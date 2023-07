Record et finale pour Mityukov ++ L'Australie surprise

200 m dos: Mityukov en finale avec un record de Suisse Roman Mityukov peut viser une m�daille sur 200 m dos Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Roman Mityukov a frappé fort en demi-finales du 200 m dos aux Mondiaux en grand bassin de Fukuoka. Le Genevois s'est qualifié pour la finale en signant le meilleur temps, ainsi qu'un nouveau record de Suisse (1'55''85). Il visera une médaille vendredi dès 13h59 heure suisse. Seulement 6e après 50 m et 4e après 100 m dans la première demi-finale, Roman Mityukov a produit son effort sur la deuxième moitié de sa course, surtout sur les 50 derniers mètres. Le médaillé de bronze des Européens 2021 s'est imposé à la touche, devançant de 0''04 le Hongrois Benedek Bendeguz Kovacs (2e temps total). Septième des Mondiaux 2022 dans sa discipline fétiche, Roman Mityukov a ainsi amélioré de 37 centièmes son record de Suisse établi aux Européens de Rome l'an dernier. Mais il saura ne pas s'enflammer: il avait déjà réalisé le meilleur chrono des demi-finales aux championnats d'Europe 2022 avec son ancien record, avant de manquer sa finale (4e en 1'56''45). Lisa Mamié, qui s'était qualifiée de justesse pour les demi-finales (15e des séries en 2'26''55, soit 0''05 devant la 17e), reste en revanche à quai sur 200 m brasse. La championne d'Europe 2022 de la spécialité a terminé 11e des demi-finales, en 2'24''84. La Zurichoise, dont le record de Suisse est de 2'22''05, aurait dû nager en 2'24''15 pour passer en finale.

L'Australie se fait surprendre par le Nigeria Les Australiennes battues par le Nigeria Image: KEYSTONE/EPA/DARREN ENGLAND Les Australiennes, co-hôtes du Mondial privées de leur star Sam Kerr blessée, se sont faites surprendre par les Nigérianes (3-2). Ces dernières font un grand pas vers les huitièmes de finale. De leur côté, les "Matildas", qui auraient pu directement se qualifier avec une victoire, doivent maintenant absolument s'imposer contre le Canada, champion olympique, pour passer en huitièmes de finale. Pour ce choc du groupe B, le Canada n'a besoin que d'un nul pour aller en phase finale. Dans une grosse ambiance au Lang Park de Brisbane, les Australiennes, qui ont manqué de réalisme surtout en première période, n'ont pas réussi à répondre à la fougue du Nigeria. Car comme lors de leur premier match contre le Canada, les Super Falcons, 40e au classement FIFA, ont impressionné, notamment par leurs attaques rapides. Elles disputent leur 9e Coupe du Monde et pourront comme en 2019 atteindre les huitièmes de finale. Poussée par leur public, les "Matildas" ont essayé de revenir au score en vain, malgré un but dans les arrêts de jeu de la tête d'Alanna Kennedy.

Chalmers sacré sur 100 m libre, Popovici encore battu Kyle Chalmers s'est par� d'or sur 100 m libre Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON Kyle Chalmers a cueilli un titre inattendu sur 100 m libre dans les Mondiaux en grand bassin de Fukuoka. Sacré l'an dernier à Budapest dans la discipline-reine, David Popovici a terminé 6e. Titré sur 100 m crawl aux JO de Rio 2016, Kyle Chalmers s'est offert un premier or mondial individuel grâce à un finish remarquable. L'Australien (25 ans), qui affiche trois titres mondiaux en relais à son palmarès, a devancé de 0''16 son dauphin américain Jack Alexy. Le bronze est revenu au Français Maxime Grousset (47''42). Déjà battu sur 200 m libre, où il avait mené la course avant de craquer sur la dernière longueur de bassin, David Popovici (18 ans) a de nouveau manqué son affaire. Auteur du doublé 100/200 m lors des Mondiaux 2022, le Roumain a dû se contenter d'un chrono de 47''83, à près d'une seconde de son record du monde (46''86).

Les Ukrainiens peuvent affronter des Russes sous bannière neutre La Russe Mirra Andreeva a affront� l'Ukrainienne Dayana Yastremska � Lausanne Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Un décret du ministère des Sports ukrainien interdisant aux athlètes de ses délégations officielles de participer à des compétitions où figuraient des Russes ou Bélarusses a été modifié. Il ne concerne désormais que les "athlètes représentant la Fédération de Russie ou la République du Bélarus". Cette inflexion semble éloigner la perspective d'un boycott ukrainien des JO dans un an, puisqu'il autorise la participation à des compétitions avec des Russes ou des Bélarusses sous bannière neutre et à titre individuel. Cette configuration est proche de la recommandation actuelle du CIO pour autoriser Russes et Bélarusses à concourir. Ce nouveau décret du ministère des Sports et de la Jeunesse d'Ukraine interdit de "participer à des compétitions internationales dans lesquelles des athlètes représentant la Fédération de Russie, et/ou la République du Bélarus sous leurs drapeaux nationaux, ou utilisant leurs propres symboles nationaux, et/ou exprimant leur affiliation avec la Fédération de Russie et la République du Bélarus dans leurs prises de positions publiques ou déclarations", selon le texte de ce décret. Le décret précédent interdisait toute confrontation sportive avec des Russes ou des Bélarusses, quelle que soit la configuration. Cette évolution a permis jeudi matin à l'escrimeuse ukrainienne Olga Kharlan d'être opposée à la sabreuse russe Anna Smirnova lors des Mondiaux à Milan, participant comme "athlète individuelle neutre", devenant ainsi la première représentante de son pays à affronter une Russe depuis l'attaque du Kremlin contre l'Ukraine par Moscou il y a près d'un an et demi, hors tennis. Présent à Paris mercredi, le président du CIO, Thomas Bach, ancien champion olympique d'escrime (1976), a répété que les fédérations internationales appliquaient les recommandations du CIO (bannière neutre, et à titre individuel) et que le CIO "suivait de près" ce qui se passait actuellement dans les compétitions internationales, citant précisément les Mondiaux d'escrime. "Nous n'avons pas encore pris de décision concernant les Jeux olympiques", avait indiqué au Monde mardi le ministre ukrainien des Sports et président du comité national olympique Vadym Gutzeit, lui aussi ex-escrimeur. "Nous attendons la décision finale et de savoir si (les Russes et Bélarusses) seront autorisés à participer ou non."

Bâle et Lucerne entrent en scène Bâle et Lucerne entament leur campagne européenne jeudi, à l'occasion du 2e tour qualificatif de la Conference League. Les Rhénans affichent forcément des ambitions plus élevés que le FCL. Demi-finaliste de la dernière édition, le FC Bâle a sur le papier une tâche plus aisée pour son entrée en lice. Les hommes du coach Timo Schultz se mesureront aux Kazakhes de Tobol Kastanay. Lucerne en découdra pour sa part avec les Suédois de Djurgarden. Le FCB ne s'attend cependant pas à une partie de plaisir. D'une part, il est encore en rodage après un été marqué par de nombreux départs et la venue d'un nouvel entraîneur, alors que son adversaire est en plein milieu de son championnat national. D'autre part, les quelque 8800 km de trajet qui seront imposés aux Bâlois pour le match retour n'auront rien d'une sinécure. Ils ont tout intérêt à faire la différence dès jeudi au Parc St-Jacques. Mais la défaite subie 2-1 samedi à St-Gall lors de la 1re journée de Super League n'incite guère à l'optimisme. Lucerne en outsider Lucerne ne s'est pas non plus rassuré samedi en championnat, obtenant un nul chanceux (0-0) à Winterthour. Comme Bâle, l'équipe de Suisse centrale affronte jeudi en Suède une équipe qui a entamé depuis bien longtemps sa saison. Et le FCL a échoué huit fois consécutivement dans les qualifications d'une compétition européenne. A l'inverse, Djurgarden a pris goût à la scène continentale la saison dernière. L'équipe de Stockholm s'était hissée en 8es de finale de cette Conference League, terminant la phase de poules invaincue (cinq succès, un nul). Sa forme ne semble toutefois pas optimale: Djurgarden a été écrasé 4-0 à domicile par Elfsborg le week-end dernier en championnat de Suède.

Coup d'arrêt pour les favorites américaines Lindsey Horan a permis � la Team USA d'obtenir 1 point face aux Pays-Bas Image: KEYSTONE/AP/Alysa Rubin Les Etats-Unis, doubles tenants du titre, ont concédé le nul contre les Pays-Bas (1-1) jeudi à Wellington dans le choc de la phase de groupes du Mondial. Depuis son coup d'envoi, la compétition reine, la première à 32 nations, a montré que l'écart se réduisait entre les équipes participantes, et la toute-puissante Team USA n'échappe pas au constat. Les Américaines ont abandonné leur série record de treize victoires consécutives en Coupe du monde, face aux Néerlandaises qu'elles avaient battues 2-0 lors de la finale de l'édition 2019. Les Américaines doivent se contenter d'un point, un moindre mal au vu du match dans lequel elles ont tremblé après l'ouverture du score néerlandaise par Jill Roord (17e). La capitaine Lindsey Horan a égalisé de la tête sur corner (62e). Les Etats-Unis, dont plus de la moitié des joueuses découvrent la compétition, ont longtemps pâti de leur manque de vécu face à des adversaires mieux rodées. Les USA en tête Les deux équipes, qui se partagent la tête du groupe E avec quatre points chacune, gardent la main en vue de la qualification pour la suite du tournoi. Grâce à une meilleure différence de buts, les coéquipières de Megan Rapinoe, remplaçante, occupent temporairement la 1re place. Or, la 1re place peut éviter un potentiel huitième de finale dangereux face à la Suède. Les Américaines affronteront le Portugal, mardi lors de la dernière journée, pour composter leur billet. Les Pays-Bas joueront contre le Vietnam au même moment.

Mityukov et Mamié passent en demi-finales Mityukov a sign� le 2e temps des s�ries sur 200 m dos Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Roman Mityukov et Lisa Mamié se sont tous deux qualifiés pour les demi-finales dans leur discipline fétiche aux Mondiaux en grand bassin de Fukuoka. Le Genevois a signe le 2e temps des séries sur 200 m dos, la Zurichoise le 15e sur 200 m brasse. Septième des championnats du monde 2022 à Budapest dans la discipline mais 4e dans la foulée aux Européens de Rome, Roman Mityukov a nagé en 1'57''24, sans forcer, à une seconde de son record national établi aux Européens 2022 (1'56''22). Les demi-finales sont programmées jeudi, à 14h33 heure suisse. Lisa Mamié, qui est la championne d'Europe en titre du 200 m brasse, s'est montrée moins convaincante jeudi matin. Avec 2'26''55, elle n'a devancé que de 0''05 la première non qualifiée, restant à plus de quatre seconde de sa meilleure marque (2'22'05). Les demi-finales auront lieu à 14h19. La troisième représentante de Swiss Aquatics engagée jeudi dans le grand bassin japonais a en revanche manqué son affaire. Comme sur 50 et 100 m dos, Nina Kost a été éliminée dès les séries du 100 m libre. La sociétaire du Genève-Natation s'est classée 32e en 56''60, très loin de son record de Suisse (54''53).

Servette FC: une métamorphose étonnante Crivelli (� gauche) et Rouiller furent 2 des acteurs majeurs du SFC mardi Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI A-t-il reconnu son ancienne équipe devant sa télévision ? Alain Geiger a dû se frotter les yeux devant le spectacle - emballant - proposé par le Servete FC mardi face au Racing Genk. Les Servettiens ont obtenu un nul 1-1 qui entretient l'espoir d'une qualification pour le troisième tour préliminaire de la ligue des Champions. En quelques semaines seulement, René Weiler a, en effet, métamorphosé le visage du Servette FC. L'équipe qui s'efforçait de jouer comme Manchester City évolue désormais dans le registre d'une formation de Championship, cette deuxième division anglaise où le combat et le jeu vertical sont les vertus cardinales. Le Servette de Crivelli Enzo Crivelli personnifie à merveille ce nouveau visage du Servette FC peint par René Weiler. Celui que son ancien coéquipier Gaël Clichy décrit comme "un cactus auquel il vaut mieux ne pas se frotter" a pesé de tout son poids dans la surface, a multiplié les appels en profondeur sans oublier de suppléer sur la ligne son gardien à la 96e minute. Ce n'était donc pas surprenant de le voir touché au visage en fin de rencontre. "On espère que cela n'est pas grave", grimaçait René Weiler qui redoutait une fracture du nez pour son attaquant. Samedi pour la venue du FC Zurich, Enzo Crivelli sera très certainement remplacé par Jérémy Guillemenot. Sur le banc au coup d'envoi des deux premiers matches officiels de la saison, le transfuge du FC St-Gall trouvera-t-il sa place dans le Servette de René Weiler ? La question est ouverte dans la mesure où son profil ne correspond pas vraiment au jeu prôné par l'entraîneur. Guillemenot et Stevanovic dans le moule ? Le grand défi de René Weiler sera de convaincre Jérémy Guillemenot mais aussi Miroslav Stevanovic, le grand absent du match aller, qu'ils peuvent entrer dans le moule de ce nouveau Servette. Mardi à l'heure de l'analyse, l'entraîneur reconnaissait toutefois que son équipe "ne pouvait pas jouer toutes les rencontres comme celle de ce soir". Il y aura donc des jours où il conviendra de poser le pied sur le ballon comme savent si bien le faire un Guillemenot, un Stevanovic et aussi un Thimothé Cognat dont la performance contre Genk mérite bien des louanges. Il est vrai que ce match aller fut d'une rare intensité. Pour leur première sortie officielle de la saison, les Belges ne s'attendaient sans doute pas à se mesurer à une telle opposition. Le Racing Genk demeure toutefois le favori de cette double confrontation. Mercredi prochain devant leur public, les Belges auront largement les moyens de développer ce football séduisant qu'ils ont su réciter par instants à Genève. L'introduction de Mike Tresor à la pause leur a notamment permis d'élever le curseur. Pour René Weiler et les Servettiens, il serait préférable que son transfert à Brentford se finalise ces toutes prochaines heures...

Super League: Lugano sans pitié pour le SLO Danho (en rouge) en �chec face � Grgic Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Stade Lausanne-Ouchy a été battu pour sa première dans l'élite du football suisse. En conclusion de la 1re journée de Super League, le club vaudois s'est incliné 3-0 à la Pontaise contre Lugano. Les Tessinois, plus réalistes, ont marqué par Steffen (9e), Celar (48e) et Amoura (63e). Bottani a délivré la passe décisive sur les deux premières réussites, Steffen sur la dernière. Comme il fallait s'y attendre, Lugano a globalement fait preuve de davantage d'équilibre et de cohérence que son adversaire, qui n'a toutefois pas démérité. Le SLO a en effet parfois réussi de belles choses sur le plan offensif, se créant même plusieurs occasions. Hamdiu a notamment tiré sur le poteau (31e). Par contre, les promus vaudois ont affiché certaines lacunes en défense qu'il faudra corriger rapidement, sous peine de vivre une saison difficile. Engager un véritable patron expérimenté dans ce secteur semble indispensable.

ATP: Wawrinka qualifié à Umag Pas de probl�me pour Wawrinka mercredi � Umah Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Stan Wawrinka (ATP 72) a réussi son entrée au tournoi ATP d'Umag. Le vétéran vaudois âgé de 38 ans a battu au 1er tour le qualifié autrichien Filip Misolic (ATP 129) en 63 minutes, 6-3 6-2. Il n'y aura toutefois pas de derby entre Suisses en 8es de finale dans la ville balnéaire croate. Le Zurichois Marc-Andrea Hüsler (ATP 83) a en effet été dominé par l'Argentin Federico Coria (ATP 108). Ce dernier s'est imposé 6-4 6-2 en 1h56. Hüsler a vendu chèrement sa peau, notamment dans un huitième jeu du second set interminable. Coria a fini par briser la résistance du Suisse en convertissant sa... neuvième balle de match! Le Zurichois a ainsi perdu d'entrée dans un tournoi pour la 13e fois cette saison. Il avait pourtant mené 4-2 dans la manche initiale avant de perdre le fil de son jeu.

Liverpool: Jordan Henderson dit adieu aux fans Jordan Henderson: son salaire va prendre l'ascenseur en Arabie saoudite Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Jordan Henderson (33 ans) a pris congé des supporters de Liverpool dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. "Je serai toujours un Red jusqu'à ma mort", a dit le milieu de terrain. Après 12 ans avec le club d'Anfield Road, Henderson a succombé aux chants des sirènes provenant d'Arabie saoudite. Il va rejoindre le club d'Al Ettifaq, où il aura comme entraîneur son ancien coéquipier Steven Gerrard, autre légende de Liverpool. Selon les médias, le club saoudien lui permettrait d'au moins tripler son salaire. Jordan Henderson a disputé 492 matches avec les Reds et inscrit 33 buts. Il a notamment gagné la Ligue des champions (2019), la Premier League (2020), la Coupe d'Angleterre (2022), la Coupe de la Ligue (2012, 2022), le Mondial des clubs (2019) et la Supercoupe d'Europe (2019). Il avait été nommé capitaine en 2015 après le départ de Gerrard.

Une seule rescapée... Viktorija Golubic: une occasion manqu�e � Lausanne. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Ladies Open ne semble malheureusement pas être le tournoi des Suissesses. Seule Jil Teichmann aura passé le cap du premier tour. La gauchère affrontera ce jeudi Alizé Cornet (WTA 70), victorieuse 3-6 6-1 6-3 de Viktorija Golubic (WTA 117), la sixième Suissesse en lice lors de ce premier tour. La Zurichoise peut nourrir une montagne de regrets. Elle a, en effet, réussi à deux reprises le break dans la dernière manche pour mener notamment 2-0, puis 3-2 40-0. Seulement, elle n'a pas su trouver le relâchement suffisant pour conclure cette partie qui lui tendait les bras. Partenaires occasionnelles en double, Alizé Cornet et Jil Teichmann (WTA 124) s'affronteront pour la seconde fois cinq ans après un premier tour à Lugano remporté 7-6 6-0 par la Française. En panne de résultats cette année, Jil Teichmann bénéficie d'une belle occasion de se qualifier pour la première fois de l'année pour les quarts de finale d'un tournoi WTA 250.

Mondial dames: le Canada élimine l'Irlande Adriana Leon jubile apr�s son but Image: KEYSTONE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT Championnes olympiques en titre, les Canadiennes ont décroché leur premier succès dans le Mondial. Elles ont battu l'Irlande 2-1 et ainsi pris provisoirement la tête du groupe B. Après leur nul inaugural contre le Nigeria (0-0), les joueuses de Bev Priestman ont souffert pour venir à bout des Girls in Green, déjà très combatives face à l'Australie en ouverture malgré leur défaite (1-0). Sous le déluge de Perth, les Irlandaises ont même ouvert le score grâce à un corner direct de Katie McCabe (4e). Sous pression, les Canadiennes ont réagi en toute fin de première période grâce à un but contre son camp de Megan Connolly (45e), avant d'être libérées par Adriana Leon (54e). Avec quatre points, le Canada prend la tête du groupe B en attendant le match Australie-Nigeria jeudi (12h00) à Brisbane. Les "Matildas" seront qualifiées pour les 8es de finale en cas de victoire. L'Irlande, après deux défaites, est en revanche déjà éliminée.

Simona Waltert manque le coche à Lausanne Simona Waltert s'est inclin�e d�s le 1er tour � Lausanne Image: KEYSTONE/GABRIEL MONNET Quart de finaliste l'an dernier à Lausanne, Simona Waltert (WTA 132) a échoué dès le 1er tour du Ladies Open. La Grisonne s'est inclinée 2-6 6-3 6-3 devant la tête de série no 3 Ana Bogdan (WTA 39). Simona Waltert avait pourtant tout pour bien faire, elle qui menait 3-2 service à suivre mardi au moment où cette rencontre a été interrompue. Mais elle a manqué son affaire mercredi après-midi à la reprise, perdant les quatre jeux disputés tout en n'inscrivant que quatre points.