Servette corrigé par la Roma ++ Exploit du FC Lugano à Istanbul

Une marche trop haute pour le Servette FC Une soir�e difficile pour les Grenat dans la ville �ternelle. Image: KEYSTONE/EPA/SALVATORE DI NOLFI Il n’y a pas eu de miracle pour le Servette FC à l’Olimpico. Les Grenat se sont logiquement inclinés 4-0 dans l’antre de l’AS Roma en phase de poules de l’Europa League. Battue 2-0 par le Slavia Prague à Genève lors de la première journée, la formation de René Weiler n’a pas vraiment existé dans la ville éternelle même si Chris Bedia aurait pu donner l'avantage à ses couleurs après seulement 20’’ de jeu. Romelu Lukaku a ouvert le score à la 21e avant qu’Andrea Belotti et Lorenzo Pellegrini ne classent l’affaire juste après le repos. Menés 4-0 avant l’heure de jeu, les Grenat ont très vite trouvé le temps long... Trop de largesses A l’image de Nicolas Vouilloz coupable sur les deux premiers buts romains, les Genevois ont accusé bien trop de largesses dans leurs trente derniers mètres pour espérer un meilleur sort. Au petit trot, la Roma a fait ce qu’elle a voulu pour cueillir un deuxième succès dans ce groupe G. Les hommes de Jose Mourinho partagent la tête du classement avec le Slavia Prague, victorieux 6-0 du Sheriff Tiraspol. Ces deux formations devraient très vite assurer leur qualification pour laisser le Servette FC et le Sheriff se battre pour la troisième place synonyme de repêchage en Conference League. La marche est donc bien trop haute pour le Servette FC dans cette phase de poules. Après avoir séché devant le Slavia, les Grenat ont pu mesurer tout le fossé qui les sépare d'une équipe de la trempe de la Rome même si celle-ci est loin de toucher au génie en ce début de saison. Même si Chris Bedia avait cadré sa frappe à la 20e seconde, la trame du match n'aurait pas changé. Avec un Romelu Lukaku qui semble avoir retrouvé tout son punch, on avait le sentiment que la Roma pouvait forcer la décision à tout moment. Un choix qui interroge Cinq jours après un succès sans prix en championnat face au Lausanne-Sport qui lui avait donné de l'air, René Weiler n'a sans doute pas marqué des points auprès de ses détracteurs avec un choix fort dans son onze de départ. Si le retour au jeu de Jérémy Frick répondait à une certaine logique dans la mesure où le capitaine reste le gardien no 1 devant Joël Mall, la décision de laisser sur le banc Timothé Cognat interroge. Rouage essentiel de l'équipe depuis très longtemps, le Français a dû attendre que la messe soit dite pour fouler enfin la pelouse de l'Olimpico à la 63e minute. Une forme de désaveu que l'on peine à comprendre.

Mondiaux à Anvers: Seifert 8e du concours général Une belle prestation de Noe Seifert � Anvers Image: KEYSTONE/AP Noe Seifert (24 ans) a pris la 8e place du concours général des championnats du monde à Anvers. L'Argovien a totalisé 82,431 points. Le titre est revenu au Japonais Daiki Hashomoto. Seifert a écrit une petite page d'histoire en se hissant dans le top 10. C'est en effet le meilleur résultat d'un Suisse dans cette épreuve depuis 1950! Il a notamment brillé aux barres, où il a signé le quatrième meilleur score. L'autre Suisse en lice, Florian Langenegger (20 ans), peut aussi être crédité d'une bonne performance pour sa première compétition à ce niveau. Il s'est classé 14e avec 80,931 points. Tenant du titre, Hashimoto s'est montré le meilleur dans la ville belge, avec un total de 86,132 points. Il a devancé l'Ukrainien Ilya Kovtun (84,998) et l'Américain Frederick Richard (84,332).

Incroyable exploit du FC Lugano à Istanbul La joie des Lugano apr�s le but qui leur a donn� la victoire. Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA BOZOGLU 28 ans après le succès historique à San Siro face à l’Inter, le FC Lugano a signé un nouvel exploit sur la scène européenne. Il s’est imposé 3-2 à Istanbul face au Besiktas après avoir été mené 2-0. Les Tessinois ont réussi une fabuleuse remontada avec trois buts inscrits en l’espace de 9 minutes par Ignacio Aliseda (81e), Shkelqim Vladi (86e) et Eric Bailly (90e) contre son camp. Le défenseur ivoirien a détourné dans ses propres filets une frappe d’Anto Grgic pour sceller le score de cette rencontre renversante. A la faveur de ce succès, le FC Lugano partage la tête du groupe D avec le FC Bruges, victorieux 1-0 en Norvège du Bodo/Glimt. Les deux équipes seront opposées lors des deux prochaines journées de cette phase de poules. Mené 2-0 à la 52e après un doublé de Vincent Aboubakar, l’homme qui avait l’an dernier offert la victoire au Cameroun face au Brésil lors de la Coupe du monde au Qatar, le FC Lugano a su pleinement exploiter une supériorité numérique provoquée par l’expulsion du Français Valentin Rosier à la 61e minute. Le coaching gagnant de Mattia Croci Torti avec les introductions d’Aliseda et de Vladi a, bien sûr, payé. Lugano n’a strictement rien volé à Istanbul. Malgré les deux réussites d’Aboubakar, les Tessinois ont toujours cru en leur étoile. Poussés par un entraîneur dont on ne taira jamais les immenses mérites, ils ont démontré depuis des mois qu'ils étaient capables parfois de renverser des montagnes.

Borussia Dortmund: Gregor Kobel prolongé jusqu'en 2028 Gregor Kobel: Borussia Dortmund compte sur lui Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Le Borussia Dortmund mise à long terme sur Gregor Kobel. Le club de la Ruhr et le Zurichois âgé de 25 ans ont prolongé prématurément de deux ans le contrat qui les lie, soit jusqu'en juin 2028. Selon les médias allemands, le nouvel accord comprend une nette augmentation de salaire. Kobel, numéro 2 de l'équipe de Suisse derrière Yann Sommer, avait quitté le VfB Stuttgart pour le BVB en 2021 et s'était immédiatement imposé comme un pilier et un vice-capitaine. "Gregor est devenu chez nous à Dortmund un gardien de classe mondiale, a déclaré le directeur sportif Sebastian Kehl. Nous sommes fiers que nos objectifs à long terme et nos ambitions correspondent à sa vision. Nous avons désormais une sécurité à ce poste essentiel au plus haut niveau."

Fluminense qualifié pour sa 2e finale de Copa Libertadores Fluminense est en finale de la Copa Libertadores Image: KEYSTONE/AP/Andre Penner Fluminense a décroché mercredi son billet pour la deuxième finale de Copa Libertadores de son histoire. Les Brésiliens ont battu l'Internacional de Porto Alegre 2-1 au match retour de la demi-finale. Le défenseur Gabriel Mercado, champion du monde avec la sélection argentine, a ouvert le score pour les "colorados" du sud du Brésil de la tête (9e). Mais les "tricolores" de Rio de Janeiro ont renversé la vapeur en fin de match, grâce à des buts de l'espoir John Kennedy (81e), 21 ans, et du vétéran argentin German Cano (87e), 35 ans. Le match aller s'était soldé par un match nul 2-2 au Maracana. Et c'est ce stade mythique de Rio qui accueillera la grande finale, le 4 novembre, entre Fluminense et le vainqueur de l'autre demi-finale, entre Palmeiras, une autre équipe brésilienne, et les Argentins de Boca Juniors, qui s'affrontent jeudi à Sao Paulo, après un match nul 0-0 à l'aller. Fluminense a déjà été finaliste malheureux de la Copa Libertadores, équivalent sud-américain de la Ligue des Champions européenne, en 2008, et avait perdu aux tirs aux buts face aux Équatoriens de la LDU de Quito.

Bencic ne verra pas la Chine Pas encore tout � fait remise d'une intoxication alimentaire, Belinda Bencic doit renoncer � se rendre en Chine Image: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER Belinda Bencic ne prendra pas part aux tournois en Chine en raison d'une intoxication alimentaire. La Saint-Galloise ne pourra par conséquence pas se qualifier pour le Masters féminin. Belinda Bencic aurait mieux fait de ne pas aller au Mexique. Avant le tournoi de Guadalajara, la championne olympique a contracté une forte intoxication alimentaire. La 15e joueuse mondiale a non seulement dû déclarer forfait au Mexique, mais également pour le tournoi WTA 1000 de Pékin en cours, pourtant obligatoire. Elle ne pourra pas non plus participer au tournoi de Zhengzhou la semaine prochaine. Il est clair que Bencic ne pourra pas atteindre son objectif déclaré, à savoir la finale WTA des huit meilleures. On ne sait pas pour l'instant si la joueuse de 26 ans pourra encore disputer un tournoi avant le tournoi final de la Billie Jean King Cup du 7 au 12 novembre, où la Suisse est tenante du titre. "Elle a été malade pendant dix jours et a perdu une bonne partie de son énergie, a fait savoir son management à la demande de Keystone-ATS. Les tournois chinois arrivent trop tôt."

Deux doublés pour les Suisses Xherdan Shaqiri a sorti le grand jeu contre l'Inter Miami. Image: KEYSTONE/AP/Nam Y. Huh Soir de grâce pour Xherdan Shaqiri ! Le Bâlois a régalé les 62'124 spectateurs du Soldier Field lors du succès 4-1 de Chicago devant l’Inter Miami. Le public a oublié l’absence de Lionel Messi dans les rangs de l’Inter pour applaudir au doublé de Xherdan Shaqiri. Avec deux frappes du gauche chirurgicales, il a ouvert et scellé le score de la rencontre. Sorti du banc, Maren Haile-Selassie a été l’autre héros la soirée. L’ancien joueur de Neuchâtel Xamax a également signé un doublé. A la faveur de ce succès, Chicago s’est hissé à la huitième place de la Conférence Est, un rang synonyme de play-in contre le neuvième. Les deux dernières rencontres de la saison régulière opposeront samedi le Fire à Charlotte et à New York City le 21 octobre. Quant à l’Inter Miami, qui livrait un quatrième match de rang sans Lionel Messi, cette défaite à Chicago est celle de trop. A moins d'un véritable miracle, les Floridiens, désormais à 5 points de la barre, ne disputeront pas le play-off.

Une première italienne pour le Servette FC Louis van Gaal va conseiller l'Ajax, en pleine crise Image: KEYSTONE/AP/Natacha Pisarenko Pour la première fois de son histoire, le Servette FC croisera le fer avec une équipe italienne sur la scène européenne. Les Grenat défient l'AS Roma de Jose Mourinho ce jeudi en Europa League dans le cadre unique de l'Olimpico. Battu 2-0 à domicile par le Slavia Prague lors de la première journée de cette phase de poules, le Servette FC n'aura pas son mot à dire pour la qualification pour les seizièmes de finale à moins d'un improbable exploit à Rome. Les Grenat entendent plutôt faire le match avec le Sheriff Tiraspol pour cueillir la troisième place du groupe synonyme de repêchage en Conference League. C'est pourquoi ils garderont un œil sur Prague où le Slavia accueille le Sheriff avec l'espoir que les Moldaves concèdent une nouvelle défaite après le revers 2-1 à domicile devant la Roma. Sans réelle pression Cinq jours après un succès indispensable devant le Lausanne-Sport et moins de septante-deux heures avant d'affronter le FC Lugano au Tessin dans sans doute le match plus important de la semaine, la formation de René Weiler s'efforcera d'apporter la réplique espérée aux Romains, victorieux de la Conference League en 2022 et finalistes de cette Europa League le printemps dernier. Sans ses grognards Jérémy Frick et Steve Rouiller, sur le flanc mais qui auraient mérité mille fois de disputer un tel match en raison de tout ce qu'ils ont pu apporter au club depuis cinq ans, elle peut aborder cette rencontre sans réelle pression tant le déséquilibre des forces en présence apparaît immense. On espère seulement que le cadre et le renom de l'adversaire ne la paralyseront pas. René Weiler espère que l'allant d'Alexis Antunes et de Dereck Kutesa, deux "enfants" du club, donnera à son équipe un visage conquérant. Décisif lors du derby de samedi après avoir été le buteur contre les Rangers lors de la phase de qualification de la Liugue des Champions, Dereck Kutesa s'est ainsi affirmé peut-être comme le leader de l'équipe en attendant que Miroslav Stevanovic retrouve tout son mordant. A 25 ans, celui qui n'avait pas su s'imposer à Reims, voudra rappeler à l'Olimpico qu'il possède dans les pieds ce petit plus qui peut faire toute la différence. Pas loin de basculer dans la crise La "malchance" du Servette FC est de rencontrer la Roma au mauvais moment. Seulement treizième de la Série A, la formation de Jose Mourinho n'aurait pas été loin de basculer dans la crise si elle n'avait pas battu Frosinone dimanche soir. Mais, victorieux 2-0 du promu grâce à des réussites de Romelu Lukaku et du capitaine Lorenzo Pellegrini, elle a fait le job pour gommer la déroute de jeudi dernier face au Genoa. Même si l'entraîneur opérera un large "turnover" qui ménagera notamment Paolo Dybala, les Romains ne peuvent pas se permettre de pendre la rencontre de jeudi par-dessus la jambe. Le climat actuel sur l'équipe interdit un nouveau couac comme celui accusé il y a deux ans en Norvège face au Bodö/Glimt avec une défaite 6-1 presque surréaliste. Et Jose Mourinho rappellera à ses joueurs que la première place du groupe, contrairement à la deuxième, les qualifiera directement pour les huitièmes de finale. Il serait donc ballot d'égarer des points avant la double confrontation contre le Slavia Prague....

Connor Hughes prend la main à Lausanne Impeccable depuis le début de la saison dans les rangs lausannois, Connor Hughes aide son club à marquer des points. Désormais, c'est lui le gardien numéro un du LHC. Ce n'était pas une évidence au début du mois de septembre. C'en est une au début du mois d'octobre. Et même si le principal intéressé refuse de voir les choses ainsi, Connor Hughes est bien le gardien titulaire au LHC. Engagé (pour deux ans) afin de faire la paire avec Ivars Punnenovs, Hughes copie son début de saison précédent à Fribourg lorsqu'il avait remplacé Reto Berra avec brio pendant plusieurs mois. Les statistiques ne mentent pas. Avec 94,51% d'arrêts, le Canado-Suisse est le portier présentant le meilleur pourcentage de la ligue devant... Reto Berra (93,95%). Pour ce qui est de la moyenne de buts alloués par match, là aussi les deux anciens coéquipiers se disputent la première place, avec cette fois une légère avance en faveur du dernier rempart fribourgeois (1,60 contre 1,65). Mais lorsque l'on discute avec le solide portier (1m93/103 kg), on s'aperçoit vite que ces chiffres ne signifient pas grand-chose, surtout au terme d'une défaite en prolongation face à son ancien club. "Honnêtement, on attend d'un gardien qu'il fasse le dernier arrêt et ce coup-ci, je ne l'ai pas fait", peste-t-il, faisant référence au but de DiDomenico après 17 secondes de temps supplémentaire dans le derby face à Gottéron. "Il va falloir bosser là-dessus." Humble et bon camarade Au-delà des chiffres, il y a l'impression visuelle laissée par les deux gardiens en ce début de saison. Coupable sur certains "soft goals", Ivars Punnenovs souffre de la comparaison avec son coéquipier. Mais ne comptez pas sur Hughes pour se croire supérieur et revendiquer une place de numéro un: "C'est bien trop tôt, je n'ai joué que six matches. Et sérieusement, je suis encore énervé par ce goal en prolongation, parce qu'on aurait dû remporter cette partie. Ivars est un excellent gardien qui me pousse chaque jour. Mais je le répète, l'échantillon est trop faible pour tirer des conclusions." Quand on lui demande à quel moment il a appris sa titularisation pour le derby de mardi, Hughes ne fait pas de mystère: "Je l'ai su lundi après-midi." Et si l'entraîneur Geoff Ward avait alterné de façon métronomique jusqu'au match de jeudi dernier face à Zurich, force est de constater que la défaite subie à Ambri (5-4), alors que les Lions menaient 4-1, a terni l'image de Punnenovs. "Mais j'étais un peu surpris de jouer une troisième partie de suite, raconte le Canado-Suisse. Surtout en regardant le calendrier. Après je me suis dit qu'on me titularisait parce que c'était contre mon ancien club." "Une décision de travail" Est-ce à dire que le week-end à venir verra forcément le retour de Punnenovs entre la réception de Rapperswil vendredi et le déplacement à Zoug samedi? "Sincèrement je ne pense pas aussi loin. Les coaches décideront. Moi je dois me tenir prêt." Prêt à ce que le staff choisisse de partir avec celui qui a la mitaine chaude? "Au bout du compte, c'est une décision de travail et le but est de gagner des matches, conclut-il. Mais il faut aussi qu'Ivars soit performant pour que l'on aille loin. On l'a vu avec Genève la saison passée. Du coup, je ne serais pas surpris du tout qu'Ivars joue le prochain match parce que nous avons besoin de lui!"

Lugano veut se désinhiber sur la scène européenne L'obstacle est de taille pour Lugano lors de la 2e journée de la phase de poules de Conference League. Les Tessinois défient le Besiktas à Istanbul jeudi. Besiktas fait partie des trois grands de Turquie avec Fenerbahce et Galatasaray. Depuis l'introduction de la Süper Lig, les trois clubs-phares de la capitale Istanbul se sont partagé 56 des 65 titres de champion au total. La saison dernière, elles ont également occupé les trois premières places. Mais Besiktas a été devancé par ses deux grands rivaux et a dû franchir trois obstacles pour atteindre cette phase de poules. Les "Aigles noirs" ont successivement sorti le KF Tirana, le Neftci Bakou et le Dynamo Kiev, avant d'obtenir le point du nul (1-1) à Bruges lors de la 1re journée du groupe D. Lugano a également obtenu un point lors de la réception de Bodö/Glimt (0-0). Mais, après les deux défaites en play-off de l'Europa League contre l'Union St-Gilloise, les Tessinois en sont à trois matches consécutifs sans but marqué sur la scène européenne. Une disette surprenante si l'on considère que l'équipe de Mattia Croci-Torti a marqué 18 buts en huit journées de Super League. Il s'agit maintenant de se montrer plus efficace sur la scène européenne. Cette tâche s'annonce extrêmement délicate sur la pelouse du Besiktas, où Gökhan Inler fait partie de l'équipe depuis cette saison mais n'est pas éligible au niveau international. La dernière défaite de Besiktas dans son stade, qui peut accueillir 42'000 supporters, remonte à plus d'un an...

Lara Gut-Behrami est prêt à en découdre A 32 ans, Lara Gut-Behrami n'est pas encore rassasiée. La Tessinoise a toujours faim de victoires mais elle veut surtout savourer ses dernières saisons en Coupe du monde, a-t-elle confié mercredi lors d'un rendez-vous médias d'avant-saison de Swiss-Ski. "Au niveau mental, tu te rends compte que chaque phase de ta carrière a ses nouveaux défis. Tu continues toujours à apprendre. Pour moi, il s'agit de trouver le bon équilibre. Je dois trouver le relâchement pour profiter des années où je peux encore pratiquer ce métier tout en continuant à gagner si possible", a-t-elle lâché. "Si j'ai évoqué Saalbach (réd: qui accueillera les Mondiaux en 2025), c'était surtout pour dire que ce n'était pas encore fini", a souligné la championne olympique 2022 de géant. "Si on m'avait dit en 2015 que je serais de la partie à Pékin en 2022, je n'y aurais pas cru. Deux saisons ont déjà passé depuis ces Jeux." Lara Gut-Behrami s'est pourtant "posé 1000 questions en Amérique du Sud", lors du camp d'entraînement de deux semaines de l'équipe de Suisse. "On n'avait pas les meilleures conditions. On n'a jamais vu le soleil. C'était humide, et je souffre de mon genou lorsque c'est trop humide", a-t-elle souligné. "Laisser aller" "Mais à peine j'avais remis les skis à Zermatt", où l'équipe de Suisse s'est entraînée la semaine dernière, "que j'avais retrouvé le plaisir. Durant la préparation, je me suis demandé si je voulais vraiment refaire des courses. Mais là, je suis bien, et je ne pense pas du tout au moment où je vais arrêter", s'est-elle réjouie. "La saison dernière, je m'étais mis à compter le nombre de super-G qui restaient à disputer. On se pose parfois trop de questions", a précisé la femme aux 37 succès en Coupe du monde, qui a finalement pu conquérir un quatrième Globe dans sa discipline de prédilection un an après avoir enfin décroché un titre olympique. "On devrait être capable de laisser aller. Parce que tant que tu skies, tu t'y mets à fond, et un jour ça s'arrête", a encore lâché la Tessinoise, pour qui la priorité à l'aube de la saison 2023/24 est de "rester en bonne santé et de produire du très bon ski. Mais je n'ai jamais d'attentes", a-t-elle assuré. Briller dès Sölden "J'espère simplement pouvoir traduire tout le travail fait cet été dans de bons résultats cet hiver. On sait que 1000 choses peuvent influencer une saison. Mais on a tout fait pour que je sois prête", a expliqué "LGB", pour qui le fait que l'exercice 2023/24 ne comporte aucun grand événement ne change rien. "Je n'ai jamais préparé une saison de manière différente en cas de grand événement. Même si les championnats du monde ont lieu en février, j'espère commencer à produire du très bon ski dès la fin octobre à Sölden." Où elle tentera le 28 octobre de s'imposer pour la troisième fois en géant après 2013 et 2016.

Un "bon"* point malgré tout pour les Young Boys Le buteur providentiel Osman Bukari entre Loris Benito et Anthony Racioppi. Image: KEYSTONE/EPA/ANDREJ CUKIC Il aura manqué une poignée de minutes aux Young Boys pour réussir le coup parfait. Crucifiés par une réussite d'Osman Bukari à la 88e, ils ont dû se contenter d'un nul (2-2) devant l'Etoile Rouge. La frappe magistrale au premier poteau du Ghanéen a coûté aux Bernois les trois points d'une victoire à Belrade qui leur tendait les bras. Ce résultat n'est, toutefois, pas une mauvaise affaire pour la formation de Raphaël Wicky qui ne devait pas repartir les mains vides de Belgrade pour croire encore à un avenir européen au printemps. La troisième place du groupe, synonyme de repêchage en Europa League, est plus que jamais à sa portée. La première est pratiquement déjà acquise à Manchester City, victorieux 3-1 à Leipzig. Même s'il est toujours rageant de concéder l'égalisation à la 88e, les Young Boys ne peuvent pas s'estimer lésés. Ils ont, en effet, lâché physiquement pour se retrouver en grande souffrance dans dernières minutes. Il convient également de relever qu'Anthony Racioppi avait retardé l'échéance à plusieurs reprises. Si l'on doit adresser un reproche aux Bernois, c'est bien cette incapacité à ressortir le ballon après le penalty de Cédric Itten qui leur avait donné l'avantage à l'heure de jeu. Avec une défense à quatre Le forfait de Sandro Lauper, malade, a-t-il conduit Raphaël Wicky à revoir ses plans ? Sans son métronome, l’entraîneur a finalement décidé de jouer avec une défense à quatre pour évoluer en 4-3-3 avec Joël Monteiro et Mechak Elia sur la même ligne que Cédric Itten en attaque. Avec ce système, les Young Boys ont exercé une réelle emprise sur cette rencontre. Avec les frappes de Darian Males (4e) et d’Ulisses Garcia (27e) , ils posaient deux premières banderilles qui laissaient présager une belle soirée. Mais c’était sans compter sans ce terrible "blackout" de la 36e minute avec un ballon perdu de Garcia à 20 mètres de la cage... serbe qui devait permettre, au final, à Cherif Ndiaye d’ouvrir le score. La réussite du Sénégalais devait toutefois être validée par la VAR en raison d’un double hors jeu qui aurait pu être sifflé. Sur cette action, les Bernois ont péché d’une manière impardonnable dans leur repli défensif à l'instant même où ils semblaient en mesure de prendre la main. Novak Djokovic le "chat noir" A la reprise alors que l'arrivée inopinée de Novak Djokovic dans les tribunes était saluée par tout le stade, les Bernois passaient par tous les états d'âme. Ils avaient, en effet, la malchance de perdre sur blessure Loris Benito, le patron de la défense, avant de célébrer l'égalisation de Filip Ugrinic, admirablement servi par Monteiro. A la 61e, les Bernois prenaient l'avantage sur un penalty d'Itten accordé par une main de l'ex-Bâlois Nasser Djiga sur une frappe de Garcia. En moins d'un quart d'heure, les Young Boys sont parvenus à renverser la table. Depuis sa loge, Novak Djokovic a pu croire qu'il était le "chat noir" de l'Etoile Rouge...

Ligue des champions: Newcastle et Schär font mal au PSG Fabian Sch�r c�l�bre son but Image: KEYSTONE/AP/Scott Heppell Newcastle joue les trouble-fête dans le groupe F de la Ligue des champions. Les Magpies, avec un but de Fabian Schär, ont dominé le Paris Saint-Germain 4-1 lors de la 2e journée. Issus du chapeau 4 dans ce "groupe de la mort", les coéquipiers de Schär sont bien partis pour bouleverser la hiérarchie. Dans un St-James Park en fusion, ils ont marqué par Almiron (17e), Burn (39e) et Longstaff (50e) contre des visiteurs dépassés dans l'envie et l'intensité malgré la réduction du score signée Hernandez (56e). Schär a scellé le score final d'une belle frappe lointaine à la 91e. L'autre rencontre s'est avérée bien moins animée entre Borussia Dortmund (avec Gregor Kobel) et l'AC Milan (avec Noah Okafor dès la 69e), qui se sont séparés sur un décevant 0-0. Au classement, Newcastle (4) est leader devant le PSG (3), l'AC Milan (2) et Dortmund (1). Dans le groupe H, le FC Barcelone a conquis un deuxième succès consécutif en allant s'imposer 1-0 à Porto. La réussite décisive a été inscrite à la 45e par Torres.

Ligue des champions: l'Atlético Madrid a su réagir Alvaro Morata a marqu� deux fois Image: KEYSTONE/EPA/KIKO HUESCA L'Atlético Madrid a démontré une belle force de réaction lors de la 2e journée de Ligue des champions. Deux fois menés au score, les Colchoneros ont finalement battu Feyenoord Rotterdam 3-2. Morata (12e/47e) et Griezmann (45e) ont marqué pour les Espagnols dans ce match du groupe C. Les visiteurs avaient pris d'abord l'avantage sur un autogoal d'Hermoso (7e), puis par Hancko (34e). Dans le groupe H, le Royal Anvers a perdu 3-2 chez lui contre Shakhtar Donetsk. Les Belges ont pourtant mené 2-0 à la mi-temps avant de craquer.