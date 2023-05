Sefolosha arrête pour de bon ++ La Suisse doit confirmer

Hüsler affrontera Yibing Wu au 1er tour à Genève Yibing Wu affrontera Marc-Andrea H�sler au 1er tour � Gen�ve Image: KEYSTONE/EPA EFE Seul Suisse admis directement dans le tableau final du Geneva Open, Marc-Andrea Hüsler (ATP 82) affrontera Yibing Wu (ATP 57) au 1er tour. Il s'agira de son premier duel avec le no 1 chinois. Le gaucher zurichois est en quête d'un premier succès sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives, où ses deux premières apparitions se sont soldées par autant de défaites au 1er tour des qualifications (2019, 2021). Il se mesurera à un joueur dont la terre battue n'est pas non plus la surface de prédilection. En cas de succès face à Yibing Wu, qui est devenu en février à Dallas le premier Chinois à cueillir un titre sur l'ATP Tour, Marc-Andrea Hüsler affrontera en 8e de finale l'Américain Ben Shelton (ATP 35), tête de série no 5 du tableau, ou l'Italien Marco Cecchinato (ATP 83). Exempté de 1er tour en sa qualité de tête de série no 1, le double tenant du trophée Casper Ruud (ATP 4) se frottera par ailleurs au Bolivien Hugo Dellien (ATP 157) ou à l'Américain J.J. Wolf (ATP 54) au 2e tour. No 2 du tableau, l'Américain Taylor Fritz (ATP 9) en découdra pour sa part avec Marco Giron (ATP 60) ou Alexander Bublik (ATP 49) pour son entrée en lice.

Giro: le Colombien Rubio s'impose à Crans-Montana Les conditions �taient d�primantes au d�part � Borgofranco d'Ivrea. Image: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari Le Colombien Einer Rubio (Movistar) a remporté la 13e étape raccourcie du Tour d'Italie entre Le Châble et Crans-Montana sur 74 km. Il a battu au sprint ses deux compagnons d'échappée le Français Thibaut Pinot et l'Equatorien Jefferson Cepeda. Le groupe des favoris a concédé un peu plus d'une minute et demie au vainqueur du jour. Aucune attaque n'a été portée entre les meilleurs du classement général. Le Gallois Geraint Thomas (Ineos) conserve le maillot rose de leader.

Thabo Sefolosha arrête définitivement Thabo Sefolosha quitte la comp�tition sur une d�faite am�re au cinqui�me match des quarts de finale des play-off. Image: uittKEYSTONE Thabo Sefolosha a disputé jeudi soir son dernier match en compétition à l'occasion de la défaite de Vevey Riviera contre Union Neuchâtel, selon une information de Sport Center. A 39 ans, le Vaudois quitte définitivement le sport d'élite. Il était revenu en janvier pour aider son club formateur. Il quitte la compétition en quart de finale après l'élimination des Veveysans par Union en cinq matches. Sefolosha fut le premier Suisse à jouer en NBA. Il avait atteint la finale des play-off en 2012 avec Oklahoma City, qui avait été battu par le Heat de Miami de LeBron James. Il a été nommé il y a quelques jours manager du développement des joueurs par Swiss Basketball.

Désormais favorite, la Suisse doit confirmer La Suisse a remport� ses quatre premiers matches du Mondial et demeure favorite pour la suite du tournoi Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Victorieuse de ses quatre premiers matches du Mondial à Riga, la Suisse attaque un week-end plus musclé. Avec le Canada samedi et la Tchéquie dimanche, la sélection nationale va passer au révélateur. Le dernier classement de l'IIHF place la Suisse en tête des forces en présence en Lettonie. Rien de bien illogique à ça, vu que les Helvètes ont remporté leurs quatre premières rencontres pour un goal average de 19-2. Mais il faut aussi regarder l'opposition. Et sans minimiser les résultats des hommes de Patrick Fischer, battre les trois nations les plus faibles du groupe n'a rien d'exceptionnel. Seulement, il convenait d'éviter les pièges et la Suisse a bien exécuté son plan jusqu'ici. La rencontre face à une Slovaquie un brin belliqueuse et assez chanceuse n'a pas fait dévier la Suisse de sa route. Elle a surtout permis de se mettre davantage dans le rythme avant les échéances de ce deuxième week-end contre les deux autres favoris du groupe: le Canada et la Tchéquie. Un Canada sans stars La sélection à croix blanche se retrouve dans la même situation que l'an dernier. Après quatre succès, elle avait livré deux très bons matches face aux Canadiens et aux Tchèques. La nation à la feuille d'érable ne se présente pas franchement sous son meilleur jour au regard du contingent, mais même un Canada dépourvu de stars de NHL reste un adversaire redoutable. On retiendra quatre joueurs côté nord-américain: Tyler Toffoli, MacKenzie Weegar, Milan Lucic et Adam Fantilli. Auteur de 73 points en 82 matches, Toffoli n'a pas encore explosé à Riga, au contraire de son coéquipier des Flames, Weegar. Le défenseur a inscrit 8 points en 4 rencontres. Autre membre de la franchise canadienne, Milan Lucic fait peur à tout le monde pour la rudesse de son jeu. Quant à Fantilli, il est appelé à être le numéro 2 de la prochaine draft derrière l'intouchable Connor Bedard. Mais celui qui évolue en Université à Michigan ne compte pour l'heure que deux assists. Kubalik meilleur compteur En ce qui concerne les Tchèques, ce n'est pas non plus l'afflux de joueurs NHL qui saute aux yeux. Ancien attaquant d'Ambri, Dominik Kubalik domine pour l'instant le classement des compteurs avec 10 unités en quatre parties. Hormis l'ailier de Detroit, la Tchéquie est emmenée par plusieurs têtes connues en National League. A commencer par Roman Cervenka, toujours fidèle au poste du haut de ses 37 ans. En défense, son compère de club à Rapperswil Michal Jordan fait lui aussi partie des vétérans. Devant le filet et malgré un but évitable en début de tournoi, le Zurichois Simon Hrubec demeure efficace, tout comme les attaquants d'Ambri Filip Chlapik et Michael Spacek. Une chose a toutefois changé. Aujourd'hui, c'est la Suisse qui se pose en favorite de ces deux matches. Reste à savoir si elle va pouvoir gérer ce nouveau statut.

Tour d'Italie: la météo perturbe la 13e étape Geraint Thomas, leader du Giro: le parapluie est n�cessaire Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO La 13e étape du Tour d'Italie a été raccourcie à 74 km seulement et son départ retardé. La cause en est une météo une nouvelle fois très défavorable, ont annoncé les organisateurs du Giro. Alors que des trombes d'eau s'abattaient sur Borgofranco d'Ivrea, où la course devait s'élancer à 11h00, le départ a été décalé à 14h30 et partira du pied de ce qui devait être la deuxième ascension de la journée, la Croix-de-Coeur. Le peloton n'empruntera donc pas le tunnel du Grand-Saint-Bernard, comme prévu puisque la route menant au col était trop enneigée pour permettre le passage du peloton. L'étape, qui devait faire 199 km dans sa version déjà raccourcie, ne fera ainsi plus que 74 km. C'est un énième rebondissement dans ce Giro accablé de tous les maux, avec une météo épouvantable depuis dix jours et de nombreux coureurs malades, que ce soit du Covid ou d'autre chose.

Florida gagne l'acte I au bout de la nuit Matthew Tkachuk (19) vient d'inscrire le but de la victoire Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker Florida a forcé la décision au bout de la nuit dans l'Acte I de la finale de la Conférence Est de NHL face à Carolina. Les Panthers se sont imposés 3-2 jeudi soir à Raleigh, à la 140e minute de jeu. Matthew Tkachuk a marqué le but de la victoire à 13'' de la fin de la quatrième prolongation, sur un tir précis du poignet. L'ailier américain de 25 ans a signé sa sixième réussite dans ses play-off (17 points au total) pour permettre à son équipe de réussir le break d'entrée dans cette série. Menés 1-0 par les Hurricanes après le premier tiers, les Panthers ont pris l'avantage dans la seconde période avant de concéder le 2-2 à la 44e minute. Largement dominés dans le troisième tiers comme dans la première prolongation, ils ont pris l'ascendant dans les troisième et quatrième périodes supplémentaires. Avec 139'47'' de jeu, cette rencontre est le sixième plus long match de l'histoire des play-off, le record étant de 176'30'' (Detroit-Montréal en 1936). Tombeur des "Swiss Devils" au tour précédent, Carolina n'a que très peu de temps pour se remettre de cette cruelle défaite, le match no 2 étant programmé samedi soir.

DeChambeau en tête après le 1er tour Bryson DeChambeau pointait en t�te du Championnat PGA apr�s un tour Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Bryan DeChambeau a viré en tête après le 1er tour du Championnat PGA, rendant une carte de -4 jeudi. L'Américain possédait un coup d'avance sur son compatriote Scottie Scheffler et sur le Canadien Corey Conners. Vainqueur de l'US Open en 2020, revenu d'une blessure au poignet gauche, DeChambeau a réussi six birdies jeudi sur le parcours du Oak Hill Country Club, à Rochester dans l'Etat de New York. Les deux bogeys qu'il a commis et sa balle hors de contrôle qui est allée heurter un spectateur ne l'ont pas empêché d'émerger en tête. A 29 ans, DeChambeau est l'un des golfeurs inscrits sur le PGA Tour qui ont basculé l'an dernier sur le circuit concurrent LIV. Soutenu par des fonds saoudiens, ce dernier propose des primes records de 25 millions de dollars dans un format ramené de quatre à trois parcours par épreuve, soit 54 trous au lieu de 72. DeChambeau et les autres transfuges, comme Brooks Koepka ou Phil Mickelson, ont été suspendus des tournois classiques du PGA Tour (une procédure légale visant à faire annuler cette décision est en cours). Mais ils peuvent néanmoins participer aux tournois majeurs du Grand Chelem, dont le Championnat PGA est la deuxième levée. Rahm largué Rory McIlroy, quatre fois vainqueur d'un Majeur, est lui en difficulté. Le Nord-Irlandais, qui n'a plus gagné de tournoi de cette catégorie depuis 2014, est à un coup au-dessus du par. Le tenant du titre, l'Américain Justin Thomas, a rendu pour sa part une carte de 72, à six coups déjà de DeChambeau. Quant au no 1 mondial, l'Espagnol Jon Rahm, il a fini le parcours en 76 coups, dix de plus que le leader provisoire de la compétition

Vogel: "La fin la plus amère que l'on puisse imaginer" Vogel �tait partag� entre fiert� et amertume Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Heiko Vogel a vécu jeudi "la fin la plus amère que l'on puisse imaginer". Mais l'entraîneur du FC Bâle n'avait que des paroles élogieuses à l'intention de ses joueurs, terrassés par la Fiorentina à la 129e minute de leur demi-finale retour de Conference League. Il était quasiment 1h du matin lorsque Heiko Vogel est apparu devant la presse. L'heure tardive se lisait sur son visage, tout comme son immense déception. "Je suis incroyablement fier de mes garçons, incroyablement fier", a-t-il lâché d'emblée, soutenant sa tête avec ses mains. Mais "je ressens aussi une grande douleur", a-t-il poursuivi, alors que son équipe avait encaissé un 3-1 décisif juste avant que l'arbitre José Maria Sanchez ne siffle la fin des prolongations. "C'est la fin la plus amère que l'on puisse imaginer", a glissé le coach intérimaire d'un FCB qui a flirté avec la finale de Prague. "C'était une très belle journée, mais évidemment pas parfaite", a encore lâché Heiko Vogel, avant d'analyser plus rationnellement cet échec, puisque c'en est un. Il a ainsi souligné que son équipe avait concédé trop de corners, et n'avait pas défendu avec suffisamment de rigueur par moments. "A ce niveau, ce sont les détails qui font la différence. Malheureusement, cette fois-ci, ce ne fut pas en notre faveur", a pesté le technicien allemand de 47 ans, persuadé que certains joueurs de ce talentueux collectif auront un jour la chance de jouer la finale d'une compétition européenne. "Panser les plaies" En attendant, Heiko Vogel était incapable d'évoquer la prochaine échéance du FCB, dimanche en Super League face à Lugano. Demandant un peu de temps pour digérer cette élimination et "panser les plaies", il assurait qu'il en parlerait dès vendredi à ses joueurs. "Mais laissez-moi souffrir un peu d'abord", a-t-il conclu en relevant les coins de sa bouche en un sourire un peu tourmenté.

Les Nuggets mènent 2-0 face aux Lakers Jamal Murray et les Nuggets m�nent 2-0 face aux Lakers Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Denver est à mi-chemin d'une première finale dans les play-off de NBA. Les Nuggets mènent en effet 2-0 face aux Los Angeles Lakers en finale de la Conférence Ouest. Nikola Jokic et ses équipiers se sont imposés 108-103 jeudi dans le Colorado. Menés de 2 points (83-81) à 9'38'' de la fin du match, ils ont renversé la vapeur en signant un partiel de 15-1, grâce surtout à un Jamal Murray en feu: l'arrière a inscrit 23 de ses 37 points dans le dernier quart. Murray a réussi 6 de ses 7 derniers tirs, après avoir manqué 12 de ses 17 premières tentatives dans ce match. Il a également réussi 10 rebonds, 5 passes décisives et 4 interceptions. De son côté, Nikola Jokic a cumulé 23 points, 17 rebonds et 12 assists pour signer son septième triple double dans ces play-off, le quatrième d'affilée. Les Lakers de LeBron James ont payé cher leur manque d'adresse derrière l'arc. Auteur de 22 points, 10 assists et 9 rebonds, "King James" affiche ainsi un terrible 0/6 à 3 points au terme d'une partie dans laquelle les Nuggets ont rentré 14 tirs primés dont 7 dans le dernier quart, contre 8 au total pour les Lakers. 8-0 Battus lors de leurs quatre premières apparitions en finale de Conférence, les Nuggets n'ont jamais été aussi proches de la grande finale. Ils sont toujours invaincus à domicile dans ces séries (8-0). Dos au mur avant de rejoindre la Californie pour les deux matches suivants, les Lakers ont toutefois également gagné leurs huit parties livrées à domicile dans ces play-off 2023.

Conference League: Bâle éliminé en demi-finale Barak inscrit le but qui brise les espoirs du FCB Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le rêve s'est brisé: le FC Bâle ne sera pas le premier club suisse à jouer une finale européenne. Les Rhénans ont perdu 3-1 ap chez eux contre la Fiorentina en demi-finale retour de Conference League. La victoire 2-1 acquise en Toscane n'a donc pas suffi. Les Rhénans ont été largement dominés jeudi soir, mais ils ont longtemps caressé l'espoir d'atteindre les tirs au but. La Fiorentina a marqué par Gonzalez (35e/72e) et Barak (129e), alors qu'Amdouni avait égalisé sur quasiment la seule action dangereuse de son équipe. Issue cruelle mais logique Si l'issue de cette partie peut sembler cruelle - les Italiens arrachant la victoire au bout du temps additionnel des prolongations (le match avait été arrêté longuement pour une urgence médicale dans le public) -, elle répond quand même à la logique. La Fiorentina a en effet dominé la plupart du temps et n'a pas permis à son adversaire de se montrer dangereux. Sans un Marwin Hitz très inspiré dans son but, les visiteurs auraient plié l'affaire bien plus vite. Mais le portier rotblau a réalisé plusieurs parades remarquables, dont une extraordinaire sur Jovic (94e). Offensivement, le FCB n'a presque rien produit, sauf deux ou trois éclairs de Ndoye dont la vitesse a causé quelques soucis à la défense viola dans les vingt minutes initiales. Amdouni trop seul L'inévitable Zeki Amdouni, auteur d'une réussite de grande classe sur une action a priori anodine, a donc encore marqué, mais en vain. Il a été trop seul en attaque pour envoyer son équipe en finale. Bâle a surtout dû défendre, ce qu'il a fait avec bravoure, mais cela n'a pas suffi. C'est donc la Fiorentina qui jouera la finale à Prague le 7 juin. Elle y affrontera West Ham, qui s'est imposé 1-0 à Alkmaar après avoir déjà gagné 2-1 à l'aller à Londres.

Quelques bonnes habitudes avant d'attaquer les choses sérieuses Kevin Fiala a beaucoup tent�, mais n'a pas eu la r�ussite avec lui Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Reçue quatre sur quatre au championnat du monde à Riga, l'équipe de Suisse regarde toujours devant. Et elle peut s'appuyer sur quelques piliers avant de jouer contre le Canada et la Tchéquie. On ne va pas parler de recette magique pour Patrick Fischer, mais sa sélection a pris quelques habitudes après une semaine de compétition en Lettonie. Tout n'est de loin par parfait, et c'est tant mieux. Face aux Slovaques, il a fallu davantage montrer les muscles que lors des trois rencontres précédentes. Par contre, les défenseurs ont à nouveau pointé. Jonas Siegenthaler a ouvert la marque et Christian Marti a inscrit le 3-2 décisif. Même si le tir de l'arrière des Zurich Lions a été dévié par un Slovaque, les réussites des défenseurs suisses sont presque devenues une marque de fabrique à Riga. En plus des deux précités, Moser, Glauser, Loeffel et Geisser ont trouvé la faille, soit un bon six sur huit. Plutôt encourageant pour la suite. Une ligne NHL qui doit s'ajuster Autre sujet de satisfaction pour Fischer, la bonne tenue de ces lignes d'énergie. Lorsque les deux premières triplettes sont muselées ou peu en réussite, il est vital de pouvoir s'appuyer sur des trios 3 et 4 efficaces. Champion et finaliste malheureux, Tanner Richard et Gaëtan Haas jouent actuellement un hockey très inspiré. Et les deux centres aident beaucoup leurs partenaires. Miranda et Simion s'amusent avec Haas, alors que Tanner Richard sait se rendre indispensable. "Tanner joue très bien, remarque Patrick Fischer. Il est super important en inferiorité numérique et lors des fins de période. C'était clair qu'on n'allait pas toucher cette ligne d'énergie. Je pense qu'il rend les autres meilleurs." Sans faire trop de bruit, Nino Niederreiter a scoré son quatrième but en autant de matches. Le métronome grison a marqué à chaque sortie. Des joueurs de NHL, c'est celui qui semble le plus à l'aise. Alignés ensemble pour la première fois, Denis Malgin, Nico Hischier et Kevin Fiala ont offert du spectacle, mais finalement qu'un seul but sur l'ouverture du score de Siegenthaler. "Ils ont travaillé dur, mais ils n'ont pas eu de chance, estime Patrick Fischer. Kevin a beaucoup tiré et manqué de peu. On va analyser pour voir s'ils vont continuer à jouer ensemble, mais c'est pas facile pour eux car ils sont jeunes. Ils veulent peut-être jouer trop "joli", mais ce sera mieux."

Mondial: la Suisse bat aussi la Slovaquie Les Suisses ont encore gagn� Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Ce fut plus serré que lors des trois premiers matches, mais l'équipe de Suisse a remporté son quatrième duel au Championnat du monde à Riga. Une victoire 4-2 contre la Slovaquie. Et de quatre! Mais la sélection de Patrick Fischer a dû s'employer davantage pour prendre le meilleur sur la formation coachée par Craig Ramsay. Si le score dépeint une rencontre entre deux équipes très proches, la physionomie demeure légèrement différente avec une Suisse dominatrice lors des trois tiers pour un total de tirs de 36-13 en sa faveur. C'est un goal de Christian Marti à la 47e qui a mis la Suisse sur les bons rails avant le 4-2 inscrit par Haas dans le but vide à 35 secondes de la sirène. Un record Durant cette partie, la Suisse a battu un record national. En ne prenant pas de but après 202 minutes, les Helvètes ont effacé une marque qui datait de 1939. Ils l'ont finalement portée à 205'08. C'est Andrej Kudrna qui a battu Robert Mayer 21 secondes après le quatrième but du tournoi de Nino Niederreiter. Sur l'action, le joueur des Winnipeg Jets a parfaitement conclu une jolie séquence d'Andres Ambühl qui a profité d'une "glissade" d'un Slovaque près de la bande. Avant la réussite d'El Nino, c'est un autre joueur de NHL qui avait ouvert la marque. A la 6e, Jonas Siegenthaler a célébré son premier match de ce Mondial en battant le gardien slovaque Hlavaj d'un tir de la ligne bleue. Chance en or Mais en dépit de cette avance de deux buts, les Suisses ont vu les joueurs de Craig Ramsay revenir dans la partie. Lors d'un power-play en fin de période médiane, les Slovaques ont égalisé grâce à Pavol Regenda. Les Helvètes ont un peu eu la double peine puisqu'une minute avant cette égalisation, ils avaient eu une chance en or de reprendre deux longueurs d'avance sur un penalty pour une faute sur Simion. Mais Kevin Fiala a manqué son duel face au portier adverse. Tout le monde salivait en voyant la ligne NHL composée de Denis Malgin, Nico Hischier et Kevin Fiala. Le trio s'est procuré de nombreuses chances de marquer. Sans succès. L'attaquant des Los Angeles Kings est celui qui a le plus tenté sa chance, mais la mire n'est pas encore réglée. Heureusement, le Saint-Gallois dispose d'un peu de temps pour retrouver sa touche. La Suisse va maintenant au-devant d'un gros week-end avec les deux plus dangereux adversaires de son groupe. Samedi, la sélection défie le Canada (15h20 en Suisse) et dimanche (19h20) elle se frottera aux Tchèques.

Tour d'Italie: une étape de transition avant l'arrivée en Suisse Nico Denz l�ve les bras � l'arriv�e � Rivoli Image: KEYSTONE/EPA/ZEN L'Allemand Nico Denz (Bora-Hansgrohe) a remporté la 12e étape du Giro entre Bra et Rivoli (185 km). Le maillot rose reste sur les épaules du Gallois Geraint Thomas (Ineos). Denz (29 ans) s'est imposé au sprint devant ses deux compagnons d'échappée, le Letton Toms Skujins et l'Australien Sebastian Berwick. L'Allemand a ainsi signé son premier succès sur l'un des trois grands tours. Le Tour d'Italie a connu ainsi sa première journée de répit depuis le départ. Il y a certes eu encore quatre abandons - Mikaël Cherel, Harm Vanhoucke, Kaden Groves et Alessandro Covi -, portant à 40 le nombre de coureurs qui ont plié bagage après seulement 12 étapes dans cette 106e édition accablée par le Covid, les chutes et une météo épouvantable. Mais les chutes sont restées limitées et la pluie légère. Le Britannique Geraint Thomas, arrivé en compagnie des autres favoris avec plus de huit minutes de retard sur le vainqueur, a pu, pour la première fois, promener tranquillement son maillot rose de leader. "C'était beaucoup plus calme. L'équipe a bien contrôlé la course. Il n'y avait personne de dangereux pour le général dans l'échappée. C'était une bonne journée", a commenté le Gallois. Comme Rocky Les autres coureurs du top 10 pouvaient également souffler. A l'image de Primoz Roglic, deuxième à deux secondes de Thomas et principal favori depuis l'abandon de Remco Evenepoel, qui racontait au départ comment il s'inspirait de Rocky, le boxeur, pour "survivre" dans ce Giro apocalyptique. "Comme disait Rocky: la question n'est pas de savoir à quel point tu peux frapper fort, mais à quel point tu es capable d'encaisser et d'aller quand même de l'avant", déclarait le Slovène de 33 ans, hilare, malgré la profonde entaille à la hanche subie dans une chute la veille. La proximité de la première grande étape de montagne qui mènera les coureurs vendredi à Crans Montana, en Suisse, a sans doute contribué au scénario paisible et prévisible de la journée: celui d'une échappée au long cours. Première pour Denz Une trentaine de coureurs sont donc partis presque dès le départ, avant de se fractionner en petits groupes. A l'arrivée, il en restait trois, le Letton Toms Skujins, l'Australien Sebastian Berwick et l'Allemand Nico Denz (Bora) qui a battu ses deux compagnons de "fuga" au sprint pour empocher, à 29 ans, la plus belle victoire de sa carrière, alors qu'il ne devait même pas être là. "Je n'étais pas désigné dans l'équipe pour aller dans l'échappée, ce devait être Konnie (Patrick Konrad) et Bob (Jungels). Mais Bob ne se sentait pas trop bien et j'ai eu le feu vert", a-t-il raconté, extatique. "Quand je suis arrivé dans l'échappée, j'ai regardé autour de moi et je n'ai vu que des monstres, que des cadors", a-t-il ajouté. Mais il s'est accroché comme un diable, notamment dans la dernière ascension, pour surprendre tout le monde à l'arrivée. "Je suis très fier de moi", a-t-il dit.

Roland-Garros: Rafael Nadal ne viendra pas Nadal avec le troph�e de Roland-Garros l'an pass� Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Rafael Nadal a annoncé son forfait pour Roland-Garros, qu'il a remporté quatorze fois depuis 2005. Il a prévenu que "l'année prochaine" serait "sans doute la dernière" de sa carrière. "La blessure dont j'ai souffert en Australie n'a pas évolué comme on le souhaitait, donc je ne pourrai pas être là à Roland-Garros", a indiqué l'Espagnol âgé de 36 ans lors d'une conférence de presse à Majorque. Nadal a aussi annoncé que "l'année prochaine sera sans doute la dernière année" de sa carrière. Le champion espagnol, qui a remporté 22 tournois du Grand Chelem, comme Novak Djokovic, souffre d'une blessure à la hanche gauche qui le gêne depuis janvier.