Shaqiri et les siens bredouille +++ Défi ultime pour Servette FC

Un "bon" point pour Chicago Un nul 2-2 à Philadelphie pour Xherdan Shaqiri et le Fire. Image: KEYSTONE/AP/NAM Y. HUH Xherdan Shaqiri et Chicago ont entamé leur saison sur une note positive. Le Fire a cueilli un point à Philadelphie (2.2) dans une rencontre marquée par bien des errements défensifs. Avant d’être remplacé à la 73e minute, Xherdan Shaqiri avait eu le temps de provoquer le décalage qui a amené l’ouverture du score de Brian Gutierrez à la 39e. Autre Suisse titulaire au Fire, Maren Haile-Sélassie a, quant à lui, été à l’origine du 2-1 de l’Allemand Fabian Herbers à la 79e. Mais Chicago, qui alignait également l’ex-Luganais Allan Arigoni, devait concéder une nouvelle égalisation dans le temps additionnel. Auteur de deux parades déterminantes en première période, Roman Bürki a livré la marchandise lors du nul 1-1 à domicile de St. Louis devant le Real Salt Lake. St. Louis a évité la défaite grâce à une rupture de Samuel Adeniran. Enfin, Stefan Frei, blessé, n’a pas tenu sa place lors de la défaite 2-1 de Seattle à Los Angeles lors des grands débuts de Hugo Lloris. Le portier français a été crédité de 7 arrêts pour lancer parfaitement son aventure américaine.

Le défi ultime pour le Servette FC Choc au sommet ce dimanche à 16.30 au Wankdorf ! Les Young Boys reçoivent le Servette FC dans un match capital pour la lutte pour le titre. Premiers avec 7 points d’avance sur le Servette FC, les Young Boys peuvent prendre définitivement le large en cas de succès. On voit mal, en effet, comment ils pourraient ne pas conserver leur titre s’ils possèdent une avance de 10 points au soir de cette 25e journée... Mais sur la lancer de leur succès à Razgrad qui leur a ouvert les portes des huitièmes de finale de la Conference League, les Grenat veulent croire en leur étoile. En leur capacité d’infliger aux Bernois une première défaite à domicile en championnat depuis le... 19 mars 2022. A la Tuilière, Lausanne tentera de remporter pour la première fois cette saison une deuxième victoire de rang. La formation de Ludovic Magnin reçoit Winterthour à 16.30 huit jours après son succès 3-1 devant Yverdon. L’entraîneur espère que la série vertueuse de Donat Rrudhani se poursuit. Le joueur prêté par les Young Boys a tout simplement marqué lors de ses quatre derniers matches, deux fois pour les Young Boys et deux fois pour Lausanne !

Odermatt: "C'était déjà assez clair avant" Marco Odermatt savait que son sacre n'était qu'une question de jours Image: KEYSTONE/AP/John Locher "C'est bien que ce soit mathématiquement assuré dès maintenant", a lâché Marco Odermatt au micro de SRF après avoir validé son troisième sacre consécutif au général de la Coupe du monde. Avec désormais 1001 points d'avance sur son dauphin Manuel Feller dans la course au gros Globe de cristal, Marco Odermatt est hors d'atteinte depuis samedi soir. Mais "c'était déjà assez clair avant", a-t-il tenu à souligner, conscient que son couronnement n'était qu'une question de jours. Le Nidwaldien préférait - comme souvent - se réjouir des performances de ses compatriotes. "C'était une journée suisse géniale", s'est-il exclamé. "C'était une super course de la part de tout le monde, surtout de Tomi Tumler, Gino Caviezel et Loïc Meillard", qui ont terminé respectivement 4e, 5e et 6e. Samedi, Marco Odermatt s'est imposé avec seulement 0''12 d'avance sur son dauphin Henrik Kristoffersen. "C'était très, très serré. Les centièmes étaient vraiment de mon côté", a-t-il concédé, toujours au micro de SRF. "Je n'avais pas les meilleures sensations", avait-il auparavant expliqué au micro de la FIS. Sans avoir les meilleures sensations, le Nidwaldien a néanmoins décroché son 11e succès de la saison, le septième en sept géants disputés cet hiver. Il affiche 1702 points à son compteur 2023/24 avec encore six courses à disputer - dont quatre géants -, et devrait donc améliorer son total de l'hiver dernier (2042 points).

Marco Odermatt sur le toit du monde Marco Odermatt a validé son troisième gros Globe consécutif Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Marco Odermatt est d'ores et déjà assuré de s'adjuger pour la troisième année consécutive le classement général de la Coupe du monde. Le Nidwaldien a validé son sacre en remportant son 10e géant d'affilée samedi à Palisades Tahoe. Battu pour trois centièmes par Marco Schwarz l'an dernier dans la station californienne, Marco Odermatt a donc bouclé la boucle en s'imposant à Palisades Tahoe, théâtre un an plus tôt de sa dernière "défaite" en date dans la discipline. Il a dû sortir le grand jeu pour s'imposer avec 0''12 d'avance sur Henrik Kristoffersen (2e), qui le devançait de 0''18 au dernier pointage intermédiaire. Pour un centième Cette victoire, sa 11e de la saison - la 7e en géant - et sa 35e au total sur le Cirque blanc, aurait pu ne pas suffire. Marco Odermatt avait aussi besoin d'un "coup de main" de l'Autrichien Manuel Feller: ce dernier, qui devait se classer dans le top 7 en cas de succès du Nidwaldien pour retarder l'inéluctable, a fini... 8e à... 0''01 de la 7e place. Avec trois gros Globes de cristal remportés de manière successive, Marco Odermatt fait ainsi aussi bien que Gustav Thöni, Ingemar Stenmark et Phil Mahre. Seul l'ogre Marcel Hischer (huit titres à la suite) a fait mieux en matière de sacres consécutifs au général, alors que Pirmin Zurbriggen (quatre gros Globes au total) n'est pas exemple pas parvenu à signer un "hat trick". "Odi" est par ailleurs simplement le troisième skieur, hommes et femmes confondus, à décrocher 10 victoires d'affilée dans une même discipline. Recordman en la matière, Ingemar Stenmark avait gagné 14 géants de suite entre 1978 et 1979, alors qu'Annemarie Moser-Pröll s'était adjugé 11 descentes consécutives entre 1972 et 1974. Tir groupé helvétique Les Suisses ont par ailleurs réalisé une superbe performance d'ensemble, forcément éclipsée par la nouvelle victoire de leur chef de file. Thomas Tumler a ainsi obtenu un superbe 4e rang, à 1''50 du vainqueur mais à 0''13 seulement de la troisième marche du podium occupée par l'Américain River Radamus. Gino Caviezel (5e, son meilleur résultat de l'hiver), Loïc Meillard (6e), Justin Murisier (12e) et Livio Simonet (14e) ont également pris place dans le top 15. Dernier Suisse qualifié pour la deuxième manche, Fadri Janutin s'est classé 23e.

New Jersey porté par ses Suisses Timo Meier (au centre) congratulé après son but. Image: KEYSTONE/AP/Mary Altaffer Nico Hischier et Timo Meier ont brillé lors du succès 4-3 de New Jersey à domicile devant Montréal. Le Valaisan et l’Appenzellois ont tous les deux trouvé le chemin des filets. Timo Meier a signé le 1-1 à la 36e pour sa 11e réussite de la saison. Quant à Nico Hischier, il a donné à ses couleurs l’avantage pour la première fois du match à la 44e. Il a marqué le 3-2 en supériorité numérique pour son 19e but de l’exercice. Après les deux défaites concédées cette semaine devant Washington et les Rangers, ce succès était impératif. Il a été acquis contre une équipe qui reste désormais sur... sept défaites en huit matches. Il permet surtout aux Devils de revenir à 3 points de la barre.

Genève-Servette peut toujours y croire, gros coup d'Ajoie Le défenseur d'Ajoie Thomas Thiry (à droite) tente de freiner l'attaquant de Gottéron Lucas Wallmark. Image: KEYSTONE/ADRIEN PERRITAZ Genève-Servette s'est imposé 5-4 aux tirs au but à Berne, mais les Genevois ont laissé échapper un point qui pourrait coûter cher. Ajoie a surpris Fribourg-Gottéron chez lui (1-0). Quant Alessio Bertaggia a inscrit le 4-2 pour le champion d'Europe à 1'49'' de la fin du temps réglementaire, tout paraissait joué et les trois points promis aux hommes de Cadieux. Un scénario idéal le soir où Davos et Lugano ont également égarés des points. Las, les Bernois sont revenus au score 29'' après par Thierry Schild et la quatrième (!) ligne avant que le Finlandais Jonaa Luoto n'arrache l'égalisation à 44'' de la sirène. Les Genevois ont limité les dégâts en remportant la séance des tirs au but grâce à Valtteri Filppula. Reste que perdre un point dans ces conditions contre un adversaire direct est un peu consternant. Lausanne n'a pas réussi de hold-up à Zurich. Le derby des Lions a tourné à l'avantage des Zurichois qui ont fait la différence en fin de partie (3-1). Largement dominés, les Vaudois avaient égalisé à la 29e par leur homme en forme du moment Damien Riat sur leur... 5e tir au but de la rencontre. Kevin Pasche a bien tenu la maison par la suite, mais la pression zurichoise a fini par payé quand le Letton Rudolfs Balcers a glissé le palet entre les jambières du portier lausannois (58e). Une minute plus tard, Derek Grant assurait les trois points dans la cage vide. Avec sept unités d'avance sur Gottéron alors qu'il en reste neuf en jeu, l'affaire semble jouée pour la première place. Bienne explose D'autant que Fribourg-Gottéron s'est sabordé lui-même. Au lendemain d'un succès probant à Bienne, les joueurs de Christian Dubé se sont fait piéger par la lanterne rouge. Dominés pendant les deux premiers tiers-temps, les Fribourgeois ont tout de même encaissé l'unique but de la partie par Romanenghi (44e) alors qu'ils semblaient reprendre la main dans le match. Visiblement encore dépité par leur revers de la veille contre Fribourg-Gottéron, le HC Bienne a "explosé" 5-0 à Rapperswil-Jona. Les Seelandais ont pris une leçon de réalisme de la part de Saint-Gallois, qui sont désormais assurés de partir en vacances à la fin de la qualification sans se soucier du barrage de promotion-relégation. Davos a fait une bien mauvaise affaire avec sa défaite à Ambri-Piotta (2-1). Spacek et Dauphin ont marqué pour les Léventins qui ont pratiquement assuré leur place dans le play-in. Lugano a également laissé des plumes sur la glace de Kloten. Les Tessinois se sont finalement imposés 2-1 aux tirs au but.

Ardon Jashari a fait parler sa classe Ardon Jashari, le match-winner lucernois. Image: KEYSTONE Après deux défaites de rang à Winterthour et contre le FC Zurich, le FC Lucerne a conclu victorieusement son triptyque zurichois. Il s’est imposé 1-0 devant les Grasshoppers au Letzigrund. Ardon Jashari a donné la victoire au Lucernois à la 63e sur un enchaînement parfait après une passe en retrait de Severin Ottiger. Ce but récompensait justement la supériorité parfois écrasante de la formation de Mario Frick face à un adversaire d’une insigne faiblesse. Ce succès permet aux Lucernois de rester du bon côté de la barre. Ils pourraient même se retrouver à la cinquième place du classement si Lugano ne bat pas Zurich dimanche. Quant aux Grasshoppers, ils pourraient être rejoints au classement par le Lausanne-Sport s’il bat Winterthour à la Tuilière. Les deux formations sont en lutte pour échapper à la place de barragiste.

Odermatt mène avec une petite avance Marco Odermatt bien parti pour remporter son dixième géant de suite. Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Marco Odermatt mène avec une légère avance sur le Norvégien Henrik Kristoffersen au terme de la première manche du géant Coupe du monde de Palisades Tahoe en Californie. Odermatt compte 15 centièmes d'avance sur le Scandinave. Ce dernier fut le seul à pouvoir rivaliser avec le Nidwaldien. Le surprenant Américain River Radamus, qui n'est encore jamais monté sur un podium de Coupe du monde, est troisième avec un retard de 78 centièmes sur Odermatt. Kristoffersen s'est toujours classé dans les dix premiers des six géants de la saison, mais il n'est jamais monté sur le podium. Palisades Tahoe est le dernier lieu où un vainqueur d'un géant de la Coupe du monde ne s'appelait pas Marco Odermatt. Il y a douze mois le Nidwaldien s'était incliné pour trois centièmes derrière l'Autrichien Marco Schwarz. Depuis, Odermatt a aligné neuf succès consécutifs. Les Suisses ont réalisé une belle performance collective à l'occasion de cette première manche. Thomas Tumler, Loïc Meillard, Gino Caviezel et Justin Murisier occupent les 5e, 7e, 9e et 11e places entre 1,2 et 1,8'' de retard.

Un samedi à oublier pour Yverdon Varol Tasar sort sur une civière. Le meilleur homme d'Yverdon s'est gravement blessé au genou. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON -Un samedi bien triste pour Yverdon Sport ! Alors qu’ils visaient une cinquième victoire de rang à domicile, les Vaudois ont traversé devant le FC Bâle en match aux allures de cauchemar. Yverdon s’est incliné 2-0 devant les Rhénans sur des réussites du Géorgien Gabriel Sigua à la 37e et de l’Ivoirien Thierno Barry à la 83e pour hypothéquer vraiment leurs chances de figurer parmi les six premiers à l’issue de ce troisième tour. Plus grave encore, les Vaudois ont sans doute perdu pour plusieurs mois leur meilleur homme Varol Tasar, touché gravement au genou au quart d’heure. L’expulsion de Dario Del Fabro à la 79e devait noircir encore plus le tableau. La victoire du FC Bâle ne se discute pas. Malgré une fin de première période un brin "compliquée", les Rhénans ont témoigné d’une réelle maitrise après le repos. Fabio Celestini a sans doute apprécié la performance de Dion Kacuri, passeur sur le 2-0 et, surtout, remarquable tout au long de la rencontre au cœur du jeu. Le SLO encore malheureux A St. Gall face à une équipe qui restait sur quatre nuls et une défaite, le Stade Lausanne-Ouchy s’est incliné 1-0 sur un penalty accordé à la... 93e minute pour une faute bien inutile de Lucas Pos sur Willem Geubbels. Christian Witzig le transformait pour délivrer les 16'192 spectateurs du kybunpark en pour enfoncer encore davantage le SLO. Comme dimanche dernier à Berne où ils s’étaient inclinés sur le même score devant les Young Boys, il n’a pas manqué grand-chose aux Stadistes. On pense notamment à cette frappe d’Edmon Akichi sur la transversale en première période...

Dix-sept victoires en dix-neuf matches pour Leandro Riedi Leandro Riedi: le tennisman suisse le plus en forme en ce début d'année. Image: KEYSTONE/EPA/Sander Koning Leandro Riedi (ATP 175) n’arrête toujours pas de gagner en 2024 ! Le Zurichois disputera ce dimanche à Pau une troisième finale cette année sur le front des Challengers. Titré à Oreias et à Louvain, Leandri Riedi tentera la passe de trois dans le Béarn. Son adversaire sera le Finlandais Otto Virtanen (ATP 172) contre lequel il reste sur une victoire, 6-4 6-4 il y a deux ans au Challenger de Bienne. Victorieux cette année de dix-sept des dix-neuf matches qu’il a joués, le Zurichois a successivement éliminé à Paul le Turc Altug Celikbilek (ATP 374), l’Autrichien Juerij Rodionov (ATP 87), tête de série no 1 du tableau, le Croate Dino Prizmic (ATP 171) et le Français Clément Chidek (ATP 375). Le niveau de jeu présenté devant notamment Rodionov et Prizmic lui permet d’aborder cette finale avec un réel optimisme. S’il s’impose dimanche, Leandro Riedi sera classé lundi aux alentours de la 140e place mondiale. On rappellera qu’il avait chuté au 320e rang au début janvier.

Le "domestique" Tratnik s'impose au Het Nieuwsblad Le Slovène Jan Tratnik alors maillot jaune du Tour de Romandie en 2019. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Slovène Jan Tratnik (Visma Lease a Bike) a remporté dans le vent le Circuit Het Nieuswblad, course d'ouverture de la saison flamande. Il s'est imposé devant son compagnon d'échappée, l'Allemand Nils Politt, au nez et à la barbe des grands favoris, samedi à Ninove. Favori de l'épreuve, le Belge Wout Van Aert a pris la 3e place, "heureux" pour son équipier de 34 ans. Le Français Christophe Laporte, très en vue, a fini 5e. Le Suisse Stefan Kung a terminé 16e dans le temps de Van Aert. "Je suis un domestique. Gagner n'est pas dans mes habitudes. Et je ne suis pas vraiment un coureur de classiques", a commenté Tratnik, dont le plus beau succès remontait à 2020 dans une étape du Tour d'Italie. Il est également un ancien vainqueur du prologue du Tour de Romandie. La course a été particulièrement spectaculaire et décousue. Une première offensive a isolé 30 coureurs en tête à 120 kilomètres de l'arrivée. Puis les dernière difficultés ont permis à six concurrents (dont trois Visma) de se placer en tête. Alaphilippe chute Mais alors que la victoire semblait devoir se jouer entre ces hommes de tête (Van Aert, Jorgenson, Laporte, Pidcock, De Lie et Skujins), les dernières côtes (Berendries, Grammont, Bosberg) ont rebattu les cartes, permettant à Tratnik de profiter de la supériorité des Visma pour s'envoler avec Pollit. Un final chahuté qui a fait plusieurs victimes sur chute, notamment les Français Julian Alaphilipppe et Florian Sénéchal. Si une fracture de la clavicule était soupçonnée chez Sénéchal, le double champion du monde s'est lui vite relevé, râpé sur le flanc droit. Un nouveau coup dur toutefois pour Alaphilippe qui sortait d'une semaine houleuse, compliquée par les attaques de son manager Patrick Lefevere quant à l'hygiène de vie de son leader chez Soudal.

Shiffrin, convalescente, confirme prévoir un retour à Are le 9 mars Mikaela Shiffrin de retour en mars Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Mikaela Shiffrin, absente du circuit depuis une chute fin janvier, a confirmé samedi qu'elle prévoyait son retour pour le week-end des 9-10 mars à Are. Il y aura un géant et un slalom. Shiffrin, quintuple détentrice du grand globe et plus beau palmarès de l'histoire du ski, poursuit sa convalescence après avoir été touchée à un genou lors d'une chute le 26 janvier à Cortina. "J'ai bien progressé dans l'ombre (et) je me sens de mieux en mieux tous les jours", a indiqué l'Américaine de 28 ans dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. "Nous prévoyons un retour en compétition à Are les 9 et 10 mars. J'ai hâte d'y être", a-t-elle poursuivi, au milieu d'images la montrant en salle de gym mais aussi sur des skis, pour la première fois depuis sa chute. En raison de son absence de plus d'un mois au coeur de la saison, Mikaela Shiffrin a laissé le champ libre au classement de la Coupe du monde à Lara Gut-Behrami. "Dès qu'on a réalisé que ce ne serait pas possible pour Soldeu et Val di Fassa, je me suis en quelque sorte fait à l'idée que le général devenait inatteignable", a souligné la native du Colorado. Elle a toutefois affirmé avoir suivi avec beaucoup de plaisir les épreuves disputées en son absence, saluant au passage les prestations de sa rivale. "Lara en particulier a été incroyable à regarder skier", a-t-elle dit. A neuf courses du terme de la saison, la Tessinoise compte 205 points d'avance sur Shiffrin.

Le premier Super-G de Val di Fassa annulé Avec l'annulation du premier Super-G, Lara Gut-Behrami perdu une occasion de prendre des points en Coupe du monde Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Le premier des deux Super-G dames de Coupe du monde à Val di Fassa n'aura pas lieu. Il est tombé beaucoup trop de neige au cours des dernières 24 heures. Les organisateurs font tout leur possible pour que le deuxième Super-G puisse se tenir dimanche. Cette annulation prive Lara Gut-Behrami d'une bonne chance de consolider son avance au classement général de la Coupe du monde sur Mikaela Shiffrin, qui se remet actuellement d'une blessure. Il s'agit de la sixième annulation de la saison en Coupe du monde dames, le troisième Super-G après trois descentes.

Winnipeg s'accroche Philipp Kurashev et Chicago ont finalement perdu contre Winnipeg Image: KEYSTONE/AP/Erin Hooley Nino Niederreiter et Winnipeg ont remporté une victoire nécessaire face à Chicago. Les Jets se sont imposés 3-2 ap et restent en course pour les play-off. Mais les Canadiens ont dû s'employer pour remporter leur cinquième victoire en six matches. A 43 secondes de la fin, les Blackhawks ont égalisé à 2-2. Les Jets menaient 2-0 après un doublé du Danois Nikolaj Ehlers, fils de l'entraîneur de Viège Heinz Ehlers. En prolongation, c'est Kyle Connorqui a forcé la décision après seulement 25 secondes. Nino Niederreiter a joué un peu moins de 14 minutes, mais il a été remuant avec quatre tirs sur la cage adverse. De l'autre côté, Philipp Kurashev a eu droit à 18'48 de glace, dont 2'43 en power-play. Mais celui qui compte 32 points jusqu'à présent n'a pas su trouver la faille.