Sandro Michel dans un état stable ++ Blessure cocasse pour Son

Sandro Michel dans un état stable après son opération Sandro Michel (à droite) se trouvait dans un état stable après son opération Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Sandro Michel a dû être opéré d'urgence à l'hôpital de Dresde après sa grave chute survenue à l'entraînement à Altenberg, a annoncé Swiss Sliding. Mais il se trouvait dans un état stable. Mercredi matin, la prudence restait de mise malgré un certain optimisme: la vie de Sandro Michel n'était plus en danger. Selon les premiers éléments, le pousseur argovien a été éjecté de son bob et a été violemment percuté par un bob à quatre qui glissait en arrière dans la zone d'arrivée. Il a perdu connaissance dans sa chute. Sandro Michel a été transporté par hélicoptère à la clinique universitaire de Dresde et opéré au niveau du bassin et de la cuisse, comme l'a indiqué Swiss-Sliding. Les examens complémentaires effectués mercredi devraient permettre de déterminer l'étendue exacte des blessures de Michel, qui a également été touché au thorax. Grave commotion cérébrale pour Vogt Le pilote Michael Vogt a lui aussi passé la nuit à l'hôpital. Une grave commotion cérébrale a été diagnostiquée chez le Schwytzois de 26 ans. Les Mondiaux qui débutent la semaine prochaine à Winterberg ne sont donc plus d'actualité, même si les deux autres pousseurs Dominik Hufschmid et Andreas Haas s'en sont tirés avec des blessures légères. Vogt et son équipage n'ont pas été les seules victimes de marque à Altenberg: le leader de la Coupe du monde Johannes Lochner a lui aussi chuté et devra faire l'impasse sur les épreuves de ce week-end. Des critiques ont été émises à l'encontre des organisateurs: aucune mesure n'avait été prise pour éviter que les bobs ne glissent vers l'arrière dans cette zone d'arrivée en pente.

Son Heung-Min blessé lors d'une altercation avec des coéquipiers Son Heung-min (ici lors du Mondial 2022) s'est blessé lors d'une altercation avec des coéquipiers en sélection Image: KEYSTONE/AP/ARIEL SCHALIT L'attaquant de la Corée du Sud et de Tottenham Son Heung-min s'est blessé à un doigt lors d'une altercation avec des coéquipiers de sa sélection. L'incident s'est produit à la veille de la demi-finale perdue contre la Jordanie en Coupe d'Asie, a annoncé mercredi la fédération coréenne. Capitaine de la Corée du Sud, Son Heung-min était apparu avec l'index et le majeur de la main droite strappés lors de la défaite surprise 2-0 des favoris coréens contre la Jordanie la semaine dernière. Mercredi, la fédération a confirmé que cette blessure était due à une bagarre entre joueurs. "L'incident s'est produit lorsque de jeunes joueurs sont allés jouer au tennis de table (en plein dîner) et que Son Heung-min et d'autres joueurs plus expérimentés se sont plaints", a déclaré un représentant de la fédération cité par l'agence de presse coréenne Yonhap, confirmant une information du journal britannique The Sun. Selon The Sun, le joueur du PSG Lee Kang-in serait particulièrement impliqué dans cette altercation. Quand certains joueurs ont quitté la table, Son et d'autres joueurs plus âgés leur ont demandé de s'asseoir, considérant que les repas lors des veilles de matches importants étaient un moment de cohésion. Des propos irrespectueux "Des propos irrespectueux ont été tenus à son égard", a indiqué une source non identifiée au Sun. "En l'espace de quelques secondes, la dispute s'est étendue dans la salle à manger et les joueurs ont été séparés", a continué la source. "Son s'est blessé au doigt en essayant de calmer tout le monde". L'attaquant a notamment empoigné le milieu parisien de 22 ans Lee qui a alors tenté de frapper son capitaine de 31 ans, selon l'agence Yonhap, citant une source au fait de l'incident. Rentré en Angleterre, Son avait encore son bandage lorsqu'il est entré en jeu avec Tottenham samedi dernier contre Brighton (2-1).

Desplanches remporte les séries du 200 m 4 nages Jérémy Desplanches a signé le meilleur temps des séries du 200 m 4 nages, mais sans obtenir son ticket pour les Jeux Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Jérémy Desplanches a signé le meilleur temps des séries du 200 m 4 nages mercredi matin dans les Mondiaux en grand bassin de Doha. Les demi-finales sont programmées en soirée, dès 18h29. Desplanches a réalisé 1'58''17. Il s'agit de son deuxième meilleur chrono depuis les JO de Tokyo 2021, dans lesquels il s'était paré de bronze en 1'56''17 (record de Suisse). Mais le Genevois de 29 ans est resté à 23 centièmes de la limite qualificative pour les Jeux de Paris (1'57''94). "C'est toujours un peu dur le matin, mais je me sentais bien. Je pensais que ça allait passer. Mais il me manque à nouveau quelques centièmes", a souligné au micro de Swiss Aquatics Jérémy Desplanches, qui avait échoué à 0''06 d'un ticket olympique lors des séries des Mondiaux de Fukuoka l'été dernier. "J'ai l'impression que je suis maudit. Mais les demi-finales constituent une autre course, une autre opportunité. J'espère faire un peu mieux", a encore expliqué le vice-champion du monde 2019, qui espère ne pas revivre la même désillusion qu'à Fukuoka: il avait échoué en demi-finales des Mondiaux 2023 en se montrant plus lent (1'58''29) qu'en séries (1'58''00).

Eriksson va réaliser son rêve de diriger Liverpool pour un match Sven-Goran Eriksson va diriger Liverpool le temps d'un match Image: KEYSTONE/EPA ANSA/ETTORE FERRARI Sven-Goran Eriksson réalisera enfin son rêve de devenir entraîneur de Liverpool, le temps d'un match de charité des légendes contre l'Ajax le mois prochain à Anfield. L'ancien sélectionneur de l'Angleterre, qui souffre d'un cancer à un stade avancé, a révélé en janvier qu'il lui restait "au mieux un an" à vivre après qu'on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas. Il a souligné à l'époque son amour inconditionnel pour Liverpool avant d'exprimer son regret de ne pas avoir pu l'entraîner et son souhait de devenir un jour entraîneur du club de son coeur. Le club de la Mersey n'est pas resté insensible à la volonté du Suédois de 76 ans et lui a proposé de s'asseoir sur le banc le 23 mars. L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, avait déjà déclaré qu'il était plus qu'heureux de confier les rênes de son équipe à Eriksson pour une journée sur le terrain d'entraînement du club. Mieux, c'est lui qui dirigera les Reds contre les légendes d'une autre équipe mythique, l'Ajax, pour un match caritatif à Anfield. Parmi les légendes annoncées, figurent Djibril Cissé, le gardien Jerzy Dudek, héros du miracle d'Istanbul (victoire en finale de la Ligue des champions 2005 après avoir été mené 3-0 par l'AC Milan) ou encore Martin Skrtel et Fabio Aurelio.

Hischier et Meier font plier Josi et les Preds Timo Meier (28) a inscrit le but de la victoire pour les Devils mardi Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Nico Hischier et Timo Meier ont permis aux Devils de renverser la vapeur face aux Predators de Roman Josi mardi en NHL. Le Valaisan a inscrit deux buts et l'Appenzellois un au cours d'un match remporté 4-2 par New Jersey, qui a ainsi enchaîné un deuxième succès en l'espace de 24 heures. Menés 2-1 à la 38e minute après que Roman Josi avait réussi ses 37e et 38e assists de la saison sur les deux buts de Nashville, les Devils ont égalisé sur une réussite de Nico Hischier (43e) avant de prendre l'avantage grâce à Timo Meier (55e). C'est le Valaisan qui a scellé le score dans une cage vide (60e). Mais le capitaine des Devils ne fait pas partie des trois étoiles de cette rencontre, contrairement à Meier qui a été désigné homme du match après avoir marqué son 10e but dans cet exercice 2023/24. Hischier en est quant à lui à 35 points - dont 16 buts - en 41 matches joués cette saison. Cette victoire, leur 27e en 52 parties, permet aux Devils de revenir à deux points de la barre dans la Conférence Est. New Jersey affiche 58 points à son compteur, contre 56 pour les Predators qui pointent eux aussi à la 9e place de leur Conférence à... deux longueurs du dernier ticket pour les play-off. Les Kings écrasés 7-0 Un autre "derby" suisse figurait au menu mardi soir. Meilleure équipe de la Ligue avec 78 points, les Canucks de Pius Suter ont infligé une septième défaite consécutive aux Blackhawks de Philipp Kurashev, "cancres" de la NHL. Suter est resté "muet", alors que Kurashev a réussi un assist. A noter également la déroute subie par Kevin Fiala et les Los Angeles Kings, écrasés 7-0 sur la glace des Buffalo Sabres. La franchise californienne, qui reste dans le top 8 à l'Ouest, avait pourtant dominé Edmonton 4-0 samedi pour les débuts de son coach intérimaire Jim Hiller.

Grande estime pour Niederreiter en NHL Nino Niederreiter est sur la bonne voie avec les Winnipeg Jets. Le Grison se montre convaincant dans un rôle différent et a obtenu le contrat de ses rêves. Le soulagement et la joie sont grands chez Niederreiter qui a mis fin à sa traversée du désert de quinze matches sans marquer. Le Grison a inscrit dans la nuit de samedi à dimanche le 2-0 décisif lors de la victoire 2-1 contre les Pittsburgh Penguins. "C'était très énervant avant tout parce que j'ai connu un très bon début de saison avec des buts à la clé", souligne l'attaquant à propos de son inefficacité devant le but lors d'un entretien avec Keystone-ATS. Niederreiter a marqué à treize reprises en 50 matches avec de nombreux assists. C'est une valeur solide pour un joueur qui endosse un rôle défensif. "Cela ne m'oblige pas à penser que je dois marquer 20 ou plus de buts encore", souligne le natif de Coire, âgé de 31 ans. Le contrat donne de la sécurité Niederreiter est un joueur qui gamberge lorsqu'il n'assure pas des points. Entre-temps, le Grison s'est épargné un autre souci puisque son avenir est réglé. Au début du mois de décembre, il a prolongé son contrat qui arrivait à son terme à la fin de la saison jusqu'en 2027 avec un salaire de 4 millions de dollars annuels. Avec son nouveau bail de trois ans, Niederreiter a obtenu la durée de contrat qu'il espérait. Cela montre qu'il a comblé les attentes de la franchise canadienne. Elle profite des services d'un des meilleurs joueurs de la Ligue à la bande. "Je me sens ici toujours plus estimé. Ils savent que je suis une valeur sûre sur le plan défensif", ajoute l'international helvétique. Le double médaillé d'argent aux Mondiaux aspirait également à trois ans parce qu'il veut absolument atteindre la marque de 1000 matches en NHL. Dans la meilleure ligue du monde, seuls les matches de la saison régulière sont pris en compte. Il présente une fiche de 860 parties. Dans le camp suisse, seul Roman Josi (880) se trouve devant lui. "Pour atteindre cette marque, beaucoup de choses doivent bien se dérouler", en est conscient Niederreiter. Retour en Suisse ? Les Jets sont après les New York Islanders, le Minnesota Wild, les Carolina Hurricanes et les Nashville Predators, sa cinquième équipe en NHL. Certes, il serait volontiers resté plus longtemps à Nahsville pour pouvoir jouer avec son bon ami Josi, mais il a appris à apprécier Winnipeg malgré des températures sibériennes après l'échange en février 2023. "C'est une ville qui ne présente pas ses atouts au premier coup d'oeil, mais elle est très agréable", précise Niederreiter qui habite près de la patinoire. A-t-il signé son dernier contrat en NHL ? C'est bien possible. Un avenir familial se dessine. Son amie Cecilia a terminé son Master en droit à l'Université de Zurich et s'attelle à un doctorat. Les deux sont souvent contraints à une relation éloignée. C'est pourquoi Niederreiter, qui joue depuis 2009 en Amérique du Nord, peut bien s'imaginer revenir en Suisse en 2027 et y terminer sa carrière. Mais il veut d'abord réaliser son grand rêve avec Winnipeg, qui est de remporter la Coupe Stanley. Les Jets se trouvent sur le chemin des play-off. Malgré cinq défaites au cours des six derniers matches, ils sont la huitième meilleure équipe de la Ligue et ont largement la meilleure défense (117 buts encaissés). Dans 32 de ses 50 matches, Winnipeg n'a encaissé que deux ou moins de buts. L'entraîneur Rick Bowness est très rigoureux sur l'aspect défensif. Il est un homme au discours clair. Après l'élimination en huitièmes de finale des play-off l'an dernier contre le futur champion Vegas Golden Knights (1-4), il n'avait pas hésité à dire qu'il était dégoûté. Ses n'avaient pas offert de résistance.

Le PSG attendu au tournant, le Bayern au rebond Le Paris SG est attendu au tournant ce mercredi en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions en recevant la Real Sociedad. De son côté, le Bayern Munich sera au rebond contre la Lazio Rome après la gifle reçue samedi face au Bayer Leverkusen en Bundesliga. Le PSG de Luis Enrique, qui déroule en Ligue 1 comme contre Lille samedi (3-1), doit encore prouver qu'il a le niveau pour rivaliser avec les cadors européens et enfin passer les huitièmes de finale, après deux éliminations d'affilée à ce stade. Cette fois, le club de la capitale a évité une confrontation contre les gros calibres que sa deuxième place en phase de groupes rendait probable, héritant au tirage au sort de la modeste Real Sociedad. Modeste mais solide: le club basque a terminé premier de son groupe devant l'Inter Milan, finaliste la saison dernière. Reste qu'une sortie de route du PSG contre le 7e de Liga, novice à ce niveau européen, serait une sérieuse déconvenue à l'heure où le club est contraint d'envisager un possible départ de Kylian Mbappé en fin de saison. Premier élément de réponse mercredi au Parc des Princes. La Lazio, un défouloir pour le Bayern ? Le Bayern Munich a été humilié samedi par le Bayer Leverkusen (3-0) et cela n'arrive pas souvent en Bundesliga, dont le club bavarois a remporté les 11 précédentes éditions. Poreux en défense et incapables de se procurer des occasions de but, l'équipe entraînée par Thomas Tuchel doit réagir en Ligue des champions mercredi à Rome. La Lazio peut nourrir quelques craintes: éliminé en Coupe d'Allemagne par une équipe de 3e division début novembre, le Bayern avait puni le Borussia à Dortmund (4-0); après avoir vrillé contre Francfort le 9 décembre (défaite 5-1), le Bayern avait enchaîné les victoires en championnat.

Le Real Madrid s'en sort toujours Brahim Diaz auteur du but de la victoire pour le Real Madrid. Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Indestructible Real Madrid ! Malgré le poids des absences et la bravoure de l’adversaire, le Real s’en sort toujours. La formation de Carlo Ancelotti a cueilli un succès précieux 1-0 à Leipzig en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Il a été acquis sur une réussite splendide de Brahim Diaz à la 49e minute. Appelé à remplacer Jude Bellingham, l’atout maître de l’équipe, le Marocain a conclu par une frappe imparable un bel effort solitaire au cœur de la défense allemande. Avant ce but, le Real avait souffert face à un Leipzig qui aura eu le mérite de ne nourrir aucun complexe. Une décision heureuse de la VAR qui annulait une réussite de Benjamin Sesko et les bons réflexes d’Andriy Lunin, le remplaçant de Thibaut Courtois, ont permis aux Madrilènes d’arriver à la pause sur un score nul et vierge. Leur mérite fut de mettre le pied sur l’accélérateur après le repos pour justifier enfin leur rang. Toutefois, leur succès n’a tenu qu’à un fil, à la classe plutôt de Lunin, cet Ukrainien de 25 ans qui sort enfin de l’ombre. Une seule alerte Tenant du titre, Manchester City a également gagné à l’extérieur. Les Sky Blues se sont imposés 3-1 à Copenhague grâce à des buts de Kevin De Bruyne (10e), de Bernardo Silva (45e) et de Phil Foden (92e). Face à l’équipe qui avait barré la route à Manchester United en phase de poules, ils n’auront connu qu’une seule frayeur : cette relance catastrophique d’Ederson qui a amené l’égalisation de Magnus Mattsson à la 34e. Manuel Akanji n’est pas sorti du banc. Après son retour aux affaires samedi dernier contre Everton, le Zurichois doit gagner à nouveau sa place de titulaire en défense où il se heurte à une concurrence féroce.

Le 12 sur 12 de Genève Servette contre Ajoie Sami Vatanen (casque jaune) a inscrit le rovisoire 2-0 de Genèfve-Servette à Porrentruy.privoise Image: KEYSTONE/PostFinance Genève-Servette se rapproche de la sixième place de National League occupée par Lugano. Le champion de Suisse ne compte plus que trois points de retard et un match en moins après son succès contre Ajoie (3-1) contre qui il aurait remporté les 12 points en jeu dans cette saison régulière. Contre la lanterne rouge, le champion en titre a viré en tête dès la 5e minute, sur un tir précis de Marc-Antoine Pouliot. Les Genevois ont ensuite contrôlé la rencontre jusqu'au terme de la période intermédiaire, doublant la mise sur leur premier jeu de puissance par Sami Vatanen (25e). Jesse Zgraggen a inscrit son premier but sous le maillot ajoulot (39e). Une réussite qui a ensuite offert un troisième tirs beaucoup plus intéressant. Touché à un poignet, Noah Rod n'a pas terminé la partie. Le doublé de Nussbaumer Davos a également réalisé une bonne opération dans l'optique d'une participation directe aux play-off. Victorieux 6-3 de Zoug, les Grisons sont 7es à trois points de la barre et ce avec deux matches encore à rattraper. Pour battre l'équipe de Suisse centrale, Davos a pu compter sur son gardien Sandro Aeschlimann, auteur d'une prestation XXL De son côté, Valentin Nussbaumer a marqué deux fois dans la troisième période.

Lausanne se rapproche des play-off Ken Jäger a trouvé la faille sur le 2-1 Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Lausanne s'est rapproché d'une qualification pour les play-off de National League. A Malley, les Vaudois ont dominé Bienne 5-2. Cela aurait dû être le tournant du match, le moment où Lausanne enfonce le clou pour prendre définitivement la mesure de Bienne. Lorsque Ken Jäger a inscrit le 2-1 à la 22e, les Seelandais ont demandé un coach's challenge pour un éventuel hors-jeu. Après visionnage, les arbitres ont confirmé le but et Bienne a reçu une pénalité pour avoir retardé le jeu. Sept secondes plus tard, c'est Yakovenko qui a sorti le puck de la surface de jeu et entraîné une nouvelle pénalité. Les Vaudois ont donc bénéficié de 113 secondes de double supériorité numérique. Et ils n'en ont absolument rien retiré. Djoos a bien eu une occasion dans un angle fermé, mais Säteri s'est montré à son avantage. Les joueurs de Geoff Ward ont pourtant quand même pu doubler leur avance à la 27e. A la suite d'un bel effort de Raffl, c'est Bozon qui a pu signer un doublé et son 15e but de l'exercice. Lors du tiers initial, les Lausannois avaient été les premiers à se mettre en évidence par l'entremise de Bozon. A la 10e, le Français avait récupéré un puck perdu par les Seelandais à la ligne bleue vaudoise et avait ensuite battu imparablement le gardien Säteri. Les Biennois avaient répondu à 18e au terme d'une action un peu bizarre. Bachofner hérita du puck avant de tromper parfaitement Pasche d'un lancer en lucarne. Après vingt premières minutes plutôt à l'avantage des Biennois, les Lions ont retrouvé des couleurs. Sans un but annulé de Pilut à la 53e pour un contact de Marti sur Säteri, les supporters vaudois auraient pu se détendre avant la 60e. Car même si Riat a inscrit le 4-1 à la 56e, Yakovenko a réduit la marque 27 secondes plus tard. Et Matikainen a sorti son gardien alors qu'il restait près de 3'30 à jouer! Ce succès permet au LHC, 4e, de récupérer trois points d'avance sur Berne. Quant à Bienne, cette défaite hypothèque une place dans le top 6. Les victoires de Genève et de Davos n'arrangent en plus pas franchement les affaires des Biennois qui ont sept longueurs de retard sur le 6e Lugano.

Roman Mityukov 6e de la finale du 100 m dos Roman Mityukov: une première finale encourageante à Doha. Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Roman Mityukov a pris la sixième place de la finale du 100 m dos des Championnats du monde de Doha. Le Genevois a nagé en 53’’64, soit le même chrono réussi la veille en demi-finale. Il est resté à 0’’32 de son record de Suisse dans une course remportée en 52’’68 par l’Américain Hunter Armstrong. Le Genevois n’a peut-être pas décroché la lune au Qatar, mais la place et le temps l’autorisent à nourrir les plus grands espoirs pour le 200 m dos. Sur sa distance de prédilection, il a les moyens de faire aussi bien que l’an dernier à Fukuoka où il s’était paré de bronze. Les séries auront lieu jeudi et la finale vendredi. "Ce n’est pas trop mal..., avoue Roman Mityukov au micro de Swiss Aquatics. Le 100 m n’est pas une distance sur laquelle je m’entraîne énormément. J’ai cherché à partir moins vite que la veille pour soigner le retour. Mais j’étais à la limite. Dans l’optique du 200 m dos, je suis satisfait. Je me dis que je n’avais jamais nagé un 100 m aussi vite en pleine saison. »

Contrat prolongé pour Patrick Fischer jusqu'en 2026 Patrick Fischer peut avoir le sourire. Il restera à la tête de l'équipe de Suisse jusqu'en 2026. Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER La Fédération suisse de hockey sur glace a prolongé le contrat de son coach Patrick Fischer et de son adjoint le Suédois Tommy Albelin jusqu'en 2026. Une échéance qui fera de Fischer le coach pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina et le Championnat du monde qui aura lieu en Suisse à Zurich et Fribourg. Deux jours après un tournoi en Suède, qui s'est soldé par trois défaites, la FSHG a décidé de rendre publique la prolongation du contrat du coach national et de son assistant. Fischer en est à sa neuvième saison à la tête de l'équipe de Suisse. Il avait pris la succession du Canadien Glen Hanlon, après un court intérim de John Fust, en décembre 2015. Il avait dirigé son premier match le 18 décembre dans la glacière d'Arosa avec un succès 2-1 contre la Norvège. Fischer a connu son apogée avec la médaille d'argent au Championnat du monde 2018 à Copenhague après une finale perdue aux tirs au but contre la Suède. Sa mission est désormais de préparer au mieux l'équipe nationale pour les Jeux olympiques de Cortina et Milan et pour le Mondial à domicile. Les hommes de la situation Pour mener à bien sa tâche, Fischer sera toujours accompagné du Suédois Tommy Arbelin (59 ans). Double vainqueur de la Coupe Stanley, il se trouve au côté de Fischer depuis juillet 2016. Il s'occupe en particulier du jeu défensif. Lars Weibel, directeur du sport à la Fédération suisse, est convaincu que les deux techniciens sont les hommes de la situation. "Avec le reste du staff, ils permettront à l'équipe de poursuivre son développement en vue des Jeux olympiques 2026 et du Mondial à domicile", laisse-t-il entendre dans un communiqué de la Fédération suisse. Patrick Fischer est, lui aussi, satisfait de la prolongation de contrat: "Encadrer cette talentueuse équipe suisse dans son processus de développement en tant que head coach est un immense privilège et m'emplit de fierté. Nous nourrissons de grandes ambitions et souhaitons proposer un hockey sur glace efficace et attractif et atteindre nos objectifs sportifs", a-t-il déclaré.

Bo Henriksen quitte le FC Zurich pour Mayence L'entraîneur danois Bo Henriksen rejoint la Bundesliga. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Bo Henriksen n'est plus l'entraîneur du FC Zurich. Le Danois, qui venait d'annoncer qu'il ne prolongerait pas son contrat à la fin de la saison, rejoint immédiatement Mayence 05 en Bundesliga. Murat Ural et Umberto Romano, ses assistants, conduiront l'entraînement du 3e de Super League jusqu'au terme de la saison, annonce le club zurichois dans un communiqué. Malgré son bon classement, le FC Zurich ne respirait pas la sérénité. Ainsi, le technicien danois avait annoncé la semaine dernière qu'il ne poursuivrait pas l'aventure au Letzigrund au-delà de la fin du championnat. Il a finalement profité de l'opportunité de Mayence, qui vient de se séparer de son entraîneur, pour rejoindre une équipe où évoluent les deux Suisses Edimilson Fernandes et Silvan Widmer.

Malorie Blanc gravement blessée au genou Malorie Blanc est gravement bless Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Grand espoir du ski alpin suisse, Malorie Blanc est obligée de mettre un terme à sa saison prématurément après une chute lors de la descente de Coupe d'Europe samedi à Crans-Montana. La Valaisanne de 20 ans s'est déchiré le ligament croisé antérieur ainsi que le ménisque extérieur. La gravité de la blessure a été révélée par une IRM passée dans une clinique de Zurich. Athlète du cadre B de Swiss-Ski, elle devait effectuer ses débuts en Coupe du monde cette semaine, également à Crans-Montana. Elle sera opérée prochainement en Valais. Blanc a récemment brillé aux Championnats du monde juniors en France avec l'or en Super-G et dans le combiné par équipes. Elle a également décroché l'argent en descente.