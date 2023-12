«Rappi» se fait éliminer +++ Patrick Fischer devrait prolonger

C'est fini pour Rapperswil Vitkovice a renversé la vapeur et éliminé Rapperswil en quarts de finale Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Rapperswil s'est fait sortir en quarts de finale de la Champions League. Opposés à Vitkovice, les Saint-Gallois ont été battus 5-1 à Ostrava au match retour, alors qu'ils avaient gagné 2-1 à l'aller. Les joueurs de Stefan Hedlund y ont cru. Ils étaient même en excellente position après l'ouverture du score de Dominic Lammer à la 4e. Avec le 2-1 du match aller, ils comptaient en effet un petit coussin. Seulement lors du tiers médian, les Tchèques ont poussé. Et marqué à trois reprises. Sans Roman Cervenka ni Victor Rask, bloqués avec leur équipe nationale pour une histoire de règlement, les Lakers ont manqué de jus. Indisciplinés, les Saint-Gallois ont encaissé le 4-1 à la 54e de la canne de Tomas Vondracek, intenable avec un triplé.

La continuité avant tout, Fischer bientôt prolongé Patrick Fischer, à droite, devrait prolonger son contrat de sélectionneur Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le contrat du sélectionneur de l'équipe de Suisse Patrick Fischer devrait être prolongé. Les négociations en ce sens débuteront prochainement. Comme le note la fédération dans un communiqué: "L’objectif est de savoir avant les Mondiaux 2024 si, et à quelles conditions, le contrat sera prolongé." Ces dernières semaines, plusieurs entretiens ont eu lieu avec Patrick Fischer à propos de l’équipe nationale et de son développement sportif sur ces dernières années et en ce qui concerne le futur. "Dans le cadre de ces discussions, nous avons également abordé de manière informelle la question du contrat qui arrive à échéance et de sa prolongation éventuelle", déclare Lars Weibel, directeur des équipes nationales. "Les entretiens ont montré que les deux parties étaient intéressées à une prolongation du contrat et avaient l’intention de le prolonger avant les Mondiaux 2024", précise encore l'ancien gardien de Zoug, Davos et Lugano.

Lausanne et Genève sanctionnés: des secteurs fermés Comme Servette, Lausanne devra faire face à une tribune fermée contre St-Gall en janvier après les débordements survenus en marge du derby lémanique Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les débordements en marge de la rencontre de Super League de samedi dernier entre le LS et Servette ont des conséquences. Des tribunes seront fermées dans les deux villes. Lors du derby lémanique entre le LS et Servette le samedi 9 décembre au Stade de la Tuilière à Lausanne, des débordements ont causé de nombreux dégâts matériels. Les forces de sécurité ont été attaquées par des fans des deux équipes et un policier a été blessé. Les supporters ont lancé des bouteilles et des objets pyrotechniques, tandis que la police a dû utiliser des balles en caoutchouc et des gaz irritants. Les autorités chargées de délivrer les autorisations ont donc décidé de sanctionner rapidement les groupes de fans des deux équipes. Le communiqué précise que le secteur des supporters genevois sera fermé pour la rencontre du 17 décembre entre Servette et Lugano. Celui des supporters vaudois le sera pour la partie du 20 janvier entre Lausanne et St-Gall.

Une descente de plus à Wengen Marco Odermatt et les autres coureurs auront une descente de plus à Wengen cet hiver Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER L'étape de Coupe du monde à Wengen à la mi-janvier comprendra quatre courses. L'une des quatre descentes annulées ces dernières semaines sera rattrapée au Lauberhorn. La nouvelle était dans l'air depuis quelques jours et on n'attendait plus que la confirmation. Wengen est la deuxième station à venir sauver la Coupe du monde pour les descentes après Val Gardena où une descente supplémentaire aura lieu jeudi pour remplacer l'une des deux de Zermatt/Cervinia. Le week-end à Wengen commencera donc jeudi par la descente sur un parcours raccourci avec un départ au-dessus de Hundschopf. Le Super-G aura lieu vendredi, la descente sur la piste originale samedi et le slalom traditionnel le dimanche. Ce programme massif de quatre courses en quatre jours n'est pas une nouveauté pour la station de l'Oberland bernois. En 2022, un Super-G avait été ajouté à la dernière minute en plus des deux descentes et du slalom.

L'Angleterre limite à 5 ans la durée des contrats de joueurs Mykhailo Mudryk a signé un contrat de 8 ans et demi avec Chelsea. Ce ne sera désormais plus possible Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Les clubs anglais ne pourront plus faire signer à leurs joueurs des contrats dépassant une durée de 5 ans. C'est ce qu'a annoncé la Premier League, obligée de s'aligner sur les règlements de l'UEFA. La réforme adoptée mardi vise à empêcher une pratique répandue chez certains clubs, à commencer par Chelsea, qui consiste à établir des contrats de très longue durée pour des raisons comptables. Les indemnités de transfert sont étalées sur la durée d'un contrat. Autrement dit, plus un contrat est long, moins les paiements annuels inscrits dans les comptes du club sont élevés. Par exemple, une indemnité de 100 millions d'euros serait amortie à hauteur de 20 millions par an dans le cadre d'un contrat de cinq ans, mais seulement à hauteur de 12,5 millions par an dans le cadre d'un engagement de huit ans. La Premier League a modifié mardi "la règle sur l'amortissement des coûts d'enregistrement des joueurs afin de l'aligner sur les règlements de l'UEFA. À l'avenir, une durée maximale de cinq ans s'appliquera à tous les nouveaux contrats de joueurs ou à leur extension", précise un communiqué de la ligue anglaise. Les propriétaires américains de Chelsea se sont en particulier distingués par la signature de contrats longue durée lors des dernières fenêtres de transfert, comme avec Enzo Fernandez et Mykhailo Mudryk (huit ans et demi) ou Benoît Badiashile (sept ans et demi) en janvier. Les "Blues" ont répété la manoeuvre l'été dernier en recrutant les Français Axel Disasi et Christopher Nkunku avec des contrats de six ans, ce qui sera désormais impossible.

Giorgio Chiellini raccroche à 39 ans Giorgio Chiellini prend sa retraite à 39 ans Image: KEYSTONE/AP/RYAN SUN L'ancien international italien Giorgio Chiellini a décidé de mettre un terme à sa carrière à l'âge de 39 ans. Il l'a annoncé sur les réseaux sociaux. "Tu as été le plus merveilleux et le plus intense des voyages de ma vie, tu as été mon tout (...) mais il est temps de commencer de nouveaux chapitres, de relever de nouveaux défis et d'écrire des nouvelles pages importantes et intéressantes de ma vie", a-t-il écrit sur son compte X (anciennement Twitter) en accompagnement d'une vidéo retraçant sa carrière. Chiellini a fait l'essentiel de sa carrière sous le maillot de la Juventus, de 2005 à 2022 après avoir débuté à Livourne, en 2e division italienne (2001-04) et un passage à la Fiorentina (2004-05). Il évoluait depuis juin 2022 en MLS: après avoir participé à la conquête du titre en 2022, le premier de l'histoire du Los Angeles FC, il vient de s'incliner en finale de l'édition 2023 contre Columbus (2-1). Avec la Juve, le défenseur central a remporté neuf titres de champion d'Italie, tous consécutifs entre 2012 et 2020, cinq éditions de la Coupe d'Italie, autant d'éditions de la Super Coupe d'Italie. Mais il n'a jamais été sacré en Europe, malgré deux finales de la Ligue des champions, perdues en 2015 et 2017. Chiellini a porté à 117 reprises le maillot de l'équipe d'Italie et inscrit huit buts. Avec la Nazionale dont il fut le capitaine de 2018 à 2022, il a remporté l'Euro 2021 et disputé la finale de l'Euro 2012, perdue contre l'Espagne. Il a disputé deux phases finales de la Coupe du monde, en 2010 et en 2014: durant la Coupe du monde au Brésil, lors du match de poules opposant l'Italie à l'Uruguay remporté 1-0 par les Sud-Américains, il a été mordu par Luis Suarez, ce qui valut à l'attaquant uruguayen une suspension de quatre mois. Selon la "Gazzetta dello Sport", Chiellini, diplômé d'économie, n'a pas l'intention d'embrasser la carrière d'entraîneur: il va rester six mois encore aux Etats-Unis, avant de regagner l'Italie où il pourrait travailler pour la Juve.

Fracture de la cheville pour Wendy Holdener Coup dur pour Wendy Holdener Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Wendy Holdener (30 ans) doit sans doute déjà mettre un terme à sa saison. La Schwytzoise a été victime d'une fracture de la cheville gauche après une chute lors d'un entraînement de slalom. La Suissesse a été opérée ce mardi à la clinique Hirslanden de Zurich, a indiqué Swiss-Ski. Son pied devra rester immobilisé durant environ deux mois. Une décision sur son éventuel retour lors de cette saison 2023/24 sera prise vers fin février - début mars, a indiqué le médecin de l'équipe Walter O. Frey. Wendy Holdener s'est blessée en chutant dans les filets de sécurité à l'entraînement en Italie, à Pozza di Fassa.

Une quatrième défaite de rang pour les Hawks Rien à faire pour Clint Capela (à droite) face à Nikola Jokic... Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Le ciel s’obscurcit pour Clint Capela et Atlanta ! Battus 129-122 à domicile par Denver, les Hawks ont concédé une quatrième défaite de rang, la treizième en vingt-quatre matches. Ce bilan ne colle pas vraiment aux ambitions du club. Face au champion en titre, les Hawks ont cédé dans un troisième quarter perdu 38-24 avant d’entretenir le rêve d’une improbable remontada grâce à la réussite de Bogdan Bogdanovic qui a inscrit... 10 tirs à 3 points . L’expulsion après deux fautes techniques du meneur Trae Young à la fin du troisième quarter a, bien sûr, pesé dans l’issue du match. Avec ses 14 points et ses 8 rebonds pour un différentiel de -3, Clint Capela s’est bien battu face à Nikola Jokic, auteur de 25 points. Mais au final, le Serbe, avec son 9 sur 13 au tir, a été l’un des artisans du succès des Nuggets qui intervient après trois défaites consécutives. Si la situation d’Atlanta inquiète, que dire de celles de San Antonio et de Detroit ? Battus respectivement une 17e et une 20e fois de rang, les Spurs et les Pistons approchent le pire record de l’histoire ; les 26 défaites d’affilée de Philadelphia lors de la saison 2013/2014. Crédité de 15 points et de 18 rebonds à Houston où San Antonio s’est incliné 93-82, Victor Wembanyama n’est certainement pas venu en NBA pour vivre une telle galère.

Une troisième de rang pour Janis Moser et les Coyotes Janis Moser (no 90) et ses coéquipiers dans une passe difficile. Image: KEYSTONE/AP/Adrian Kraus Une troisième défaite de rang après une belle série de cinq victoires ! L'Arizona de Janis Moser bat le chaud et le froid dans cette première partie de la saison. Le défenseur biennois et ses coéquipiers se sont inclinés 5-2 à Buffalo. Ils ont lâché prise dans un tiers intermédiaire fatal qui a permis aux Sabres de mener 4-1 grâce à trois buts inscrits en l'espace de 8'52''. Auteur d'un assist pour le 4-2 de Michael Carcone en infériorité numérique, Janis Moser a comptabilisé son treizième point de la saison. Au bénéfice d'un temps de 20'42'', il a été l'un des deux seuls joueurs de son équipe à être crédité d'un bilan de +1.

Un arbitre lynché en Turquie, le championnat de football suspendu L'agression a eu lieu pendant un match d'Ankaragücü (archives). Image: KEYSTONE/EPA/STR Un arbitre d'une rencontre du championnat de football de Turquie a été roué de coups lundi par plusieurs hommes, dont un président de club. L'incident a provoqué la suspension du championnat. Selon des images diffusées en direct à la télévision, le dirigeant du club d'Ankara, Faruk Koca, s'est précipité sur la pelouse à l'issue du match entre Ankaragücü et Rizespor avant d'asséner un coup de poing au visage de l'arbitre de la rencontre. Rizespor venait d'égaliser (1-1) quelques instants plus tôt dans le temps additionnel sur le terrain d'Ankaragücü, qui s'était vu refuser un but plus tôt dans le match. Tombé au sol, l'arbitre s'est roulé en boule pour se protéger, mais a reçu dans la foulée plusieurs coups de pied au visage, donné par au moins deux autres hommes, vraisemblablement membres de l'équipe locale. Selon les médias turcs, l'arbitre, tuméfié sous l'oeil gauche, a été transféré à l'hôpital. Trois hommes interpellés Le ministre de l'intérieur, Ali Yerlikaya, a annoncé sur le réseau social X (ex-Twitter) l'interpellation de trois hommes, dont le président du club d'Ankaragücü. La fédération turque de football (TFF) a, elle, décidé "le report sine die" de toutes les rencontres du championnat en réaction à cet incident, qui réveille le spectre de la violence dans le football turc. "Nous condamnons fermement l'attaque inhumaine et méprisable contre Halil Umut Meler [...] et souhaitons un prompt rétablissement à notre précieux arbitre", a indiqué la fédération. Cité par l'agence de presse étatique turque Anadolu, le médecin-chef de l'hôpital Acibadem d'Ankara, où a été transporté l'arbitre, a indiqué que celui-ci souffrait d'un traumatisme crânien. "Son pronostic vital n'est pas engagé. Il y a un saignement autour de l'oeil gauche et une petite fissure à cet endroit". Preuve de l'extrême résonance de cet acte de violence, le président turc Recep Tayyip Erdogan a réagi. "Je condamne l'attaque contre l'arbitre Halil Umut Meler [...] Nous ne permettrons jamais que la violence s'immisce dans le sport turc", a-t-il écrit sur X.

Victor Osimhen joueur africain de l'année Victor Osimhen: une belle récompense pour l'attaquant de Naples Image: KEYSTONE/EPA/MOURAD BALTI TOUATI L'attaquant nigérian Victor Osimhen a été élu joueur africain de l'année lors d'une cérémonie à Marrakech. Il a notamment contribué au titre de champion d'Italie obtenu par Naples. Osimhen était en compétition pour cette récompense avec l'Egyptien Mohamed Salah (Liverpool) et le défenseur marocain Achraf Hakimi (Paris Saint-Germaon). Le joueur âgé de 24 ans, succède au palmarès à l'attaquant sénégalais Sadio Mané. "C'est un rêve qui devient réalité pour moi. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont accompagné tout au long de mon parcours pour réaliser mes rêves et atteindre mes objectifs", a déclaré Osimhen en recevant son prix. Le "buteur masqué", auteur de 6 réussites en championnat cette saison, en avait inscrit 26 lors du précédent exercice, largement contribuant au troisième titre des Napolitains et le premier depuis l'ère Diego Maradona. Depuis un choc brutal fin 2021 qui lui avait causé de multiples fractures de l'orbite de l'oeil et de la pommette gauche, l'attaquant international nigérian évolue avec un masque de protection frappé du logo VO9, devenu un objet fétiche convoité par les supporters. Sa compatriote Asisat Oshoala, qui évolue au FC Barcelone, a été quant à elle distinguée chez les femmes lors de la même cérémonie organisée par la Confédération africaine (CAF). Le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du monde fin 2022, a vu son sélectionneur Walid Regragui récompensé du titre de meilleur entraîneur de l'année alors que son portier Yassine Bounou a été élu meilleur gardien.

Genève-Servette engage le gardien Jussi Olkinuora Jussi Olkinuora, un gardien réputé débarque à Genève Image: KEYSTONE/AP Pool Getty Genève-Servette a réussi un gros coup sur le marché des transferts. Le club grenat a engagé jusqu'en fin de saison le gardien Jussi Olkinuora (33 ans), considéré comme l'un des meilleurs du monde. Olkinuora pourra effectuer ses débuts dès mardi en Ligue des champions, lors du quart de finale retour que les champions de Suisse disputeront en Suède contre les Växjö Lakers. lls ont gagné 4-1 à l'aller aux Vernets. Jussi (ou Juho) Olkinuora a souvent brillé avec son équipe nationale. Il a gagné deux médailles d'or aux Mondiaux avec la Finlande (2019, 2022) ainsi que les Jeux olympiques 2022 à Pékin. Lors de son deuxième titre mondial, la nouvelle recrue servettienne avait été désignée comme MVP et faisait partie du All-Star-Team. Mayer et Descloux blessés Avant son arrivée à Genève, Olkinuora évoluait avec les Lahti Pelicans. Lors de ses 8 derniers matches, il n'a encaissé que 12 buts avec un taux d'arrêts de 92,4 %. Genève-Servette se devait de réagir après les récentes blessures de ses deux portiers, Robert Mayer et Gauthier Descloux. Lors du dernier match de National League, samedi à Rapperswil, la cage servettienne a été défendue par Remo Giovannini, gardien habituel du HC Sierre.

HC Lugano: Carr et Granlund blessés Lugano espère récupérer Daniel Carr à mi-février Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Coup dur pour le HC Lugano: le club tessinois sera privé pendant plusieurs mois de ses attaquants étrangers Daniel Carr et Markus Granlund. Le Canadien Carr s'est blessé aux adducteurs de la cuisse mercredi passé à l'entraînement. Les bianconeri espèrent le récupérer d'ici mi-février. Pour sa part, le Finlandais Granlund a été touché vendredi au ligament externe du genou gauche lors d'une collision avec un joueur des Zurich Lions. Il sera opéré vendredi. Sa saison est probablement terminée, la phase de guérison étant estimée entre quatre et cinq mois.

Winnipeg et Nashville gagnent encore Nino Niederreiter (à gauche) au duel avec Radko Gudas: le Grison a été l'un des deux buteurs suisses dimanche en NHL. Image: KEYSTONE/AP/Alex Gallardo Nino Niederreiter et Roman Josi ont vécu un très beau dimanche. Le Grison et le Bernois patinent, en effet, dans des équipes qui n’arrêtent pas de gagner. A Anaheim, Nino Niederreiter a signé sa septième réussite de la saison lors du succès 4-2 de Winnipeg. Menés 2-0, les Jets ont renversé la partie grâce à leurs quatre buts inscrits dans un troisième tiers de feu. El Nino a réduit la marque à 2-1 sur un tir dévié malencontreusement par le patin d’un défenseur. A noter que les Jets ont dû composer lors de cette ultime période sans leur meilleur compteur Kyle Connor qui avait été touché au genou plus tôt dans la rencontre. Winnipeg a signé sa quatrième victoire de rang, la neuvième lors de ses douze derniers matches. Victorieux 2-1 à Montréal, le Nashville de Roman Josi a, pour sa part, cueilli un dixième succès sur ses treize dernières rencontres. Auteur de deux passes décisives pour ses 21e et 22e points de la saison, le capitaine a su réagir au lendemain d’une défaite 4-0 à Toronto. New Jersey n'a pas su enchaîner La journée fut, en revanche, moins belle pour les autres Suisses en lice. A Edmonton, Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler et Akira Schmid se sont inclinés 4-1 avec New Jersey. Les Devils n’ont pas pu, ainsi, enchaîner une quatrième victoire de rang moins de 24 heures après leur succès à Calgary. Akira Schmid a été crédité de 26 arrêts, Nico Hischier d’un assist alors que Timo Meier a traversé un cinquième match en ce mois de décembre sans comptabiliser le moindre point. Kevin Fiala et Los Angeles ont concédé une deuxième défaite en l’espace de 24 heures à New York. Battus 3-2 en prolongation samedi par les Islanders, ils ont été cette fois dominés 4-1 par les Rangers. Enfin malgré un but et un assist de Philipp Kurashev, Chicago a été battu 4-2 sur sa glace par Washington. Avec ses 16 points (6 buts/10 assists), le Bernois est l’une des rares satisfactions d’une équipe qui partage le bonnet d'âne de la Ligue avec Anaheim.