Servette condamné à l’exploit ++ Zoug s'impose à Gottéron

René Weiler se défend d'avoir fait une quelconque impasse sur ce match aller avec les non-titularisations de Timothé Cognat, d'Alexis Antunes et de Dereck Kutesa. "Le but est toujours de gagner tous les matches, lance-t-il. Seulement, je dois gérer les temps de jeu. Je dois donc faire tourner l'équipe. Je n'ai pas le choix !"

Venu pour tenir le 0-0 le plus longtemps possible, Ludogorets aura rempli sa mission. Avec l'aide providentielle d'Enzo Crivelli qui a repoussé bien involontairement à 2 mètres de la cage adverse une frappe d'Antunes que tout le Stade de Genève voyait au fond des filets. Quatre jours après son expulsion à Yverdon, l'attaquant français aura encore été le héros tragique de la rencontre. Pas sûr que cela fasse sourire son entraîneur...

Elle aurait pu venir à la 67e avec une tête de Miroslav Stevanovic sur un centre de l’admirable Keigo Tsunemoto. Au fil des minutes, l’emprise des Genevois était d'ailleurs de plus en plus marquante. La légion étrangère de Ludogorets - aucun Bulgare n’est entré en jeu avant la... 85e - n’en menait pas large.

René Weiler avait clairement indiqué la couleur. A ses yeux, le match le plus important de la semaine était bien la venue de Lugano dimanche en championnat. Sinon comment expliquer l’absence dans le onze de départ de Dereck Kutesa, de Timothé Cognat et d’Alexis Antunes ? Mais devant l’impossibilité d’ouvrir le score, René Weiler devait introduire le trio avant l’heure de jeu pour aller chercher la victoire.

Les Dragons sont allés s'imposer 4-3 aux tirs au but jeudi en National League sur la glace de l'EVZ, où ils n'avaient plus gagné depuis novembre 2019 soit avant le début de la pandémie de Covid-19.

Kasai a fait ses débuts en Coupe du monde en décembre 1988, et la dernière de ses 17 victoires individuelles a été fêtée en novembre 2014, ex-aequo avec Ammann à Kuusamo. Le multiple médaillé olympique et mondial était alors âgé de 42 ans.

Revenu à Crystal Palace au cours de la saison 2022/23 après un premier bail entre 2017 et 2021, Hodgson est en difficulté cette saison: après 24 journées, son équipe n'a remporté que six matches, a perdu dix de ses 16 dernières parties et se traîne à la 15e place de la Premier League avec cinq points d'avance sur le premier relégable.

Filip Ugrinic a ainsi inscrit le but de l'espoir à la 42e en catapultant au fond des filets un ballon mal repoussé par le gardien lisboète Antonio Adan, se blessant par ailleurs sur cette action rageuse. Cédric Itten a même marqué un somptueux but dans les arrêts de jeu, mais cette réussite a été annulée pour un hors-jeu.

Mené 2-0 après un autogoal d'Aurèle Amenda (31e), qui a dévié maladroitement un centre de Marcus Edwards, et un penalty provoqué par un David von Ballmoos peu inspiré en la circonstance et transformé par la star du Sporting Viktor Gyökeres (41e), YB avait pourtant su se relancer au bout de cette première mi-temps.

Tout en contrôle lors des séries matinales (4e en 1'58''03), Roman Mityukov n'a pas non plus forcé son talent en soirée. Le Genevois, 6e sur 100 m dos mardi à Doha, a pris la 2e place de sa demi-finale en 1'56''72, loin de son record de Suisse (1'55''34) établi en finale des Mondiaux de Fukuoka.

Au printemps 1978, Henry Rono, alors étudiant à l'université d'Etat de Washington, avait coup sur coup battu les records mondiaux des 3000 m (7'32 ''1), 3000 m steeple (8'05''40), 5000 m (13'08''4) et 10'000 m (27'22''4). "C'est dommage qu'il n'ait pas participé aux Jeux olympiques de 1980 (à cause du boycott de la plupart des pays africain), il aurait facilement pu revenir avec au moins deux médailles d'or", a déclaré Kipchoge Keino, double champion olympique et ancien président du Comité olympique kényan.

"C'est un grand honneur pour moi de pouvoir soutenir et accompagner la Nati sur le chemin de l'Euro au sein de l'équipe d'entraîneurs, Avec Murat, le staff et les joueurs, nous allons tout faire pour rendre notre pays fier", a déclaré Giorgio Contini cité dans le communiqué de l'Association suisse de football.

Tim Bozon ou la réussite du travailleur

Mardi soir à Malley, Tim Bozon a inscrit contre Bienne ses 14e et 15e réussites de la saison. Meilleur buteur du LHC, le Français à licence suisse connaît la meilleure saison de sa carrière.

Son record sur une saison était de dix goals en 2020/21. Alors qu'il reste sept matches à jouer avant les play-off, Tim Bozon en est déjà à 15. Celui qui avait été drafté au troisième tour (64e position) par le Canadien de Montréal en 2012 semble vraiment avoir trouvé sa place à Lausanne.

Auteur d'un doublé le 22 novembre contre Fribourg, Tim Bozon a la confiance de son entraîneur. Et l'attaquant tricolore a profité de la pause internationale pour aller marquer avec la France contre l'Autriche vendredi dernier. "Ce but m'a fait du bien, reconnaît-il d'ailleurs. C'était cool de me retrouver en sélection. J'ai été passablement malade pendant le mois de janvier avec plusieurs virus et c'était un peu frustrant au niveau de l'énergie. Ca faisait quand même six matches que je n'avais pas scoré en club."

Pas de secret, il faut travailler

Sans aller jusqu'à dire que le numéro 94 des Lions gambergeait, il avait quand même cette statistique dans un coin de sa tête. Et s'il n'a pas le rendement d'un Sörensen, Bozon peut comme le Suédois compter sur des compères de lignes en adéquation avec son style. "Cela fait plusieurs années que je joue avec Jäger et l'année passée avec Raffl, je pense qu'on se complète bien, explique-t-il. On est costaud sur les pucks et dans les bandes, tout en ayant quelques habiletés offensives. Mais notre secret, c'est de toujours travailler fort. Et ça nous réussit, surtout en cette période."

Cette période, c'est ce que les Nord-Américains appellent le "money time". S'il faut être performant, c'est maintenant, au moment où les places pour les play-off se jouent. Et c'est souvent le bleu de travail qui prend le pas sur le costume à paillettes. "Dans ces moments-là, que l'on parle de play-off ou de matches au Championnat du monde, ce ne sont pas les habiletés techniques qui font la différence, mais le travail, appuie Tim Bozon. Les vingt derniers pourcents, ce sont les skills, mais les 80 premiers, c'est le travail et d'aller chercher les pucks en gagnant les duels."

L'exemple Michael Raffl

Face à Bienne la ligne Bozon-Jäger-Raffl a pesé de tout son poids sur la rencontre. Et on sent que Bozon ne boude pas son plaisir: "On veut être une ligne difficile à jouer. On veut harceler les défenseurs. Il faut continuer. Raffl a une expérience incroyable, Jäger touche aussi à l'équipe nationale et moi j'ai fait plusieurs Mondiaux avec la France. C'est comme ça qu'il faut jouer."

Remis de ses problèmes de santé, Michael Raffl joue un vrai rôle au sein de ce LHC. Et à entendre Tim Bozon parler de l'Autrichien, la définition de leader dans son cas n'est pas usurpée. "Raffl, il a je ne sais combien de matches de NHL et au Championnat du monde, mais il joue de la bonne façon, conclut Tim Bozon. Attention, il a aussi un très bon lancer et un bon patinage, mais il joue le jeu de la bonne manière et tout le monde prend exemple. Il a faim parce qu'il a peu joué ces deux dernières saisons. Il arrive à 6h du matin et c'est le dernier à partir. Même quand il était blessé! Il nous transmet son incroyable énergie et c'est contagieux."