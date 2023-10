Siegenthaler régale ++ L'Espagne se rapproche de l'Euro 2024

Un Brésil brouillon tenu en échec par le Venezuela La joie des Vénézuéliens, qui ont arraché un point au Brésil Image: KEYSTONE/EPA/Andre Borges Le Brésil s'est fait surprendre à domicile par le Venezuela, qui a arraché un match nul inespéré (1-1) jeudi à Cuiaba dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. De quoi faire le bonheur de l'Argentine, qui a pris seule la tête du classement de la zone Amsud en s'imposant face au Paraguay (1-0) à Buenos Aires. En panne d'inspiration, le Brésil pensait pourtant avoir fait le plus dur en ouvrant le score peu après la pause sur un corner de Neymar repris de la tête par Gabriel Magalhaes (50e). Mais Eduard Bello a fait perdre à la Seleçao ses premiers points dans ces qualifications en égalisant d'une superbe reprise de volée acrobatique en fin de match (85e). Le Brésil jouait pour la première fois jeudi dans l'Arena Pantanal de Cuiaba, stade construit pour le Mondial 2014. Le public était ravi à l'idée de voir de près Neymar et Vinicius Junior, forfait sur blessure pour les deux premiers matches sous la houlette du nouveau sélectionneur Fernando Diniz. Mais les deux stars brésiliennes ont rendu une pâle copie. Les quintuples champions du monde vont devoir réagir dès mardi, lors du choc face à l'Uruguay au stade Centenario de Montevideo. L'Argentine, qui a cueilli face au Paraguay son troisième succès en trois matches grâce à un but inscrit dès la 3e minute par Nicolas Otamendi, se déplacera pour sa part en terre péruvienne mardi lors de la 4e journée.

Hüberli/Brunner en quarts, Böbner/Vergé-Dépré sorties Tanja Hüberli et Nina Brunner (ici lors des derniers Européens) sont en quarts de finale des Mondiaux de Tlaxcala Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Tanja Hüberli et Nina Brunner peuvent toujours rêver d'une médaille aux Mondiaux de Tlaxcala, où les championnes d'Europe 2023 se sont hissées en quarts de finale. Deuxième paire helvétique encore en lice, Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré ont en revanche été éliminées jeudi au stade des 8es de finale. Têtes de série no 7, Hüberli/Brunner se sont imposées 21-17 27-25 devant les Américaines Julia Scoles/Betsi Flint pour cueillir leur cinquième succès en cinq matches sur le sable mexicain. La Zougoise et la Schwytzoise ont écarté quatre balles d'égalisation à un set partout avant de passer l'épaule sur leur troisième balle de match. Quatrièmes des Mondiaux 2019 à Hambourg, Hüberli/Brunner affronteront un autre duo américain, Kristen Nuss/Taryn Kloth, vendredi soir pour une place dans le dernier carré. Elles sont à deux victoires d'une médaille qui serait la première de l'histoire pour le beachvolley féminin helvétique. Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré n'ont quant à elle pas eu l'ombre d'une chance jeudi soir en 8es de finale. Elles ont été nettement dominées 21-14 21-11 par les Canadiennes Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson, têtes de série no 4 du tableau.

Les Devils gagnent leur 1er match, Siegenthaler régale Les Devils ont connu la victoire pour leur 1er match de la saison Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II La saison 2023/24 de NHL a démarré de manière idéale pour les ambitieux Devils et leur colonie suisse. New Jersey s'est imposé 4-3 face à Detroit jeudi à Newark, grâce notamment aux trois assists de Jonas Siegenthaler. Le défenseur zurichois ne fait certes pas partie des trois étoiles de cette rencontre, attribuées à ses coéquipiers Jack Hughes (2 buts), Vitek Vanecek (32 arrêts) et Dougie Hamilton (1 but, le 3-2). Mais il a signé un nouveau record personnel avec ces trois mentions d'assistance, obtenues sur le 2-1, le 3-2 et le 4-2. Jonas Siegenthaler, qui a terminé le match avec un bilan de +2, est le seul Suisse à s'être illustré sur le plan comptable. Nico Hischier et Timo Meier - lequel a vu son but du patin de la 27e justement annulé - sont restés muets, Akira Schmid s'étant quant à lui contenté de "chauffer" le banc. Le portier bernois pourrait bien être titularisé vendredi face aux Coyotes de Janis Moser. Battus 5-3 par Tampa Bay mardi pour leur premier match, les Predators ont par ailleurs débloqué leur compteur en dominant Seattle 3-0. Crédité de trois tirs cadrés dans une partie où il a son temps de glace a dépassé les 23 minutes, le capitaine de Nashville Roman Josi attend toujours son premier point de la saison.

Une première défaite pour l'Ecosse L'Espagne savoure sa revanche face à l'Ecosse Image: KEYSTONE/EPA/Julio Munoz Battue 2-0 à Glasgow au match aller, l'Espagne est parvenue à s'imposer jeudi (2-0) à Séville face à l'Ecosse, leader du groupe A des éliminatoires invaincu jusque-là. La Roja fait un pas vers une qualification pour l'Euro 2024 en Allemagne. Grâce à ce succès offert par son capitaine Alvaro Morata (74e) et un but contre son camp de Porteous (86e), l'Espagne consolide sa deuxième place. Elle revient ainsi à trois points de son adversaire du soir, qui avait l'occasion de valider son billet pour l'Euro en cas de résultat positif. Le héros du match aller, Scott McTominay, a bien cru offrir la qualification à l'Ecosse sur un coup franc direct (60e). Mais ce dernier a été refusé pour une faute d'Hendry sur Unai Simon, avant que les Espagnols ne marquent à deux reprises.

Heim et Formenton de retour à Ambri-Piotta André Heim est de retour à Ambri Image: KEYSTONE/TI-PRESS Ambri-Piotta annonce les retours des attaquants André Heim et Alex Formenton. L'international suisse bénéficie d'un contrat toujours valable, alors que le Canadien a signé jusqu'au 31 décembre. Le retour d'André Heim semblait évident depuis que les St. Louis Blues avaient décidé de ne pas le conserver dans leur effectif. Le Bernois de 25 ans avait brillé la saison dernière avec Ambri-Piotta, réussissant 31 points. Les deux parties sont liées jusqu'en 2025. Auteur quant à lui de 13 points en 22 matches de National League la saison dernière sous le maillot léventin, Alex Formenton a signé un contrat avec une option portant jusqu'au terme de l'exercice 2023/24. Mais un départ en NHL n'est pas à exclure.

Le comité olympique russe suspendu avec effet immédiat Le CIO a suspendu le comité olympique russe Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Un an et demi après le début de la guerre en Ukraine, le CIO a suspendu jeudi le comité national olympique russe. Ce dernier est sanctionné pour avoir placé sous son autorité plusieurs organisations sportives de régions ukrainiennes occupées. Cette nouvelle sanction, prise "avec effet immédiat" par la commission exécutive de l'instance, s'ajoute à l'interdiction de toute compétition internationale sur le sol russe ainsi qu'au Bélarus allié, et de tous les symboles officiels des deux pays sur les terrains et les podiums mondiaux depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Elle n'a en revanche pas de conséquences sur l'éventuelle présence d'athlètes russes et bélarusses sous bannière neutre aux JO 2024 de Paris comme aux JO 2026 de Milan-Cortina. Leur participation sera décidée par le CIO "au moment approprié" et "plus près des Jeux", a précisé à la presse Mark Adams, le porte-parole de l'organisation olympique. Le CIO a repoussé à vendredi l'annonce du programme sportif des JO 2028 de Los Angeles", pour réagir à "la décision unilatérale" prise le 5 octobre par le CNO russe d'inclure parmi ses membres les organisations sportives des régions de Donetsk, Kherson, Lougansk et Zaporizhzhia, situées dans l'est de l'Ukraine occupé par l'armée russe. Une décision "politique" Pour l'organisation basée à Lausanne, réunie jusqu'à mardi prochain à Bombay pour sa 141e session, il s'agit d'une "violation" par les autorités sportives russes de "l'intégrité territoriale" du comité olympique ukrainien, donc de la Charte olympique. Furieux, le CNO russe a aussitôt dénoncé sur Telegram une "nouvelle décision contre-productive et clairement à motif politique" de l'instance olympique, qu'il accuse depuis le début du conflit de s'affranchir de sa neutralité de principe. De son côté, la présidence ukrainienne a salué une "décision importante". "Le sport ne peut pas être séparé de la politique quand un pays terroriste commet un génocide contre l'Ukraine et utilise les sportifs comme propagande", a déclaré son chef, Andriï Iermak. Le CIO, qui n'a pas commenté plus avant sa décision, tente depuis l'invasion de l'Ukraine de trouver un équilibre entre sanctions contre les autorités russes directement responsables du conflit, soutien financier à la communauté sportive ukrainienne, et "mesures protectrices" envers les sportifs russes. Fin février 2022, qualifiant l'offensive de violation de la trêve olympique liée aux JO 2022 de Pékin, il avait ainsi recommandé aux fédérations olympiques d'interdire les compétitions en Russie comme au Bélarus, ainsi que l'hymne, le drapeau et les équipements officiels des deux pays. Suspense entier pour les JO Mais sa position a varié concernant la participation des sportifs russes et bélarusses aux mêmes compétitions internationales, une question délicate tant elle oppose principe de "non-discrimination" des athlètes et crainte de boycotts en cascade d'adversaires ulcérés par leur présence. Pendant plus d'un an, le CIO a donc prôné la mise au ban des sportifs des deux pays, pour protéger leur propre intégrité comme celle des compétitions, avant de faire volte-face fin mars dernier en recommandant leur réintégration sous bannière neutre, à titre individuel, et pour peu qu'ils n'aient pas "activement soutenu la guerre en Ukraine". La plupart des fédérations internationales ont progressivement suivi le mouvement, chacune selon son propre calendrier, à la notable exception de la Fédération internationale d'athlétisme, l'un des principaux sports olympiques. Depuis mars, l'organisation olympique dissocie cependant la réintégration dans le sport mondial de la présence russe et bélarusse aux Jeux de Paris et de Milan, tant la scène olympique suscite une attention mondiale qui la rend politiquement plus exposée. Et sur ce point, l'exclusion du comité national russe jeudi laisse le suspense entier: le CIO tranchera "ultérieurement" et à la date qui lui conviendra, a répété jeudi Mark Adams.

Hitzfeld sur Xhaka: "Reconnaissant de l'avoir eu dans l'équipe" Le respect est immense entre Granit Xhaka et Ottmar Hitzfeld Image: KEYSTONE/STEFFEN SCHMIDT Dimanche, Granit Xhaka égalera le recordman des sélections en équipe de Suisse Heinz Hermann avec une 118e cape. "Son intelligence de jeu est extraordinaire", explique notamment Ottmar Hitzfeld. Le respect entre les deux hommes est mutuel. "C'est un gentleman, un des plus grands entraîneurs de l’histoire au même titre qu'Arsène Wenger. Je n’oublierai jamais le respect avec lequel il traitait ses joueurs", a ainsi lâché il y a quelques jours Granit Xhaka à propos de l'ancien sélectionneur de l'équipe de Suisse. "Granit exige toujours de lui-même et de ses coéquipiers qu'ils fassent tout pour réussir", glisse dans un entretien à Keystone-ATS Ottmar Hitzfeld (74 ans), qui avait lancé le Bâlois dans le grand bain le 4 juin 2011 à Wembley. "Il le montre par l'exemple, à chaque séance d'entraînement, à chaque match. Avec la Suisse, il était et est toujours la tête de l'équipe, son cerveau, son leader absolu." L'ancien coach du Bayern Munich et du Borussia Dortmund enchaîne sur un adoubement: "En tant qu'entraîneur, je ne pouvais qu'être reconnaissant d'avoir un tel joueur dans mon équipe. Son comportement dans la phase de récupération du ballon est exemplaire. Sa qualité de passe est de classe mondiale, son intelligence de jeu est extraordinaire." "Sa soif de succès est intacte" Selon le double vainqueur de la Ligue des champions, "très, très peu de milieux de terrain ont un sens du jeu comparable" et "la constance avec laquelle il parvient à fournir des prestations d'un très haut niveau est exceptionnelle", poursuit-il. Ottmar Hitzfeld n'est pas du tout surpris par la longévité de son ancien protégé. "J'ai toujours su que Granit, s'il était épargné par les graves blessures, ne se contenterait pas d'atteindre le record de Heinz Hermann, mais qu'il le dépasserait largement. Sa soif de succès est intacte".

Bernie Ecclestone condamné à de la prison avec sursis Bernie Ecclestone va devoir payer une amende salée Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL L'ex-patron de la F1 Bernie Ecclestone a été condamné à 17 mois de prison avec sursis pour fraude fiscale à Londres. Ceci pour avoir omis de déclarer plusieurs centaines de millions d'euros d'actifs. Ecclestone, 92 ans, avait initialement plaidé non coupable en août 2022, mais il a finalement reconnu les faits qui lui sont reprochés lors d'une audience à la Southwark Crown Court de Londres, un mois avant l'ouverture de son procès prévu pour durer jusqu'a six semaines. Il a en outre accepté de verser près de 722 millions de francs pour solder son litige avec le fisc britannique. "Je plaide coupable", a déclaré le milliardaire britannique, vêtu d'un costume sombre et d'une cravate grise. La justice lui reproche de n'avoir pas déclaré en 2015 un trust à Singapour avec un compte contenant 442 millions de francs. Selon le procureur Richard Wright, Bernie Ecclestone avait donné une réponse "fausse ou trompeuse" en affirmant qu'il ne disposait pas de trusts non déclarés, que ce soit au Royaume-Uni ou à l'étranger. "Il reconnaît à présent que des impôts doivent être versés", a-t-il ajouté. Le parquet britannique avait autorisé l'inculpation de l'ex-patron de la F1 à l'issue d'une enquête du fisc présentée comme "complexe et internationale". L'avocate de Bernie Ecclestone, Christine Montgomery, a déclaré devant la justice que son client "regrette amèrement les faits qui ont conduit à ce procès pénal". Ce n'est pas la première fois que Bernie Ecclestone a maille à partir avec la justice. En 2014, il avait obtenu l'interruption de son procès pour corruption en Allemagne, en versant 100 millions de dollars. Bernie Ecclestone avait été poursuivi pour avoir versé près de 40 millions de francs en 2006 et 2007 au banquier allemand Gerhard Gribkowsky, qui travaillait pour la banque publique bavaroise Bayern LB, en vue de conclure la vente des droits de la F1 au fonds d'investissement CVC Capital Partners. Ecclestone a régné sans partage sur la F1 durant près de 40 ans, jusqu'en janvier 2017. Il avait alors quitté son poste de dirigeant de l'élite du sport automobile mondial après avoir été licencié par le nouveau détenteur des droits commerciaux de la discipline, le groupe américain Liberty Media. Ephémère pilote de course à la fin des années 1950 puis patron de l'écurie Brabham, l'homme d'affaires britannique, dont la fortune a été estimée par le magazine Forbes à plus de 2,5 milliards de livres, est très largement considéré comme l'artisan de la transformation de la F1, devenue sous sa férule une activité lucrative. Il a notamment été à la fin des années 1970 l'un des pionniers de la commercialisation des droits de retransmission télévisée d'événements sportifs.

L'UEFA reporte aussi le match Kosovo-Israël L'équipe d'Israël, ici en 2017, ne va pas pouvoir voyager Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER L'UEFA a annoncé le report de la rencontre Kosovo-Israël pour les qualifications de l'Euro 2024, initialement prévue dimanche. Ceci en raison de ce qui se passe au Proche-Orient. "Une nouvelle date sera annoncée en temps voulu", a indiqué l'instance européenne dans un communiqué, les autorités israéliennes ayant interdit à leur équipe nationale de "voyager à l'étranger". L'UEFA avait déjà reporté dimanche, au lendemain de l'offensive surprise lancée par le Hamas, "tous les matches prévus" en Israël "au cours des deux prochaines semaines". Dans l'intervalle, l'organisation a reprogrammé la rencontre Israël-Suisse, initialement prévue ce jeudi, au mercredi 15 novembre à 20h45, en un lieu qui reste à déterminer. Les matches du championnat d'Europe des moins de 21 ans Israël-Estonie (ce jeudi) et Israël-Allemagne (mardi 17 octobre) sont également reportés, sans nouvelle date pour l'instant. Tout comme celui du mini-tournoi européen des moins de 17 ans qui devait opposer du 11 au 17 octobre Israël, la Belgique, Gibraltar et le pays de Galles.

Le FC Sion pour 1 franc: Constantin répond au collectif Tourbillon Christian Constantin a répondu au Collectif Tourbillon Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Christian Constantin a répondu au Collectif Tourbillon désireux de reprendre le FC Sion. Le président du club valaisan a transmis un courrier détaillé. On sait que l'homme d'affaires n'est pas né de la dernière pluie. Alors quand le Collectif Tourbillon, un regroupement de supporters soucieux que l'homme fort parte en laissant le club à l'agonie, a proposé au président et propriétaire de leur laisser le club pour 1 franc symbolique, "CC" y est allé de sa réponse, mise en ligne sur le site du club avec en sus la lettre du collectif. Il remet en cause la démarche et notamment le fait que le collectif souhaite acquérir les actifs, mais pas les passifs, tout en demandant au président de se retirer avec une clause de non-concurrence pendant dix ans. Pour étayer sa réponse, Christian Constantin explique comment il a racheté le club au début des années 90 à André Luisier, avec le détail des montants. Il précise encore que les 11,7 millions de l'époque correspondent en 2023 à environ 30 millions de francs. L'actionnaire prie encore les membres du collectif de lui fournir un relevé bancaire démontrant qu'ils ont les reins assez solides. Il les enjoint à le faire avant le 15 décembre 2023, car c'est à ce moment que le processus de demande de licence pour la prochaine saison commence. Christian Constantin termine en pensant que laisser une place aux supporters n'est pas une mauvaise idée et qu'elle "a tout lieu d'être".

Une amende contre Christian Wohlwend Christian Wohlwend a écopé d'une amende salée Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Christian Wohlwend va devoir délier les cordons de sa bourse. Le coach d'Ajoie a reçu une amende de 5300 francs pour son comportement contre Fribourg le 6 octobre dernier. A la 59e, l'ancien entraîneur de Davos avait commencé à se moquer du coach adverse Christian Dubé, mimant des pleurs de bébé pour dire que le Canado-Suisse se plaignait en permanence auprès des arbitres. Non content de s'arrêter là, Wohlwend a alors continué ses gesticulations sur le banc en s'attaquant au look de l'entraîneur fribourgeois et à son apparence physique pendant de très longues secondes. Après l'ouverture d'une enquête, le coach né à Montréal écope donc d'une amende pour son comportement déplacé. C'est la deuxième fois que Wohlwend est puni pour ses frasques. Au mois d'avril 2022, à l'occasion de l'acte II de la demi-finale des play-off entre Davos et Zoug, "Wolvo" avait jeté des gourdes sur la glace pour signifier son mécontentement à la suite d'une pénalité infligée à l'un de ses défenseurs. Il avait alors écopé d'une amende de 4400 francs.

Marc Marquez, sextuple champion du monde, rejoint Gresini Marc Marquez va rejoindre Ducati et Gresini la saison prochaine Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Marc Marquez, sextuple champion du monde de MotoGP avec Honda, va rejoindre Gresini, avec qui il disputera la saison 2024. Il évoluera au côté de son frère Alex au sein de l'écurie italienne. "Ca n'était pas une décision facile car c'est un grand changement à plus d'un titre... Mais je suis enthousiaste à l'idée de relever ce nouveau challenge", a commenté le pilote dans un communiqué. "C'est un moment historique pour la famille Gresini", a de son côté réagi la patronne de sa future écurie, Nadia Padovani Gresini. Honda, l'actuelle équipe de Marc Marquez, avait annoncé il y a une semaine la fin de sa collaboration avec le Catalan au terme de la saison 2023, un an avant l'expiration de son contrat. Des rumeurs annonçaient déjà Marc Marquez en partance pour Ducati-Gresini. Depuis sa première saison parmi l'élite en 2013, couronnée par son premier titre en MotoGP -et jusqu'en 2019-, Marc Marquez a souvent tutoyé les sommets, jusqu'à sa chute lors de la première course de la saison 2020. S'est ensuivi un chemin de croix pour l'Espagnol faits d'opérations et d'autres pépins physiques. Rétabli, c'est au guidon d'une moto Honda à la peine que le champion du monde 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019 en catégorie reine doit actuellement composer. En manque de performances face aux autres constructeurs de la grille, l'équipe d'usine pointe pour l'instant à la 11e et dernière place du championnat par équipe. Son équipe satellite, Honda-LCR, ne fait guère beaucoup mieux puisqu'elle est 9e. Au championnat du monde des pilotes, Marc Marquez est actuellement 15e, avec seulement 64 points au compteur, très loin derrière le leader italien Francesco Bagnaia (319 pts). Le prochain Grand Prix a lieu ce week-end sur l'île de Lombok, en Indonésie.

Suter gagne, Niederreiter et Fiala perdent Une première victoire avec Vancouver pour Pius Suter. Image: KEYSTONE/AP/DARRYL DYCK On connait le premier vainqueur suisse de la saison de NHL : Pius Suter. Même s’il est resté "muet*, le Zurichois gardera un souvenir lumineux de sa première avec Vancouver. Sur leur glace, les Canucks se sont, en effet, imposés 8-1 devant Edmonton grâce à un quadruplé de l’ailier Brock Boeser. Aligné durant 17’31’’, Pius Suter a, quant à lui, rendu un bilan neutre. Le transfuge de Detroit a gagné toutefois dix des treize engagements qu’il a disputés. La soirée fut moins radieuse pour Nino Niederreiter et pour Kevin Fiala. El Nino et Winnipeg se sont inclinés 5-2 à Calgary. Quant à Kevin Fiala, il a accusé un bilan de -2 lors de la défaite 5-2 à domicile de Los Angeles devant Colorado. Avec Brock Boeser, l'autre grand homme de la soirée fut Auston Matthews. L’ancien joueur des Zurich Lions a signé un triplé lors du succès 6-5 au shootout de Toronto devant Montréal.

Hüberli/Brunner et Böbner/Vergé-Dépré en huitième de finale Zoé Vergé-Dépré: un huitième de finale qui s'annonce "compliqué" au Mexique. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Tanja Hüberli/Nina Brunner et Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré disputeront les huitièmes de finale du Championnat du monde de Tlaxcala. Avec l'ambition d'aller plus loin encore. Sur le sable mexicain, Tanja Hüberli et Nina Brunner se sont qualifiées à la faveur d'un succès probant 21-16 21-14 devant les Polonaises Jagoda Gruszczynska/Aleksandra Wachowicz. Pour leur part, Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré ont dû écarter trois balles de premier set face aux Françaises Lezana Placette/Alexia Richard avant de s'imposer 26-24, 21-16. Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré devront élever le curseur ce jeudi face aux Canadiennes Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson, têtes de série no 4 du tableau. Tanja Hüberli et Nina Brunner seront, quant à elles opposées aux Américaines Julia Scoles/Betsi Flint (no 15).