Sion arrache le match nul +++ Xamax signe un joli succès

Sion arrache le nul, Xamax cartonne Joel Schmied a encore marqué Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Sion a eu chaud lors de la 14e journée de Challenge League. Réduits à dix, les Sédunois ont tout de même arraché le nul 3-3 dans les arrêts de jeu à domicile contre Vaduz. Belle force de caractère des joueurs de Didier Tholot, par ailleurs expulsé en fin de rencontre. Si Sorgic a ouvert très tôt la marque pour les locaux (3e), les Liechtensteinois ont répondu rapidement avec un doublé de Djokic et une réussite de Cavegn. Menés 3-1 à la 26e, les Valaisans ont en plus vu Balthazar se faire expulser à la 45e pour deux cartons jaunes. Malgré leur infériorité numérique, les Sédunois ont poussé pour être finalement récompensés en toute fin de partie. Joel Schmied a réduit la marque à la 90e et trois minutes plus tard c'est Hefti qui a pu offrir un point au leader de Challenge League. A Baden, Neuchâtel Xamax est allé cueillir un très joli succès 4-0, grâce notamment à Simone Rapp auteur d'un triplé et d'un magnifique but de Winkler. Les Xamaxiens n'avaient plus gagné en championnat depuis le 11 août! Ce succès leur permet de prendre la 3e place du classement, mais avec un match de plus qu'Aarau. La rencontre Wil-Bellinzone s'est terminée sur un score nul et vierge (0-0).

Tchéquie et Slovénie affronteront Canada et Italie en demi-finales Les Tchèques Katerina Siniakova et Barbora Krejcikova sont en demi-finales de la Billie Jean King Cup Image: KEYSTONE/EPA/Raul Caro La Tchéquie et la Slovénie ont complété le dernier carré de la Billie Jean King Cup, vendredi à Séville. Elles affronteront respectivement le Canada et l'Italie samedi pour une place en finale. Dans le groupe A, les Tchèques ont eu le dernier mot sur les Américaines dans le double décisif, Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova s'imposant 6-3 7-5 aux dépens de Danielle Collins/Taylor Townsend, alors que le score était de 1-1 après les simples. La Tchéquie, qui compte 11 titres dans cette épreuve anciennement appelée Fed Cup (jusqu'en 2020), sera opposée dans la première demi-finale au Canada, sorti en tête du groupe C après avoir écarté l'Espagnee et la Pologne. La Slovénie, grâce à son succès dans le premier simple de la rencontre face au Kazakhstan, s'est assurée de terminer première du groupe B pour s'offrir un duel avec l'l'Italie, qui avait déjà assuré sa qualification jeudi en terminant en tête du groupe D. C'est Kaja Juvan (104e mondiale) qui a apporté le point du match, synonyme de demi-finale, à la Slovénie en écrasant 6-1 6-0 Anna Danilina (814e) en à peine 53 minutes.

Andy Murray quitte son entraineur Ivan Lendl... pour la 3e fois Andy Murray et Ivan Lendl ne sont plus ensemble Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Après une saison en-deçà de ses espérances, Andy Murray s'est séparé pour la troisième fois de son entraîneur Ivan Lendl, comme lui ancien no 1 mondial. Il l'a annoncé. Murray a remporté sous l'égide de Lendl, de nationalité tchèque avant de devenir Américain, les trois titres du Grand Chelem inscrits à son palmarès et l'avait repris comme entraineur en mars dernier. Si le joueur écossais, aujourd'hui âgé de 36 ans, est parvenu à remonter parmi les 50 premiers mondiaux (42e) après avoir connu de graves problèmes à une hanche, il n'a pas obtenu les résultats escomptés. "Ivan a été à mes côtés lors des plus grands moments de ma carrière et je ne peux le remercier assez pour tout ce qu'il m'a aidé à réaliser", a déclaré Murray. "C'est une personnalité unique qui sait ce que gagner requiert et j'ai énormément appris de lui au fil des années". Lendl avait déjà entraîné Murray de 2013 à 2014 puis de 2016 à 2017. La réticence de Lendl, âgé de 63 ans, à se déplacer loin de ses bases aux Etats-Unis, serait l'une des raisons qui aurait incité les deux hommes à interrompre de nouveau leur collaboration.

Yakin: un malin plaisir de jouer avec le feu Murath Yakin lors de l'annonce de sa sélection. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Murat Yakin va miser gros la semaine prochaine avec une sélection de 24 joueurs dans laquelle ne figure aucun latéral droit de métier. Comme s’il prend un malin plaisir à jouer avec le feu. Pour affronter Israël mercredi à Felcsut en Hongrie, puis le Kosovo le 18 novembre à Bâle et la Roumanie à Bucarest le 21 novembre, Murat Yakin a laissé sur la touche Jordan Lotomba. Blessé le 21 octobre contre Marseille, le Vaudois est de retour ce vendredi pour le déplacement de Nice à Montpellier. Apparemment, cette information n’est pas parvenue jusqu’aux oreilles du sélectionneur. Silvan Widmer toujours sur le flanc et Jordan Lotomba finalement jugé inapte, Murat Yakin n’aurait essuyé aucun reproche s’il avait lancé Lewin Blum, en passe de regagner sa place de titulaire au Young Boys, ou, pourquoi pas, le défenseur de Boca Juniors Lucas Blondel. Comme lors du 2-2 face au Kosovo, il reviendra à Edimilson Fernandes de prendre le couloir droit si la Suisse évolue avec une défense à quatre. A Pristina, le Valaisan avait livré une première mi-temps remarquable avant de vivre une fin de rencontre vraiment pénible. Loris Benito le retour Comme Lotomba, deux autres titulaires de l’improbable 3-3 contre le Bélarus du 15 octobre à St-Gall ont été écartés : Djibril Sow et Cedric Itten. Brillant avec les Young Boys en défense centrale, Loris Benito fait, en revanche, son grand retour en sélection. L’Argovien n’avait été plus retenu depuis l’Euro 2021. Sa présence s’explique par les doutes suscités par les conditions de Ricardo Rodriguez et de Manuel Akanji, doutes amplifiés par le fait de jouer trois matches en six jours. "Rodriguez ne pourra pas enchaîner", affirme ainsi Murat Yakin. La question se pose aussi pour Xherdan Shaqiri dont le dernier match remonte au 21 octobre. Marqué bien sûr par le récent décès de sa mère qui fut sans doute la personne la plus importante de sa vie, Murat Yakin s’est montré combatif pour sa première apparition devant la presse depuis cette funeste soirée du 15 octobre à St-Gall marquée par l’incroyable final du match contre le Bélarus. "Je suis optimiste. Je crois en mon équipe sinon elle n’aurait jamais égalisé contre le Bélarus, dit-il. Je bénéficie surtout du soutien de mes supérieurs. Et c’est tout ce qui m’importe." Mais pour sa tranquillité d’esprit, il conviendra sans doute de conclure au plus vite. La Suisse peut le faire mercredi déjà (ou enfin...) si elle bat Israël et si Israël, trois jours plus tôt, ne se sera pas imposé au Kosovo.

Pas de dernier entraînement à Zermatt Pas de coureur sur la piste de la Gran Becca. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le dernier entraînement en vue des deux descentes Coupe du monde messieurs du week-end à Zermatt/Cervinia a été annulé. Comme attendu, la météo a été mauvaise sur le Haut-Valais. Les fortes chutes de neige tombées pendant la nuit de jeudi à vendredi et vendredi matin ont contraint les organisateurs à renvoyer l'entraînement comme la veille. Ainsi, les coureurs devront aborder cette première en Coupe du monde sur une piste transfrontalière, avec seulement un entraînement dans les jambes. Primitivement, trois séances étaient programmées. Finalement, seule la séance de mercredi, où Niels Hintermann fut le meilleur Suisse avec son troisième rang, a pu être organisée. La descente de samedi pourra-t-elle avoir lieu sur le tracé original ou le départ sera-t-il abaissé ? Le jury prendra sa décision le jour de la course.

Les Kings battus malgré un but de Fiala Kevin Fiala et les Kings ont subi la loi des Penguins jeudi Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill La belle série des Kings a pris fin jeudi en NHL. Vainqueur de ses quatre matches précédents, Los Angeles a été battu 4-3 après prolongation par Pittsburgh, malgré un but de Kevin Fiala. L'attaquant saint-gallois des Kings a signé sa deuxième réussite de la saison - son 14e point au total - à la 47e minute pour permettre à son équipe d'égaliser à 3-3. Largement dominatrice dans la statistique des tirs au but (36-20), la franchise californienne a cédé sur un but de Bryan Rust après 3'45'' en "overtime". Les Canucks sont en revanche parvenus à décrocher un cinquième succès de suite en s'imposant 5-2 à Ottawa. Le Zurichois Pius Suter, qui avait marqué dans ses trois dernières sorties, est resté "muet" dans le camp de Vancouver. Elias Pettersson a en revanche brillé, inscrivant 3 points pour porter son total de la saison à 24. Phlipp Kurashev s'est également illustré jeudi, signant deux assists dans un match gagné 5-3 par les Chicago Blachkhawks à Tampa Bay. Le no 1 de la draft 2023 Connor Bedard a brillé avec deux buts - à chaque fois avec Kurashev à la passe - et deux assists. A noter aussi la victoire des Jets de Nino Niederreiter (1 assist) face aux Predators de Roman Josi dans le "derby" suisse de la soirée (6-3).

Osaka va retourner à la compétition à Brisbane Naomi Osaka fera son retour Image: KEYSTONE/AP/GREGORIO BORGIA L'ex-no 1 mondial Naomi Osaka va faire son retour à la compétition à l'occasion du WTA 500 de Brisbane fin décembre, ont annoncé vendredi les organisateurs du tournoi. La Japonaise de 26 ans n'a plus joué depuis le Pan Pacific Open de Tokyo en septembre 2022. Naomi Osaka, qui a donné naissance à son premier enfant en juillet dernier, a aussi été confrontée à des soucis de santé mentale. Elle préparera à Brisbane (31 décembre au 7 janvier) le premier grand rendez-vous de l'année, l'Open d'Australie, qu'elle a remporté à deux reprises (2019, 2021). "J'apprécie toujours de lancer ma saison à Brisbane et suis impatiente de faire mon retour", a déclaré Naomi Osaka, cité dans un communiqué. "Le Brisbane International est un tournoi vraiment super et il me mettra en condition pour un beau comeback".

Les Hawks s'imposent sur le fil face au Magic Trae Young a inscrit 41 points jeudi face au Magic Image: KEYSTONE/AP/Eduardo Verdugo Atlanta s'est imposé sur le fil jeudi en NBA face à Orlando (120-119) pour cueillir son cinquième succès en huit matches disputés cette saison. Les Hawks de Clint Capela étaient encore menés de 11 points (100-111) à 8' de la fin du match. Les Hawks ont pu compter sur un grand Trae Young (41 points, 8 assists, 5 rebonds) pour faire la différence sur le parquet de Mexico City. Mais c'est un panier à 3 points de Dejounte Murray marqué à 31'' du "buzzer" qui a offert la victoire à Atlanta, Orlando manquant ensuite leurs deux dernières possessions. Clint Capela n'a marqué que 6 points - à 2/4 au tir - en 26 minutes de jeu. Mais le Genevois s'est montré comme toujours précieux sous les panneaux, captant 11 rebonds dont 4 dans le dernier quart-temps. Il a également réussi 4 passes décisives et 1 contre pour afficher un différentiel de +12. A noter que les Hawks ont atteint la barre des 100 points pour la 65e fois consécutive, record de la franchise et meilleure série du genre en cours en NBA (loin devant Philadelphie/29). Trae Young a quant à lui signé son 30e match à 40 points ou plus

Conference League: Lugano revient de Bruges les mains vides Thiago célèbre son but Image: KEYSTONE/AP/Frederic Sierakowski Lugano est revenu les mains vides de son déplacement en Belgique. Lors de la 4e journée de Conference League (groupe D), les bianconeri ont été battus 1-0 par le Club Bruges. Thiago a inscrit le premier but à la 62e sur un penalty provoqué par Mahmoud, auteur d'une charge sur Buchanan. Les Belges - pour qui Jutgla a manqué un autre penalty à la 85e - ont globalement dominé et se sont montrés plus dangereux que des Tessinois timides sur le plan offensif. Sur un coup franc dévié par le mur, Vanaken a finalement signé le 2-0 (96e). Cette défaite, la deuxième contre cet adversaire après le 3-1 concédé au Letzigrund voici deux semaines, laisse Lugano dans une position difficile. Bruges mène avec 10 points devant les Norvégiens de Bodo/Glimt (7), alors que les bianconeri en comptent 4 et Besiktas Istanbul 1. Le prochain match des Luganais, le 30 novembre en Norvège, sera donc crucial quant à leurs espoirs de rester européen en 2024.

"Mentalement, nous avons fait un grand match" René Weiler: fier de ses joueurs Image: KEYSTONE/EPA/SALVATORE DI NOLFI Le retournement de situation réussi par Servette contre Sheriff Tiraspol avait de quoi rendre fier l'entraîneur René Weiler. Celui-ci n'est toutefois pas le genre à fanfaronner devant la galerie. "Je vais vous dire que j'ai bien aimé ce que j'ai vu ce soir. Ce n'était vraiment pas facile face à une équipe aussi regroupée devant ses seize mètres. Je ne dirais pas que j'ai douté, mais quand nous avons pris le premier but et que nous n'arrivions pas à égaliser, j'ai passé des moments difficiles." Pour le coach zurichois, la victoire était, somme toute, méritée à la fin. "Je crois que mes joueurs ont tiré 30 fois au but. Ils n'ont vraiment rien lâché. Mentalement, nous avons fait un grand match. Cette solidarité m'a bien plu." Ce Servette ne serait peut-être pas parvenu à retourner un tel score il y a trois mois. Depuis, l'équipe a aligné cinq succès en Super League et une victoire en Coupe de Suisse. "Ce n'est pas seulement une question de résultats, je sens que quelque chose grandit au sein de l'équipe. Je sens que l'équipe a faim. Mais vous me connaissez, je ne vais pas commencer à rêver!"

Europa League: Servette bat Sheriff Tiraspol 2-1 Le moment décisif: Bedia marque le 2-1 sur penalty Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI A la faveur d'un finish décoiffant, Servette s'est imposé 2-1 face au Sheriff Tiraspol en Ligue Europa. Chris Bedia a inscrit le but victorieux sur penalty à la 92e minute. Grâce à ce succès, les Genevois sont désormais bien placés pour terminer à la troisième place de leur poule avec à la clé une qualification pour les seizièmes de finale de la Conference League en février. Tout ne fut pourtant pas facile pour les hommes de l'entraîneur René Weiler, ultradominants, mais qui se sont longtemps heurtés à la densité de la défense moldave. D'autant que les Genevois s'étaient mis dans la difficulté en encaissant l'ouverture du score sur la première occasion de Sheriff sur un autogoal malheureux de Severin suite à un centre de Ngom (12e). Les Grenat n'ont pas renoncé. Stevanovic se trouvait dans un bon jour, il s'est montré plusieurs fois à son avantage sur l'aile droite, mais ses centres trouvaient systématiquement les têtes des impressionnants défenseurs de Tiraspol. Bedia se créait la meilleure occasion à la 39e en envoyant une reprise directe au-dessus du but de l'irritant Koval. La deuxième période à peine commencée, René Weiler sortait le jeune latéral Théo Magnin, dont l'abattage en fit l'un des meilleurs Servettiens, pour faire entrer l'artillerie lourde avec Enzo Crivelli. Il fallait mettre plus de poids pour bouger la défense aux trois centraux de Sheriff. Renard des surfaces Après plusieurs tirs repoussés par Koval, les Genevois ont arraché l'égalisation par Steve Rouiller, en véritable renard des surfaces (84e) après un ballon renvoyé par le gardien moldave. Les Genevois ont continué à pousser. Suite à une mêlée où deux Servettiens se sont retrouvés à terre, l'arbitre a dicté un penalty et a exclu Zohouri pour un deuxième avertissement. Bedia ne s'est pas laissé distraire par les atermoiements moldaves et a marqué le but de la victoire dans un stade de Genève en liesse. Les 15'800 spectateurs ont pu assister à la victoire méritée de leur équipe préférée, qui n'a jamais renoncé alors qu'elle a connu plusieurs moments difficiles.

Karjala Cup: entrée manquée pour la Suisse Antti Suomela: un triplé contre la Suisse Image: KEYSTONE/AP/Antti Aimo-Koivisto L'équipe de Suisse a raté son entrée dans la Karjala Cup. A Tampere, la sélection dirigée par Patrick Fischer s'est en effet inclinée 4-0 contre la Finlande. Les réussites finnoises ont toutes été inscrites par des joueurs ayant un rapport avec le championnat de Suisse. Janne Kuokkanen, ancien de Fribourg-Gottéron où il a joué en 2022/23, a ouvert le score à la 7e. Et les trois autres buts sont venus de la canne d'Antti Suomela (17e/48e/56e), qui évolue cette saison avec le Lausanne HC. Le 4-0 est tombé alors que Patrick Fischer avait tenté le tout pour le tout en sortant son gardien Reto Berra. Un pari qui ne s'est pas avéré gagnant. Les Suisses ont terriblement manqué d'efficacité. Ils ont bénéficié de plusieurs occasions, notamment en début de rencontre, mais n'ont jamais pu concrétiser.

Billie Jean King Cup: la Suisse ne gagnera pas Céline Naef a tout donné, mais cela n'a pas suffi Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez La Suisse ne remportera pas une deuxième Billie Jean King Cup d'affilée. Elle n'a déjà plus aucune chance d'atteindre les demi-finales. L'élimination de l'équipe du capitaine Heinz Günthardt est actée après la défaite 7-6 (7/4) 6-1 de la "rookie" Céline Naef (18 ans) face à Danielle Collins (WTA 55) dans le match d'ouverture face aux Etats-Unis. Battue 3-0 par les Tchèques mardi dans le premier match du groupe A, la Suisse ne pouvait pas se permettre de perdre le moindre match face à la Team USA pour préserver ses chances de qualification pour les demi-finales. Les minces espoirs helvétiques se sont très vite envolés jeudi à Séville, malgré une belle résistance de Céline Naef dans la manche initiale, perdue au tie-break. L'absence de Belinda Bencic (WTA 17), qui fut la grande dame du sacre helvétique de 2022 et attend un heureux évènement pour le printemps, avait forcément affaibli une équipe dont la leader Viktorija Golubic est 84e mondiale. La méforme de Jil Teichmann (WTA 143) n'a pas non plus servi les desseins de Heinz Günthardt.

MLS: Roman Bürki désigné gardien de l'année Roman Bürki déçu après l'élimination contre Kansas City Image: KEYSTONE/AP/Jeff Roberson Des lauriers pour Roman Bürki: le Bernois, âgé de 32 ans, a été désigné gardien de l'année en Major League Soccer (MLS). Il évolue avec St. Louis City SC. Pour sa première saison en MLS après une longue carrière en Bundesliga, Bürki a été l'un des trois portiers à avoir effectué plus de 100 arrêts (123) durant la saison régulière. Et parmi ce trio, il présente le meilleur taux de tirs repoussés, en l'occurrence 74,55% Cette récompense arrive trois jours après l'étonnante élimination de St. Louis au 1er tour des play-off. Le club, qui avait fini en tête de la Conférence ouest, a été sorti par Kansas City sur le score global de 6-2.