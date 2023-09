Sergio Ramos cambriolé ++ Mortara roulera chez Mahindra

Le FC Zurich a cédé ce week-end son fauteuil de leader à Young Boys, qui se rendra à St-Gall mercredi, et pointe désormais au 3e rang à un point des Bernois et du FC Lucerne. Grasshopper végète pour sa part au 9e rang avec 5 points, soit un de plus que Bâle et la lanterne rouge Stade Lausanne-Ouchy qui ont joué un match en moins.

Champion du monde 2022 du 100 m, Fred Kerley rejoint quant à lui son compatriote Quincy Watts, champion olympique 1992 du 400 m. "Choisir le changement est toujours risqué, d'autant plus en année olympique. Mais je sentais le besoin de parier sur moi-même (...) et ça voulait dire chercher les conseils de COACH WATTS", écrit l'Américain de 28 ans sur ses réseaux sociaux.

Après enquête pour des accusations de violences sexuelles par l'US Center for SafeSport, Reider a accepté en 2023 une suspension d'un an avec sursis, reconnaissant un "déséquilibre" de par son statut de coach dans une "relation amoureuse consentie avec une athlète majeure".

Marcell Jacobs rejoint un groupe de sprint réputé, financé par son équipementier et par lequel sont notamment passés Mujinga Kambundji et Jason Joseph, mais quitté ces dernières années par plusieurs membres, après les déboires de l'entraîneur principal Rana Reider.

Stars du 100 m, Marcell Jacobs et Fred Kerley changent tous deux de coach à moins d'un an des JO de Paris.

Les Zurich Lions, c'est du solide cette saison. Les joueurs de Marc Crawford ont remporté leur quatrième match de rang en se montrant chirurgicaux face au CP Berne (x-x). Des doublés de Lammikko et de Chris Baltisberger ont permis aux Zurichois de saler l'addition. Zoug revient bien avec un quatrième succès de rang. Martschini et le Suédois Wingerli ont fait la différence au cours de la troisième période (4-2).

Tout s'est gâté par la suite, un autogoal malheureux de Jooris sur le 2-2, un but encaissé sur un engagement davosien et conclu par Hammerer sur le 3-2, les Grisons n'en demandaient pas tant pour renverser le match. Nussbaumer sur un contre initié par le gardien Aeschlimann sur un mauvais changement de ligne et Bristedt en supériorité numérique ont noyé les Genevois au terme de la deuxième période (5-2). Avec dix-neuf buts encaissés en trois matches, il y a le feu aux Vernets.

Genève-Servette a une nouvelle fois déçu sur la route. Pourtant, le réveil de ses stars finlandaises avait donné de bons espoirs au début de la deuxième période suite à un but de Teemu Hartikainen au terme d'une action spectaculaire avec Manninen et Haapala. Valtteri Filppula avait ouvert la marque au premier tiers-temps sur un excellent service d'Haapala.

Les Lausannois semblaient partis pour fêter une victoire aisée en Léventine. Ne menaient-ils pas 4-1 jusqu'à la 28e minute de jeu avec les quatrièmes buts de la saison de Makai Holdener et Théo Rochette. Mais les joueurs de Luca Cereda étaient revenus à un but avant la fin de la deuxième période. Un doublé d'Inti Pestoni au cours de l'ultime tiers-temps a brisé les espoirs vaudois de fêter un cinquième succès de rang.

Les formations romandes joueront pour leur part mercredi. Servette reçoit Winterthour, Lausanne-Sport se déplace à Lugano et un derby vaudois met aux prises Stade Lausanne-Ouchy et Yverdon à la Pontaise (tous à 20h30).

La différence s'est faite sur deux réussites signées Krasniqi (37e) et Marchesano (73e). A la peine depuis le début de la saison, les Sauterelles n'ont pas été en mesure de tenir tête à leurs adversaires, qui ont même marqué le but des "visiteurs" contre son camp par le biais de Hodza (90e). Grasshopper campe toujours à la 10e place, en ayant enregistré un cinquième match consécutif sans victoire.

Le département juridique notamment déménagerait aussi à Miami selon la source. La ville de Floride apparaîtrait stratégique en raison de sa proximité avec les 41 associations membres de la CONCACAF, qui couvrent l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes, et de ses connexions faciles avec l'Amérique du Sud.

"Cela correspond à la vision globale d'une organisation qui compte 211 associations membres. Nos nouveaux bureaux de Miami et de Singapour s'ajoutent à nos bureaux de Paris et à nos bureaux de développement régionaux dans le monde entier. Le siège de la FIFA reste à Zurich", a précisé le porte-parole de l'instance.

C'est ce qu'a indiqué mardi à l'AFP une source qui a eu connaissance du dossier. L'instance dirigeante du football avait déjà transféré une partie des postes de son siège parisien et avait récemment ouvert des bureaux à Miami pour aider à l'organisation de la Coupe du monde 2026 qui se tiendra aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Mortara évoluait en formule E depuis 2017 avec l'équipe Venturi, ensuite rebaptisée Maserati. Il compte six victoires dans la discipline et avait été vice-champion en 2021. Son coéquipier sera le Néerlandais Nyck de Vries (28 ans), de retour après un passage peu concluant en formule 1.

Selon la presse locale, les quatre enfants du joueur et les deux personnes qui les gardaient étaient présents pendant le vol, mais aucun d'entre eux n'a été blessé. Une porte-parole de la police a confirmé que des personnes se trouvaient bien à l'intérieur de la maison au moment des faits, sans pouvoir dire de qui il s'agissait. Le cambriolage a eu lieu le 20 septembre à Bollullos de la Mitación, dans le sud de l'Espagne, alors que le défenseur du Séville FC se trouvait au stade Sánchez Pizjuán de Séville pour disputer le match de C1 contre les Lensois (1-1). Les voleurs se seraient emparés de vêtements et d'accessoires de luxe, ainsi que d'argent liquide. (ats/afp)

La Coupe du monde a débuté depuis deux semaines en France et il y a de quoi être impressionné: les contacts sont sauvages, les vitesses de course parfois folles et les schémas de jeu savamment rodés. Mais ce qui nous émerveille le plus, c'est la facilité avec laquelle certains joueurs parviennent à transformer un essai ou réussir une pénalité en bottant le ballon entre les poteaux, parfois à une distance de plus de 40m.