Retour gagnant de Wawrinka à Stockholm +++ Genève-Servette perd en Finlande

L'Angleterre assure son ticket en battant l'Italie L'Anglais Harry Kane jublile après sonbut du 3-1 contre l'Italie. Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL L'Angleterre s'est qualifiée pour l'Euro 2024 en Allemagne grâce à sa victoire 3-1 mardi à Wembley contre l'Italie. Elle prend au passage sa revanche sur la Nazionale deux ans après la finale de l'Euro perdue en 2021 dans ce même stade de Londres. Les vice-champions d'Europe anglais sont assurés de terminer en tête de leur groupe de qualification avant même les deux dernières rencontres de novembre. La situation se complique en revanche pour l'Italie, troisième derrière l'Ukraine, qu'elle affronte en clôture des qualifications le 20 novembre. A Londres, les "Three Lions" ont surmonté l'ouverture du score rapide, et à contre-courant, des Azzurri pour offrir à leurs supporters une victoire convaincante et apaisante, deux ans après une cruelle défaite aux tirs au but. Ils ont montré du sang froid, de l'envie et une bonne dose de talent dans un stade plein à craquer, sous la houlette de leur capitaine Kane et du jeune lieutenant Bellingham, déjà étincelant et au comportement de patron à 20 ans seulement. Avec eux, les Anglais auront une bonne tête de favoris, l'été prochain en Allemagne, même si la concurrence s'annonce relevée avec la France, l'Espagne ou encore la Belgique, autres nations majeures ayant déjà validé leur ticket.

Un superbe coup à jouer pour Stan Wawrinka Stan Wawrinka a bien lancé sa saison indoor. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Stan Wawrinka (ATP 46) a entamé victorieusement sa saison automnale en salle. Le Vaudois de 38 ans a dominé le Croate Borna Gojo (ATP 76) 7-5 6-4 mardi au 1er tour de l'ATP 250 de Stockholm. Battu d'entrée dans les deux tournois de sa brève tournée asiatique (Astana et Shanghaï), Stan Wawrinka a mis 1h31' pour décrocher son ticket pour les 8es de finale. L'ex-no 3 mondial retrouvera à ce stade de la compétition le "lucky loser" Tomas Machac (ATP 81). Il s'agira de son premier face-à-face avec le Tchèque, battu au dernier tour des qualifications mais repêché à la suite du forfait d'Alejandro Davidovich Fokina (ATP 26). Doublement chanceux, Machac a qui plus est "hérité" du statut de tête de série no 4 réservé à l'Espagnol et est donc exempté de 1er tour. Stan Wawrinka a donc un joli coup à jouer dans la capitale suédoise, où il n'a plus joué depuis l'édition 2011 après ce succès probant contre Gojo, huitième de finaliste du récent US Open. Le joueur le mieux classé dans son quart de tableau est le Serbe Laslo Djere (ATP 35).

Genève-Servette subit la loi de Lukko Rauma Avec un assist et un but, Tim Berni a su faire fructifier son voyage en Finlande. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Genève-Servette a terminé sa phase préliminaire de la Ligue des champions par une défaite 3-2 sur la glace des Finlandais de Lukko Rauma. Les champions de Suisse sont toutefois qualifiés en 1/8es. Souvent fidèles à leurs mauvaises habitudes lorsqu'ils évoluent à l'extérieur, les Genevois ont connu une entrée en matière calamiteuse. Après 13 minutes, ils étaient déjà menés 3-0 après avoir dormi sur le premier but et après une offrande de Robert Mayer, qui a servi directement le Canadien Burke sur le deuxième. Les joueurs de Jan Cadieux, qui avait emmené une équipe pratiquement complète sans Lennström, Manninen et Miranda (ménagés) et Karrer (blessés), ont fait heureusement meilleure figure par la suite. Hartikainen (25e) très bien servi par Tim Berni et le même Berni à 5 contre 4 (47e) ont donné un peu d'allure au score. Battus, les Genevois n'ont que très peu de chances de terminer dans les huit premiers et de bénéficier de l'avantage de la glace au match retour de leur huitième de finale.

Nicolò Fagioli, suspendu sept mois pour paris sportifs Nicolo Fagioli, ici à gauche aux côtés d'Angel Di Maria, paie cher sa dépendance au jeu. Image: KEYSTONE/AP/MATHIEU PATTIER Le milieu de terrain de la Juventus Nicolò Fagioli a écopé de sept mois de suspension de toute activité sportive pour participation aux paris sportifs. L'annonce a été faite par la Fédération italienne de football (FIGC) dans un communiqué mardi. La FIGC a indiqué que Fagioli avait été sanctionné pour s'être livré à des paris sur des matches de foot, une activité interdite aux joueurs professionnels, après avoir reconnu les faits et conclu un accord négocié. L'instance a précisé que la peine de Fagioli portait officiellement sur 12 mois, mais elle est réduite à sept parce qu'il a accepté un programme de soins en matière de lutte contre la dépendance au jeu. Fagioli, 22 ans, doit en outre participer à "au moins 10 réunions publiques reparties sur cinq mois, au sein des associations de sport amateur et dans la fédération locale de football ainsi que dans les centres de désintoxication pour les addictions au jeu", précise la FIGC. Le joueur encourrait trois ans de suspension, mais il a vu sa sanction réduite à l'issue d'un accord avec les autorités disciplinaires de la FIGC et il a démontré qu'il prenait des mesures sérieuses pour lutter contre une dépendance au jeu. Toutefois, l'accord avec Fagioli prendra aussitôt fin et de nouvelles procédures disciplinaires seront engagées à son encontre s'il ne respecte pas ce programme, souligne encore le communiqué. Coup dur pour la Juve Étoile montante du football italien depuis son retour à la Juve l'année dernière après un prêt à la Cremonese, Fagioli compte une sélection avec la Squadra Azzura. C'est forcément un coup dur pour la Juve, avec laquelle il a disputé six matches cette saison. Le club piémontais est également privée de son joueur vedette Paul Pogba, dont le contrôle antidopage positif à la testostérone en août a été confirmé le 6 octobre, et l'expose désormais à quatre ans de suspension. Cette sanction est la première d'un scandale de paris illicites qui a éclaté alors que l'équipe nationale italienne préparait deux matches cruciaux des éliminatoires de l'Euro 2024 contre Malte et l'Angleterre. Outre Fagioli, ses compatriotes Sandro Tonali (Newcastle United) et Nicolò Zaniolo (Galatasaray) sont dans l'oeil du cyclone. Les deux internationaux ont été libérés du camp d'entraînement des champions d'Europe la semaine dernière après avoir été interrogés par le parquet pénal pendant plus de deux heures. Parallèlement à l'enquête de la FIGC, une procédure pénale a été diligentée sur l'utilisation de plateformes de jeux illégales présumées liées au crime organisé.

Suisse 21: bonsoir tristesse Fabian Rieder n'a pas été très inspiré à Erevan. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT D'une manière surprenante, l'équipe de Suisse M21 a séché en Arménie lors d'un match de la qualification pour l'Euro. Au terme d'un match d'une grande tristesse, elle s'est contentée d'un 0-0. Terrain lugubre, éclairage lugubre et personne pour éclairer le jeu des Suisses à Erevan. Ils ont régulièrement buté sur la défense ultraregroupée des Arméniens. De surcroît, les joueurs du coach Sascha Stauch n'ont pas pleinement convaincu sur le plan défensif contre le dernier de la poule. Ainsi, le portier Marvin Keller a dû intervenir à plusieurs occasions pour éviter à la Suisse de se retrouver en retard au tableau d'affichage. Après une phase intiale où les Arméniens se sont créé deux bonnes chances de tir, les Suisses ont fini par prendre le contrôle du jeu. Mais Fabian Rieder et Lars Villiger ont manqué parfois de précision dans leurs passes. Le Thounois Valmir Matoshi a vu son tir repoussé par le poteau intérieur peu avant la mi-temps tandis que le Bernois Aurèle Amenda a touché le coin du but d'un coup de tête. En deuxième mi-temps, les opportunités ont été rares pour les Suisses, incapables d'accélérer le rythme. Franck Surdet, Fabian Rieder et l'entrant Nikolas Muci ont obtenu quelques occasions. La Suisse a donc abandonné ses premiers points au cours de ce troisième match et laisse l'Albanie seule en tête avec 9 points et un match de plus.

McIlroy, Mahomes et Alexander-Arnold rejoignent le capital d'Alpine Le golfeur Rory McIlroy vient soutenir l'écurie Alpine. Image: KEYSTONE/AP/Gregorio Borgia Le golfeur Rory McIlroy, le quarterback des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes et Trent Alexander-Arnold, milieu de Liverpool, ont décidé d'investir dans l'écurie de Formule 1 Alpine Racing. Ces personnalités bien connues du sport anglo-saxon rejoignent les acteurs hollywoodiens Ryan Reynolds, Rob McElhenney et Michael B. Jordan qui ont investi en juin dernier 200 millions d'euros en échange de 24% du capital de l'écurie française basée à Enstone au Royaume-Uni. "Ce sont des investisseurs, des athlètes, des artistes et des entrepreneurs de premier ordre qui s'engagent à faire progresser l'équipe Alpine F1", a déclaré Alec Scheiner, co-créateur associé d'Otro Capital. Travis Kelce, coéquipier de Mahomes chez les Chiefs, l'ancien champion du monde de boxe poids lourds Anthony Joshua et l'ex-footballeur de Manchester United Juan Mata font également partie des investisseurs réunis par Otro Capital. A cinq Grands Prix de la fin de la saison, Alpine, vitrine en F1 de sa maison-mère française Renault, occupe la 6e place du championnat du monde des constructeurs, avec 90 points. En juin, lors de la première annonce concernant cet investissement de "stars", Renault avait précisé que l'opération financière ne concernait que les activités basées à Enstone, à l'exclusion donc du département moteur implanté à Viry-Chatillon, en région parisienne, entièrement détenu par le constructeur français.

Le foot français essuie un échec dans la vente des droits TV Foot à la TV, ça coûte cher. Image: KEYSTONE/EPA/YOUSSEF BADAWI Le football français a essuyé mardi un premier échec dans la vente de ses droits de diffusion TV 2024-2029. Aucun des lots proposés par la Ligue de football professionnel (LFP) n'a trouvé preneur, ouvrant une période de négociations de gré à gré à haute incertitude. Le milliard d'euros tant convoité par le président de la LFP Vincent Labrune, en comptant les droits vers l'étranger commercialisés en parallèle, est pour l'heure un mirage. Ni Amazon Prime Vidéo, ni beIN Sports, ni la plateforme de streaming sportif DAZN n'ont voulu s'aligner sur les 800 millions d'euros par saison demandés par la Ligue pour participer aux enchères de mardi concernant les droits domestiques. En revanche, cet échec permet potentiellement au groupe Canal+, qui avait refusé de participer aux enchères, de revenir autour de la table. "Après avoir reçu plusieurs offres qualitatives et dispositifs de garantie financière sur l'ensemble des lots 1 à 5, LFP Media indique qu'aucun des cinq lots n'a été attribué ce jour, conformément aux dispositions de l'appel à candidatures Ligue 1", a écrit la LFP dans un communiqué en début d'après-midi. Celle-ci avait mis à prix les deux premiers lots, qui concernent la diffusion en direct des matches, à 530 millions d'euros pour le lot 1 contenant les deux plus belles affiches et le choix no 4 de chaque journée, et à 270 millions d'euros pour le lot 2 qui comprend les six autres matches. Des montants jugés importants par la plupart des observateurs de l'économie du sport, tandis que les droits pour la précédente période ne s'élevaient qu'à 624 millions d'euros par saison. Des négociations de gré à gré entre la LFP et les médias intéressés vont désormais commencer, et pourraient durer plusieurs semaines. Le principal diffuseur actuel Prime Vidéo, beIN Sports qui pendant une partie des années 2010 a occupé ce rôle et DAZN figurent parmi les candidats espérés. Réconciliation à venir avec Canal+? Les candidatures hypothétiques de multinationales comme Apple n'ont pas eu lieu "pour sauver" la LFP, ironise en privé une source au sein d'un des médias concernés. "Il semble que la LFP paie enfin pour la pagaille Mediapro", poursuit-elle. Le diffuseur sino-espagnol Mediapro, qui avait mis 800 millions d'euros pour s'adjuger les droits 2020-2024, avait finalement fait faillite en octobre 2020. Chez DAZN, qui détient déjà des droits dans les championnats allemand, espagnol, italien et belge, on ne souhaitait pour l'heure faire aucun commentaire. Mais la plateforme de streaming sportif devrait être déterminée à entamer des discussions avec la LFP, elle qui se disait "le meilleur choix" auprès de l'AFP en septembre. La séquence qui s'ouvre n'en reste pas moins très incertaine pour la Ligue et, à travers elle, pour les clubs de football professionnel dont les finances dépendent directement de la manne télévisée. Ce scénario avait cependant été envisagé par la LFP. Une source proche de sa direction avait, mi-septembre, confié que les négociations de gré à gré ne lui faisaient pas peur, Vincent Labrune ayant déjà procédé de cette façon par le passé. Assistera-t-on à des réconciliations avec Maxime Saada? Le président du directoire du groupe Canal+ n'avait pas eu de mots assez durs pour justifier son refus de participer aux enchères, dans une lettre à Vincent Labrune dévoilée par l'Equipe fin septembre. Les conditions de l'appel d'offre "ont achevé de nous convaincre que votre seul objectif était d'en écarter Canal+ et de favoriser Amazon", avait-il écrit, avant d'asséner: "Vous n'avez eu de cesse de pénaliser Canal+". La chaîne cryptée s'était sentie lésée après la faillite de Mediapro car elle estimait que son lot de deux matches par journée, payé 332 millions d'euros, était désormais surévalué par rapport à ce que payait Prime Video pour les huit autres matches (250 M EUR) - aujourd'hui sept - rachetés à l'entreprise espagnole défaillante. Canal+ avait poursuivi devant la justice la LFP, en vain. Répondant à la lettre, les dirigeants de la Ligue de football professionnel avaient "regretté" la décision de Canal+ et dénoncé des "affirmations ou insinuations (...) d'une particulière gravité". Un conflit sur la place publique qui n'empêche pas dans l'absolu des négociations privées.

Pas de débat autour de Murat Yakin pour l'ASF Murat Yakin toujours soutenu par l'ASF Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER "Il n’y a pas de débat autour de Yakin. Il est et reste le sélectionneur de l’équipe de Suisse." Sur le site de l’ASF, le président Dominique Blanc a lancé un message fort: l’ASF ne lâchera pas Yakin. "Murat Yakin dispose de toute notre confiance pour conduire notre équipe vers la qualification pour l’Euro 2024 en Allemagne, précise Dominique Blanc. Et comme nous l'avons déjà discuté et communiqué en juin, nous allons nous asseoir ensemble après la qualification et planifier l'avenir." Dominique Blanc souligne toutefois que les nuls concédés devant la Roumanie, le Kosovo et le Bélarus "ne correspondent pas aux objectifs que nous nous étions fixés". "Cependant après sept matches sans défaite, l’équipe occupe la deuxième place du groupe avec un point de retard sur la Roumanie qui compte toutefois un match de plus, poursuit-il. Nous avons ainsi toujours les cartes en main pour terminer à la première place et nous qualifier." Deux jours après le faux pas contre le Bélarus à Saint-Gall et avant les trois rencontres de novembre contre Israël, le Kosovo et la Roumanie, Dominique Blanc et l’ASF jouent l’apaisement. Murat Yakin demeure pour l’ASF l’homme de la situation. Par ailleurs, Dominque Blanc précise que l’UEFA communiquera ces prochains jours son choix sur la ville appelée à être le théâtre de la rencontre Israël – Suisse du 15 novembre.

Gianni Infantino "choqué" et "attristé" Gianni Infantino attristé par l'attentat commis à Bruxelles Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Gianni Infantino s'est dit "choqué" et "attristé" par l'attentat commis lundi à Bruxelles. Deux fans suédois sont décédés avant le match Belgique-Suède comptant pour les qualifications de l'Euro 2024. "Je suis profondément choqué et attristé par la mort tragique de deux Suédois à Bruxelles près du stade où la Belgique accueillait la Suède (...) Au nom de la FIFA et de la communauté du football, j'adresse mes profondes condoléances aux familles et amis des victimes. Nos pensées vont aux peuples de Belgique et de Suède, à leurs équipes nationales respectives et à leurs fédérations", a écrit le patron de la Fédération internationale de football sur Instagram. Deux ressortissants suédois ont été tués lundi soir à Bruxelles dans une attaque à l'arme à feu près du centre-ville, à quelques heures d'un match de qualifications de l'Euro 2024 opposant la Belgique à la Suède au stade Roi-Baudouin. L'homme soupçonné d'avoir perpétré cet attentat, un Tunisien radicalisé en séjour illégal en Belgique, a été mortellement blessé au cours d'une opération de police mardi matin. La rencontre Belgique-Suède a été arrêtée à la suite de l'attentat lundi alors que les deux équipes étaient à égalité 1-1 à l'issue de la première période.

La longue attente de spectateurs confinés à Bruxelles Les spectateurs ont commencé à quitter le Stade Roi-Baudouin vers minuit Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Soulagés, inquiets pour certains, les spectateurs du match Belgique-Suède sont sortis du stade du roi Beaudouin lundi peu avant minuit. Ils y avaient été confinés pendant deux heures et demie à la suite de l'attentat qui a coûté la vie à deux Suédois à Bruxelles. "J'étais stressée, je me demandais comment on allait rentrer, car on est venus en métro", a expliqué à l'AFP Manon Antoine, 21 ans, accompagnée de son frère. Les supporteurs suédois ont été les derniers à sortir du stade, où étaient présents quelque 35'000 fans pour ce match de qualifications de l'Euro 2024. Manu Leroy, patron de l'Union belge de football, a expliqué que la police avait escorté fans et joueurs suédois pour "visiblement aller directement à l'aéroport et partir" car l'auteur de l'attaque, qui s'est dit inspiré par l'Etat islamique, était toujours en fuite et activement recherché dans la nuit de lundi à mardi. Selon les enquêteurs, la nationalité suédoise des victimes est une "motivation probable" de l'assaillant, d'après sa vidéo de revendication. Les abords du stade, situé à quelque 5 km du lieu de l'attaque, étaient surveillés par la police et la circulation le long de l'enceinte avait été coupée. "L'endroit le plus +safe+" Les organisateurs de la rencontre ont appris environ 10 minutes avant son début que "quelque chose de grave s'était passé", a expliqué Manu Leroy sur la RTBF. "Il a été décidé en premier lieu que le match débute parce que l'enceinte du stade était l'endroit le plus +safe+ pour les fans, surtout les fans suédois pour qu'ils soient bien en sécurité", a-t-il expliqué. Mais à la mi-temps, le match a été interrompu, sur le score de 1-1, et n'a pas recommencé. L'UEFA a pris la décision de ne pas reprendre la partie après consultation des deux équipes et des autorités belges. "Je suis terriblement triste. Nous étions d'accord à 100% pour ne pas jouer la seconde mi-temps en raison des conditions et par respect pour les victimes et leurs familles", a expliqué le sélectionneur de la Suède Janne Andersson, cité par l'agence suédoise TT. Retenu à l'intérieur du stade par mesure de sécurité, le public a bravé le froid et l'inquiétude en entonnant des chants en l'honneur de la Suède et scandant des "tous ensemble, tous ensemble!". Applaudissements et olas ont aussi rythmé cette longue attente. Finalement, peu avant minuit, des cohortes de fans des Diables rouges ont commencé à sortir du stade, les autorités ayant choisi de les évacuer tribune après tribune, pour éviter les attroupements. "Tout le monde est resté très calme, les supporters se sont mis à chanter, il y avait de l'ambiance, même si on a été un peu inquiets", a raconté Karen, venue en famille du Limbourg.

Une 2e défaite en 3 matches pour les Devils Hischier (13) et les Devils ont souffert face aux Panthers Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger New Jersey et sa colonie suisse peinent à trouver leurs marques en ce début de saison en NHL. Les Devils ont subi lundi une deuxième défaite en trois matches, s'inclinant 4-3 face à Florida. Menés 4-0 à la 41e après que Sam Reinhart avait signé son doublé, les Devils sont revenus à une longueur à 2'23'' de la fin grâce à une réussite en supériorité du Suédois Jesper Bratt. Mais Sergei Bobrovsky (31 arrêts au total) a ensuite tenu le choc devant le filet des Panthers, finalistes de la dernière Coupe Stanley. Si l'on excepte les 3 assists de Jonas Siegenthaler dans le match d'ouverture gagné jeudi face à Detroit, les Suisses sont pour l'heure à la peine à Newark. Nico Hischier et Timo Meier sont ainsi toujours en quête d'un premier point. Transparent et coupable de deux pénalités lundi, l'Appenzellois a même chauffé le banc au troisième tiers (un seul shift). Le défenseur seelandais Janis Moser a également connu la défaite lundi soir. Les Coyotes, qui s'étaient imposés dans le New Jersey vendredi pour leur premier match de la saison, ont été battus 2-1 par les New York Rangers au Madison Square Garden.

Murat Yakin: le dos au mur après le Bélarus La maison est en train de brûler. L’équipe de Suisse traverse une véritable tourmente pour la première fois depuis 2014. A l'époque, Vladimir Petkovic avait entamé son mandat par deux défaites contre l’Angleterre et la Slovénie. Le 3-3 contre le Bélarus cloue Murat Yakin au pilori. Comme le meilleur sélectionneur de l’histoire du football suisse - son quart de finale à l’Euro 2021 le hisse de manière légitime à cette place - à l’époque, Murat Yakin se retrouve le dos au mur. Il a un mois pour rétablir la situation. Pour redonner à son équipe cette rigueur défensive qui avait fait sa grande force à l’automne 2021. Lors des sept premiers matches de Murat Yakin à la tête de la sélection, la Suisse n’avait concédé que deux buts. Mais depuis le 4-0 contre la Bulgarie à Lucerne du 15 novembre 2021, la Suisse a encaissé 31 buts en 20 rencontres. Un pur fantasme Une qualification pour l’Euro 2024, même arrachée sur le fil, assura à Murat Yakin de garder son poste. Aujourd’hui au stade du pur fantasme, la "solution" Lucien Favre va le rester. Au sein de l’Association suisse de football (ASF), on rappelle que jamais un entraîneur n’a été débarqué en cours de route depuis l’intronisation de Köbi Kuhn en 2001. "On se doit de rester mesurer face au feu des critiques", assure l’instance. L’ASF précise que le contrat de Murat Yakin, qui court jusqu’à la fin de l’année, sera reconduit automatiquement jusqu’à la phase finale de l’Euro 2024 en cas de qualification. Dimanche, Murat Yakin endosse cependant une large part de responsabilité dans ce couac incroyable face à l’équipe qui occupe le 105e rang du classement FIFA. Ne pas titulariser Dan Ndoye et Denis Zakaria fut une erreur. En revanche, on peut comprendre la préférence accordée à Cédric Itten sur Zeki Amdouni. Buteur lors de ses trois derniers matches avec les Young Boys, l’ancien junior du FC Bâle nageait en pleine confiance alors que le Genevois n’était pas sorti du banc huit jours plus tôt lors de la défaite 4-1 de Burnley face à Chelsea et restait sur deux titularisations sans relief en sélection face au Kosovo et Andorre. "Malheureusement" pour Murat Yakin, l’entrée tonitruante d’Amdouni après l’heure de jeu plutôt terne d’Itten invalidait son choix initial. A la limite de la faute professionnelle En revanche, Murat Yakin ne pouvait pas prévoir les faillites individuelles de Fabian Schär et de Ricardo Rodriguez. Les joueurs de Newcastle et de Torino endossent une large part de responsabilité dans le naufrage défensif de la seconde période. Leurs largesses dans le marquage frisent la faute professionnelle. Cette rencontre de St-Gall a souligné aussi que Ricardo Rodriguez ne pouvait plus vraiment évoluer comme latéral dans une défense à quatre. Enfin, la problématique du gardien est revenue sur la table. Déjà à la peine lors du 2-2 contre la Roumanie en juin dernier à Lucerne, Yann Sommer n’est pas totalement "innocent" sur les deux premiers buts bélarusses. S’il les avaient concédés sous le maillot du Bayern ou de l’Inter, nul doute que la lecture des journaux le lundi matin lui aurait été bien pénible... Dimanche soir, Murat Yakin a, comme il devait le faire, "parfaitement" protégé son no 1 à la question de savoir si son statut pouvait être remis en question. L’ombre de plus en plus envahissante de Gregor Kobel place toutefois le sélectionneur devant un véritable dilemme. Dans l'expectative Murat Yakin a jusqu’au 15 novembre pour arrêter des choix qui peuvent s’avérer déchirants en ce qui concerne Yann Sommer et Ricardo Rodriguez. Ce jour-là, la Suisse affrontera en principe Israël sur un terrain neutre. Mais à l’ASF, on demeure dans l’expectative. La guerre entre Israël et le Hamas compromet bien sûr le bon déroulement de ce groupe I. L’UEFA assure qu’Israël, dans le meilleur des cas, pourra jouer ses quatre dernières rencontres avant le tirage au sort de la phase finale prévu le 2 décembre à Hambourg. Mais son exclusion est également possible. Pour la paix des ménages, Murat Yakin et ses joueurs auront toutefois bien besoin d'une victoire probante contre le Kosovo le 18 novembre dans un Parc St-Jacques qui devraient être loin d'acquis à leur cause.

Belgique-Suède arrêté après l'attentat à Bruxelles Les spectateurs ont été priés de rester dans le stade à la suite de l'attentat Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Le match Belgique-Suède, disputé lundi soir à Bruxelles pour le compte des qualifications de l'Euro 2024, a été définitivement arrêté à la mi-temps. La décision a été prise en raison de l'attentat perpétré dans la capitale belge qui a fait deux morts. Les journalistes présents au stade du Roi Baudoin ont indiqué que les spectateurs avaient été appelés à rester en sécurité dans l'enceinte, alors que les victimes de cet attentat qualifié de "terroriste" par les autorités locales sont de nationalité suédoise.

Huit sur huit pour le Portugal Cristiano Ronaldo a signé un doublé lundi soir Image: KEYSTONE/AP/Armin Durgut Le Portugal poursuit son parcours de rêve dans la poule J des éliminatoires de l'Euro. Les Lusitaniens ont écrasé la Bosnie-Herzégovine du Servettien Miroslav Stevanovic 5-0 à Zenica, cueillant ainsi leur huitième succès en huit matches. C'est l'éternel Cristiano Ronaldo qui a débloqué la situation dès la 5e minute, sur penalty. CR7 s'est même offert un deuxième doublé en trois jours sous le maillot portugais à la 20e minute, pour ses 126e et 127e buts en 203 sélections. La Seleçao, qui menait déjà 5-0 à la mi-temps, affiche une impressionnante différence de buts de +30 (30-2) avec encore deux matches au programme. La Slovaquie a pour sa part quasiment assuré sa 2e place dans ce groupe en s'imposant 1-0 au Luxembourg. Les Pays-Bas se relancent Dans la poule A, dominée par une équipe de France qui a déjà son ticket en poche, la lutte pour la 2e place n'a en revanche pas trouvé son épilogue. Les Pays-Bas ont relancé pleinement leurs actions en allant gagner 1-0 en Grèce. Les Néerlandais, qui ont forcé la décision sur un penalty de Virgil van Dijk à la... 93e, s'emparent de cette 2e place au détriment de leurs adversaires du jour. Et ils ont leur destin en main: les deux équipes comptent 12 points, mais les Pays-Bas ont encore deux matches à jouer contre un seul pour les Grecs.