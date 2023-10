Shaqiri et Chicago battus ++ Servette se déplace à Lugano

Sombre soirée pour Shaqiri, Messi et Rooney Xherdan Shaqiri: il devra attendre le 21 octobre pour conna�tre son destin avec Chicago. Image: KEYSTONE/AP/Nam Y. Huh Coup d’arrêt pour le Chicago de Xherdan Shaqiri ! Après deux succès de rang, le Fire s’est incliné 2-0 à domicile devant Charlotte pour rater une occasion en or de se qualifier pour les play-off. Auteurs d’une performance trop terne, Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers joueront leur destin le 21 octobre lors de la dernière journée avec une rencontre à l’extérieur contre New York City. Onzième de la Conférence Est désormais, le Fire n’a plus son destin entre les mains. La messe est, en revanche, dite pour l’Inter Miami. Malgré le retour au jeu de Lionel Messi, les Floridiens ont été battus 1-0 sur leur pelouse par Cincinnati. Lionel Messi a été introduit à la 55e minute sans pouvoir toutefois insuffler l’élan espéré. Enfin, Wayne Rooney a été démis de ses fonctions après la victoire inutile 2-0 de DC United devant New York City. La franchise de la capitale, qui livrait son dernier match, ne disputera pas les play-off. Cette élimination a été fatale à l'ancien buteur de Manchester United.

Super League: Lugano reçoit Servette au Cornaredo Le Cornaredo sera le théâtre dès 14h15 d'un duel entre deux clubs européens. Pour le compte de la 10e journée de Super League, Lugano (3e/15 points) accueillera en effet Servette (8e/10 pts). Les deux formations ont vécu un jeudi très contrasté sur la scène européenne. Lugano, vainqueur 3-2 à Istanbul contre Besiktas en Conference League après avoir été mené 2-0, entamera le match cet après-midi avec une confiance décuplée par cet exploit. A l'opposé, Servette, largement dominé 4-0 par l'AS Rome en Europa League, devra se reprendre. Mais les Grenat ne sont pas au mieux depuis le début du championnat. Lanterne rouge, Lausanne-Sport (12e/5 pts) devra absolument éviter la défaite face à Lucerne (5e/15 pts), qui reste sur un revers 4-1 à domicile contre le FC Zurich. Enfin, les Young Boys (2e/17 pts) espèrent enfoncer un peu plus le FC Bâle (10e/5 pts) dans la crise. Ces deux rencontres se joueront dès 16h30.

Djibril Sow a sonné la révolte Djibril Sow: un premier but avec le FC Séville. Image: KEYSTONE/EPA/Jose Manuel Vidal Djibril Sow a ouvert son compteur en Liga. Le Zurichois a sonné la révolte lors du 2-2 de Séville à domicile devant le Rayo Vallecano. Le transfuge de l'Eintracht Francfort a inscrit à la 50e minute le but de l'espoir pour les Andalous qui étaient menés 2-0 à la pause. Djibril Sow a armé une frappe imparable à l'orée de la surface. Séville a toutefois dû attendre la...97e minute pour égaliser grâce à une tête du Marocain Youssef En-Neysry sur l'ultime action de la rencontre.

Le FC St. Gall corrige le SLO La joie de Mihailo Stevanovic après son but qui a scellé le score. Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Cinquième match à domicile et cinquième victoire pour le FC St. Gall. Poussée par son public, la formation de Peter Zeidler demeure irrésistible sur ses terres. Les Saint-Gallois se sont imposés 4-0 devant le Stade Lausanne-Ouchy grâce à des réussites du Suédois Nikolas Möller (8e), de l'Autrichien Albert Valcci (40e), du Français Willem Geubbels (91e) et du transfuge de Lucerne M21 Mihailo Stevanovic (94e). A la faveur de ce succès, ils se hissent à la deuxième place provisoire du classement. Six jours après son succès 3-0 à Bâle, le SLO a démontré une fois encore qu'il sait vraiment jouer au football. Seulement, il paie au prix fort à la fois une prise de risques souvent démesurée dans ses relances et des largesses dans le marquage qui sont à gommer au plus vite. Parfois brillant dans le jeu, les Vaudois ont eu la malchance de tomber sur un grand Lawrence Zigi. Le portier saint-gallois a également été accompagné par la chance avec cette transversale qui l'a sauvé à la 5e sur une frappe d'Alban Ajdini. Le SLO a deux semaines pour rebondir avant la venue du Lausanne-Sport pour un derby historique à la Pontaise.

Fribourg-Gottéron maîtrise Berne et reste leader Le tifo des supporters fribourgeois pour célébrer les 1000 matches de Julien Sprunger lors du derby contre Berne. Image: KEYSTONE/ADRIEN PERRITAZ Fribourg-Gottéron poursuit la course en tête en National League. Les Fribourgeois ont remporté 3-2 le derby des Zähringen contre Berne et comptent toujours quatre points d'avance sur les Zurich Lions. Alors que Julien Sprunger était fêté pour son millième match en National League, ses coéquipiers se sont appliqués pour ne pas gâcher la soirée. Un respect strict des consignes tactiques a permis de contenir un CP Berne sans complexe sur la glace de leur voisin. Les joueurs de Christian Dubé ont su se mettre d'une certaine manière à l'abri. Ils ont bouclé la première période avec deux buts d'avance grâce à des réussites de Nathan Marchon et de Lucas Wallmark à 5 contre 4. En troisième période, Lehmann a redonné un peu d'espoir aux joueurs de la capitale, mais 5 minutes plus tard, Sörensen a ajusté la lucarne du portier Philipp Wütrich à 5 contre 4 pour assurer un sixième succès consécutif. Le match entre les deux derniers finalistes du Championnat n'a pas donné lieu à un feu d'artifice, mais à un duel très serré (3-2 aux tirs au but pour le champion). Entre des Seelandais, en plein doute et des Genevois troublés par leur jeu défensif à l'extérieur, les tenants du titre ont pu compter sur un portier Robert Mayer à son meilleur niveau. L'international a sauvé son équipe en prolongation avant de ne céder qu'une fois dans les tirs au but face à un Tino Kessler en feu comme le souligne son doublé pendant le temps réglementaire. Jooris et Filppula avaient répondu à chaque fois au sniper biennois. Les Seelandais sont repartis avec une sixième défaite de rang dans les valises, les Genevois ont poursuivi leur série de cinq victoires à domicile, mais ils ont frisé la correctionnelle. Lausanne prend l'eau Lausanne a connu une entrée en matière catastrophique à Zoug. Après 26 secondes de jeu, Lino Martschini avait déjà battu le portier Punnenovs. Le constat était plus terrible après la première sirène avec un sec 5-0. D'ailleurs, les Zougois n'avaient plus remporté un premier tiers-temps sur un tel score depuis novembre... 1989 et la venue du HC Ajoie. La réaction est tout de même venue pour les Vaudois en deuxième période avec des réussites de Ken Jäger et Tim Bozon. Mais les Lausannois pourtant largement dominateurs aux tirs (16-6) ont tout de même encaissé deux nouveaux buts par Herzog et Martschini pour le huitième triplé de sa carrière. Cette cinquième défaite (9-2) - ici on peut même parler de déroute - au cours des six derniers matches fait glisser le LHC hors du top 6. Longtemps accrochés par les Rapperswil-Jona Lakers, les Zurich Lions ont fait la différence (5-2) au cours des sept dernières minutes grâce au doublé du Letton Balcers et d'une réussite de l'Autrichien à licence suisse Rohrer. Pour la première fois de la saison avec son maître à jouer Enzo Corvi, qui revenait de blessure, Davos n'a laissé aucune chance à Lugano (4-0). Langnau qui semblait moribond au début du Championnat a fêté son troisième succès de suite à Kloten (3-0) et n'est plus relégable.

Max Verstappen, champion du monde pour la troisième fois de rang Le Néerlandais Max Verstappen peut bomber le torse. Il a enchaîné trois titres mondiaux de rang. Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Max Verstappen (Red Bull) a décroché un troisième titre consécutif de champion du monde de Formule 1 à seulement 26 ans lors du sprint du GP du Qatar, samedi sur le circuit de Lusail. Il a profité de l'abandon de son coéquipier Sergio Pérez. Le Néerlandais n'avait besoin que de trois points pour être titré, et le pilote mexicain était le seul adversaire qui pouvait encore retarder son sacre. Il a dû abandonner après avoir été percuté par le Français Esteban Ocon (Alpine). Verstappen, troisième au moment de l'accident de Pérez, n'a finalement même pas eu besoin d'attendre la fin du sprint, qu'il a terminé en deuxième position derrière l'Australien Oscar Piastri (McLaren), pour être couronné: il aurait été titré même s'il avait abandonné avant la fin de la course longue de 19 tours. Ce dénouement, attendu depuis des semaines, vient récompenser la saison presque parfaite du Néerlandais, qui a remporté 13 des 16 premiers Grands Prix cette saison, dont une série record de dix victoires consécutives. A part sur le circuit urbain de Singapour, où il a fini cinquième mi-septembre, Verstappen a toujours terminé à l'une des deux premières places cette année et décroche sa troisième couronne à six courses de la fin de la saison, égalant la marque de la légende allemande Michael Schumacher en 2002. Le pilote Red Bull, qui avait déjà offert le titre des constructeurs à son écurie au Japon il y a deux semaines, a parfaitement exploité l'immense supériorité de sa monoplace RB19 tout au long de la saison, ne commettant quasiment jamais d'erreur. Verstappen, qui s'était approprié le record de victoires consécutives en F1 début septembre à Monza, sur les terres du grand rival Ferrari, devrait battre encore plusieurs records dans les prochaines semaines, comme celui du plus grand nombre de points inscrits en une saison ou de l'écart le plus important avec son premier poursuivant.

Fin de série pour Yverdon Un match à oublier pour le capitaine William Le Pogam et Yverdon. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Après cinq matches sans défaite, Yverdon a mordu la poussière. Le néo-promu s'est incliné 3-0 devant les Grasshoppers lors d'une rencontre à oublier au plus vite. Victorieuse de Bâle et de St. Gall lors de ses deux premiers matches de la saison dans son stade, la fomation de Marco Schällibaum n'a pas réussi la passe de trois. Un premier but inscrit par l'Australien Aweer Nabil qui a su exploiter des erreurs du capitaine William Le Pogam et du gardien Sebastian Breza devait couper les ailes des Yverdonnois qui avaient réussi une belle entame. Ils furent incapables de réagir face à des Zurichois qui ont cueilli un deuxième succès dans ce championnat, le premier depuis le... 6 août. Auteur d'un doublé et d'un assist, Aweer Nabil fut l'homme du match. International à 32 reprises, l'attaquant venu de Cadix a inscrit ses premiers buts sous ses nouvelles couleurs. Intenable sur son flanc droi samedi, il peut permettre à l'équipe de Bruno Berner de retrouver un classement plus conforme à son lustre passé. Au Letzigrund, le FC Zurich a battu 3-2 Winterthour dans un derby qui aura tenu ses promesses. Seule équipe toujours invaincue, le FCZ a, avec cette sixième victoire, conforté sa place de leader. Elle possède 5 points d'avance sur les Young Boys qui comptent toutefois deux matches en moins. Zurich a marqué par Nikola Boranijasevic (2e), Antonio Marchesano (45e) et Fabian Rohner (78e).

Tadej Pogacar s'impose pour la troisième année consécutive Le Slovène Tadej Pogacar est bien le roi de Lombardie (archive). Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) s'est imposé pour la troisième édition consécutive dans le Tour de Lombardie samedi à Bergame, l'emportant en solitaire. En devançant l'Italien Andrea Bagioli et l'autre cador slovène Primoz Roglic, Pogacar est le troisième coureur à s'imposer trois années d'affilée dans la "Classique des feuilles mortes", le premier depuis Fausto Coppi en 1949. Il est le troisième coureur à s'imposer trois fois de suite en Lombardie après Alfredo Binda et Coppi. Le dernier coureur à avoir remporté trois fois de suite un des cinq "monuments" est l'Italien Moreno Argentin, vainqueur de Liège - Bastogne - Liège entre 1985 et 1987. Pogacar, déjà vainqueur cette saison du Tour des Flandres, est parti dans une descente à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Il a régulièrement creusé l'écart sur le groupe des poursuivants où se trouvaient Bagioli et Roglic. Marc Hirschi se trouvait dans un troisième groupe à plus d'une minute quand il s'est retrouvé à terre à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Le champion de Suisse avait touché la roue du Belge Remco Evenepoel dans un moment d'inattention. Le Bernois est revenu dans le groupe avant de lâcher dans la dernière difficulté pour terminer 19e à plus de 2 minutes.

Suisse: Nico Elvedi blessé et remplacé par Eray Cömert Une blessure qui tombe mal pour Nico Elvedi Image: KEYSTONE/DPA/TOM WELLER Nico Elvedi ne pourra pas rejoindre l'équipe de Suisse ces prochains jours. Blessé, il sera remplacé dans le groupe par Eray Cömert. Murat Yakin doit ainsi déplorer un premier forfait pour le rassemblement d’octobre de l’équipe de Suisse. Nico Elvedi a été victime d’une entorse au genou gauche vendredi soir face à Mayence. Pour remplacer le défenseur zurichois du Borussia Mönchengladbach, le sélectionneur a fait appel à Eray Cömert (FC Nantes). La Suisse doit, en principe, affronter Israël à Tel-Aviv jeudi avant de recevoir le Bélarus dimanche à St. Gall. Mais en raison de l’état de guerre déclaré en Israël, tout indique que la rencontre de jeudi sera soit renvoyée, soit délocalisée dans un autre pays.

Israël attaqué par des roquettes: match contre la Suisse incertain Murat Yakin ne sait pas si son �quipe pourra jouer jeudi en Isra�l Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ L'incertitude plane autour du match Israël - Suisse, prévu jeudi dans le cadre des qualifications de l'Euro 2024. Les attaques de roquettes menées par les Palestiniens contre lsraël en sont la cause. L'Association suisse de football (ASF) a pris connaissance avec consternation de la situation qui règne en Israël, a-t-elle indiqué. "L'ASF est en contact avec l'UEFA, la Fedpol et l'ambassade suisse en Israël", a-t-elle précisé. La décision quant à la tenue du match revient à l'UEFA. L'équipe de Suisse va se réunir comme prévu lundi à Zurich. Le vol pour Israël est prévu mardi.

Mondiaux: Vergé-Dépré/Mäder gagnent difficilement Anouk Verg�-D�pr� et Joana ont gagn� leur premier match Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder ont difficilement remporté leur premier match aux Mondiaux de Tlaxcala, au Mexique. La paire suisse a perdu la manche initiale avant de réagir. Les Suissesses ont finalement battu le duo thaïlandais composé de Taravadee Naraphornrapat et Worapeerachayakorn Kongphopsarutawadee 22-24 21-15 15-12. Au premier set, Vergé-Dépré/Mäder ont mené 16-11 avant de perdre leurs repères. Elles ont manqué une balle de set à 20-19. La paire suisse a ensuite repris le contrôle des opérations et gagné la deuxième manche assez aisément. Le set décisif a été à nouveau assez serré. Les Suissesses, menées 11-12, ont alors enchaîné quatre points pour s'assurer le gain de la partie. Les deux autres duos suisses seront en lice samedi soir. Il s'agit des championnes d'Europe Tanja Hüberli/Nina Brunner ainsi que d'Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré.

Mont-Sainte-Anne: Schurter cinquième de la Short Race Nino Schurter dans le sillage de Jordan Sarrou Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Les Suisses n'ont pas fêté de podium à Mont-Sainte-Anne dans la dernière Short Race de la saison. Le meilleur d'entre eux, Nino Schurter, a dû se contenter de la cinquième place. Légèrement malade, le Grison a toutefois toujours roulé dans le peloton de tête, mais il a un peu faibli dans le final pour terminer avec cinq secondes de retard sur le vainqueur, le Français Victor Koretzky. Celui-ci a obtenu son troisième succès consécutif dans cette discipline, devant son compatriote Jordan Sarrou. L'Allemand Luca Schwarzbauer, septième au Canada, a remporté la Coupe du monde de Short Race devant Sarrou.

National League: Sprunger dans le mille Julien Sprunger disputera son 1000e match ce soir à domicile contre Berne. Une longévité rare pour un joueur qui n'a connu qu'un seul maillot, celui de Fribourg-Gottéron. Dans le mille. Connaissant ses qualités de buteur, il était écrit que Julien Sprunger devait un jour atteindre cette barre mythique. Face à Berne, le Grolleysan sera le 15e joueur de National League à quatre chiffres. Huitième athlète sur cette liste avec 1038 parties et ancien coéquipier de Sprunger à Fribourg, Michael Ngoy a vécu ce moment particulier. "Personne ne joue pour atteindre 1000 matches, lance-t-il. Les choses se font naturellement en fait. Si tu as toujours du plaisir à jouer et que tu peux le faire à ce niveau, tu y vas comme si tu avais 30 ans. Ce sont finalement les autres qui te le font remarquer." Un seul maillot Hormis la longueur de sa carrière, le capitaine des Dragons entre dans un cercle encore plus restreint, celui de n'avoir connu qu'un seul maillot, celui de Gottéron. Hormis dix matches à Guin alors qu'il avait 16 ou 17 ans et un match à La Chaux-de-Fonds le 2 novembre 2004, le Grolleysan de 37 ans n'a connu que Fribourg. Une fidélité rarissime. Parmi les autres membres du club des mille, seul Reto von Arx a fait toutes ses classes dans l'élite avec une seule organisation (Davos). Mais le Bernois a commencé avec Langnau en LNB et a disputé des rencontres en NHL avec Chicago et Norfolk en AHL lors de la saison 2000-01. Un sens du but inné Buteur d'exception, Sprunger affiche des statistiques étonnantes de 375 goals pour 373 assists. Et ces qualités ont été détectées très tôt, comme le rappelle son ancien coéquipier Geoffrey Vauclair: "Je me souviens bien. Un grand, mince et boutonneux (il rit). J'avais un copain qui était agent à l'époque. Il m'avait demandé s'il y avait un bon jeune à Fribourg pour s'occuper de ses affaires. Comme Julien s'entraînait avec la première équipe, j'avais eu l'occasion de le voir à l'oeuvre. On est allé rencontrer ses parents avec mon ami agent. Des gens qui ressemblaient à mes parents, proches du terroir et humbles. Il est resté trois ou quatre ans avec lui." Mais Geoffrey Vauclair se souvient aussi que le grand ailier avait besoin de s'améliorer, comme un diamant qu'il s'agit de polir. "Il ne patinait pas vite et son tir n'était pas encore dévastateur, explique le consultant des Puckalistes. Par contre, il a ce sens du but qui ne s'apprend pas. Et il a travaillé pour gommer ce que l'on appelait la "longueur inutile" (il rit). Il a aussi bénéficié du changement de matériel et de la démocratisation des cannes en carbone. Mais il a vite compris qu'il devrait bosser. Il était très respectueux dans le vestiaire et n'a jamais oublié d'où il venait."

Super League: Yverdon veut rester du bon côté de la barre La 10e journée de Super League débute ce soir avec trois rencontres. A 18h00, Yverdon reçoit Grasshopper avec l'objectif de confirmer sa place du bon côté de la barre. Le promu du nord vaudois constitue la bonne surprise du début de saison. Il occupe la 6e place du classement avec 15 points et sera donc favori face à GC, seulement 11e avec 5 unités. Les Sauterelles sont bien loin de leurs années de gloire. Leader et seul club invaincu, le FC Zurich (19 pts) accueillera Winterthour (7e/12 pts) dans un derby qui ne sera peut-être pas facile. A 20h30, Saint-Gall (4e/15 pts) sera aux prises avec le Stade Lausanne-Ouchy (8e/8 pts), encore tout auréolé de son succès à Bâle le week-end dernier.