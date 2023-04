Shaqiri fait match nul sous les yeux de Yakin ++ Red Bull en épouvantail

Grand Prix d'Azerbaïdjan: tous à l'assaut de Red Bull L'heure de la reprise a sonné ! Le championnat du monde de Formule 1 fait son retour en Azerbaïdjan après quatre semaines de trêve pour un week-end sprint revisité. L'objectif est le même pour toutes les équipes: saper la domination de Red Bull, sans partage depuis le début de la saison. Après trois courses et autant de poles et de victoires accrochées, Red Bull arrive sur les rives de la mer Caspienne en maître incontesté de la discipline. Preuve de sa forme, l'écurie autrichienne a été la grande bénéficiaire du week-end australien début avril puisque le double champion en titre Max Verstappen s'est imposé au terme d'une course chaotique. Son coéquipier Sergio Perez a terminé 5e -le plus mauvais classement d'une Red Bull en 2023- en s'élançant depuis la dernière place. 15 points d'avance A la veille de la quatrième manche de la saison, Verstappen, dernier vainqueur en Azerbaïdjan, compte 15 points d'avance au championnat (69) sur Pérez (54). Mais dans les rues de Bakou, où l'issue est souvent imprévisible (six vainqueurs différents en six courses disputées), Aston Martin et Fernando Alonso pourraient être les premiers à inverser la dynamique. L'Espagnol de 41 ans, qui n'a jamais été aussi proche de la victoire depuis son retour en F1 en 2021, le sait: le tracé azerbaïdjanais, savant mélange de vitesse et de pilotage dans la vieille ville, représente "un défi unique qui crée de nombreuses opportunités pour le risque mais aussi de récompense". Le vétéran de la grille, 3e au championnat, ne s'y trompe pas car très souvent, les GP y ont donné lieu à des courses spectaculaires. Améliorations en vue Pilotes et écuries ont profité d'une trêve printanière de quatre semaines - conséquence de l'annulation du GP de Chine prévu mi-avril à cause du Covid-19 - pour ajuster leurs monoplaces. Si Alpine arrivera à Bakou "avec un nouveau plancher ainsi que d'autres éléments aérodynamiques et mécaniques", Ferrari attendra encore un peu avant d'apporter des modifications. L'enjeu est crucial pour la Scuderia qui connaît son pire début de saison depuis 2009. Seulement 4e force du plateau pour l'instant, l'équipe vice-championne en titre chez les constructeurs se retrouve reléguée derrière Red Bull, Aston Martin et Mercedes, dont la W14 peine encore à répondre aux ambitions de victoires de l'octuple championne du monde. "Nous avons essayé de tirer le meilleur de la trêve, en apportant des développements prévus et en tirant le meilleur parti possible de ce que nous avons appris jusqu'à présent", a expliqué le patron de l'écurie allemande, Toto Wolff. Premier signe encourageant, Mercedes a signé en Australie son premier podium de la saison grâce à la deuxième place de Lewis Hamilton. Toutefois, tempère Wolff, "il faut être prudent et ne pas trop se fier à un seul résultat".

Denver maîtrise son sujet dans l'acte I Jokic et les Nuggets ont domin� les Suns dans l'acte I Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Denver a maîtrisé son sujet dans l'acte I de sa demi-finale de Conférence face à Phoenix. Têtes de série nos 1 à l'Ouest, les Nuggets ont dominé les Suns 127-105 samedi en NBA. Le grand homme du match fut Jamal Murray. L'arrière des Nuggets, privé sur blessure du 2e tour des play-off 2022 perdu face aux Suns, a inscrit 34 points en rentrant notamment 6 de ses 10 tentatives à 3 points. Il s'est également fait l'auteur de 9 passes décisives, 5 rebonds et 2 interceptions. Le double MVP Nikola Jokic a quant à lui cumulé 24 points et 19 rebonds pour Denver, qui a pris le large dans un deuxième quart-temps remporté 37-19. Les Nuggets ont compté jusqu'à 25 points d'avance, "tuant" le match en signant un partiel de 14-0 alors que les Suns de Kevin Durant (29 points, 14 rebonds) étaient revenus à 11 longueurs (106-95) à 7'40'' de la fin.

Les Devils ne parviennent pas à conclure en 6 matches Akira Schmid est redescendu de son nuage Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Les Devils devront disputer un match no 7 lundi à Newark dans le 1er tour des play-off de NHL qui les oppose aux Rangers. Le capitaine Nico Hischier et ses équipiers ont été battus 5-2 samedi au Madison Square Garden. New Jersey a pourtant ouvert la marque à la 12e minute dans la mythique salle new-yorkaise. Mais les Rangers ont égalisé à 25'' de la première sirène avant de marquer deux fois dans le deuxième comme dans le troisième tiers pour mener 5-1 à la 53e. Impérial dans les trois matches précédents avec 80 arrêts sur 82 tirs et un blanchissage lors de l'acte V, Akira Schmid est redescendu de son nuage. Le jeune portier bernois (22 ans) a été remplacé après avoir encaissé cinq buts sur les 29 tirs cadrés par les Rangers. Nico Hischier a quant à lui signé son 4e assist de la série sur le 5-2 marqué à 6 contre 4 à 4'48'' de la fin du match, alors que Timo Meier (0 point dans la série) et Jonas Siegenthaler n'ont pas inscrit leur nom au tableau des compteurs. Les Kings éliminés malgré un brillant Fiala Kevin Fiala a brillé samedi sous le maillot des Kings, en vain puisque Los Angeles est tombé en six matches face à Edmonton. L'attaquant saint-gallois a réussi un but et deux assists dans une partie perdue 5-4 face aux Oilers, qui ont marqué le 5-4 à 3'03'' de la fin du troisième tiers. Il termine la série avec 6 points, en ayant manqué les trois premiers actes sur blessure. A noter par ailleurs que les Maple Leafs ont remporté une série de play-off pour la première fois depuis 2004. Toronto s'est imposé 2-1 après prolongation sur la glace de Tampa Bay dans le match no 6, grâce à un but de l'ex-pigiste de Berne John Tavares après 4'36'' en overtime. La franchise ontarienne avait perdu les 11 derniers matches dans lesquels elle avait l'occasion de conclure une série...

Naples au bord de l'éruption de bonheur Naples est un volcan au bord de l'éruption. Victor Osimhen et consorts peuvent mathématiquement assurer dimanche le troisième scudetto du club, plus de trois décennies après les deux premiers titres offerts par l'idole Maradona. Le Napoli sera officiellement champion s'il bat la Salernitana dans le derby de Campanie (coup d'envoi à 15h00), pour peu que la Lazio Rome - deuxième à 17 points - n'en ait pas fait autant contre l'Inter Milan à San Siro (12h30). Après la victoire contre la Juventus (1-0) dimanche à Turin, nouvelle démonstration de force vers un scudetto qui lui est promis depuis plusieurs mois dans cette saison au scénario presque parfait, l'entraîneur Luciano Spalletti avait réclamé encore un peu de patience avant de "faire sauter les bouchons et les coeurs". Mais l'accueil réservé dans la nuit à ses joueurs, à leur retour du Piémont, avait déjà tout d'une fête "scudetto": drapeaux, chants, joueurs montés sur le car pour saluer les milliers de tifosi réunis à l'aéroport, puis scooters par dizaines suivant le car en ville. Dans les ruelles ombragées du centre comme dans les "quartiers espagnols" où trône la célèbre fresque de Maradona ou autour du stade portant le nom de l'idole argentine depuis sa mort en novembre 2020, cela fait des semaines que flottent les drapeaux "champions d'Italie" frappés du chiffre 3, comme troisième titre. Record à battre Tout est prêt pour une éruption majuscule de bonheur dès dimanche. Les autorités ont d'aileurs préféré décaler de 24 heures le match, prévu à l'origine samedi, avant celui de la Lazio, pour éviter d'éventuels débordements de la part de ces tifosi si impatients. Si le titre n'est pas validé dimanche, il faudra encore patienter quelques jours pour voir Naples sacré, soit jeudi à l'occasion du déplacement à Udine, soit le 7 mai à domicile contre la Fiorentina. Mais si les planètes s'alignent dès dimanche, le Napoli deviendra le premier à assurer mathématiquement un scudetto si loin du terme de la saison, avec six journées restant à jouer. Il ferait mieux que les quatre clubs ayant été champions dans l'histoire avec cinq journées d'avance: la Juventus (2019), l'Inter Milan (2007), la Fiorentina (1956) et le Torino (1948). Repris en 2004, en troisième division, par le producteur de cinéma Aurelio De Laurentiis, Naples va ramener dans le sud du pays un titre de champion monopolisé depuis 22 ans par trois clubs: la Juve, l'Inter Milan et l'AC Milan. Le trophée n'a jusqu'ici échappé que huit fois aux clubs du nord, dans l'histoire plus que centenaire du championnat. Vésuve sous surveillance L'équipe de Luciano Spalletti, encensée en Italie et en Europe pour son jeu offensif et enthousiaste, dans le sillage des stars Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia, peut surtout rejoindre dans l'histoire la génération Maradona, victorieuse de deux titres de champion mais aussi d'une Coupe d'Italie (1987) et d'une Coupe de l'UEFA (1989). "C'est dommage qu'il ne soit plus parmi nous" pour voir ça, déplorait ces jours-ci l'ex-milieu brésilien Alemao, 61 ans, membre de l'équipe sacrée jour pour jour il y a 33 ans, le 29 avril 1990. Eljif Emas, comme tous les joueurs de Naples, a hâte de voir se réveiller le volcan, 33 ans plus tard: "Je n'arrive pas à imaginer ce qui va se passer en ville", a-t-il dit à Radio Kiss Kiss. "Mais pour l'instant, seule la Salernitana compte. Ce sera un adversaire difficile, personne n'a envie de voir une équipe gagner le scudetto contre elle. On ne doit pas se dire que c'est un match pour être champion, mais tout mettre pour l'emporter, le reste sera une conséquence", a ajouté le milieu macédonien. Naples pourra alors exploser de bonheur, mais gare aux excès: l'Autorité du Parc National du Vésuve, le célèbre volcan surplombant la baie, a demandé aux supporters de renoncer à leur projet, réel ou pas, de fêter l'éventuel titre en allumant des fumigènes au sommet du cratère, une idée "irréalisable".

Chicago contraint au nul, Shaqiri en joker Murat Yakin n'a pas vraiment pu voir Shaqiri s'exprimer samedi en MLS Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Chicago a concédé le nul (1-1) face aux New York Red Bulls samedi en MLS. L'équipe de Xherdan Shaqiri reste sur trois matches sans victoire en championnat (deux nuls et une défaite). Laissé au repos en Coupe en milieu de semaine, Xherdan Shaqiri a dû se contenter d'une vingtaine de minutes de jeu dans cette partie, alors que le sélectionneur de l'équipe de Suisse Murat Yakin avait fait le dplacement. Le Bâlois est entré sur le terrain à la 73e alors que son équipe menait 1-0 depuis la 34e à la suite d'une réussite de Kei Kamara. New York a égalisé à la 89e. Chicago avait déjà concédé un but dans les dernières minutes le dimanche précédent face à Atlanta, qui avait marqué le 2-1 après neuf minutes de temps additionnel. Le Fire affiche un bilan de 2 victoires, 5 nuls et 2 défaites depuis le début de la saison pour pointer au 11e rang de la Conférence Est.

Toulouse gagne la Coupe de France 66 ans après Logan Costa a inscrit les deux premiers buts de la finale Image: KEYSTONE/AP/Aurelien Morissard Toulouse a gagné la Coupe de France pour la deuxième fois de son histoire. En finale au Stade de France, le "Téfécé" - avec Vincent Sierro dès la 69e - a largement battu Nantes 5-1. Le tenant du titre a complètement craqué dès les premières minutes de cette finale à sens unique. Des doublés de Costa (4e/10e) et Dallinga (23e/31e) ont placé Toulouse sur la voie royale. Les Canaris ont sauvé l'honneur par Blas (75e/penalty) avant qu'Aboukhlal ne scelle le score final (79e). Le club de la ville rose avait déjà remporté la Coupe en 1957, soit voici 66 ans, lors de son unique précédente apparition en finale.

Super League: mauvaise opération pour Servette Aliseda a marqu� deux fois pour un Lugano en bonne forme Image: KEYSTONE/TI-PRESS Servette a concédé le nul 1-1 à domicile contre Saint-Gall lors de la 31e journée de Super League. Les Genevois perdent ainsi la 2e place du classement au profit de Lugano. L'équipe d'Alain Geiger a ainsi égaré deux points précieux face à des Brodeurs sevrés de victoire depuis dix matches. Les visiteurs ont marqué les premiers par Witzig (28e), mais les Grenat ont égalisé grâce à un penalty de Bedia (42e). Aucune équipe n'a ensuite pu faire la différence. Lugano a pour sa part pris nettement la mesure de Grasshopper au Cornaredo. Les Tessinois ont marqué par Aliseda (25e/78e), Amoura (59e/64e) et Celar (70e), alors que les Zurichois avaient provisoirement égalisé grâce à Demhasaj (45e). Ce succès, construit surtout après la pause, permet aux bianconeri de s'emparer de la 2e place du classement. Les finalistes de la Coupe comptent un point d'avance sur Lucerne, qui jouera dimanche à Berne contre les Young Boys, et sur Servette. GC, qui restait sur une convaincante victoire mardi face à YB, a été très loin de confirmer. Les espoirs européens des Sauterelles se sont dès lors amenuisés.

La Suisse a subi une petite fessée en Lettonie Patrick Fischer a encore du pain sur la planche, � quinze jours du championnat du monde. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX/ARCHIVES Après trois succès consécutifs en match amical, la Suisse a renoué avec la défaite samedi à Riga. Face à la Lettonie, les Helvètes ont subi une petite fessée. Déjà loin d’avoir réalisé une prestation majuscule vendredi soir à l’occasion de son succès 5-3, la Suisse s’est inclinée samedi face à cette même Lettonie. A quinze jours de leur premier match au championnat du monde - le 13 mai contre la Slovénie -, les visiteurs ont fait preuve d’une sérieuse inconstance, accumulant les erreurs individuelles dans les deux derniers tiers. Un bon premier tiers puis... Bien disposés en défense autour de Leonardo Genoni durant le premier tiers, les Helvètes ont pris les choses en mains dès le coup d’envoi dans une rencontre disputée sur un meilleur rythme que la veille à la Riga Arena. Logiquement, les visiteurs ont ainsi ouvert la marque par Enzo Corvi, dès la 4e minute. La Suisse entamait ainsi la partie comme elle avait conclu celle de la veille, en mode dominant. Cela n'allait toutefois n'être qu'un feu de paille. A la 15e, l’attaquant du HC La Chaux-de-Fonds Tom Andersons parvenait à égaliser. Une allure de fessée A partir de ce 1-1, ce sera encore pire. Dès le 3-1, la Suisse a régulièrement fait preuve d’un sérieux manque de consistance dans son jeu de passes, de constance et d’efficacité dans le dernier geste, à l’instar du remuant mais maladroit Fabrice Herzog. Résultat : beaucoup trop d’opportunités laissées aux Lettons, qui comme la veille ont bouclé le deuxième tiers devant (2-1) grâce à un but de Rodrigo Abols (28e). Le 3-1 de Dans Locemelis mettait un terme à tout suspense dès la 42e minute. Continuant de dérouler leur jeu de rupture, les Baltes ont finalement donné à la rencontre, une allure de fessée. Un dernier tournoi La semaine prochaine, la Suisse disputera encore trois matches de préparation dans le cadre du dernier tournoi de l’Euro Hockey Tour de la saison. Au menu : la Suède jeudi, la Finlande samedi et la République tchèque dimanche. Trois équipes contre lesquelles l'équipe nationale reste sur huit revers.

Adam Yates dompte la montée de Thyon et prend le jaune Adam Yates a fait la diff�rence dans les derniers kilom�tres de cette �tape-reine du Tour de Romandie 2023. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Adam Yates sera le probable futur vainqueur du Tour de Romandie, dimanche à Genève. Le Britannique s'est imposé de manière impériale à Thyon lors de la 4e étape. Cinquième jour de course, cinquième vainqueur différent et cinquième leader différent. Mais cette fois-ci, Adam Yates (UAE Emirates) devrait inscrire le Tour de Romandie à son palmarès, lui qui compte déjà un Tour de Catalogne et un Tour des Emirats. Ce Tour de Romandie de petite cuvée s'est donc joué dans la montée finale de 20 km entre Sion et le sommet de Thyon 2000. Une des routes les plus exigeantes du décor romand. Au début de l'ultime ascension, l'échappée matinale de dix coureurs où l'on retrouvait le Valaisan Antoine Debons et le Tchèque Josef Cerny, vainqueur du prologue, vivait ses dernières minutes, mise à mal par le train de l'équipe australienne Jayco. Une tactique d'autant plus étonnante que deux coureurs de cette équipe figurait dans le groupe de tête. "Nous respectons le maillot jaune" Les Jayco travaillaient visiblement pour l'Irlandais Edward Dunbar, qui a tenté a chance à 5 km de l'arrivée, mais sans parvenir à véritablement à se détacher, à l'image Romain Bardet deux fois à l'attaque ou de l'Australien Simon Carr, lui aussi repris après sa tentative. A ce moment de la course, le maillot jaune Juan Ayuso avait déjà lâché prise. L'Espagnol n'avait visiblement pas encore le coffre pour résister à un rythme élevé dans une telle difficulté. "Quand j'ai su que Juan (Ayuso) n'allait pas bien, j'ai joué ma carte", souligne Adam Yates, qui n'a donc pas commis de crime de lèse-majesté face à son coéquipier. "Nous respectons le maillot jaune dans notre équipe", a souligné le vainqueur du jour. A 4 km de la ligne, Yates s'est dressé sur les pédales. Au train, il a pris mètre après mètre à ses adversaires. Son plus sérieux opposant fut Thibaut Pinot. Le Français s'est rapproché à quelques secondes du Britannique peu avant la flamme rouge, mais ce dernier a pu trouver les forces pour contenir son adversaire. Fort de 19'' d'avance sur l'Américain Matteo Jorgenson, arrivé 5e à 21'' à Thyon, Yates peut entrevoir avec un certain optimisme la victoire finale. "J'ai une équipe très forte autour de moi et je pense que nous avons les moyens de nous défendre", souligne le coureur de 30 ans. Pas de Suisse sur le podium Il n'y aura pas de Suisse sur le podium de l'édition 2023. Comme il l'avait annoncé la veille, Gino Mäder n'a pas encore atteint une forme suffisante pour rivaliser avec les meilleurs. Il se réserve pour le Tour d'Italie dont le départ a lieu samedi prochain. A 7 km de l'arrivée, le Bernois a dû laisser partir le groupe de Yates. Il a ensuite accompli une partie de la montée avec Egan Bernal. Mais le Colombien a connu une fin de course remarquable et est remonté au 8e rang à 54'' alors que Mäder concédait 2'27''. Le coureur de la Bahrain devra se contenter de l'honorifique place de meilleur Suisse (16e du général). Le poids plume Yannis Voisard a lui complètement rempli sa mission. Le grimpeur jurassien de l'équipe Tudor a terminé 21e à 2'37'' de Yates, 10'' derrière Mäder. Il occupe désormais la 19e place au classement général. La dernière étape mènera ce dimanche les coureurs de Vufflens-la-Ville à Genève sur 170 km avec un passage dans le Jura vaudois.

F1: Pérez remporte le sprint du GP d'Azerbaïdjan Un beau succ�s pour P�rez Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Sergio Pérez (Red Bull) a gagné le premier sprint de la saison de formule 1 à Bakou en Azerbaïdjan. Le Mexicain a devancé le poleman Charles Leclerc et son coéquipier Max Verstappen. Sur les rives de la mer Caspienne, théâtre de la 4e manche de l'année, Leclerc l'avait prédit: "cela sera difficile de conserver les rênes" face aux surpuissantes Red Bull. Le Monégasque ne s'y est pas trompé: en dépit d'un bon départ, puis d'une bonne relance après l'intervention de la voiture de sécurité en début de course, le pilote de la Scuderia n'aura résisté que huit tours (sur 17) à la RB19 de Pérez. Meilleur classement "Les Red Bull ont toujours l'avantage en course, mais il ne faut pas oublier combien nous étions loin sur les précédents rendez-vous", se félicite Leclerc, qui offre à Ferrari son meilleur classement en course depuis l'arrivée de Frédéric Vasseur à la tête de l'équipe, en janvier. A l'arrière, Verstappen, double champion du monde en titre et troisième sur la grille, a connu un début de sprint mouvementé. A la lutte pour conserver sa position face au Britannique George Russell (Mercedes), le Néerlandais a été heurté par la Mercedes de son adversaire et sa monoplace a été endommagée au niveau du ponton. "Je ne comprends tout simplement pas pourquoi prendre autant de risques dans le premier tour", a-t-il pesté à l'encontre de Russell après l'arrivée. Russell termine 4e devant l'autre Ferrari, celle de Carlos Sainz.

MotoGP: victoire de Binder dans le sprint à Jerez La joie de Brad Binder Image: KEYSTONE/EPA Brad Binder (KTM) a gagné le sprint du GP d'Espagne MotoGP devant le champion du monde Francesco Bagnaia (Ducati). Celui-ci se rapproche du leader Marco Bezzecchi (Ducati-VR46), 9e à Jerez. Au championnat, Bezzecchi, qui partira en 13e position du GP dimanche, ne compte plus que trois points d'avance (65 contre 62) sur Bagnaia, qui s'élancera de la cinquième place sur la grille. Parti en quatrième position, Binder, déjà vainqueur du sprint en Argentine, a livré un très beau duel avec son coéquipier australien Jack Miller (KTM), longtemps en tête, mais qui a finalement été dépassé par le Sud-Africain puis Bagnaia lors des deux derniers tours. L'Italien réalise la bonne opération de la journée puisqu'il a considérablement réduit son retard sur Bezzecchi, qui s'était élancé 13e et s'est battu jusqu'au bout pour aller arracher la neuvième place et un point. Auteur de la pole position, l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) a complètement manqué son départ et a été contraint à l'abandon après une chute.

Adam Yates a accéléré et personne ne l'a plus revu Victorieux � Thyon 2000, le Britannique Adam Yates a pris la t�te du Tour de Romandie, � 24 heures de l'arriv�e finale � Gen�ve. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Sauf scénario peu probable, Adam Yates remportera ce dimanche à Genève le Tour de Romandie 2023, pour sa première participation. Samedi, le Britannique l'a emporté avec brio à Thyon 2000 et a pris le maillot jaune.. L’étape reine du Tour de Romandie, Sion – Thyon 2000 (161 km), avec pas moins de 54 km d’ascension pour un total de 4300 mètres de dénivelé, s’est jouée dans la montée finale de 21 kilomètres. Au train, le maillot jaune et vainqueur du contre-la-montre de Châtel-Saint-Denis, Juan Ayuso, était le premier des favoris à lâcher à 8,5 km du but, en compagnie du Jurassien Yannis Voisard, finalement 21e à 2'37''. Un kilomètre plus tard, Gino Mäder (19e à 2'27'') craquait, laissant filer ses espoirs de succéder à Laurent Dufaux, au palmarès du TdR. Un coup de maître A la pédale, Adam Yates prenait la poudre d’escampette à 4,2 km de l’arrivée, juste avant Les Colons. Sur la ligne, le Britannique a signé un coup double, en remportant cette étape alpestre et en prenant la tête du classement général. Pour sa première participation, l’Anglais a réussi un coup de maître. Parti en contre à 2,5 km du but, Thibaut Pinot a fini à 7 secondes du vainqueur. Troisième place pour l’Italien Damiano Caruso à 19 secondes. Au général, Adam Yates compte 19 secondes d’avance sur l’Américain Matteo Jorgenson et 28’’ de marge sur Caruso. Gino Mäder est 16e à 2'48'' et Yannis Voisard, 19e à 3'24''.

Gino Mäder ne va pas se brûler les ailes sur le TdR Gino Mäder aura de la peine à rééditer sa deuxième place du Tour de Romandie de l'an dernier. Le Bernois a pris la 9e place du contre-la-montre de Châtel-St-Denis vendredi. Il se retrouve à 41'' du maillot jaune Juan Ayuso avant l'étape-reine de samedi. "Ce n'était pas terrible", lâchait Maeder, sévère avec lui-même, à l'arrivée après avoir avalé les 18,7 km du contre-la-montre. Il figurait à ce moment au 3e rang. "Je ne sais pas où j'ai perdu du temps, à la fin de l'ascension ou dans la descente. Ce n'était pas ce que je voulais." Le grimpeur-rouleur de l'équipe Bahrain a rappelé une vérité: "Mon grand objectif de la saison, c'est le Tour d'Italie. J'ai le Giro dans la tête depuis le mois d'octobre. Le Tour de Romandie, ce n'est qu'une préparation pour moi. Une bonne préparation. Je pourrais jouer un rôle en Italie seulement si c'est mieux qu'aujourd'hui." Mäder partira-t-il ce samedi à la conquête de Thyon 2000 ou restera-t-il tranquille ? Dans la mesure où il ne fait pas du classement général un objectif, il sera peut-être tenté de lever le pied à une semaine du départ du Tour d'Italie samedi prochain à Fossacesia Marina dans les Abruzzes. "Cela va être une belle étape. On annonce la pluie. Cela pourrait freiner des coureurs quelques jours avant le Giro. Moi, honnêtement, je préférerais la pluie..."