Riat a vécu un ascenseur émotionnel ++ Alcaraz tombe de haut

L'ascenseur émotionnel de Damien Riat Damien Riat se r�jouit de commencer son tournoi � Riga Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Surnuméraire au Championnat du monde, Damien Riat aurait dû rentrer en Suisse sous peu. Mais la blessure de Calvin Thürkauf a changé la donne et le voilà prêt à affronter le Kazakhstan mardi soir. L'adage qui veut que le malheur des uns fasse le bonheur des autres colle assez bien avec la vie de Damien Riat à Riga. Pas enregistré par Patrick Fischer, l'attaquant du LHC était tout désigné pour imiter Mike Künzle en rentrant au pays sans avoir touché la glace. Mais la blessure de Calvin Thürkauf dimanche face à la Norvège a fait évoluer les choses. Et c'est surtout une nouveauté du règlement IIHF qui a permis au sélectionneur de remplacer Thürkauf par Riat. Le Genevois du LHC était-il au courant de cette subtilité? "Je ne connaissais pas du tout. Fischer m'en a parlé samedi ou dimanche, je ne me souviens plus. Il voulait que je reste au cas où il y aurait un blessé ou un malade en fait." Pas la tête en vacances Mais avant même la blessure de Thürkauf, Damien Riat ne donnait pas cher de sa peau en voyant les arrivées de Kevin Fiala et Nico Hischier en attaque. "J'étais prêt à aller à la maison avec ce qu'on lisait dans les médias en voyant l'arrivée des joueurs de NHL, explique-t-il. Sachant qu'il y en a automatiquement un qui saute pour faire de la place à l'autre." Passé par toutes les émotions, Damien Riat est pourtant resté le même, concentré sur son objectif avec la tête à Riga et pas en vacances. "Je n'ai pas regardé les vols ou les destinations de vacances, sourit-il. Je ne fais jamais ça tant que je ne suis pas sûr. Ce n'est pas dans ma nature. Quand je suis sur place, je me donne à fond même si je ne joue pas. J'essaie de garder la tête à ça." Face au Kazakhstan, Riat ne sait pas encore où il allait être aligné ni avec quels coéquipiers de ligne il va évoluer: "Les coaches ont dit qu'ils allaient voir ça." Mais l'ailier qui avait joué avec Nico Hischier l'an dernier à Helsinki ne s'inquiète pas du tout. "Patrick Fischer me connaît bien, conclut-il. Il sait dans quelles situations il peut me mettre et je vais m'adapter."

Masters 1000 de Rome: une grosse surprise Fabian Marozsan a caus� une grosse surprise Image: KEYSTONE/EPA/ETTORE FERRARI Une grosse surprise s'est produite au 3e tour du Masters 1000 de Rome. L'Espagnol Carlos Alcaraz a en effet mordu la poussière contre un joueur classé au 135e rang de l'ATP! Alcaraz, qui redeviendra no 1 mondial lundi prochain et qui restait sur deux titres à Barcelone et Madrid, a en effet été battu par le Hongrois Fabian Marozsan, qui s'est imposé 6-3 7-6 (7/4). A moins de deux semaines du début de Roland-Garros, où il sera l'un des principaux favoris, l'Espagnol âgé de 20 ans a été pris de vitesse par son adversaire hongrois. Celui-ci n'avait pourtant encore jamais remporté de match sur le circuit ATP avant ce tournoi romain. Au prochain tour, Marozsan (23 ans) affrontera le Croate Borna Coric (16e) pour tenter de se hisser en quarts de finale. Pour Alcaraz, c'est un coup d'arrêt inattendu. Après avoir manqué l'Open d'Australie en janvier sur blessure, l'Espagnol a remporté quatre des six tournois disputés depuis, à Buenos Aires, Indian Wells, Barcelone et Madrid. Gestes de frustration Au total, avant d'affronter Marozsan, Alcaraz affichait depuis le début de la saison deux défaites pour 30 victoires, dont 20 sur terre battue. Mais, aussi étonnant que ce soit, il a été étouffé par Marozsan, au point de laisser paraître des gestes de frustration. Car tout a réussi au natif de Budapest qui a frappé dans tous les sens et distillé quelques amorties bien senties pour un total de 24 coups gagnants (12 pour Alcaraz).

Pogba absent deux à trois semaines après sa blessure Paul Pogba a quitt� la pelouse en larmes dimanche. Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Le Français Paul Pogba, milieu de terrain de la Juventus, sera indisponible entre 2 et 3 semaines après sa nouvelle blessure à la cuisse gauche dimanche soir, a-t-on appris lundi auprès du club. Les examens menés lundi matin au centre médical du club ont "révélé une blessure" au niveau du "muscle droit fémoral de la cuisse gauche", a indiqué la Juve sur son site. Ce type de blessure entraîne habituellement un délai de récupération de l'ordre de "15/20 jours", a précisé à l'AFP une source au sein du club. Sachant que la saison se termine en Italie le 4 juin, cela ne laisse quasiment aucune chance au champion du monde 2018 de rejouer avec la Juve. Il peut peut-être en revanche, en théorie, être rétabli pour le prochain rassemblement des Bleus prévus en juin (contre Gibraltar le 16 puis la Grèce le 19, en qualifications pour l'Euro 2024). En larmes Le champion du monde 2018 n'a pas profité longtemps de sa première titularisation en plus d'un an, victime d'une nouvelle blessure et remplacé après seulement 23 minutes de jeu dimanche soir contre la Cremonese. Après une frappe, il s'est immédiatement arrêté puis a quitté le terrain en cachant des larmes sous son maillot. Pogba, revenu l'été dernier à la Juve après six ans à Manchester United, a vécu un véritable calvaire avec une blessure au genou droit en juillet, qui a nécessité une opération début septembre et l'a privé du Mondial 2022. Indisponible jusqu'en février il a de nouveau dû s'arrêter un mois en mars après une blessure à la cuisse droite. Il trouvait enfin un peu de régularité depuis la mi-avril jusqu'à ce nouveau coup d'arrêt. Sa saison s'est pour le moment résumée à dix apparitions, pour un maximum de 25 minutes.

Davos engage Aleksi Peltonen et Noah Schneeberger Noah Schneeberger, � droite, en compagnie de Luca Cunti, retrouve les Grisons. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le HC Davos, sorti en quarts de finale des play-off par les Zurich Lions, a engagé l'attaquant finlando-américain Aleksi Peltonen et le défenseur du HC Bienne, Noah Schneeberger. Aleksi Peltonen est le fils de Ville Peltonen, l'ancien entraîneur du Lausanne HC, en possession d'une licence suisse. Il avait fait ses premiers pas sur la glace à Lugano. Après avoir été formé à l'IFK Helsinki, il est parti en Amérique du Nord où il a joué dans le Championnat des collèges NCAA. Il s'est engagé pour deux saisons dans les Grisons. Pour Schneeberger (34 ans), il s'agit d'un retour à Davos. Il avait joué six saisons en station jusqu'en 2018. Après des passages à Fribourg-Gottéron, Rapperswil-Jona et Lausanne, il a disputé les deux derniers Championnats sous les couleurs de Bienne. Il a signé pour une saison.

Hischier et Siegenthaler en renfort Nico Hischier, ici face � l'Allemagne au Mondial 2022, rejoint la Suisse � Riga Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Dans l'air depuis quelques jours, la nouvelle est désormais officielle. Nico Hischier et Jonas Siegenthaler seront à Riga pour le Championnat du monde et pourront jouer dès jeudi contre la Slovaquie. Libérés par les New Jersey Devils après l'élimination en demi-finale de Conférence par les Carolina Hurricanes en fin de semaine passée, les deux joueurs seront disponibles pour le quatrième match du Mondial contre la Slovaquie. Ils seront donc présents à l'occasion du prochain gros week-end avec les rencontres face au Canada et à la Tchéquie. Après Kevin Fiala, ce sont donc deux joueurs établis en NHL qui viennent renforcer la sélection en Lettonie. Capitaine des Devils, Nico Hischier a inscrit 80 points (31 buts) en 81 matches de saison régulière. Il a ajouté 7 points (1 but) en 12 matches de play-off. Excellent en zone défensive, le Haut-Valaisan fait partie des trois nominés au trophée Selke récompensant le meilleur attaquant défensif de NHL. Quant à Jonas Siegenthaler, il va disputer son troisième Mondial de suite. L'an dernier à Helsinki, il avait compilé 5 points (1 but) en 8 parties. Défenseur défensif très solide, le Zurichois a inscrit 21 points (4 buts) en 80 parties, puis 3 points en 11 rencontres de play-off. Tim Berni reste Cette abondance de biens met forcément une pression supplémentaire sur les épaules de Patrick Fischer qui se retrouve avec une véritable armada. Ne manque finalement que Timo Meier et Roman Josi à cette escouade. Comme expliqué précédemment, Timo Meier ne peut pas rejoindre Riga en raison de l'absence de contrat. L'ailier va prochainement signer un nouveau bail juteux avec une franchise nord-américaine. Avec ces deux arrivées, le contingent de l'équipe de Suisse est complet avec 25 noms. Petite subtilité, Tim Berni, pas inscrit, reste à disposition en cas de blessure. Et on a vu que Tobias Geisser n'a pas terminé le match contre la Norvège. Il s'agit d'une nouvelle règle de l'IIHF déjà utilisée par la Suisse à la suite de la blessure de Calvin Thürkauf. Pour remplacer le Luganais, Fischer a inscrit le Lausannois Damien Riat.

Jan Polanc arrête sa carrière à cause de "problèmes cardiaques" Jan Polanc, � gauche, ici en discussion avec son compatriote Primoz Roglic, doit mettre fin � sa carri�re. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Le Slovène Jan Polanc, équipier de son compatriote Tadej Pogacar, met fin à sa carrière de professionnel après la découverte cet hiver de "problèmes cardiaques", a annoncé son équipe UAE lundi. Agé de 31 ans, Polanc, vainqueur de deux étapes du Giro en 2015 et 2017, et ancien porteur du maillot rose en 2019, a passé "des examens de routine" cet hiver qui ont révélé le problème dont la nature n'a pas été spécifiée. "Après de nouveaux examens, il a été décidé que les risques associés à la pratique du sport de haut niveau étaient plus importants que les bénéfices", a indiqué son équipe. "Ce n'est évidemment pas la manière avec laquelle j'espérais arrêter ma carrière", a déploré le Slovène qui n'avait pas encore couru cette saison et qui était sous contrat jusqu'à la fin de l'année avec UAE.

Stefan Küng ne terminera pas le Giro Stefan K�ng veut se concentrer sur le Tour de Suisse et le Tour de France. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Stefan Küng ne terminera pas le Tour d'Italie. Le Thurgovien de l'équipe Groupama-FDJ ne sera pas au départ ce mardi de la 10e étape. Il a préféré se retirer. Küng a profité du premier jour de repos ce lundi pour rentrer en Suisse afin de préparer le Tour de Suisse et le Tour de France. Après quelques jours de vacances en famille, il retrouvera dès le milieu de la semaine prochaine son camp d'entraînement en altitude sur le Säntis. L'abandon de Küng n'est pas vraiment une surprise, lui qui avait porté son intérêt sur les deux premiers contre-la-montre du premier et du huitième jour. Dimanche, le champion d'Europe du chrono avait essuyé une petite déception avec son quatrième rang à seulement 4 secondes du vainqueur Remco Evenepoel, qui lui aussi a quitté le Giro en raison d'une infection au Covid. Le Tour de Suisse débutera le 11 juin avec un contre-la-montre à Einsiedeln.

Nouvelle révolution de palais au FC Sion David Bettoni: il n'aura pas tenu trois mois... Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE David Bettoni n'est plus l'entraîneur du FC Sion. Un communiqué du club a officialisé son départ au surlendemain de la défaite 5-0 à Genève lors du derby du Rhône. "Lanterne rouge" de Super League, le FC Sion sera donc séparé de trois entraîneurs en cours de saison: Paolo Tramezzani, Fabio Celestini et David Bettoni. Le successeur de David Bettoni n'a pas encore été désigné. Le FC Sion a encore trois matches pour éviter le barrage de promotion/relégation. Sa prochaine rencontre l'opposera ce dimanche aux Young Boys à Tourbillon. David Bettoni avait été intronisé le 6 mars. L'ancien adjoint de Zinédine Zidane au Real Madrid vivait en Valais sa première expérience dans la peau d'un no 1. Sa méconnaissance totale des réalités du football suisse a pesé. Tout comme le climat délétère qui entoure le FC Sion depuis des mois.

Un hat-trick parfait pour Jonathan Marchessault Jonathan Marchessault: un dimanche de r�ve qu'il n'oubliera jamais. Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Un hat-trick parfait de Jonathan Marchessault dans le deuxième tiers a ouvert les portes de la finale de la Conférence Ouest à Vegas. Les Golden Knights ont éliminé Edmonton en six matches. Grâce à l'exploit du centre québécois de 32 ans, Vegas s'est imposé 5-2 sur la glace des Oilers pour obtenir le droit de défier en finale le vainqueur de la série entre Dallas et Seattle. Ces deux équipes s'affrontent ce lundi au Texas dans un septième match décisif. Tête de série no 1 de cette Conférence Ouest, Vegas était mené 2-1 à l'appel du deuxième tiers. Le hat-trick de Jonathan Marchessault a, bien sûr, bouleversé complètement la donne de cette rencontre. Il a, ainsi, brisé net l'espoir des Oilers d'offrir au Canada la victoire en Coupe Stanley pour la première fois depuis 30 ans.

Boston en finale de la Conférence Est 51 points et record pour Jayson Tatum (au centre). Image: KEYSTONE/AP/Steven Senne Porté par les 51 points de Jayson Tatum, un record dans un acte VII, Boston sera bien au rendez-vous de la finale de la Conférence Est. Les Celtics seront opposés à Miami. Sur son parquet, Boston s'est imposé 112-88 devant Philadelphia pour poursuivre son parcours dans ces play-off entamé face à l'Atlanta de Clint Capela. Les Celtics ont forcé la décision lors du troisième quarter remporté 33-10. On rappellera que Boston avait été mené 3-2 dans cette série avant d'écarter une première balle de match vendredi à Philadelphie. Dans les rangs des 76ers, James Harden n'a pas été à la hauteur de l'événement. Son 3 sur 11 au tir et son différentiel de -30 soulignent combien son dimanche fut pénible. La finale de la Conférence Est débutera mercredi avec l'acte I à Boston. Battus par Golden State l'an dernier lors de la finale des play-off, le Celtics entendent bien remporter cette année une dix-huitième couronne, la première depuis 2008.

Coup de tonnerre sur le Giro Remco Evenepoel terrass� par le coronavirus. Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Coup de tonnerre sur le Giro: Remco Evenepoel, leader et grand favori du Tour d'Italie, a quitté la course "le coeur lourd" après un test positif au Covid-19. Son renoncement forcé prive cette 106e édition du duel très attendu entre le jeune Champion du monde de 23 ans et le Slovène Primoz Roglic qui promettait tant d'étincelles d'ici l'arrivée à Rome le 28 mai. Il intervient alors que le Belge venait tout juste de reprendre le maillot rose de leader en remportant dimanche à Cesena le deuxième chrono du Tour d'Italie, avec une seconde d'avance sur Geraint Thomas et deux sur l'autre Britannique de l'équipe Ineos, Tao Geoghegan Hart. Au classement général, il comptait 45 secondes d'avance sur Geraint Thomas et 47 sur Primoz Roglic, avant la journée de repos de lundi. Mardi, lorsque la course repartira sans lui, c'est donc le vétéran britannique de 36 ans, vainqueur du Tour de France en 2018, qui portera le maillot rose. Roglic sera deuxième, à deux secondes. Le grand favori Remco Evenepoel, qui avait déjà abandonné lors de sa précédente participation au Giro en 2021, était le grand favori de cette 106e édition avec Primoz Roglic. Vainqueur sortant du Tour d'Espagne, le phénomène belge attaquait la deuxième phase de son plan qui consiste à terme à remporter les trois grands Tours, après un début de saison à nouveau tonitruant, marqué par des victoires au Tour UAE et à Liège-Bastogne-Liège. Tout avait bien commencé pour lui sur ce Giro où il a survolé le contre-la-montre inaugural, le 6 mai, avant de chuter à deux reprises mercredi lors de la cinquième étape et d'être légèrement distancé samedi par Roglic. Mais rien n'indiquait que le Belge était touché par le coronavirus. Tout juste avait-il confié dimanche soir après le chrono ne pas se sentir au mieux. "J'espère ne pas tomber malade", avait-il lancé dans une phrase devenue malheureusement pour lui prophétique. "Ceci explique tout. J'espère que tout le monde va respecter sa période de récupération et sa vie privée. Il va revenir fort", a réagi le patron de son équipe, Patrick Lefevere. Le Colombien Rigoberto Uran, d'EF Education, a lui aussi été testé positif au Covid-19 et s'est retiré de la course, a annoncé son équipe. Ils sont les cinquième et sixième coureurs à quitter cette 106e édition du Giro à cause d'un test positif au Covid-19 après le Français Clément Russo (Arkéa-Samsic) et les Italiens Nicola Conci (Alpecin), Giovanni Aleotti (Bora) et Filippo Ganna (Ineos).

Un 27e titre pour le FC Barcelone Un championnat maitris� � la perfection pour le FC Barcelone. Image: KEYSTONE/EPA/Andreu Dalmau Victorieux 4-2 du derby contre l'Espanyol, le FC Barcelone a cueilli le 27e titre de son histoire. Les Catalans sont sacrés alors que quatre journées sont encore au programme. Ce premier sacre depuis 2019 récompense la constance de la formation dirigée par Xavi qui n'aura accusé aucun trou d'air tout au long de la saison. Décevante sur la scène européenne, elle aura témoigné d'une maîtrise absolue en Liga pour ne concéder que trois défaites et n'encaisser que treize buts. Face à l'Espanyol, Robert Lewandowski a signé un doublé avant la pause. Alejandro Baldé (19 ans), l'une des révélations de la saison, a, pour sa part, inscrit le 2-0 à la 20e minute pour lever tout suspense.

Mondial terminé pour Calvin Thürkauf, Riat le remplace Mondial termin� pour Calvin Th�rkauf Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le Championnat du monde à Riga est terminé pour Calvin Thürkauf. L'attaquant de Lugano s'est blessé à l'épaule et va être absent pendant huit semaines. Le Zougois de 25 ans a fini dans la bande lors de son premier shift à l'occasion du deuxième match de la Suisse en Lettonie. Emmené à l'hôpital, le verdict n'a pas tardé à tomber et il devra certainement se soumettre à une opération de l'épaule. Le communiqué de l'équipe de Suisse précise que c'est le Lausannois Damien Riat qui le remplace avec effet immédiat au sein de l'équipe. Selon un changement de règles de l'IIHF déjà appliqué lors du dernier Mondial M20 au Canada, un joueur blessé peut être remplacé par un joueur présent dans la liste. Cela signifie que Riat remplace Thürkauf mais qu'il reste deux places pour deux éventuels renforts, à savoir Nico Hischier et Jonas Siegenthaler des New Jersey Devils.

Un pas décisif vers le titre pour Manchester City Rien n'arr�te Manchester City ! Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Manuel Akanji s'apprête à fêter son premier titre de Champion d'Angleterre. Manchester City a, en effet, fait un pas décisif dimanche vers un nouveau sacre. A Liverpool, les Mancuniens se sont imposés 3-0 face à Everton grâce à un doublé d'Ilkay Gundogan et à une réussite d'Erling Haaland, sa 36e de la saison en championnat. Si Manuel Akanji a disputé l'intégralité de la rencontre, Granit Xhaka n'a pas connu un dimanche aussi souriant. Le Bâlois, qui n'est resté qu'une heure sur la pelouse, et Arsenal se sont inclinés 3-0 à domicile devant Brighton pour abandonner leurs dernières illusions dans la course au titre. Il ne manque plus, ainsi, qu'une victoire à Manchester City lors de ses trois dernières rencontres pour conserver sa couronne. Victorieux de ses... onze derniers matches de championnat, le onze de Pep Guardiola accueillera dimanche Chelsea pour, sans doute, classer l'affaire. Mais il leur faudra, auparavant, à veiller de ne pas se prendre les pieds dans le tapis mercredi lors du match retour de la demi-finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid.