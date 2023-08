Servette qualifié aux tirs au but ++ Swiss Athletics sélectionne 7 Romands

Servette qualifié aux tirs au but pour le 3e tour qualificatif La joie des Servettiens, qualifi�s pour le 3e tour qualificatif de la C1 Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Formidable Servette FC ! Les Grenat se sont qualifiés pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions au terme d’un match dans lequel ils ont fait preuve d’un réel héroïsme. Réduit à dix dès la 5e minute et mené à deux reprises au score, le Servette FC a éliminé le Racing Genk à l’issue des tirs au but. Hussayn Touati, Jérémy Guillemenot, Yoan Severin et Ronny Rodelin ont transformé leur tentative d’une manière imparable alors que deux frappeurs belges n’ont pas trouvé le cadre de Joël Mall, lancé peu avant l’heure de jeu dans la bataille en raison de la blessure à un genou de Jérémy Frick. La sortie du capitaine fut un coup dur de plus pour les Grenat, qui s’étaient retrouvés bien trop vite en infériorité numérique après l’expulsion à la 5e minute d’Enzo Crivelli, coupable d’une faute aussi "horrible" qu’inutile sur le capitaine de Genk Bryan Heynen. Mais alors que tous les signaux étaient au rouge, que la situation semblait même désespérée après l’ouverture du score de Mike Trésor sur penalty à la 28e ou après le 2-1 de Toluwalase Arokodare, les Servettiens ont su trouver des ressources insoupçonnées pour, comme lors du 1-1 du match aller, revenir à chaque fois à la hauteur de leurs adversaires. Place aux Rangers Cette qualification n’a pas de prix. Elle offre tout d’abord un troisième tour préliminaire dans cette Ligue des Champions face aux Glasgow Rangers avec un match aller la semaine prochaine en Ecosse. Elle assure, par ailleurs, une place en phase de poules de l’Europa League en cas d'élimination face aux Rangers. Le but avoué de la direction du club était de disputer une phase de groupes. Il a été atteint d’entrée de jeu. Et le rêve de disputer pour la première fois de son histoire la Ligue des Champions berce toujours les nuits du peuple grenat.

Swiss Athletics sélectionne 31 athlètes, dont 7 Romands Simon Ehammer est l'un des 31 athl�tes retenus par Swiss Athletics pour les Mondiaux Image: KEYSTONE/EPA PAP/ADAM WARZAWA Swiss Athletics a retenu 31 athlètes, parmi lesquels sept Romands (dont six femmes), pour les Mondiaux de Budapest (19-27 août). La liste pourrait toutefois encore s'allonger lorsque World Athletics actualisera ses classements par discipline dans les prochains jours. La sélection helvétique sera emmenée par le médaillé de bronze du concours de la longueur des Mondiaux 2022 Simon Ehammer, qui a renoncé au décathlon en raison d'une inflammation à un biceps. Médaillé de bronze sur 200 m aux Mondiaux 2019, Mujinga Kambundji sera quant à elle en lice sur 100 m uniquement. Cinq Romands sont assurés de prendre part au rendez-vous hongrois dans des épreuves individuelles: Julien Bonvin (400 m haies), Lore Hoffmann, Rachel Pellaud, Audrey Werro (toutes trois sur 800 m) et Joceline Wind (1500 m). Les Vaudoises Melissa Gutschmidt et Léonie Pointet font quant à elles partie des six candidates à une place dans le relais 4x100 m.

Deux duos suisse déjà qualifiés pour les 8es H�berli/Brunner joueront les 8es de finale des Europ�ens Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Les quatre duos féminins suisses en lice aux Européens de Vienne prendront part à la phase à élimination directe. Les paires Tanja Hüberli/Nina Brunner et Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré sont même d'ores et déjà qualifiées pour les 8es de finale. Sacrées sur la scène continentale dans la capitale autrichienne en 2021, Tanja Hüberli et sa partenaire Nina Brunner ont remporté la finale du groupe A en battant les Allemandes Sandra Ittlinger/Karla Borger 17-15 au troisième set. Elles ont dû effacer deux balles de match dans le tie-break. Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré se sont elles aussi imposées en trois sets en finale du groupe H, aux dépens des Autrichiennes Dorina et Ronja Klinger. Menia Bentele et Anna Lutz ont quant à elles obtenu le droit de disputer les 16es de finale après avoir terminé au 3e rang de cette poule H. Le duo Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder a pour sa part été battu en finale du groupe E, s'inclinant en deux sets devant les Néerlandaises Emi van Driel/Brecht Piersma. Les médaillées de bronze des JO 2021 devront donc disputer un 16e de finale.

Une défaite pour terminer pour la Suisse Fofana et la Suisse ont subi une 4e d�faite en 4 matches dans le 3e tour pr�-qualificatif Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD L'équipe de Suisse a conclu les pré-qualifications de l'Euro 2025 sur une défaite, la quatrième en autant de matches dans le 3e tour. La troupe d'Ilias Papatheodorou s'est inclinée 94-81 à Naestved face au Danemark, toujours invaincu dans ce groupe H avant la dernière partie décisive au Kosovo. Sans Roberto Kovac, les Helvètes n'ont donc pas réussi à boucler cette très longue phase pré-qualificative, entamée en novembre 2021, sur une note positive. Ils ont pourtant commencé ce match de manière idéale, menant 25-18 à la fin du premier quart grâce notamment aux 9 points de Juan De La Fuente (22 points au total, à 5/7 à 3 points). Mais le Danemark ne s'est pas affolé. Un partiel de 15-3 pour démarrer le deuxième quart-temps a permis aux Danois de prendre les commandes. Gabriel Lundberg (22 points) et ses équipiers, qui menaient 44-34 à la mi-temps, ont pris le large dans le troisième quart (66-46 à la 28e) avant de gérer leur acquis. La 1re place de la poule, la seule donnant accès aux qualifications à proprement parler, se jouera donc samedi à Prizren. Le Kosovo (deux succès en trois parties) y accueillera le Danemark avec un handicap de sept points à effacer depuis le match aller, gagné 82-75 par les Danois à Naestved la semaine passée.

Bencic domine Lauren Davis 6-1 6-4 au 2e tour Belinda Bencic (ici lors du dernier Wimbledon) jouera les quarts de finale � Washington Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Belinda Bencic (WTA 15) a décroché sans trembler son ticket pour les quarts de finale du WTA 500 de Washington. La St-Galloise a dominé l'Américaine Lauren Davis (WTA 54) 6-1 6-4 au 2e tour mercredi. Forfait la semaine dernière à Lausanne, Belinda Bencic semble avoir retrouvé toutes ses sensations à l'heure d'entamer la tournée estivale nord-américaine. La 8e de finaliste du dernier Wimbledon, qui avait bénéficié de l'abandon d'Anastasia Potapova lundi au 1er tour, a mis 1h18' pour battre Lauren Davis. La championne olympique de simple a très vite pris le large face à une joueuse qui avait passé plus de sept heures sur le court dans ses trois premiers matches à Washington (dont deux joués en qualifications). Elle a signé trois breaks au total, et n'a pas concédé son service dans cette partie. Belinda Bencic affrontera à nouveau une Américaine au stade des quarts de finale dans la capitale fédérale US. La logique voudrait qu'elle retrouve la tête de série no 3 du tableau, la finaliste de Roland-Garros 2022 Coco Gauff (WTA 7), qui doit se mesurer à la qualifiée Hailey Baptiste (WTA 204) au 2e tour.

L'équipe d'Ukraine en préparation en Slovaquie Yaroslava Mahuchikh et les Ukrainiens se pr�parent en Slovaquie Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe ukrainienne termine sa préparation pour les Mondiaux de Budapest (19-27 août) en Slovaquie cette semaine, a annoncé World Athletics. Les Ukrainiens rejoindront ensuite la Hongrie. Ce camp d'entrainement à Banska Bystrica, co-financé par le fond pour l'Ukraine de la Fédération internationale et par le CIO, "permettra aux athlètes ukrainiens d'achever leur préparation en vue de la compétition la plus importante de l'année", précise World Atheltics dans son communiqué. Une initiative similaire avait vu le jour l'an dernier à l'approche des Championnats du monde qui s'étaient tenus à Eugene aux Etats-Unis et où l'Ukraine avait remporté deux médailles. La secrétaire générale de la Fédération ukrainienne, Iolanta Khropach, a remercié les instances pour "l'aide financière importante fournie pendant cette terrible guerre dans notre pays". "Nous comprenons à quel point les athlètes ukrainiens sont importants et inspirants pour leur pays en ces temps difficiles et nous voulons leur donner toutes les chances de concourir et d'exceller, malgré les grandes difficultés que cette horrible guerre leur fait subir", a appuyé Sebastian Coe, président de World Athletics.

Gianluigi Buffon met fin à sa carrière Buffon met fin � sa carri�re Image: KEYSTONE/EPA ANSA L'ancien gardien de but emblématique de l'Italie et de la Juventus Gianluigi Buffon a décidé de mettre un terme à sa carrière à 45 ans. Il l'a annoncé mercredi sur ses réseaux sociaux. "C'est fini, les amis ! Vous m'avez tout donné, je vous ai tout donné. On l'a fait ensemble", a écrit Buffon, considéré comme l'un des meilleurs gardiens de l'histoire. Il a notamment été sacré champion du monde en 2006 avec la Nazionale et remporté dix titres de champion d'Italie avec la Juventus.

Mondial dames: qualification historique pour les Jamaïcaines Marta (en bleu) et le Br�sil: un �chec cuisant Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT La Jamaïque s'est qualifiée pour les 8es de finale du Mondial dames, grâce à son nul 0-0 face au Brésil. La France finit en tête du groupe F après son succès 6-3 contre le Panama. C'est la première fois de son histoire que la Jamaïque atteint la phase à élimination directe. Le Brésil de la vieillissante star Marta (37 ans) se retrouve ainsi éliminé après une nouvelle prestation décevante. Les "Reggae girlz", entraînées par Lorne Donaldson, disputeront leur 8e de finale mardi prochain contre un adversaire qu'elles connaîtront jeudi. Pour le moment, la Colombie est la mieux placée pour les affronter. Battue 2-1 par la France samedi dernier, le Brésil avait besoin d'une victoire à Melbourne pour se qualifier, ou d'un coup de pouce du Panama face aux Bleues. Mais la 8e nation mondiale s'est heurtée au mur défensif des Jamaïcaines, qui n'ont pas encaissé le moindre but dans la compétition. Triplé de Diani Et dans le même temps, à Sydney, les Panaméennes n'ont pas accompli de miracle puisqu'elles ont perdu 6-3 contre une France un peu remaniée. Kadiaditou Diani s'est notamment illustrée en marquant trois fois. Cette première place donne confiance, mais elle peut réserver un tirage difficile. Avant la dernière journée, la Colombie est en bonne position pour terminer première du groupe H devant la puissante Allemagne, qui hériterait donc des Bleues dans ce cas de figure. Une perspective peu réjouissante pour les joueuses d'Hervé Renard, qui n'ont jamais battu les Allemandes en grande compétition.

MotoGP: Morbidelli remplacé par Rins chez Yamaha l'an prochain Franco Morbidelli: le chapitre Yamaha va se refermer Image: KEYSTONE/AP/FLORIAN SCHROETTER L'Italien Franco Morbidelli ne pilotera plus une Yamaha officielle en MotoGP la saison prochaine. Son guidon sera repris par l'Espagnol Alex Rins, a indiqué la marque japonaise. Morbidelli (28 ans) a gagné trois Grands Prix en MotoGP avec Yamaha en 2020, année où il a fini vice-champion du monde. Handicapé par des blessures ensuite, le champion du monde Moto2 2017 n'a jamais retrouvé son meilleur niveau. Rins (27 ans), actuellement chez LCR Honda, compte quant à lui six victoires dans la catégorie reine.

Mondial dames: la Suède et l'Afrique du Sud émergent du groupe G Rebecka Blomqvist ouvre le score de la t�te Image: KEYSTONE/AP/Andrew Cornaga La Suède a battu l'Argentine 2-0 à Hamilton et finit ainsi en tête du groupe G du Mondial dames. Elle affrontera les Etats-Unis en 8es de finale dans un choc très prometteur. Les Scandinaves étaient déjà qualifiées pour la phase à élimination directe après avoir déjà gagné leurs deux premières rencontres. Rebecka Blomqvist (66e) et Elin Rubensson (90e/penalty) ont marqué les deux buts d'un match âpre, que les Argentines n'ont pas réussi à emballer, malgré la perspective d'une éventuelle qualification en cas de succès. Jusqu'ici, seules le Japon et l'Angleterre avaient fait un carton plein dans la phase de groupes. Le deuxième billet est revenu à l'Afrique du Sud, qui a renversé l'Italie 3-2 dans le temps additionnel, à Wellington. Il s'agit de la première qualification pour les "Banyana Banyana", en deux participations. Elles rencontreront les Pays-Bas en 8es de finale. L'Afrique du Sud, championne d'Afrique en titre, a réalisé un exploit contre l'Italie, qui était favorite pour la qualification. Menées au score, elles sont repassées devant grâce à Benedetta Orsi (32e, autogoal) et Hildah Magaia (67e) avant l'égalisation d'Arianna Caruso (74e). Thembi Kgatlana (92e) a permis à ses coéquipières d'arracher une qualification historique.

Tudor se renforce pour la saison 2024 Matteo Trentin, un bon renfort pour Tudor Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT L'équipe professionnelle suisse Tudor Pro Cycling étoffe son effectif. Elle a recruté plusieurs coureurs en vue de la saison prochaine, dont l'Italien Matteo Trentin. Trentin (34 ans), champion d'Europe il y a cinq ans, a exprimé sa joie après ce transfert. "Je suis enthousiasmé de pouvoir aider ces trois prochaines années cette jeune équipe grâce à mon expérience", a-t-il dit. Son compatriote Alberto Dainese et l'Australien Michael Storer rejoindront aussi la formation dirigée par Fabian Cancellara. L'objectif de Tudor est d'être promue en World Tour à l'horizon 2026.

Brunner/Hüberli de retour sur les terres de leurs exploits Les championnats d'Europe commencent mercredi à Vienne. Tanja Hüberli et Nina Brunner reviennent à l'endroit où elles ont remporté l'or européen il y a deux ans. Lors des Européens de Munich l'an dernier, la Zougoise et la Schwytzoise avaient également atteint la finale, comme en 2018, perdue contre la paire lettonne Graudina/Samoilova. Du côté d'Hüberli, il faut en outre ajouter l'argent remporté en 2014 au côté de Tanja Goricanec. Un bilan plus que positif. Et il y a de bonnes chances pour que le palmarès de Brunner/Hüberli aux championnats d'Europe s'enrichisse d'une nouvelle médaille. Trois autres équipes féminines Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder font également partie des favorites. Les championnes d'Europe 2020 sont encore en phase de réapprentissage après la lourde blessure à l'épaule de Mäder, qui l'avait contrainte à presque une année de pause. Outre ces deux équipes expérimentées, deux jeunes duos représenteront la Suisse: Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré et Menia Bentele/Anna Lutz. Le tirage au sort a voulu qu'elles se retrouvent dans le même groupe, ce qui va donner lieu à un duel suisse dès le premier tour. Une seule équipe masculine Alors que les Suissesses ont pris part à quatre des cinq dernières finales européennes, la dernière médaille remportée par les messieurs remonte maintenant à 17 ans. En 2006, Patrick Heuscher et Stefan Kobel avaient remporté le bronze à La Haye. Et cette période de disette a peu de chances de se terminer cette année. Avec Quentin Métral et Yves Haussener, seul un duo suisse a réussi à se hisser parmi les 32 équipes. Lors des championnats d'Europe 2022, le binôme avait échoué en seizièmes de finale.

La saine progression d'Audrey Werro La double championne de Suisse élite du 800 m Audrey Werro est un diamant brut. Pas question toutefois de brûler les étapes pour la Fribourgeoise de 19 ans et son entourage. Son grand objectif du mois d'août, ce sont bien les Championnats d'Europe M20 prévus du 7 au 10 août à Jérusalem, et non les Mondiaux élite de Budapest. Audrey Werro abordera ces Européens M20 avec le plein de confiance, après avoir survolé les débats dimanche en finale des Championnats de Suisse (2'01''70). "Je n'ai jamais songé à faire l'impasse sur les Championnats de Suisse. Je voulais disputer une dernière course avant les Européens M20, le timing était idéal", glisse la tenante du titre continental M20, qui est également vice-championne du monde 2022 dans la catégorie. No 1 de la hiérarchie européenne M20 en 2023 grâce à ses 1'59''67 réalisés à Rehlingen en mai, l'athlète du CA Belfaux visera forcément l'or en Israël. "Mais une autre athlète inscrite, la Britannique Abigail Ives, a couru en moins de deux minutes cette année. Rien n'est gagné d'avance", tempère Christiane Berset-Nuoffer, consciente que tout est possible au plus haut niveau. Il y a néanmoins de quoi s'enflammer. Deuxième performeuse européenne M20 sur la distance lors des trente dernières années, auteure cette année du meilleur chrono de l'histoire sur 1000 m dans cette catégorie d'âge, Audrey Werro a tout pour bien faire. Mais pas question de la lâcher trop vite dans l'arène. "Elle doit encore gérer ses études. Elle a déjà fait les trois premières années de sa maturité, elle veut aller au bout. Elle ne peut donc pas encore enchaîner les événements. On doit faire en sorte qu'elle n'en fasse pas trop, qu'elle ne s'épuise pas à force de trop courir", poursuit la coach fribourgeoise. La jeune femme a la tête sur les épaules, et veut se donner le temps de bien faire les choses. Son sens tactique s'aiguise ainsi également de manière progressive. "Ca ne s'apprend pas à l'entraînement. Ca vient au fil des courses, à l'expérience", comprend celle qui a réalisé une démonstration dimanche en finale des championnats de Suisse à Bellinzone où elle a mené la course de bout en bout en accélérant quand il le fallait. Mais qui peine encore à s'exprimer lorsqu'elle se retrouve coincée dans un peloton. De l'expérience, c'est forcément ce qui lui fait le plus défaut lorsqu'elle se frotte aux meilleures athlètes du monde. Les Mondiaux de Budapest (19-27 août), ses premiers dans l'élite en plein air, constituent une étape importante, comme les JO de Paris 2024 le seront. "Je veux avant tout y emmagasiner de l'expérience, voir à quoi ça ressemble de faire partie de l'élite. Je serais satisfaite de pouvoir passer le cap des séries", prévues le mercredi 23 août.

Un premier tournant pour Servette en Ligue des Champions Le Servette FC négociera ce mercredi à Genk un premier tournant. Un succès face au vice-champion de Belgique offrira à la formation de René Weiler une place en phase de poules de l’Europa League. Comme les Young Boys et le FC Lugano, les Grenat pourront vivre cette saison une campagne européenne qui ne se limitera pas à une présence dans les tours préliminaires. Une qualification à Genk prolongera par ailleurs le rêve d’une participation à la phase de poules de la Ligue des Champions avec un troisième tour préliminaire contre les Glasgow Rangers avant le barrage de la fin du mois. Mais pour continuer à croire que le ciel sera sa seule limite, le Servette FC devra livrer une performance XXL. Le 1-1 du match aller l’a démontré: le Racing Genk est une très belle équipe avec à la fois des individualités de grande valeur et un collectif sans faille. "Nous ne pourrons toutefois pas jouer le match retour comme le match aller", prévient René Weiler. En Belgique où il devra composer sans son latéral droit Keigo Tsunemoto et sans le maître à jouer Miroslav Stevanovic, le nouvel entraîneur demandera sans doute à ses joueurs de ne pas se jeter à l’abordage avec la même fougue qu’à Genève. Tenir le score le plus longtemps possible face à un Racing Genk dont le statut de favori entraîne une certaine pression ne serait pas une mauvaise idée. Pour cela, il faudra gommer les erreurs individuelles qui ont coûté la victoire samedi contre Zurich, on veut parler du ballon relâché par Frick sur l’ouverture du score et de la relance catastrophique de la nouvelle recrue Bradley Mazikou sur le 2-0 du FCZ. Avec un Thimothé Cognat à la régie et un Dereck Kutesa de plus en plus tranchant sur son flanc gauche sans oublier bien sûr le duo Bedia-Crivelli, les Genevois sauront se créer des occasions. Il sera toutefois demandé une plus grande efficience dans le dernier geste pour que l'issue de ce match retour soit favorable. Mardi dernier, la réussite n'avait pas vraiment souri aux Grenat avec notamment le poteau de David Douline et le face-à-face perdu par Crivelli.