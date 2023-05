Shaqiri décisif ++ Seattle va au 7e match

Les Suns se séparent de leur entraîneur Monty Williams Monty Williams n'est plus l'entra�neur des Suns Image: KEYSTONE/AP/Matt York Monty Williams a été limogé de son poste d'entraîneur de Phoenix, ont affirmé samedi plusieurs médias américains. La décision a été prise après l'élimination des Suns en demi-finale de la Conférence Ouest de NBA face à Denver. Malgré le transfert tonitruant de la superstar Kevin Durant en février pour épauler Devin Booker, Phoenix s'est arrêté comme l'an dernier dès le 2e tour des play-off. C'en était trop pour le propriétaire des Suns Mat Ishbia, dont l'équipe s'était hissée jusqu'en finale de la NBA en 2021 (défaite face à Milwaukee). Désigné coach de l'année en 2022, Monty Williams a enregistré 194 victoires pour 115 défaites en quatre ans à la barre des Suns. Il rejoint notamment Nick Nurse (Toronto) et Mike Budenholzer (Milwaukee) sur la liste des entraîneurs renvoyés ces dernières semaines.

Chicago renoue avec la victoire, Shaqiri décisif Shaqiri s'est montr� d�cisif samedi avec Chicago Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Xherdan Shaqiri s'est montré décisif samedi en MLS. Le Bâlois a délivré l'assist sur le seul but d'un match remporté 1-0 par Chicago face à St. Louis devant quelque 18'000 spectateurs. Rafael Czichos a trouvé la faille à la 40e minute, trompant le gardien bernois Roman Bürki d'une volée taclée du pied gauche après un coup-franc tiré par Xherdan Shaqiri. "XS" signe ainsi sa première passe décisive de la saison, en sept apparitions en championnat. Il a disputé l'intégralité de cette rencontre. Chicago, qui avait déjà battu St. Louis en "US Open Cup" trois jours plus tôt, a ainsi mis fin à une série de quatre matches sans victoire en MLS (deux nuls, deux défaites). Le Fire évoluait sous la férule du coach intérimaire Frank Klopas, nommé lundi dernier après le limogeage de son entraîneur Ezra Hendrickson.

Seattle force un 7e match face à Dallas La joie des joueurs du Kraken, qui ont �galis� � 3-3 face � Dallas Image: KEYSTONE/AP/Lindsey Wasson Un 7e match sera nécessaire dans la demi-finale de la Conférence Ouest de NHL opposant Dallas et Seattle. Le Kraken a égalisé à 3-3 dans la série en dominant la formation texane 6-3 samedi. Seattle, qui dispute ses premiers play-off pour sa deuxième saison dans la Ligue nord-américaine, jouera donc un deuxième match no 7 en deux séries. Après être allé s'imposer 2-1 sur la glace de Colorado dans l'acte VII de son 1er tour, le Kraken devra vaincre sur la glace des Stars lundi soir pour se hisser dans le dernier carré où il affrontera Edmonton ou Vegas. Seattle a fait la différence en moins de huit minutes de jeu samedi, inscrivant trois buts consécutifs entre les 17e et 25e minutes pour faire passer le score de 1-1 à 4-1. Le 4-1 marqué par le rookie Tye Kartye a d'ailleurs coûté sa place au gardien de Dallas Jake Oettinger. L'homme du match fut l'attaquant finlandais du Kraken Eevi Toivanen, qui a signé un but et deux assists.

David Bettoni: stop ou encore ? David Bettoni survivra-t-il Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI David Bettoni est-il toujours l'entraîneur du FC Sion ? Sa non-présence à la conférence d'après-match et les rumeurs suscitées par une mi-temps "explosive" dans son vestiaire intrepellent. Il est acquis que les quatre changements opérés à la pause par le FC Sion résultent du coaching de Christian Constantin. Le président du FC Sion aurait également agi de la sorte contre Winterthour. A ses yeux, David Bettoni a épuisé tout son crédit. Le 5-0 de la Praille survient une semaine après un match perdu 1-0 devant la "lanterne rouge" sans se créer la moindre occasion. "Il faut tous se calmer !" Le mot d'ordre lancé par Reto Ziegler à l'adresse de ses coéquipiers, du staff, du président et des supporters prenait une résonance particulière après toutes les rumeurs véhiculées en fin de match. Comme si cette énième révolution de palais annoncée n'allait pas changer grand-chose. "On ne doit rien lâcher. Même à 37 ans, je n'ai pas envie de jouer la saison prochaine en Challenge League, explique-t-il. Maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer avec l'entraîneur. Il nous reste trois matches pour nous sauver. J'aimerais seulement les jouer avec la grinta nécessaire..." "Notre début de match s'apparente à une faute professionnelle, reconnaît le Vaudois. Ce n'est pas normal ce qui s'est passé ce soir. Surtout que nous sortions d'une bonne semaine d'entraînement..." "Nous aurions pu aussi les marquer contre Liverpool" "Je ne pensais pas que nous allions partir si fort, sourit pour sa part Alain Geiger. Nos trois premiers buts sont magnifiques. Il y a eu des gestes superbes, des éclairs. Nous aurions aussi pu les marquer contre Liverpool." Le footballeur valaisan du siècle n'a pas voulu tirer sur une ambulance. "Il n'est pas aisé de jouer contre nous en cette fin de saison. Nous sommes en pleine bourre. Nous avons trouvé une efficacité devant le but que nous avions longtemps cherchée. On a vraiment des arguments. Ce 5-0 n'est pas seulement le fruit du hasard." Alain Geiger reconnait toutefois n'avoir pas vu dans le camp adverse "cette étincelle" qui peut changer le cours d'un match. Ou d'une saison...

Le FC Sion au bord du précipice Mario Balotelli et le FC Sion dans l'expectative... Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Et si l'équipe dirigée par le footballeur valaisan du siècle avait porté le coup de grâce au FC Sion ? La défaite 5-0 concédée lors du derby du Rhône rapproche les Sédunois du précipice. Sans doute désireuse de fêter les 35 ans de la Section Grenat, la formation d'Alain Geiger a réussi un début de match de rêve face, il est vrai, à des fantômes pour mener 3-0 avant la... 10e minute sur trois buts splendides: une reprise de Patrick Pflücke au second poteau (5e), une frappe dans la lucarne de Dereck Kutesa (8e) et, enfin, ce lob extraordinaire depuis le rond central de Gaël Clichy (9e). Les trois premiers buts servettiens ont, également, souligné tous les manquements du FC Sion. Sur l'ouverture du score, l'erreur initiale de Dimitri Cavaré fut édifiante. Sur le 2-0, c'est Kevin Bua qui était trop léger au duel, sur le 3-0, sa "Majesté" Mario Balotelli n'a même pas songé à contester le ballon à Clichy. Même dans ses pires cauchemars, jamais Chritian Constantin n'aurait imaginé un tel scénario pour son ultime derby du Rhône contre Alain Geiger avec lequel il entretient une brouille de près de 30 ans. Un poids mort A la pause, alors que la messe était dite depuis bien longtemps, David Bettoni, sans doute sous l'injonction présidentielle, procédait à quatre changements. L'apport du sang neuf n'a rien changé. Les Servettiens ont tranquillement salé l'addition grâce à une réussite de Miroslav Stevanovic (70e) et un penalty d'Enzo Crivelli (85e). Mario Balotelli était l'un des quatre "sacrifiés". Il est vrai que Super Mario a livré une mi-temps dans le même registre que les deux disputées une semaine plus tôt contre Winterthour. L'Italien est devenu au fil des mois un véritable poids mort pour son équipe. La question de la pertinence de sa présence sur le terrain est désormais posée. Dernier du classement, le FC Sion accuse toujours un point de retard sur le FC Winterthour, qui se déplace dimanche à Winterthour. Et on voit mal comment ses trois derniers matches de championnat, contre les Young Boys e FC Lucerne et le FC St. Gall, ne se traduiront pas par trois nouvelles défaites. Le barrage pour la survie en Super-League semble inéluctable. Pour le Servette FC, les perspectives sont bien plus roses. A la faveur de ce premier succès de la saison dans le derby du Rhône, les Grenat ont consolidé leur deuxième place, qui ouvre les portes du tour préliminaire de la Ligue des Champions. Si au soir du 29 mai, le Servette FC occupe toujours ce deuxième rang, Alain Geiger pourra quitter le club qui n'a plus voulu de lui par la toute grande porte.

La Finlande souffre mais bat l'Allemagne 4-3 Sakari Manninen a sign� un doubl� face � l'Allemagne Image: KEYSTONE/AP/Pavel Golovkin La Finlande est à la peine en ce début de championnat du monde. Dominé 4-1 par les Etats-Unis vendredi, le tenant du titre s'est difficilement imposé 4-3 face à l'Allemagne samedi à Tampere. Futur joueur du GSHC, Sakari Manninen fut le grand homme du match. Le centre de 31 ans a signé un doublé, inscrivant le 2-2 à la 35e puis le 3-2 à la 36e - 107'' plus tard - en supériorité numérique. Le 4-3, marqué à la 53e, a été l'oeuvre d'un autre "mercenaire" de National League, Mikko Lehtonen (Zurich Lions). Adversaire de la Suisse dimanche dans l'autre groupe, la Norvège s'est pour sa part inclinée 4-3 aux tirs au but face au Kazakhstan pour son entrée en lice à Riga, malgré une nette domination (34 tirs cadrés à 17). Le Chaux-de-Fonnier Sondre Olden et ses équipiers menaient pourtant 2-0 après 9'06'' et 3-1 à la 22e...

Yverdon s'impose sur le fil Yverdon-Sport a savour� un succ�s tardif. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Yverdon a dû patienter pour marquer son seul but contre Thoune, samedi au Stade municipal, lors de la 33e journée de Challenge League. Il est tombé sur penalty à la 91e minute. Les Thounois, en effet, ont failli quitter Yverdon avec un point dans leurs bagages. Jusqu'à la fin du temps réglementaire, les visiteurs bernois, 6es du classement, ont été en mesure de tenir en échec la formation vaudoise qui domine la division. YS, qui comptait deux succès et une défaite face à Thoune cette saison, a été en mesure d'améliorer son bilan dans ces confrontations directes grâce au but tardif d'Ali Kabacalman, qui a joué les héros pour ses couleurs depuis le point de penalty. Les Yverdonnois confortent leur place en tête du classement avec 62 points, toujours avec une marge de 6 longueurs sur Lausanne-Sport et 9 sur Wil.

Milan chute chez le relégable Spezia Bourabia et la Spezia ont battu l'AC Milan samedi Image: KEYSTONE/EPA/FABIO FAGIOLINI L'AC Milan a bien mal préparé sa demi-finale retour de Ligue des champions contre l'Inter Milan, mardi. Les Rossoneri ont concédé samedi chez le relégable Spezia (2-0) une cuisante défaite qui pourrait peser lourd en Serie A. Les champions 2022 restent cinquièmes, à trois journées de la fin de la saison de la Serie A. Mais ils pourraient accuser un retard de cinq points sur la dernière place qualificative pour la prochaine C1 si les Nerazzurri s'imposent en soirée contre Sassuolo. Entre ses deux duels brûlants en Ligue des champions contre l'Inter, qui l'a déjà dominé mercredi à l'aller (2-0), Milan n'a donc pas trouvé les ressources pour donner du rythme à ce match. La Spezia, toujours 18e, entretient pour sa part ses espoirs de maintien avec cette victoire.

Massagno, Fribourg et Genève en demies Les Lions de Gen�ve sont en demi-finales des play-off Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Massagno, Fribourg Olympic et les Lions de Genève ont décroché leur ticket pour les demi-finales des play-off de SBL dès le troisième match de leur série samedi. Seul le duel Vevey Riviera - Union Neuchâtel (2-1 depuis vendredi) se prolonge ainsi quelque peu. Premier de la phase préliminaire, Massagno n'a pas eu à forcer son talent à Boncourt. Vainqueurs 132-85 grâce notamment aux 21 points de Patrik Kovac (7/9 à 3 points) et aux 20 points et 13 rebonds de Jonathan Galloway, les Tessinois menaient déjà 31-19 à l'issue du premier quart-temps et 68-43 à la mi-match. Olympic a pour sa part dominé Monthey-Chablais 108-65 au Reposieux. Les hommes de Petar Aleksic ont forcé la décision en fin de première mi-temps, signant un partiel de 14-2 avec quatre paniers primés consécutifs. Les Fribourgeois, qui menaient de 14 points à la pause (55-41), ont déroulé en seconde mi-temps. Les Lions sont quant à eux allés s'imposer 79-64 à Nyon pour gagner le droit de défier le quadruple tenant du titre Olympic au stade des demi-finales. Les Genevois ont pu compter sur un excellent Erik Thomas (20 points, 8 rebonds, 3 assists) pour faire la différence au Rocher, où ils comptaient 8 longueurs d'avance à la mi-temps

GC brise la malédiction lucernoise La joie des Grasshoppers, qui ont domin� Lucerne 2-0 Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Grasshopper s'est imposé 2-0 samedi à domicile face à Lucerne, lors de la 33e journée de Super League. Les Zurichois n'avaient plus battu leur adversaire depuis le printemps 2017. Grâce à des réussites inscrites en seconde mi-temps par Hayao Kawabe (68e) et Noah Loosli (76e), les Sauterelles ont réalisé une bonne opération en s'emparant provisoirement de la 5e place, avec 43 points. Elles dépassent le FC Bâle, qui compte désormais un point de retard et se déplace dimanche à Saint-Gall (16h30). La formation zurichoise a ainsi mis un terme à une malédiction qui la frappait depuis 15 matches, lors desquels elle n'était jamais parvenue à battre les Lucernois (7 nuls, 8 défaites). Le dernier succès de GC face au FCL remontait au 22 avril 2017, lorsque l'équipe alors dirigée par Carlos Bernegger l'avait largement emporté 4-1 face à celle entraînée par Markus Babbel.

Un 11e titre mondial pour Teddy Riner Teddy Riner a d�croch� samedi son 11e titre mondial Image: KEYSTONE/AP/MARKUS SCHREIBER Teddy Riner a été sacré champion du monde des plus de 100 kg, samedi à Doha. La star française décroche à 34 ans un onzième titre mondial, à un peu plus d'un an des Jeux olympiques de Paris. En finale, il a battu par waza-ari en prolongation le Russe Inal Tasoev, qui concourait sous drapeau neutre. Riner signe ainsi son retour au sommet de la hiérarchie, un peu moins de deux ans après avoir dû se contenter du bronze aux JO de Tokyo dans la catégorie. Absent des Mondiaux 2022 à cause d'une entorse à la cheville droite, il ne faisait pas partie des têtes de série et ne bénéficiait pas d'un tableau protégé.

Alcaraz assuré de redevenir no 1 mondial Alcaraz a r�ussi ses d�buts � Rome Image: KEYSTONE/EPA/ETTORE FERRARI Carlos Alcaraz n'a pas raté ses grands débuts lors du Masters 1000 de Rome. Facile vainqueur (6-4 6-1) de son compatriote Albert Ramos Viñolas (ATP 72) au 2e tour, l'Espagnol est assuré de redevenir no 1 mondial grâce au seul fait d'avoir joué. Exempté du 1er tour, le nouveau prodige de l'ocre a décroché en 1h26' sa 20e victoire en 21 matches joués sur terre battue en 2023. A 20 ans, celui qui vient de remporter coup sur coup les tournois de Barcelone et de Madrid dispute pour la première fois le tournoi romain, où il apparaît comme le principal rival du sextuple vainqueur et tenant du titre Novak Djokovic. C'est la première fois de l'année que les deux stars participent au même tournoi. Un éventuel duel aurait lieu en finale, le 21 mai, à une semaine du début de Roland-Garros (28 mai-11 juin). A Paris, Carlos Alcaraz arrivera en no 1 mondial, place qu'il occupera à coup sûr dans le prochain classement ATP publié à l'issue du Masters 1000 de Rome. Le jeune Espagnol n'avait en effet besoin que de jouer un match au Foro Italico pour passer devant Novak Djokovic, qu'il talonnait au dernier classement.

Carton pour Sommer et le Bayern Serge Gnabry a inscrit un doubl� pour le leader. Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Le Bayern Munich a réduit en miettes la défense de Schalke 04, samedi lors de la 32e journée de Bundesliga. Le leader s'est imposé 6-0 face à son adversaire qui lutte contre la relégation. Devant la cage du Bayern, Yann Sommer a passé une fin de journée tranquille, n'ayant eu à faire face à aucun tir cadré. De quoi dégoûter l'attaquant bernois Michael Frey, remplacé à la 64e minute. L'arrière zurichois Cédric Brunner, averti et remplacé après la pause, n'a pas été à la fête non plus. Les Munichois ont ainsi creusé un écart de quatre points en tête du classement, alors que leur dauphin Dortmund affronte l'autre Borussia, Mönchengladbach, à 18h30. Dans le sillage des deux monstres de Bundesliga, l'Union Berlin dirigé par Urs Fischer continue de s'accrocher à la 3e place. L'équipe de la capitale l'a emporté 4-2 chez elle face à Fribourg. L'Eintracht Francfort, avec Djibril Sow, a pour sa part dominé 3-0 Mayence, qui évoluait avec Edimilson Fernandes mais sans son capitaine Silvan Widmer, touché une la cheville.

Healy s'impose en solitaire sur le Giro Ben Healy s'est impos� au terme d'une superbe chevauch�e solitaire Image: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari L'Irlandais Ben Healy (EF Education) a remporté en solitaire la 8e étape du Giro, disputée samedi entre Terni et Fossombrone sur 207 km. Le Norvégien Andreas Leknessund conserve de justesse la tête du général, avec 2'' d'avance sur Remco Evenepoel, à la veille d'un contre-la-montre individuel de 35 km qui s'annonce crucial. Brillant 2e de la dernière Amstel Gold Race à 38'' de Tadej Pogacar, Ben Healy est passé à l'offensive à quelque 50 km de l'arrivée. Il s'est imposé avec une marge d'1'49'' sur son premier poursuivant, le Canadien Derek Gee. L'Irlandais décroche ainsi à 22 ans le plus beau succès de sa jeune carrière. Derrière, les favoris ont livré bataille au lendemain de la décevante étape du Gran Sasso d'Italia. Primoz Roglic est ainsi passé à l'attaque dans la dernière difficulté de la journée, le Cappucini, emprunté pour la deuxième fois de la journée. Il a repris 14 secondes sur un Remco Evenepoel pas au mieux. Le Thurgovien Stefan Küng a par ailleurs perdu l'un de ses principaux adversaires pour le chrono de dimanche. L'Italien Filippo Ganna (Ineos) a en effet renoncé à prendre le départ samedi à la suite d'un test positif au Covid-19. Il avait terminé 2e du clm inaugural de ce Giro derrière Remco Evenepoel, qui a failli s'emparer du maillot rose malgré ses difficultés.