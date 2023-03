Scheffler sacré et numéro 1 mondial ++ New Jersey victorieux

Players Championship: Scheffler s'impose et redevient no 1 Scottie Scheffler a fait coup double dimanche en Floride Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Scottie Scheffler avait la certitude de redevenir no 1 mondial s'il finissait dans le top 5 du Players Championship. L'Américain n'a pas manqué de faire coup double en remportant l'épreuve, considérée comme le cinquième Grand Chelem, dimanche en Floride. Scheffler (26 ans) déloge du trône l'Espagnol Jon Rahm, qui a abandonné en cours de tournoi, malade. Avec le Nord-Irlandais Rory McIlroy, qui a également occupé ce siège ces dernières semaines, c'est un jeu de chaises musicales qui se répète au sommet du golf mondial. Cela n'enlève rien à la performance de Scottie Scheffler qui, à un mois de remettre son titre en jeu au Masters d'Augusta, brille par sa régularité dans l'excellence. Il en est à six victoires sur le circuit nord-américain PGA depuis sa première glanée il y a 13 mois à l'Open de Phoenix, où il a conservé son titre le mois dernier. "J'essaie juste de m'améliorer un peu plus à chaque fois, de ne pas trop réfléchir aux résultats, tout en en obtenant, heureusement, de bons. Ce dont je suis très reconnaissant", a-t-il réagi à chaud dimanche après son triomphe. Scottie Scheffler a pris les commandes du Players au terme du troisième tour avec deux coups d'avance sur la concurrence. Une avance portée à cinq finalement, en rendant une carte de 69 (cinq birdies, deux bogeys) lors de son 4e tour, pour totaliser -17. L'Anglais Tyrrell Hatton, auteur du meilleur score du jour (65), a fait un bond de 24 places pour finir 2e. L'Américain Tom Hoge, qui a établi la carte record (62) du parcours de Sawgrass la veille, et le Norvégien Viktor Hovland se partagent le troisième rang.

Les Devils gagnent le choc au sommet Jack Hughes (86) a r�ussi 1 but et 2 assists dimanche face aux Hurricanes Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Les Devils ont dominé les Hurricanes 3-0 dimanche en NHL pour cueillir leur troisième succès consécutif. New Jersey rejoint ainsi ses adversaires du jour en tête de la Metropolitan Division. Aucun Suisse n'a brillé sur le plan comptable dans le camp des Devils, Timo Meier cadrant tout de même 4 tirs et Nico Hischier 1. Jonas Siegenthaler (1 tir également) était cependant présent sur la glace lors des trois buts des Devils, inscrits par Jack Hughes (1 but et 2 assists dimanche) et Jesper Bratt (2 buts). Akira Schmid a quant à lui assisté du banc à la performance de choix du gardien titulaire Vitek Vanecek. Celui-ci a réussi 32 arrêts pour signer son troisième blanchissage de la saison et permettra à New Jersey de revenir à hauteur de Carolina avec 94 points, mais en ayant encore 16 matches à jouer contre 17 pour les Hurricanes. Roman Josi et Nino Niederreiter ont quant à eux brillé dimanche. Le défenseur bernois des Predators a réussi ses 40e et 41e assists dans cet exercice 2022/23 lors d'un match gagné 5-4 après prolongation par Nashville à Anaheim. L'attaquant grison des Jets a, lui marqué son 21e but de la saison dans une rencontre remportée 3-2 par Winnipeg à Tampa Bay.

Tournoi WTA 1000 d'Indian Wells: Jil Teichmann prend la porte Jil Teichmann: parcours termin� � Indian Wells Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Le parcours de Jil Teichmann (WTA 39) a pris fin à Indian Wells. En 16es de finale, la Suissesse a subi la loi de la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 103), victorieuse 3-6 6-3 6-1 en 2h17. La Seelandaise, après avoir remporté le premier set, a progressivement perdu le fil de son jeu. La perte de la deuxième manche lui a visiblement fait mal mentalement, car elle a ensuite totalement lâché lors du set décisif face à une adversaire qui avait dû passer par les qualifications pour entrer dans le tableau principal de ce tournoi WTA 1000. Il demeure que ce résultat ne constitue pas forcément une énorme surprise pour les spécialistes. Rebecca Peterson avait en effet récemment disputé la finale d'un tournoi WTA au Mexique. Face à Teichmann, la Suédoise s'est notamment montrée meilleure sur son premier service, avec un pourcentage de succès de 71% contre 54% seulement pour la Seelandaise.

Josh Holden dirigera le HC Davos dès la saison prochaine Josh Holden dirigera le HC Davos Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Josh Holden sera l'entraîneur du HC Davos à partir de la saison prochaine. Le Canado-Suisse a signé un contrat de deux ans avec le club grison. Depuis 2018, Holden (45 ans) était l'un des assistants de Dan Tangnes à Zoug. A Davos, l'ancien bouillant joueur aura deux assistants, Waltteri Immonen et Glen Metropolit. Le duo assure actuellement l'intérim après le limogeage de Christian Wohlwend en janvier. Davos, 5e de la qualification, affrontera les Zurich Lions (4e) en quarts de finale des play-off. Comme attaquant, Holden a évolué longtemps sur les patinoires suisses. Il a porté le maillot de Fribourg-Gottéron, des Langnau Tigers et de Zoug, où il a passé dix ans.

Super League: pas de vainqueur au Parc Saint-Jacques Andi Zeqiri a sauv� B�le de la d�faite Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle a préservé son invincibilité en Super League depuis qu'Heiko Vogel a pris place sur le banc. Les Rhénans ont toutefois été accrochés à domicile 1-1 par Saint-Gall lors de la 24e journée. Ce résultat n'arrange aucun des deux clubs. Le FCB reste englué dans le ventre mou du classement, alors que les Brodeurs ont manqué l'occasion de s'emparer de la 2e place. Ils ont pourtant mené grâce à une réussite de Latte Lath (52e), mais Zeqiri (82e) a pu égaliser. Dans un duel entre mal classés, les Grasshoppers ont fait la bonne affaire en l'emportant 2-1 contre Winterthour. Dadashov (41e) et Schettine (63e) ont marqué pour les Sauterelles, alors que Rodriguez avait remis provisoirement les équipes à égalité peu après la pause (47e).

Premier League: le leader sans problème Trois passes d�cisives pour Leandro Trossard contre Fulham Image: KEYSTONE/AP/Ian Walton Arsenal continue de se rapprocher du titre en Premier League. Lors de la 27e journée, Granit Xhaka et ses coéquipiers ont gagné 3-0 sur la pelouse de Fulham. Il n'a fallu qu'une mi-temps pour que le leader s'adjuge ce derby londonien. Gabriel (21e), Martinelli (26e) et Odegaard (45e) ont concrétisé la domination des hommes de Mikel Arteta, avec à chaque fois une passe décisive de Trossard. Cette victoire permet aux Gunners de conserver cinq points d'avance sur Manchester City. Troisième du classement, Manchester United a été accroché 0-0 à Old Trafford par la lanterne rouge Southampton. Les Red Devils accusent seize points de retard sur le leader, avec un match de moins.

Tirreno - Adriatico: victoire finale de Primoz Roglic Primoz Roglic tient d�j� la grande forme Image: KEYSTONE/AP Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté Tirreno-Adriatico pour la deuxième fois après 2019. Il a impressionné en gagnant trois des sept étapes de la course italienne. Le triple vainqueur du Tour d'Espagne (2019 à 2021) a terminé dans le peloton à San Benedetto del Tronto l'ultime étape sans difficulté réglée au sprint par le Belge Jasper Philipsen (Alpecin), qui a ainsi fêté sa deuxième victoire de la semaine italienne. Roglic (33 ans) succède au palmarès à son compatriote Tadej Pogacar, vainqueur des deux dernières éditions mais qui avait choisi cette semaine de disputer Paris - Nice, où il s'est aussi imposé. Roglic a conquis le "Trident de Neptune" remis au vainqueur de la "Course des deux mers" reliant la mer Tyrrhénienne à l'Adriatique, en s'imposant dans les trois étapes majeures, jeudi, vendredi et samedi: une véritable démonstration de force du Slovène, bien aidé par son équipier de luxe Wout van Aert, en vue du Tour d'Italie (6-28 mai). Objectif Giro Le Giro est l'objectif no 1 de Roglic, qui aura notamment comme adversaire principal sur le papier le Belge Remco Evenepoel. "Je ne pense avoir déjà débuté une saison aussi bien", avait-il savouré après avoir décroché sa troisième étape samedi, "C'est vraiment top d'être de retour et de courir avec les gars. Il semble que je serais déjà prêt à démarrer le Giro, mais c'est en mai, donc on va voir, ce n'est que le début de la saison", avait-il souligné. L'ancien champion de saut à skis n'avait plus couru depuis sa lourde chute sur la Vuelta, en septembre, après avoir déjà chuté au Tour de France. Il s'était fait opérer en octobre pour stabiliser son épaule droite et était arrivé en Italie "sans pression et sans viser un résultat en particulier", selon les propos de son directeur sportif Merijn Zeeman. Pidcock chute Serrée malgré tout en l'absence de l'ogre Pogacar, la course s'est conclue par des écarts assez serrés. Roglic devance au classement général final le Portugais João Almeida de 18 secondes et le Britannique Tao Geoghegan Hart de 23 secondes. Le Britannique Tom Pidcock, vainqueur des Strade bianche il y a huit jours, a lui abandonné au cours de cette ultime étape après une chute.

Super League: Lucerne surprend Servette chez lui Meyer transforme le penalty de la victoire pour Lucerne Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Servette a concédé sa première défaite de la saison à domicile lors de la 24e journée de Super League. Les Genevois ont été battus 1-0 par Lucerne et ont fini le match à neuf. Le Stade de Genève était à la fête dimanche à l'occasion du 20e anniversaire de son match inaugural, le 13 mars 2003. Le Servette FC était donc attendu sous son meilleur jour pour la venue de Lucerne. Mais les hommes d'Alain Geiger ont dû courber l'échine à domicile au terme d'une partie frustrante. Sur les montants Après vingt minutes initiales pauvres en occasions, les Servettiens ont vu deux de leurs occasions repoussées par les montants (29e et 35e). Lucerne a également visé le cadre peu avant la pause (40e). C'est au retour des vestiaires que les choses ont basculé en faveur des visiteurs. Une faute dans la surface de Kevin Mbabu (50e) a offert un penalty au FCL que Max Meyer ne s'est pas fait prier pour convertir. Un Mbabu qui a ensuite été expulsé pour un second carton jaune (77e). Crivelli a lui vu rouge directement (88e), alors que les visiteurs ont aussi eu droit à une expulsion pour deux avertissements (Dräger/95e). Le onze de Mario Frick, deuxième meilleure équipe de la saison à l'extérieur, a parfaitement su limiter les offensives servettiennes afin de quitter le stade avec les points de la victoire.

Tadej Pogacar remporte Paris - Nice dès sa première participation Tadej Pogacar a survol� Paris - Nice cette semaine Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Tadej Pogacar a remporté en solitaire la 8e et dernière étape de Paris - Nice, dont il s'est évidemment aussi adjugé le classement général. Le Suisse Gino Mäder a bouclé la semaine au 5e rang. Irrésistible lors de l'ultime étape, Pogacar (UAE Emirates) a donc inscrit Paris - Nice à son palmarès dès sa première participation. Il a devancé le Français David Gaudu, qui a réussi à s'intercaler dans le duel au sommet entre le Slovène et le Danois Jonas Vingegaard. Maillot jaune sur le dos, Pogacar s'est envolé dans le col d'Eze, la dernière ascension de cette 81e édition, pour remporter en solitaire sa troisième victoire d'étape avec 33 secondes d'avance sur Vingegaard et Gaudu. Au classement général, il finit 53 secondes devant Gaudu et 1'38 devant Vingegaard qui l'avait détrôné sur le Tour de France l'an passé. Un rêve "Je n'avais encore jamais participé à cette course. Cela a toujours été mon but de gagner Paris-Nice, c'était même un rêve, donc c'est incroyable", a-t-il commenté après avoir franchi la ligne d'arrivée en faisant une révérence au public. "Le niveau était très élevé. Alors partager le podium avec Gaudu et Vingegaard est très spécial, ce sont deux excellents coureurs. Si je ne gagne plus rien jusqu'à la fin de la saison, elle sera quand même réussie", a-t-il ajouté. Irrésistible depuis le début de la saison, "Pogi" compte désormais neuf succès en treize jours de course en 2023, dont deux classements généraux avec aussi une victoire sur le Tour d'Andalousie. Possédant douze secondes d'avance sur Gaudu au matin de la 8e et dernière étape, il a assis sa domination en se dressant sur les pédales dans la partie la plus raide du col d'Eze, le chemin des Vinaigriers, à quatre kilomètres du sommet et une vingtaine de bornes de l'arrivée. Personne n'a réussi à le suivre et il a rapidement creusé un écart de près d'une minute dans cette dernière étape courte (118 km) et nerveuse, truffée de côtes et sans un mètre de plat, courue sous un soleil estival. La meilleure défense "L'attaque est la meilleure défense. Je connais ces routes par coeur, je m'entraîne souvent par ici, je connaissais les montées, je savais ce que j'avais à faire pour arriver seul au sommet", a conclu Pogacar qui réside à Monaco. Classé 10e de l'étape à 43 secondes du vainqueur, Gino Mäder a montré de belles choses durant la semaine. Le Suisse termine 5e du général final à 2'56 de l'extraterrestre Pogacar.

Premier succès en Coupe du monde pour Kalle Koblet Kalle Koblet, ici aux JO, a remport� son premier succ�s en Coupe du monde de snowboardcross Image: KEYSTONE/AP/LEE JIN-MAN Kalle Koblet a remporté sa première course de Coupe du monde en snowboardcross. Le Zurichois de 25 ans s'est imposé à la Sierra Nevada devant l'Espagnol Lucas Eguibar et le Français Loan Bozzolo. Jusqu'à présent, le meilleur résultat de Koblet en Coupe du monde était une deuxième place. Il avait également obtenu deux troisièmes places dans sa carrière, notamment en décembre dernier à Cervinia en Italie. Le timing de Koblet est assez intéressant puisque les prochaines courses de Coupe du monde se tiendront mercredi et jeudi à Veysonnaz. Chez les femmes, Sophie Hediger a été la meilleure Suissesse avec une 9e place.

Géant de Kranjska Gora: Intouchable, Odermatt s'assure le globe Marco Odermatt, simply the best Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Pizzato Marco Odermatt évolue sur sa propre planète. Le Nidwaldien a remporté le 2e géant de Kranjska Gora devant Henrik Kristoffersen pour s'assurer le globe de la discipline. Onzième victoire de la saison, 22e succès en carrière, Marco Odermatt gravit les échelons du ski suisse au pas de charge. En Slovénie, le Federer des lattes n'a pas été exempt de tout reproche, mais sa capacité à conserver de la vitesse lui permet de commettre parfois quelques petites erreurs. En tête après le tracé matinal, le champion olympique et champion du monde a dû cravacher pour aller chercher son 20e podium de la saison. Parce que Henrik Kristoffersen, très à l'aise sur la Podkoren, a mis la pression. Coupable d'un écart avant le plat, Odi n'a jamais paniqué et a continué à mettre ses skis sous tension pour finalement triompher avec 0''32 d'avance. Alexis Pinturault complète le podium pour un trio quasi identique à celui de samedi. Déjà vainqueur du globe du Super-G et du général, le démon blond enlève celui du géant pour la deuxième saison consécutive. Cette 22e victoire l'installe désormais seul au quatrième rang des skieurs suisses. Ne restent devant lui que Pirmin Zurbriggen (40), Peter Müeller (24) et Michael von Grünigen (23). A Soldeu lors des finales, le Nidwaldien pourrait bien rejoindre ses prestigieux aînés. Et dans le même temps, Odermatt n'est désormais plus très loin du record de points d'Hermann Maier (2000). L'athlète de Suisse centrale compte 1826 points avec encore trois courses à disputer en Andorre. Aura-t-il les ressources physiques nécessaires pour aller chercher cette marque? Réponse dès mercredi avec la descente. Les autres Suisses ont cette fois terminé un peu plus loin. Loïc Meillard a pris la 11e place, Gino Caviezel la 12e et Thomas Tumler la 16e. Repoussé au 18e rang à l'issue de la première manche à la suite d'une grosse erreur, inhabituelle pour lui, Loïc Meillard a pu s'offrir une jolie remontée. Mais avec plus de trois secondes de retard, impossible d'imaginer entrer dans le top 8. Excellent 6e la veille, Gino Caviezel a eu un peu moins de grinta sur les skis lors de la course dominicale. Quant à Justin Murisier, il peut tirer un trait sur sa saison de géant sur une 27e place. Le Bagnard n'a jamais vraiment pu se donner à fond après son opération de l'hernie discale. Mais il sera tout de même présent en Andorre puisqu'il fait partie des dix meilleurs supergéantistes du monde. Sixième Helvète qualifié sur le deuxième parcours, Livio Simonet a lui connu l'élimination.

Fanny Smith triomphe à Veysonnaz Fanny Smith s'est impos�e � Veysonnaz Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Fanny Smith a renoué avec la victoire en Coupe du monde à Veysonnaz. La Vaudoise a remporté l'antépénultième course de la saison en devançant Jade Grillet Aubert et Tiana Gairns. Il s'agit de la première victoire depuis deux ans et de la 30e au total en Coupe du monde pour la 3e des derniers Mondiaux. La Vaudoise de 30 ans a profité de l'absence de Sandra Näslund qui a ressenti des douleurs au genou droit après une chute à l'entraînement. La championne du monde suédoise avait enchaîné 17 victoires en Coupe du monde. Sans Näslund, Smith était clairement la plus forte en Valais. La sextuple médaillée aux championnats du monde et double médaillée de bronze olympique, qui s'était blessée au ménisque et avait subi une commotion cérébrale avant les Mondiaux, n'a commis aucune erreur et s'est imposée avec brio dans toutes ses manches. "Il ne pourrait pas y avoir de meilleur endroit pour gagner", a déclaré Smith. Talina Gantenbein, Sixtine Cousin et Saskja Lack ont été éliminées en quarts de finale. Chez les messieurs, Marc Bischofberger a été le meilleur Suisse avec son 7e rang. Jonas Lenherr a été éliminé dès les seizièmes de finale, tandis que le débutant de 25 ans Sandro Lohner a tout de même atteint les huitièmes de finale. Comme l'an passé, la victoire est revenue au Suédois David Mobärg, devant le Japonais Ryo Sugai et le Canadien Reece Howden, leader du classement général de la Coupe du monde. L'équipe de Suisse n'a pas franchement pu rivaliser avec Ryan Regez, Alex Fiva, Romain Détraz, Gil Marin et Niki Lehikoinen toujours blessés. Vendredi et samedi prochains, les deux dernières courses de la saison auront lieu à Craigleith au Canada. Fanny Smith se bat encore pour la 2e place au général derrière l'intouchable Näslund. Une 2e place récupérée grâce à sa victoire à Veysonnaz. Chez les hommes, c'est le Canadien Reece Howden qui est en tête.

Géant de Kranjska Gora: Odermatt en tête après la 1re manche Marco Odermatt en t�te apr�s la premi�re manche du g�ant de Kranjska Gora Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati On prend les mêmes...Marco Odermatt est en tête après la première manche du deuxième géant de Kranjska Gora où il devance de 0''28 Alexis Pinturault et de 0''47 Henrik Kristoffersen. Vainqueur samedi de sa dixième course de la saison, Marco Odermatt est en lice pour réaliser le doublé en Slovénie et ajouter un nouveau succès à son incroyable hiver. Le Nidwaldien a fait la différence sur la fin du tracé, mais le Federer de la latte a aussi semblé montrer des signes de fatigue dans l'aire d'arrivée. Bien sur ses skis, Alexis Pinturault devrait être un vrai rival en deuxième manche. Cela s'est en revanche très mal passé pour Loïc Meillard. Coupable d'une grosse erreur, inhabituelle pour lui, le vice-champion du monde pointe au 17e rang à 3''28. Il devance Justin Murisier qui n'a jamais trouvé le bon rythme sur un parcours très tournant qu'il n'affectionne guère. Excellent 6e la veille, Gino Caviezel accuse un retard de 2''21 sur son chef de file. Mais le Grison n'est pas si loin lorsque l'on regarde la place (10e). Thomas Tumler est provisoirement 22e à 4''02. A voir si cela suffira pour entrer en seconde manche dès 12h30.

Nouveau record personnel pour Hischier Hischier (13, � gauche) marque le 2-0 pour les Devils en d�viant un tir de Severson Image: KEYSTONE/AP/Graham Hughes La soirée de samedi fut belle pour Nico Hischier et les Devils en NHL. Auteur d'un but et d'un assist dans un match gagné 3-1 par New Jersey à Montréal, le centre valaisan a battu son record personnel sur une saison. Désigné première étoile de cette rencontre, Nico Hischier affiche désormais 61 points (28 buts, 33 assists) à son compteur 2022/23, avec encore 17 matches au programme en saison régulière. Il en avait réussi 60 lors du précédent championnat, en 70 parties. Titularisé pour la deuxième fois en 24 heures devant le filet des Devils, Akira Schmid a fêté sa deuxième victoire de suite en effectuant 23 parades. Jonas Siegenthaler et Timo Meier sont restés plus discrets au sein d'une équipe qui affiche le troisième meilleur total de la Ligue - et de la Conférence Est - avec 92 points. Un autre Suisse a trouvé le chemin des filets samedi en NHL. Denis Malgin a ouvert la marque pour l'Avalanche, après 2'00'' dans une partie gagnée 3-2 par Colorado face aux Coyotes de Janis Moser, d'un superbe tir du revers. L'attaquant soleurois en est à 3 buts dans ses quatre derniers matches. Nino Niederreiter a, lui, été crédité d'un assist lors d'une rencontre remportée 5-4 après prolongation par Winnipeg sur la glace des Florida Panthers. L'attaquant grison a réussi 5 points en six matches depuis son arrivée chez les Jets.