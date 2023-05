Sion perd contre YB ++ Nouvelle victoire des Panthers en NHL

"Les gars ont fait un travail formidable, je me devais de me donner à fond jusqu'à la ligne pour essayer de le garder. Je vais passer la journée avec, c'est super", a déclaré le coureur de Groupama-FDJ.

C'est déjà la huitième fois qu'une échappée arrive au bout dans ce Giro en seulement quinze étapes, dont deux contre-la-montre. Un ratio très inhabituel sur un grand Tour où les arrivées au sprint et les explications entre favoris condamnent régulièrement les tentatives d'isolement les plus hardies.

Dans le groupe A à Tampere, l'Allemagne a également fait un pas vers les quarts de finale. L'équipe dirigée par Harold Kreis, champion avec les Zurich Lions et Lugano, avait connu un programme totalement opposé à la Suisse avec les trois adversaires les plus forts en début de tournoi. Battus à trois reprises, les Allemands se sont repris contre les nations moins bien classées. Après le succès dimanche 7-2 contre la Hongrie, ils se retrouvent quatrièmes avec un point d'avance sur le Danemark, qui compte toutefois une partie de moins. Mais les Scandinaves doivent encore affronter les poids lourds la Suède et la Finlande.

Le quatrième passage de Paolo Tramezzani sur le banc valaisan a ainsi débuté par une défaite aussi logique qu'attendue. Même si son équipe - affaiblie par de nombreux absents sur blessure - a montré de la volonté et une organisation cohérente, le technicien italien a dû se résoudre à l'évidence: les Bernois étaient plus réalistes et plus précis dans leurs passes.

Tête de série no 2 à l'Est derrière les Boston Bruins - que les Panthers ont sortis en sept matches au 1er tour -, Carolina avait pourtant pris un départ de rêve en ouvrant la marque après 1'43'' de jeu. Les Hurricanes ont concédé l'égalisation à la 28e, avant de craquer à nouveau en prolongation.

Le no 6 de la draft 2016, qui a rejoint Florida en juillet dernier dans le cadre d'un "blockbuster trade" avec Calgary, a signé sa septième réussite de ces play-off après 1'51'' de jeu "seulement" en prolongation. Il a conclu une superbe triangulation en supériorité numérique, sur des passes de Sam Bennett et Sam Reinhart.

Le dernier remonte à 2020, dans la bulle anti-Covid d'Orlando et à l'époque, les Lakers de LeBron James et Anthony Davis étaient sur le chemin d'un 17e titre, record toujours partagé avec Boston. Mais le rapport de force a bel et bien changé en trois ans.

Après 55 ans d'existence et quatre échecs en finale de Conférence, Denver n'a jamais été aussi près du but. Et c'est une douce revanche qui se dessine pour la franchise du Colorado, puisque les trois précédents revers à ce stade furent infligés par les Lakers,

En 4e position se trouve Bryson DeChambeau, à trois unités du leader. L'Américain, qui se trouve être le "meilleur ennemi" de Koepka, a aussi hérité des huées puisqu'il fait également partie des 18 joueurs membres du LIV engagés dans l'épreuve. La mauvaise opération du jour a été faite par le no 2 mondial Scottie Scheffler, co-leader la veille et désormais 5e à quatre coups de Koepka.

Koepka a rendu une carte de 66, la meilleure du jour, grâce à cinq birdies à peine ombragés par un bogey. C'est sur un putt de plus de 13 mètres au no 17 qu'il a pris les commandes, totalisant -6. Le suivent à un coup, deux golfeurs à la recherche de leur premier Majeur: le Norvégien Victor Hovland et le Canadien Corey Conners.

L'Américain de 33 ans, en quête d'un cinquième titre du Grand Chelem et qui a déjà remporté cette épreuve en 2018 et 2019, a transformé ces huées en rugissements, avec de superbes coups au gré du parcours. "J'aime quand les fans sont avec vous, qu'ils vous encouragent ou qu'ils vous donnent du fil à retordre si vous vous trompez. C'est la beauté de la chose. Je veux cette atmosphère", a-t-il dit.

"J'adore New York. C'est toujours amusant ici. Comme je l'ai dit, si vous faites quelque chose de très bien, ils vont vous le faire savoir; et si vous faites quelque chose de très mauvais, ils vont vous le faire savoir aussi", a-t-il commenté après coup sans se risquer à évoquer le conflit entre la PGA et le circuit dissident qui fracture depuis l'an passé le monde feutré du golf.

La Kazakhe avait gagné le premier set 6-4 et menait 1-0 15/0 dans le second quand l'Ukrainienne, surprenante finaliste sur la terre battue romaine après avoir dépensé beaucoup d'énergie lors de matches marathon, s'est assise sur sa chaise et a appelé un médecin.

Les Munichois comptent un point d'avance sur le Borussia Dortmund (68 contre 67), qui se déplace à Augsbourg dimanche en fin d'après-midi (17h30) et qui a une occasion en or de s'installer en tête de la Bundesliga à une journée de la fin de la saison, en cas de succès.

Manchester City est assuré de devenir champion d'Angleterre pour la neuvième fois de son histoire, la troisième d'affilée et la cinquième lors des six dernières saisons.

Bertschy: "Une victoire comme celle-là fait du bien"

La Suisse a su dicter son jeu face au Canada Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Pour son premier vrai test du Championnat du monde, la Suisse a battu le Canada 3-2 à Riga. Mieux, c'est elle qui a dicté son jeu et qui a forcé le Canada à s'adapter.

Battre le Canada en hockey dans une compétition internationale fait toujours son petit effet. Tout le monde se souvient des JO de Turin en 2006 et du doublé de Paul di Pietro face aux stars de NHL. Ce succès a agi comme un déclic puisque les Helvètes ont depuis remporté six matches face à la sélection à la feuille d'érable: Mannheim en 2010, Stockholm en 2013, Paris en 2017, Copenhague en demi-finale en 2018, Helsinki en 2022 et donc Riga en 2023.

Mais ce qui frappe lors des deux dernières victoires, c'est que la Suisse est parvenue à imposer son jeu, à faire ce qu'elle voulait. "C'est le but à chaque match, confie Christoph Bertschy. Mettre la pression sur l'adversaire pour qu'il joue notre jeu. On l'a très bien réussi samedi. Une victoire comme celle-là fait du bien. Cela démontre qu'on se développe bien et qu'on monte en puissance au fil de la compétition."

Excellents en transition

Alors oui, ce Canada version Riga n'est pas une machine de guerre. Mais il serait incorrect de minimiser la performance des joueurs de Patrick Fischer sous prétexte que certains n'ont pas daigné se déplacer en Lettonie.

Si l'on vante volontiers et à raison les mérites d'un Nico Hischier et des "NHLers" de cette équipe de Suisse en général, un Christian Marti ou un Michael Fora ont eux aussi su se mettre à la hauteur de l'événement. "On a beaucoup eu le puck, note Gaëtan Haas. On les a mis sous pression et on a réussi à sortir de la zone assez proprement quand ils ont mis des pucks au fond derrière nos défenseurs."

Force de la sélection de Fischer, le jeu de transition rapide fut une fois encore de bien belle facture, et les Suisses n'ont pas boudé leur plaisir d'aller chatouiller les Canadiens dans les bandes. "On a des gabarits qui n'ont pas peur d'aller dans les coins et qui vont gagner des duels là où ça fait mal", corrobore Christoph Bertschy.

"C'est toujours cool de jouer contre le Canada, ajoute Gaëtan Haas. Depuis tout petit. Depuis un certain temps, les Européens parviennent à battre le Canada, et on essaie de suivre le train de la Finlande et de la Suède."