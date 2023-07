Servette commence très bien ++ Basketteurs suisses battus

Noah Okafor s'engage pour cinq ans avec l'AC Milan Noah Okafor: son avenir s'�crira avec l'AC Milan Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Noah Okafor (23 ans) est un nouveau joueur de l'AC Milan. L'attaquant international suisse a signé pour cinq ans avec le club lombard. Produit du FC Bâle, Okafor a rejoint Salzbourg en 2020 alors qu'il n'avait que 19 ans. Il aura passé trois saisons et demie en Autriche et remporté quatre titres de champion. Auteur de 14 buts en 34 matches lors de la saison 21/22, Okafor a été un peu moins prolifique au cours du dernier exercice avec dix réussites en 32 parties. Mais le Bâlois s'est signalé en Ligue des champions cette saison avec son club. Il a notamment inscrit un superbe but en septembre dernier contre... l'AC Milan. Avant Okafor, trois autres internationaux suisses avaient évolué à l'AC Milan lors des dernières décennies. Il s'agit de Johann Vogel, Philippe Senderos et Ricardo Rodriguez.

Le Servette FC tient son rang Chris B�dia inscrit le 2-1 pour le Servette FC. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Dauphin des Young Boys la saison dernière, le Servette FC a pleinement justifié son rang à Zurich. Les Grenat ont battu les Grasshoppers 3-1 pour une entame parfaite de l'exercice 2023/2024. René Weiler a, ainsi, cueilli sa première victoire à la tête de sa nouvelle équipe grâce à un doublé de Chris Bédia (16e et 61e) et à un penalty d'Enzo Crivelli (77e) provoqué par le nouvel entrant Jérémy Guillemenot. A trois jours de la venue de Genk dans le cadre du tour préliminaire de la Ligue des Champions, le Servette FC a obtenu les assurances qu'il était venu chercher. Une efficience remarquable Premier buteur de la saison 2023/2024 de la Super League, Chris Bédia s'affirme comme l'atout maître des Grenat. L'Ivoirien a témoigné d'une efficience remarquable pour mener son équipe à la victoire. Il est resté dans le rythme de son printemps qui fut remarquable. Ce concert de louanges doit, toutefois, être tempéré par la faiblesse de l'adversaire. Les Grasshoppers ont dévoilé bien des limites lors de cette première journée. L'égalisation magnifique de Tsiy Ndenge à la 23e ne peut pas faire oublier une performance d'ensemble bien pauvre. Successeur de Giogio Contini, Bruno Berner se retrouve devant un immense chantier. La seule ambition du "Rekormeister" et de son nouvel entraîneur se limitera sans doute à éviter la relégation. St. Gall bat Bâle Toujours porté par son fabuleux public, le FC St. Gall a également cueilli la victoire ce samedi. La formation de Peter Zeidler s'est imposée 2-1 devant le FC Bâle grâce à une réussite de Lukas Görtler à la 86e. Elle a su bénéficier pleinement de sa supériorité numérique dans cette fin de match après l'expulsion de l'attaquant Thierno Barry à la 68e. Successeur désigné de Zeki Amdouni, le transfuge de Beveren ne s'attendait sans doute pas à vivre une première aussi mortifiante.

Une deuxième défaite pour la Suisse Kovac et la Suisse ont �t� battus pour la 2e fois en 2 matches Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD L'équipe de Suisse ne prendra vraisemblablement pas part aux éliminatoires de l'Euro 2025. Les hommes d'Ilias Papatheorodou ont subi samedi leur deuxième défaite en deux matches dans le 3e tour pré-qualificatif. La Suisse s'est inclinée 60-46 à Fribourg devant quelque 400 spectateurs face au Danemark, qui entrait en lice dans un groupe H dont seul le vainqueur poursuivra l'aventure. Elle a payé cher un début de match cauchemardesque, et un manque d'efficacité offensive. Avec encore deux matches à disputer, Roberto Kovac et ses équipiers peuvent encore mathématiquement y croire. Mais la Suisse "trainera" probablement jusqu'au bout la défaite de 27 points encaissée mercredi au Kosovo. Elle affiche désormais une différence de points de -41, un handicap rédhibitoire en cas d'égalité au classement. 2/16 après 10' de jeu Sans doute d'ailleurs encore marquée par la déroute subie au Kosovo (76-49), l'équipe de Suisse a totalement manqué son début de match samedi. Après 10' de jeu, elle était menée 6-18 en ayant rentré seulement 12,5% de ses tirs (2/16, 1/6 à 3 points). L'écart est même monté à 14 unités (8-22) à la 13e minute. Les Helvètes ont alors su réagir, recollant à 4 points à la mi-temps (23-27) en retrouvant une certaine adresse (25,8% de réussite au tir à la pause). Ils sont même revenus à égalité (32-32) après 25'32''. Mais il leur a manqué ce petit quelque chose pour renverser des Danois pourtant pas non plus en verve (17/46 au tir au final). La Suisse n'est ainsi pas parvenue à élever son niveau de jeu à l'entame du dernier quart, alors qu'elle pouvait encore y croire (36-39 après 30' de jeu). A l'inverse, le Danemark de Gabriel Lundberg (quatre matches avec les Phoenix Suns en NBA en 2021/22) a su serrer le jeu dans le "money time". Les Danois ont ainsi signé un partiel de 11-2 pour démarrer le dernier quart-temps, reprenant une marge de 12 unités (38-50) grâce notamment à Gabriel Lundberg (14 points au final, 5 dans le dernier quart). L'arrière danois a su montrer la voie à suivre, contrairement au capitaine suisse Roberto Kovac (7 points). Prochain match face au Kosovo L'équipe de Suisse sera au repos mercredi, la 3e journée voyant le Danemark accueillir le Kosovo dans le choc du groupe à Naestved. Roberto Kovac et ses équipiers recevront à leur tour le Kosovo samedi prochain, toujours à St-Léonard et dès 17h30, avec une ardoise à effacer.

Tour de France: Pogacar s'impose au Markstein La joie de Tadej Pogacar au Markstein Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) a gagné la 20e étape du Tour de France au Markstein. Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) conserve le maillot jaune à la veille de l'arrivée à Paris. Cette étape dans les Vosges, qui comprenait six ascensions, a permis à Pogacar de montrer une belle réaction après sa terrible défaillance de mercredi. Le double vainqueur du Tour (2020, 2021) s'est imposé au sprint d'un petit groupe d'échappés devant l'Autrichien Felix Gall et Vingegaard. Ce dernier, à moins d'un accident, remportera sa deuxième Grande Boucle dimanche sur les Champs-Elysées à Paris. Le Danois compte 7'29 d'avance sur Pogacar avant l'ultime étape. Celui-ci a remporté sa deuxième victoire sur le Tour cette année, la onzième au total. Thibaut Pinot a électrisé le public dans la phase finale de cette 20e étape. Le grimpeur français s'est retrouvé seul en tête à 30 km de l'arrivée sous les acclamations de ses supporters. Mais il n'a pas tenu la distance et s'est fait rejoindre puis distancer dans le col du Platzerwsel

GP de Hongrie: Hamilton de retour en pole position Lewis Hamilton: de retour en pole position Image: KEYSTONE/AP/Denes Erdos Lewis Hamilton (Mercedes) a crée la surprise lors des qualifications du GP de Hongrie à Budapest. Le septuple champion du monde a signé la 104e pole position de sa carrière. Hamilton attendait une pole depuis le GP d'Arabie saoudite en 2021. C'est la neuvième fois qu'il réussit cet exploit en Hongrie. Le Britannique a devancé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull-Honda) de 0''003 à sa deuxième tentative en Q3. Ce dernier, qui a gagné les six dernières courses, reste néanmoins le grand favori du Grand Prix dominical. Les McLaren-Mercedes de Lando Norris et Oscar Piastri partiront en deuxième ligne. Elles ont confirmé leurs récents progrès. Le sourire est de mise du côté d'Hinwil. Les deux Alfa Romeo-Ferrari ont en effet réussi à se hisser en Q3. Guanyu Zhou a signé le 5e temps et Valtteri Bottas le 7e. Les bolides suisses peuvent espérer inscrire des points sur le tourniquet du Hungaroring.

Albert Ramos-Vinolas pour un doublé TAlbert Ramos Vinolas appr�cie l'air de Gstaad. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La finale 2023 du Swiss Open de Gstaad opposera Albert Ramos-Vinolas (ATP 79) à Pedro Cachin (ATP 90). L'Espagnol et l'Argentin ont survolé leur sujet en demi-finale. Titré dans l'Oberland en 2019, Albert Ramos-Vinolas s'est imposé 6-2 6-3 devant Miomir Kecmanovcic (ATP 44), la tête de série no 2 du tableau. Dans l'autre demi-finale, l'Argentin Pedro Cachin a battu 6-3 6-1 le qualifié serbe Hamad Medjedovic (ATP 183). Si Albert Ramos-Vinolas disputera à 35 ans sa douzième finale sur le Circuit, Pedro Cachin découvrira pour la première fois à 28 ans l'ivresse des sommets. Entré dans le top 100 il y a douze mois, l'Argentin, qui bénéficie notamment des conseils de l'ancien no 2 mondial Alex Corretja, abordera sa première finale sans avoir lâché le moindre set en quatre rencontres. Albert Ramos-Vinolas et Pedro Cachin s'affronteront pour la première fois. Cette finale débutera à 11.30. Elle sera suivie par celle du double qui verra Dominic Stricker et Stan Wawrinka rencontrer la paire tête de série no 1 du tableau formée par le Brésilien Marcelo Demoliner et par le Néerlandais Matwe Middelkop

Pas de festival offensif pour les Championne d'Europe Georgia Stanway savoure son but. Image: KEYSTONE/EPA/DARREN ENGLAND Championne d'Europe en titre, l'Angleterre a entamé sa Coupe du monde par une victoire poussive contre Haïti. A Brisbane, elle ne s'est imposée que 1-0 face à la 53e équipe du classement FIFA. L'Angleterre a forcé la décision grâce à un penalty de Georgia Stanway (29e) qu'elle a inscrit en deux temps après l'intervention de la VAR. La réussite de la joueuse du Bayern Munich a permis aux Anglaises d'éviter le ridicule face à Haïti, novice en Coupe du monde et dont la préparation sur les hauteurs valaisannes a, semble-t-il, porté ses fruits. Plus tôt dans la journée à Hamilton, le Japon avait bien laissé une meilleure impression. Victorieuses 5-0 de la Zambie, qui avait partagé l'enjeu 3-3 avec la Suisse à Bienne en match de préparation, les Japonaises ont clairement annoncé la couleur dans ce groupe C qui comprend également l'Espagne.

L'avenir de Mbappé au PSG toujours plus incertain L'avenir de Mbapp� (� gauche) au PSG est plus incertain que jamais Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena L'avenir de Kylian Mbappé au PSG paraît plus incertain que jamais. L'attaquant français est absent de la liste des joueurs pour la tournée estivale au Japon publiée vendredi par le club, un nouvel épisode d'un feuilleton autour de la prolongation de son contrat. Partira, partira pas ? Alors que le club souhaite le conserver à condition qu'il prolonge son contrat ou le céder dès cet été, le joueur affirme lui vouloir rester jusqu'en 2024, date de la fin de son contrat actuel. Ce qui fait craindre au PSG de perdre l'attaquant surdoué, acheté 180 millions d'euros en 2017, sans toucher la moindre indemnité. Présent à la reprise de l'entraînement des champions de France en début de semaine, Mbappé a également participé au premier match amical du PSG de Luis Enrique, marquant même un but pour conforter la victoire des Parisiens contre le Havre vendredi (2-0). Un simple répit, avant un nouveau soubresaut. Quelques heures plus tard, la liste publiée par le PSG pour le déplacement au Japon (24 juillet-2 août), où le club affrontera notamment l'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, comptait bien un Mbappé: Ethan, le petit frère de Kylian, âgé de 16 ans. Mais pas Kylian. Le club n'a donné aucune explication sur l'absence du capitaine de l'équipe de France. Mais difficile de ne pas y voir une nouvelle manche dans la guerre de communication que se livrent les deux parties depuis plusieurs semaines sur les modalités d'un éventuel transfert. Non négociable "Il ne peut pas partir gratuitement", avait ainsi déclaré au début du mois de juillet le président Nasser Al-Khelaïfi dans un entretien à plusieurs médias, évoquant "l'accord verbal" du joueur disant qu'il ne partirait pas libre. Parlant d'un cas "non négociable", Al-Khelaïfi donnait même un ultimatum de "maximum deux semaines" à Mbappé pour prendre sa décision: signer un nouveau contrat, ou partir dès cet été. Une date qui correspond approximativement avec le départ des joueurs pour le Japon.

Messi illumine l'Inter Miami pour sa première apparition Messi (10, � droite) a marqu� le but de la victoire pour ses d�buts avec l'Inter Miami Image: KEYSTONE/EPA Premier match, premier but et première victoire. A l'aube de son aventure avec l'Inter Miami, Lionel Messi, remplaçant, a changé le court du match en marquant le but victorieux de son équipe (2-1) en Leagues Cup, contre la formation mexicaine de Cruz Azul. Sur le banc, chasuble rouge sur le dos, Messi a dû attendre avant d'effectuer sa première apparition. Les fans trépignaient d'impatience, demandant "Messi ! Messi !" dès la 20e minute de jeu. La star argentine a exulté lorsque Robert Taylor a ouvert la marque pour les locaux d'une frappe détournée dans le but par le poteau, avant la pause (44e). C'est plus tard, à la 54e, que l'ancien joueur du FC Barcelone et du PSG a enfilé son maillot rose et est entré en jeu sous une ovation nourrie du public. Les stars LeBron James, Serena Williams et Kim Kardashian, ne manquant pas d'immortaliser le moment avec leurs smartphones. Sergio Busquets a profité du même arrêt de jeu pour lui aussi faire ses débuts avec Miami. Déjà porteur du brassard de capitaine, Messi a assisté impuissant au retour de Cruz Azul, grâce au but d'Antuna (65e). Ensuite l'Argentin a beaucoup tenté, souvent réussi avant d'être décisif. Bousculé à la 94e minute, Messi récoltait un coup-franc idéal, envoyé en pleine lucarne pour clore cette première apparition lumineuse. La franchise de David Beckham n'avait pas remporté la moindre rencontre depuis 11 matches.

Entrée tranquille pour les Américaines Sophia Smith (� droite) a sign� un doubl� face au Vietnam Image: KEYSTONE/AP/Andrew Cornaga Doubles tenantes du titre, les Américaines ont logiquement dominé le Vietnam pour leur entrée en lice au Mondial à Auckland (3-0). La Team USA a forcé la décision grâce à un doublé de Sophia Smith. Pour leur première participation à une Coupe du monde, les Vietnamiennes ont bien résisté à l'armada américaine, mais l'écart était trop important. Les Etats-Unis visent un troisième sacre d'affilée en Coupe du monde. Ils retrouveront jeudi les Pays-Bas pour un remake de la finale de l'édition 2019. Sacrée "MVP" du prestigieux championnat nord-américain en 2022 avec Portland, Sophia Smith (22 ans) a déjà montré d'excellentes dispositions avec un doublé. En l'absence de Mallory Swanson, autre arme offensive majeure gravement blessée à un genou, elle se positionne déjà comme l'une des attractions de la compétition. Encouragées juste avant leur rencontre par le président américain Joe Biden, les Américaines n'ont pas tremblé, même si leur star Alex Morgan a manqué un penalty, bien sauvé par la gardienne Kim Tranh Tran Thi (43e). Il s'agissait du sixième penalty en six matches depuis le début du Mondial, et seuls deux d'entre eux - dont celui de Ramona Bachmann face aux Philippines - ont été marqués ! Une 200e sélection pour Rapinoe Pour sa dernière saison et son dernier Mondial, la vedette emblématique de la sélection américaine Megan Rapinoe a fêté sa 200e sélection en entrant en jeu après 62 minutes, un quart d'heure avant le dernier but signé Lindsey Horan (77e). La rencontre s'est jouée dans un stade bien garni à Auckland (41'107 spectateurs), dans le sillage d'un début de Mondial très encourageant en terme d'affluence.

20e étape du Tour de France: Pinot veut briller chez lui Les coureurs du Tour de France vont souffrir une dernière fois lors de la 20e étape dans les Vosges. Pas moins de six cols figurent au programme entre Belfort et le Markstein. Le suspense pour la victoire finale étant désormais enterré, puisque Jonas Vingegaard compte 7'35 d'avance sur Tadej Pogacar, l'intérêt de cette étape concernera en premier lieu l'identité du vainqueur du jour. Le public français espère que Thibaut Pinot parviendra à l'emporter. Un "virage Pinot" dans le Petit Ballon, un écran géant chez lui à Mélisey et des comités d'accueil un peu partout: Thibaut Pinot sera fêté comme un demi-dieu sur ses routes d'entraînement vosgiennes qu'il arpentera pour la dernière fois dans la Grande Boucle. Des sommets La Pinotmania devrait atteindre des sommets lors d'une étape qu'il connaît par coeur. "J'ai entendu qu'on était en train d'organiser deux trois petites choses", souligne le coureur de Groupama-FDJ. Une "fan zone" sera ainsi installée dans son village natal, avec écran géant et buvette. Même chose à La Bresse, à la Traverse de la Roche, où l'Association des espoirs du ski de fond vosgien a vu les choses en grand. Mais c'est surtout dans le Petit Ballon, avant-dernière ascension du jour, que ça va se passer et plus précisément dans le "virage Pinot" Mais, lucide sur son niveau, Pinot reconnaît que gagner reste "au-delà du rêve" et espère déjà "être à l'avant" samedi "pour profiter de cette ambiance. Il y a aura des frissons et de l'émotion, ce sera mon dernier col sur le Tour." Ensuite, il lui restera encore quelques courses, avant que le rideau tombe définitivement en octobre. "Je suis content d'arrêter, dit-il. Et dans un an je serai peut-être au bord de la route avec les copains pour encourager les coureurs."

4e performance de tous les temps pour Warholm sur 400 m haies Karsten Warholm intouchable � Monaco Image: KEYSTONE/AP NTB/FREDRIK VARFJELL Karsten Warholm a réussi la 4e meilleure performance de tous les temps sur 400 m haies lors du meeting de Monaco. Le champion olympique s'est imposé en 46''51. Warholm, très en forme, a ainsi réussi le meilleur chrono mondial de la saison, pour un centième devant son propre temps réussi à Oslo début juin (46''52). Il n'avait couru qu'une seule fois plus vite dans sa carrière: en 45''94 pour dominer une finale olympique de légende à Tokyo en 2021. Le champion du monde brésilien Alison Dos Santos a pris la 2e place en 47''66, un temps encourageant pour son premier 400 m haies de la saison après avoir subi une blessure à un genou cet hiver. Le Kényan Wyclife Kinyamal a établi la meilleure performance mondiale de la saison sur 800 m en 1'43''22 devant l'Algérien Slimane Moula (1'43''40). Sur 100 m haies, l'Américaine Nia Ali (34 ans), championne du monde en 2019 de retour au premier plan après plusieurs maternités, a établi la meilleure performance de l'année en 12''30, un centième devant sa compatriote Kendra Harrison. Ali a battu au passage son record personnel, qui datait de son titre mondial, devant la 9e meilleure performeuse de l'histoire. Kipyegon en forme La Kényane Faith Kipyegon, multiple championne olympique, a battu le record du monde du mile (1609 m) en 4'07''64 un mois après s'être déjà emparé des records du 1500 m et du 5000 m. Kipyegon (29 ans) a profité de sa forme éblouissante cet été pour dominer une course dessinée pour elle, accompagnée de deux meneuses d'allure et de la wavelight. Elle fait figure de favorite pour les Championnats du monde de Budapest dans un mois (19-27 août), où elle devrait disputer le 1500 et le 5000 m.

Naef/Riedi en finale de la Hopman Cup Leandro Riedi est en finale de la Hopman Cup avec C Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Céline Naef et Leandro Riedi sont en finale de la Hopman Cup à Nice. Après le Danemark et Holger Rune, le duo suisse a battu la France 2-1 lors de cette compétition mixte relancée. Naef s'est certes inclinée contre Alizé Cornet (WTA 68) 1-6 6-3 10-8 après avoir remporté le premier set, mais Riedi a ensuite renversé la vapeur contre Richard Gasquet (ATP 49) en s'imposant 3-6 6-3 10-8. Dans le double décisif, Naef et Riediont pris le meilleur sur Cornet/Gasquet 6-4 7-5. Ils ont concrétisé leur première balle de match après 73 minutes, alors que les Français avaient manqué deux balles pour égaliser à 5-3. Naef et Riedi pourraient ainsi suivre les traces de Roger Federer et Belinda Bencic, qui avaient remporté en 2018 et 2019 les dernières éditions avant l'arrêt temporaire de cette compétition mixte riche en traditions. Leurs adversaires en finale ne seront connus que samedi. Il s'agira soit de l'Espagne avec Carlos Alcaraz et Paula Badosa, soit de la Croatie ou de la Belgique.

Leclerc meilleur temps de la 2e séance d'essais libres Charles Leclerc rapide en Hongrie Image: KEYSTONE/AP/Denes Erdos Charles Leclerc (Ferrari) a réalisé le meilleur temps de la 2e séance d'essais libres du GP de Hongrie, 11e manche du Championnat du monde de F1, sur le circuit de Hungaroring (4,381 km) à Budapest. La pluie qui avait perturbé la 1re séance plus tôt dans la journée, ne tombait plus pour la 2e, permettant aux pilotes de réaliser de bien meilleurs temps. Sergio Perez, qui était sorti au tout début de la séance précédente endommageant sa Red Bull, a vu celle-ci réparée à temps pour prendre part à la suivante. Le Mexicain a dû se contenter du 18e temps, Verstappen obtenant lui le 11e, loin de ses performances habituelles sur un circuit qui ne favorise pas les Red Bull, dominatrices depuis le début de la saison. L'Australien Daniel Ricciardo, qui revient en F1 chez Alpha Tauri après plusieurs mois d'absence, a réalisé le 14e temps pour son retour. Son compatriote Oscar Piastri, qui l'avait remplacé chez McLaren à l'issue de la dernière saison, a lui connu quelques déboires en endommageant sa monoplace et n'a réalisé que le 19e et avant-dernier temps. L'autre pilote McLaren, le Britannique Lando Norris, a lui confirmé le retour en forme des monoplaces orange, après leurs bons résultats au précédent GP de Grande-Bretagne, en obtenant le 2e temps derrière Leclerc.