carrière par deux victoires en Coupe Spengler. En tant que joueur du HC Bienne, il a atteint pour la deuxième fois de sa carrière le statut de vice-champion suisse. Sans oublier qu'à 40 ans, il est devenu le joueur le plus âgé de l'histoire de la National League. Il a disputé 1140 matches en LNA devenu ensuite la National League. Ses impressionnantes qualités physiques, qui en faisaient un redoutable pratiquant de la lutte suisse, ont également été appréciées en équipe de Suisse. Il compte 109 sélections, la première le 16 avril 2003 lors d'un Suisse - Canada à Kloten. Il a disputé les Jeux olympiques de Turin. Comme il n'était pas un grand fan du coach national Ralph Krueger, sa carrière internationale s'est terminée en automne 2008 lors d'un modeste Suisse - Canada à Francfort.

Val Thorens: deux Suisses dans le top 3 en ouverture de saison Fanny Smith: un podium en ouverture de la saison Image: KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY Les Suisses ont obtenu deux podiums en ouverture de Coupe du monde à Val Thorens. Les Vaudois Fanny Smith et Romain Détraz ont tous deux pris la troisième place de leur course. Fanny Smith a ainsi réussi le 70e top 3 de sa carrière. L'épreuve a été remportée par la grande dominatrice de la spécialité, la Suédoise Sandra Näslund. Pour Romain Détraz, ce podium met fin à une disette de presque quatre ans. Il a souvent été handicapé par des blessures lors des derniers hivers. La victoire est revenue à l'Autrichien Tristan Takats.

Dopage: Paul Pogba dans de sales draps Paul Pogba pourrait écoper d'une longue suspension Image: KEYSTONE/AP/Spada Quatre ans de suspension ont été requis par le parquet antidopage italien contre le milieu international français Paul Pogba. Le joueur de la Juventus a été testé positif à la testostérone en août. Ce réquisitoire est conforme à la peine maximale encourue par Paul Pogba (30 ans) selon le Code mondial antidopage. Une telle suspension peut toutefois être réduite de moitié si le Français démontre une non-intentionnalité. Elle peut même être limitée à quelques mois si l'usage de la substance a eu lieu "hors compétition et n'est pas liée à son niveau de performance". Complément alimentaire Le champion du monde 2018 a été contrôlé positif en août, à l'occasion du match entre Udinese et la Juventus lors de la 1re journée du calcio. Il n'était pas entré en jeu. Moins d'un mois après sa suspension à titre provisoire le 11 septembre par l'agence italienne antidopage (Nado), Pogba avait appris que l'analyse de son échantillon B confirmait la présence de métabolites de testostérone. Pour expliquer ce contrôle antidopage positif, l'entourage de "La Pioche" a fait savoir en septembre que les métabolites de testostérone proviendraient d'un complément alimentaire prescrit par un médecin que le joueur a consulté aux Etats-Unis. La testostérone, hormone de la fertilité et de la sexualité masculine, favorise le développement musculaire.