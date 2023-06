Ronaldo décisif pour ++ Le combiné alpin se fera désormais à deux

Wembanyama fait saliver les sponsors La marque Wembanyama vaut d�j� de l'or Image: KEYSTONE/EPA Il n'a que 19 ans, mais n'a encore jamais porté un maillot de NBA. Le prodige français Victor Wembanyama fait toutefois déjà saliver les sponsors Au point que les spécialistes voient en lui un potentiel publicitaire équivalant à celui des plus grands noms du sport moderne. "C'est unique", s'enthousiasme Sonny Vaccaro, l'homme qui a fait signer Michael Jordan chez Nike et Kobe Bryant chez Adidas. "Sur une vie à évaluer la valeur financière de sportifs, je n'ai jamais rien vu de pareil. Ce gamin va entrer dans l'histoire." Le premier grand contrat attendu pour celui qui devrait être sélectionné jeudi par les San Antonio Spurs est celui de l'équipementier, qui s'engage traditionnellement avant les autres. En février, l'un des agents de "Wemby", Bouna Ndiaye, évoquait, dans un entretien à ESPN, le seuil symbolique de 100 millions de dollars pour associer son nom à une marque de chaussures. Il s'agirait d'un record pour un joueur n'ayant encore jamais pris part à un match de la NBA, devant les 90 millions offerts par Nike à LeBron James en 2003. Déjà sous contrat avec le géant du Chesnay, la marque à la virgule est bien positionnée pour le garder dans son écurie, après revalorisation. Steve Rosner, de l'agence 16W Marketing, voit ce "deal" complété rapidement par quelques millions provenant des cartes de collection et autres produits dérivés. "Un ambassadeur unique" "Avec la promotion et le battage dont il a déjà bénéficié", dans les médias mais aussi par le biais de la ligue nord-américaine, qui a permis de diffuser aux Etats-Unis ses matches en France, "c'est un ambassadeur unique, qui peut obtenir ce type de contrats avant même d'avoir foulé un parquet de NBA", insiste-t-il. Pendant longtemps, les étrangers débarquant en NBA ne suscitaient que peu d'intérêt chez les sponsors, à l'image d'Hakeem Olajuwon, Dirk Nowitzki ou Pau Gasol. "Madison Avenue préfère un Américain", disait le consultant Marty Blackman au New York Times en 1995, en référence aux grandes agences publicitaires de la "Grosse Pomme", qui boudaient Olajuwon, pourtant champion en titre avec Houston. Mais pour Victor Matheson, professeur à l'université Holy Cross, la donne a changé en 2002, avec l'arrivée du Chinois Yao Ming. Il "a été important, parce qu'il a ouvert le marché chinois à la NBA", rappelle-t-il. Or aujourd'hui, la ligue compte plus de fans hors de son territoire qu'il n'y a d'habitants aux Etats-Unis. Selon le magazine Forbes, Giannis Antetokounmpo, deux fois élu meilleur joueur de la NBA et champion en 2021, a gagné plus en dehors des parquets (45 millions de dollars) que le salaire que lui versent les Milwaukee Bucks (42 millions). "Victor peut ouvrir de nouveaux marchés" à la NBA, anticipe Victor Matheson. Son profil international peut même attirer des multinationales à la stratégie marketing mondiale, selon Steve Rosner, à l'instar de Yao Ming avec Coca-Cola, McDonald's ou Visa, en son temps. "Rendre Victor rare" Il y a 20 ans, le fait d'évoluer dans un petit marché comme San Antonio aurait pu amoindrir l'attrait commercial d'un joueur, si fort soit-il. Mais "la NBA est mondialisée aujourd'hui", rappelle Sonny Vaccaro, grâce au streaming et aux réseaux sociaux. "Cela n'a plus d'importance." Les autres partenariats de "Blank Check" (chèque en blanc), comme l'a surnommé l'ancien joueur Jalen Rose, pourraient prendre un peu plus de temps à se concrétiser. D'abord parce que le joueur et son entourage ne sont pas pressés. "Nous voulons rendre Victor rare", a expliqué, en février, Bouna Ndiaye. Et, selon l'agent, "il rejette des contrats à plusieurs millions de dollars parce qu'il veut se concentrer sur le basket". Côté partenaires, "vous ne voulez probablement pas parier toute l'entreprise sur un joueur, qui n'a encore jamais joué une minute en NBA", fait ensuite valoir Victor Matheson. "Ils vont attendre d'en voir un peu plus." Mais "s'il fait sur le terrain tout" ce qui est attendu de lui, "le reste suivra", prévient Steve Rosner. "Pour gagner les mêmes sommes que LeBron James ou Michael Jordan, ce n'est pas le premier contrat (de sponsoring) qui compte", souligne Victor Matheson. "Jordan n'est pas devenu milliardaire grâce à un bon premier deal, mais parce que", au fil des années, "son jeu lui a permis de signer contrat après contrat."

Ronaldo donne la victoire au Portugal pour sa 200e cap Avant de marquer � la 89e, Cristiano Ronaldo a g�ch� plusieurs occasions. Image: KEYSTONE/AP/Brynjar Gunnarsson Le Portugal a engrangé son quatrième succès en autant de matches en qualification pour l'Euro 2024. A Reykjavik, les Lusitaniens se sont imposés 1-0 grâce à un but tardif de Cristiano Ronaldo. Le capitaine portugais a donc fêté sa 200e sélection - record mondial absolu - par un but précieux. L'ancien attaquant du Real Madrid a jailli à la 89e après une tête de Goncalo Inacio, en position suspecte de hors-jeu. La VAR a fini par valider le but de Ronaldo. Les Islandais ont longtemps contrarié la marque des attaquants portugais. L'expulsion de Willumsson pour un deuxième avertissement à la 80e a facilité la tâche des joueurs de Roberto Martinez, qui mènent le groupe J avec deux points d'avance sur la Slovaquie, vainqueur 1-0 au Liechtenstein. De son côté, la Norvège s'est fait plaisir avec un succès 3-1 sur Chypre. L'inévitable Erling Haaland y est allé d'un nouveau doublé dont un penalty. L'attaquant de Manchester City a ainsi inscrit ses 55e et 56e buts de la saison. Les Norvégiens restent dans la course à la qualification. L'autre match du groupe a été interrompu pendant près d'une heure suite à des pluies torrentielles. Il a fallu écoper l'eau du terrain. Le match s'est terminé après le bouclement de la rédaction. Malgré des réussites de Arkadiusz Milik (12e) et Robert Lewandowski (34e) pour mener 2-0, la Pologne a connu une défaite consternante 3-2 face à la Moldavie, qui a retourné définitivement le score à la 89e par Baboglo. La Belgique, sans son portier Thibaut Courtois qui a boycotté le déplacement en Estonie car il n'a pas été nommé capitaine unique après la blessure de De Bruyne, s'est refait une petite santé à Tallin avec un succès 3-0. Romelu Lukaku a réussi un doublé en trois minutes. La Bosnie-Herzégovine du Servettien Mischa Stevanovic a concédé un revers étonnant 0-2 sur sa pelouse face au Luxembourg.

Cristiano Ronaldo atteint les 200 sélections avec le Portugal Cristiano Ronaldo, un amour ind�fectible pour les couleurs portugaises. Image: KEYSTONE/EPA/JOSE SENA GOULAO Cristiano Ronaldo a amélioré son record de sélections en équipe nationale et atteint la barre symbolique des 200 capes en débutant avec le Portugal contre l'Islande en qualifications pour l'Euro 2024. L'attaquant de 38 ans, qui a rejoint le club saoudien d'Al-Nassr en janvier, était titulaire au coup d'envoi de cette quatrième rencontre qualificative pour le championnat d'Europe organisé en Allemagne l'année prochaine. Le quintuple Ballon d'or s'est emparé de ce record en mars dernier, en disputant son 197e match avec la Seleçao face au Liechtenstein pour détrôner le Koweïtien Bader Al-Mutawa. Assuré de sa titularisation et comparaissant lundi en conférence de presse, "CR7" a annoncé qu'il ne comptait pas prendre sa retraite internationale de son propre gré. "Je ne renoncerai jamais à venir ici (en équipe du Portugal, ndlr), car c'est toujours un rêve. Atteindre les 200 matches internationaux ce n'est pas pour n'importe qui, cela démontre l'amour que j'ai pour mon pays et notre sélection", a commenté le natif de Madère. "Ce serait spectaculaire de couronner le 200e match pour la sélection avec un but", a ajouté le Portugais, également détenteur du record du monde de buts en sélection, avec un total qui s'élève jusqu'ici à 122 réalisations. Depuis l'arrivée en début d'année de son nouveau sélectionneur, l'Espagnol Roberto Martinez, Ronaldo a disputé les trois premiers matches de qualification pour l'Euro 2024 et signé deux doublés lors des succès du Portugal contre le Liechtenstein (4-0) et le Luxembourg (6-0). Dix grands rendez-vous L'ancien joueur de Manchester United, du Real Madrid puis de la Juventus Turin, a également disputé toute la rencontre de samedi dernier contre la Bosnie-Herzégovine, mais il n'a marqué aucun des trois buts de la victoire portugaise (3-0). Cristiano Ronaldo a honoré sa première cape le 20 août 2003, à 18 ans, 6 mois et 15 jours, en entrant en jeu lors d'un match amical face au Kazakhstan quand le Portugal était entraîné par le Brésilien Luiz Felipe Scolari. En bientôt 20 ans de carrière internationale, l'ailier devenu avant-centre a affronté quelque 70 nations différentes et participé à toutes les grandes compétitions internationales depuis l'Euro 2004, soit cinq Championnats d'Europe et cinq Coupes du monde. Dans le rôle de capitaine et leader offensif du Portugal, il a remporté les deux premiers trophées majeurs de l'histoire de son pays : l'Euro 2016 et la Ligue des nations 2019.

Le combiné alpin va devenir une épreuve en double La Suissesse Michelle Gisin sera donc la derni�re athl�te couronn�e en individuel sur le combin� alpin aux Jeux olympiques. Image: KEYSTONE/APA/APA/EXPA Plus ancienne épreuve olympique du ski alpin, le combiné va devenir à partir des JO 2026 de Milan une épreuve en double unissant un descendeur et un slalomeur. "Cette fois il s'agira d'un combiné par équipes avec deux spécialistes, l'un des épreuves de vitesse et l'autre des épreuves techniques", plutôt qu'un même skieur démontrant sa polyvalence en enchaînant les deux courses, a expliqué à la presse Kit McConnell, le directeur des sports du CIO. L'instance olympique entérine ainsi la proposition de la Fédération internationale de ski, qui "adoptera le même format dans ses propres événements (...) dans les prochaines saisons, en amont des Jeux", a précisé le responsable. Cette modification change la nature même du combiné alpin, inventé en 1932 par les Suisses de Wengen pour départager les as de la vitesse et les virtuoses des piquets, et première épreuve alpine à entrer aux JO quatre ans plus tard à Garmisch-Partenkirchen. Gisin la dernière Mais s'il reste un spectacle unique dans le cirque blanc, en envoyant les mêmes concurrents sur des lattes de 2,15 m puis d'1,60 m, le combiné s'avère contraignant pour les organisateurs, peu lisible pour le grand public, et désuet face à la spécialisation croissante à haut niveau, avec un nombre d'engagés en dégringolade. Il a donc disparu du calendrier de la Coupe du monde depuis 2020, au prétexte de séparer spécialistes de la vitesse et de la technique en temps de pandémie, ne laissant que les championnats du monde et les Jeux pour s'y mesurer. Parés d'or aux JO 2022 de Pékin, l'Autrichien Johannes Strolz et la Suissesse Michelle Gisin demeureront donc les derniers polyvalents sacrés en individuel, alors que le Français Alexis Pinturault et l'Italienne Federica Brignone en seront les derniers champions du monde avec la formule historique.

Le Kosovo évince son sélectionneur Alain Giresse Le s�lectionneur du Kosovo Alain Giresse a �t� d�mis de ses fonctions. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Le Français Alain Giresse a été démis de ses fonctions de sélectionneur de l'équipe nationale du Kosovo au lendemain de la défaite (2-1) concédée au Belarus, a annoncé la Fédération kosovare (KFF). "D'un commun accord avec le sélectionneur Alain Giresse, il a été décidé de mettre fin à la coopération", a déclaré la KFF dans un communiqué. Cette décision intervient alors que la sélection n'a pas gagné un seul de ses quatre matches depuis le début des qualifications pour l'Euro-2024. Elle sera le prochain adversaire de la Suisse le 9 septembre dans le cadre des éliminatoires du groupe I, dans lequel le Kosovo occupe l'avant-dernier rang avec trois points en quatre matches. Avant de prendre en charge l'équipe kosovare, Giresse, 70 ans, avait précédemment entraîné la Tunisie, le Mali, le Sénégal, le Gabon et la Géorgie. Il avait succédé au Suisse Bernard Challandes, limogé fin 2021 après une campagne désastreuse lors des éliminatoires du Mondial. Le Kosovo est devenu membre de l'UEFA et de la FIFA en 2016, huit ans après avoir déclaré son indépendance de la Serbie.

Messi devrait débuter avec l'Inter Miami le 21 juillet Lionel Messi pourrait jouer avec ses nouvelles couleurs d Image: KEYSTONE/AP/Mark Schiefelbein Lionel Messi devrait faire ses débuts avec l'Inter Miami le 21 juillet, a indiqué le propriétaire du club du championnat nord-américain (MLS), que le champion du monde argentin a choisi de rejoindre. Dans un entretien avec le Miami Herald publié mardi, Jorge Mas a déclaré que Messi était susceptible de jouer son premier match avec l'Inter contre le club mexicain de Cruz Azul dans le cadre de la Leagues Cup, une compétition nord-américaine organisée conjointement par la MLS et la Fédération du Mexique de football. Lionel Messi, 35 ans, a révélé le 7 juin son choix d'aller à Miami, après deux années passées au Paris SG. "J'ai décidé que j'allais à Miami, je n'ai pas (un accord) conclu à 100% ou peut-être qu'il reste des choses à faire, mais nous avons décidé de poursuivre notre chemin là-bas (...) C'est le moment d'aller en MLS vivre le football d'une manière différente", avait affirmé le septuple Ballon d'Or aux journaux espagnols Diario Sport et Mundo Deportivo avant que l'Inter Miami ne confirme la nouvelle sur Twitter Le Miami Herald, citant une source au fait des négociations, a révélé que Messi rejoignait le club pour un contrat de deux ans et demi et un montant maximal de 60 millions de dollars par an. Le contrat prévoit également une participation au capital du club "à la fin de sa carrière de joueur", selon le journal. Un avant et un après Messi Pour le propriétaire de l'Inter Jorge Mas, l'arrivée de Messi en MLS sera un "moment décisif" dans l'histoire du football aux États-Unis. "Je pense qu'il y aura toujours un avant et un après Messi quand on parle du sport aux Etats-Unis", a-t-il affirmé au Herald. "J'ai l'intime conviction que nous pouvons créer en Amérique du Nord et aux États-Unis, si ce n'est la plus grande ligue, l'une des deux plus grandes ligues du monde (...) La venue du plus grand joueur du monde est un événement important pour notre championnat et pour l'écosystème du football aux États-Unis. Lionel Messi vient dans ce pays pour gagner des titres et faire la différence", a t-il ajouté. L'Inter Miami serait en pourparlers pour faire venir en Floride Sergio Busquets, l'ancien coéquipier de Messi à Barcelone alors que les noms d'autres joueurs ont circulé - comme ses anciens partenaires au Barça Jordi Alba et Luis Suarez, ou encore son compatriote Angel Di Maria. "Nous avons préparé notre effectif pour l'arrivée de Messi en 2023, ce qui nous a laissé une énorme marge de manoeuvre", a indiqué Jorge Mas, qui envisage "entre trois et cinq recrues supplémentaires".

Marlen Reusser s'impose après un morceau de bravoure La Bernoise Marlen Reusser a savour Image: KEYSTONE/Gian Ehrenzeller Marlen Reusser a remporté la troisième édition du Tour de Suisse dames. La Bernoise a valeureusement défendu son maillot de leader lors de la 4e et dernière étape à Ebnat-Kappel. Cette ultime étape a été remportée par la Néo-Zélandaise Niamh Fisher-Black, une coéquipière de Reusser, qui a profité sur près de la moitié du parcours du travail de la Polonaise Katarzyna Niewiadoma, pour la coiffer facilement sur la ligne d'arrivée. Reusser a réussi un tout grand numéro quand son maillot jaune de leader a été mis en danger par Niewiadoma, qui occupait le 6e rang à 2'07'' de la Bernoise. Son avance en cours d'étape s'était portée à 2'30''. Sentant le danger, Reusser a faussé compagnie à toutes les autres favorites comme l'Italienne Elisa Longo-Borghini, sa coéquipière Demi Vollering ou l'Australienne Brodie Chapman. A la faveur d'une descente maîtrisée avec un grand art, la Bernoise a rapidement creusé l'écart sur le peloton et a gommé plus d'une minute et demie sur le duo Niewiadoma-Fisher-Black. Le maillot jaune était sauvé et la journée couronnée, de surcroît, par une victoire d'étape d'une coureuse de l'équipe SD Worx. Au classement général, Reusser devance sa coéquipière Vollering de 1'02'' et Longo Borghini de 1'17''. La Genevoise Elise Chabbey termine cinquième à 3'37''. Elle remporte le maillot du Prix de la montagne. Reusser (31 ans) a fêté son quatrième succès de la saison après Gand-Wevelgem et le Tour du Pays basque ainsi que le contre-la-montre du Tour de Suisse dimanche qui lui a permis de revêtir le maillot de leader. Elle a été médaillée d'argent du contre-la-montre aux JO de Tokyo en 2021 et a décroché deux fois l'argent en chrono aux Championnats du monde.

Le Tour de Suisse dames en Suisse romande en 2024 Le Tour de Suisse dames fera escale en Suisse romande en 2024. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Tour de Suisse dames effectuera ses grands débuts en Suisse romande en 2024 après trois années passées en Suisse orientale. Les deux dernières étapes de la course féminine se dérouleront à Champagne au bord du Lac de Neuchâtel. Champagne a déjà accueilli une étape du Tour de Suisse masculin en 2016. L'année prochaine, ce sera au tour des femmes de visiter la région autour du lac de Neuchâtel, qui accueillera l'arrivée de la 3e étape le lundi 17 juin 2024 avant le départ de la 4e étape de Champagne le lendemain. Après trois ans passés dans la partie orientale de la Suisse, le Tour de Suisse dames va ainsi faire ses premiers pas en Suisse romande. Olivier Senn, son directeur, commente: "Nous voulons susciter l'enthousiasme pour le cyclisme féminin dans l'ensemble du pays. C'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux d'organiser ces deux étapes à Champagne." D'ici là, le Tour de Romandie dames se déroulera entre Yverdon et Nyon du 15 au 17 septembre.

Chelsea officialise le recrutement de Nkunku Christopher Nkunku a sign� pour 6 ans avec Chelsea Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Chelsea a officialisé le recrutement de l'international français Christopher Nkunku en provenance de Leipzig. L'attaquant de 25 ans a signé un contrat portant sur six saisons à compter du 1er juillet. "Un gros effort a été fait pour me faire venir au club et j'ai hâte de rencontrer mon nouvel entraîneur ainsi que mes coéquipiers, et de montrer aux supporters de Chelsea ce que je peux accomplir sur le terrain", a déclaré le joueur formé au PSG, co-meilleur buteur de la Bundesliga la saison passée (16), cité dans un communiqué des Blues.

Gélinas et Audette signent pour 1 an à Ajoie Eric G�linas rejoint Ajoie Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Ajoie annonce l'arrivée de deux nouveaux renforts étrangers. Le défenseur Eric Gélinas et l'attaquant Daniel Audette débarquent pour une saison, en provenance respectivement de Berne et de Lausanne. Les deux Canadiens restent sur un exercice 2022/23 plutôt compliqué. Gélinas - qui a été libéré par le CP Berne malgré un contrat valable jusqu'en 2024 - n'a joué que 15 matches (3 points) en raison notamment de diverses blessures. Audette a quant à lui réussi 21 points (10 buts, 11 assists) en 42 matches avec le LHC. "Nous suivons Eric Gélinas et Daniel Audette depuis deux ou trois saisons et sommes heureux d'avoir pu trouver une entente avec eux aujourd'hui. Nous connaissons leur grand potentiel et sommes très contents de pouvoir compter sur eux pour le championnat à venir", explique dans le communiqué le coach ajoulot Julien Vauclair.

Une perquisition en cours au comité d'organisation Une perquisition s'est d�roul�e mardi au si�ge du Comit� organisateur de Paris 2024 Image: KEYSTONE/EPA/IAN LANGSDON Une perquisition est en cours au siège du comité d'organisation (Cojo) des Jeux 2024, à Saint-Denis près de Paris. Le Cojo l'a indiqué mardi à l'AFP, sans préciser ce sur quoi portait l'enquête. A quatorze mois des JO, aucune annonce d'enquête judiciaire visant le comité n'était connue à ce jour. Le Cojo "collabore pleinement avec les enquêteurs pour faciliter leurs investigations", a ajouté le comité. Une source proche de l'enquête a confirmé la perquisition à l'AFP.

Anett Kontaveit prendra sa retraite à Wimbledon Anett Kontaveit prendra sa retraite sportive � Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA AAP/JAMES ROSS L'Estonienne Anett Kontaveit (27 ans) a annoncé mardi qu'elle prendrait sa retraite à l'issue du tournoi de Wimbledon (3-16 juillet), après treize saisons sur le circuit WTA. L'ex-no 2 mondial a pris cette décision en raison d'une blessure au dos. "J'annonce aujourd'hui que je vais mettre un terme à ma carrière de sportive professionnelle. Après plusieurs visites médicales et consultations avec ma propre équipe médicale, on m'a dit que je souffrais d'une dégénérescence d'un disque lombaire", explique la joueuse sur les réseaux sociaux. "Je ne peux plus m'entraîner ni jouer en compétition à plein régime. C'est pourquoi je ne suis plus en mesure de continuer à jouer au plus haut niveau sur un circuit aussi relevé", ajoute Anett Kontaveit, actuellement 79e mondiale, qui avait atteint le deuxième rang de la WTA en juin 2022. L'Estonienne a atteint les quarts de finale à l'Open d'Australie 2020, son meilleur résultat en Grand Chelem. Elle précise qu'elle effectuera son "dernier effort en tant que joueuse de tennis professionnelle" en juillet à Wimbledon où elle n'a jamais dépassé le 3e tour (atteint en 2017, 2018, 2019). Depuis sa défaite en finale à Tallinn en octobre dernier, elle n'a plus franchi le 2e tour en huit tournois, avec notamment une élimination au 1er tour à Roland-Garros.

"Difficile de trouver les mots" Granit Xhaka (� gauche) et Haris Seferovic: comme si le ciel leur �tait tomb� sur la t�te. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER "Difficile de trouver les mots. Nous aurions dû mener 3-0, 4-0, 5-0 ou 6-0 avec toutes nos occasions." Comme tous les observateurs, Granit Xhaka ne trouvait aucune explication à ce couac. "Le football est parfois cruel. Même si les Roumains méritent le respect pour n'avoir jamais lâché, nous devons bien évidemment plaider coupables. J'avais le sentiment sur le terrain que l'adversaire ne pouvait pas nous faire mal. Seulement, à force de rater des occasions, on n'est à l'abri de rien." "Nous nous concédons l'égalisation sur deux ruptures dans la profondeur. Cela ne doit pas nous arriver, rage Xherdan Shaqiri. Cela n'a rien à voir avec les changements. Nous avons tout simplement offert deux cadeaux à l'adversaire. Mais il ne faut pas tout jeter par la fenêtre. La qualification pour la phase finale demeure l'objectif. Nous sommes toujours parfaitement placés." Pour Murat Yakin, la déception et une forme de colère étaient également de mise. "Ce résultat est fou lorsque l'on pense à nos occasions pour inscrire le 3-0, souffle le sélectionneur. Le résultat n'est pas là, c'est vrai, mais la manière l'était. J'ai le sentiment que nous avons démontré ce soir des progrès dans la jouerie. Les deux points perdus ce soir ne doivent pas le faire oublier." On se console comme on peut.

Le premier accroc pour l'équipe de Suisse Yann Sommer est battu � la 92e minute. La Suisse a laiss� filer la victoire d'une mani�re impardonnable. Image: KEYSTONE/EPA/MICHAEL BUHOLZER La Suisse n'est plus dans la course pour le Grand Chelem. Tenue en échec (2-2) à Lucerne par la Roumanie, elle ne gagnera pas ses dix rencontres du tour préliminaire de l'Euro 2024. Maîtres du jeu jusqu'à la 89e minute face à des Roumains bien décevants, les Suisses ont concédé l'égalisation sur un doublé de Valentin Mihaila. Auteur d'une volée pour la réduction du score à la 89e, le joker de Parme a exploité une erreur de Fabian Schär qui venait d'entrer pour signer le 2-2. Sur cette frappe fatidique de la 92e minute, Yann Sommer a sans doute commis l'erreur d'anticiper trop vite. Le Bâlois aurait bien eu besoin d'un arrêt qui "compte" pour repousser à la rentrée la menace personnifiée par Gregor Kobel... Dans les ultimes instants de la partie, Uran Bislimi, entré comme Schär juste après le premier but roumain, trouvait le poteau roumain. Néophyte, le Luganais aurait pu être le héros d'une rencontre au final improbable et qui laisse les Suisses devant une montagne de regrets. Mais il ne compromet en rien sa qualification pour la phase finale de cet Euro 2024. La Suisse demeure en tête du groupe avec 2 points d'avance sur la Roumanie et 3 sur Israël. Deux buts magnifiques Face à un adversaire dont le projet de jeu se limitait apparemment à tenir le plus longtemps le 0-0, la Suisse avait, en effet, livré une première période remarquable. Les deux buts inscrits lors de cette première mi-temps qui s'est apparentée à un véritable attaque-défense furent, en effet, de toute beauté. A la 28e minute, Zeki Amdouni, bien sûr, était à la conclusion d'une action collective magnifique qui a vu Denis Zakaria, Remo Freuler, Granit Xhaka et Ruben Vargas unir leur talent pour placer le placer dans une position idéale. A la 41e minute, le nouvel artificier de la nation signait le doublé sur, cette fois, une ouverture extraordinaire de Xherdan Shaqiri. Son extérieur du gauche pour lancer son attaquant dans la profondeur fut un délice. Cette 33e passe décisive du Bâlois en sélection restera peut-être comme la plus belle. Comme on pouvait l'espérer, le duo formé par Shaqiri et Amdouni s'est très vite affirmé comme l'une des grandes forces de l'équipe. Face à la Roumanie, Xherdan Shaqiri a fait du Xherdan Shaqiri. Remarquable sur ses premiers contrôles, il a éclairé le jeu de l'équipe avec un plaisir non dissimulé comme pour évacuer peut-être toute la frustration qu'il peut ressentir avec Chicago, dont le parcours en MLS est bien laborieux. Amdouni quinze ans après Nkufo Quant à Zeki Amdouni, son doublé pour ses 24e et 25e buts de l'année, embellit encore davantage sa belle histoire, celle d'un gamin que le Servette FC n'avait pas estimé apte à poursuivre son cursus. A Lucerne, le Genevois est devenu le premier joueur à trouver le chemin des filets pour la Suisse lors de quatre rencontres consécutives depuis Blaise Nkufo en 2008. A l'heure de jeu, Murat Yakin le remplaçait par le "revenant" Haris Seferovic. Avec un score de 2-0 et des Roumains toujours aussi inoffensifs, le sélectionneur pensait pouvoir se permettre de terminer la rencontre sans son no 7, appelé dès jeudi à Cluj à être le fer de lance de l'équipe de Suisse M21 face à la Norvège. Le scénario des dernières minutes démontre cependant que la Suisse ne peut déjà plus se passer de Zeki Amdouni. Qui l'aurait cru il y a encore trois mois ?