Sion bat GC ++ Rublev sacré à Monte-Carlo

Au Parc Saint-Jacques, Bâle et Young Boys ont fait 1-1. Les Bernois ont pris les devants par Nsame (8e), mais Amdouni (68e) a répliqué pour des Rhénans qui auraient pu l'emporter au vu de leur domination en seconde période. L'entrée à la pause d'Amdouni a bonifié leur jeu.

L'importance de ce succès n'échappe à personne. Il permet aux Valaisans - invaincus depuis trois matches - de rejoindre le FC Zurich avec 30 points, soit un de plus que Winterthour. Grasshopper, qui en compte 34, peut aussi commencer à s'inquiéter.

Sio jubile apr�s le deuxi�me but de son �quipe

Sio jubile apr�s le deuxi�me but de son �quipe Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Mais c'est le Russe qui a aligné trois jeux d'affilée puis a réussi le break - en profitant de l'énervement de son adversaire qui a notamment manqué deux smashs d'affilée - pour mener 6-5 et servir pour le match. Il s'est donné trois balles de match consécutives et a conclu sur un ace sur la deuxième.

Rune a semblé s'envoler vers la victoire dans la troisième manche: il a mené 3-0 et a eu une balle de double break pour mener 5-1.

A 25 ans, Rublev décroche le plus beau titre de sa carrière, après avoir joué deux finales de cette catégorie de tournois, à Monte-Carlo déjà, en 2021, et à Cincinnati, la même année.

Privé de drapeau, le Russe a néanmoins profité du soutien du public et l'en a remercié: "En venant du pays d'où je viens, recevoir un tel soutien international, c'est énorme", a-t-il lancé.

"Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai essayé de jouer jusqu'au bout parce que mes deux dernières finales (de Masters 1000) j'avais baissé les bras. Cette fois, je me suis dit que même si je devais perdre, il fallait au moins que je me batte jusqu'au bout", a-t-il ajouté.

"Je ne sais pas quoi dire... Dans la troisième manche, à un moment j'ai pensé que je n'avais plus de chance de gagner", a commenté Rublev qui a failli être mené 5-1 dans la manche décisive avant de retourner la situation.

Le Russe Andrey Rublev, 6e mondial, a remporté le tournoi de Monte-Carlo en battant en finale le Danois Holger Rune (9e) 5-7, 6-2, 7-5, et ainsi décroché son premier titre en Masters 1000.

A noter que la formation suisse Tudor a réussi à classer un coureur dans le top 10 avec le champion du Danemark, Alexander Kamp, 9e à plus de 3 minutes.

Pogacar est après Eddy Merckx (1975), Jan Raas (1979) et Philippe Gilbert (2017), le quatrième coureur qui réussit le doublé Tour des Flandres - Amstel Gold Race.

Le Slovène, qui disputait sa première course depuis son succès au Tour des Flandres début avril, s'est imposé devant ses deux derniers compagnons d'échappée, l'Irlandais Ben Healy et le Britannique Tom Pidcock, qu'il a lâchés dans l'ascension du Keutenberg à 30 kilomètres de la ligne.

Premier League: Arsenal tenu en échec par West Ham

Benrahma marque le premier but de West Ham sur penalty Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth

Arsenal a égaré deux nouveaux points en Premier League. Lors de la 31e journée, le leader a été accroché 2-2 sur la pelouse de West Ham. Les Gunners menaient pourtant 2-0 après 10 minutes de jeu.

Jesus (7e) et Odegaard (10e) avaient permis au leader, avec Granit Xhaka, de prendre le départ idéal. Mais les Hammers sont revenus grâce à un penalty de Benrahma (33e) et ont repris confiance, alors que la nervosité gagnait les rangs d'Arsenal. Saka manquait ainsi un penalty (52e). Deux minutes plus tard, Bowen égalisait pour West Ham.

L'équipe de David Moyes est passée tout près de la victoire sur une tête d'Antonio repoussée par la barre (82e). Arsenal compte 4 points d'avance sur Manchester City, qui a joué une partie de moins.

Dimanche dernier, les Gunners avaient déjà fait 2-2 à Liverpool après avoir aussi mené 2-0...