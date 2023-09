Remontada de Djokovic ++ Stricker et Bencic en 8e

Une huitième remontada pour Novak Djokovic Novak Djokovic : un match bien "compliqu�" contre Laslo Djere. Image: KEYSTONE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD Une remontada de plus pour Novak Djokovic ! Le Serbe est revenu de deux sets à rien contre son compatriote Laslo Djere (no 32) pour se qualifier pour les huitièmes de finale de l’US Open. Novak Djokovic s’est imposé 4-6 4-6 6-1 6-1 6-3 après 3h45’ de jeu face à un Lasko Djere qui a livré deux premiers sets de très haute facture. Mais une fois réglé en retour, Novak Djokovic est redevenu ce "mur" contre lequel il est pratiquement impossible de gagner un point. Novak Djokovic a signé la huitième remontada de sa carrière, sa première à New York depuis la mémorable demi-finale de 2011 contre Roger Fededer. Il lui faut maintenant bien récupérer avant de croiser le fer dimanche contre le Croate Borna Gojo (ATP 105) qui, comme Dominic Stricker, sort des qualifications.

Un tableau qui s'est ouvert pour Belinda Bencic Belinda Bencic: le regard tourn� vers une deuxi�me semaine qui peut lui sourire. Image: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER Comme l’extraordinaire Dominic Stricker, Belinda Bencic (no 15) sera, elle aussi, au rendez-vous des huitièmes de finale de l’US Open. Avec l’ambition d’aller encore beaucoup plus loin. La Championne olympique s’est imposée 7-6 (7/1) 2-6 6-3 devant la Chinoise Lin Zhu (WTA 44) pour atteindre une quatrième fois ce stade de la compétition à New York où elle fut demi-finaliste il y a quatre ans. Ce dimanche, Belinda Bencic sera opposée à Sorana Cirstea (no 30). La Roumaine a éliminé la no 4 mondiale Elena Rybakina pour ouvrir peut-être le tableau à Belinda Bencic. Une Belinda Bencic qui reste sur une victoire face à Sorana Cirstea, l’an dernier au premier tour de ce même US Open... Tous les feux sont donc au vert pour Belinda Bencic qui a su s’extraire du piège tendu par Lin Zhu. Victorieuse de l’ancienne no 1 mondiale Victoria Azarenka au premier tour, la Chinoise a vraiment poussé la Saint-Galloise dans ses derniers retranchements. "J’ai dû vraiment me battre pour m’en sortir", avoue Belinda Bencic qui n’a pas caché son soulagement lorsque le coup droit de son adversaire est sorti des limites du court sur la balle de match tombée après 2h39’ de jeu. Vendredi, Belinda Bencic a gagné pour la douzième fois déjà cette année un match qui est allé à la limite des trois sets. Si elle peut se livrer pleinement sur le plan physique comme cela semble être le cas cette quinzaine à New York, elle est capable de renverser des montagnes dans cette ambiance si particulière de Flushing Meadows qu'elle adore. Avec Sorana Cirstea en huitième de finale puis Karolina Muchova (no 10) ou Xinyu Wang (WTA 53) en quart, le parcours qui doit l’emmener vers le dernier carré n’a rien d’insurmontable.

SLO: une victoire impérative Les trois équipes vaudoises seront en lice ce samedi. A 18.00, le Stade Lausanne-Ouchy espère cueillir sa première victoire de la saison avec la venue des Grasshoppers. Au repos la semaine dernière, le SLO aura sa chance contre des Zurichois qui restent sur deux défaites en championnat, à Winterthour et devant Lucerne. La victoire est presque impérative pour le néo-promu s’il n’entend pas rester littéralement scotché à la dernière place du classement. La pression du résultat sera également bien présente pour le Lausanne-Sport qui se déplace à St. Gall pour un coup d’envoi à 18.00. Fessée dimanche dernier à domicile par le FC Winterthour, la formation de Ludovic Magnin semble plus à l’aise à l’extérieur avec une performance méritoire à Berne et un succès à Bâle. Mais à St. Gall on le sait, l’atmosphère est souvent bien pesante pour le visiteur. Enfin, Yverdon Sport, la meilleure équipe romande du moment, se déplace à Winterthour pour le match de 20.30. Avec ses nouvelles recrues, Marco Schällibaum est en train de bâtir une équipe fort séduisante qui a donné la leçon au Servette FC samedi dernier dans le huis clos de la Maladière. A la Schützenwiese, on lui demandera de poursuivre dans le même registre.

Stricker s'invite à la table des grands Dominic Stricker jouera son premier 8e de finale en Grand Chelem dimanche � New York Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Issu des qualifications, Dominic Stricker (ATP 128) jouera les 8es de finale de l'US Open. Le Bernois a cueilli vendredi un sixième succès consécutif à Flushing Meadows, s'assurant du même coup une place parmi les 100 premiers du classement ATP. Dominic Stricker s'est imposé 2-6 7-5 7-6 (7/4) 3-6 6-2 devant l'invité français Benjamin Bonzi (ATP 108) au 3e tour pour confirmer l'exploit signé face à Stefanos Tsitsipas (no 7) au 2e tour - et en cinq sets déjà. Cerise sur le gâteau, il deviendra à l'issue de cette quinzaine le 13e Suisse à intégrer le top 100 mondial. Le gaucher de 21 ans, qui devrait se retrouver au pire aux alentours de la 90e place, a témoigné comme au tour précédent de toute sa force de caractère. Son début de match avait pourtant tout du cauchemar: il a perdu 16 des 19 premiers points pour être mené 4-0 après moins de 12 minutes de jeu. Un coup de mou sans conséquence Dominic Stricker a retrouvé peu à peu ses esprits, ainsi que sa patte de gaucher, et a sorti définitivement la tête de l'eau dans la deuxième manche. Plus constant, plus incisif sur les points importants, il a aussi su profiter des quelques baisses de régime de son adversaire pour renverser la table. Son coup de mou du quatrième set fut sans conséquence. Le Bernois a resserré sa garde dans la manche décisive, effaçant deux balles de break d'entrée avant de forcer la décision en s'emparant une sixième fois du service adverse dans le quatrième jeu. Il a conclu la partie sur un dernier break, armant un passing de revers imparable après 3h26' de jeu. Le public du Grandstand en est resté baba. Face à Fritz en 8es de finale? Cette accession aux 8es de finale, qui pourrait bien servir de déclic à Dominic Stricker, n'a pas de prix. Mais, outre une place dans le top 100, elle vaudra au champion junior de Roland-Garros 2020 un alléchant chèque de 284'000 dollars. Soit plus du tiers de ses gains cumulés en carrière avant ce tournoi (805'000 dollars). Dominic Stricker pourrait par ailleurs vivre une autre grande "première" dimanche: il pourrait avoir les honneurs du Stade Arthur Ashe en cas d'affrontement avec le no 1 américain Taylor Fritz (no 9). Et dire que le Bernois avait dû effacer une balle de match au 2e tour des qualifications face au 144e mondial Pablo Llamas Ruiz!

Randal Kolo Muani signe au PSG jusqu'en 2028 Randal Kolo Muani a sign� au PSG Image: KEYSTONE/AP/Michael Probst Randal Kolo Muani (24 ans) a signé un contrat portant jusqu'en 2028 avec le PSG dans les ultimes instants du mercato qui s'est clos vendredi à minuit, a annoncé le club de la capitale française. L'attaquant international français, qui évoluait à Francfort depuis une saison, est la 11e recrue estivale du PSG. Selon des médias français dont RMC et L'Equipe, les champions de France ont proposé 90 millions d'euros pour s'attacher ses services, des médias allemands évoquant un transfert à 95 millions plus des bonus. Après plusieurs semaines de tractations, tout s'est accéléré dans ce dossier avec la grève de l'entraînement décidée par Kolo Muani mercredi avant une dernière journée intense où le buteur a été annoncé partant, puis bloqué en Allemagne, l'Eintracht Francfort finissant par accepter l'offre parisienne. Avec la signature de Kolo Muani, le PSG reconstitue l'attaque de l'équipe de France puisque l'ancien Nantais (9 sélections, 1 but) rejoint à Paris Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Le club boucle ainsi un mercato de folie où il aura dépensé au moins 345 millions. Mais cet été, Paris a aussi vendu et allégé sa masse salariale, avec les départs notamment de Lionel Messi, Sergio Ramos ou Neymar. Marco Verratti, historique de l'ère qatarie au PSG, pourrait lui aussi être vendu, peut-être en Arabie Saoudite ou au Qatar, où les marchés des transferts ferment plus tard.

Swiatek perd un seul jeu au 3e tour Iga Swiatek a mis 50 minutes pour battre Kaja Juvan au 3e tour Image: KEYSTONE/AP/Mary Altaffer Iga Swiatek (no 1) n'a pas perdu son temps vendredi à Flushing Meadows. La Polonaise a mis 50 minutes seulement pour décrocher son ticket pour les 8es de finale de l'US Open. Tenante du titre à New York et en quête d'un cinquième trophée du Grand Chelem, Iga Swiatek a écrasé la qualifiée Kaja Juvan (WTA 145) 6-0 6-1 dans le Louis Armstrong Stadium. Elle n'a perdu que 15 points face à la Slovène. Celle-ci s'est procuré une seule balle de jeu, qu'elle a convertie pour revenir à 3-1 au deuxième set. Les choses sérieuses devraient commencer au 4e tour pour Iga Swiatek, qui n'a perdu que neuf jeux en trois matches - dont sept face à Daria Saville au 2e tour. La triple lauréate de Roland-Garros devrait logiquement retrouver en 8e de finale la fantasque et puissante Jelena Ostapenko (no 20), dont la régularité à l'échange n'est pas la principale qualité.

Kevin Mbabu jouera à Augsburg cette saison Kevin Mbabu: cap sur Augsburg Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Kevin Mbabu (28 ans) change encore d'air. Le défenseur international suisse a été prêté par Fulham à Augsburg jusqu'au terme de la saison. Mbabu avait déjà été l'objet d'un précédent prêt en début d'année. Il avait alors joué à Servette, son club formateur, de février à juin. Le Suisse n'a pas réussi à s'imposer à Fulham, qu'il avait rejoint l'été dernier en provenance de Wolfsburg, où il avait évolué depuis 2019. Auparavant, il avait brillé avec les Young Boys entre 2016 et 2019.

Gugler et Freiburghause passent le cut à Crans-Montana Un autre parcours solide pour Cedric Gugler Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Cedric Gugler (23 ans) et Jeremy Freiburghaus (27 ans) sont les seuls Suisses en lice pour les deux derniers tours de l'European Masters à Crans-Montana. Le tournoi est mené par Matthew Fitzpatrick. Le Bâlois Gugler et le Grison Freiburghaus, classés au 62e rang ex-aequo, ont performé de manière similaire lors des deux premiers parcours. 68 et 69 pour le premier, 69 et 68 pour le deuxième. Avec un total de 137 coups, soit 3 sous le par, tous deux ont passé le cut de justesse, au contraire de tous leurs compatriotes. Double vainqueur en 2017 et 2018 sur les greens de la station valaisanne, l'Anglais Matthew Fitzpatrick occupe seul la tête à mi-parcours avec un total de 128 coups, soit 12 sous le par. Il a tourné en 65 vendredi, contre 63 la veille. Le leader compte un coup d'avance sur le Suédois Alexander Björk et deux sur le Français Romain Langasque et l'Anglais Alex Fitzpatrick, qui n'est autre que son frère cadet.

Remo Freuler prêté par Nottingham Forest à Bologne Retour en Italie pour Remo Freuler Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le contingent suisse de Bologne se renforce encore. Le milieu international Remo Freuler (31 ans) a en effet été prêté par Nottingham Forest au club italien de Serie A. Bologne dispose d'une option d'achat sur Freuler au terme de la saison. Le Glaronais rejoint deux autres internationaux suisses dans la ville italienne, soit Michel Aebischer et Dan Ndoye. Freuler n'a ainsi passé qu'une saison en Premier League après son arrivée en provenance d'Atalanta. Il a disputé 28 matches avec Nottingham la saison dernière. Mais il avait perdu sa place de titulaire depuis fin avril.

Vuelta: Geoffrey Soupe passe le premier à table Sepp Kuss est toujours 2e du g�n�ral Image: KEYSTONE/AP/DANIEL COLE Surprise à l'arrivée de la 7e étape de la Vuelta. Le sprint a été remporté par le vétéran français Geoffrey Soupe (TotalEnergies), habituel poisson-pilote pour ses coéquipiers. Le coureur âgé de 35 ans a ainsi signé la victoire la plus prestigieuse de sa modeste carrière. Au terme des 200 km à parcourir, il a devancé sur la ligne à Oliva le Colombien Orluis Aular et le Belge Edward Theuns. L'Australien Kaden Groves, vainqueur de deux sprints sur cette édition, a été enfermé dans l'emballage final et a dû se contenter du 5e rang. Aucun changement n'a été enregistré au classement général. Le jeune Français Lenny Martinez (Groupama-FDJ) conserve le maillot rouge de leader avec 8 secondes d'avance sur l'Américain Sepp Kuss, le lieutenant de luxe de Jonas Vingegaard et Primoz Roglic chez Jumbo-Visma. Samedi, la 8e étape mènera les coureurs de Denia à Xorret de Cati sur 165 km. Le parcours sera accidenté avec cinq côtes à franchir, dont un difficile col de 1re catégorie peu avant l'arrivée.

Seulement 6e, l'équipe de Suisse se contente d'un ticket olympique Guerdat visera l'or en individuel dimanche, mais il doit se contenter d'une 6e place avec l'�quipe de Suisse Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Immense déception pour l'équipe de Suisse de saut d'obstacles, qui doit se contenter d'une 6e place aux Européens de Milan où le titre est revenu à la Suède. Les protégés de Michel Sorg décrochent néanmoins leur ticket pour les JO 2024. Et Steve Guerdat, 2e du classement individuel provisoire, pourra rêver d'or dimanche. Tenante du titre, la Suisse avait perdu toute chance de conserver son bien avant même le passage de son dernier cavalier Martin Fuchs, malgré un nouveau sans faute de Steve Guerdat en ouverture de cette journée. Mais Martin Fuchs et Leone Jei pouvaient encore conquérir l'argent, décroché finalement par l'Irlande, en cas de sans faute. Le Zurichois, sacré en 2019 en individuel sur la scène continentale, a cependant flanché contre toute attente. Il a fait tomber deux perches, faisant chuter son équipe de la 2e à la 6e place. Derrière l'Autriche (étonnante 3e) et l'Espagne (5e), qui ont arraché les deux autres tickets disponibles pour Paris 2024. Guerdat à la hauteur Troisième jeudi avec 0,61 point de retard sur les leaders allemands, la Suisse avait grimpé au 2e rang après le passage des deux premiers cavaliers de chaque équipe vendredi. Le forfait de Marcus Ehning a il est vrai pénalisé l'Allemagne, qui n'a eu aucun résultat biffé vendredi et échoue finalement au pied du podium. Mais Edouard Schmitz n'est pas parvenu à redresser la tête en selle de Gamin. Le Genevois a fait tomber deux perches, ne parvenant ainsi pas à effacer les 8 points écopés par le duo Bryan Balsiger/Dubai. Et Martin Fuchs n'a pas réussi à rectifier le tir. Il s'est d'ailleurs qualifié de justesse pour la finale individuelle (24e), où ses chances de podium seront extrêmement minces. Premier Suisse à s'élancer dans les trois premières manches, Steve Guerdat fut le seul à tenir son rang vendredi. En quête d'une première médaille individuelle aux Européens, le Jurassien pointe au 2e rang avec 0,43 point, après avoir signé trois sans faute sur Dynamix. Seul le Suédois Jens Fredricson (0 point avec Markat Cosmopolit) a jusqu'ici fait mieux que le champion olympique 2012.

Le FC Bruges, Bodo/Glimt et le Besiktas au menu du FC Lugano Une t�che ardue mais pas impossible pour Mohamed Mahmoud (au premier plan) et les Luganais. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le FC Bruges, Bodo/Glimt et Besitkas : le FC Lugano se retrouve devant une tâche ardue, mais peut-être pas insurmontable, en phase de poules de la Conference League. Avec le FC Bruges, les finalistes de la dernière Coupe de Suisse retrouveront une équipe belge après leur duel perdu face à l’Union Saint-Gilloise en play-off de l’Europa League. Huitième de finaliste de la dernière Ligue des Champions, le FC Bruges a éliminé l’Osasuna pour se qualifier. Quant au Bodo/Glimt, l’actuel leader du Championnat de Norvège, il a arraché sa qualification jeudi soir dans les prolongations face aux Roumains de Sepsi. Troisième du dernier Championnat de Turquie derrière Galatasaray et Fenerbahçe, le Besiktas sera, bien sûr, le grand favori de ce groupe D. Avec le Croate Ante Rebic, le Camerounais Vincent Aboubakar et l’Anglais Aex Oxlade-Chamberlain, la formation stambouliote possède dans ses rangs des individualités qui devraient l’emmener assez loin dans cette compétition. On rappellera que le FC Lugano disputera ses matches à domicile au Letigrund en raison de la rénovation du Cornaredo. Cet exil forcé ne facilitera pas sa tâche...

Servette contre la Roma, le Slavia Prague et le Sheriff Tiraspol Ren� Weiler peut avoir le sourire: le tirage au sort de l'Europa League a �t� cl�ment pour le Servette FC. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La main innocente de John O’Shea, l’ancien défenseur de Manchester United, n’a pas été cruelle pour le Servette FC. Les Grenat peuvent s’estimer heureux du tirage au sort de l’Europa League. Pour leur première aventure en phase de poules d’une compétition européenne, ils affronteront la Roma de Jose Mourinho, finaliste malheureuse de la dernière édition, le Slavia Prague et le Sheriff Tiraspol. Il n’est pas aberrant de penser que René Weiler et ses joueurs ont les moyens de devancer les Tchèques et les Moldaves pour accrocher la deuxième place derrière la Roma. On précisera que le troisième de ce groupe sera repêché en Conference League. Malgré un début poussif en championnat – nul à domicile contre la Salernitana et défaite à Vérone -, la Roma est bien l’une des meilleures équipes du continent. Renforcée lors de ce mercato par les arrivées de Romelu Lukaku, de Leandro Paredes, de Houssem Aouar et de Renato Sanchez, elle a les moyens de jouer à la fois le Scudetto et la victoire dans cette Europa League qu’elle a laissée filer aux tirs au but en finale face à Séville. Victorieux de la Coupe de la République tchèque en mai dernier, le Slavia Prague a éliminé deux clubs ukrainiens, Dniepropetrosvk et Zorya, pour se hisser dans cette phase de poules. Avec cinq victoires et un nul lors des six premières journées, le Slavia a, contrairement au Servette FC, réussi son entame en championnat. Enfin, le Sheriff Tiraspol doit sa présence dans cette phase de poules à son succès en play-off face à Ki, l’équipe des Feroe. On rappellera que les Moldaves avaient, il y a deux ans, stupéfié le monde du football avec sa victoire à Madrid face au Real en phase de poules de la Ligue des Champions. Véritable légion étrangère, le Sheriff a, semble-t-il, perdu beaucoup de sa superbe depuis ce coup d’éclat en 2021.

Dominic Stricker a un joli coup à jouer Dominic Stricker (ATP 128) a un sacré coup à jouer à l'US Open. Un succès au 3e tour face à Benjamin Bonzi (ATP 108) lui ouvrirait les portes du top 100, un palier important qu'il serait le 13e Suisse de l'histoire à franchir. Le gaucher bernois ne connaissait pas le nom de son prochain adversaire à l'issue de son 2e tour. Il préférait de toute manière savourer sa victoire face à Stefanos Tsitsipas (no 7), sa première face à un membre du top 10. Le mot "méga" est d'ailleurs bien souvent revenu dans sa bouche. "C'était méga, méga génial, une ambiance énorme", s'est enthousiasmé Dominic Stricker lors de l'interview télévisée. "J'ai certainement pu gagner le coeur d'une partie du public", a poursuivi le gaucher de 21 ans, qui n'était pas certain de pouvoir embêter Stefanos Tsitsipas plus qu'un peu. Il en a maintenant la certitude. Le champion junior de Roland-Garros 2020 a séduit les quelque 8000 fans - dont la plupart n'avaient probablement jamais entendu parler de lui - présents sur le Grandstand, troisième plus grand court de l'US Open, grâce à sa patte de gaucher. Mais il a aussi impressionné mentalement et physiquement. Moins de sucre, meilleure forme Cette victoire obtenue face au finaliste du dernier Open d'Australie, arrachée en cinq sets et 4h04' de lutte, n'est pas passée inaperçue. Dominic Stricker a pu se présenter devant les médias internationaux dans la salle d'interview principale, et son exploit a fait la Une des sites Internet de l'US Open et de l'ATP. Le Bernois a notamment évoqué des habitudes alimentaires légèrement modifiées. "Je n'ai pas changé quelque chose de fou", a-t-il expliqué, amusé. "J'ai simplement réalisé que manger un peu moins de sucre, de chocolat, ce genre de choses, pourrait peut-être m'aider lors des longs matches. C'est gratifiant de voir que ça marche et de voir à quel point je suis en forme", s'est-il réjoui. "J'ai aussi été extrêmement fort mentalement", a-t-il constaté. Il est en effet toujours resté calme, même dans les moments délicats, comme dans le quatrième set où Stefanos Tsitsipas a servi pour le match à 5-3. "Je me suis senti méga, méga bien dès le début, cela aide évidemment." Méfiance Le fait d'avoir dû se battre pour s'extraire des qualifications a également aidé Dominic Stricker, dont la confiance est énorme après ces cinq victoires consécutives obtenues à Flushing Meadows. Assuré de se retrouver aux alentours de la 102e place mondiale et d'empocher un chèque de 191'000 dollars, il en veut plus. Et il a les moyens de le faire. Le Bernois n'aura pas le moindre complexe à nourrir vendredi en 16e de finale face au Français Benjamin Bonzi. Un succès le propulserait parmi les 90 meilleurs joueurs du monde. Avec à la clé 284'000 dollars, et un potentiel 8e de finale face à Taylor Fritz (no 9) dans le stade Arthur Ashe. Mais si le Bernois sera plus qu'un outsider, il devra surtout ne pas sous-estimer Benjamin Bonzi. Agé de 27 ans, le Nîmois vit sa meilleure saison. Finaliste à Pune en janvier et à Marseille en février, il avait déjà atteint le 3e tour au dernier Open d'Australie, se hissant à la 44e place mondiale en février.