Schwizer: un dernier parcours fatal ++ Malgin décisif à Los Angeles

Pius Schwizer: un dernier parcours fatal Pius Schwizer et Vancouver auront Image: KEYSTONE/EPA/CONSTANTIN ZINN Déception pour Pius Schwizer à Omaha ! Le Soleurois a dû se contenter de la sixième place de la finale de la Coupe du monde après avoir pourtant abordé la dernière épreuve en tête du classement. Montant Vancouver, le cavalier de 60 ans a commis deux erreurs lors de son ultime parcours pour laisser la victoire au Suédois Henri von Eckermann. Le no 1 mondial a, en revanche, réussi un sans-faute pour imposer une immense pression sur les épaules de Pius Schwizer qui fut le dernier cavalier à s'élancer. Malgré une erreur, Pius Schwizer avait parfaitement limité la casse lors du premier parcours disputé samedi. Il a, ainsi, pu caresser très longtemps le rêve d'offrir à la Suisse un troisième succès de rang dans cette épreuve après Steve Guerdat en 2019 et Martin Fuchs en 2022. Décevant lors des deux premières journées, Martin Fuchs, justement, s'est parfaitement repris samedi. Le Zurichois n'est allé qu'une seule fois à la faute pour gagner sept rangs et se classer à la huitième place. Troisième Suisse en lice dans le Nebraska, le Genevois Edouard Schmitz a terminé au 23e rang.

Denis Malgin décisif à Los Angeles Denis Malgin jubile apr�s son deuxi�me but. Image: KEYSTONE/AP/Marcio Jose Sanchez Denis Malgin a signé un nouveau doublé pour l'Avalanche. Le Soleurois a été l'un des grands artisans du succès 4-2 de Colorado à Los Angeles. Face à des Kings toujours privés de Kevin Fiala, Denis Malgin, récompensé par la troisième étoile, a ouvert le score après 88'' de jeu avant de signer le 4-2 à la 47e pour son 20e point de la saison (12 buts/8 assists). Il avait déjà réussi un doublé le 20 mars dernier face à Chicago. Le transfuge de Vancouver sera sans doute appelé à tenir un rôle important lors des play-off pour une équipe qui nourrit l'ambition de conserver sa couronne et qui a, samedi, remporté un... neuvième match de suite à l'extérieur. Janis Moser a également brillé. Le défenseur biennois a, en effet, dépassé le seuil des 30 points avec ses deux passes décisives lors du succès 5-4 à domicile d'Arizona devant Anaheim. Après avoir égalisé à 36'' de la sirène, les Coyotes ont forcé la décision grâce à une réussite de Barrett Hayton après 4'00'' de jeu dans la prolongation pour infliger aux Ducks une... dixième défaite de rang. Sur leur glace de Winnipeg, les Jets ont cueilli un succès capital face à Nashville toujours orphelin de son capitaine Roman Josi. Nino Niederreiter et ses coéquipiers se sont imposés 2-0 grâce à des réussites de Neal Pionk et de Mark Scheifele et grâce aussi aux 28 arrêts de Connor Hellebuyck. Les Jets possèdent un point d'avance sur Calgary et trois désormais sur Nashville dans la lutte pour la dernière wild card de la Conférence Ouest. A l'Est, New Jersey n'a rien pu faire pour s'opposer à la marche en avant de Boston. La meilleure équipe de la saison régulière a enlevé une 62e victoire grâce à un doublé de Pavel Zacha inscrit lors des cinq premières minutes de la rencontre.

Deux points qui peuvent tout faire basculer Belinda Bencic: la finale de Charleston est � la fois si proche et si lointaine... Image: KEYSTONE/AP/Mic Smith Belinda Bencic (WTA 11) est à deux points de se retrouver dans une position idéale lors de sa demi-finale de Charleston contre Jessica Pegula (WTA 3). Deux points qui peuvent tout faire basculer. La partie a été interrompue par la pluie sur le score de 7-5 6-6 pour Belinda Bencic. Seulement, la St. Galloise est menée 4/2 dans le jeu décisif du deuxième set. Le match reprendra ce dimanche à 11.30 (17.30) en Suisse. La gagnante défiera ensuite Ons Jabeur (WTa 5) en finale de ce tournoi sur terre battue. La Tunisienne s'est imposée 7-5 7-5 devant Daria Kasatkina (WTA 8) dans une rencontre perturbée également par la pluie avec une interruption de plus de trois heures alors que la Russe menait 5-3 au premier set. On rappellera que Belinda Bencic avait enlevé ce tournoi de Charleston l'an dernier à la faveur d'un succès sur... Ons Jabeur en finale.

Le Canada ferme la porte aux Suisses Pas de finale pour Yannick Schwaller et le CC Gen�ve. Image: KEYSTONE/AP/Adrian Wyld La Suisse ne disputera pas ce dimanche la finale du Championnat du monde d'Ottawa. La formation de Yannick Schwaller n'a pas pu cueillir une neuvième victoire de rang. Le CC Genève a été battu 7-5 par le Canada en demi-finale. Il affrontera l'Italie pour le bronze alors que la finale opposera les Canadiens aux Ecossais. On rappellera que la Suisse n'a plus disputé la finale d'un championnat du monde depuis 20 ans déjà... Victorieux du Canada lors de leur premier match du round-robin, Pablo Lachat, Sven Michel, Yannick Schwaller et Benoît Schwarz ont laissé passer leur chance au neuvième end. Incapables d'exploiter l'avantage de la dernière pierre, ils ont laissé la main aux Canadiens qui ont su conclure au dernier end. Avec une réussite de 84 % contre 93 % à leurs adversaires, les Suisses ont évolué en retrait par rapport à leurs derniers matches. Dans le duel des no 4, Benoît Schwarz a, ainsi, été largement dominé par Brad Gushue. Ce dimanche, la Suisse tentera de prendre sa revanche sur l'Italie, la seule équipe à l'avoir battue lors du round-robin. Les Italiens se sont inclinés 9-8 face à l'Ecosse après un end supplémentaire.

Un nouveau derby du Rhône sans vainqueur Pas de vainqueur entre le Genevois Kevin Mbabu (� gauche) et le S�dunois Reto Ziegler. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Troisième derby du Rhône de la saison et troisième nul ! Malgré les treize points d'écart entre les deux équipes au classement, le Servette FC n'a toujours pas pris la main face au FC Sion. Trois jours après leur élimination mortifiante en demi-finale de la Coupe de Suisse aux tirs au but face au Lugano, les Genevois ne sont pas parvenus à concrétiser une supériorité évident dans le jeu. Sans Mario Balotelli mais avec un supplément d'âme indéniable par rapport à ses dernières sorties, le FC Sion ne méritait peut-être pas de perdre. Après la victoire miraculeuse à Lucerne, ce 2-2 à Tourbillon face à son meilleur ennemi confirme que l'équipe a retrouvé un souffle de vie. Suivi par 11'850 spectateurs, ce derby a proposé un spectacle riche en rebondissements. Les deux formations ont, en effet, toutes les deux mené au score. Enzo Crivelli l'a ouvert à la 23e et Miroslav Stevanovic l'a scellé à la 69e. Entre-temps, Sion a marqué sur un penalty d'Anto Grgic (34e) et sur une tête d'Itatinga (56e), qui a surgi sur un coup franc merveilleusement botté par Reto Ziegler. Auteur de deux arrêts magnifique sur une frappe de Dereck Kutesa à la 27e et sur une tête de Crivelli à la 63e, Heinz Lindner a peut-être été l'homme fort de ce derby. On ne finira jamais de se demander où serait le FC Sion sans son gardien autrichien... Avec ce résultat, Servette compte cinq points d'avance sur St-Gall et Lugano qui jouent lundi. Quant au FC Sion, il a pris une petite longueur d'avance sur le FC Wintetrhour qui reçoit le FC Lucerne lundi.

Ajoie à un succès du maintien Guillaume Asselin a ouvert la marque pour Ajoie Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Ajoie n'est plus qu'à une victoire de son maintien en National League. Lors de l'acte V du barrage de promotion-relégation, les Jurassiens ont dominé La Chaux-de-Fonds 2-1 à Porrentruy. Au bord du gouffre mardi dernier, voilà les joueurs de Julien Vauclair en position de force. Depuis leur victoire à la 93e minute du troisième match, les Ajoulots ont remis les pendules à l'heure. Désormais, ils assument clairement leur statut de club de l'élite et le HCC ne trouve plus la solution. La partie a commencé de la meilleure des manières avec un penalty transformé par Guillaume Asselin après 77 secondes de jeu. L'attaquant québécois est en train de devenir la vraie pièce maîtresse du HCA puisque c'est lui qui a servi Thibault Frossard pour le 2-0 de la 25e. A noter tout de même la performance moyenne du gardien Östlund en la circonstance. Les Neuchâtelois ont poussé en fin de rencontre et fini par trouver l'ouverture par Bengtsson à trente secondes de la fin. Mais ce réveil fut trop tardif pour changer l'issue de la rencontre. Les deux équipes se retrouveront lundi aux Mélèzes pour l'acte VI.

Genève rejoint Bienne en finale Josh Jooris inscrit le 3-2 d�cisif Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève-Servette est en finale de National League! Les Aigles ont dominé Zoug 3-2 aux Vernets pour remporter la série 4-1 et retrouver Bienne dès vendredi prochain. Et voilà Genève pour la quatrième fois en finale de National League. Après 2008, 2010 et 2021, les Grenat auront l'opportunité d'aller chercher la coupe de champion. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Genevois n'ont absolument rien volé. Face au double champion en titre, les joueurs de Jan Cadieux ont encore une fois su remonter un déficit. Alors que dans les quatre premiers matches, ils avaient à chaque fois concédé l'ouverture du score, ce sont cette fois eux qui ont frappé les premiers. Mais cela ne leur a pas porté chance puisque Zoug a répondu par deux buts (29e Herzog et 38e Vogel). Seulement du côté du GSHC, on peut compter sur les joueurs importés. A la 23e, c'est Linus Omark qui a ouvert la marque après une très belle passe de Tömmernes. L'indispensable maître à jouer suédois s'est encore fait l'auteur de la passe décisive sur l'égalisation de Sami Vatanen à la 41e. En parlant de Sami Vatanen, le défenseur finlandais est une arme décisive en ce moment pour les Grenat. Avec son lancer de droitier, l'ancien joueur d'Anaheim et New Jersey notamment se pose en artilleur en chef. Le Finlandais a inscrit son quatrième but des play-off et son troisième en autant de rencontres. Mieux, les Genevois sont parvenus à prendre les devants sur un magnifique but de Josh Jooris à la 52e après un très beau relais avec Linus Omark. Et même si Zoug a tenté de niveler la marque en fin de partie, les Grenat ont su gérer leur match comme ils ont su gérer leur saison en terminant leader au terme des 52 matches. La finale opposera donc les deux premiers de la saison régulière. Une affiche logique si l'on s'attache aux précédents mois, mais qui peut tout de même étonner lorsque les adversaires s'appellent Zoug et Zurich. Seulement les deux finalistes ont semblé moins affamés que leurs deux adversaires.

Premier League: Manchester City ne lâche rien Deux buts de plus pour le ph�nom�ne Erling Haaland Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein Manchester City n'a pas encore renoncé à défendre son titre de champion d'Angleterre. Les Citizens ont fait le job lors de la 30e journée en s'imposant 4-1 chez la lanterne rouge Southampton Avec Manuel Akanji en défense centrale, les hommes de Pep Guardiola ont fait la différence grâce à des buts d'Haaland (45e/68e), Grealish (68e) et Alvarez (75e/pen). Les Saints ont sauvé l'honneur par Mara (72e). City revient ainsi à 5 points d'Arsenal, qui jouera dimanche à Anfield Road contre Liverpool. Derrière, Newcastle a effectué un pas de plus vers la Ligue des champions. Les Magpies, avec Fabian Schär, ont gagné 2-1 à Brentford et occupent le 3e rang à égalité de points avec Manchester United, qui a dominé Everton 2-0. Tottenham (2-1 contre Brighton) est 5e à 3 points de ce duo, mais les Spurs ont disputé un match de plus.

Super League: pas de vainqueur au Letzigrund Hitz est impuissant sur la frappe de Cond� Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER La 27e journée de Super League s'est ouverte sur un match nul au Letzigrund. Zurich et Bâle se sont en effet séparés sur un score de 1-1 qui ne fait pas vraiment l'affaire des deux clubs. Contre le cours du jeu, les Rhénans ont ouvert le score à la 19e par Lopez, qui s'est ainsi offert un joli cadeau d'anniversaire le jour de ses 24 ans. Mais le FCZ n'a pas tardé à répliquer. Après une perte de balle de Calafiori, Condé a trouvé la lucarne d'une somptueuse frappe (26e). Longtemps un peu bloqué, le match s'est débridé dans sa partie finale, les deux équipes cherchant le but décisif. Zurich n'est pas passé loin avec Krasniqi (71e), Mathew (76e) et surtout Okita (80e), dont le tir s'écrasait sur la barre. Mais le FCB a aussi été dangereux par Diouf (88e) et Ndoye (90e), sans toutefois pouvoir faire bouger le score.

Tour du Pays basque: Vingegaard sans rival Jonas Vingegaard franchit la ligne d'arriv�e � Eibar Image: KEYSTONE/EPA/Miguel Tona Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a remporté son premier Tour du Pays basque. Le Danois s'est adjugé en solitaire la 6e et dernière étape à Eibar. Il a signé un triomphe en guise de repérage avant le Tour de France, qui partira du Pays basque dans moins de trois mois. Comme lors des 3e et 4e étapes, où il s'était montré le plus fort sur les montées d'Hika et de la Asturiana pour franchir la ligne d'arrivée en tête, le Danois a répondu samedi à une première attaque de Ion Izagirre à 30 kilomètres de l'arrivée, puis s'est envolé seul, après avoir un temps été suivi par Enric Mas. Le dernier vainqueur du Tour de France a terminé avec près de 50 secondes d'avance sur le groupe de poursuivants. Au général, Vingegaard finit devant les Basques Mikel Landa (2e à 1'12) et Ion Izagirre (3e à 1'29. Mauro Schmid a fini 7e de l'étape. Le Zurichois a même été un moment seul en tête à une trentaine de km de l'arrivée, mais il n'a rien pu faire face à un Vingegaard déchaîné. Le Bernois Marc Hirschi s'était pour sa part glissé dans la première échappée notable de la journée.

Bundesliga: les deux premiers gagnent De Ligt a inscrit le but victorieux pour le Bayern Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI C'est le statu quo en tête de la Bundesliga au terme de la 27e journée. Le Bayern Munich, victorieux 1-0 à Fribourg, conserve 2 points d'avance sur Borussia Dortmund, qui a battu Union Berlin 2-1. Le Bayern s'est imposé grâce à une réussite du défenseur De Ligt à la 51e. Les tenants du titre ont ainsi pris une petite revanche sur Fribourg, qui les a récemment sortis en quarts de finale de la Coupe. Le BVB ne lâche toutefois rien derrière le leader. Il a gagné contre l'équipe d'Urs Fischer grâce à des réussites de Malen (28e) et Moukoko (79e). Behrens avait égalisé pour les joueurs de la capitale (61e). Union reste sur la troisième marche du podium, mais à 7 longueurs du Bayern. Côté suisse, Djibril Sow a inscrit un but en vain pour Eintracht Francfort. Le vainqueur de la dernière Europa League a perdu 3-1 sur la pelouse du Bayer Leverkusen.

Belinda Bencic se sépare de son entraîneur Belinda Bencic �volue sans entra�neur au tournoi de Charleston. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill La collaboration de Belinda Bencic avec l'entraîneur russe Dmitry Tursunov a pris fin après cinq mois, a annoncé l'agent de la Saint-Galloise. Les chemins de Belinda Bencic et de son entraîneur russe Dmitry Tursunov se séparent à nouveau après cinq mois de collaboration. L'information a été confirmée par le manager de la joueuse, Marijn Bal, à "CH Media". Leur partenariat avait démarré de manière prometteuse avec le meilleur début de saison réussi par Bencic: victoire au tournoi d'Adelaide, retour dans le top 10, huitième de finale à l'Open d'Australie et victoire à Abou Dhabi. La championne olympique, âgée de 26 ans, a toutefois connu un creux durant sa tournée nord-américaine. "Après Miami, Belinda et Dmitry n'avaient plus la même vision concernant la suite. Il en a résulté leur séparation d'un commun accord", a confié Bal. La joueuse saint-galloise joue actuellement sans entraîneur au tournoi sur terre battue de Charleston. Avec un certain succès, puisqu'elle disputera dans la nuit de samedi à dimanche une demi-finale face à la No 3 mondiale, Jessica Pegula. Au cours des six dernières années, six coaches différents ont entraîné l'ancienne No 4 mondiale. Turnusov avait été engagé principalement dans le but de réussir un tour de force lors d'un tournoi du Grand Chelem. Au cours des dernières années, Bencic avait toujours été éliminée de ces grands rendez-vous par une joueuse moins bien classée qu'elle.

Les Hawks connaissent leur ordre de marche Clint Capela marque un temps de retard pour s'interposer devant Jaden Springer. Image: KEYSTONE/AP/Alex Slitz Atlanta est fixé sur son sort. Battus 136-131 à domicile par Philadelphia lors de leur avant-dernier match de la saison régulière, les Hawks connaissent la route qui doit les mener vers les play-off. Huitième de la Conférence Est, Atlanta se déplacera mardi à Miami dans le cadre des play-in. S'ils s'imposent en Floride, Clint Capela et ses coéquipiers seront qualifiés pour le premier tour des play-off qui les opposera à Boston. En cas de défaite à Miami, ils bénéficieront d'une dernière chance avec une rencontre contre le vainqueur du play-in entre Toronto et Chicago pour défier cette fois Milwaukee en play-off. Atlanta n'a pas préparé de la meilleure des manières sa rencontre de mardi. Les Hawks ont cédé en prolongation face à des 76ers qui avaient pourtant ménagé leur cinq de base vendredi soir. Après avoir mené de 15 points (70-55) dans le troisième quarter.... Crédité d'un différentiel de -13, Clint Capela a inscrit 12 points et a cueilli 4 rebonds. Adversaires de Brooklyn au premier tour des play-off, les 76ers ont raflé la mise grâce à un panier à 3 points de Georges Niang à 12'' du buzzer. Atlanta se rendra dimanche à Boston pour son ultime rencontre de la saison régulière.

Belinda Bencic dans le dernier carré Belinda Bencic: un beau d�fi en demi-finale � Charleston ce samedi. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Belinda Bencic (WTA 11) tient sa revanche. La Championne olympique a rendu à Charleston la monnaie de sa pièce à Ekaterina Alexandrova (WTA 17) deux semaines après une défaite à Miami. Battue 7-6 6-3 par la Russe en Floride, Belinda Bencic s'est imposée 6-3 6-3 en 1h.19' sur la terre battue de Caroline du Sud. Tenante du titre à Charleston, Belinda Bencic défiera ce samedi en demi-finale la no 3 mondiale Jessica Pegula. "J'ai livré un match très solide. Je ne lui ai pas permis de développer son jeu. J'ai su tirer les leçons de la défaite de Miami", se félicite Belinda Bencic. La clé de ce quart de finale fut son efficacité à la relance avec 20 points gagnés sur les 29 joués par Ekaterina Alexanrova derrière sa seconde balle. Ce samedi, Belinda Bencic visera une vingtième victoire en 2023. Elle peut aborder sa demi-finale avec un réel optimisme. Elle reste, en effet, sur deux succès expéditifs face à Jessica Pegula en 2021, aux Jeux de Tokyo et à l'US Open. Seulement, l'Américaine a bien grandi depuis une année et demie....