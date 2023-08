Remco Evenepoel en arc-en-ciel ++ Embolo absent huit mois

Monaco: longue absence pour Breel Embolo Breel Embolo devra patienter avant de retouver les terrains Image: KEYSTONE/AP/DANIEL COLE L'attaquant international suisse de Monaco Breel Embolo (26 ans) a été opéré vendredi à Lyon d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Son absence est estimée à huit mois. L'intervention a été effectuée par le docteur Bertrand Sonnery-Cottet à l'Hôpital privé Jean-Mermoz de Lyon. Breel Embolo, qui a inscrit 14 buts toutes compétitions confondues la saison dernière avec Monaco, s'est blessé dimanche au cours d'un entraînement. La saison dernière, il avait déjà été blessé à un genou puis à un pied lors d'une fin de saison où il avait beaucoup manqué à son équipe.

Grosse déception pour Stefan Küng en contre-la-montre Remco Evenepoel: un premier titre mondial en contre-la-montre pour le Belge Image: KEYSTONE/AP/Tim Goode Stefan Küng a vécu une terrible déception lors du chrono des Mondiaux en Ecosse. Jamais dans le coup, le Thurgovien n'a fini que 12e, à 2'16 du vainqueur belge Remco Evenepoel. Comme la veille dans le contre-la-montre dames, les Suisses ont dû déchanter. Cité parmi les quatre ou cinq grands favoris, Stefan Küng a été loin du compte. Il accusait déjà 40 secondes de retard au premier pointage intermédiaire après 12,6 km. Autant dire que ses illusions se sont rapidement éteintes. Devant, Remco Evenepoel s'est livré à une magnifique démonstration qui lui a permis d'apporter à la Belgique son premier titre mondial en contre-la-montre. Le prodige, qui a perdu dimanche son maillot arc-en-ciel de la course sur route, a donc récupéré celui du chrono. Il s'est imposé avec 12 secondes d'avance sur l'Italien Filippo Ganna, qui avait été l'auteur d'un départ hyper rapide. Le double champion du monde de la spécialité s'est bien battu, mais Evenepoel était trop fort. La médaille de bronze est revenue au surprenant jeune Anglais Joshua Tarling (19 ans), à 48 secondes du vainqueur. Ce puissant coureur a l'avenir devant lui. L'autre Suisse au départ, le Thurgovien Stefan Bissegger, a pour sa part fini 17e à 2'43.

Paris 2024: les Suisses se déplaceront en voisins Ralph St�ckli, heureux d'aller � Paris dans un an Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER A un an jour pour jour de la clôture des JO de Paris, Swiss Olympic a fait le point avec la presse. Les défis sont nombreux, même si les Suisses se réjouissent de se déplacer en voisins. "La proximité géographique est très appréciable, que ce soit pour nous, les familles ou les supporters", convient Ralph Stöckli, Chef de mission de Swiss Olympic. "Tous les interlocuteurs avec lesquels j'ai parlé sont ainsi motivés à l'idée de loger au Village olympique, même lorsque leur discipline se déroule sur un site excentré", poursuit-il. Après des JO de Tokyo 2021 - et de Pékin 2022 - marqués par le Covid et ses innombrables restrictions, Paris 2024 marquera un retour à la normalité très attendu et très apprécié du côté de Swiss Olympic. "La cérémonie d'ouverture sera même un événement unique en son genre avec la présence attendue de 600'000 personnes", glisse l'ancien curleur, le sourire aux lèvres. "Cette cérémonie constituera d'ailleurs un gros défi pour les plus jeunes athlètes, pour ceux qui vivront par exemple leurs premiers Jeux olympiques. Ce sera particulier à gérer sur le plan mental", souligne Ralph Stöckli, conscient que la pression ne sera pas la même qu'à Tokyo où le public était absent et les médias moins présents et moins envahissants. "Il y aura une stratégie individuelle à trouver concernant la manière de gérer la pression extérieure. Certains athlètes ont besoin d'avoir leurs coaches et leurs amis à leurs côtés pour mieux performer, alors que d'autres ont besoin d'être au calme pour donner leur pleine mesure", note le St-Gallois.

Un an de plus pour Dominique Aegerter avec Yamaha en Superbike Dominique Aegerter roulera encore en Superbike l'an prochain Image: KEYSTONE/EPA AAP/JOEL CARRETT Dominique Aegerter (32 ans) roulera encore en championnat du monde Superbike en 2024. Le pilote bernois a prolongé d'un an son contrat avec le team satellite GRT, qui aligne des Yamaha. "Je suis heureux et fier d'avoir prolongé mon accord avec Yamaha et de rester en Superbike avec ma R1. J'ai gagné deux titres en Supersport avec Yamaha, et maintenant mon objectif est d'améliorer mes résultats et d'être plus compétitif en Superbike", a publié le Suisse sur son compte Instagram. Double champion du monde Supersport (2021/2022), Aegerter est passé cette année dans la catégorie supérieure. Il figure pour l'instant au 9e rang du championnat.

Lungoyi prêté par la Juventus à Yverdon Christopher Lungoyi, alors � St-Gall, rejoint Yverdon Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Yverdon renforce une fois encore son effectif. Le club vaudois, néo-promu en Super League, a obtenu pour un an le prêt de Christopher Lungoyi. Formé à Servette, l'ailier de 23 ans appartient à la Juventus. Après les Grenat, il est parti à Porto, puis à Lugano avant de rejoindre la Vieille Dame. Les Bianconeri l'ont ensuite prêté à Lugano, à St-Gall et à Ascoli. Il compte 62 matches de Super League.

Cabral file au Benfica Arthur Cabral rejoint Benfica en provenance de la Fiorentina Image: KEYSTONE/EPA ANSA Arthur Cabral a été transféré de la Fiorentina au Benfica. Le Brésilien a signé un contrat de cinq ans avec le club portugais. Il devrait remplacer Gonçalo Ramos, parti au PSG. Cabral a joué pour le FC Bâle de 2019 à 2021 et a marqué 46 buts en 77 matches de Super League. La saison dernière, le joueur de 25 ans a terminé meilleur buteur de la Conference League avec le Bâlois Zeki Amdouni.

Même secoué en interne, le PSG reste favori Le PSG est en pleine mutation et a connu des semaines estivales agitées. Malgré cela, le club parisien ne devrait pas être sérieusement inquiété lors de la saison de Ligue 1 qui commence vendredi. Le club de la capitale a perdu gratuitement deux stars: Lionel Messi et Sergio Ramos. Il apparaît que Neymar et Marco Verratti ne sont plus souhaités par le nouvel entraîneur Luis Enrique et qu'ils pourraient quitter la France en cas de bonne offre. Même le départ de Kylian Mbappé est envisageable. On sait que l'attaquant français apprécie le Real madrid. Prolonger le contrat ou le vendre, tel est le mot d'ordre des propriétaires qataris. Seulement dans un an, le meilleur buteur de Ligue 1 des quatre dernières années pourra être transféré gratuitement et c'est bien ce qui fait peur aux dirigeants parisiens. Car avec Erling Haaland, Mbappé est le joueur ayant la plus haute valeur marchande. Selon le site "Transfermarkt", les deux joueurs vaudraient chacun 180 millions d'euros. Le PSG a dépensé plus de 250 millions d'euros lors du mercato estival. Ousmane Dembélé, Manuel Ugarte, Gonçalo Ramos et Lucas Hernandez ont tous été achetés pour plus de 45 millions. En revanche, Marco Asensio et Milan Skriniar sont arrivés libres de tout contrat. Le champion évolue ainsi dans une sphère à part en France. Marseille, avec l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang, et Monaco, avec le gardien suisse Philipp Köhn, recruté cet été, semblent les mieux placés pour rivaliser. Outre Köhn, Breel Embolo et très probablement bientôt Denis Zakaria sont également sous contrat avec Monaco. Embolo sera malheureusement absent pendant des mois après sa déchirure des ligaments croisés. A Montpellier, un deuxième Suisse a rejoint Gabriel Barès, il s'agit du défenseur genevois Becir Omeragic. Le duo, tout comme Yvon Mvogo à Lorient et Vincent Sierro à Toulouse, devrait évoluer avec sa formation dans la moitié inférieure du tableau. Nice, avec Jordan Lotomba, vise pour sa part une place dans le top 5.

Manchester City peut écrire l'histoire Tout autre résultat qu'un 4e titre consécutif de Manchester City serait une surprise en Premier League. Dès vendredi, la concurrence sera certes de haut niveau, mais pas à la hauteur des Citizens. Malgré les départs d'Ilkay Gündogan et Riyad Mahrez, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour Manchester City. Le réservoir de joueurs reste énorme. Erling Haaland, le meilleur buteur de la saison dernière (36 buts), et Kevin de Bruyne, le génial passeur (16 assists), sont toujours là pour faire des étincelles. Derrière, les mêmes valeurs sûres dont Manuel Akanji, l'un des six Suisses à évoluer dans le meilleur championnat du monde. Manchester City est sur la bonne voie pour devenir la première équipe à remporter quatre fois de suite le titre dans un championnat créé en 1888. La course est ouverte derrière Manchester City. Après des années de vaches maigres, Arsenal fut le plus dangereux adversaire de ManCity la saison dernière. Même si Granit Xhaka a été transféré à Leverkusen, les "Gunners" restent bien armés. Chelsea tentera de disputer à Arsenal la place de meilleur club londonien sous la houlette du nouvel entraîneur Mauricio Pochettino. L'effectif est pléthorique, mais il s'agira de savoir le gérer en l'absence de coupe d'Europe. Liverpool et Manchester United ont une longueur d'avance sur Chelsea en termes de constance. Les deux ambitionnent de réduire l'écart avec Manchester City après avoir intelligemment renforcé leur équipe. Parmi les cinq Suisses, outre Akanji, Fabian Schär est le plus susceptible de jouer les premières places avec Newcastle. Pour Remo Freuler avec Nottingham et surtout Zeki Amdouni avec le néo-promu Burnley, ce devrait être le maintien avant tout. Kevin Mbabu avec Fulham et Andi Zeqiri avec Brighton doivent de leur côté s'inquiéter de leur temps de jeu. Pour les deux internationaux prêtés l'an dernier en Suisse, il sera difficile de s'assurer une place dans leur équipe actuelle.

Avec Bellingham, le Real veut sa revanche Le Real Madrid veut sa revanche après le 27e titre de champion du FC Barcelone. Comme presque chaque année en Liga, tout laisse à penser que les deux rivaux seront au coude à coude dès vendredi. Ce week-end, les deux géants espagnols entameront la nouvelle saison en se rendant à Bilbao pour le Real Madrid et à Getafe pour le Barça. Ils seront comme toujours attentivement observés, notamment parce qu'il y a eu plusieurs transferts d'importance. Les deux clubs ont perdu deux importantes figures. Le Real Madrid a perdu son meilleur buteur Karim Benzema, responsable d'environ un quart des buts des Merengue la saison dernière. De leur côté, les Catalans ont vu partir Sergio Busquets, qui a joué 15 ans pour les Blaugrana avant son départ pour l'Inter Miami. En revanche, grâce à un chèque de plus de 100 millions de francs, le Real compte désormais sur Jude Bellingham et Barcelone sur Ilkay Gündogan, arrivé libre de Manchester City. D'un point de vue suisse, c'est le FC Séville qui intéresse le plus. Les Andalous, actuels vainqueurs de l'Europa League, ont engagé l'international suisse Djibril Sow qui devrait jouer au milieu de terrain au côté du Bâlois Ivan Rakitic. Avec l'Atlético Madrid, les Andalous sont les premiers candidats pour les autres places du top 4. Le deuxième international suisse avec Sow est le défenseur Eray Cömert, qui joue depuis un an et demi déjà à Valence.

Bencic doit prendre son mal en patience La pluie joue les trouble-f�te � Montr�al Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi La pluie continue à jouer les trouble-fête dans le WTA 1000 de Montréal. Le 8e de finale de Belinda Bencic (WTA 13) a ainsi été repoussé de jeudi à vendredi. La St-Galloise affrontera la gauchère tchèque Petra Kvitova (WTA 9) dès 18h heure suisse vendredi, si les conditions météorologiques le permettent. Si elle passe l'épaule, elle devra disputer son quart de finale à peine sept heures plus tard face à Aryna Sabalenka (WTA 2) ou Liudmila Samsonova (WTA 18).

L'Espagne dans le dernier carré La joie des Espagnoles, qui disputeront une demi-finale historique Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Tombeuse de la Suisse en 8es de finale, l'Espagne jouera les demi-finales du Mondial féminin. La Roja a battu les Pays-Bas, vice-champions du monde en 2019, 2-1 après prolongation vendredi à Wellington. L'Espagne figure ainsi pour la première fois de son histoire dans le dernier carré d'une Coupe du monde dames. La sélection de Jorge Vilda affrontera le Japon, qui avait écrasé les Espagnoles 4-0 durant la phase de poules, ou la Suède mardi pour une place en finale. La Roja a forcé la décision sur une réussite de Salma Paralluelo à la 112e minute. Elle avait ouvert la marque à la 81e sur un penalty transformé par Maria Caldentey, les Pays-Bas arrachant le droit de disputer une prolongation à la 91e grâce à un but de Stefanie van der Gragt.

Chrono des Mondiaux: Stefan Küng en forme et ambitieux Stefan Küng espère briller à Stirling lors du chrono des Mondiaux. Le Thurgovien, souvent placé mais jamais champion du monde, fait partie des quatre ou cinq favoris, mais la concurrence sera rude. Médaillé d'argent l'an passé, battu de trois secondes par le Norvégien Tobias Foss, Küng avait alors connu une grosse déception en Australie. Mais c'est du passé. "J'ai classé ça depuis longtemps", a déclaré le rouleur suisse âgé de 29 ans avant le rendez-vous de vendredi sur 47,8 km. Küng est convaincu de pouvoir viser la médaille d'or sur les routes écossaises. "Je suis absolument prêt sur le plan physique", affirme-t-il. Cinquième dimanche d'une très difficile course en ligne, le Thurgovien a emmagasiné de la confiance, tout comme lors du succès des Suisses dans le chrono mixte. Il a disputé ces deux épreuves en guise de préparation pour vendredi. Parcours presque trop simple Le Suisse a reconnu le parcours, mais il n'a pas été impressionné. "Pour moi, le tracé est presque trop simple. J'aime bien quand il y a des changements de direction et de rythme dans un contre-la-montre", ce qui n'est pas vraiment le cas. Ces caractéristiques pourraient notamment convenir au Belge Remco Evenepoel et à l'Italien Filippo Ganna. Mais Küng n'arrive pas en terrain inconnu. "A la maison, je me suis entraîné sur des routes où il n'y avait que deux virages en vingt minutes", dit-il. Les Belges veulent se racheter Dominés par Mathieu van der Poel dans la course en ligne, les Belges Wout van Aert et Remco Evenepoel ont une deuxième chance de décrocher de l'or aux Mondiaux. Ce n'est "absolument pas" une revanche, assure Evenepoel, délesté dimanche de son maillot arc-en-ciel par un Mathieu Van der Poel démoniaque à l'issue d'un parcours brutal qu'il a bouclé à la 25e place seulement.

Conference League: Lucerne en position défavorable Marco Burch: Lucerne est en mauvaise posture Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Lucerne devra remonter un handicap de deux buts jeudi prochain au 3e tour qualificatif de Conference League. Le club de Suisse centrale a perdu 3-1 à l'aller sur le terrain d'Hibernian Edimbourg. Les buts ont tous été inscrits lors d'une seconde période bien plus animée que la première. Les Ecossais ont ouvert le score dès le retour des vestiaires par Newell (46e), après un ballon perdu par Frydek. Les visiteurs ont répliqué sur une tête de Beka après un corner (56e), mais les "Hibs" ont repris l'avantage de belle manière grâce à Vente (73e). Les deux équipes ont touché le cadre du but adverse par Doidge (78e) puis par Dorn (79e) dans une fin de rencontre débridée. Une catastrophique erreur de Jashari a permis à Obita d'aller signer le cruel 3-1 à la 90e. Cette réussite tardive complique évidemment beaucoup la tâche des Lucernois. Les hommes de Mario Frick devront réussir un match parfait pour renverser la situation. Et, surtout, éviter de faire des cadeaux en zone défensive...

Mondiaux: Marlen Reusser n'avait juste pas envie Marlen Reusser: un abandon Image: KEYSTONE/EPA AAP/DEAN LEWINS Marlen Reusser a avoué avoir besoin de faire une pause. La Bernoise a livré quelques explications après son abandon inattendu lors du contre-la-montre des Mondiaux en Ecosse. "Je n'ai pas abandonné en raison d'un problème mécanique, mais parce que j'ai voulu abandonner à ce moment", a dit la Suissesse à la télévision SRF. "J'ai remarqué que je n'étais pas prête pour ce contre-la-montre, je n'avais pas faim. J'ai pris le départ pour les autres, tous ceux qui me soutiennent si bien." "Je n'avais juste pas envie", a précisé la médaillée d'argent des JO de Tokyo et vice-championne du monde 2020 et 2021. Marlen Reusser veut prendre un peu de distance. "Je dois faire une pause, et le plaisir reviendra ensuite, j'en suis convaincue." La Bernoise n'a pas totalement exclu de prendre le départ de la course en ligne dimanche. "Je dois déjà un peu manger et dormir. Je verrai ensuite comment ça va."