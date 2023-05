Sion battu et lanterne rouge ++ Union Neuchâtel victorieux

Le Bayern s'impose à Brême (2-1) et garde les cartes en mains Le Bavarois Serge Gnabry avait exult� la semaine derni�re face � Berlin. Il a remis �a contre le Werder. Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Le Bayern Munich avec Yann Sommer est allé s'imposer 2 à 1 sur la pelouse du Werder Brême et conserve les cartes en mains en tête de la Bundesliga, à trois matches de la fin de la saison. Les Bavarois ont eu besoin d'une bonne heure pour transformer en but leur domination dans le jeu. Comme le week-end dernier contre Hertha Berlin, c'est Serge Gnabry qui a ouvert la voie. Dix minutes plus tard, Leroy Sané a doublé la mise. Un tir de loin de Niklas Schmidt, qui n'a laissé aucune chance à Sommer, a quelque peu troublé la fin de match des Munichois. Avec 65 points, les décuples champions d'Allemagne en titre comptent quatre points d'avance sur le Borussia Dortmund (61), qui reçoit Wolfsburg, à la lutte pour les places européennes, sur sa pelouse du Westfalenstadion dimanche en clôture de la 31e journée. Dortmund devra absolument s'imposer pour revenir à un point et garder l'espoir de mettre fin à la décennie hégémonique bavaroise (2013-2022) et décrocher un premier titre de champion depuis 2012.

Milan AC et l'Inter bien lancés vers le derby de C1 Romelu Lukaku a encore marqu� pour l'Inter. Image: KEYSTONE/EPA/FABIO FRUSTACI L'AC Milan, vainqueur de la Lazio Rome (2-0), et l'Inter Milan, qui a dominé la Roma (2-0) à l'Olimpico, ont fait le plein de confiance avant leur choc en demi-finale de Ligue des champions mercredi. Theo Hernandez s'est offert l'un des buts spectaculaires dont il raffole, en régnant sur le flanc gauche de l'AC Milan rapidement orphelin de Rafael Leao, remplacé après une alerte musculaire à une cuisse (11e). Le latéral des Bleus s'est fait plaisir en remontant le terrain pour aller inscrire le second but rossonero d'une frappe lointaine légèrement effleurée (29e). Ismaël Bennacer avait ouvert le score après avoir gratté un ballon devant la surface laziale et s'être appuyé en une-deux sur Olivier Giroud (17e). A quatre jours du derby en C1, l'après-midi des Rossoneri (5e) aurait été parfaite sans l'alerte Leao. Le Portugais s'est plaint d'une douleur en haut de la cuisse droite après une accélération et a été immédiatement remplacé, en espérant avoir évité une véritable blessure. L'Inter a confirmé son redressement avec une quatrième victoire consécutive en championnat qui lui permet de rejoindre la Juve à la troisième place. Les Nerazzurri ont ouvert la marque par Federico Dimarco, à la réception d'un centre de Denzel Dumfries (33e), puis pris le large grâce à Romelu Lukaku, bien servi par Lautaro Martinez après un ballon rendu par la défense romaine (74e). De quoi aborder elle aussi au mieux le choc en deux temps contre Milan en Ligue des champions.

Sion encore battu par Winterthour Mario Balotelli: un immense fiasco. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Alerte rouge pour le FC Sion ! Battus pour la troisième fois de la saison par le FC Winterthour, les Valaisans chutent à nouveau à la dernière place du classement. Piégés par une réussite de Nishan Burkart à la 21e minute sur une action qui a souligné les failles béantes de leur défense, les Valaisans accusent désormais un point de retard sur les Zurichois. Il ne leur reste plus que quatre matches pour reprendre la main. Mais une équipe incapable de se créer une seule occasion franche face au FC Winterthour pourra-t-elle vraiment espérer quelque chose devant le Servette FC, les Young Boys, le FC Lucerne et le FC St. Gall ? La question mérite d'être posée. Absent lors des trois derniers matches, Mario Balotelli a peut-être symbolisé tout ce qui manque au FC Sion aujourd'hui. Toujours aussi économe dans ses efforts avec cette singularité de ne jouer qu'en remise, le capitaine fut essentiellement un poids mort. Annoncé comme un coup de génie, son recrutement restera comme l'un des plus grands fiascos de l'histoire de la Super League. Malgré tout, le FC Sion peut nourrir certains regrets face à des Zurichois qui ont été incapables de tenir le ballon en seconde période. L'histoire n'aurait sans doute pas été la même si la VAR n'avait pas incité l'arbitre à annuler un penalty sifflé pour une main du capitaine Yannick Schmid à la 70e minute. A une autre époque, jamais un arbitre n'aurait osé revenir sur une telle décision à Tourbillon. Mais aujourd'hui, la vénérable enceinte de la capitale valaisanne est le stade d'une équipe qui a concédé samedi une dixième défaite en seize matches de championnat.

Les favoris assurent, Neuchâtel surprend Lors de la rencontre Lions de Gen�ve-Nyon, le Nyonnais Devante Brooks tente de d�border le Genevois Keith Clanton. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La logique de la saison régulière a été respectée à une exception près samedi, à l'occasion du coup d'envoi des play-off de basketball en LNA. Les premières rencontres des quarts de finale au meilleur des cinq matches ont ainsi souri aux formations les mieux classées au terme du tour préliminaire. Seul le Vevey Riviera Basket, avec Thabo Sefolosha, s'est incliné sur son parquet, face à Union Neuchâtel 71-75. Cette affiche entre le 4e et le 5e de la phase initiale du championnat promettait du reste d'avance d'être plus incertaine que les trois autres. Le leader Massagno n'a pour sa part eu aucune pitié pour le BC Boncourt (8e). Les Tessinois se sont imposés sur le score sans appel de 111-61. Fribourg Olympic (2e) a également passé une soirée plutôt sereine, disposant de Monthey Chablais (7e) 91-67. Enfin, au Grand-Saconnex, les Lions de Genève (3e) ont dû attendre de passer la mi-match pour parvenir à prendre leurs distances avec Nyon (6e). Ils ont fini par inscrire le premier point de la série avec un succès 83-59.

Manchester City prend ses aises Ilkay Gundogan a manqu� un penalty contre Leeds, mais a tout de m�me r�ussi un doubl�. Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira En disposant de Leeds (2-1), avec un doublé et un penalty raté d'Ilkay Gündogan, Manchester City a pris ses distances, dans la course au titre, sur Arsenal qui ne jouera que dimanche en Premier League A trois jours de sa demi-finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid, le champion en titre a fait le minimum syndical face à un Leeds limité. Avec 82 points, City a quatre longueurs d'avance sur les Gunners (2e), alors que les deux équipes ont joué le même nombre de matches. Mais les Londoniens devront impérativement rapporter quelques chose de leur déplacement à Newacastle (3e), et de préférence les trois points, pour continuer à croire en leur chance de sacre. L'arrivée sur le banc de Leeds de l'expert "opération maintien", le très expérimenté Sam Allardyce, n'a pas permis de miracle pour le 17e du classement. Plus que la décision de reléguer sur le banc le gardien titulaire français Illan Meslier pour titulariser Joel Robles, c'est le jeu bien plus prudent déployé par les Peacocks qui explique le semblant de solidité défensive retrouvée. Malgré la grosse rotation effectuée par Pep Guardiola en vue de la C1 - Kevin de Bruyne et Erling Haaland ont tout de même joué 90 minutes - et un but adverse en fin de rencontre, la partie a été à sens unique.

Un cinquième titre en ligne de mire pour Dominic Stricker Dominic Stricker en finale ce dimanche � Prague. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Dominic Stricker (ATP 129) est en passe de signer un retour aux affaires magnifique. Au repos forcé en avril en raison d'une blessure au pied, le Bernois disputera la finale de Challenger de Prague. Il s'est qualifié à la faveur de son succès 7-5 5--7 6-3 devant le Serbe Filip Krajinovic (ATP 79). Il a su digérer la perte du deuxième set due à un 0 sur 10 presque "effrayant" sur les balles de break. En finale ce dimanche, le gaucher sera opposé à l'Autrichien Sebastian Ofner (ATP 130) qu'il rencontrera pour la première fois. En cas de succès, Dominic Stricker cueillera un cinquième titre sur le front des Challengers pour figurer lundi à la 115e place mondiale.

Le Belge Remco Evenepoel premier maillot rose au Giro Remco Evenepoel n'a �pargn� aucun adversaire lors de cette premi�re �tape. Image: KEYSTONE/EPA EFE/QUIQUE GARCIA Remco Evenepoel (Soudal) a revêtu le premier maillot rose du Giro 2023. Le Belge s'est imposé dans le contre-la-montre de 19,6 km entre Fossacesia Marina - Ortona dans les Abruzzes le long de la mer. Le Belge a réussi une nouvelle démonstration comme il l'avait fait lors de Liège - Bastogne - Liège il y a quelques semaines. Il a laissé le champion d'Italie Filippo Ganna à 22'' et le Portugais Joao Almeida à 29''. Le Slovène Primoz Roglic, l'autre favori pour le classement général, termine 6e à 43''. Le Suisse Stefan Küng s'est classé 5e à 43''. Sans doute une grande déception pour le Thurgovien, qui s'était préparé minutieusement pour cette course que ce soit sur le plan du matériel ou de la condition physique. Septième au premier temps intermédiaire, le champion d'Europe avait gagné un rang au deuxième chrono pour finir 5e au final. Il n'a donc pas connu de baisse dans la dernière partie en côte du parcours. La deuxième étape mènera dimanche le peloton de Teramo à San Salvo sur 202 km. Un tracé sans difficulté sans doute réservé aux sprinters.

La Suisse renoue enfin avec le succès Calvin Thuerkauf a inscrit le but d�cisif pour la Suisse. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI A Brno (CZE), la Suisse s’est imposée 2-1 samedi face à la Finlande, championne olympique et du monde en titre. Les buts suisses ont été inscrits par Miranda (5e) et Thürkauf (25e). Après avoir subi la loi de la Suède (3-0) jeudi à Göteborg, la sélection dirigée par Patrick Fischer a relevé la tête à l’occasion de sa deuxième rencontre préparatoire aux Czech Hockey Games, comptant pour l’Euro Hockey Tour. Elle a ainsi mis un terme à une série de sept défaites dans cette compétition continentale. Ce succès tombe à point nommé pour la Suisse, qui peaufine sa mise en place en amont du championnat du monde, qui se déroulera du 12 au 28 mai en Lettonie et en Finlande. Plus incisive et mieux organisée, l'équipe helvétique a été en mesure de tenir en respect son prestigieux adversaire, s'appuyant sur une solide organisation défensive et un Leonardo Genoni serein devant sa cage. Malgré l'égalisation finlandaise tombée juste avant la fin du 1er tiers (18e), après l'ouverture du score par Marco Miranda (5e), la sélection de Fischer a su remettre l'ouvrage sur le métier pour gérer efficacement sa rencontre. Calvin Thürkauf a marqué le but décisif en supériorité numérique à la 25e minute. Dimanche, la Suisse affrontera les Tchèques à 16h, toujours à Brno, en espérant boucler avec un élan positif cet ultime tournoi préparatoire au Mondial.

Cotture: "On veut offrir le titre à Petar" Arnaud Cotture et Fribourg sont en mission à l'heure d'aborder les play-off. "On est en confiance, on a beaucoup de certitudes", lâche l'ailier valaisan d'Olympic, 2e de la phase qualificative, dont l'équipe affronte Monthey-Chablais en quart de finale dès samedi. - Comment jugez-vous votre équipe? "On aborde les play-off avec pas mal de certitudes et l'envie de bien faire. J'ai lu qu'on avait gagné 17 matches consécutifs. On est en confiance, même si on n'a pas toujours été constant au cours de cette série de victoires. Mais on a toujours trouvé le moyen de gagner." - La finale de Coupe de Suisse, remportée début avril face au vainqueur de la phase préliminaire Massagno, a-t-elle constitué un déclic voire un tournant dans la saison? "On le saura en fin de saison. Ce qui est sûr, c'est qu'on a cassé définitivement la mauvaise dynamique du début de saison, marqué par une élimination frustrante en Coupe d'Europe (réd: en phase de poules de l'Europe Cup) et un échec en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Mais on ne peut pas se reposer sur nos lauriers." Se méfier de Lottie - Les observateurs s'attendent à voir Massagno et Fribourg s'affronter en finale. Qu'est-ce qui pourrait nous priver d'un tel choc' "Beaucoup d'équipes peuvent jouer les trouble-fête. A commencer par Monthey-Chablais, qui nous a déjà battus cette saison (réd: lors de la 1re journée, le 1er octobre). Aucune des quatre meilleures équipes n'est à l'abri d'une mauvaise surprise si elle perd un des deux premiers matches à domicile. Boncourt, Nyon et Neuchâtel ont aussi les moyens de gêner respectivement Massagno, les Lions et Vevey Riviera. Ca peut aller très vite si tu ne mènes pas 2-0 après deux matches à la maison." - Quelle sera la clé de la série face à Monthey? "La défense, surtout la nôtre. Leur meneur Jayzec Lottie (21,4 points de moyenne dans la phase préliminaire) est un super joueur. Ils ont des étrangers de qualité, et beaucoup d'options dans le jeu extérieur. A nous de leur compliquer la vie." - Votre coach Petar Aleksic a annoncé son départ pour la fin de la saison. Etes-vous vraiment en mission pour lui? "Vraiment, oui! On veut offrir le titre à Petar. On est avec lui. Il a apporté tellement à tant de joueurs ici. On veut lui offrir un départ à la hauteur de ses mérites. Il fut pour moi un vrai mentor. Mais il faudra passer à autre chose, c'est valable pour moi, pour le club et même pour le basket suisse." "Frustrant" - Vous êtes également un joueur de 3x3. Les play-off de SBL se termineront après la Coupe du monde de 3x3 prévue du 30 mai au 5 juin, ce qui vous empêchera de briguer une sélection en équipe de Suisse de 3x3... "C'est un peu frustrant, car j'avais la volonté de représenter la Suisse (réd: il a en revanche renoncé à toute sélection à cinq). On a les moyens de faire quelque chose de bien en 3x3, je suis donc déçu. Je dois bien sûr l'accepter car je suis avant tout un joueur de cinq contre cinq. Je ne sais pas si le cinq et le 3x3 sont compatibles. Mais Swiss Basketball s'est peut-être trompé de combat. A cinq, c'est quand même devenu frustrant d'enchaîner les pré-qualifications. On est un peu juste pour espérer se qualifier pour l'Euro 2025. On aurait pu mettre en place un nouveau projet sur le long terme à cinq en visant l'Euro 2029. Or, ma génération (réd: Cotture a 27 ans) ne jouera plus en 2029, alors que c'est maintenant que la fenêtre est ouverte en 3x3 avec la perspective de se qualifier pour les JO 2024."

47 points pour Devin Booker Devin Booker regarde son tir � 3 points percer le filet pour une performance XXL. Image: KEYSTONE/AP/Matt York Phoenix reste en vie. Battus à deux reprises à Denver, les Suns ont remporté 121-144 l'acte III de cette demi-finale de la Conférence Ouest. Pourtant privé de Chris Paul touché à l'aine, Phoenix doit son succès à un partiel de 9-0 à l'entame du dernier quarter mais aussi à la production offensive de Devin Booker et de Kevin Durant, auteurs respectivement de 47 et 39 points. Dans le camp adverse, Nikola Jokic a, lui aussi, livré la marchandise avec un triple double (30 points/17 rebonds/17 assists) qui traduit bien son état de forme étincelant dans ces play-off. A l'Est, Boston a pris la main dans sa demi-finale contre Philadelphia. Les Celtics se sont imposés 114-102 sur le parquet des 76ers pour mener désormais 2-1 dans la série. La nouvelle contre-performance de James Harden, crédité d'un 3 sur 14 au tir après son 2 sur 14 lors de l'acte II, a précipité l'échec des 76ers.

Akira Schmid et les Devils dépassés Akira Schmid inqui�t� par Jesperi Kotkaniemi qui a sign� un doubl�: une soir�e � oublier pour le portier bernois. Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker La marche est apparemment trop haute pour Akira Schmid et New Jersey. Comme deux jours plus tôt, le gardien et les Devils n'ont pas vraiment existé à Raleigh face à Carolina. Battu 5-1 lors de l'acte I, New Jersey s'est incliné 6-1 pour être désormais mené 2-0 dans cette demi-finale de la Conférence Est. On rappellera que les Devils avaient également perdu les deux premiers matches de leur série contre les Rangers au tour précédent... "Chassé" au début du deuxième tiers mercredi, Akira Schmid a cette fois tenu 40 minutes avant d'être remplacé par Vitel Vanecek. Le portier bernois s'est incliné à quatre reprises sur les 25 tirs qui lui ont été adressés. Après un premier tiers sans but, les Devils ont été dépassés au second tiers avec un doublé de Jeseri Kotkaniemi (22e et 24e), et sur des réussites de Jordan Staal (38e) et de Martin Necas (40e). "Ils nous ont encore marché dessus ce soir", rage le capitaine Nico Hischier. Le Valaisan a accusé un bilan de -2. De retour au jeu après avoir fait l'impasse sur l'acte I en raison de la charge dont il avait été victime lors de la dernière rencontre face à New York, Timo Meier a, pour sa part, été crédité d'un bilan de -1, comme Jonas Siengenthaler. L'Appenzellois traverse des séries finales bien laborieuses dans la mesure où il n'a encore comptabilisé aucun point en huit matches. Timo Meier et les Devils se doivent de rebondir dimanche sur leur glace de Newark dans un acte III où la défaite leur sera interdite.

Alcaraz s'offre une nouvelle finale pour ses vingt ans Carlos Alcaraz n'a pas laiss� passer sa chance d'aller en finale � Madrid le jour de ses 20 ans. Image: KEYSTONE/EPA/Chema Moya L'Espagnol Carlos Alcaraz, no 2 mondial et tenant du trophée, s'est offert une nouvelle finale au Masters 1000 de Madrid en dominant le Croate Borna Coric (20e) 6-4 6-3 le jour de ses 20 ans vendredi. En finale dimanche, Alcaraz affrontera dans tous les cas un invité surprise: soit l'Allemand Jan-Lennard Struff (65e), soit le Russe Aslan Karatsev (121e). Tous deux vont jouer l'un contre l'autre pour la deuxième fois du tournoi madrilène, puisque le second avait battu au dernier tour des qualifications le premier, finalement repêché après un forfait de dernière minute. Le protégé de Juan Carlos Ferrero, blessé pour l'Open d'Australie et qui n'a lancé sa saison qu'en février, visera déjà son quatrième titre en 2023, après Buenos Aires, Indian Wells et Barcelone. Sur terre battue, il vient d'obtenir sa 18e victoire de l'année en 19 matches joués. Prometteur à trois semaines de Roland-Garros (28 mai-11 juin). S'il conserve le titre à Madrid, Alcaraz n'aura qu'à jouer un match à Rome la semaine suivante pour se réinstaller ensuite sur le trône de no 1 mondial aux dépens de Novak Djokovic. En septembre dernier, "Carlitos" était devenu le plus jeune no 1 mondial de l'histoire dans la foulée de son premier sacre en Grand Chelem à l'US Open.

Messi s'"excuse" après son voyage en Arabie saoudite Lionel Messi semble aller vers l'apaisement apr�s son voyage controvers�. Image: KEYSTONE/EPA/Mohammed Badra Lionel Messi s'est excusé vendredi "auprès du club" et de ses "coéquipiers" du PSG après son voyage en Arabie saoudite en début de semaine décidé sans l'accord du club. Il s'est exprimé dans une vidéo publiée vendredi sur Instagram. "Je pensais sincèrement que nous allions avoir un jour de libre après le match, comme c'était le cas dans les semaines précédentes", a expliqué en espagnol le joueur dans une courte vidéo diffusée vendredi sur Instagram. "J'avais organisé ce voyage et je n'ai pas pu l'annuler, je l'avais déjà annulé auparavant. Je m'excuse auprès de mes coéquipiers et j'attends ce que le club décidera. Je demande pardon à mes partenaires et au club", a-il ajouté.

Nadal renonce aussi à Rome Rafael Nadal inqui�te � trois semaines de Roland-Garrros. Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Rafael Nadal, blessé à une hanche depuis l'Open d'Australie en janvier, ne participera pas non plus au tournoi de Rome la semaine prochaine, a-t-il annoncé vendredi sur les réseaux sociaux. Il s'agit pourtant du dernier des trois Masters 1000 sur terre battue avant Roland-Garros (28 mai-11 juin), "Je suis désolé d'annoncer que je ne vais pas pouvoir être à Rome", écrit Nadal, déjà forfait à Monte-Carlo, Barcelone et Madrid depuis le début de la saison sur ocre. "Malgré une amélioration constatée ces derniers jours, je n'ai pas pu m'entraîner à haut niveau pendant de longs mois, le processus de récupération demande du temps et je n'ai pas d'autre choix que de l'accepter et de continuer à travailler", poursuit l'Espagnol aux quatorze trophées à Roland-Garros.