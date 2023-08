Roglic frappe fort ++ Bagnaia remporte la course sprint

Etape et général pour Roglic au Tour de Burgos Nouveau triomphe pour le Slov�ne Primoz Roglic. Image: KEYSTONE/EPA ANSA/LUCA ZENNARO Le Slovène Primoz Roglic a remporté samedi la 5e et dernière étape du Tour de Burgos courue entre Golmayo et Lagunas de Neila, décrochant aussi le classement général de l'épreuve dont il occupait déjà la tête. Le peloton a attaqué groupé les premiers kilomètres de la dernière difficulté, l'ascension du col des Lagunas de Neila, classé en première catégorie, culminant à 1870 mètres avec une ascension de 7 kilomètres à 8,7% de moyenne avec des passages à plus de 16%. Mais Roglic, déjà vainqueur de la 3e étape, s'est détaché dans les derniers kilomètres accompagné d'autres favoris de l'épreuve comme le Russe Aleksandr Vlasov et le Britannique Adam Yates. A moins d'un kilomètre de l'arrivée, les trois coureurs se faisaient brièvement rejoindre sous un soleil écrasant par l'Australien Jay Vine, qui ne parvenait toutefois pas à poursuivre son effort. A la flamme rouge, c'est Adam Yates qui continuait d'effectuer l'essentiel du travail en tête avec dans sa roue Vlasov et Roglic. Le sprint final voyait Roglic et Yates se disputer la victoire au profit du Slovène qui remportait et l'étape du jour et l'épreuve. Roglic, qui s'adjuge pour la première fois le Tour de Burgos, affiche ainsi ses ambitions à dix jours de la Vuelta, où il s'est déjà imposé à trois reprises entre 2019 et 2021. Le Slovène, déjà vainqueur du Giro au printemps, abordera le Tour d'Espagne en co-leader de la puissante Jumbo-Visma au côté du Danois Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France. .

Francesco Bagnaia remporte la course sprint en Autriche Francesco Bagnaia conforte sa place de leader du championnat du monde. Image: KEYSTONE/AP/Bradley Collyer Leader du championnat du monde, Francesco Bagnaia a confirmé sa domination en Moto GP, cette saison. L'Italien a remporté, samedi sur le circuit du Spielberg, la course sprint du GP d'Autriche. Parti en pole-position, Francesco Bagnaia (Ducati) a dominé la course de bout en bout. Les autres places sur le podium sont revenues au Sud-Africain Brad Binder (2e) et l'Espagnol Jorge Martin (3e). La course a été marquée par un carambolage dès le premier virage de la course. Déséquilibré, le Français Fabio Quartararo (finalement 15e) a percuté Miguel Oliveira. Le Portugais a ensuite emporté l'autre Tricolore Johann Zarco et l'Italien Marco Bezzecchi. Tous ont été contraints à l'abandon. Dimanche, place à la course classique que Francesco Bagnaia abordera avec 47 points d'avance sur Jorge Martin, son dauphin au championnat du monde.

Giancarlo Sergi va quitter la présidence de Swiss Basketball Elu pour la premi�re fois en 2014, Giancarlo Sergi quittera la pr�sidence de Swiss Basketball en 2024. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Swiss Basketball va devoir se chercher un nouveau président. Giancarlo Sergi a annoncé, samedi, sa volonté de remettre son mandat en mai 2024, soit lors de la prochaine assemblée générale. "Servir en tant que président de Swiss Basketball a été l'un des privilèges les plus marquants de ma carrière", précise, dans un communiqué, Giancarlo Sergi, élu en 2014, puis réélu au poste de président tant en 2018, qu'en 2022. "Je suis profondément reconnaissant pour les opportunités et les expériences que ce rôle m'a apportées. Même s'il est temps désormais de laisser ma place, je crois fermement en l'avenir radieux du basketball suisse et suis convaincu que la fédération continuera de prospérer." "Cela faisait déjà quelques semaines que j'avais pris cette décision, faute de temps", souligne l'intéressé à Keystone-ats. "C'est un cycle de dix ans qui va s'achever." Giancarlo Sergi est, depuis un an, le directeur général du Béjart Ballet Lausanne. Une activité professionnelle qui l'avait déjà vu réduire ses activités au sein de Swiss Basketball. La succession de Sergi est donc ouverte. Elle attise déjà les convoitises. L'actuel président confirme avoir rencontré Thabo Sefolosha, mercredi. L'ex-joueur de la NBA pourrait être l'un des candidats à sa succession.

Heptathlon: Annik Kälin victime de vertiges Annik K�lin a souffert de vertiges durant le concours de la hauteur Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Sixième l'an dernier à Eugene, Annik Kälin n'est pas allée au bout de la deuxième épreuve de son heptathlon samedi aux Mondiaux de Budapest. Victime de vertiges pendant le concours de la hauteur, la Grisonne pourrait être contrainte à l'abandon. En larmes, Annik Kälin a renoncé après avoir manqué son premier essai à 1m74 à la hauteur. La Grisonne avait auparavant franchi 1m71, après avoir eu besoin de deux tentatives pour son entrée dans cette épreuve à 1m68. Elle avait réussi 13''36 sur 100 m haies en ouverture de cet heptathlon. Annik Kälin, qui a souffert d'une fracture de fatigue au tibia droit ce printemps, avait plus de cinq heures devant elle avant la troisième épreuve programmée à 19h05 (lancer du poids). Elle devait consulter un médecin, a précisé Swiss Athletics dans un communiqué, mais ne prendra certainement aucun risque à un an des JO de Paris. Le relais 4x400 m mixte helvétique a par ailleurs échoué dès les séries. Lionel Spitz, Giulia Senn, Ricky Petrucciani et Julia Niederberger ont réalisé le 11e temps, en 3'14''38, à 0''16 du record de Suisse qu'ils avaient établi fin juin à Chorzow. Le quatuor aurait dû courir en moins de 3'13''90 pour aller en finale. Dernière représentante de Swiss Athletics engagée dans cette première session, Joceline Wind n'a pas signé d'exploit sur 1500 m. La Jurassienne bernoise a pris la 14e et dernière place de la troisième série en 4'14''86, loin de son meilleur chrono établi cette saison (4'11''25).

Un Espagnol premier champion, sur le 20 km marche Le nouveau champion du monde Alvaro Martin avait d�j� brill� lors des Europ�ens 2022 Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK L'Espagnol Alvaro Martin, double champion d'Europe et 4e aux JO 2021, a remporté le premier titre attribué aux Championnats du monde de Budapest. Il s'est imposé sur le 20 km marche samedi matin. A l'issue d'une course repoussée de deux heures en raison d'un orage qui a frappé la capitale hongroise, Martin (29 ans) a coupé la ligne en 1h17'32. Il a devancé le Suédois Perseus Karlström (à 7 secondes), double médaillé de bronze aux Mondiaux 2022 (20 et 35 km marche), et le Brésilien Caio Bonfim (à 15 secondes).

La Suède termine troisième, en habituée La joie de Kosovare Asllani (� gauche) et Filippa Angeldal apr�s le 2-0 de la Su�de Image: KEYSTONE/EPA/DARREN ENGLAND La Suède a remporté la médaille de bronze du Mondial féminin, pour la quatrième fois de son histoire. Les vice-championnes olympiques ont battu l'Australie, co-organisatrice, 2-0 samedi à Brisbane. Après 1991, 2011 et 2019, les Scandinaves terminent de nouveau à la troisième place du prestigieux tournoi, avec un bilan de quatre petites finales remportées sur quatre. Fridolina Rolfö (30e sur penalty) et la capitaine Kosovare Asllani (62e) ont concrétisé leur domination. Cet ultime succès panse la déception de la demi-finale perdue contre l'Espagne (2-1). Jusqu'à cet accroc, les coéquipières d'Amanda Ilestedt avaient éliminé les deux dernières équipes sacrées championnes du monde, les Etats-Unis en huitièmes (5-4 tab) et le Japon au tour suivant (2-1). Malgré la défaite, il s'agit du meilleur classement pour l'Australie lors d'un Mondial. Les Matildas visaient le titre à domicile, mais elles ont perdu contre plus fortes en demi-finale, l'Angleterre championne d'Europe en titre (3-1). La VAR pour le 1-0 L'Australie comme la Suède ont entamé la rencontre avec le même onze titulaire qui avait démarré en demi-finale. Le match a basculé du côté des Suédoises après un penalty signalé par l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) pour une faute de Clare Hunt sur Stina Blackstenius. Rolfö n'a pas tremblé face à la gardienne Mackenzie Arnold, héroïne de la séance de tirs au but contre la France en quarts (7-6 tab). La capitaine Asllani a creusé l'écart au retour des vestiaires. La joueuse de l'AC Milan avait déjà marqué lors de la petite finale 2019, contre l'Angleterre (2-1).

Entre Wiegman et Vilda, duel de styles sur le banc Jorge Vilda insuffle un style offensif � la Roja Image: KEYSTONE/EPA/DAN HIMBRECHTS Lors de la finale du Mondial féminin, dimanche entre l'Angleterre et l'Espagne à Sydney, les stars seront aussi sur le banc. Les sélectionneurs Sarina Wiegman et Jorge Vilda ont pris la lumière durant la compétition, dans deux styles quasi opposés. Wiegman, professeure des finales Euro 2017, Mondial 2019, Euro 2022 et désormais Mondial 2023... L'entraîneure de l'Angleterre Sarina Wiegman s'apprête à connaître pour la quatrième fois de suite la finale d'une compétition majeure, un accomplissement rare. Les deux premières fois, elle officiait auprès des Pays-Bas, son pays d'origine, avec un titre européen à la clé, contre le Danemark (4-2). Mais elle a raté la consécration suprême face aux Etats-Unis, en 2019 à Lyon (2-0). Débauchée par la Fédération anglaise en prévision de l'Euro organisé à domicile, la technicienne de 53 ans a transformé en machine à gagner une sélection souvent bien placée, mais jamais titrée. Elle a remporté le Championnat d'Europe devant plus de 85'000 spectateurs à Wembley contre l'Allemagne (2-1 ap). Ses succès ont fait de l'ancienne défenseure internationale l'un des visages de la féminisation du poste d'entraîneur, au côté de Jill Ellis ou Pia Sundhage. "Je ne prends jamais rien pour acquis, mais c'est comme si je vivais dans un conte de fées ou quelque chose comme ça (...) Chaque finale tu te dis que cela n'arrivera plus, c'est un parfum spécial", a-t-elle déclaré. En Océanie, elle s'est distinguée par son sens de l'adaptation, en réussissant à jongler entre les diverses blessures et suspensions qui l'ont privée de plusieurs cadres de son effectif. Ses joueuses ont loué ses qualités de management qui ont permis de souder le groupe. Elle a notamment autorisé les familles sur le lieu de séjour, plutôt qu'isoler son effectif, comme peuvent le faire certaines équipes. Les Etats-Unis, première nation mondiale, penseraient à elle pour remplacer Vlatko Andonovski qui a démissionné. Réponse du patron de la Fédération anglaise: chaque offre pour Wiegman, sous contrat jusqu'en 2025, sera rejetée "à 100%". Vilda, la revanche du paria Quand Wiegman a bâti le succès des Anglaises sur une défense en acier, son homologue espagnol Jorge Vilda a opté pour un jeu offensif qui sied aux qualités techniques de ses joueuses. Le profil de l'entraîneur de 42 ans se déroule comme le négatif de celui de la Néerlandaise: aucun titre depuis sa prise de fonction en 2015, et des méthodes jugées clivantes qui lui ont valu la rancoeur de plusieurs cadres du vestiaire. L'Espagne a vécu un séisme qui a menacé l'émergence de son équipe féminine, après que quinze internationales ont annoncé en septembre dernier ne plus vouloir rejouer pour la Roja. Des sources évoquées dans la presse locale ont évoqué les méthodes jugées "dictatoriales" de Vilda. Mais le technicien, soutenu par sa Fédération au cours de cette crise sans précédent, est resté. Il a conservé sa légitimité à travers une série de résultats exceptionnels qui portent l'empreinte des coups de poker tactiques dont il est féru. "C'est un apprentissage, cela nous a tous rendus plus forts et (nous devons) laisser cela dans le passé, penser à l'avenir et au fait que ce que nous avons réalisé est le fruit du travail que nous avons accompli", a déclaré Vilda, interrogé à chaque conférence de presse sur l'épisode de la "fronde" dont il a avoué avoir souffert. L'Espagne, 19e au classement FIFA lors de sa nomination, postule aujourd'hui pour un premier titre mondial après avoir échoué dès les huitièmes en 2019, face aux Etats-Unis. Les médias espagnols ont rapporté que le dirigeant avait répondu à certaines des demandes des joueuses frondeuses, comme l'embauche d'un nutritionniste et d'un plus grand nombre de physiothérapeutes.

Les épreuves du matin retardées à cause d'un orage Des trombes d'eau s'abattaient sur Budapest samedi matin Image: KEYSTONE/EPA/ROBERT GHEMENT Faux départ pour les Mondiaux de Budapest. Le 20 km marche messieurs, première épreuve de ces joutes, et la session matinale au stade ont été repoussés en raison d'un orage. Des trombes d'eau s'abattent sur Budapest samedi matin. Sur la place des Héros, dans le nord de la ville, le 20 km marche messieurs a été repoussé de 8h50 à 10h50. Au stade, dans le sud, le début de la session du matin a été repoussé de 10h30 à 11h30 pour le début des qualifications du lancer du poids messieurs.

Djokovic deuxième joueur qualifié pour le Masters Djokovic a valid� son ticket pour le Masters Image: KEYSTONE/EPA AAP/JOEL CARRETT Novak Djokovic a validé vendredi son ticket pour le Masters ATP de Turin (12-19 novembre). Le no 2 mondial a assuré pour la... 16e fois sa place dans le grand rendez-vous de fin de saison en battant Taylor Fritz (ATP 9) 6-0 6-4 en quart de finale à Cincinnati. Deuxième joueur qualifié pour les ATP Finals après Carlos Alcaraz, Novak Djokovic visera un septième sacre dans le tournoi des Maîtres, qu'il n'a manqué qu'une seule fois depuis 2007 (en 2017). Il y avait décroché l'an dernier un sixième titre, égalant ainsi le record de Roger Federer. Le Serbe de 36 ans, qui n'avait plus joué aux Etats-Unis depuis l'été 2021 en raison de son statut de non-vacciné contre le Covid, affrontera Alexander Zverev (ATP 17) en demi-finale à Cincinnati. L'autre demi-finale mettra aux prises Carlos Alcaraz (ATP 1) et Hubert Hurkacz (ATP 20). Chez les dames, une finale de rêve est également encore possible dans l'Ohio. La Polonaise Iga Swiatek (WTA 1) se frottera à l'Américaine Coco Gauff (WTA 7) en demi-finale, alors que la Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 2) en découdra avec la Tchèque Karolina Muchova (WTA 17).

Naples contre le Nord Napoli, Milan, Inter et la Juventus. Les champions des quatre dernières années devraient à nouveau se disputer le titre en Serie A la saison prochaine, avec un avantage pour les Italiens du sud. Victor Osimhen et Kvicha Kvaratskhelia ont repris la saison dernière l'héritage de Diego Maradona et ont mené le Napoli au troisième Scudetto de son histoire, le premier après 33 longues années. Mais les départs de Kim Min-Jae et du coach Luciano Spalletti, deux piliers essentiels, seront difficiles à remplacer. Le défenseur central est parti au Bayern Munich pour 50 millions d'euros, tandis que l'entraîneur italien a décidé de faire une pause. Malgré cela, le Napoli demeure l'équipe à battre dans un championnat qui commence samedi. Le Milan de Noah Okafor et l'Inter de Yann Sommer devraient également se mêler à la lutte pour le titre, tout comme la Juventus. Les Bianconeri peuvent se concentrer pleinement sur le championnat après leur exclusion de la Coupe d'Europe. L'AS Roma, la Lazio et l'Atalanta font partie des outsiders. Pour Bologne, avec Michel Aebischer et la nouvelle recrue Dan Ndoye, confirmer la 9e place de la saison précédente devrait être une tâche difficile. Le Torino de Ricardo Rodriguez est en revanche aussi fort que l'exercice passé, qu'il a terminé à la 10e place. Le promu Genoa, avec Silvan Hefti, pourrait être l'équipe surprise et ne devrait pas être concerné par la relégation. Le maintien est en revanche dans toutes les têtes à Empoli avec Nicolas Haas et au Hellas Vérone qui enregistre le retour de Kevin Rüegg.

Le 100 m messieurs, premier temps fort des Mondiaux Les Mondiaux de Budapest démarrent samedi. Quatre titres seront attribués lors de la première journée, parmi lesquels celui du 4x400 m mixte. Temps fort de ce week-end inaugural, la finale du 100 m messieurs est prévue dimanche à 19h10. Auteurs d'un triplé l'an dernier à Eugene dans la discipline-reine, les Etats-Unis auront bien du mal à rééditer cet exploit. Tenant du titre, Fred Kerley détient certes la 3e meilleure performance de l'année avec 9''88. Mais les outsiders ont les dents longues. No 1 de l'année, Zharnel Hughes est le favori logique. Le Britannique a réalisé 9''83 à New York fin juin, battant tout simplement le "vieux" record national détenu par Linford Christie. A 28 ans, avec déjà deux titres européens individuels à son actif (200 m en 2022, 100 m en 2018), il peut résister à la pression. Les autres hommes forts de l'année sont le Kényan Ferdinand Omanyala (9''84), le Jamaïcain Ackeem Blake (9''89) et le Surinamais Issamade Asinga (9''89). Mais Christian Coleman et Noah Lyles, lequel vise le doublé 100/200 m, pourraient aussi avoir leur mot à dire. L'incertitude est en revanche totale autour du champion olympique Marcell Jacobs, qui n'a pas fait mieux que 10''21 en 2023. Un premier heptathlon en 2023 pour Kälin Côté suisse, la journée de samedi sera surtout marquée par les débuts d'Annik Kälin. La Grisonne, médaillé de bronze des Européens et 6e des Mondiaux en 2022, disputera son premier heptathlon de l'année en raison d'une fracture de fatigue au tibia droit subie début mai. Elle s'est rassurée lors des championnats de Suisse, où elle s'est alignée sur 100 m, 100 m haies et à la longueur. La Suisse sera par ailleurs engagée dans les séries du 4x400 m mixte samedi matin, avec pour objectif une qualification pour la finale. Joceline Wind et Tom Elmer seront quant à eux en lice dans les séries du 1500 m samedi, et une accession aux demi-finales constituerait déjà une belle performance. Sixième aux JO 2021 et 5e aux Mondiaux 2022 sur 100 m, Mujinga Kambundji effectuera pour sa part ses débuts sur le tartan hongrois dimanche (séries du 100 m dès 12h10). Le champion d'Europe du 60 m haies en salle Jason Joseph disputera quant à lui les séries du 110 m haies dimanche dès 13h05. Demi-finales et finales du 100 m dames et du 110 m haies sont prévues lundi soir.

Harry Kane buteur et passeur avec le Bayern Harry Kane a d�j� trouv� le chemin des filets avec le Bayern. Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL L'avant-centre anglais Harry Kane a parfaitement lancé le Bayern Munich dans le championnat d'Allemagne, avec un but et une passe décisive vendredi soir. Les Bavarois se sont imposés 4-0 sur la pelouse du Werder Brême, en ouverture de la Bundesliga. Les Munichois ont rapidement pris les commandes de la rencontre dès la 4e minute grâce à un but de Leroy Sané, idéalement lancé dans la profondeur par Harry Kane. Le capitaine de l'Angleterre a doublé la mise avant le dernier quart d'heure (74e), pour son premier but sous ses nouvelles couleurs. Dans le temps additionnel de la seconde période, Leroy Sané a inscrit son doublé (90e +1), puis Mathys Tel a conclu le festival offensif (90e +5). Le Français de 18 ans a célébré son but en mettant ses mains devant sa bouche, ses oreilles et ses yeux, alors qu'il a été la cible de commentaires racistes la semaine dernière sur les réseaux sociaux. Kane a signé il y a seulement six jours au Bayern Munich pour un contrat jusqu'à l'été 2027, pour le transfert le plus retentissant de l'été 2023 en Europe jusqu'à présent.

Pas de soucis pour Young Boys et Sion en Coupe L'attaquant valaisan Theo Berdayesa inscritun doubl� pour Sion contre Etoile Carouge. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Seule équipe de Super League engagée ce vendredi à l'occasion du 1er tour principal de la Coupe de Suisse, Young Boys a facilement passé l'obstacle. Les champions de Suisse ont balayé 5-0 Breitenrain. Ce derby de la capitale disputé au Wankdorf devant plus de 13'000 spectateurs a vite tourné à l'avantage des hommes de l'entraîneur Raphaël Wicky. Dès la 16e minute, le latéral Noah Persson a ouvert le score. Son centre a été dévié par un défenseur de Breitenrain. Le club de Promotion League s'est alors bien défendu. Mais entre les 55e et 69e minutes, Cedric Itten, Kastiot Imeri et Jean-Pierre Nsame sur penalty ont clos l'affaire. Le club de Super League a ainsi pu tranquillement économiser des forces en vue du barrage aller de la Ligue des champions mercredi à Maccabi Haifa. De son côté, le FC Sion s'est sorti sans dommage de son déplacement à Carouge non sans avoir souffert. Le club de Challenge League s'est imposé 3-1 sur la pelouse d'Etoile Carouge (PL) avec un doublé de Théo Berdayes. L'attaquant aux racines portugaises, formé au club, a inscrit les deux premiers buts valaisans (9e et 55e). Dejan Sorgic a assuré le succès valaisan à la 77e minute. Autre pensionnaire de Challenge League, le Stade Nyonnais a connu l'élimination sur le terrain du FC Lancy. Les pensionnaires genevois de 2e ligue int se sont imposés 2-1.

Leandro Riedi pour un troisième titre Leandro Riedi: une finale qui tombe � pic. Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Leandro Riedi (ATP 165) disputera ce samedi la finale du Challenger de Winnipeg. Il s’agira de la cinquième pour le Zurich sur le front des Challengers. Au Canada, il tentera de cueillir un troisième titre contre le vainqueur de la rencontre entre le Français Arthur Cazaux (ATP 126) et le Britannique Ryan Peniston (ATP 260) . Il s’est qualifié pour cette finale à la faveur de son succès 6-2 6-3 devant le Britannique Liam Broady (ATP 117). Après avoir perdu les deux premiers jeux du match, il a très aisément forcé la décision. Freiné ce printemps par une fracture de fatigue, Leandro Riedi (21 ans) a retrouvé un nouvel allant le mois dernier lors de la Hopman Cup à Nice avec ses succès sur Holger Rune et Richard Gasquet. A Winnipeg, son parcours lui permet de faire le plein de confiance avant les qualifications de l’US Open la semaine prochaine.