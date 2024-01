Sabalenka facile ++ Birbaum va ranger ses patins

Sabalenka perd cinq jeux au 2e tour à Melbourne Sabalenka a déroulé dans son 2e tour à Melbourne Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Tenante du titre, Aryna Sabalenka (no 2) s'est qualifiée sans difficulté pour les 16es de finale de l'Open d'Australie. La Bélarusse a dominé l'espoir tchèque Brenda Fruhvirtova (16 ans) 6-3 6-2 en 68' de jeu au 2e tour. Aryna Sabalenka, impériale dans son 1er tour face à la qualifiée allemande Ella Seidel (WTA 173), n'a donc perdu que six jeux dans ses deux premiers tours. Elle a tout de même concédé un break face à Brenda Fruhvirtova (WTA 107), dans la première manche, alors qu'elle menait déjà 2-0. Invaincue depuis neuf matches dans le premier Majeur de l'année, Aryna Sabalenka n'a perdu qu'un seul set depuis le début de l'édition 2023, en finale face à Elena Rybakina. Elle se mesurera vendredi en 16e de finale à Lesia Tsurenko (no 28) ou à Rebeka Masarova (WTA 91), ex-représentante de Swiss Tennis qui évolue sous les couleurs espagnoles.

Birbaum arrêtera à la fin de la saison Alain Birbaum mettra fin à sa carrière de joueur ce printemps Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Alain Birbaum mettra un terme à sa longue carrière à l'issue de cette saison, annonce le HC Ajoie. Le défenseur fribourgeois de 38 ans a disputé plus de 800 matches dans l'élite du hockey suisse. Longtemps lié à son club de coeur, Fribourg-Gottéron, Alain Birbaum était arrivé à Ajoie en 2017/18 après des expériences à Ambri-Piotta et en Ligue Magnus. Il a remporté la Coupe de Suisse avec le club jurassien en 2020, fêtant la promotion en National League la saison suivante. Le Fribourgeois a déjà entamé sa reconversion au sein du HC Ajoie, puisqu'il a pris du service dans la HCA Academy au début de cette saison comme coach de l'équipe M13 Top. Dès le mois d'avril, il occupera le poste d’entraîneur professionnel des Elite M15 et soutiendra le chef de la formation Tristan Vauclair dans l’encadrement de la structure Sports-Arts-Etudes (SAE). Le contrat porte sur deux saisons.

Mirra Andreeva corrige Ons Jabeur Mirr Andreeva a du mal à le croire: elle n'a laissé que deux jeux à Ons Jabeur. Image: KEYSTONE/EPA/LUKAS COCH Triple finaliste en Grand Chelem, Ons Jabeur (WTA 6) a vécu un véritable cauchemar mercredi à Melbourne. Elle n’a inscrit que... deux malheureux jeux face à Mirra Andreeva (WTA 47). La prodige russe de 16 ans s’est imposée 6-0 6-2 sur la Rod Laver Arena pour filer en seizième de finale où l’attend la Française Diane Parry (WTA 72). Révélée l’an dernier à Wimbledon où elle s’était hissée en huitième de finale après être sortie des qualifications, Mirra Andreeva a signé sa première victoire face à une joueuse du top ten. Elle a su pleinement exploiter les errements de la Tunisienne qui semble traîner comme un véritable boulet sa défaite lors de la dernière finale de Wimbledon face à Marketa Vondrousova. Victorieuse l’an dernier des tournois ITF de Chiasso et de Bellinzone, Mirra Andreeva estime avoir "joué un tennis incroyable au premier set". Elle peut désormais nourrir l’ambition de défier la tenante du titre Aryna Sabalenka en quart de finale.

Les Jets se sont remis dans le bon sens de la marche Nino Niederreiter (62) "charge" Scott Mayfield pour un nouveau succès de Winnipeg. Image: KEYSTONE/AP/FRED GREENSLADE Battu 2-0 samedi par Philadelphia, Winnipeg a su rebondir pour cueillir un neuvième succès en dix rencontres. Sur leur glace, Nino Niederreiter et ses coéquipiers ont battu 4-2 les Islanders. Si Nino Niederreiter est resté "muet" pour un quatrième match de rang, Connor Hellebuyck a livré une fois de plus la marchandise. Le gardien a réussi 35 arrêts pour permettre à son équipe de boucler un 33e match de rang sans avoir concédé plus de trois buts. Les Jets ne sont qu’à deux rencontres du record établi par Minnesota lors de la saison 2014/2015. Grâce à cette rigueur défensive, Winnipeg occupe la première place de la Conférence Est. Le Los Angeles de Kevin Fiala pointe, pour sa part, au sixième rang. A Dallas, les Kings ont conclu une série de six rencontres à l’extérieur sur une cinquième défaite. Ils se sont inclinés 5-1 devant les Stars. Cette rencontre n’a pas vraiment souri à Kevin Fiala qui a accusé un bilan de -2. Janis Moser a été le seul Suisse à comptabiliser un point lors de cette soirée de mardi. Le Seelandais a délivré un assist pour son 17e point lors de la défaite 3-2 d’Arizona à Calgary. Les Coyotes avaient pourtant mené 2-0 avant de s’incliner sur une réussite de Yegor Sharangovich à 18’’ de la sirène de la prolongation dans une séquence à 4 contre 3.

Fabian Frei: "Nous sommes là où nous méritons d'être" Fabian Frei, capitaine du FC Bâle, évoque dans une interview avec Keystone-ATS le déclin de l'ancien champion en série. Le FC Bâle a livré une première phase de Championnat catastrophique. Trois entraîneurs se sont succédé au chevet de ce grand malade. Les Rhénans occupent l'avant-dernière place du classement, et n'ont plus que les yeux pour pleurer après leur élimination sans gloire en Coupe d'Europe face au club du Kazakhstan de Tobol. - Fabian Frei, si vous deviez qualifier votre première phase de Championnat en un seul mot, quel serait-il ? - Sans verser dans les injures ? - Vous être libre de votre choix... - Je crois que "misérable" résumerait bien la situation. Nous avons eu trois entraîneurs, nous stagnons à la 11e place du classement, et nous avons été boutés hors de l'Europe de manière précoce. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont marché. - Pouvez-vous tout de même tirer du positif ? - Le mois avec Fabio Celestini a été positif. Depuis qu'il nous dirige, il règne une tout autre ambiance qu'il y a quelques mois. Nous avons choisi une voie, qui d'après moi est la bonne. Que fait différemment Celestini par rapport à Timo Schultz et Heiko Vogel ? - Chaque entraîneur a ses particularités et sa propre philosophie. Fabio n'a pas tout changé sur les plans technique et tactique. C'est surtout sa façon de faire positive et motivante qui nous a fait du bien. Il est du Sud, parle plusieurs langues, il est là avec des émotions. C'est ce dont l'équipe avait besoin. Au printemps dernier, le FC Bâle était en cours pour disputer une finale de Coupe d'Europe et aujourd'hui, il lutte pour le maintien. Qu'est-ce qui est allé de travers en six mois ? - Ce n'est certainement pas une seule mauvaise décision qui nous a menés où on est. La situation actuelle est la somme de plusieurs facteurs. Il y a eu de nombreux changements dans l'équipe, mais aussi dans le club. Il y a eu un moment de flottement jusqu'à que tout se mette en place. "Une situation nouvelle pour moi" - Le naufrage a commencé la saison dernière - du moins en Super League. Quand avez-vous remarqué que vous preniez la mauvaise direction ? - Je ne peux pas ressortir un événement. Mais naturellement: quand tu connais cinq matches de suite sans victoire, c'est que quelque ne fonctionne pas. La saison dernière, nous avons perdu beaucoup de points en faisant n'importe quoi. Ce n'était pas le cas dans la première phase de l'actuelle saison. Nous sommes là où nous méritons d'être. Toutefois, je suis certain qu'un plus grand potentiel se cache dans cette équipe. Nous devons agir. - Comment appréhendez-vous en tant que capitaine votre influence sur l'équipe dans cette situation difficile ? - La situation est aussi nouvelle pour moi. Je n'avais jamais été aussi mal classé avec le FC Bâle. Du moins pas aussi en avant dans la saison. A St-Gall et Mayence, j'ai, à cet égard, accumulé de l'expérience. Je connais les automatismes quand on ne se trouve pas tout devant. Et je sais aussi qu'il faut relativement peu de choses pour que ça reparte de l'avant. Eviter les cartons rouges bêtes - Qu'est-ce qui doit être mieux fait au cours de la deuxième phase ? - Si l'on demandait aux fans du FCB, ils répondraient sûrement: on doit marquer plus de buts. Même moi en tant que défenseur, j'aimerais plus de buts. En même temps, j'aimerais que nous puissions garder la même stabilité défensive que lors des derniers matches et que nous évitions les cartons rouges bêtes. - Avec quel but s'élance le FC Bâle dans cette deuxième partie de saison ? - La première priorité est de s'éloigner de la zone de relégation. Le prochain grand objectif pourrait être la sixième place. Mais je ne veux pas maintenant appeler au déferlement offensif. Pour cela nous ne sommes pas dans la bonne position. Pour le moment, nous gérons bien de petites choses, et nous devons nous concentrer sur nos performances.

Jan Cadieux: "Nous sommes en finale parce qu'on le voulait" Jan Cadieux est fier de son équipe Image: KEYSTONE/Jaakko Stenroos Jan Cadieux est fier de son équipe: Genève-Servette est devenu le premier club suisse à se hisser en finale de la Ligue des champions depuis que la compétition a été relancée. "Nous n'avons pas bien commencé le match. Etre menés 2-0 après 11 minutes, c'était une situation difficile pour nous. Mais nous avons pris le match à notre compte après la première pause. Dès ce moment, nous avons été meilleurs et avons mérité notre victoire", a analysé l'entraîneur genevois après le succès 3-2 sur la glace de Lukko Rauma. Mais les Aigles ont dû faire preuve de patience. Ils ont dû longtemps attendre avant d'enfin pouvoir marquer. "Dans cette phase, nous avons montré du caractère. Nous n'avons jamais abandonné, et c'est pourquoi nous avons réussi à renverser la situation." Jan Cadieux ne veut pas s'attarder sur l'aspect historique de cette qualification, les Genevois étant le premier club de National League à atteindre la finale. "Ce n'est qu'une statistique. Nous sommes en finale parce que nous le voulions. Parce nous n'avons pas pris cette compétition à la légère et avons eu la volonté de toujours gagner." Le technicien sous-entend par là que les clubs suisses n'ont pas toujours pris l'épreuve de manière très sérieuse, car elle n'est pas très lucrative. A moins d'aller loin: la qualification pour la finale rapporte 120'000 euros, et la victoire finale tout autant. Sans compter les recettes engendrées par une patinoire qui devrait faire le plein le 20 février prochain.

Trois Suissesses dans le top 12, Shiffrin victorieuse Michelle Gisin a manqué de peu son deuxième podium de l'hiver mardi Image: KEYSTONE/AP/Piermarco Tacca Les Suissesses ont signé une belle performance d'ensemble dans le slalom nocturne de Flachau, remporté par Mikaela Shiffrin. Michelle Gisin s'est classée 4e, Camille Rast 6e et Mélanie Meillard 12e. L'absence sur blessure de leur leader Wendy Holdener semble finalement donner des ailes aux autres slalomeuses helvétiques. Michelle Gisin a ainsi manqué de peu son deuxième podium de la saison, elle qui avait surpris son monde en se classant 3e à Lienz entre Noël et Nouvel-An. L'Obwaldienne, 6e après la manche initiale, échoue à 0''27 de la 3e place accrochée par la Suédoise Sara Hector. Elle saura s'en satisfaire, elle qui pensait avant tout s'illustrer en vitesse cette saison. Mais elle regrettera certainement le problème de bâton rencontré en deuxième manche, qui lui a coûté de précieux centièmes. Michelle Gisin pointe d'ailleurs à une inattendue 5e place dans la Coupe du monde de slalom, dominée par la reine Mikaela Shiffrin. Camille Rast fait à peine moins bien jusqu'ici: elle occupe le 10e rang du classement de la discipline, après sept des onze slaloms programmés durant cet exercice 2023/24. Rast confirme Camille Rast a donc confirmé de superbe manière son retour au premier plan, neuf jours après sa superbe 4e place obtenue à Kranjska Gora. La Valaisanne, 11e sur le premier parcours, a su lâcher les chevaux en seconde manche (3e chrono) pour gagner cinq rangs au final. Douzième à 0''01 de sa compatriote à l'issue du premier tracé, Mélanie Meillard n'a pas témoigné de la même verve en soirée. La skieuse d'Hérémence, 7e en ouverture de saison à Levi, a néanmoins signé son troisième top 15 de l'hiver. Elle occupe le 16e rang de la Coupe du monde de slalom. Shiffrin-Vlhova 4-3 Absente le week-end dernier à Altenmarkt/Zauchensee, Mikaela Shiffrin s'est offert mardi son 94e succès en Coupe du monde, le sixième de l'hiver. Deuxième à 0''07 de sa grande rivale Petra Vlhova après le premier parcours, elle s'est imposée avec 0''27 d'avance sur la Slovaque et 1''11 sur Sara Hector. Les deux grandes dames du slalom se rendent coup sur coup cet hiver: Mikaela Shiffrin a remporté quatre slaloms, Petra Vlhova les trois autres. L'Américaine - qui a triomphé pour la cinquième fois à Flachau - conforte ainsi sa première place dans la Coupe du monde de slalom. Mais sa marge sur la Slovaque n'est que de 25 unités.

Ligue des champions: Genève-Servette qualifié pour la finale Valtteri Filppula: deux buts qui ont envoyé GE Servette en finale Image: KEYSTONE/Jaakko Stenroos Genève-Servette disputera la finale de la Ligue des champions le 20 février. En demi-finale retour en Finlande, les Aigles ont gagné 3-2 sur la glace de Lukko Rauma. Il y avait eu 2-2 au match aller. Les Genevois reviennent pourtant de loin: ils perdaient en effet 2-0 au terme du tiers initial après des réussites de Stenqvist (7e) et Burke (12e), lequel profitait d'une rare erreur d'Olkinuora, surpris entre les jambières. Les champions de Suisse ont cependant trouvé les ressources pour revenir dans le match, puis prendre les devants. Ils le doivent en grande partie à leurs mercenaires finlandais, qui ont ainsi joué un mauvais tour à leurs compatriotes. Filppula a réduit l'écart sur passe d'Hartikainen (37e) avant l'égalisation de Vatanen servi par Manninen 58 secondes plus tard. Les mêmes se sont associés pour le but de la qualification, inscrit par Filppula sur un service de Vatanen (46e). Les hommes de Jan Cadieux ont ensuite su défendre leur avantage, même quand les Finlandais ont sorti leur gardien à un peu moins de deux minutes de la sirène. En finale, dans un lieu qui reste à déterminer, Genève-Servette sera opposé à Skelleftea ou Vitkovice. Les Suédois s'étaient imposés 4-2 à l'aller en Tchéquie.

Slalom de Flachau: Vlhova en tête de peu devant Shiffrin Petra Vlhova a dominé la 1re manche à Flachau Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Petra Vlhova a été la plus rapide lors de la 1re manche du slalom Coupe du monde de Flachau. La Slovaque a devancé l'Américaine Michaela Shiffrin de 0''07. La victoire devrait se jouer entre les deux. Derrière le duo infernal, les Suédoises Anna Swenn Larsson (à 0''52) et Sara Hector (à 0''92) sont les seules à ne pas avoir concédé plus d'une seconde. Meilleure Suissesse, Michelle Gisin occupe le 6e rang provisoire avec un retard de 1''15. Camille Rast est quant à elle 11e à 1''76, juste devant Melanie Meillard (à 1''77). La 2e manche débutera à 20h45.

Le FC Sion prête son gardien Heinz Lindner Le portier sédunois Heinz Lindner ne jouait plus avec la première équipe du FC Sion. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le FC Sion prête son gardien Heinz Lindner en Belgique. L'Autrichien rejoint l'Union St-Gilloise, leader du Championnat de D1, où il retrouvera l'ancien Lausannois Cameron Puertas. Le prêt est effectif jusqu'à la fin de la présente saison. Lindner (33 ans) avait souffert d'un cancer des testicules en mai 2023. Pendant son absence, Sion avait été relégué en Challenge League. Après sa guérison, l'Autrichien, qui possède un contrat valable jusqu'en 2025 en Valais, ne jouait plus aucun rôle au sein de l'effectif sédunois. Il jouait avec la deuxième équipe du FC Sion.

L'AS Rome limoge son entraîneur José Mourinho José Mourinho s'était fâché avec la direction de son club. Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini L'AS Rome a annoncé mardi avoir limogé son entraîneur portugais José Mourinho, arrivé en mai 2021 au club, aujourd'hui 9e de Serie A. Depuis son arrivée, la Roma a terminé sixième du Championnat d'Italie lors des deux dernières saisons, remporté la première édition de la Ligue Europa Conference en 2022 et disputé en 2023 la finale de la Ligue Europa. Mais ses relations avec la famille Friedkin, propriétaire du club romain, s'étaient récemment dégradées et ces dernières semaines, Mourinho avait critiqué publiquement la qualité et la composition de l'effectif à sa disposition. Neuvième de Serie A, la Roma pointe à 22 points du leader, l'Inter. "Nous garderons pour toujours de beaux souvenirs de son séjour mais nous estimons qu'il est dans l'intérêt du club d'assurer un changement immédiat" d'entraîneur, indiquent Dan et Ryan Friedkin dans un communiqué. Le départ de Mourinho - dont le contrat expirait fin juin - est immédiat et le nom de son successeur sera annoncé dans les plus brefs délais, ont-ils ajouté. Passé notamment par Chelsea, l'Inter Milan, le Real Madrid et Manchester United, le Portugais, 60 ans, est régulièrement cité parmi les techniciens sollicités par le Brésil pour le poste de sélectionneur de la Seleçao.

Pia Sundhage mènera la Suisse à l'Euro 2025 Pia Sundhage possède une expérience longue comme le bras. Image: KEYSTONE/AP/FERNANDO VERGARA C'est désormais officiel. Pia Sundhage succède à Inka Grings à la tête de l'équipe de Suisse. La Suédoise a signé un contrat jusqu'à fin 2025. Avec Sundhage, c'est une joueuse et une entraîneure hautement décorée dans le football féminin qui dirigera la sélection féminine. Cette femme de 63 ans a déjà connu de grands succès en tant que joueuse. A l'exception d'un passage en Italie, à la Lazio de Rome, l'ancienne attaquante a été sous contrat avec différents clubs de son pays natal, la Suède. Elle a remporté quatre fois le titre de championne de Suède et fut quatre fois vainqueure de la Coupe de Suède. Avec son équipe nationale, elle a été couronnée championne d'Europe en 1984 en tant que meilleure buteuse et joueuse du tournoi. En 1992, Sundhage a commencé sa deuxième carrière à Hammarby IF DFF en tant qu'entraîneure-joueuse, avant de passer définitivement sur la touche deux ans plus tard. Elle a occupé son premier poste d'entraîneure en cheffe en 2003 chez les Boston Breakers, dans ce qui était alors la Women's United Soccer Association. En 2007, elle a repris l'équipe nationale féminine des États-Unis et l'a menée à la médaille d'or olympique en 2008 et 2012. Lors de la Coupe du monde 2011, elle a remporté la médaille d'argent. Grâce à ses succès, Sundhage a été élue entraîneure mondiale de l'année de la FIFA pour le football féminin en 2012. Le plus grand succès de son mandat d'un peu plus de cinq ans à la tête de l'équipe nationale suédoise a été la première médaille olympique remportée par le football féminin (argent en 2016 à Rio de Janeiro). Dernièrement, Sundhage a été pendant quatre ans à la tête de l'équipe nationale brésilienne avec laquelle elle a participé à la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. "L'engagement de Pia Sundhage est un nouveau jalon pour le football féminin suisse. Elle a tout de suite été enthousiasmée par notre projet de développer l'équipe nationale féminine et de préparer nos joueuses pour l'Euro 2025 en Suisse", se réjouit Dominique Blanc, président de l'ASF, dans un communiqué de la fédération. Une assistante suédoise Pia Sundhage a déjà fait l'expérience d'un championnat d'Europe à domicile en tant qu'entraîneure. En 2013, elle a accompagné l'équipe féminine suédoise jusqu'en demi-finale. "Un championnat d'Europe à domicile est une expérience unique. L'Euro féminin 2013 en Suède fait partie des expériences les plus amusantes et les plus importantes de ma vie, sur et en dehors du terrain. La tension, l'espoir et les attentes augmentent. C'est un privilège de pouvoir coacher une équipe sous une telle pression. J'adore ça". Comme par le passé Sundhage sera assistée par Lilie Persson. Sundhage a déjà collaboré avec cette Suédoise de 57 ans au sein des équipes nationales de Suède et du Brésil. Le contrat avec l'ancien entraîneur adjoint Selver Hodzic est résilié. Hodzic avait pris le poste au début de l'année 2023, avait atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande l'été dernier.

Les Kings revoient la lumière evin Fiala (à gauche) au duel avec Olli Maatta pour une victoire précieuse des Kings. Image: KEYSTONE/AP/Paul Sancya Après huit défaites de rang, Los Angeles revoit la lumière. Les Kings se sont imposés 5-2 à Raleigh contre Carolina. Trevor Moore a signé un doublé pour dans une rencontre qui s’est jouée dans une ultime période remportée 4-1 par les Kings. Kevin Fiala est, en revanche, resté "muet". Il présente toutefois un bilan de +1 pour un temps de jeu de 17’55’’. Avec ses 37 points, le St. Gallois partage à nouveau le titre honorifique de meilleur compteur suisse de la NHL avec Roman Josi. Le Bernois a, en effet, délivré un 29e assist lors de la défaite 4-1 de Nashville à Las Vegas dans l’antre du détenteur de la Coupe Stanley. Plus tôt dans la journée, Pius Suter et Nico Hischier avaient également connu les affres de la défaite. Le Zurichois s’est incliné 4-3 aux tirs au but avec Vancouver à Columbus. Il a eu l’infortune de rater le dernier penalty de ce shootout face à l’ex-portier de Lugano Elvis Merzlikins. Quant au Valaisan, il a été battu 3-0 à Boston avec New Jersey qui évolue toujours sans Timo Meier et Jonas Siegenthaler.

Trae Young sonne la charge Trae Young a passé le seuil des 10'000 points en NBA à l'occasion de la venue de San Antonio. Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore Atlanta a relevé la tête lors du Martin Luther King Day après deux défaites mortifiantes. L’équipe de la ville natale du pasteur s’est imposée 109-99 devant San Antonio. Trae Young a été l’homme du match avec ses 36 points qui lui ont permis de passer le seuil des 10'000 points en NBA. Le meneur a, surtout, entré ses six premiers tirs à 3 points pour permettre aux Hawks de creuser d’entrée de jeu l’écart qui ont ainsi mené... 69-34 à la pause. Après cette première mi-temps cataclysmique, les Spurs ont eu le mérite de relever la tête après la pause. "Muet" en première période, Victor Wembanyama a sorti le grand jeu avec ses 26 points pour permettre aux siens de revenir à 6 points (99-93). Mais les Hawks devaient redonner un coup d’accélérateur pour signer leur seizième victoire de la saison en trente-neuf rencontres. Face au prodige Wembanyama, Clint Capela a livré la marchandise. Le Genevois a signé son 17e double double de la saison avec ses 13 points et ses 11 rebonds pour un différentiel de +8.