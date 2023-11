Reto Berra prolonge à Fribourg +++ Jeannine Gmelin est de retour

Reto Berra prolonge de deux ans à Fribourg Reto Berra prolonge à Fribourg pour deux ans Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Reto Berra va rester fidèle à Fribourg. Le gardien de l'équipe de Suisse a prolongé son contrat de deux ans, selon "La Liberté" qui a eu la confirmation du directeur sportif Christian Dubé. Arrivé à Fribourg en 2018 en provenance d'Amérique du nord, le Zurichois, qui aura 37 ans le 3 janvier, a tout de suite été l'une des pièces maîtresses des Dragons. Et surtout hormis la saison dernière où il a dû se faire opérer du dos, l'ancien portier de Davos est un cheval de trait qui a joué plus de 43 matches de saison régulière lors de ses quatre premières saisons avec les Dragons. Cette saison, il affiche un pourcentage d'arrêts de 93,2% et 1,79 but alloué par rencontre. Il sera donc lié à Gottéron jusqu'en 2026.

Jeannine Gmelin de retour Jeannine Gmelin de retour avec Paris dans le viseur Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Jeannine Gmelin est de retour. La Zurichoise reprend l'aviron professionnel avec Paris 2024 dans le viseur. "Cette décision a mûri pendant des mois et n'a été possible que grâce au soutien et à l'estime que m'ont témoigné mon entourage et mes partenaires", dit l'athlète de 33 ans. La Zurichoise avait fait savoir qu'elle prenait sa retraite fin janvier après le décès de son entraîneur et compagnon Robin Dowell. "Je ne vois pas cela comme un come-back, mais comme une évolution avec une profonde et différente compréhension de mon sport et de moi-même", ajoute-t-elle encore. Jeannine Gmelin reconnaît que le chemin vers Paris est encore long. Elle va devoir se battre pour retrouver son statut de cadre et passer des tests de performance internes à la fédération. Ce n'est qu'à l'issue de ces tests et des courses éliminatoires de Swiss Rowing en mars 2024 qu'elle saura si elle peut briguer une place aux Jeux. La place de quota pour les JO en skiff n'est actuellement pas encore assurée.

Noè Ponti renonce aux Mondiaux de Doha Noè Ponti: objectif Paris 2024 Image: KEYSTONE/EPA/KIYOSHI OTA Les Mondiaux 2024 se dérouleront sans Noè Ponti (22 ans). En accord avec Swiss Aquatics, le médaillé de bronze des JO de Tokyo a renoncé à se rendre à Doha en février prochain. Le Tessinois va se concentrer pleinement sur la préparation des Jeux olympiques de Paris. Dans ce cadre, il disputera les Mondiaux en petit bassin à Bucarest en décembre. Au lieu d'aller ensuite à Doha, il effectuera un camp d'entraînement en altitude au mois de février. Ponti a déjà obtenu son billet pour les JO de Paris. A Tokyo en 2021, il avait conquis une médaille de bronze aussi inattendue qu'exceptionnelle sur 100 m papillon.

Union Berlin: Urs Fischer soutenu par son président Urs Fischer: onze défaites de suite avec Union Berlin Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Urs Fischer (57 ans) traverse une période difficile à la tête d'Union Berlin, qui reste sur onze défaites d'affilée. Mais le président du club soutient l'entraîneur suisse. Pour Dirk Zingler, le technicien zurichois reste l'homme de la situation et il peut remettre le club de la capitale sur les bons rails. Et cette confiance ne vient pas en tant que remerciement pour les succès passés. "Nous sommes convaincus qu'il est un excellent entraîneur et qu'il peut résoudre cette tâche difficile", a écrit le président d'Union dans le programme du prochain match, samedi à domicile contre Eintracht Francfort. Union Berlin n'a pas gagné le moindre match depuis le 26 août. Le club occupe la 15e place de la Bundesliga et a été éliminé cette semaine en Coupe d'Allemagne. Les Allemands ont aussi perdu leurs trois premiers matches en Ligue des champions.

WTA: Belinda Bencic attend son premier enfant Belinda Bencic: ses priorités vont changer Image: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER Belinda Bencic (26 ans) va devoir observer une pause. La championne olympique suisse a en effet annoncé sur Instagram être enceinte de son ami et entraîneur Martin Hromkovic (41 ans). "Nous attendons notre petit miracle. Nous sommes impatients de te rencontrer", a-t-elle publié. Depuis quelques mois, Belinda Bencic n'avait que peu joué. La révélation de sa grossesse explique a posteriori ses absences. La Saint-Galloise avait entamé 2023 tambour battant, en remportant deux tournois (Adelaïde et Abu Dhabi). La suite a été moins bonne et elle figure désormais au 14e rang de la WTA après avoir été 12e en janvier. Elle a manqué son objectif de se qualifier pour les WTA Finals.

Ballon d'Or: partenariat entre le groupe Amaury et l'UEFA Jude Bellingham sera l'un des candidats au prochain Ballon d'Or Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler La cérémonie de remise du Ballon d'Or sera organisée conjointement par le groupe Amaury et l'UEFA dès l'année prochaine. Un partenariat a été signé. Le groupe Amaury est propriétaire de L'Equipe et de France Football, créateur du Ballon d'Or. Il restera propriétaire du trophée du Ballon d'Or et continuera de superviser le vote. Le collège électoral, composé de 100 journalistes issus des 100 premières nations au classement FIFA, demeure également inchangé. L'UEFA se chargera en revanche des droits commerciaux du trophée et co-organisera la cérémonie annuelle avec le groupe Amaury. Deux nouveaux prix seront aussi attribués: ceux du meilleur entraîneur chez les hommes et chez les femmes, qui s'ajouteront aux huit trophées existants (Ballon d'Or masculin, Ballon d'Or féminin, Trophée Kopa du meilleur jeune, Trophée Yachine du meilleur gardien, Trophée Gerd-Müller du meilleur buteur, club masculin de l'année, club féminin de l'année et Prix Socrates récompensant les initiatives sociétales ou caritatives de joueurs). "On est très heureux de ce partenariat pour co-organiser la cérémonie du Ballon d'Or. C'est un trophée créé en 1956 par France Football, la même année que la création de la Coupe d'Europe des clubs champions, il y a donc une histoire commune entre l'UEFA et le Trophée du Ballon d'Or", a déclaré Jean-Etienne Amaury, directeur général du groupe Amaury.

Le choc Sabalenka-Rybakina stoppé par la pluie Aryna Sabalenka pensive au moment où la pluie fait son apparition Image: KEYSTONE/AP/Fernando Llano La pluie a joué les trouble-fête jeudi à Cancun, théâtre du Masters WTA. Le duel entre Aryna Sabalenka (WTA 1) et Elena Rybakina (WTA 4), décisif dans le groupe A, n'a pas pu se terminer. La Bélarusse menait 6-2 3-5, service pour son adversaire kazakhe à suivre, lorsque cette rencontre a été définitivement interrompue jeudi soir. La gagnante de ce duel décrochera la 2e place du groupe ainsi que son ticket pour les demi-finales. Les débats doivent reprendre vendredi en fin d'après-midi, heure du Mexique. Assurée de terminer en tête de cette poule après avoir battu tant Aryna Sabalenka qu'Elena Rybakina, Jessica Pegula (WTA 5) n'avait pourtant pas trainé dans le premier match de simple de la journée. L'Américaine a dominé la Grecque Maria Sakkari (WTA 9) 6-3 6-2 en 80' de jeu pour terminer ce Round Robin invaincue.

Meier, Josi et Suter marquent La joie de Timo Meier, auteur d'un des cinq buts des Devils jeudi Image: KEYSTONE/AP/Matt Krohn La soirée de jeudi en NHL a été marquée par trois buts suisses. Timo Meier et Roman Josi ont tous deux signé leur deuxième réussite dans ce championnat 2023/24, alors que Pius Suter a enfin débloqué son compteur. Timo Meier a trouvé la faille en supériorité numérique à la 23e minute pour le 3-0 des Devils, qui ont dominé Minnesota 5-3 pour cueillir leur troisième victoire consécutive. L'Appenzellois en est à 8 points en 9 matches cette saison. Jonas Siegenthaler est resté "muet", alors qu'Akira Schmid n'a pas quitté le banc des Devils. New Jersey, qui a gagné cinq de ses six dernières parties, entamait jeudi un "road trip" comprenant quatre matches en huit jours. Un voyage que n'effectue pas son capitaine Nico Hischier, blessé sur une lourde charge à la tête il y a une semaine face à Buffalo et toujours au repos forcé. Roman Josi a lui aussi marqué en "power play" jeudi. Le capitaine de Nashville a signé le 2-2 à la 37e pour les Predators, qui se sont toutefois inclinés 4-2 face à Seattle. Le no 59 affiche 7 points à son compteur personnel en 10 matches. Pius Suter a pour sa part profité du festival offensif de Vancouver à San Jose (10-1!) pour réussir son premier point de la saison. Le centre zurichois a marqué le 8-0 à la 38e, profitant d'un assist du capitaine des Canucks Quinn Hughes (1 but et 4 assists jeudi). La belle série de Kevin Fiala a par ailleurs pris fin. L'attaquant saint-gallois des Kings, qui avait réussi au moins un point dans ses huit derniers matches, n'a pas compté jeudi dans une partie gagnée 3-2 par Los Angeles à Ottawa.

Wembanyama marque 38 points face à Phoenix Wembanyama a frappé fort jeudi en marquant 38 points face aux Suns Image: KEYSTONE/AP/Darryl Webb Le prodige français Victor Wembanyama a réussi son premier carton dès son cinquième match en NBA. Le no 1 de la draft 2023 a marqué 38 points pour mener les San Antonio Spurs à une deuxième victoire consécutive contre les Phoenix Suns de Kevin Durant jeudi. Incandescent en fin de match pour contenir le retour des Suns, Wembanyama a réussi une performance rare pour un joueur aussi inexpérimenté. Il a notamment inscrit 10 points au cours d'un partiel de 12-0 qui a permis aux Spurs d'assurer leur victoire après que Phoenix avait égalisé à 116-116 à 4'21'' de la fin du match. Huit jours seulement après ses débuts en NBA, "Wemby" a terminé meilleur marqueur du match en multipliant les actions de classe, alors qu'il avait jusque-là marqué entre 11 et 21 points par match. Il a également réussi 10 rebonds, 2 assists et 2 contres en 34' de jeu, pour un différentiel de +21. Les Spurs, qui avaient arraché la victoire sur le fil à Phoenix mardi (115-114) après avoir accusé 20 points de retard, ont joué à se faire peur jeudi. Ils ont ainsi compté jusqu'à 27 longueurs d'avance au deuxième quart avant de voir les Suns de Devin Booker (31 points) et Kevin Durant (28) revenir à hauteur dans l'ultime quart. Mais Victor Wembanyama a maîtrisé son sujet jusqu'au bout.

Neymar opéré "avec succès" au Brésil Le Brésilien Neymar s'était blessé contre l'Uruguay. Image: KEYSTONE/AP/Matilde Campodonico Le meneur de jeu brésilien Neymar a été opéré "avec succès" d'une rupture des ligaments croisés et d'un ménisque du genou gauche, jeudi à Belo Horizonte, a annoncé l'hôpital. "L'opération a été un succès. Nous sommes très satisfaits du résultat", a déclaré à la presse Rodrigo Lasmar, le chirurgien qui a procédé à l'intervention. "Il a subi une reconstruction du ligament croisé antérieur et les deux lésions du ménisque ont été réparées", a ajouté le chirurgien. Neymar, 31 ans, restera hospitalisé "pendant 24 à 48 heures selon l'évolution clinique", a encore dit le médecin. Jeudi matin Neymar avait posté sur Instagram une photo de lui entouré de ses deux fils et accompagnée du message: "Tout va bien se passer." L'indisponibilité de l'attaquant fraîchement recruté par le club saoudien d'Al-Hilal n'a pas été précisée, mais de longs mois de rééducation sont généralement nécessaires pour rejouer après une telle blessure. Le Dr Lasmar, médecin de la sélection brésilienne, avait déjà opéré Neymar d'une fracture à un pied en mars 2018 lorsqu'il jouait sous les couleurs du Paris SG. Des blessures en cascade La star de la Seleçao s'était blessée le 17 octobre lors de la défaite (2-0) contre l'Uruguay à Montevideo en match de qualification pour le Mondial 2026. Il avait été évacué sur une civière, en pleurs. Le Brésilien a rejoint d'Al-Hilal en août, après six saisons au PSG, un passage émaillé de nombreux pépins physiques. Cette année, une grave blessure à la cheville droite l'a tenu six mois éloigné des terrains, de mars à septembre. Lors du Mondial 2022, au Qatar, il s'était blessé au cours du premier match, contre la Serbie. Il était revenu pour les huitièmes de finale, mais n'avait pas pu empêcher l'élimination de la Seleçao en quarts face à la Croatie aux tirs au but, même s'il avait marqué durant la prolongation. Le 8 septembre, "Ney" a battu le record de buts de Pelé en sélection, en en marquant deux contre la Bolivie (5-1) pour en totaliser 79, deux de plus que le "Roi". La Seleçao devra se passer de lui au moins durant ses prochains matches de qualifications pour le Mondial, qui se poursuivent contre la Colombie le 16 novembre et par un choc face aux champions du monde argentins le 21 au stade Maracana de Rio de Janeiro.

Lausanne revient dans le top 6 Le Lausannois Lawrence Pilut se méfie du Davosien Enzo Corvi. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT A la faveur de son succès 1-0 sur Davos en National League, Lausanne revient dans le top 6. Les Vaudois ont remporté leur troisième victoire au cours des quatre derniers matches. Alors que les scores ont de plus en plus de ressemblances avec les matches de football, Lausanne a su prendre trois points précieux contre un adversaire direct pour l'une des six premières places de la qualification. Les Vaudois, sixièmes, ne sont plus désormais qu'à un point de leur adversaire du soir. Les Grisons n'ont ainsi pas réussi un deuxième hold-up en un peu plus de 24 heures. La veille, ils s'étaient imposés aux Vernets face à Genève-Servette avec une statistique de tirs de 14-34. A Malley, ils ont également été dominés aux lancers (23-35), surtout au cours de la deuxième période. Celle qui a permis à Michael Hügli d'inscrire l'unique but de la soirée après un rebond concédé par le portier Sandro Aeschlimann (25e). Le succès actuel du Lausanne HC tient également à la très bonne tenue de son jeune gardien Kevin Pasche. Préféré à Punnenovs et aligné pour la quatrième fois de suite, il a déjà fêté un deuxième blanchissage contre les Davosiens. Une belle entrée en la matière pour le portier habituel du HCV Martigny.

Romain Grosjean rebondit chez Juncos pour la saison 2024 Romain Grosjean sous les couleurs d'Andretti à Indianapolis. Image: KEYSTONE/AP/DARRON CUMMINGS Le Franco-Suisse Romain Grosjean, sans volant en IndyCar l'an prochain depuis la fin de sa collaboration avec Andretti, rejoindra finalement Juncos en 2024, a annoncé l'équipe américano-argentine. "J'ai suivi de près l'ascension de JHR (pour Juncos Hollinger Racing, ndlr) au cours des dernières saisons. L'équipe a connu une croissance significative et je suis impatient d'apporter mon expérience alors que nous visons une solide saison 2024", a déclaré Grosjean, cité dans un communiqué. L'ancien pilote de Formule 1, engagé en IndyCar depuis 2021, va donc poursuivre son aventure américaine - un temps menacée après la fin de sa collaboration avec Andretti annoncée début septembre. Le Genevois avait par la suite indiqué lancer une procédure d'arbitrage à l'encontre de l'équipe américaine "Je m'attendais à continuer de courir avec les bonnes équipes d'Andretti Autosport (..) J'ai entamé une procédure d'arbitrage dans l'Indiana contre Andretti Autosport afin de protéger mes droits", avait-il expliqué sur les réseaux sociaux. Après une décennie passée en F1, ponctuée fin 2020 par un impressionnant accident dont il avait été victime à Bahreïn, Grosjean a rejoint le championnat d'IndyCar aux Etats-Unis, d'abord au sein de l'écurie Dale Coyne, avant de rejoindre Andretti en 2022. Le Français a terminé la saison 2023 au 13e rang, égalant ainsi sa performance de 2022. Quant à Juncos, l'équipe s'est classé 7e (sur 15) cette année, derrière Andretti, 4e meilleure équipe du plateau. Outre l'IndyCar, Grosjean a intégré cette année le programme d'endurance de Lamborghini avec l'objectif de disputer les 24 Heures du Mans en 2024.

Sinner forfait après son match terminé en pleine nuit L'Italien Jannik Sinner a terminé son match à passé 2 heures et demie du matin. La photographe était aussi là pour l'immortaliser. Image: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ Le no 4 mondial Jannik Sinner a déclaré forfait avant son huitième de finale contre l'Australien Alex de Minaur prévu jeudi après-midi au Masters 1000 de Paris, a annoncé le tournoi. Le Transalpin s'était qualifié à deux heures et demie du matin passées la nuit précédente, Le jeune Italien (22 ans) a invoqué son état de "fatigue" pour justifier sa décision. Le retour de Sinner sur le court parisien était attendu à peine plus de 14 heures après sa victoire dans la nuit aux dépens de l'Américain Mackenzie McDonald (42e) 6-7 (6/8) 7-5 6-1. Les deux joueurs avaient entamé leur match à minuit passé. "Heureux de la victoire de Jannik mais aucune considération pour le bien-être des joueurs avec la programmation à Paris", déplorait dans la nuit sur les réseaux sociaux Darren Cahill, entraîneur de l'Italien depuis l'été 2022. Des mots assortis d'un pouce baissé. Triple finaliste en Grand Chelem et no 8 mondial, Casper Ruud a dit tout le mal qu'il pensait de la programmation sur X. "Bravo l'ATP, belle manière d'aider un des meilleurs joueurs du monde à récupérer et à être aussi prêt que possible quand il a fini son précédent match à 2h37 du matin. 14h30 pour récupérer. Quelle blague", a dénoncé le joueur norvégien. La première soirée du Masters 1000 de Paris s'était déjà étirée au-delà de deux heures du matin lundi soir. Stan Wawrinka en avait été une victime avec un match terminé aux alentours de 2h30. Au-delà, le sujet des journées à rallonge est un serpent de mer du tennis, et Paris est loin d'être le seul tournoi incriminé pour ses nuits sans fin. Sinner, titré à Vienne dimanche après plus de trois heures de finale face au no 3 mondial Daniil Medvedev, va maintenant se préparer pour le Masters de fin de saison qui réunira le top 8 à Turin, sur ses terres italiennes, mi-novembre.

Mangiarratti: "L'énergie est positive dans le vestiaire" Alessandro Mangiarratti se réjouit de l'opportunité qui lui est offerte à Yverdon Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Nouvel entraîneur d'Yverdon-Sport, Alessandro Mangiarratti a été présenté à la presse jeudi. "Il y a beaucoup de travail, mais je prends en main une équipe en confiance", s'est-il réjoui. "Je suis content d'être ici, d'avoir cette opportunité. Les trois derniers jours ont été très intensifs. J'ai dû apprendre à connaître les joueurs, le staff technique, tout ce qu'il y a autour du club", a souligné le technicien tessinois de 45 ans, qui a été nommé mardi pour remplacer Marco Schällibaum. "Le feeling est bon avec les dirigeants. Il y a beaucoup de travail, mais je prends en main une équipe en confiance, bien classée (réd: 8e de Super League avec 16 points). Il y a de bonnes bases. On sait que le championnat sera difficile, mais on est confiant", a-t-il expliqué. Un certain risque Les dirigeants yverdonnois n'ont-ils pas pris un risque en se séparant de Marco Schällibaum, l'homme de la promotion? "Il y a peut-être un certain risque au départ", a répondu le directeur sportif Filippo Giovagnioli. "Mais nous devons faire ce qu’il y a de mieux pour le club", a-t-il expliqué. "Marco fait partie de l'histoire du club", a concédé Filippo Giovagnioli. "Mais les joueurs partent, les coaches partent, les dirigeants partent, alors qu'Yverdon reste. Une personne ne peut pas représenter seule le club. Nous devons créer une identité propre au club, à sa ville", a-t-il souligné. Un jeu plus proactif Cette identité, elle passe aussi par une philosophie nouvelle. "On veut voir un jeu plus proactif", a souligné Alessandro Mangiarratti. "On doit continuer à penser qu'on est les outsiders, on doit garder cette personnalité, cette énergie. Mais on doit essayer de devenir plus dominant avec la balle", a-t-il précisé. "On doit gagner en possession, tout en étant bien organisé dans le jeu sans ballon. Mais tout le monde veut jouer comme ça, les joueurs préfèrent avoir le ballon", a rappelé l'ancien coach de Vaduz, qui était sans club depuis son départ du club de la Principauté il y a tout juste douze mois. "Mais je ne dis pas que l'équipe ne jouait pas comme cela avant", a tenu à préciser Alessandro Mangiarratti, conscient qu'il succède à un homme apprécié dans le vestiaire et dans les gradins du Stade municipal. "Je sais ce que je veux amener. C'est positif que l'équipe soit en confiance plutôt que dans un trou", a-t-il glissé. A Bâle dimanche Le Tessinois, qui avait goûté à la Conference League à l'automne 2022 avec Vaduz, doit en revanche préparer son équipe à affronter une formation en crise dimanche en Super League: Yverdon-Sport se frottera en effet au FC Bâle, une lanterne rouge qui n'a pas marqué le moindre but au mois d'octobre.