Sinner bat Alcaraz ++ Un jour de plus à l'Open d'Australie

Pékin: Sinner sort Alcaraz en demi-finale Belle performance de Jannik Sinner � P�kin Image: KEYSTONE/EPA/MARK R. CRISTINO Jannik Sinner a créé la surprise en sortant le numéro 2 mondial Carlos Alcaraz 7-6 (7/5) 6-1 en demi-finale du tournoi ATP 500 de Pékin. L'Italien retrouvera le Russe Daniil Medvedev en finale. Sinner (ATP 4) et Alcaraz se sont rendu coup pour coup dans un premier set d'une intensité folle, l'Italien prenant les commandes du match dans le tie-break en élevant encore d'un cran sa force de frappe pour s'adjuger la première manche. Après un tout début de deuxième manche tout aussi accroché, la pépite espagnole de 20 ans a fini par plier et multiplier les fautes sous les coups de boutoir de l'Italien. Sinner affrontera en finale mercredi Medvedev, tombeur plus tôt dans la journée de l'Allemand Alexander Zverev (6-4 6-3).

L'Open d'Australie va durer un jour de plus à partir de 2024 L'Open d'Australie modifie quelque peu sa programmation Image: KEYSTONE/AP/Ng Han Guan L'Open d'Australie va se tenir sur 15 jours à partir de 2024, soit un jour de plus, a annoncé la direction du tournoi mardi. Le but est d'éviter les matches en pleine nuit après qu'Andy Murray a notamment terminé une rencontre à 4h05 du matin lors de l'édition 2023, La première levée du Grand Chelem de la saison commencera donc un jour plus tôt, un dimanche, à partir de la prochaine saison. "Nous avons écouté les retours des joueurs et des fans et avons le plaisir d'annoncer une solution pour réduire les fins de matches tardives", a déclaré le directeur du tournoi, Craig Tiley. "La journée supplémentaire permettra d'atteindre ce but" et d'offrir une meilleure programmation aux fans et aux joueurs, a-t-il ajouté. Il a précisé que le 1er tour se déroulerait sur trois jours, comme désormais de coutume à Roland-Garros. Seuls deux matches seront en outre programmés lors des sessions de jour sur les deux courts principaux (les Rod Laver et Margaret Court Arenas), comme c'est le cas à l'US Open, contre trois jusqu'ici. Cette mesure doit permettre de ne pas retarder les "night sessions", dans lesquelles deux parties resteront programmées dès 19h. Le tournoi du Grand Chelem joué à Melbourne n'a pas spécifiquement fait référence à la rencontre Andy Murray-Thanasi Kokkinakis qui, longue de 5h45, s'était terminée à 04h05 du matin. Le Britannique, vainqueur en cinq sets, avait lancé en plein match: "Pourquoi on joue à 3 heures du matin ?", provoquant un débat autour de la programmation du tournoi. Selon l'Open d'Australie, les données récoltées montrent que les matches s'allongent. Le premier Grand Chelem de la saison 2024 se déroulera du 14 au 28 janvier.

Lena Bickel obtient un ticket olympique Lena Bickel pourra prendre part aux JO de Paris Image: KEYSTONE/EPA/ERDEM SAHIN Lena Bickel a assuré à la Suisse une place de quota aux JO de Paris lors des Mondiaux de gymnastique à Anvers. La Tessinoise et Anny Wu ont terminé les quatre agrès sans commettre de grosses erreurs. Bickel a obtenu 50,632 points. Suffisant pour qu'une gymnaste suisse soit présente à Paris au côté de l'équipe masculine. Une place de quota a été obtenue par les 14 meilleures athlètes (une par pays) n'appartenant pas à l'une des douze nations qualifiées pour la compétition par équipe. "Je suis très satisfaite de ma performance", a déclaré la Tessinoise de 18 ans, qui participait à ses premiers championnats du monde. "Ce n'était pas ma meilleure compétition, mais ce ne fut pas si mal. J'ai tremblé tout le temps." Wu a elle obtenu 48,799 points. La jeune Argovienne de 20 ans a remplacé au pied levé Caterina Cereghetti, blessée. "J'ai pu profiter", a déclaré Wu. Le fait d'avoir déjà participé aux championnats du monde 2019 à Stuttgart l'a aidée. Elle ne s'est toutefois pas présentée au meilleur de sa forme en raison d'une préparation perturbée par des problèmes de poignet.

La FIA ouvre la voie à l'arrivée d'Andretti en F1 Michael Andretti devrait pouvoir avoir son �quipe en F1 dans un avenir proche Image: KEYSTONE/AP/Paul Sancya La FIA a annoncé avoir donné un feu fert à Andretti Formula Racing pour devenir la 11e écurie de Formule 1. Ceci après avoir accepté sa candidature à la troisième et dernière phase de sélection. L'écurie Andretti a été la seule des quatre candidates qui avait été admise au deuxième stade du processus de sélection à atteindre l'étape suivante, mais sa place sur la grille reste subordonnée à la conclusion d'un accord commercial avec Liberty Media, détenteur des droits de la F1. "Nous prenons acte des conclusions de la FIA en ce qui concerne les première et deuxième phases de leur processus et nous allons maintenant procéder à notre propre évaluation de la solidité de cette candidature", a déclaré la F1 dans un communiqué. La FIA, l'instance dirigeante du sport automobile, a lancé en janvier un processus permettant à de nouveaux participants potentiels de rejoindre le championnat à partir de 2025 ou 2026. La plupart des équipes existantes se sont opposées à l'expansion, alors que le calendrier de la nouvelle année devrait comporter un nombre record de 24 Grands Prix. La candidature de l'écurie Andretti est portée par Michael Andretti, ancien pilote de F1 et fils de Mario Andretti, champion du monde de F1 en 1978. Andretti Global a relancé sa candidature à la F1 au début de l'année en annonçant un partenariat avec General Motors pour fournir des moteurs Cadillac à l'équipe proposée.

Milos Malenovic nouveau directeur sportif du FCZ Milos Malenovic est le nouveau directeur sportif du FCZ Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Milos Malenovic est le nouveau directeur sportif du FC Zurich. L'ancien agent de joueurs prend ses fonctions avec effet immédiat. Il succède à Marinko Jurendic, qui a quitté ce poste cet été. Considéré comme le candidat idéal par le président Ancillo Canepa, Malenovic (38 ans) a eu l'occasion de découvrir le club dès cet été dans le cadre d'un mandat de conseiller. Avec sa prise de pouvoir au FCZ, il a cessé toutes ses activités pour des tiers et travaillera exclusivement pour son nouvel employeur, comme l'a indiqué le club. Milos Malenovic a débuté comme footballeur au FCZ, puis a également joué à GC, Wohlen, St-Gall, Xamax et aux Pays-Bas. Sa carrière de joueur s'est terminée prématurément à l'âge de 26 ans en raison d'une blessure. L'actuel leader de la Super League espère optimiser son système de transfert grâce au réseau international de Malenovic.

Hüsler chute au 169e rang du classement mondial Marc-Andrea H�sler a perdu 66 places dans la hi�rarchie Image: KEYSTONE/FR103966 AP Marc-Andrea Hüsler ne pointe plus qu'au 169e rang du classement ATP. Le gaucher zurichois a dégringolé de 66 places cette semaine après avoir perdu 240 des 250 points qui avaient récompensé son surprenant titre dans l'ATP 250 de Sofia il y a tout juste un an. Cette chute était inéluctable. Marc-Andrea Hüsler (27 ans), qui s'était hissé jusqu'à la 47e place du classement ATP en février, a gagné seulement 11 matches en 2023 sur le circuit principal. En panne de confiance depuis de longs mois, il n'est jamais parvenu à passer deux tours dans un tableau final cette saison sur l'ATP Tour. Hüsler est désormais le no 4 helvétique derrière Stan Wawrinka (ATP 46), Dominic Stricker (ATP 88, son meilleur classement) et Leandro Riedi (ATP 155). Il tentera de se relancer cette semaine dans le Challenger de Mouilleron-le-Captif, où Stricker est également de la partie.

Wawrinka en favori au 1er tour à Shanghai Wawrinka affrontera Dusan Lajovic au 1er tour � Shanghai Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Stan Wawrinka (ATP 47) affrontera Dusan Lajovic (ATP 54) au 1er tour du Masters 1000 de Shanghai, qui démarre mercredi. Le Vaudois mène 2-0 dans son face-à-face avec le Serbe. Battu d'entrée jeudi dernier à Astana, Stan Wawrinka a battu Dusan Lajovic lors de deux épopées mémorables pour lui: en Serbie en janvier 2014 à l'entame d'une campagne de Coupe Davis conclue victorieusement à Lille, et en mai 2015 au 2e tour d'un tournoi de Roland-Garros qu'il allait remporter. Les deux fois en quatre sets. Certes, ces deux duels remontent à plus de huit ans. Mais le Vaudois fait figure de favori face à un joueur qui n'est pas parvenu à enchaîner trois succès consécutifs depuis son titre conquis en avril sur la terre battue de Banja Luka, où Dusan Lajovic avait sorti Novak Djokovic en quarts. Stan Wawrinka retrouvera le Néerlandais Tallon Griekspoor (ATP 24), exempté de 1er tour comme les 31 autres têtes de série, en cas de succès. Il figure dans le bas du tableau en Chine où, en l'absence du no 1 mondial Novak Djokovic, la tête de série no 1 du tableau sera Carlos Alcaraz (ATP 2).

Schurter et Guerrini sur le podium Nino Schurter (� g.) est pass� tout pr�s de la victoire. Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Les Suisses ont brillé lors du 7e cross country de la saison de Coupe du monde, à Snowshoe/USA. Nino Schurter a pris la 2e place devant ses compatriotes Marcel Guerrini et Mathias Flückiger. Sur le circuit naturel sélectif et rapide de la station de Virginie-Occidentale, les vététistes helvétiques ont su attendre leur moment, laissant l'initiative à leurs rivaux. En embuscade, Nino Schurter, qui occupait la tête du classement de la Coupe du monde de la spécialité avant le départ, s'est hissé à l'avant lors du 4e des 7 tours. Seuls ses compatriotes Guerrini et Flückiger, ainsi que le Français Jordan Sarrou, futur vainqueur de l'épreuve, ont été en mesure de suivre ses attaques. C'est finalement dans l'ultime virage que le Tricolore est parvenu à surprendre le Grison de 37 ans pour décrocher son deuxième succès du week-end, après sa victoire en short track. Schurter se consolera en étant parvenu à conforter son avance en tête du classement général avant l'ultime étape du week-end prochain à Mont-Saint-Anne (CAN). Le recordman pourrait y décrocher sa 9e couronne. Jolanda Neff au pied du podium Chez les dames, c'est Laura Stigger qui a emporté le cross country élite. L'Autrichienne a effectué un joli numéro en solitaire et résisté aux retours de la Française Loana Lecomte (2e) et de l'Italienne Martina Berta (3e) pour signer son premier succès à ce niveau sur la distance olympique. Les Suissesses n'ont pas pu se mêler à la lutte pour la victoire. La meilleure d'entre elles, Jolanda Neff, a pris la 5e place à seulement 14 secondes du podium. Il s'agit du meilleur résultat de la saison pour la Saint-Galloise.

Genève s'incline aux tirs aux buts Malgr� les parades du gardien Robert Mayer, Gen�ve-Servette s'est inclin� aux tirs aux buts. Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Genève-Servette a été battu dimanche à l'occasion de son match en retard de National League face à Zoug, 2-1 (tab). Les Aigles ont tout de même récolté leur deuxième point de la saison à l'extérieur. Plus entreprenants lors du tiers-temps initial, les Zougois avaient ouvert la marque par Fabrice Herzog à la 12e minute. Les Aigles ont toutefois su se relancer grâce à un splendide numéro de Simon Le Coultre. Le défenseur grenat a fait tout seul pour aller battre le gardien Luca Hollenstein à la 35e et signer son premier but de la saison. Les deux équipes se sont ensuite neutralisées jusqu'au terme du temps réglementaire. En prolongation, Robert Mayer a été héroïque pour empêcher les Zougois de marquer à plusieurs reprises. Vincent Praplan a même cru avoir ravi la victoire dans la dernière minute, mais la réussite a été annulée pour une obstruction sur Hollenstein. Ce dernier, également très solide durant l'ensemble de la partie, a ensuite su arrêter les quatre tireurs genevois lors de la séance décisive.

Jrue Holiday rejoint les Boston Celtics Jrue Holiday a opt� pour un transfert � Boston. Image: KEYSTONE/EPA/MICHAEL REYNOLDS L'ex-meneur des Milwaukee Bucks Jrue Holiday, pièce maîtresse du titre de NBA acquis en 2021, a rejoint les Boston Celtics, annoncent plusieurs médias dimanche. Le transfert de la star de Portland Damian Lillard aux Bucks annoncé mercredi continue de faire des remous dans la grande ligue de basket, dont la saison débute le 24 octobre. D'abord envoyé à Portland dans ce cadre, Holiday atterrit finalement aux Celtics en échange de Malcolm Brogdon, Robert Williams et plusieurs choix lors de la Draft, écrivent notamment ESPN, The Athletic et le Boston Globe. La prestigieuse franchise des Boston Celtics, 17 fois sacrée, renforce ainsi son statut de prétendante au titre, avec dans ses rangs Jaylen Brown et Jayson Tatum, le duo le plus prolifique en terme de points la saison passée en NBA. Holiday, qui a compilé en moyenne 19,3 points, 7,4 passes et 5,3 rebonds lors de la saison 2022-2023, avait été un lieutenant précieux pour le Grec Giannis Antetokounmpo dans la quête du titre NBA en 2021, grâce à ses qualités défensives notamment.

Après deux ans d'arrêt, Simone Biles s'envole Simone Biles n'a rien perdu de son �clat malgr� sa pause de deux ans. Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS De retour sur la scène planétaire, la superstar Simone Biles a impressionné dès son entrée en lice aux Championnats du monde d'Anvers. Elle a réussi un saut d'une difficulté extrême en qualifications. Ce saut, un Yurchenko double carpé, prend désormais le nom de l'Américaine de 26 ans, Biles étant la première femme à le réussir dans une compétition internationale. Il a été récompensé d'une note de 15,266 points, loin devant la concurrence. Et encore! Son entraîneur s'étant positionné sur le côté du tapis par sécurité, il lui a été retiré 0,5 point de pénalité. Au total, elle cumule 58,865 points au terme des quatre agrès et prend la tête des qualifications après les trois premières subdivisions (sur dix). Les Américaines totalisent ainsi 171,395 et vont être dures à déloger de la première place. Simone Biles fait à Anvers son retour au niveau international, deux ans après des JO de Tokyo éprouvants. Arrivée au Japon en tant que grande favorite après ses quatre titres remportés cinq ans plus tôt à Rio, Biles avait craqué, se retirant de la plupart des épreuves à cause de "twisties", des pertes brutales de tout repère dans l'espace.

La chute sans fin du FC Bâle Le capitaine b�lois Fabian Frei tente de remonter ses troupes.... Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Trois matches pour trois défaites : le bilan cette saison du FC Bâle face aux néo-promus est affligeant. Comme si la descente aux enfers des Rhénans ne se terminera jamais. Après le Lausanne-Sport et Yverdon, le Stade Lausanne-Ouchy a signé un succès amplement mérité face au FC Bâle (3-0). Au Parc St-Jacques, le SLO a raflé la mise grâce à deux frappes imparables d’Alban Ajdini (21e) et d’Elies Mahmoud (68e) avant que Mergim Qarri ne signe le 3-0 dans le temps additionnel pour donner à cette victoire des allures de triomphe. Et pour ne pas accabler les Bâlois, on taira le penalty raté à la 95e de Florian Danho La formation d’Anthony Braizat a, ainsi, cueilli sa deuxième victoire de l’exercice pour se donner de l’air au classement. Le SLO possède désormais une marge de 3 points sur le FC Bâle, sur les Grasshoppers et sur Lausanne. Même si la route est encore très longue, il convient d’admettre aujourd’hui que le SLO est armé pour sortir victorieux de la lutte contre la relégation. Quant au FC Bâle, l’avenir apparaît bien sombre. A 10 points désormais d’une place dans le top 6, les Rhénans peuvent redouter le pire dimanche prochain à Berne face aux Young Boys. Les Bernois prendront un malin plaisir de tourmenter une équipe à la dérive et qui n’a pas bénéficié dimanche du choc psychologique espéré après le limogeage jeudi de Timo Schultz. De retour sur le banc, le directeur sportif Heiko Vogel se retrouve confronté devant un immense chantier. Le souvenir de la récente épopée en Conference League – le FC Bâle avait échoué sur le fil en demi-finale contre la Fiorentina – rend encore plus douloureux cette chute sans fin. La vie est, en revanche, bien plus belle pour le FC Zurich. Seule équipe encore invaincue dans ce championnat, le FCZ s’est imposé 4-1 à Lucerne pour garder la tête du classement avec 2 points sur les Young Boys qui comptent toutefois un match en moins. Les Zurichois ont ouvert le score grâce à une tête de Nikola Katic avant d’exploiter deux bourdes du gardien Pascal Loretz pour prendre tranquillement le large après la pause.

Lausanne s'impose en prolongation à Davos Connor Hughes n'a capitul� qu'une fois � Davos, o� le LHC s'est impos� en prolongation Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Lausanne a renoué avec la victoire dimanche en National League. Battu dans ses deux dernières sorties, le LHC est allé s'imposer 2-1 après prolongation à Davos. Les Lions ont forcé la décision après 4'05'' de jeu en "overtime" sur une réussite d'Antti Suomela, sa cinquième dans cet exercice. Ils ont ainsi préparé de manière idéale la réception mardi d'une équipe de Fribourg-Gottéron en pleine confiance. Cette partie n'avait pourtant pas commencé de manière idéale pour les hommes de Geoff Ward, Andres Ambühl ouvrant la marque pour Davos après 3'33'' à 5 contre 4. Dominateur (44 tirs cadrés à 34), le LHC a égalisé à la 42e grâce à Ken Jäger avant de cueillir en prolongation son cinquième succès dans cet exercice 2023/24.

Les Lions dominent Massagno Les Lions de Gen�ve ont domin� Massagno dimanche Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le choc de la 1re journée de SBL messieurs a vu Genève dominer Massagno. Les Lions se sont imposés 77-62 face au finaliste du championnat 2022/23 dimanche après-midi. Les hommes du coach Goran Andrejevic ont forcé la décision après la pause au Pommier. Menés de neuf points à la mi-temps (28-37) et d'une longueur après 30' de jeu (50-51), les Genevois ont même assommé Massagno dans un ultime quart remporté 27-11. Les Lions ont notamment pu compter sur Paul Gravet pour faire la différence. L'ailier, champion de Suisse avec Olympic ce printemps, a cumulé 15 points et 9 rebonds. Robert Zinn (15 points, 9 assists, 6 rebonds) a également brillé côté genevois. Dans le camp de Massagno, le meilleur marqueur fut Keith Clanton (16 points). Pully Lausanne premier leader Le premier leader de la saison est néanmoins le promu Pully Lausanne. Emmenée par Jamal George (20 points, 6 assists, 6 interceptions, 5 rebonds), la troupe de Randoald Dessarzin a écrasé Monthey 83-63. Autre formation vaudoise en lice dimanche, Nyon s'est incliné 71-65 à Birsfelden face aux Starwings. Vevey Riviera, qui a obtenu in extremis sa licence de jeu, avait entamé de manière idéale la saison samedi. Le VRB a dominé les Lugano Tigers 88-79 grâce notamment à un homme, Takal Molson: l'arrière américain a réussi 33 points, 8 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions!