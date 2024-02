Shiffrin veut revenir en mars +++ Le Super-G de Val di Fassa annulé

Shiffrin, convalescente, confirme prévoir un retour à Are le 9 mars Mikaela Shiffrin de retour en mars Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Mikaela Shiffrin, absente du circuit depuis une chute fin janvier, a confirmé samedi qu'elle prévoyait son retour pour le week-end des 9-10 mars à Are. Il y aura un géant et un slalom. Shiffrin, quintuple détentrice du grand globe et plus beau palmarès de l'histoire du ski, poursuit sa convalescence après avoir été touchée à un genou lors d'une chute le 26 janvier à Cortina. "J'ai bien progressé dans l'ombre (et) je me sens de mieux en mieux tous les jours", a indiqué l'Américaine de 28 ans dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. "Nous prévoyons un retour en compétition à Are les 9 et 10 mars. J'ai hâte d'y être", a-t-elle poursuivi, au milieu d'images la montrant en salle de gym mais aussi sur des skis, pour la première fois depuis sa chute. En raison de son absence de plus d'un mois au coeur de la saison, Mikaela Shiffrin a laissé le champ libre au classement de la Coupe du monde à Lara Gut-Behrami. "Dès qu'on a réalisé que ce ne serait pas possible pour Soldeu et Val di Fassa, je me suis en quelque sorte fait à l'idée que le général devenait inatteignable", a souligné la native du Colorado. Elle a toutefois affirmé avoir suivi avec beaucoup de plaisir les épreuves disputées en son absence, saluant au passage les prestations de sa rivale. "Lara en particulier a été incroyable à regarder skier", a-t-elle dit. A neuf courses du terme de la saison, la Tessinoise compte 205 points d'avance sur Shiffrin.

Le premier Super-G de Val di Fassa annulé Avec l'annulation du premier Super-G, Lara Gut-Behrami perdu une occasion de prendre des points en Coupe du monde Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Le premier des deux Super-G dames de Coupe du monde à Val di Fassa n'aura pas lieu. Il est tombé beaucoup trop de neige au cours des dernières 24 heures. Les organisateurs font tout leur possible pour que le deuxième Super-G puisse se tenir dimanche. Cette annulation prive Lara Gut-Behrami d'une bonne chance de consolider son avance au classement général de la Coupe du monde sur Mikaela Shiffrin, qui se remet actuellement d'une blessure. Il s'agit de la sixième annulation de la saison en Coupe du monde dames, le troisième Super-G après trois descentes.

Winnipeg s'accroche Philipp Kurashev et Chicago ont finalement perdu contre Winnipeg Image: KEYSTONE/AP/Erin Hooley Nino Niederreiter et Winnipeg ont remporté une victoire nécessaire face à Chicago. Les Jets se sont imposés 3-2 ap et restent en course pour les play-off. Mais les Canadiens ont dû s'employer pour remporter leur cinquième victoire en six matches. A 43 secondes de la fin, les Blackhawks ont égalisé à 2-2. Les Jets menaient 2-0 après un doublé du Danois Nikolaj Ehlers, fils de l'entraîneur de Viège Heinz Ehlers. En prolongation, c'est Kyle Connorqui a forcé la décision après seulement 25 secondes. Nino Niederreiter a joué un peu moins de 14 minutes, mais il a été remuant avec quatre tirs sur la cage adverse. De l'autre côté, Philipp Kurashev a eu droit à 18'48 de glace, dont 2'43 en power-play. Mais celui qui compte 32 points jusqu'à présent n'a pas su trouver la faille.

Capela battu pour son retour Clint Capela et les Hawks ont été battus par Toronto Image: KEYSTONE/AP/Mike Stewart Clint Capela n'a pas pu aider les Hawks à retrouver le chemin de la victoire. Atlanta s'est incliné 123-121 à domicile face aux Toronto Raptors. Ce troisième revers consécutif alourdit le bilan négatif du club du Genevois. Ils en sont désormais à 24 succès pour 32 défaites dans la Conférence Est. Mais ils occupent toujours le 10e rang et sont pour l'heure qualifiés pour le play-in. Blessé à une hanche, Clint Capela n'avait plus joué depuis le 4 février et une victoire face aux Golden State Warriors. Le Genevois avait pu profiter du All-Star break pour se soigner. Contre les Canadiens, le Meyrinois a certainement été ménagé avec seulement 19 minutes de jeu. Le temps pour Capela de capter 7 rebonds et d'inscrire 5 points.

Yverdon vise la passe de cinq Yverdon tentera ce samedi de remporter un cinquième match de rang à domicile. Le néo-promu reçoit le FC Bâle pour un coup d’envoi à 18.00. Après le Stade Lausanne-Ouchy, Lucerne, Zurich et Servette, les joueurs du Nord-Vaudois entendent battre le FC Bâle de Fabio Celestini. Un succès les relancerait pleinement dans la course à la sixième place une semaine après leur défaite 3-1 devant le Lausanne-Sport. Battu 2-1 par les Grasshoppers à Zurich le week-end dernier, le FC Bâle tentera d’éviter une treizième défaite dans cette saison bien "compliquée". Depuis son intronisation le 30 octobre, Fabio Celestini n’a encore jamais perdu deux matches de suite à la tête du FCB. Dernier du classement avec 10 points de retard sur le Lausanne-Sport, le Stade Lausanne-Ouchy se déplace à St. Gall pour une rencontre qui débutera également à 18.00. Face à une équipe qui n’a cueilli qu’un point lors de ses cinq derniers matches, le SLO peut, pourquoi pas, créer la surprise s’il évolue dans le même registre que dimanche dernier à Berne face aux Young Boys contre lesquels il ne méritait pas vraiment de perdre.

Une occasion en or pour Lara Gut-Behrami Deux Super-G sont au programme de la Coupe du monde féminine ce week-end à Val di Fassa. L'occasion pour Lara Gut-Behrami de prendre ses distances avec Mikaela Shiffrin en vue du grand globe. Lara Gut-Behrami a quitté la Valais avec 200 points de plus dans ses valises. La voici désormais avec 205 unités de plus que Mikaela Shiffrin qui n'est toujours pas revenue sur le circuit après sa blessure à Cortina. L'Américaine devrait se présenter à Are en mars pour un géant et un slalom, mais il existe une possibilité qu'elle revienne à Kvitfjell le week-end prochain pour deux épreuves de vitesse. Mais si la Luganaise réalise deux belles courses en Italie, elle pourrait prendre une avance décisive et ainsi assurer son deuxième grand globe après celui de 2016. Le Cirque blanc féminin est de retour dans la station italienne trois ans après la grande première. A l'époque, Lara Gut-Behrami avait réalisé un week-end quasi parfait. Elle avait remporté les deux descentes et fini 2e du Super-G derrière Federica Brignone. Et en plus du grand globe, il y a aussi une chaude bataille pour celui du Super-G. La skieuse de Comano mène avec seulement cinq points d'avance sur Cornelia Hütter et 34 sur Federica Brignone. Seulement pour qu'il y ait bagarre, il faut qu'il y ait des courses. Et les prévisions météorologiques ne sont pas bonnes pour ce week-end. Le ski libre de vendredi a déjà été annulé afin de préserver la piste puisqu'on annonce de fortes chutes de neige dans cette région du Trentin-Haut-Adige. Si les courses devaient être annulées, cela rebattrait les cartes puisque celles-ci ne seraient probablement pas rattrapées. Et Mikaela Shiffrin pourrait peut-être tenter de mettre la pression sur Lara-Gut-Behrami en faisant le voyage de la Norvège.

Marco Odermatt pour la passe de dix La Coupe du monde masculine est repartie aux Etats-Unis. Avant les trois courses techniques d'Aspen, Marco Odermatt tentera de s'imposer pour la 10e fois de suite en géant samedi à Palisades Tahoe. Après les épreuves ratées de Beaver Creek début décembre, le Cirque blanc se retrouve en Amérique du Nord pour cinq courses au programme. Avant les deux géants et le slalom d'Aspen, les athlètes auront droit à un géant et un slalom à Palisades Tahoe en Califronie. Et pour Marco Odermatt, ce sera la possibilité d'accrocher un dixième géant de suite, une 21e victoire dans la discipline et un 35e succès en Coupe du monde, rien que ça. Depuis le géant de Méribel lors des finales de Coupe du monde le 19 mars 2022, le Nidwaldien ne s'est incliné que deux fois en 17 courses, à Alta Badia en 2022 (3e) et à...Palisades Tahoe l'an dernier, battu par Marco Schwarz. Dans des conditions dantesques, "Odi" avait cédé la victoire pour 0''03. Aujourd'hui, l'Autrichien est blessé. On a vu à Bansko que même lorsqu'il ne skie pas divinement bien, Odrematt possède une marge impressionnante sur ses rivaux. Après six courses et autant de victoires, il est insensé de se dire que le globe de la discipline n'est pas encore mathématiquement joué. Tout simplement parce qu'il reste cinq géants au programme. Pour Odermatt, cette fin de saison en géant va être d'accumuler le plus de succès possible afin d'égaler le record d'Ingemar Stenmark et ses 14 victoires consécutives dans la discipline. S'il remporte les cinq géants restants, ce sera le cas. Dimanche, le slalom sera beaucoup plus indécis. Dernier vainqueur de la saison avec sa fantastique remontada de la 30e à la première place à Chamonix, Daniel Yule cherchera à oublier le déplacement manqué de Bansko avec ce slalom annulé. Et à se venger de sa deuxième manche manquée l'année passée dans la station californienne. Deuxième au terme du premier tracé, le skieur du Val Ferret avait totalement manqué son second effort pour échouer au 24e rang. Loïc Meillard (21e) avait lui aussi dégringolé au classement et c'est finalement Ramon Zenhäusern avec sa 6e place qui avait sauvé l'honneur des slalomeurs helvétiques.

Serie A: Bologne dans le top 4 avec un but de Freuler Remo Freuler célèbre son but Image: KEYSTONE/AP/Massimo Paolone Remo Freuler a signé sa première réussite de l'exercice en Serie A. L'international suisse a marqué le 2-0 lors du succès de Bologne contre Hellas Vérone lors de la 26e journée. Ce cinquième succès consécutif en championnat permet à Bologne d'occuper le quatrième rang provisoire du classement. Le club dans lequel évoluent aussi Dan Ndoye (remplacé à la 82e) et Michel Aebischer (entré à la 82e pour relayer Freuler) peut vraiment rêver à un top 4 synonyme de Ligue des champions.

Le HC Bienne réalise une très mauvaise opération Jere Sallinen et Bienne ont fini par s'incliner contre Fribourg Gottéron (ici au duel Benoit Jecker). Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Finaliste du dernier championnat, Bienne devra passer par les play-in cette saison, sauf incroyable retournement de situation. La défaite concédée contre Fribourg Gottéron (2-5) devrait avoir scellé le destin de Seelandais qui demeuraient sur neuf succès consécutifs à domicile depuis le 1er décembre dernier. Contre des Biennois dominateurs dans le jeu et au niveau des occasions, les Fribourgeois ont fait preuve d'un réalisme rare, marquant leurs trois premiers buts sur leurs quatre premiers tirs cadrés. Si Marcus Sörensen s'est fait l'auteur de sa 31e réussite de la saison, les Dragons ont pu également compter sur la verve de leurs défenseurs (Streule, Gundersen), leur efficacité en supériorité numérique (2/2) et sur un excellent Reto Berra pour l'emporter. De retour au jeu après plus de trois semaines d'absence, Damien Brunner a inscrit le 2-4. LHC: power-play décisif Dans la lutte pour la sixième place, Lausanne fait partie des gagnants du soir. Le LHC s'est régalé en power-play contre Ambri-Piotta. Michael Raffl (16e) et Damien Riat (20e et 45e) ont profité des trois 5 contre 4 du match pour battre Janne Juvonen. Score final: 4-1. L'ancien junior du LHC, Johnny Kneubühler (36e) a permis aux Tessinois de rester dans le sillage des Vaudois jusqu'au début de l'ultime période. Ajoie: le doublé de Frossard Dans la rencontre des extrêmes, les ZSC Lions l'ont emporté aux tirs au but, à Porrentruy, contre Ajoie (3-2). Comme (trop) souvent cette saison, les Jurassiens n'ont pas démérité et ont pu compter sur un Damiano Ciaccio inspiré, mais ont concédé une quatrième défaite cette saison contre les Zurichois. A noter le doublé de Thibault Frossard en 71 secondes (27e et 28e minutes) pour les Ajoulots. En avant-match, le maillot de l'ancien attaquant Steven Barras a été officiellement retiré. Mauvaise affaire genevoise A la recherche de précieuses unités pour décrocher une place en play-off, Lugano (5-2 contre Langnau), Berne (4-1 à Zoug) et Davos (3-0 contre Kloten) ont tous signé une victoire à trois points. Des résultats qui ne font pas l'affaire de Genéve-Servette, un autre de leurs adversaires directs.

Bundesliga: le leader s'impose avec un but de Xhaka La joie de Granit Xhaka Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Granit Xhaka a inscrit son premier but de la saison en Bundesliga. Le capitaine de l'équipe de Suisse a ouvert le score dès la 3e minute pour Bayer Leverkusen, qui a battu Mayence 2-1. Rien n'a cependant été facile pour les hommes du très convoité entraîneur Xabi Alonso. Les visiteurs, dirigés depuis peu par l'ancien coach du FC Zurich Bo Henriksen, ont rapidement égalisé par Kohr (7e). La décision pour le leader est tombée à la 68e grâce à Andrich. Le Bayer reste ainsi toujours très bien lancé pour décrocher le premier titre de champion d'Allemagne de son histoire. Après 23 journées, il compte 11 points d'avance sur le Bayern Munich, qui recevra Leipzig samedi avec l'obligation de l'emporter pour rester encore un peu dans la course.

Challenge League: sept points d'avance pour Sion Sorgic ouvre le score pour Sion Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le FC Sion a fait un petit pas vers la promotion dans l'élite. Lors de la 23e journée de Challenge League, le leader s'est imposé 4-0 à Schaffhouse après une partie bien maîtrisée. Les Valaisans ont fait la décision en première période grâce à des réussites de Sorgic (17e), Berdayes (33e) et Bua (45e). Schaffhouse n'a jamais pu réagir. Ce sont même les visiteurs qui ont encore salé l'addition par Chipperfield (77e). Un bonheur ne venant jamais seul, les Sédunois ont sans doute exulté en apprenant la défaite de Thoune à la Maladière contre Neuchâtel Xamax (4-0). Un autogoal de Sutter (34e), un penalty de Fatkic (48e) et des buts d'Hautier (65e) et Hadji (91e) ont donné une victoire probante aux rouge et noir qui s'éloignent ainsi de la zone dangereuse. Au classement, Sion possède désormais sept points d'avance sur Thoune. Tous les feux sont donc au vert du côté de Tourbillon.

Les Suissesses battent la Pologne 4-1 en amical Les Suissesses fêtent le but d'Alisha Lehmann Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Pia Sundhage a réussi sa première à la tête de l'équipe de Suisse dames. A Marbella, ses protégées ont nettement battu la Pologne 4-1 dans le premier des deux matches amicaux entre les deux pays. Les Suissesses ont connu une entame idéale puisqu'elles ont ouvert le score dès la 6e grâce à un autogoal. Elvira Herzog a ensuite retenu un penalty (16e) avant le 2-0 signé par Alayah Pilgrim à la 45e. Les Polonaises ont réduit l'écart à la 62e, mais cela n'a pas perturbé l'équipe de Suisse. Celle-ci a peu après repris ses distances grâce à des réussites de Noemi Ivelj (66e) - sa première en équipe nationale - et d'Alisha Lehmann (71e). Les deux équipes seront à nouveau aux prises mardi au même endroit. Pia Sundhage espère que l'issue sera identique. La technicienne suédoise a connu de meilleurs débuts sur le banc que sa prédécesseuse Inka Grings, dont le premier match s'était soldé par un 0-0 à Marbella déjà et aussi face à la Pologne.

Borussia Dortmund privé de Gregor Kobel dimanche Pause forcée pour Gregor Kobel Image: KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER Borussia Dortmund sera encore privé de Gregor Kobel (26 ans) dimanche en Bundesliga contre Hoffenheim. Le gardien suisse souffre d'une blessure musculaire. Kobel s'était blessé mardi soir lors de l'échauffement avant le match de Ligue des champions sur la pelouse du PSV Eindhoven. La durée de son absence n'est pas connue. "Il faut attendre de voir comment cela évoluera durant la semaine prochaine", a indiqué Edin Terzic, l'entraîneur du BVB.

Servette repart à l'Est Viktoria Plzen, le futur adversaire du Servette FC. Image: KEYSTONE/AP/ARMANDO BABANI Le destin européen du Servette FC s’écrit toujours à l’Est. Après ses succès devant le Sheriff Tiraspol et le Ludogorets Razgrad, les Grenat devront battre une équipe tchèque pour aller plus loin. La formation de René Weiler affrontera le Viktoria Plzen, troisième du championnat tchèque derrière le Sparta Prague et le Slavia Prague. Il reste à espérer qu’elle offrira une meilleure réplique que lors de sa double confrontation contre le Slavia avec deux défaites 2-0 à Genève et 4-0 à Prague. Victorieux de ses... six matches de la phase de poules face à Ballkani, Astana et le Dinamo Zagreb, le Viktoria Plzen s’avance comme le favori logique de ce huitième de finale. Dirigée depuis cette saison par un entraîneur de 72 ans en la personne de l’ancien gardien Miroslav Koubek, l’équipe de Bohème devra toutefois se méfier de ce Servette FC porté depuis des mois par ce supplément d’âme qui peut faire toute la différence. Malgré un effectif limité, l’équipe de René Weiler ne cesse-t-elle pas de repousser ses limites cette saison sur la scène européenne ? Le match aller aura lieu le jeudi 7 mars au Stade de Genève, le retour une semaine plus tard en République tchèque.