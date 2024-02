Riedi égalise pour la Suisse ++ Des regrets pour Fiva

Leandro Riedi remet la Suisse dans le match Leandro Riedi: il joue le tennis de sa vie en ce début d'année. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN La Suisse peut toujours y croire à Groningue. Leandro Riedi (ATP 175) a égalisé à 1-1 face aux Pays-Bas dans le cadre des Qualifiers de la Coupe Davis. Le Zurichois a battu 6-4 7-6 (7/3) Botic Van De Zandschulp (ATP 63) pour remporter déjà un... treizième match en 2024. Victorieux de deux Challengers en janvier, le no 1 de l’équipe de Suisse à Groningue a confirmé de manière éclatante toute l’étendue de ses progrès. Face à Van De Zandschulp, Leandro Riedi a eu le mérite de recoller au score au second set après avoir été mené 4-2. Dans le jeu décisif, deux doubles fautes consécutives de son adversaire lui ont ouvert une voie royale dans laquelle il a su s’engouffrer. Tout demeure possible pour la Suisse dans cette rencontre même si les Pays-Bas sont toujours les grands favoris. Mais avec ce diable de Leandro Riedi, le capitaine Severin Lüthi bénéficie d’un atout maître qui peut encore lui réserver de belles surprises samedi !

Marc-Andrea Hüsler ne réalise pas l'exploit Pas d'exploit pour Marc-Andrea Hüsler à Groningue. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La Suisse est menée 1-0 à Groningue face aux Pays-Bas pour le compte des Qualifiers de la Coupe Davis. Marc-Andrea Hüsler (ATP 199) s’est incliné 7-6 (7/3) 7-6 devant Tallon Griekspoor (ATP 29). Ce résultat répond à une implacable logique. Les 170 places qui séparent les deux hommes au classement ATP ne sont pas le fruit du hasard. Même sans être dans un jour de grâce, le Néerlandais a su assurer l’essentiel. Il a témoigné d’une très grande efficience dans les deux jeux décisifs pour fermer la porte à son adversaire. Marc-Andrea Hüsler n’a cédé qu’à une seule reprise son engagement, sur son premier jeu de service. Le gaucher devait toutefois recoller tout de suite au score. Mais il lui a manqué un petit quelque chose pour prendre la main dans ce simple. A Leandro Riedi (ATP 175) de remettre la Suisse à la hauteur des Pays-Bas. Le Zurichois affrontera le no 2 néerlandais Botic Van der Zandschulp (ATP 63).

Alex Fiva: une belle deuxième place mais des regrets tout de même Un nouveau podium pour Alex Fiva. Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Même en l'absence de Fanny Smith blessée, les Suisses ont brillé lors de la première épreuve Coupe du monde d'Alleghe. Ils ont signé trois podiums. Alex Fiva s’est classé à la deuxième place, Saskja Lack et Talina Gantenbein aux respectivement deuxième et troisième rangs. Pour Alex Fiva, il s’agit du 32e podium de sa carrière, le troisième de cet hiver. Mais le vice-Champion olympique de 2022 aurait sans doute pu faire mieux sur une piste où il était difficile de dépasser. Alex Fiva a, en effet, longtemps mené la finale avant de s’incliner devant le Suédois Erik Mobärg. Même si sa dernière victoire en Coupe du monde remonte à décembre 2021 à Val Thorens, Alex Fiva n’a aucune raison de trouver le temps long. On rappellera que le Grison s’était déchiré les ligaments croisés du genou en décembre 2022. Le revoir revenir aussi vite au plus haut niveau n’était pas acquis. Saskja Lack a, pour sa part, goûté pour la première fois aux joies d’un podium sur le front de la Coupe du monde. Quatrième dimanche à St Moritz, la Zurichoise de 23 ans monte doucement en puissance. Quant à Talina Gantenbein, elle a obtenu son meilleur résultat de la saison dans une course remportée par la Canadienne India Sherret.

Riedi en chef de file Tombeuse de l'Allemagne un an plus tôt, l'équipe de Suisse a un nouveau défi de taille à relever dans les qualifications de la Coupe Davis. Mais c'est sans Stan Wawrinka ni Dominic Stricker qu'elle affrontera les Pays-Bas vendredi et samedi à Groningue, avec Leandro Riedi (ATP 175) en chef de file. Stan Wawrinka (ATP 56), vainqueur du match no 5 à Trèves en février 2023, a fait l'impasse sur cette rencontre, alors que Dominic Stricker (ATP 95) se remet d'une blessure au dos qui l'a contraint à renoncer à l'Open d'Australie. Autre héros du match gagné en Allemagne, Marc-Andrea Hüsler est en revanche bien présent. Le Zurichois n'aborde cependant pas ces qualifications dans les mêmes dispositions qu'un an plus tôt. Alors 53e mondial, il était le no 1 helvétique, et même le seul Helvète classé dans le Top 100. Et il avait sorti le grand jeu à Trèves, gagnant ses deux simples dont un face à Alexander Zverev alors que l'Allemagne menait 2-1. Mais le gaucher a enchaîné les désillusions après ce week-end de rêve pour chuter au classement et se retrouver au 199e rang mondial. Désormais cinquième Suisse dans la hiérarchie, il est le troisième joueur le mieux classé dans la sélection du capitaine Severin Lüthi derrière Leandro Riedi et Alexander Ritschard (ATP 183). Riedi en pleine forme Marc-Andrea Hüsler a cependant logiquement été titularisé en simple à Groningue. Son éclatante victoire obtenue face à Alexander Ritschard (6-2 6-1) la semaine dernière dans le Challenger de Louvain-la-Neuve a sans doute compté, tout comme sa capacité à sortir le grand jeu en Coupe Davis. Leandro Riedi est quant à lui l'indiscutable no 1 de l'équipe. Après un exercice 2023 plombé par les blessures, le Zurichois de 22 ans a entamé 2024 de la meilleure des manières en conquérant deux titres sur le front des Challengers. Le deuxième à Louvain-la-Neuve où il avait sorti Hüsler en quarts (7-6 7-6). En parfaits outsiders Battu avec les honneurs par Andy Murray après 3h10 pour son baptême du feu en Coupe Davis en septembre lors de la phase de groupes des finales, Leandro Riedi enfilera à nouveau le costume de l'outsider aux Pays-Bas. Il se frottera vendredi au quart de finaliste de l'US Open 2021 Botic van de Zandschulp (ATP 63). Il s'agira de son premier duel avec le no 2 néerlandais, qui s'était hissé jusqu'à la 22e place mondiale en 2022. Le premier simple de cette première journée (dès 14h) sera d'ailleurs également un premier affrontement entre Marc-Andrea Hüsler et Tallon Griekspoor (ATP 29), récent 16e de finaliste à Melbourne. Cette rencontre se poursuivra samedi dès 13h, avec un double suivi de deux simples. Les Pays-Bas espèrent certainement pouvoir boucler l'affaire dès le double, dans lequel ils peuvent aligner deux des 20 meilleurs spécialistes du monde (Wesley Koolhof et Jean-Julien Rojer), mais la troupe de Severin Lüthi entend bien déjouer une nouvelle fois les pronostics.

Super League: Lucerne sans problème contre le SLO à la Pontaise Ardon Jashari: un but et un assist jeudi soir Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Lucerne s'est imposé 3-0 à la Pontaise contre le Stade Lausanne-Ouchy en conclusion de la 21e journée de Super League. Cela permet aux hommes de Mario Frick de se hisser au cinquième rang. A l'opposé, le SLO reste englué à la douzième et dernière place du classement, à sept points du Lausanne-Sport. Les carences défensives des promus vaudois, ainsi que leur manque de tranchant et les approximations techniques, ont une fois encore précipité leur perte. Lucerne a marqué par Klidje (30e), Jashari (34e) et Dorn (63e). Jamais les visiteurs - pour qui Jashari a brillé à mi-terrain avec notamment un superbe assist sur le but de Dorn - n'ont paru en danger face à un adversaire d'un niveau très inférieur. Grâce à ce succès, le club de Suisse centrale compte désormais une réserve de cinq points sur Winterthour (7e) et dépasse Lugano (6e) d'une unité.

Sensation en F1: Lewis Hamilton quittera Mercedes en fin de saison Un nouveau chapitre va s'ouvrir pour Lewis Hamilton Image: KEYSTONE/EPA/Zoltan Balogh Lewis Hamilton (39 ans) quittera Mercedes au terme de la saison, a annoncé l'écurie. Le septuple champion du monde anglais de formule 1 rejoindra ensuite Ferrari dès 2025. Hamilton pilotait pour Mercedes depuis 2013, après avoir débuté en F1 avec McLaren, où il a conduit de 2007 à 2012. Le Britannique a connu ses plus grands succès avec Mercedes, remportant six titres (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020). Il avait ouvert son palmarès en 2008. Lewis Hamilton avait signé un nouveau contrat de deux ans avec Mercedes pour 2024 et 2025. Mais il avait inclus une clause de départ après une saison qu'il a choisi d'actionner. Il va poursuivre sa carrière avec Ferrari. La scuderia a officialisé la nouvelle quelques minutes après celle du départ de chez Mercedes. Avec 103 victoires en F1, Hamilton figure en tête du palmarès. Il détient de nombreux autres records, dont celui des pole positions (104). Mais les deux derniers exercices - sans le moindre succès - ont été frustrants pour lui, la faute à une voiture moins efficace que par le passé.

Super League: Albian Ajeti de retour au FC Bâle Albian Ajeti va retrouver le maillot bleu et rouge du FCB Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Albian Ajeti (26 ans) est de retour au FC Bâle. L'attaquant international suisse (11 sélections/1 but) a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2025, avec option pour une prolongation. Formé sur les bords du Rhin, Ajeti a marqué 43 buts pour le FCB en 96 matches toutes compétitions confondues. En août 2019, il a été transféré à West Ham pour 7 millions d'euros, mais son passage en Premier League n'a pas été concluant. L'attaquant a ensuite évolué successivement au Celtic Glasgow, à Sturm Graz et enfin à Gaziantep FK, en Turquie. Il n'a jamais vraiment pu s'établir et accumuler les matches. Revenir aux sources doit lui permettre de retrouver du temps de jeu et par conséquent la forme.

Hamilton en discussions pour rejoindre Ferrari en 2025 Lewis Hamilton pourrait bien rejoindre Ferrari en 2025 Image: KEYSTONE/AP/DARRON CUMMINGS Des discussions sont en cours entre Lewis Hamilton (Mercedes) et Ferrari. L'écurie italienne souhaiterait recruter le septuple champion du monde à partir de 2025, selon plusieurs médias. Lewis Hamilton (39 ans) avait prolongé en août son contrat jusqu'à la fin 2025 avec Mercedes, où il évolue depuis 2013, après plusieurs mois de rumeurs faisant état de contacts entre Ferrari et lui. Mais il disposerait d'une clause libératoire pour quitter l'équipe dirigée par l'Autrichien Toto Wolff dès la fin de la saison 2024. L'annonce d'un possible départ du Britannique vers la Scuderia dès 2025 a été faite par le site internet italien Formu1a.uno. D'autres médias comme L'Equipe, la BBC ou la Gazzetta dello Sport ont confirmé que les deux parties étaient en discussions et pourraient trouver un accord rapidement. La chaîne britannique Sky Sports, est affirmative et indique qu'Hamilton va bien rejoindre Ferrari en 2025 pour remplacer l'Espagnol Carlos Sainz Jr et que les employés de l'usine Mercedes de Brackley vont être informés du départ du septuple champion du monde ce jeudi, avant qu'une annonce officielle ne soit faite. Contactées, ni la Scuderia Ferrari ni l'écurie Mercedes n'ont souhaité faire de commentaire. Le Monégasque Charles Leclerc vient de prolonger avec Ferrari pour "plusieurs saisons", mais Sainz n'est pour l'instant engagé que jusqu'à la fin 2024 avec l'écurie italienne. Hamilton détient le record du nombre de victoires en Formule 1 avec 103 succès. Il a décroché sept titres mondiaux, comme la légende allemande Michael Schumacher, un avec McLaren (2008) et six avec Mercedes (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020). Mais le Britannique n'a plus remporté de Grand Prix depuis fin 2021 et reste sur deux saisons difficiles avec Mercedes.

Hüsler ouvrira les feux à Groningue Marc-Andrea Hüsler ouvrira les feux à Groningue Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Marc-Andrea Hüsler (ATP 199) ouvrira les feux en qualifications de la Coupe Davis face aux Pays-Bas à Groningue. Le Zurichois de 27 ans affrontera vendredi à 14h, Tallon Griekspoor (ATP 29). Préféré sans trop de surprise à Alexander Ritschard (ATP 183), Hüsler va devoir invoquer l'esprit de Trèves qui lui avait permis de battre Alexander Zverev il y a un an en Allemagne. Le gaucher zurichois n'a encore jamais affronté le Néerlandais. Le deuxième simple verra Leandro Riedi (ATP 175), numéro un de cette équipe en l'absence de Wawrinka et Stricker, en découdre avec Botic van de Zandschulp (ATP 63). Il s'agira là aussi du premier duel entre les deux hommes. Samedi se tiendra le double avec les excellents Bataves, Wesley Koolhof et Jean-Julien Rojer. La paire suisse sera composée de Ritschard et Jérôme Kym (ATP 431).

Kilde n'est pas certain de pouvoir remonter sur des skis Blessé à Wengen, Aleksander Aamodt Kilde ne sait pas quand il pourra reprendre la compétition Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Aleksander Aamodt Kilde n'est pas certain de pouvoir un jour reprendre la compétition. Ceci après les blessures qu'il a subies lors d'une chute le mois dernier à Wengen. "La situation autour de ma blessure n'est pas claire. Je suis optimiste quant à mon rétablissement complet, mais la question est de savoir combien de temps cela va prendre", a expliqué le Norvégien de 31 ans, cité par l'agence NTB lors d'une conférence de presse. "Il est trop tôt pour dire si je vais pouvoir remonter sur les skis comme avant et de nouveau gagner des courses, mais j'espère évidemment revenir à ce que j'aime", a-t-il dit. Le Norvégien a dû faire une croix sur la saison après sa chute lors de la descente du Lauberhorn le 13 janvier. Evacué par hélicoptère, il a souffert d'un déboîtement de l'épaule et d'une profonde lacération du mollet droit, une blessure qu'il a documentée en publiant des images, crues, sur son compte Instagram. Sa compagne Mikaela Shiffrin, quintuple lauréate de la Coupe du monde et leader du général cette saison, a elle-même été victime d'une chute la semaine dernière lors de la descente de Cortina. L'Américaine de 28 ans s'est blessée à un genou. On ne sait pas encore quand elle pourra reprendre la compétition.

Christian Dubé amendé Christian Dubé écope de 3000 francs d'amende pour son comportement contre les arbitres lors du match de mardi dernier contre Zoug Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Christian Dubé est amendé pour son comportement lors du match Fribourg-Zoug du mardi 30 janvier. Le coach de Fribourg va devoir payer 3000 francs. A la fin du deuxième tiers et alors que l'un de ses joueurs avait reçu une pénalité mineure, Christian Dubé s'était plaint auprès des officiels. Le rapport de l'arbitre mentionne des propos grossiers à l'encontre des officiels et des applaudissements méprisants de la part du Canado-Suisse au moment de rejoindre les vestiaires. Cette saison, le coach d'Ajoie Christian Wohlwend avait reçu 5300 francs d'amende pour son comportement à l'égard de...Christian Dubé lors d'un match de championnat de National League le 6 octobre dernier à Porrentruy entre Ajoie et Fribourg.

Les Kings renouent avec la victoire Fiala a inscrit mercredi son 13e but de la saison Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Le duel entre les deux meilleurs compteurs suisses de la saison a tourné à l'avantage de Kevin Fiala mercredi en NHL. Les L.A. Kings ont renoué avec la victoire après quatre défaites consécutives en battant les Predators de Roman Josi 4-2 à Nashville. C'est Fiala qui a scellé le score en marquant son 13e but de la saison - son 43e point - dans une cage vide à 1'09'' de la fin. Josi avait réussi un assist, son 35e dans cet exercice 2023/24 et son 45e point, sur une réussite de Philip Tomasino qui avait permis aux Preds de revenir à 3-2 à 3'25'' du terme de cette partie. Nashville a survolé les débats, cadrant 41 tirs au total contre 24 pour Los Angeles. Les Predators ont surtout assiégé le but adverse dans le troisième tiers, entamé sur le score de 2-0. Ils ont alors réussi 18 tirs cadrés, contre 3 pour les Kings qui ont pourtant trouvé le moyen de marquer deux fois dans l'ultime période. Cette victoire permet à Los Angeles, 7e de la Conférence Ouest avec 56 points, de reprendre deux longueurs d'avance sur Nashville (9e à l'Ouest). Kings et Predators - lesquels ont subi mercredi leur troisième défaite de suite - pourraient bien se retrouver à la lutte pour une place en play-off en fin de saison régulière.

Le grand soir de Jan Elvedi Jan Elvedi buteur en quart de finale de la Coupe d'Allemagne. Image: KEYSTONE/DPA/SWEN PF�RTNER Un Elvedi peut en cacher un autre. Cadet de l'international de Nico, Jan Elvedi a été le grand artisan de la qualification du FC Kaiserslautern pour les demi-finales de la Coupe d'Allemagne. Face au Hertha Berlin dans un Olympiastadion à guichets fermés avec ses 74'245 spectateurs, le FC Kaiserslautern a gagné 3-1 le duel des deux équipes de 2e Bundesliga. Jan Elvedi a ouvert la marque à la 5e minute avant de museler son compatriote Haris Tabakovic pour permettre à son club de se hisser pour la première fois depuis dix ans dans le dernier carré.

Le Servette FC se hisse à la deuxième place du classement La joie des Servettiens après l'ouverture du score. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER A la faveur de son... quatorzième match de rang sans défaite, le Servette FC s’est hissé à la deuxième place du classement. Les Grenat se sont imposés 2-0 à St. Gall. Dans ce choc des dauphins des Young Boys, la formation de René Weiler a forcé la décision avant la demi-heure sur un malheureux autogoal de Jozo Stanic après un centre de l’admirable Keigo Tsunemoto et sur une rupture d’Alexis Antunes qui a bénéficié d’un service en or de Dereck Kutesa. Cette victoire face à une équipe qui avait enlevé ses neuf premiers matches à domicile avant de tomber dimanche contre Lugano ne souffre aucune discussion. Les Genevois ont, en effet, témoigné d’une maîtrise presque absolue à l’autre bout du pays. L’écart qui les sépare des Young Boys est toujours de 6 points. Mais pour avoir vraiment sa chance dans la lutte pour le titre, le Servette FC doit impérativement se renforcer ces prochains jours. René Weiler est, on le sait, très loin de bénéficier de la même profondeur de banc que Raphaël Wicky à Berne. Un bon point pour Lausanne malgré tout Au Letzigrund dans une rencontre entre deux équipes au bord de la crise, le Lausanne-Sport a cueilli un point précieux (2-2) face au FC Zurich même si le scénario de la rencontre peut lui laisser bien des regrets. Les Vaudois ont, en effet, mené 2-0 à la pause avant de concéder l’égalisation à la... 52e déjà. En fin de rencontre, la VAR annulait une réussite de Brighton Labeau pour une faute de main qui n’avait rien d’intentionnelle. Trois jours après la défaite impardonnable à Lucerne, Ludovic Magnin a sans doute apprécié la réaction de son équipe. Encore davantage le réveil de Rares Ilie, buteur et passeur, et les promesses dévoilées par Simone Pafundi. Introduit à la 66e, le prodige italien a eu le temps de démontrer des qualités extraordinaires qui devraient très vite lui permettre de s’affirmer comme l’une des plus grandes attractions de la Super League.