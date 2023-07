Il devient, pour l'heure, à 22 ans, le plus jeune demi-finaliste sur le gazon londonien depuis 2007 et un certain Novak Djokovic qu'il pourrait retrouver en demie si le numéro 2 mondial bat le Russe Andrey Rublev.

"Il y a eu des échanges énormes. Parfois, entre la vitesse de sa balle et ses rugissements, il fait peur", a commenté Djokovic au sujet de son adversaire du jour et du fameux "bweh", qu'il lâche sur ses frappes.

Il a joué mardi son 400e match de Grand Chelem après avoir joué son 100e à Wimbledon au tour précédent. Seuls Roger Federer (429) et Serena Williams (419) ont joué plus de matches en Majeurs.

"La pression est toujours immense, en particulier ici à Wimbledon, mais elle me motive et me fait jouer mon meilleur tennis. Ils veulent tous mon scalp, mais ils ne l'auront pas!", a-t-il lancé avant d'ajouter en riant "ça, c'était de l'humilité!"

L'ancien gardien de l'Ajax Amsterdam Edwin van der Sar, victime vendredi d'une hémorragie cérébrale, n'est plus dans un état préoccupant et son pronostic vital n'est plus engagé,

"L'enjeu significatif de l'affaire pour la requérante et la marge d'appréciation réduite de l'État défendeur auraient dû se traduire par un contrôle institutionnel et procédural approfondi, dont la requérante n'a pas bénéficié en l'espèce", a-t-elle poursuivi.

Non seulement elle a battu la no 1, mais pour arriver jusqu'au dernier carré, elle a écarté quatre lauréates en Grand Chelem: Venus Williams (1er tour), Sofia Kenin (3e tour), Victoria Azarenka (huitièmes de finale) et Swiatek (quarts).

L'Ukrainienne Elina Svitolina, 76e mondiale, a battu mardi la no 1 mondiale Iga Swiatek 7-5 6-7 (5/7) 6-2 et retrouvera les demi-finales de Wimbledon quatre ans après y être parvenue.

Outre Red Bull et Toro Rosso, Ricciardo, arrivé en F1 en 2011, a aussi couru pour HRT (2011) et Renault (2019-2020).

Ancien pilote titulaire chez Toro Rosso (devenue AlphaTauri) en 2012 et 2013 -puis chez Red Bull entre 2014 et 2018-, Ricciardo, 34 ans, "connaît déjà beaucoup d'entre nous, son intégration sera donc facile", a déclaré le directeur d'AlphaTauri Franz Tost, cité dans un communiqué.

"Après être devenu le champion incontesté des poids lourds en MMA, c'est l'occasion pour moi de réaliser ce rêve et d'asseoir ma position d'homme le plus méchant de la planète", a souligné Ngannou.

Le fantasque "Gipsy King", âgé de 34 ans et invaincu en 34 combats, avait conquis les ceintures WBO, WBA et IBF des poids lourds en battant l'Ukrainien Wladimir Klitschko fin 2015.

"Je suis très fier de pouvoir reprendre l'équipe de Suisse M21 en tant qu'entraîneur en chef. Grâce à mes fonctions précédentes et aux succès qui y sont liés, j'ai gagné la confiance de l'ASF et j'en suis très reconnaissant", a pour sa part expliqué le nouveau sélectionneur.

Avec les M17, dont il était sélectionneur depuis août 2022, Stauch a atteint les quarts de finale de l'Euro en mai dernier. "Ces dernières années, Sascha Stauch s'est révélé être un formidable entraîneur de la relève et entraîneur assistant. Il connaît parfaitement la philosophie de jeu de l'ASF, s'identifie à notre structure et a déjà travaillé avec succès avec la génération de l'actuelle équipe M21. Je suis très heureux que nous ayons trouvé une solution interne optimale avec Sascha", a déclaré Pierluigi Tami, le chef des équipes nationales.

Belinda Bencic vise le Masters

Battue par le no 1 mondial Iga Swiatek en ayant bénéficié de deux balles de match dimanche en 8e de finale, Belinda Bencic saura retirer le positif de son Wimbledon.

La confiance enfin retrouvée, elle se sent à nouveau capable de réussir de grandes choses.

Selon ses propres dires, le plus dur reste à faire. Mais dimanche soir à l'heure de l'interview, ses nombreux éclats de rire n'étaient pas feints. Battue sans être abattue, Belinda Bencic n'avait il est vrai rien d'une perdante.

La défaite (6-7 7-6 6-3) subie face à Iga Swiatek est douloureuse, mais aussi encourageante. La championne olympique est "super fière" de sa performance. "Ça fait un mal de chien, et ce n'est certainement pas facile en ce moment", confirme-t-elle.

Mais "je n'ai rien à me reprocher. J'ai fait un super match et je me suis battue jusqu'à la fin. Je ne sais pas si c'est pour cela que ça fait plus ou moins mal".

Sortir de la spirale négative

De toute évidence, la bonne performance atténue la douleur. Cela s'explique aussi par le contexte: après un excellent début d'année, Belinda Bencic n'a disputé qu'un seul match entre avril et juillet en raison de blessures (à la jambe et à la hanche, puis à l'épaule): une défaite au 1er tour à Roland-Garros contre une qualifiée.

La St-Galloise, qui s'est séparée de son coach Dmitry Tursunov en avril après huit mois d'une collaboration pourtant fructueuse, avait parlé avant Wimbledon d'une "spirale négative" dans laquelle elle s'était "une fois de plus" retrouvée. Et elle n'avait jamais vraiment réussi à convaincre chez les pros dans un tournoi qui lui tient tant à cœur depuis son sacre chez les juniors il y a dix ans.

Les attentes étaient donc faibles. Mais le soulagement est d'autant plus grand malgré une défaite rageante. Elle a notamment apprécié la deuxième apparition de sa carrière sur le mythique Centre Court, et ce "du début à la fin". Le simple fait de monter sur le court, lorsque la porte s'ouvre, lui a donné la chair de poule. "Je suis restée là et je me suis dit: ça ne peut pas être mieux que ça". Mais l'objectif reste bien sûr de gagner.

Pas la première ni la dernière fois

"Ce n'est ni la première ni la dernière fois que je perds en ayant eu des balles de match. Cela a aussi très souvent l'inverse, je suis assez expérimentée pour savoir que c'est simplement du tennis", poursuit Belinda Bencic, avant de devenir carrément philosophe: "Peut-être que je devais perdre ce match maintenant, peut-être que quelque chose de mieux va venir. Je crois à ce genre de choses".

La St-Galloise a également fait un retour en arrière de deux ans, lorsqu'elle était "peut-être mentalement à mon point le plus bas" après une défaite concédée dès le 1er tour à Wimbledon. "J'ai ensuite gagné les Jeux olympiques", rappelle-t-elle.

C'est un accomplissement similaire qu'elle a en tête aujourd'hui, même si son épaule droite n'est toujours pas tout à fait guérie. Les blessures, qu'elle attribue à une surcharge d'entraînement, ont d'ailleurs également été une raison importante de la séparation avec Dmitry Tursunov.

Avant Wimbledon, Belinda Bencic n'a pas eu d'autre choix que de s'accorder une pause et a renoncé, le cœur lourd et pour la première fois, à tous les tournois de préparation sur herbe afin de ménager son épaule meurtrie. Cela a porté ses fruits et elle veut maintenant repartir à l'assaut.

Numéro 8 au classement annuel

"Wimbledon était aussi un test pour moi, et je suis méga contente d'avoir pu jouer quatre matches de haut niveau et de répéter la bonne forme du début d'année", constate-t-elle avec satisfaction. "Je suis motivée pour la tournée estivale américaine et j'ai un objectif clair: le top 8, le Masters, je veux y être".

Et cet objectif est tout à fait réaliste. Grâce notamment à deux titres (Adelaide 2 et Abou Dhabi) ainsi qu'à des 8es de finale à l'Open d'Australie (défaite contre la future gagnante Aryna Sabalenka) et à Wimbledon, elle occupe actuellement, malgré sa longue pause, exactement cette 8e place au classement annuel.

Mais il s'agit tout d'abord de digérer la défaite contre Iga Swiatek, qui était malgré tout douloureuse. "Je ne sais pas comment je fais", avoue-t-elle. "Après une défaite, on est toujours vide pendant quelques jours et on doit se trouver de nouveaux objectifs". Le pire reste à venir: "Quand je me réveillerai demain (lundi)". Selon elle, il n'y a pas de recette miracle. Mais d'autres tournois réussis dans les mois à venir aideraient certainement.