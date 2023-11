Servette sans pitié avec Bâle ++ Sinner surclasse Tsitsipas

Les Canadiennes titrées pour la première fois La Canadienne Marina Stakusic a offert le premier point à son équipe. Image: KEYSTONE/EPA/Raul Caro Les Canadiennes ont remporté la première Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup) de leur histoire, dimanche à Séville face à l'Italie, en remportant les deux simples. Finaliste de l'épreuve pour la toute première fois, l'équipe nord-américaine n'a même pas eu besoin de disputer le double pour l'emporter face à l'Italie 2-0. Un an plus tard, les Canadiennes ont donc imité l'équipe masculine du pays, qui avait gagné la première Coupe Davis de son histoire en 2022 en battant l'Australie en finale. L'Italie de son côté, en est désormais à dix années de disette sans remporter la compétition féminine, qu'elle a gagnée à quatre reprises dans son histoire. Leylah Fernandez, 21 ans et 35e mondiale, a offert le trophée au Canada après sa victoire en deux sets contre la 30e au classement WTA, l'Italienne de 27 ans Jasmine Paolini (6-2 6-3). Lors du premier match de la journée, la Canadienne Marina Stakusic, 18 ans et 258e mondiale, s'était imposée 7-5 6-3 face à Martina Trevisan (30 ans, 43e mondiale), un succès de prestige pour la jeune joueuse, son premier contre une membre du top 50. Les Canadiennes succèdent aux Suissesses, championnes lors de l'édition 2022.

Premier League: 4-4 entre Chelsea et Manchester City Akanji égalise de la tête à 2-2 Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL HAMBURY Manchester City a été tenu en échec 4-4 à Londres par Chelsea au terme d'un match de folie en conclusion de la 12e journée de Premier League. Aucune équipe ne méritait de perdre. Ce duel a été d'une intensité folle à Stamford Bridge, avec une multitude d'actions chaudes, des buts et du suspense. Manuel Akanji y a joué un rôle en vue, marquant de la tête le 2-2 et réalisant plusieurs interventions défensives décisives. Manchester City a marqué par Haaland (25e pen/47e), Akanji (45e) et Rodri (86e). Thiago Silva (29e), Sterling (37e), Jackson (67e) et Palmer (95e/pen) ont inscrit les réussites des Londoniens, qui ont mérité le nul après être revenus trois fois au score. Au classement, Manchester City est en tête avec un point d'avance sur Liverpool - qui a battu Brentford 3-0 avec notamment deux buts de Salah - et Arsenal et deux sur Tottenham.

Super League: Servette sans pitié pour la lanterne rouge Cognat devance Xhaka: les deux hommes ont marqué dimanche Image: KEYSTONE/JEAN-GUY PYTHON Servette a le vent en poupe. Les Grenat ont fêté un sixième succès consécutif en Super League en battant la lanterne rouge Bâle 4-1 lors de la 14e journée. Le FC Zurich s'est imposé 3-0 à Lugano. Les Servettiens ont évolué en supériorité numérique dès la 18e et l'expulsion de Sigua. Grâce à une erreur de Mall, Xhaka a pourtant donné l'avantage aux Rhénans peu après (21e), mais Guillemenot a égalisé, choisissant bien son moment pour débloquer son compteur avec le SFC (45e). Des réussites de Crivelli (60e), Cognat (81e) et Guillemenot encore (93e) ont ensuite donné la victoire aux Genevois, qui sont au 4e rang à trois points de la tête. Le FC Zurich a renoué avec la victoire au Tessin. Des buts d'Okita (14e), Kamberi (33e) et Marchesano (88e) lui ont permis de revenir à égalité avec Saint-Gall, à une longueur des Young Boys. Les Bernois ont toutefois joué un match de moins que leurs poursuivants.

Sinner surclasse Tsitsipas Jannik Sinner est bien entré dans le tournoi devant son public (archive). Image: KEYSTONE/AP/Heinz-Peter Bader L'Italien Jannik Sinner a dominé le Grec Stefanos Tsitsipas 6-4 6-4 lors de la première rencontre des Masters ATP, dimanche à Turin. Sinner, 4e mondial, n'a jamais été inquiété par son adversaire, 6e au classement ATP et vainqueur de l'épreuve en 2019. "Mon objectif de la saison était de disputer ces Masters à la maison, j'en profite à fond. J'ai réussi un bon premier match", a souligné Sinner. L'autre rencontre du groupe vert opposera dans la soirée de dimanche (21h00) le no 1 mondial et tenant du titre Novak Djokovic au Danois Holger Rune. Djokovic, 36 ans, vise un septième titre dans cette compétition, ce qui serait un nouveau record.

Super League: Grasshopper profite des largesses défensives du SLO Trois buts pour Momoh Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER La défense du Stade Lausanne-Ouchy a pris l'eau de toutes parts au Letzigrund dimanche. Le club vaudois a été battu 5-2 par Grasshopper lors de la 14e journée de Super League. Les visiteurs avaient pourtant ouvert le score dès la 3e par Bamba. Mais leur joie n'a pas duré longtemps sous la pluie zurichoise puisqu'ils ont rejoint les vestiaires à la pause en étant menés 4-1! GC a en effet marqué par Momoh (26e/28e), Mabil (36e) et Ndenge (44e). Momoh a ensuite signé sa troisième réussite (51e) avant que Mulaj ne trompe Hammel (75e). C'est le deuxième match de suite que le SLO encaisse cinq buts. Lors de la journée précédente, les Vaudois avaient déjà perdu 5-2, à domicile contre Saint-Gall.

La Suisse boucle sa Karjala Cup sur une troisième défaite Reto Berra, ici face à la Finlande, n'a été battu qu'une fois contre les Tchèques, mais cela n'a pas suffi Image: KEYSTONE/AP/Antti Aimo-Koivisto L'équipe de Suisse a conclu sa Karjala Cup sur une troisième défaite. Les hommes de Patrick Fischer se sont inclinés 1-0 face à la Tchéquie à Tampere. Trois matches, trois revers. La Karjala Cup n'a pas apporté de sourires dans le camp helvétique. S'il n'était pas forcément question de tout gagner à l'occasion de ce rassemblement de novembre, un succès dominical aurait permis de mettre un peu de baume au coeur et de valider la progression suisse durant ce tournoi. Au lieu de ça, le goût en bouche est plutôt amer. Blanchis par les Finlandais jeudi, les Suisses ont une fois de plus démontré leur stérilité offensive. Ils pourront au moins se dire que la défense a bien tenu le choc avec un seul but encaissé par Reto Berra. Car l'équipe de Suisse a couru après le score dès la 18e et le 1-0 signé Radan Lenc en power-play sur des assists du Léventin Spacek et du Davosien Stransky. Les joueurs de Patrick Fischer ont cherché à tromper la vigilance du portier Dominik Pavlat, mais ils ont manqué de précision et de ce soupçon de chance. Les Suisses ont frappé les montants, notamment au cours du tiers médian. Même chose pendant la troisième période lorsqu'il a fallu aller chercher l'égalisation. Ce manque chronique d'efficacité n'est pas nouveau et même si des joueurs comme Malgin et Hofmann n'ont pas pu honorer leur sélection en raison de blessures, le contingent sélectionné par Patrick Fischer avait suffisamment d'arguments pour bien faire. Le capitaine Calvin Thürkauf, meilleur compteur de National League, aurait pu être le héros s'il avait égalisé à cinq secondes de la sirène finale. Superbement servi par Martschini, le Luganais a malheureusement buté sur le gardien tchèque.

Slalom de Levi: Holdener 8e, Shiffrin s'impose Pas de podium en Finlande pour Wendy Holdener Image: KEYSTONE/EPA/KIMMO BRANDT Wendy Holdener a pris la 8e place du deuxième slalom de Levi. La victoire est revenue à l'Américaine Mikaela Shiffrin qui signe son 89e succès en Coupe du monde. Week-end décevant pour Wendy Holdener et pour l'équipe de Suisse de slalom. La Schwytzoise a certes fait mieux que sa 12e place de la veille, mais on attend davantage de la deuxième de la dernière Coupe du monde de slalom. Tout en haut du classement, on retrouve Mikaela Shiffrin pour une 89e victoire en carrière. L'Américaine a fait le job, mais elle était relativement surprise d'avoir pu décrocher un septième succès en Finlande. Et on la comprend puisque Petra Vlhova volait vers un week-end parfait et une...septième victoire à Levi. Seulement la Slovaque a enfourché et offert ce succès à sa meilleure ennemie. Derrière la recordwoman des victoires en Coupe du monde, Leona Popovic a signé son deuxième podium en Coupe du monde après sa 2e place à Soldeu lors des finales de la saison dernière. Lena Dürr complète le podium. Top 15 pour Gisin Sur un parcours piqueté par son entraîneur Denis Wicki et après avoir pris la 13e place du galop matinal, Michelle Gisin n'a pas pu réaliser de miracles. Trop gentille sur la deuxième partie du tracé, l'Obwaldienne a repris pas mal de temps sur les dix dernières secondes, mais le mal était déjà fait. Elle entre tout de même dans le top 15 avec sa 15e place. Excellente 7e samedi, Mélanie Meillard n'a pas confirmé lors de cette deuxième course. La skieuse d'Hérémence s'est ratée pour terminer 28e. La Valaisanne d'origine neuchâteloise a été la moins bonne Suissesse classée. Camille Rast et Nicole Good ont fait mieux. La Valaisanne s'est classée 19e, juste devant sa compatriote au 21e rang.

Holdener 7e, Vlhova domine Wendy Holdener 7e après la première manche du 2e slalom de Levi Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Wendy Holdener devra cravacher pour décrocher un podium lors du deuxième slalom de Levi. La Schwytzoise occupe le 7e rang à 1''70 de l'intouchable Petra Vlhova. Il sera difficile pour les Suissesses de monter sur la boîte en Finlande. Wendy Holdener doit reprendre 0''86 à Sara Hector sur le deuxième parcours pour espérer éventuellement obtenir un 35e podium dans la discipline. 13e à 2''03, Michelle Gisin devrait se sentir plus à l'aise lors de son deuxième effort avec un tracé imaginé par son coach Denis Wicki. Excellente 7e samedi, Mélanie Meillard pointe au 16e rang. Camille Rast est provisoirement 20e et Elena Stoffel 23e. Tout devant, c'est à nouveau Petra Vlhova qui donne le ton. La Slovaque, victorieuse pour la sixième fois à Levi samedi, possède 0''76 d'avance sur Mikaela Shiffrin.

MotoGP: Bastianini gagne en Malaisie Enea Bastianini sur sa Ducati s'est imposé à Sepang Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL L'Italien Enea Bastianini (Ducati) a remporté dimanche le Grand Prix de Malaisie de MotoGP. Il a devancé l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini) et l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati). Ce dernier a augmenté son avance en tête du championnat sur l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), 4e à Sepang. Le champion du monde en titre a grappillé trois points de plus que son dauphin, qu'il devance désormais de 14 longueurs alors qu'il reste 74 points à distribuer lors des deux dernières manches de la saison prévues au Qatar et à Valence lors des deux prochains week-ends. Malgré un mauvais départ, le Turinois, qui s'était élancé en pole position, a fait la bonne affaire de la journée alors que Martin, qui lui avait repris deux points samedi lors du sprint, n'a pas été en mesure de suivre le rythme infernal des Ducati dimanche et repart de Sepang avec un point de retard de plus qu'à son arrivée en Malaisie. Troisième durant quasiment toute la course, Bagnaia a répondu avec fermeté les deux fois où Martin l'a doublé en début de course en le repassant dans la foulée avant de s'échapper irrémédiablement et de gérer à la perfection la deuxième moitié de l'épreuve. Bastianini, son coéquipier, a lui décroché la cinquième victoire de sa carrière en MotoGP, la première depuis 14 mois et un succès en Aragon. Le champion du monde de Moto2 2020, auteur d'une saison catastrophique perturbée par les blessures, a frappé un grand coup alors que des rumeurs annonçaient qu'il pourrait perdre son guidon en 2024 au profit de Martin.

Un duel déséquilibré pour la 1re place mondiale Novak Djokovic contre Carlos Alcaraz, c'est encore le grand duel annoncé du Masters ATP qui démarre dimanche à Turin. La lutte entre les deux meilleurs joueurs de l'année pour la place de numéro 1 est toutefois presque terminée, le Serbe ayant tout raflé depuis sa défaite face à l'Espagne en finale à Wimbledon. Vainqueur cette année d'un 22e, d'un 23e et d'un 24e trophée en Grand Chelem, Novak Djokovic a depuis longtemps détrôné Roger Federer en tant que chasseur de records éternels. A 36 ans, le Serbe a de nouveau réalisé une saison brillante, remportant six tournois et passant à nouveau à un succès du Grand Chelem calendaire. Nole est presque certain de terminer l'année en tant que no 1 pour la huitième fois et d'étendre ainsi son record. Pour cela, il doit seulement gagner un match à Turin, ou compter sur une défaite de Carlos Alcaraz. Il a déjà égalé Roger Federer l'an dernier avec son sixième titre au Masters, et peut donc devenir le seul détenteur du record. La confiance est là, comme il l'a prouvé la semaine dernière en triomphant à Bercy malgré une maladie infectieuse. Alcaraz pas au mieux Comme son compatriote Rafael Nadal, Carlos Alcaraz a du mal en salle et lutte en automne contre les conséquences d'un jeu épuisant. L'Espagnol de 20 ans a également remporté six tournois et a livré pendant des mois une bataille passionnante pour la place de no 1 avec Novak Djokovic. Mais le vainqueur du dernier Wimbledon a dû déclarer forfait pour les Swiss Indoors sur blessure, échouant dès les huitièmes de finale à Shanghai et même dès son entrée en lice à Bercy. Forfait l'an dernier pour les ATP Finals sur blessure, il fait ses débuts dans ce tournoi, tout comme le Danois Holger Rune. Sinner et Medvedev en outsiders Jannik Sinner est, avec Novak Djokovic, le joueur le plus en forme de cet automne et s'annonce comme le grand rival du Serbe. L'Italien de 22 ans a remporté pour la première fois un Masters 1000 à Toronto en août, ainsi que les tournois de Pékin et de Vienne ces dernières semaines. Grâce à lui, les tifosi ont un héros local à encourager. Un héros qui n'a pas peur de prendre des décisions fortes: le no 4 mondial a fait sensation à Paris-Bercy en déclarant forfait pour son huitième de finale en raison de la fatigue, alors qu'il avait joué jusqu'à 2h30 du matin la nuit précédente. Daniil Medvedev est également à suivre de près à Turin, où un vainqueur invaincu empochera un peu plus de 4,8 millions de dollars. Une simple participation rapporte 325'500 dollars, auxquels s'ajoutent 390'000 dollars par victoire dans la phase préliminaire de ce tournoi des maîtres.

Moser gagne un "derby" suisse riche en buts Moser (90) et les Coyotes ont fini par mater les Predators samedi Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Janis Moser a remporté un "derby" de défenseurs suisses spectaculaire samedi en NHL. Le Seelandais a qui plus est réussi deux assists pour les Coyotes, qui sont allés s'imposer 7-5 sur la glace des Predators de Roman Josi (deux assists également). La franchise de l'Arizona, qui avait perdu deux de ses trois derniers matches, a renversé une situation des plus compromises: Nashville a en effet mené 2-0 après 7'11'' de jeu puis 4-2 à la 24e. Mais les Predators ont fini par craquer pour subir une cinquième défaite sur leurs six dernières sorties. La soirée fut donc difficile pour Roman Josi (10 points dans ce championnat 2023/24), qui a par ailleurs terminé ce match avec un bilan personnel de -3. Elle fut forcément plus belle pour Janis Moser (+2), qui affiche désormais 7 points à son compteur personnel 2023/24 en 14 matches disputés. Pius Suter a quant à lui confirmé sa bonne forme actuelle en inscrivant un but samedi, son quatrième en cinq matches. La réussite du Zurichois n'a toutefois pas suffi aux Vancouver Canucks, qui ont subi à Toronto (5-2) leur quatrième défaite de la saison après avoir cueilli cinq succès consécutifs.

Fin de carrière amère pour Rapinoe, vite blessée et défaite Megan Rapinoe a connu une fin de carrière amère Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BREHMAN L'Américaine Megan Rapinoe, figure du football féminin, est rapidement sortie blessée du dernier match de sa carrière, la finale du championnat des Etats-Unis. Son équipe de l'OL Reign s'est inclinée 2-1 face au NJ/NY Gotham samedi à San Diego, pour une fin bien amére. Assise sur la pelouse, la tête dans son maillot et les larmes aux yeux dès le début de la rencontre, Megan Rapinoe n'avait sûrement pas imaginé ainsi l'ultime match de sa carrière. Elle aurait pu terminer en soulevant sa première Coupe de championne des Etats-Unis en Californie, l'Etat dans lequel elle a grandi. Mais sur une glissade qui semblait anodine, l'attaquante de 38 ans s'est blessée seule, a priori à la cheville droite. Elle est sortie en boitant à la 6e minute ovationnée par le public de San Diego et enlacée par la capitaine du NY/NJ Gotham Ali Krieger, autre figure du foot US qui disputait sa dernière rencontre samedi. Au-delà du sport Vingt-et-un an après avoir entamé sa carrière, Megan Rapinoe quitte les terrains avec deux Coupes du monde (2015 et 2019), un Ballon d'Or (2019), une médaille d'or olympique (2012) et un statut qui dépasse son sport. La compagne de l'ex-star du basket Sue Bird s'est servie de ses succès comme tribune pour les droits des LGBT+, contre les violences policières envers les personnes noires aux Etats-Unis, et a obtenu avec ses coéquipières l'égalité salariale entre les hommes et les femmes au sein de Team USA. Samedi, avec les retraites de Rapinoe (38 ans, 203 sélections et 63 buts) et d'Ali Krieger (39 ans, 108 sélections), le foot féminin américain a connu la fin d'une ère, avec des joueuses qui ont su mettre leur sport, mineur aux Etats-Unis, sur le devant de la scène.

Atlanta s'incline 117-109 face au Heat d'Adebayo Capela et les Hawks ne sont pas parvenus à freiner Adebayo (à droite) Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Atlanta n'a pas pu enchaîner un deuxième succès consécutif face à une franchise floridienne en NBA. Vainqueurs sur le fil d'Orlando jeudi à Mexico City, les Hawks se sont inclinés à domicile face à Miami samedi soir. Clint Capela et ses coéquipiers ont été battus 117-109 par le Heat, finaliste malheureux des play-off la saison dernière. L'intérieur genevois s'en est plutôt bien sorti dans cette partie en cumulant 8 points, 12 rebonds, 2 contres et 1 interception pour un différentiel de +7, le meilleur de son équipe. Capela et Onyeka Okongwu, le pivot remplaçant des Hawks, ne sont cependant pas parvenus à stopper le centre de Miami Bam Adebayo. Celui-ci a réussi 26 points, 17 rebonds, 4 assists, 2 contres et 2 interceptions - certes avec un différentiel de -5 - pour mener Miami à une quatrième victoire consécutive. Atlanta et Miami, qui évoluait samedi sans son meilleur marqueur Tyler Herro (blessé), ont livré samedi le premier de leurs quatre duels programmés durant cette saison régulière 2023/24. Les deux équipes affichaient au terme de cette partie le même bilan de cinq victoires pour quatre défaites.

La deuxième descente de Zermatt/Cervinia également annulée La descente de dimanche est également annulée à Zermatt Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La deuxième descente de Coupe du monde messieurs prévue à Zermatt/Cervinia a été annulée, comme la première la veille, a annoncé la FIS tôt dimanche matin. "En raison des fortes chutes de neige qui ont débuté tôt ce matin, ainsi que du vent fort, compte tenu des prévisions du jour et pour garantir la sécurité de tous", le jury et les organisateurs ont renoncé à cette deuxième course, explique une porte-parole de la FIS sur le réseau social Telegram. Les organisateurs locaux doivent donc faire face à un troisième week-end consécutif sans la moindre course, après que les quatre descentes prévues l'an dernier sur la Gran Becca (deux chez les messieurs comme chez les dames) avaient été annulées en raison du manche de neige. Les dames sont supposées découvrir la piste la semaine prochaine. Les messieurs doivent eux prendre leur mal en patience. Après avoir vu le géant de Sölden être annulé en raison du vent après le passage de 47 concurrents, ils font face à un nouveau report. Les techniciens entreront en lice samedi prochain à Gurgl pour un slalom, alors que les premières épreuves de vitesse sont programmées dès le 1er décembre à Beaver Creek.