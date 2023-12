Siegenthaler crée la surprise +++ Paris est magique

Le champion du monde 2023 de la discipline a manqué son affaire dans un secteur-clé où il fait d'ordinaire la différence. Prenant ensuite tous les risques et jouant parfois les funambules, il a échoué à 0''92 du vainqueur et à 0''32 de la troisième place décrochée par le vainqueur de jeudi Bryce Bennett.

L'Italien de 34 ans, dont la dernière victoire en Coupe du monde remontait au mois de mars 2022, s'impose pour la 22e fois à ce niveau et la 18e en descente. Dans la discipline-reine, seuls Franz Klammer (25) et Peter Müller (19) ont fait mieux que l'ancien grand rival de Beat Feuz, qui a égalé Stefan Eberharter samedi.

Victorieux - à la surprise générale également - en mars dernier à la Sierra Nevada et 4e aux Deux Alpes treize jours plus tôt, Kalle Koblet n'a en revanche pas signé d'exploit samedi. Le Zurichois a été éliminé dès les quarts de finale d'une épreuve remportée par l'Autrichien Alessandro Hämmerle.

Le défenseur bernois a inscrit le 2-2 à la 24e minute, réussissant son 7e but dans ce championnat 2023/24 en faisant le tour de la cage. Les Predators ont ensuite accusé à deux reprises un déficit de deux buts (2-4 et 3-5), le 5-5 tombant à la 51e grâce à une réussite du défenseur Jeremy Lauzon.

Si Devin Vassell (36 points) a porté l'attaque des Spurs, le défense fut incarnée par Victor Wembanyama. Le Français a compilé 15 rebonds, 2 interceptions et 2 contres, marquant 13 points. Orphelin d'Anthony Davis blessé et absent, LeBron James a quant à lui réussi 23 points, 14 assists et 7 rebonds pour les Lakers.

Atlanta, qui s'était incliné 135-128 face au même adversaire mercredi, a d'ailleurs dominé les débats sous les panneaux avec 55 prises contre 32 pour Toronto. Mais les Hawks ont aussi pu compter sur un Trae Young retrouvé: le meneur All Star a cumulé 38 points - dont 29 marqués en deuxième mi-temps - et 11 passes décisives.

Erling Haaland incertain pour la Coupe du monde des clubs

Erling Haaland est touché au pied. Image: KEYSTONE/EPA/TIM KEETON

Pep Guardiola a déclaré vendredi douter de la présence d'Erling Haaland en demi-finale du Mondial des clubs à Jeddah.

De surcroît, le Norvégien de Manchester City, de retour de blessure, ne devrait pas être aligné pour le match à domicile contre Crystal Palace samedi, sauf surprise.

"Haaland est arrivé aujourd'hui (vendredi), les médecins vont le voir et nous verrons comment il se sent", a expliqué Guardiola vendredi. "Il a été soigné à l'étranger. Nous espérons qu'il pourra se rendre en Arabie Saoudite et nous verrons s'il est en mesure de jouer le premier ou le deuxième match, ou quand nous reviendrons. Je ne pense pas qu'il jouera (contre Palace) mais peut-être qu'il me surprendra", a détaillé le technicien espagnol alors que City occupe la 4e place du championnat.

Le meilleur buteur de City, 19 buts cette saison, a manqué la victoire à Luton le week-end dernier et celle contre l'Étoile rouge de Belgrade mercredi en raison d'une blessure à un pied. Il a reçu des soins à Marbella, dans le sud de l'Espagne avant de rentrer en Angleterre.

Les champions d'Europe et d'Angleterre en titre doivent se rendre en Arabie saoudite après le match de samedi pour tenter d'ajouter la Coupe du monde des clubs à leur triplé (avec la FA Cup) de la saison dernière.

Ils disputeront une demi-finale contre les Mexicains de Leon ou les Japonais d'Urawa Red Diamonds mardi, avant la finale ou le match pour la troisième place trois jours plus tard.

"Il ne s'agit pas d'une fracture", a tenu à préciser Guardiola en parlant de la blessure au pied d'Haaland. "Dès qu'il n'aura plus mal, il jouera".