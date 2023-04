Records pour Boston ++ Winnipeg en play-offs

Records de victoires et de points pour Boston en saison régulière Les Botons Bruins de Brad Marchand et David Pasternak font sauter les compteurs. Image: KEYSTONE/AP/Charles Krupa Les Boston Bruins ont établi deux nouveaux records, celui du nombre de victoires enregistrées ainsi que celui du nombre de points marqués lors d'une saison régulière de la NHL. Après un 63e succès dimanche à Philadelphie, les Bruins ont décroché leur 64e victoire de la saison (en 81 matches) en s'imposant mardi face aux Washington Capitals (5-2). Ils peuvent porter ce record à 65 s'ils battent Montréal lors de leur dernier match de saison régulière, jeudi. Le précédent record appartenait aux Detroit Red Wings et au Tampa Bay Lightning, qui avaient signé 62 victoires respectivement en 1995-96 et 2018-19. Mais ce record n'est pas forcément un bon présage pour les Bruins: Détroit et Tampa Bay ne sont pas parvenus à remporter la Coupe Stanley, le titre suprême, après leur saison régulière record. Les Bruins totalisent par ailleurs désormais 133 points, améliorant le record de 132 unités établi par Montréal en 1976-77. Mais la franchise québecoise n'avait à l'époque disputé "que" 80 matches. "Notre saison est bonne, mais ce qui m'intéresse plus c'est notre façon de jouer et on joue bien", a insisté l'entraîneur des Bruins, Jim Montgomery. Les Bruins ont remporté la Coupe Stanley à six reprises, la dernière fois en 2011. Les play-offs de NHL débutent le 17 avril.

Les Jets en play-off, les Predators en vacances Les Jets joueront les play-off Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr Les Jets de Nino Niederreiter ont décroché le dernier ticket pour les play-off dans la Conférence Ouest de NHL grâce à leur victoire (4-2) obtenue mardi sur la glace de Minnesota. Dixièmes à l'Ouest, les Predators de Roman Josi sont donc en vacances. Nino Niederreiter a réussi un point, un assist, sur le 1-0 inscrit par Adam Lowry après 3'53''. Auteur de 2 assists la veille face aux Sharks, l'attaquant grison affiche désormais 41 points à son tableau de chasse 2022/23, dont 13 en 21 parties jouées depuis qu'il a quitté... Nashville pour Winnipeg à la fin février. Winnipeg ne connaît pas encore son adversaire du 1er tour des play-off. Les Jets se frotteront aux Vegas Golden Knights (109 points) ou aux Edmonton Oilers (107), lesquels ont conservé leurs chances de terminer en tête à l'Ouest en allant gagner 2-1 après prolongation sur la glace de l'Avalanche de Denis Malgin mardi. 3 points suisses chez les Devils Les Devils ne connaissent pas non plus leur adversaire des quarts de finale de la Conférence Est. Mais ils sont assurés d'avoir l'avantage de la glace après avoir écrasé Buffalo 6-2 mardi. Jonas Siegenthaler a inscrit mardi son quatrième but de la saison, signant le 2-0 à la 22e sur une passe décisive de Nico Hischier. Timo Meier a également réussi un assist pour les Devils, qui ont égalé un record de la franchise avec 51 victoires en saison régulière. Une 52e jeudi à Washington permettrait à New Jersey, qui totalise 110 points, de battre son record de points (111 obtenus en 2000/01). Les Panthers en play-off La défaite de Buffalo fait par ailleurs les affaires des Florida Panthers, qui ont obtenu la première wild card attribuée à l'Est. Le dernier ticket pour les play-off reviendra aux New York Islanders (81 points) ou aux Pittsburgh Penguins (80), qui ont encore un match à jouer. Les Penguins ont d'ailleurs peut-être perdu plus qu'un match en s'inclinant 5-2 face à Chicago mardi.

Capela et les Hawks en play-off, face à Boston Trae Young et les Hawks joueront les play-off Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell Atlanta n'a pas laissé passer sa première opportunité d'atteindre les play-off en NBA. Les Hawks se sont imposés 116-105 mardi à Miami, grâce notamment aux 21 rebonds de Clint Capela. Les Hawks ont survolé les débats sous les panneaux dans ce premier match du play-in opposant le 7e au 8e de la saison régulière, pour obtenir le droit de défier Boston dès samedi en quart de finale de la Conférence Est. Ils ont capté 63 rebonds contre 39 pour Miami, qui devra battre Toronto ou Chicago afin de se hisser en play-off. Atlanta a notamment réussi 22 rebonds en phase offensive, dont 8 signés Clint Capela. Auteur également de deux contres et d'une passe décisive, le pivot genevois n'avait atteint qu'une seule fois les 20 rebonds en saison régulière. Il n'a en revanche marqué que 4 points (2/3 au tir, 0/4 au lancer-franc) face au Heat. Sept Hawks ont pourtant inscrit 10 points ou plus. Leur meilleur marqueur fut Trae Young, auteur de 25 points malgré un piètre 1/8 à 3 points. Le meneur All Star a réussi en outre 7 rebonds et 6 passes décisives dans une partie où les quatre joueurs sortis du banc d'Atlanta ont cumulé 53 points. Les Hawks, qui ont compté jusqu'à 24 points d'avance dans le deuxième quart (63-39), ont parfaitement géré leur affaire lorsque Miami est revenu à cinq longueurs avec sept minutes à jouer dans le troisième quart-temps (71-66). Ils feront figure d'outsiders au 1er tour des play-off face aux Boston Celtics, qui ont remporté les trois duels livrés cette saison.

City assomme le Bayern et Yann Sommer Bernardo Silva bat Yann Sommer pour le 2-0. Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Manchester City peut toujours rêver en couleur. Victorieux 3-0 du Bayern Munich en match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions, les Mancuniens ont vraiment marqué les esprits. Victorieux grâce à des réussites de Rodri (27e), de Bernardo Silva (70e) et de l'inévitable Erling Haaland (76e), Manuel Akanji et ses coéquipiers ont, bien sûr, pris une option sans doute décisive sur leur qualification pour les demi-finales. Mais la manière avec laquelle ils ont étouffé les Bavarois fut stupéfiante. Elle commande de les désigner comme les grandissimes favoris de cette compétition qu'ils n'ont encore jamais gagnée. Après une première mi-temps équilibrée, le Bayern a lâché prise. A l'image de Dayot Upamecano, coupable d'une grossière faute à la relance sur le 2-0, les Bavarois ont littéralement craqué devant la pression adverse. Il est vrai qu'ils étaient confrontés à une opposition presque unique dans son genre. On veut parler de la meilleure au monde du moment. Une drôle d'impression Yann Sommer est passé par tous les états d'âme dans cette rencontre. A la fois fébrile et presque trop léger sur le plan physique, le Bâlois a commis deux erreurs dans son jeu au pied qui auraient pu coûter très cher. Mais comme lors de la double confrontation contre le PSG, elles n'ont pas profité à l'adversaire pour laisser le bénéfice du doute au gardien de l'équipe de Suisse. Impuissant sur la frappe de Rodri, sur la tête de Bernardo Silva et sur la volée de Haaland, il devait réussir quatre arrêts magnifiques après le repos face à Nathan Ake, Ruben Dias, Julian Alvarez et Pedri . Ils n'effaçaient toutefois pas la drôle d'impression dégagée lors de ce match aller par le remplaçant de Manuel Neuer. En crise en championnat, l'Inter Milan a réagi de la plus belle des manières. A Lisbonne, les Nerazzurri se sont imposés 2-0 devant le Benfica. Nicolo Barella a ouvert le score à la 51e minute avec une tête imparable sur un centre d'Alessandro Bastoni. Romelu Lukako a doublé la mise sur un penalty à la 82e qui avait été accordé pour une main de Joao Mario. Avec ce succès, l'entraîneur Simone Inzaghi a obtenu un répit qu'il n'espérait peut-être pas.

Toujours pas de victoire pour les Suissesses en 2023 Geraldine Reuteler et les Suissesses n'ont pas �t� en r�ussite devant l'Islande. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER La Suisse attend toujours sa première victoire de l'année. Après trois nuls lors de leurs trois premiers matches, les Suissesses ont connu l'amertume de la défaite face à l'Islande. Au Letzigrund devant 4023 spectateurs, la formation d'Inka Grings s'est inclinée 2-1 devant les joueuses de Reykjavik. Cette défaite est malheureuse dans la mesure où la Suisse a exercé un très net ascendant. Seulement, les Islandaises ont témoigné d'une plus grande efficience dans les deux surfaces. L'Islande a forcé la décision grâce à une réussite de Sveindis Jonsdottir à la 73e minute. Sur cette action, l'attaquante de Wolfsburg a bénéficié d'une trop grande liberté devant la cage adverse. Les Suissesses avaient concédé l'ouverture du score à la 18e avant d'égaliser à la 39e par Seraina Piubel sur une rupture magnifique initiée par Sandrine Mauron. La Suisse abordera ainsi la prochaine Coupe du monde avec une feuille de résultats qui n'a rien d'exceptionnel avec les deux nuls contre la Pologne en février à Marbella, le 0-0 devant la Chine jeudi dernier à Lucerne, et, enfin, ce revers devant l'Islande. Les Suissesses disputeront leur premier match le 21 juillet à Dunedin contre les Philippines. Elles affronteront ensuite la Norvège et la Nouvelle-Zélande.

Un retour gagnant pour Novak Djokovic Une premi�re victoire cette ann�e sur terre battue pour Novak Djokovic. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Absent des courts depuis sa défaite contre Daniil Medvedev le 3 mars à Dubai, Novak Djokovic a signé un retour gagnant. Il s'est qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo. Le no 1 mondial s'est imposé 7-6 (7/5) 6-2 devant le qualifié russe Ivan Gakhov (ATP 198). Même s'il a été le premier à perdre son service - au septième jeu du premier set -, Novak Djokovic a cueilli un succès aussi prévisible qu'aisé. On rappellera que son début d'année a été marqué à la fois par son sacre à l'Open d'Australie et par son impossibilité de disputer les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami en raison de son statut vaccinal par rapport au Covid-19. Novak Djokovic affrontera jeudi en huitième de finale le vainqueur de la rencontre du derby italien entre Lorenzo Musetti (ATP 21) et Luca Nardi (ATP 159). Stan Wawrinka (ATP 90) sera, quant à lui, en lice ce mercredi aux alentours de 15.00 sur un court annnexe face au no 10 mondial Taylor Fritz.

Neuchâtel perd sur le terrain juridique Un revers sur le terrain judiciaire pour Jean-Fran�ois Collet et Neuch�tel Xamax. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT C'est bien sur le terrain que Neuchâtel Xamax devra sauver sa place en Challenge League. Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a, en effet, rejeté l'appel du club xamaxien. Neuchâtel Xamax s'était élevé devant l'instance lausannoise contre la décision de l'Association Suisse de Football (ASF) d'autoriser la troisième meilleure équipe de Promotion League qui remplit les critères de promotion de disputer le barrage de promotion/relégation contre le dernier de la Challenge League. Pour Neuchâtel Xamax, ce barrage n'avait pas lieu d'être si l'une des trois premières équipes de Promotion League ne présentait pas un dossier pour jouer la saison prochaine en Challenge League. Lucerne II, le leader actuel du championnat, ne peut ainsi pas être promu. Contacté par Keystone-ATS, le président de Neuchâtel Xamax Jean-François Collet précise que son club peut encore porter l'affaire devant le Tribunal fédéral. Une réflexion est engagée dans ce sens. Les motivations de cette décision seront communiquées ultérieurement. Le TAS précise toutefois qu'une partie des frais de la procédure sera à la charge de l'ASF en raison du "manque de diligence de la part des instances du football suisse dans cette affaire". Neuchâtel Xamax occupe la dernière place du classement. La formation de Jeff Saibene accuse respectivement 8 et 9 points de retard sur Vaduz et Bellinzone alors que huit journées restent à jouer.

Les Jets se rapprochent des play-off Niederreiter (62) a atteint la barre des 40 points lundi, Erik Karlsson (65) celle des 100 points Image: KEYSTONE/AP/FRED GREENSLADE La soirée de lundi fut belle pour Nino Niederreiter et les Jets. Winnipeg, qui détient pour l'heure la deuxième et dernière "wild card" disponible à l'Ouest, a dominé les San Jose Sharks 6-2 pour se rapprocher d'une place en play-off de NHL. Les Jets conservent trois longueurs d'avance sur les Nashville Predators alors que les deux équipes ont encore deux matches à disputer en saison régulière. Toujours privés de leur capitaine Roman Josi, les Predators ont éliminé Calgary de la course aux séries finales en battant les Flames 3-2 aux tirs au but lundi. Winnipeg a forcé la décision face à San Jose dans un premier tiers-temps remporté 3-1, après avoir pourtant concédé l'ouverture du score après seulement 20 secondes de jeu. Nino Niederreiter a été crédité d'un assist sur le 2-1 puis sur le 4-1 inscrit 16 secondes après l'entame de l'ultime tiers par Mason Appleton. L'attaquant grison de 30 ans a ainsi atteint pour la quatrième fois de sa carrière la barre des 40 points en une saison (24 buts, 16 assists). Le défenseur de San Jose Erik Karlsson a, lui, réussi ses 99e et 100e points dans cet exercice 2022/23 grâce à un doublé. Il est le sixième défenseur de l'histoire à atteindre le plateau des 100 points, le premier depuis Brian Leetch en 1991/92.

Dean Smith nommé entraîneur de Leicester Le successeur de Brendan Rodgers � Leicester est connu Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Dean Smith a été nommé entraîneur de Leicester jusqu'à la fin de la saison, a annoncé lundi soir le club de Premier League sur son site officiel. L'ancien coach de Brentford, Aston Villa et Norwich remplace Brendan Rodgers, qui a été démis de ses fonctions le 2 avril après quatre ans à la tête de l'équipe. Smith (52 ans) doit prendre ses fonctions dès mardi et dirigera les Foxes pour le déplacement à Manchester City samedi. A huit journées de la fin du championnat, sa mission est d'assurer le maintien du club actuellement 19e et avant-dernier du classement, à deux points du premier non relégable, Everton (17e), et à quatre de Leeds (16e). "Notre première tâche sera de retrouver de la confiance et d'insuffler la foi à l'équipe, et je suis impatient de me mettre au travail avec les joueurs cette semaine", a déclaré le technicien anglais. "Samedi sera un gros test, mais c'est le type de rendez-vous qui nous rappelle ce que c'est d'être un club de Premier League", à savoir se mesurer "aux meilleurs joueurs du monde", a-t-il ajouté en amont du match contre les Citizens (2es).

Les Suissesses renversent le Japon Alina Marti et les Suissesses sont en bonne position pour terminer troisi�mes du groupe. Image: KEYSTONE/AP/Nathan Denette L'équipe de Suisse dames a fêté son premier succès au Championnat du monde au Canada à l'occasion de son troisième match. Les Suissesses l'ont emporté 4-3 contre le Japon après avoir été menées 2-3. Après des défaites contre les surpuissants Canada (0-4) et Etats-Unis (1-9), la sélection helvétique a montré de belles ressources morales contre les Japonaises. Menées 0-2, les joueuses de l'entraîneur Colin Muller ont réussi à égaliser en 21 secondes au deuxième tiers-temps. Même le troisième but des Asiatiques ne les a pas déroutées. Au cours de la troisième période, les leaders de l'équipe Alina Müller (48e) et Lara Stalder (51e) ont su profiter des faiblesses de la portière japonaise pour réussir à retourner le score. Les Suissesses disputeront leur dernier match dans la nuit de mardi et mercredi contre la Tchéquie. Un succès leur assurerait la troisième place du groupe et également une bonne situation en quarts de finale puisque toutes les équipes du groupe A sont déjà qualifiées.

Le Barça, toujours groggy, concède le nul contre Gérone Robert Lewandowski est rest� muet avec Barcelone contre G�rone. Mais le titre tend les bras aux Catalans. Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Le FC Barcelone a été accroché 0-0 par Gérone au Camp Nou lundi en clôture de la 28e journée de Liga, mais creuse encore un peu l'écart en tête du classement. Les Catalans comptent treize points d'avance sur le Real Madrid, battu 3-2 par Villarreal samedi soir. Cinq jours après le clasico perdu 4-0 face au Real en demi-finale retour de Coupe du Roi, les Catalans ont toujours paru éteints lundi soir, et ont à peine réussi à se procurer quelques occasions qu'ils n'ont pas concrétisées. Mais ce nul concédé au Camp Nou dans un derby catalan confirme que le coup reçu sur la tête mercredi après la déroute lors du clasico n'est pas complètement estompé, et que le Barça est toujours groggy... Et même les chants en hommage à Lionel Messi à la 10e minute, comme lors du clasico, n'ont pas fait passer le mal de tête. Pourtant, les hommes de Xavi ne sont désormais plus qu'à quelques pas du sacre. En effet, le Real Madrid, défait au Bernabéu samedi soir par un Samu Chukwueze déchaîné côté Villarreal, est désormais à treize longueurs des Catalans... et regarde plutôt dans son rétroviseur que devant. L'Atlético Madrid, vainqueur 2-0 sur la pelouse du Rayo Vallecano, n'est plus qu'à deux points des Merengues. Pour les Catalans, toujours privés de Pedri, Ousmane Dembélé, Andreas Christensen et Frenkie de Jong et éliminés de toutes les autres compétitions, la tête est désormais au prochain match de championnat, dimanche (16h15) à Getafe.

Ajoie conserve sa place en National League Martin Bakos et Ajoie joueront en National League la saison prochaine. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Ajoie disputera une troisième saison consécutive de National League. Les Jurassiens se sont imposés 3-2 à La Chaux-de-Fonds à l'occasion du sixième match du barrage et remportent 4-2 la série. Après deux défaites où les joueurs de l'entraîneur Louis Matte ont paru bien éloignés de leur adversaire, les Neuchâtelois ont parfaitement réagi. Pourtant, ils ont dû subir l'ouverture du score sur un tir du poignet de Ian Derungs dès la 5e minute. Les Chaux-de-Fonniers n'ont jamais renoncé. Sur une ouverture admirable de Loïc In-Albon, le Bernois Stefan Rüegssegger a égalisé à la 22e. Ils ont même pris l'avantage par le Canadien Kyle Topping (52e) avant que tout bascule en 72 secondes en fin de partie. Le Canadien Guillaume Asselin a égalisé d'un tir du revers de la crosse (57e) avant que le défenseur Jérôme Gauthier-Leduc n'assomme le champion de Swiss League à la 58e. Le résultat aura un goût amer pour La Chaux-de-Fonds qui a clairement dominé la deuxième partie du match. Mais le portier ajoulot Tim Wolf a parfaitement tenu la baraque au moment le plus chaud.

Thiem gagne son premier match en Masters 1000 en deux ans L'Autrichien Dominic Thiem a enfin gagn� un match en Masters 1000. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER L'Autrichien Dominic Thiem, ancien 3e mondial, a remporté lundi à Monte-Carlo aux dépens du Français Richard Gasquet (43e) son premier match en Masters 1000 depuis près de deux ans. Le double finaliste de Roland-Garros (2018 et 2019) et lauréat de l'US Open 2020, retombé au 106e mondial et bénéficiaire d'une invitation pour le tournoi monégasque, a battu Gasquet 6-1, 6-4. Il affrontera le Danois Holger Rune (8e) pour une place en 8es de finale. Sa dernière victoire dans un tournoi Masters 1000 remonte à mai 2021 lorsqu'il avait battu Marton Fucsovics pour son entrée en lice à Rome. Il avait ensuite chuté face à Lorenzo Sonego. Thiem signe ainsi sa troisième victoire de la saison. Il tente de revenir à son meilleur niveau après dix mois d'absence (entre 2021 et 2022) pour soigner une blessure au poignet.

Young Boys renoue avec la victoire, bonne affaire pour Lucerne C�dric Zesiger a arm� une frappe de mule des 30 m�tres, c'est 1-0 pour Young Boys. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Battus le week-end dernier à Genève, les Young Boys ont retrouvé le chemin du succès. Les joueurs de la capitale ont battu 2-0 Grasshopper non sans avoir dû patienter pour trouver la faille. C'est finalement une frappe de mule dans la lucarne du puissant défenseur Cédric Zesiger qui a délivré l'incontestable leader de la Super League à la 73e. Avant la délivrance, les Bernois s'étaient montrés, certes dominateurs, mais sans réellement mettre en danger le portier zurichois. Ce dernier avait eu l'occasion de se mettre en évidence en première mi-temps. André Moreira a détourné de fort belle manière un penalty de Cedric Itten (38e) consécutif à une faute de Tomas Ribeiro sur le même Itten. Le gardien des Sauterelles a semblé instiller le doute dans l'esprit de l'international suisse en consultant une note collée sur sa gourde avant le tir de réparation... Jean-Pierre Nsame a doublé la mise (89e) pour son quinzième but de la saison, ce qui en fait le meilleur buteur de la Ligue. Grâce à cette seizième victoire de la saison, les Young Boys comptent désormais dix-sept points d'avance sur Servette son dauphin. Lucerne se replace Grand gagnant du week-end, le FC Lucerne se relance complètement dans la lutte pour la 3e place. Les joueurs de Mario Frick se sont imposés 2-1 sur la pelouse de Winterthour où il n'est pas aisé de l'emporter. Les joueurs de Suisse centrale restaient sur deux revers consécutifs. A la Schützenwiese, ils ont pris l'avantage sur un superbe lob enroulé du Français Sofyan Chader (26e). Ils ont attendu l'heure de jeu pour doubler la mise par Dejan Sorgic à la reprise d'un centre de Frydek (61e). La tête plongeante victorieuse de Sayfallah Ltaief (78e) n'a pas remis en cause le succès lucernois. L'équipe de Suisse centrale se retrouvent à égalité avec St-Gall et Lugano avec 36 points.