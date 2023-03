Sion en prend 4 ++ Belle perf' du BBC Nyon

City maintient la pression sur Arsenal Manuel Akanji s'interpose devant Jordan Ayew. Image: KEYSTONE/AP/David Cliff Manchester City maintient la pression sur Arsenal. Victorieux 1-0 de Crystal Palace à Londres, les Mancuniens sont revenus à deux points d'Arsenal. A Selhurst Park, City a forcé la décision à la 78e minute sur un penalty d'Erling Haaland qui avait été provoqué par Ilkay Gundogan. Transparent jusqu'ici, le Norvégien n'a pas tremblé pour marquer son 28e but de la saison en Premier League. Face à une équipe qui reste désormais sur dix matches sans victoire, Manuel Akanji a parfaitement livré la marchandise. Le Zurichois a commandé une défense qui n'a pas concédé une véritable occasion à l'adversaire. Ce dimanche, Granit Xhaka et Arsenal peuvent reprendre leurs cinq points d'avance s'ils s'imposent sur la pelouse de Fulham dans un derby qui promet.

Le Bayern seul en tête Une belle semaine pour Yann Sommer et le Bayern Munich. Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Belle semaine pour Yann Sommer et le Bayern Munich ! Trois jours après leur succès sur le PSG en Ligue des Champions, les Bavarois ont pris seuls la tête du classement de la Bundesliga. Sur sa pelouse, le Bayern a battu Augsbourg 5-3 grâce notamment à un doublé de Benjamin Pavard. Plus tard dans la journée, le Borussia Dortmund a lâché ses deux premiers points de l'année. Sans Gregor Kobel toujours blessé, le BvB a été tenu en échec 2-2 à Gelsenkirchen par Schalke 04 dans le "Revierderby" pour perdre le contact avec le Bayern. Dortmund a pourtant mené à deux reprises au score face à une équipe qui avait titularisé deux joueurs suisses, Cédric Brunner et Michael Frey.

Une première qui a tourné au fiasco David Bettoni: il gardera un souvenir amer de son premier match � la t�te du FC Sion. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La première de David Bettoni à la tête du FC Sion a tourné au fiasco. Au Wankdorf, les Sédunois se sont inclinés 4-0 devant les Young Boys. Face à un leader qui restait sur trois nuls, le FC Sion n'a pas eu vraiment le temps de croire en son étoile. L'ouverture du score est, en effet, tombée à la 65e... seconde par Meschak Elia. A la 26e minute, les Sédunois se retrouvaient en infériorité numérique après l'expulsion de Giovanni Sio. L'attaquant ivoirien a et des mots déplacés après une altercation avec Cédric Zeziger. A dix contre onze et avec un score déficitaire, David Bettoni et ses joueurs se retrouvaient devant une mission impossible. Elia doublait la mise à la 38e minute. Le 3-0 tombait à la 65e, avec une déviation magnifique de Jean-Pierre Nsame pour Fabian Rieder. Ce même Fabian Rieder scellait le score à la 86e sur une frappe du gauche qui a régalé les 28'052 spectateurs présents. David Bettoni peut plaider les circonstances atténuantes en raison du scénario particulier de cette rencontre. Mais ce 39e match sans victoire en championnat à Berne a souligné toutes les limites du FC Sion. Samedi prochain lors de la venue des Grasshoppers, cette équipe qui n'a pas gagné un seul de ses treize derniers matches en Super League abattra une carte décisive. Absent à Berne en raison de son état grippal, Mario Balotelli sera peut-être, si toutefois sa présence est jugée souhaitable par son entraîneur et ses dirigeants, l'homme qui redonnera vie au FC Sion...

Nyon surprend les Lions de Genève Unebelle victoire pour J�r�my Jaunin et Nyon. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Avant-dernier du classement, le BBC Nyon est venu, au mental, ravir un succès sur le parquet de Genève. Boncourt a tutoyé l'exploit face au leader La 23e journée de Swiss Basketball League a donné lieu à une petite surprise. Le BBC Nyon s'est, en effet, imposé 76-70 sur le parquet des Lions de Genève (70-76). Antépénultièmes du classement, les Nyonnais ont pu compter sur ses très efficaces Américains Colin Dougherty (26 pts) et Devante Brooks (19) pour faire la course en tête durant l'essentiel de la partie. Ils ont ainsi pris leur revanche après avoir été dominés à domicile par le même adversaire (72-90), voici un mois. Dans leur salle du Pommier, les Lions de Genève n'ont jamais vraiment trouvé le rythme. Les hommes d'Alain Attallah se sont maintenus à portée de leurs adversaires jusqu'au milieu du deuxième quart (30-30), avant de laisser Nyon prendre jusqu'à 16 longueurs d'avance. Les Vaudois ont présenté une fiche 41 rebonds, dont 31 défensifs, contre 24 aux Lions. Un sursaut dans la seconde moitié l'ultime période, lorsque les Genevois ont même réussi à reprendre la tête (69-66) aurait pu sonner le glas des joueurs de Stefan Ivanovic, mais ces derniers ont à nouveau réussi à renverser la rencontre avant son terme. Dans les autres parties du jour, le leader Spinelli Massagno a tremblé jusqu'au bout avant de se défaire du BC Boncourt sur la plus petite marge (60-70), Vevey Riviera Basket a aisément disposé de la lanterne rouge, Swiss Central Basketball (93-66), le BBC Monthey-Chablais est revenu sur les Lugano Tigers au classement en les battant au terme d'un match serré (78-73), alors que Fribourg Olympic s'est très largement adjugé le choc face à Union Neuchâtel Basket (101-59).

La passe de trois pour Primoz Roglic Primoz Roglic intouchable dans Tirreno - Adriatico. Image: KEYSTONE/AP Primoz Roglic a remporté samedi sa troisième étape consécutive sur Tirreno-Adriatico. Le Slovène s'est virtuellement assuré la victoire finale, à la veille de l'arrivée Roglic a conforté son maillot bleu de leader en réglant au sprint un petit groupe d'hommes forts, dans les ruelles pavées sur les hauteurs du village d'Osimo. Le Britannique Tao Geoghegan Hart a pris la deuxième place, devant le Portugais Joao Almeida. Le Suisse le mieux classé de l'étape a été Sébastien Reichenbach (22e à 39''). Il faut reculer bien plus loin au classement pour retrouver ses autres compatriotes, avec Yannis Voisard (47e), Roland Thalmann (58e), Michael Schär (59e) Fabian Lienhard (107e), Jan Stöckli (114e), Tom Bohli (132e) et enfin Simon Pellaud (152e sur 153 classés). Cette sixième étape, aux faux airs de classique ardennaise, proposait au peloton 193 km hachés par plusieurs "murs" pas très longs, mais aux pourcentages supérieurs à 10%, voire 15% par endroits. Jumbo-Visma, l'équipe de Roglic, visait visiblement la victoire d'étape: les maillots jaunes ont longtemps travaillé pour ne pas laisser filer une échappée de 11 coureurs partie très tôt. Une fois les fuyards repris, à 40 km du but, Wout Van Aert a travaillé pour son leader Roglic, avant de lâcher prise dans la dernière difficulté. Mais le Slovène a ensuite personnellement contrôlé tous ses rivaux pour s'adjuger la victoire. Sauf accident, la "course des deux mers" est gagnée pour lui. L'ultime étape dimanche, une boucle de 154 km autour de San Benedetto del Tronto, propose un profil plat et devrait être dévolue aux sprinteurs.

Une deuxième étape pour Tadej Pogacar Une victoire de plus pour Tadej Pogacar en ce d�but de saison. Image: KEYSTONE/EPA Tadej Pogacar a souffert, mais a pu consolider son avance au général, samedi lors de la 7e étape de Paris - Nice. Gino Mäder (6e) s'est maintenu au contact. Le Slovène a enlevé l'étape au sommet du redoutable col de la Couillole, devant le Français David Gaudu et le Danois Jonas Vingegaard lors d'un formidable match entre les trois premiers du général. Gino Mäder a pour sa part terminé 6e de l’étape, à 28 secondes de Pogacar. En s'adjugeant l'étape reine de cette 81e édition, le coureur d'UAE possède désormais, par le jeu des bonifications, douze secondes d'avance sur Gaudu (Groupama-FDJ) et 58 sur Vingegaard (Jumbo-Visma), avant la dernière étape et l'arrivée dimanche à Nice. Mäder, meilleur Suisse, occupe quant à lui la 5e place, à 1’59’’. Plus loin, on retrouve Stefan Küng (35e) et Stefan Bissegger (74e) Après une ascension finale de 15,7 km à 7,1% de moyenne, Pogacar a remporté sa deuxième étape sur ce Paris - Nice grâce à un sprint en côte final, devançant le Français de deux secondes et son grand rival danois de six secondes. "Ça a été ma première journée vraiment difficile de la saison. A l'approche de la dernière montée, tout le monde était à bloc", a commenté le Slovène, à bout de souffle en coupant la ligne et qui est apparu moins souverain que lors de sa prise de pouvoir mercredi à la Loge des Gardes. Derrière lui, David Gaudu, qui l'a attaqué à plusieurs reprises, a une nouvelle fois fait très forte impression, lâchant à plusieurs reprises Vingegaard, le dernier vainqueur du Tour de France, réduit à faire l'élastique. Le grimpeur breton, quatrième du dernier Tour, est idéalement placé pour devenir le premier Français à monter sur le podium final à Nice depuis la troisième place d'Arthur Vichot en 2014. Il aura une dernière chance pour tenter de déloger Pogacar dimanche dans l'arrière-pays niçois sur un parcours très accidenté. Mais le Slovène a déjà prévenu que les montées plus explosives qui attendent les coureurs dimanche lui "conviennent mieux".

Shiffrin s'offre un 87e succès, Holdener 2e Mikaela Shiffrin a d�pass� Ingemar Stenmark samedi Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Mikaela Shiffrin a remporté samedi le slalom d'Are pour s'offrir un 87e succès en Coupe du monde, 24 heures après avoir égalé le record d'Ingemar Stenmark en s'adjugeant le géant disputé en Suède. L'Américaine a devancé de 0''92 sa dauphine, la Schwytzoise Wendy Holdener. Mélanie Meillard a également brillé en se classant 7e. Déjà largement en tête après la première manche (0''64 d'avance sur Anna Swenn Larsson, 0''94 sur Wendy Holdener), Mikaela Shiffrin a maîtrisé son sujet sur le second tracé (5e chrono) pour décrocher sa 13e victoire de l'hiver. Elle a ainsi dépassé les 2000 points au classement général (2028). Les Suissesses ont quant à elles relevé la tête au lendemain de leur débâcle enregistrée dans un géant où seules Wendy Holdener (12e) et Michelle Gisin (22e) ont marqué des points à la suite de l'élimination de Lara Gut-Behrami. Les six représentantes de Swiss-Ski étaient ainsi présentes en deuxième manche. Wendy Holdener a fait honneur à son statut de no 2 de la discipline. La double médaillée d'argent des Mondiaux de Courchevel/Méribel a signé le 4e temps de la deuxième manche pour s'offrir son 48e podium en Coupe du monde, le cinquième de la saison. Sa 2e place au classement de la spécialité est d'ailleurs quasiment assurée. La remontada de Meillard La perf' du jour côté suisse est cependant à mettre à l'actif de Mélanie Meillard. La skieuse d'Hérémence, 15e sur le premier tracé malgré un numéro de dossard élevé (le 33), s'est montrée encore plus solide sur le second parcours. Elle a grimpé à la 7e place pour signer son premier top 10 de la saison. Nicole Good (12) et Elena Stoffel (15e) ont également réussi une superbe remontée en deuxième manche, progressant de respectivement 11 et 8 places dans la hiérarchie. Cela s'est en revanche moins bien passé pour Michelle Gisin (18e) et pour Camille Rast (24e), qui ont tous de même assuré leur ticket pour le slalom des finales de Soldeu.

Odermatt valide son 2e gros Globe et s'offre un 21e succès Odermatt a valid� samedi son 2e sacre au classement g�n�ral de la CdM Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT Marco Odermatt a saisi sa première occasion de valider son deuxième sacre consécutif au général de la Coupe du monde. Le Nidwaldien a remporté samedi le premier des deux géants programmés à Kranjska Gora. Sa marge sur Aleksander Aamodt Kilde est de 486 unités, alors que le Norvégien n'est pas en mesure d'en inscrire plus de 400. En tête avec plus d'une demi-seconde d'avance sur ses rivaux à l'issue du premier tracé, Marco Odermatt n'a pas failli en deuxième manche sur une neige qui s'est très vite ramollie. Il s'est imposé avec une marge de 0''23 sur son dauphin Alexis Pinturault, Henrik Kristoffersen terminant 3e à 0''37. Cette victoire est la 10e de la saison pour le prodige d'Hergiswil. C'est aussi la 21e depuis ses débuts sur le Cirque en blanc: il égale ainsi le total de Didier Cuche, quatrième Suisse comptant le plus de victoires chez les hommes. Michael von Grünigen (23 succès) et Peter Müller (24) ne sont déjà plus très loin... Une option en géant Battu par Marco Schwarz lors du dernier géant à Palisades Tahoe, Marco Odermatt a pourtant souffert sur le second parcours. Devancé de 0''02 par Alexis Pinturault au dernier pointage intermédiaire, il a parfaitement négocié les dernières courbes pour cueillir son 17e podium d'affilée en géant, sacres olympique et mondial inclus. Le Nidwaldien a par ailleurs pris une sérieuse option sur le Globe de la spécialité. Il possède désormais 140 points d'avance sur son dernier adversaire, Henrik Kristoffersen, à deux courses de la fin. Alors qu'il avait renoncé au géant de Schladming après sa cabriole de Kitzbühel. Meillard 7e Dans l'ombre de leur leader, deux autres Helvètes ont pris place dans le top 10 samedi. Le vice-champion du monde de la discipline Loïc Meillard s'est classé 7e et pointe désormais au 4e rang du classement de la spécialité. Le skieur d'Hérémence a été devancé de 0''37 par le Grison Gino Caviezel (6e). Semyel Bissig (22e) et Justin Murisier (27e) ont terminé plus loin.

Slalom: Holdener 3e de la 1re manche, Shiffrin loin devant Mikaela Shiffrin a sign� le meilleur temps de la 1re manche du slalom d'Are Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Wendy Holdener a signé le 3e temps de la première manche du slalom d'Are samedi matin. Mais la Schwytzoise accuse 0''94 de retard sur la leader incontestée, l'Américaine Mikaela Shiffrin. En quête d'un historique 87e succès en Coupe du monde qui serait le 53e en slalom, Mikaela Shiffrin a survolé les débats sur ce premier tracé. La gagnante du géant de vendredi a devancé de 0''69 sa plus proche poursuivante, la Suédoise Anna Swenn Larsson. Wendy Holdener, qui vise un 48e podium à ce niveau, possède une marge de 0''28 sur Hanna Aronsson Elfman (4e) et de 0''33 sur Paula Moltzan (5e). La double médaillée d'argent des Mondiaux de Courchevel/Méribel espère défendre sa 2e place au classement de la discipline. Deuxième meilleure Suissesse, Mélanie Meillard a signé une performance de choix avec son dossard 33. La skieuse d'Hérémence a réussi le 15e temps, à 2''31 de Mikaela Shiffrin. Michelle Gisin (17e), Camille Rast (19e) et Elena Stoffel (22e) devraient également être de la partie en deuxième manche (dès 13h).

Deschamps: "Benzema n'aurait pas été prêt" pour la suite du Mondial Deschamps s'est exprim� sur le d�part pr�cipit� de Karim Benzema de l'�quipe de France avant le Mondial Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Didier Deschamps s'est pour la première fois exprimé sur le départ précipité de Karim Benzema de l'équipe de France avant le Mondial 2022. Dans un entretien au Parisien, le sélectionneur des Bleus explique que l'attaquant lui "avait dit qu'il n'aurait pas été prêt" pour la suite, version contestée avec ironie par le joueur. Touché à une cuisse, le Ballon d'Or 2022 avait dû renoncer à la Coupe du monde au Qatar à trois jours de l'entrée en lice de la France contre l'Australie, et avait quitté précipitamment l'hôtel de la sélection. Il a finalement repris l'entraînement avec son club le 10 décembre, quatre jours avant la demi-finale contre le Maroc. "Karim m'a dit lui-même qu'il n'aurait pas été prêt", a souligné le sélectionneur des vice-champions du monde au quotidien français. "Quand Karim s'est blessé, notre médecin l'a accompagné à la clinique Aspetar pour passer une IRM", a également raconté Didier Deschamps. "C'est mort" "Karim a transmis les résultats à quelqu'un qui le suit à Madrid et qui lui a également donné un avis. Quand il est rentré à l'hôtel, il était déjà plus de minuit. J'ai rejoint Karim dans sa chambre avec notre docteur qui était venu me faire le compte rendu de l'IRM (...) Karim est meurtri car cette Coupe du monde représentait beaucoup pour lui. Il me dit: +C'est mort.+", a souligné "DD". "On est restés ensemble une vingtaine de minutes, a ajouté le patron des Bleus. En le quittant je lui dis: +Karim, il n'y a pas d'urgence. Tu organises ton retour avec le team manager.+ En me réveillant, j'apprends qu'il est parti. C'est sa décision, il ne vous dira pas le contraire, je la comprends et la respecte." Relation tortueuse Ces déclarations de Didier Deschamps ont été accueillies avec ironie par Karim Benzema (35 ans, 97 sélections, 37 buts), qui a depuis annoncé sa retraite internationale. Sur Instagram, Il a publié une capture d'écran où figurent des propos issus de l'interview en y accolant la phrase "Mais quelle audace", agrémentée d'un émoticône de clown. L'attaquant du Real Madrid a aussi partagé la vidéo d'un snapchatteur français, Ritchie, qui répète le mot "menteur, toi t'es un menteur". Au-dessus de cet extrait, le buteur a inscrit: "Sacré Didier... Bonne nuit." Cette passe d'armes entre Deschamps et Benzema n'est qu'un épisode de plus dans la relation tortueuse entre les deux hommes et celle qu'a entretenue le joueur avec l'équipe de France. Benzema avait été banni des Bleus entre 2015 et 2021 en raison de son implication dans l'affaire du chantage à la sextape exercé sur son équipier en sélection Mathieu Valbuena. Cela lui avait valu une condamnation à un an de prison avec sursis et 75'000 euros d'amende. "Sous la pression" Non-sélectionné pour l'Euro 2016, Karim Benzema avait répliqué dans les colonnes du quotidien sportif espagnol Marca en affirmant: "Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France." Après son départ du Qatar, il avait également alterné les messages d'encouragement à destination des Français et d'autres plus énigmatiques comme celui posté sur Instagram juste avant la finale Argentine-France où il avait écrit: "Ça ne m'intéresse pas." Il avait ensuite annoncé la fin de sa carrière internationale le 19 décembre 2022, le lendemain de la finale de la Coupe du monde.

Géant: Odermatt en tête après la 1re manche Marco Odermatt a domin� la 1re manche du premier g�ant de Kranjska Gora Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Marco Odermatt est idéalement placé pour cueillir son 10e succès de la saison en Coupe du monde. L'Obwaldien a signé le meilleur temps de la première manche du premier géant de Kranjska Gora. Le champion olympique et champion du monde en titre de la discipline a mis plus d'une demi-seconde dans la vue à ses rivaux, en faisant la différence sur la deuxième moitié du parcours. Il devance de 0''53 son dauphin Zan Kranjec et de 0''54 son seul rival dans la lutte pour le Globe de la spécialité, Henrik Kristoffersen. Quatrième, Stefan Brennsteiner pointe à 0''65 de Marco Odermatt, alors que le 5e Alexis Pinturault accuse déjà à 0''80 de retard. Parti avec un dossard 1 pourtant supposé l'avantager sur un revêtement qui a rapidement marqué, le vice-champion du monde de géant Loïc Meillard est pour sa part 7e à 1''14. Troisième Suisse présent dans le top 15 de la liste de départ, Gino Caviezel a concédé 1''19 pour se retrouver 9e. Porteur du dossard 19, Justin Murisier a logiquement souffert et figure au 17e rang à 2''52. Stefan Brennsteiner est d'ailleurs le seul coureur classé parmi les dix premiers à s'être élancé au-delà du dossard 10.

Teichmann-Peterson au 3e tour à Indian Wells Rebecca Peterson est la prochaine adversaire de Jil Teichmann � Indian Wells Image: KEYSTONE/EPA/Lorenzo Hernandez Jil Teichmann (WTA 39) aura un joli coup à jouer dimanche au 3e tour du tournoi WTA 1000 d'Indian Wells. La Seelandaise affrontera Rebecca Peterson (WTA 103) pour une place en 8e de finale. Issue des qualifications - au cours desquelles elle a battu au 1er tour la Grisonne Simona Waltert (WTA 120), Rebecca Peterson a bénéficié de l'abandon après trois jeux de la Chinoise Zhang Shuai (WTA 27) au 2e tour. La Suédoise n'a encore jamais affronté Jil Teichmann, qui a pour sa part sorti Belinda Bencic (WTA 9) vendredi. Cette accession aux 16es de finale permettra à Jil Teichmann de gagner une demi-douzaine de places dans le classement WTA. La gauchère retrouvera le top 30 si elle atteint les 8es de finale. Elle se méfiera toutefois de Rebecca Peterson, finaliste du WTA 250 de Merida à la fin février.

Stefanos Tsitsipas à la trappe Tsitsipas a pris la porte d�s son entr�e en lice � Indian Wells Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Première surprise dans le tableau masculin à Indian Wells: Stefanos Tsitsipas (ATP 3), manifestement diminué par une épaule douloureuse, a pris la porte dès son entrée en lice, vendredi au 2e tour. Le Grec s'est battu, mais il a été défait 7-6 (7/0) 4-6 7-6 (7/5) par Jordan Thompson (ATP 87) au bout de 2h36 d'un match très serré, sans parvenir à élever son niveau dans les moments-clés. Hormis au deuxième set, c'est l'Australien qui a fait la différence dans le "money time". Très facilement dans le premier tie-break, offert sur un plateau par son adversaire, auteur de nombreuses fautes directes. De façon plus accrochée dans le troisième, au cours duquel le natif de Sydney s'est encore montré le plus solide, tout en profitant d'une ultime erreur adverse pour conclure sur sa première opportunité d'en finir. "Je suis soulagé que la dernière balle soit sortie, je pensais qu'elle était dedans", a soufflé Jordan Thompson, tout heureux de sa deuxième victoire contre un joueur du top 10. La première, face à Andy Murray au Queen's, remontait à 2017. La contre-performance de Tsitsipas, qui n'a jamais passé le stade des quarts dans le désert californien, peut trouver son explication dans cette épaule droite douloureuse qui l'a contraint à déclarer forfait la semaine passée à Acapulco. Le Grec a désormais deux semaines pour pleinement se rétablir en vue du Masters 1000 de Miami.

Atlanta bat à nouveau Washington Capela et les Hawks ont battu Washington pour la 2e fois en 3 jours Image: KEYSTONE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Atlanta a profité d'un deuxième duel avec Washington en l'espace de trois jours pour repasser au-dessus des 50% de victoires en NBA. Les Hawks ont dominé les Wizards 114-107 vendredi, deux jours après s'être imposés 122-120 dans la capitale fédérale. Ces deux succès permettent à l'équipe de Clint Capela (8 points et 10 rebonds vendredi) de conforter sa 8e place dans la Conférence Est avec 34 victoires pour 33 défaites. Les Hawks prennent en outre un léger ascendant sur les Wizards (10es à l'Est), qu'ils pourraient retrouver lors des barrages qualificatifs pour les play-off. Atlanta a dominé les débats, grâce notamment à l'adresse de ses "snipers": les Hawks ont ainsi rentré 15 de leurs 31 tirs à 3 points, alors que Washington affiche un faible 7/27 dans cet exercice. Mais la franchise géorgienne a tremblé jusqu'au bout, les Wizards ayant recollé à deux points à 1'26'' de la fin (106-104). Les Hawks, qui avaient pris 13 longueurs d'avance au début du quatrième quart, ont pu compter sur Trae Young pour assurer leur succès. L'arrière a réussi un panier primé crucial à 1'17'' du "buzzer" pour permettre à son équipe de reprendre cinq points d'avance (109-104).