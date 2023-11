Record de précocité en Serie A ++ Atlanta se promène

En Serie A à 15 ans, 8 mois et 15 jours Francesco Camarda: un moment d'histoire samedi à San Siro. Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Francesco Camarda est devenu à 15 ans 8 mois et 15 jours le plus jeune joueur de l'histoire à disputer un match de Serie A. Il a été introduit dans les rangs de l'AC Milan contre la Fiorentina (1-0). L'attaquant, entré à la 83e minute de jeu, a battu le record de précocité établi le 21 mai 2022 par Wisdom Amey qui avait, selon les chiffres de la Lega Serie A, 15 ans, 9 mois et un jour lorsqu'il a disputé son premier match de championnat avec Bologne. Ce record de précocité a notamment été détenu par le légendaire Gianni Rivera qui avait 15 ans, 9 mois et 15 jours lorsqu'il a fait ses débuts dans l'élite avec Alessandria en 1958. Selon la plateforme DAZN, il est le premier joueur né en 2008 à disputer un match dans l'un des cinq principaux championnats européens.

Une promenade de santé pour Atlanta Clint Capela (à gauche) au contre face à Corey Kispert. Image: KEYSTONE/AP/Manuel Balce Ceneta Promenade de santé pour Atlanta et Clint Capela à Washington ! Les Hawks se sont imposés 136-108 devant les Wizards qui restent désormais sur une série de neuf défaites de rang. Atlanta a forcé la décision juste avant la pause avec un partiel de 10-2 pour mener 70-58 au moment de regagner les vestiaires. Equipe en construction au même titre que Detroit et San Antonio qui ne savent également plus gagner en ce mois de novembre avec respectivement 13 et 11 défaites de rang, Washington n’a pas eu les moyens de revenir dans le match. Malgré un temps de jeu limité à 19’, Clint Capela a eu le temps de signer son septième double double de la saison avec ses 12 points et ses 11 rebonds. Le Genevois a été crédité d’un différentiel de +21. La tâche qui l’attend ce dimanche à Boston, le leader de la Conférence Est, sera bien plus ardue.

Un retour gagnant pour Nico Hischier Nico Hischier (13) célèbre cette victoire contre Buffalo avec son gardien Vitek Vanecek. Image: KEYSTONE/AP/Bill Kostroun Sur le flanc pendant 11 matches en raison d’une blessure, Nico Hischier a signé un retour gagnant. Il fut tout simplement l’homme du match lors du succès 7-2 à domicile de New Jersey devant Buffalo. Nico Hischier a inscrit un but et a délivré un assist pour permettre aux Devils de renouer avec la victoire après trois défaites de rang. "Cela fait du bien de revenir", sourit le capitaine qui s’est félicité de l’implication totale de ses coéquipiers. Le Valaisan a signé le 3-0 à la 16e pour inscrire son troisième but, le premier depuis le 25 octobre. Jonas Siegenthaler a été crédité d’un bilan de +3 alors que Timo Meier, toujours blessé, et Akira Schmid, brillant la veille contre Columbus malgré la défaite 2-1, n’ont pas joué samedi. Avec cette neuvième victoire, les Devils sont revenus à 3 points seulement d’une place en play-off. La journée fut également très belle pour Kevin Fiala. Le Saint-Gallois a comptabilisé son 20e point de la saison lors du succès 4-0 de Los Angeles à domicile devant Montréal. Il a délivré l’assist sur le 4-0 de Trevor Moore à la 54e. Les Kings ont cueilli un cinquième succès de rang pour revenir à 1 point de Vegas, le leader de la Pacific Division. Champions en titre, les Golden Knight se sont inclinés 2-0 à domicile devant l’Arizona de Janis Moser.

Une seconde mi-temps aux allures de cauchemar pour Yverdon Rien à faire pour Mohamed Tijani (au 1er plan) et Yverdon contre Lugano. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO L’après Marco Schällibaum ne s’opère pas sans heurt à Yverdon ! A la recherche d’une victoire depuis le 1er octobre, le néo-promu a bu la tasse sur sa pelouse face à Lugano. Déjà battu 6-1 au Tessin, Yverdon s’est incliné 5-0 devant des Tessinois qui cueillent leur première victoire en championnat depuis le 30 septembre. Elle a été acquise en seconde période avec la complicité de Kevin Martin, coupable sur les deux premiers buts d’Albian Hajdari à la 57e et de Zan Celar à la 59e. Trahi par son gardien, Yverdon a vécu la fin de rencontre comme un véritable pensum. Pour son troisième match à la tête de l’équipe après la défaite 2-1 à Bâle et le nul 2-2 contre Lausanne, Alessandro Mangiarratti a pu mesurer tout le travail à accomplir pour redonner une âme à une équipe qui n’a pas vraiment compris pourquoi l’homme de la promotion a pu être congédié.

Lausanne enchaîne, Fribourg respire, Genève battu Le gardien du LHC Kevin Pasche f Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Lausanne vit une bonne période en National League. Les Vaudois ont battu Bienne 2-1 pour signer une septième victoire lors des neuf derniers matches. Et ce troisième succès d'affilée porte en partie le sceau de Kevin Pasche. Le jeune gardien, de retour après deux victoires de Punnenovs, a été irréprochable. Si Tino Kessler a offert un peu d'espoir aux siens en réduisant la marque à quatre minutes de la fin du troisième tiers en power-play à la suite d'une pénalité de Cody Almond, le gardien a repoussé les Nombreux assauts seelandais. Selon les statistiques, Bienne a adressé 47 shoots sur la cage lausannoise. Mais tirer n'est pas gagner. Lausanne avait réagi de la meilleure des manières en utilisant parfaitement le premier power-play. 19 secondes ont suffi à Suomela pour servir Jäger qui a ouvert le score. Les Vaudois sont parvenus à doubler la mise grâce à Sekac (25e) et par la suite à tenir leurs positions devant leur gardien. Cela les maintient dans le top 6. Fribourg se reprend A Fribourg, même si la vie est un peu moins rose qu'en début de championnat, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur le meilleur buteur de la ligue. Complètement en feu, Marcus Sörensen traverse une période plus que faste. Passeur sur le 1-0 de son compatriote De la Rose puisque Christian Dubé avait changé ses lignes, le Suédois a ensuite inscrit le 19e but de sa saison. Et tout cela en moins de dix minutes. Pour valider cet important succès, Samuel Walser a mis le 3-0 à la 47e et Rapperswil n'a plus trop insisté, malgré la réduction du score par Aebischer à la 58e. Ce but prive juste Reto Berra d'un blanchissage. Genève: trop tard A Genève, on aime la der des der, le bout du bout (du lac). Manninen a bien cru réussir deux fois le même coup: soit inscrire un but juste avant la sirène. Mais si cela a tourné du bon côté sur le 1-0 de la 20e, cela n'a pas passé pour la possible égalisation à 3-3 de la 60e. Le Finlandais a bien poussé le puck au fond, mais après le temps officiel. Mais en avance de deux longueurs à la 35e, les Aigles auraient dû enfoncer le clou. Au lieu de ça, ils ont laissé les Bernois espérer. Et ces derniers ont frappé à trois reprises. La dernière à la 55e via Corban Knight pour le but décisif (3-2). Cette défaite laisse les Genevois à la 8e place. Ajoie ne tient pas Ajoie n'avait pas la tâche facile, elle ne l'est jamais pour être honnête, en recevant Zoug. Les Jurassiens ont eu le mérite de ne pas paniquer. Ce sont même eux qui ont allumé la lampe les premiers par Kevin Bozon. Ils ont même repris l'avantage par Sopa à la 18e. Seulement Zoug a trop de talent et bien qu'à 4 contre 5, les joueurs de Dan Tangnes ont marqué par Simion (49e). Puis par Biasca (53e). Puis par O'Neill (57e). Zoug est donc leader et Zurich s'est repris en battant Ambri 5-3.

Un nouveau logo pour les Mondiaux de Crans-Montana Didier Defago pose devant le nouveau logo des Mondiaux 2027 Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Dans 1164 jours, Crans-Montana accueillera pour la deuxième fois de son histoire les Championnats du monde de ski alpin. L'Association a dévoilé la nouvelle identité visuelle. Didier Défago, directeur général de ces Mondiaux, est convaincu par ce nouveau logo: "En plus d'être élégant et harmonieux, ce logo reflète parfaitement les valeurs de Crans-Montana 2027. Il a déclenché un coup de cœur chez bon nombre des membres du jury." Concernant la piste Nationale, elle a obtenu sa ré-homologation cet été. Utilisée en 1987 pour les épreuves masculines, puis pour des Coupes du monde jusqu'en 2012, elle accueillera les compétitions des hommes ainsi que les géants en 2027. Différents aspects techniques et sécuritaires doivent être remis au goût du jour pour être en phase avec les règlements actuels. A noter également qu'un projet redimensionné de la zone d'arrivée est imaginé. Les communes de Crans-Montana ont élaboré un projet de rénovation complète du bâtiment d'arrivée existant, avec une volonté de réduire l'impact au sol. Ce projet sera complété par des infrastructures temporaires lors des Mondiaux.

Le rêve est passé pour Novak Djokovic Un samedi infernal pour Novak Djokovic à Malaga. Image: KEYSTONE/EPA/Jorge Zapata Le rêve de Novak Djokovic de gagner à Malaga une deuxième Coupe Davis s’est éteint. La Serbie a été éliminée en demi-finale par l’Italie malgré trois balles de rencontre dans la raquette de son no 1. Jannik Sinner et Lorenzo Sonego ont donné le point de la victoire à la Squadra Azzurra qui affrontera l’Australie ce dimanche avec l’espoir de remporter l’épreuve pour la deuxième fois, 47 ans après le succès de l’équipe emmenée par Adriano Panatta. Sinner/Sonego se sont imposés 6-3 6-4 devant la paire formée par Novak Djokovic et Miomir Kecmanovic, lequel avait remporté le premier simple de la rencontre face à Lorenzo Musetti (6-7 6-2 6-1). Novak Djokovic se demandera encore longtemps comment son match contre Sinner a pu lui échapper. Il a, en effet, mené 5-4 0-40 sur le service de l’Italien avant de lâcher prise et s'incliner finalement 6-2 2-6 7-5 alors que tout le monde pensait que la messe était dite. Six jours après avoir très largement dominé ce même adversaire en finale du Masters, le no 1 mondial a balbutié son tennis au pire moment. C’est seulement la quatrième fois au cours de sa carrière que Novak Djokovic s’incline après être passé à un point de la victoire. Il n’avait connu une telle mésaventure que devant Mikhail Youzhny à Rotterdam en 2007, Rafael Nadal à Madrid en 2009 et Marin Cilic en 2018 au Queen’s.

La lutte pour le titre complètement relancée Anthony Racioppi au duel aérien avec deux Zurichois: un match difficile pour le portier bernois. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le FC Zurich a cueilli le succès qui relance pleinement la lutte pour le titre. Au Letzigrund, le FCZ s’est imposé 3-1 devant les Young Boys. Sa victoire ne souffre aucune discussion. Il a été acquis grâce à des réussites de Jonathan Okita (6e), de Nikola Katic (28e) et de Bledian Kraniqi au bout du temps additionnel. Plus incisifs dans cette rencontre disputée sous la neige et dans le froid, les Zurichois ont pleinement exploité les largesses adverses, à commencer par celles d’Anthony Racioppi sur l’ouverture du score. Mais le gardien ne doit pas être tenu comme seul responsable de cette défaite. A trois jours de la venue de l’Etoile Rouge dans un match crucial en Ligue des Champions, c’est bien toute l’équipe bernoise qui a failli. A la faveur de ce succès, le FCZ reprend la place de leader. Il possède à nouveau deux points d’avance sur le Champion en titre, lequel toutefois compte un match de retard. Dans cette rencontre suivie par 19'285 spectateurs, Rodrigo Conceiçao a sorti le grand jeu. Sur son flanc droit, le fils de l’entraîneur du FC Porto n’a cessé d’affoler ses adversaires. Il s’affirme vraiment comme l’une des grandes attractions de ce championnat de Super League. Dans l’autre rencontre disputée samedi à 18.00, le FC Lucerne s’est imposé 3-1 devant le FC Winterthour grâce à deux réussites tardives dde Denis Simani et d’Asumah Abubakar. Les Zurichois ont concédé une troisième défaite de rang.

Géant de Killington: Lara Gut-Behrami triomphe Lara Gut-Behrami connaît un début de saison parfait Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lara Gut-Behrami a conservé son titre lors du géant de Killington. Victorieuse, la Tessinoise a devancé de 0''62 Alice Robinson et de 0''81 Mikaela Shiffrin. Le Vermont réussit décidément parfaitement à la skieuse de Comano. Et le géant lui va comme un gant puisqu'elle signe son deuxième succès après l'ouverture à Sölden. Il s'agit de sa 7e victoire dans la discipline et de la 39e de sa carrière. Très solide en première manche, "LGB" a offert un récital sur le deuxième parcours. Posée comme sur des rails, elle a su sortir les petits drifts au bon moment, comme dans ce mur tellement bien passé et qui lui a permis de creuser des écarts rédhibitoires. Même la régionale de l'étape Mikaela Shiffrin a dû s'avouer vaincue devant la maestria de celle qui reste une athlète d'exception lorsque tout fonctionne au mieux. "Je suis contente de m'améliorer encore aujourd'hui, a-t-elle déclaré au micro de la FIS. Ce n'est pas toujours évident, mais j'ai trouvé la motivation." Pour déceler une trace d'une Suissesse vainqueure de deux géants d'affilée, il faut même remonter jusqu'en 2001 et Sonja Nef! Les autres Suissesses en retrait 18e au terme du tracé initial, Michelle Gisin a pu grappiller quelques rangs au terme de la deuxième pour finir 14e. Mais en dépit de cette légère remontée, l'Obwaldienne a laissé un petit goût d'inachevé. Les deux autres Suisses qualifiées pour la deuxième manche sont restées assez loin des meilleures. Wendy Holdener est certes remontée de quelques places, mais elle a terminé 23e. Simone Wild a été trop soft lors de son deuxième passage pour se classer 25e. Camille Rast (34e à 2''64), Andrea Ellenberger (35e à 2''66) et Mélanie Meillard (38e à 2''76) n'ont malheureusement pas passé le cut en première manche, tout comme Vivianne Härri et Stefanie Grob.

L'incroyable défaite du no 1 mondial Novak Dokovic: une défaite peut-être fatale face à Jannik Sinner. Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Novak Djokovic a concédé l’une des défaites les plus improbables de sa carrière à Malaga en Coupe Davis. Il s’est incliné 6-2 2-6 7-5 devant Jannik Sinner malgré trois balles de match en sa faveur. Le Serbe a, en effet, mené 5-4 0-40 sur le service de l’Italien pour offrir à ses couleurs trois balles de rencontre après le succès initial 6-7 6-2 6-1 de Miomir Kecmanovic devant Lorenzo Musetti. Il devait commettre une erreur directe sur la première avant que l’Italien ne sauve avec la manière les deux suivantes. Jannik Sinner a, ainsi, pris sa revanche sur le no 1 mondial six jours après la finale du Masters de Turin qui avait tourné court. Il a surtout remis l’Italie à la hauteur de la Serbie. Le double sera donc décisif pour désigner l’adversaire de l’Australie dimanche en finale.

Géant de Killington: Lara Gut-Behrami dans le coup Lara Gut-Behrami a bien négocié la première manche du géant de Killington Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lara Gut-Behrami joue placée dans le géant de Killington. Victorieuse à Sölden et tenante du titre dans le Vermont, la Tessinoise occupe le 3e rang à 0''08 de la leader Alice Robinson. A l'aise dans cette discipline où elle n'a plus quitté le top 7 depuis un an, "LGB" a fait ce que l'on attendait d'elle. Malgré quelques drifts, la championne olympique de Super-G gère beaucoup mieux ses dérapages que par le passé, ce qui fait qu'elle parvient à conserver de la vitesse. Seules la jeune Néo-Zélandaise Alice Robinson et la championne olympique suédoise Sara Hector ont pu se glisser devant Lara Gut-Behrami. Derrière la Tessinoise, on retrouve Marta Bassino (à 0''21) et Mikaela Shiffrin (à 0''23). Michelle Gisin a limité la casse avec le 15e chrono à 1''79. Cela s'est moins bien passé pour Wendy Holdener, seulement 23e provisoire à 2''39. 21e à 2''18, Simone Wild devrait être en deuxième manche. Cela sera plus difficile pour Camille Rast (25e à 2''64) et Andrea Ellenberger (26e à 2''66).

GP d'Abou Dhabi: 12e pole de la saison pour Verstappen Max Verstappen en pole à Abou Dhabi Image: KEYSTONE/AP/Kamran Jebreili Max Verstappen (Red Bull-Honda) continue d'écraser la formule 1. Le triple champion du monde néerlandais s'est adjugé la pole position du GP d'Abou Dhabi, ultime course de la saison. Verstappen a signé sa 12e pole en 2023 et la 32e de sa carrière. Il a effectué son meilleur tour en Q3 en 1'23''445 et a devancé Charles Leclerc (Ferrari) de 0''139. Oscar Piastri (McLaren-Mercedes/à 0''337) et George Russell (Mercedes/à 0''343) se partageront la deuxième ligne de départ. Lando Norris (McLaren-Mercedes/à 0''371) et l'étonnant Yuki Tsunoda (AlphaTauri-Honda/à 0''523) seront quant à eux en troisième ligne. Parmi les déçus, il y a Lewis Hamilton (Mercedes) et Carlos Sainz (Ferrari), qui n'ont pu faire mieux que respectivement 11e et 16e. Les Alfa Romeo-Ferrari n'ont pas été à la fête non plus, tant s'en faut. Les deux bolides de l'écurie basée à Hinwil ont été sortis en Q1. Valtteri Bottas partira en 18e position, juste devant Guanyu Zhou.

GP de Valence: le titre se jouera dimanche Jorge Martin garde espoir de gagner le titre Image: KEYSTONE/EPA/BIEL ALINO Le suspense reste entier avant le dernier GP de la saison en MotoGP. Vainqueur du sprint à Valence, Jorge Martin (Ducati-Pramac) est revenu à 14 points de Francesco Bagnaia (Ducati), 5e samedi. L'Espagnol - pourtant 6e seulement sur la grille - a ainsi maintenu ses chances de décrocher le titre et de détrôner l'Italien. Il a en tout cas mis la pression sur ce dernier en remportant le sprint avec autorité. Tout se décidera donc lors de la course dominicale. Pour celle-ci, Bagnaia reste le mieux placé puisqu'il s'élancera de la 2e position, soit quatre places de mieux que son rival. Mais le tenant du titre n'aura pas le droit à l'erreur.

Le 50e but d'Erling Haaland Erling Haaland: 48 matches pour 50 buts en Premier League mais un nul samedi contre Liverpool. Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Malgré le 50e but d’Erling Haaland en Premier League, Manchester City a lâché pour la première de l’année des points à domicile. Les Mancuniens ont été tenus en échec par Liverpool. Le Norvégien a ouvert le score à la 27e minute après un mauvais dégagement du gardien Alisson. Il n’aura eu besoin que de 48 matches pour arriver à ce total de 50 buts. Seulement, son après-midi ne fut pas parfait dans la mesure où il a raté le but du break quelques secondes seulement avant l’égalisation de Trent Alexander Arrnold à la 80e. Quatre jours après avoir perdu en Roumanie avec l’équipe de Suisse, Manuel Akanji boucle sa semaine sur une nouvelle déception. Titularisé en défense centrale mais appelé à monter d’un cran en phase de possession, le Zurichois s’est montré toutefois bien plus inspiré et bien plus appliqué qu’en sélection. Ce résultat peut faire l’affaire d’Arsenal qui peut ravir la première place du classement à Manchester City en cas de succès en début de soirée à Brentford.