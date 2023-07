Sjöström bat son record du ++ Renard décisive

Sarah Sjöström bat son record du monde du 50 m libre Sarah Sj�str�m a brill� samedi � Fukuoka Image: KEYSTONE/AP/Eugene Hoshiko Sarah Sjöström a amélioré son propre record du monde du 50 m libre en demi-finales des Mondiaux de Fukuoka. Avec un temps de 23''61, la Suédoise de 29 ans fait six centièmes de mieux que sa précédente marque, alors même qu'elle venait de décrocher une médaille d'or sur 50 m papillon quelques minutes plus tôt. La championne olympique du 100 m papillon à Rio en 2016 n'a pas attendu la finale pour lâcher les chevaux et battre son record du 50 m libre. Sarah Sjöström, également détentrice des records du monde sur 100 m libre, 50 m papillon et 100 m papillon, pose un peu plus son empreinte sur ces Mondiaux. Quelques minutes avant d'améliorer son temps sur 50 m libre, elle s'était emparée de l'or planétaire pour la cinquième fois de sa carrière sur 50 m papillon. La Suédoise tentera d'aller chercher un deuxième sacre mondial sur 50 m libre dimanche.

Le coup de tête décisif de Wendie Renard Wendie Renard congratul�e par ses co�quipi�res apr�s son but. Image: Keystone/EPA/JONO SEARLE La France a réalisé une excellente opération à Brisbane face au Brésil. Décevantes face à la Jamaïque (0-0), les Tricolores ont battu la Seleçao 2-1 dans le match au sommet du groupe F. Dans une rencontre qu'elle a globalement dominée contre un adversaire contre lequel elle n'avait jamais perdu, la France a trouvé une première fois la faille, au terme d'une superbe action collective signée par le trio Karchaoui-Diani-Le Sommer, les deux dernières nommées déviant le ballon de la tête (11e). Les Sud-Américaines ont réagi après la pause trouvant l'ouverture par Debinha (58e). Piquées au vif, les Françaises ont ensuite rapidement repris le commandement du jeu, parvenant à inscrire le but de la victoire à la 83e minute. Oubliée au deuxième poteau, la capitaine emblématique des Bleues Wendie Renard trompait la vigilance de Leticia, la gardienne adverse. Incertaine pour cette rencontre (gène au mollet), la Martiniquaise a signé son 35e but en sélection.

Noè Ponti 7e sur 100 m papillon Ponti a termin� 7e du 100 m pap' � Fukuoka Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti devra encore patienter avant de conquérir une première médaille dans des Mondiaux en grand bassin. Le Tessinois a terminé 7e de la finale du 100 m papillon samedi à Fukuoka. En bronze dans la discipline aux JO 2021 et en argent aux Européens en 2022, Noè Ponti n'est pas parvenu à se surpasser dans cette finale. Le Tessinois de 22 ans, 7e après la première longueur de bassin, n'a pu faire mieux que 51''23. Il s'était montré plus rapide en demies (51''17) et en séries (51''00). Noè Ponti est resté à 49 centièmes de son record de Suisse, établi en finale des JO de Tokyo. Il aurait dû le battre pour se hisser sur le podium à Fukuoka, et même l'exploser: le Français Maxime Grousset a cueilli l'or en 50''14, le Canadien Josh Liendo (50''34) et l'Américain Dare Rose (50''46) s'étant parés d'argent et de bronze. La déception est forcément de mise pour l'ambitieux Noè Ponti, même s'il n'avait pas prononcé le mot médaillé à l'heure d'évoquer ses ambitions. Il avait à cœur d'effacer la désillusion des Mondiaux 2022, où il avait obtenu une prometteuse 4e place sur 200 m avant de manquer de force en finale du 100 m papillon (8e) après avoir contracté le Covid. Mais l'avenir lui appartient.

La Suède domine l'Italie et passe en 8es de finale Amanda Ilestedt a sign� un doubl� face � l'Italie Image: KEYSTONE/AP/John Cowpland La Suède s'est qualifiée en huitièmes de finale du Mondial dès son deuxième match de poule. Les vice-championnes olympiques 2021 ont largement battu l'Italie (5-0) samedi à Wellington, notamment grâce à un doublé de la défenseure Amanda Ilestedt Les Suédoises ont puni les Italiennes en sept minutes en fin de première période: d'abord par une tête d'Amanda Ilestedt sur corner (39e), puis grâce à Fridolina Rolfö (44e) et à Stina Blackstenius (46e). En seconde période, Amanda Ilestedt a de nouveau marqué de la tête à la suite d'un corner (50e). En toute fin de match, l'attaquante Rebecca Blomkvist a terminé le festival (95e) de la Suède, qui est assurée de terminer en tête du groupe G.

La Norvège à nouveau privée d'Hegerberg face aux Philippines Ada Hegerberg ne jouera pas face aux Philippines dimanche Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr La Norvège devra encore se passer de sa star Ada Hegerberg lors de son dernier match du groupe A crucial face aux Philippines dimanche. Touchée à l'aine, la Ballon d'Or 2018 n'est pas remise de la blessure qui l'avait déjà contrainte à renoncer au match contre la Suisse (0-0) mardi. "Elle n'est pas prête pour ce match", a déclaré la sélectionneuse Hege Riise en conférence de presse à la veille de la rencontre contre les Philippines à Auckland. "Le match arrive trop tôt après sa blessure. Elle travaille encore pour être prête pour le prochain match". L'attaquante de l'Olympique lyonnais avait ressenti une douleur à l'aine lors de l'échauffement avant la rencontre contre les Suissesses. Sans elle, les Norvégiennes ont concédé un nul 0-0, après avoir perdu leur match inaugural contre le pays hôte, la Nouvelle-Zélande (1-0). La Norvège, titrée en 1995, est donc l'obligation de battre les Philippines, si possible sur un large score, pour éviter une élimination dès le 1er tour.

Sam Kerr annonce son retour pour Canada-Australie Sam Kerr est apte pour affronter le Canada lundi Image: KEYSTONE/AP/Tertius Pickard La star de l'Australie Sam Kerr, blessée pour les deux premiers matches du Mondial, a annoncé qu'elle serait de nouveau "disponible" pour affronter le Canada lundi (12h00) à Melbourne. Ce choc sera décisif pour le pays hôte: seule une victoire le qualifierait pour les 8es de finale. "Je me sens bien. Le plan a toujours été le même: manquer les deux premiers matches et réévaluer (mon état) après. On en est là. Je peux être sur le terrain. Je serai disponible", a expliqué l'attaquante des "Matildas" samedi en conférence de presse à Brisbane. Touchée à un mollet, Sam Kerr avait manqué le match inaugural contre l'Irlande (victoire 1-0), son forfait étant annoncé quelques minutes avant la rencontre bien qu'elle était blessée depuis la veille. La buteuse de Chelsea avait aussi déclaré forfait pour le deuxième match contre le Nigeria, une défaite 3-2 qui place l'Australie dans une position inconfortable avant le duel contre les Canadiennes. "J'aimerais vous dire (si je vais jouer), mais c'est une information majeure pour les adversaires. La donner, ce serait les aider. Mais je serai là et prête", a détaillé Kerr. "J'ai hâte d'être à après-demain (lundi). "Le plan pour moi est d'être impliquée" dans la rencontre, a conclu la joueuse aux 63 buts en 121 sélections.

Pas de demie pour Mityukov sur 50 m dos Mityukov a logiquement �t� �limin� en s�ries du 50 m dos Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti sera le seul Suisse en lice dans la session de samedi après-midi aux Mondiaux en grand bassin de Fukuoka. Le médaillé de bronze du 200 m dos Roman Mityukov a échoué en séries du 50 m dos, tout comme Lisa Mamié sur 50 m brasse et Nina Kost sur 50 m libre. Roman Mityukov - qui jusqu'à vendredi ignorait être inscrit pour le 50 m dos ! - a pris la 31e place en 25''61, à 0''50 du top 16. Le Genevois (23 ans ce dimanche) affiche justement un record personnel de 25''11 sur cette distance, celle qu'il affectionne le moins. "Je m'attendais à avoir plus de vitesse, mais ce n'est pas grave, ce n'est que du 50 m", a lâché Roman Mityukov, qui n'a dormi que six heures et a dû qui plus est se lever tôt au lendemain de son exploit. "Je réalise gentiment que je suis médaillé aux championnats du monde", a-t-il poursuivi. Lisa Mamié est elle aussi restée à 0''50 de son meilleur chrono sur 50 m brasse. La championne d'Europe du 200 m brasse, 30e des séries en 31''67, aurait dû nager en 30''75 pour passer en demi-finales. Quant à Nina Kost, elle a terminé 39e sur 50 m libre en 25''80, loin de son record de Suisse (25''07) et à 0''95 du top 16. Comme en 2021? Qualifié la veille avec le 8e temps des demi-finales, Noè Ponti sera pour sa part en lice à 13h42 (heure suisse) samedi pour la finale du 100 m papillon. Il devra vraisemblablement battre son record de Suisse (50''74), établi en finale des JO de Tokyo 2021, pour conquérir sa première médaille dans des Mondiaux en grand bassin. A Tokyo, le Tessinois s'était paré de bronze sur 100 pap' au lendemain de la médaille de bronze obtenue par Jérémy Desplanches sur 200 m 4 nages. Permettra-t-il à la natation suisse de réussir à nouveau ce tour de force, 24 heures après l'inattendue médaille de bronze cueillie par Roman Mityukov sur 200 m dos?

Super League: Servette veut confirmer sa bonne forme Trois matches de la 2e journée de Super League sont au programme ce soir. Deux mettront directement aux prises des clubs ayant gagné lors de la 1re journée. A 18h00, Lugano - qui occupe le fauteuil de leader grâce à son succès 3-0 à la Pontaise contre le Stade Lausanne-Ouchy - recevra Saint-Gall dans un duel entre deux équipes qui affichent certaines ambitions. Simultanément, Lausanne-Sport recevra les Grasshoppers pour une rencontre entre deux battus du week-end dernier. Les Vaudois espèrent ouvrir leur compteur contre des Sauterelles en manque de repères. A 20h30, Servette accueillera le FC Zurich pour un autre duel entre clubs à trois points. Après leur succès initial contre GC, les Genevois voudront enchaîner contre l'autre formation des bords de la Limmat.

Mityukov: "Je savais que j'avais un coup à jouer" "C'est incroyable. Quelque part je me venge de mes trois médailles en chocolat", savoure Roman Mityukov. Le Genevois a effacé de superbe manière ses trois frustrantes 4es places obtenues aux Européens 2022 en allant chercher le bronze sur 200 m dos dans les Championnats du monde en grand bassin de Fukuoka. "J'ai rêvé de cela toute la saison. C'était une saison difficile. Surtout mentalement, car je me suis toujours bien senti dans ma nage et sur le plan physique", poursuit-il, joint au téléphone par Keystone-ATS. "Je savais que j'avais un coup à jouer sur 200 m dos si je parvenais à me canaliser. Je l'ai compris très tôt." La traumatisante expérience vécue à Rome lors des Championnats d'Europe 2022 a donc agi comme un déclic. Roman Mityukov n'a pourtant pas voulu recourir à un coach mental. "Je préfère travailler sur moi-même", souligne-t-il. "Mais rien ne serait possible sans un encadrement sain. Le mien est parfait." "Tellement d'émotions" Le médaillé de bronze des Européens 2021 a, aussi, changé de stratégie par rapport aux Championnats d'Europe de 2022. "J'étais alors parti beaucoup trop vite (en finale du 200 m dos). Cette saison, j'ai décidé de partir +léger+ et de produire mon effort sur la deuxième moitié de course", glisse-t-il. "On a travaillé dans cette optique durant toute la saison. Ca a payé", lâche Roman Mityukov, qui pointait seulement au 7e rang après 100 mètres et au 4e après 150 mètres en finale. "Sur le dernier 50 mètres, le dernier de la saison dans un sens, j'ai pensé à tous les efforts et sacrifices que j'ai faits cette saison", précise-t-il. "J'avais la tête pleine. J'ai aussi repensé à tous ces entraînements difficiles, à toutes ces 4e places", explique encore le Genevois, qui s'est arraché pour signer un nouveau record de Suisse (1'55''34) et conquérir le bronze. "Il y avait tellement d'émotions quand j'ai vu le chiffre 3 à côté de mon nom", enchaîne-t-il. "Pas toujours facile" "C'est incroyable de pouvoir monter sur la boîte dans des championnats du monde", savoure-t-il. "Je veux profiter de ce moment. La natation, ça n'est pas toujours facile. Tu prends cher toute la saison, tu es seul quand tu te lèves très tôt pour aller t'entraîner, personne ne le voit", souligne-t-il. "Mais je ne vais pas me plaindre. La natation, c'est ce que j'aime. Et c'est parce que j'aime ça que j'ai pu décrocher cette médaille. C'est pour vivre ces courts instants de bonheur qu'on s'entraîne tout au long de l'année", conclut un Roman Mityukov heureux mais prêt à reprendre le travail dans l'optique de son prochain objectif: les JO 2024, où il sera forcément un candidat au podium.

Stan Wawrinka peut y croire Stan Wawrinka gagnera-t-il � Umag un deuxi�me titre... dix-sept ans apr�s le premier ? Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Pour la deuxième fois de l’année, Stan Wawrinka (ATP 72) a gagné trois matches de suite dans le même tournoi. Cette performance lui offre une demi-finale au tournoi ATP 250 d’Umag. En Croatie, le Vaudois s’est imposé 6-4 7-5 devant l’Espagnol Roberto Carballes Baena (ATP 59) qu’il avait déjà battu la semaine dernière à Gstaad. Titré à Umag en 2006, Stan Wawrinka affrontera ce samedi à 21.00 l’Italien Lorenzo Sonego (ATP 43) qu’il n’a encore jamais rencontré à ce jour. La demi-finale du haut du tableau mettra aux prises l’Italien Matteo Arnaldi (ATP 76) à l’Australien Alexei Popyrin (ATP 90). Face à Carballes Buena, Stan Wawrinka a su parfaitement réagir après une entame délicate. Mené 3-1, il pouvait tout de suite recoller au score pour signer le break décisif du premier set à 5-4 grâce à quatre points à la suite. Dans la seconde manche, il pouvait conclure sur sa première balle de match à 6-5 à la relance sur un superbe revers gagnant. Il lui reste maintenant à terminer le travail pour signer le doublé à Umag après son premier titre il y a... dix-sept ans et pour gagner son premier tournoi depuis plus de six ans. S’il évolue dans le même registre que vendredi soir, il aura toutes ses chances face à Lorenzo Sonego dont l’atout no 1 un coup droit qui peut faire très mal. En mars dernier, Stan Wawrinka avait passé trois tours au Masters 1000 d'Indian Wells avant de s'incliner devant Jannik Sinner.

Xamax égalise à la dernière seconde Le Xamaxien S�bastien Moulin tente de d�border Michel Busset. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Une égalisation au bout du temps additionnel de Jessé Hautier a permis à Neuchâtel Xamax de ne pas perdre le premier derby romand de la saison de Challenge League. Mais le coup est passé bien près... Après avoir pratiquement connu la même infortune une semaine plus tôt à Thoune dans une rencontre qui s'est également terminée sur le score de 1-1, le Stade Nyonnais croyait cette fois tenir son os. Le néo-promu avait, ainsi, ouvert le score presque logiquement par Dylan Dugourd à la 51e, à la conclusion d’une percée qui avait traversé une défense bien friable. Mais sur l’ultime action du match, Jessé Hautier, prêté par Yverdon, a eu le sang-froid nécessaire pour battre l’excellent Edin Omeragic. Suivi par 950 spectateurs, ce derby a livré deux enseignements. Cancre du championnat la saison dernière, Neuchâtel Xamax a encore bien du chemin à parcourir pour tenir les premiers rôles à nouveau. Quant au Stade Nyonnais, ce deuxième point obtenu en deux matches est source d’espoir. Les Vaudois ont le coffre pour assurer le maintien.

La Juve exclue de la Conference League La Juventus ne pourra pas participer � la Conference League la saison � venir Image: KEYSTONE/EPA/ALLISON DINNER La Juventus a été exclue de la saison 2023/24 de la Conference League. Ceci pour ne pas avoir respecté les règles du fair-play financier, a annoncé l'UEFA. Outre l'interdiction d'évoluer en C4 la saison prochaine, le club turinois écope également d'une amende de 20 millions d'euros, dont 10 millions avec sursis. L'UEFA précise que ces 10 millions d'amende supplémentaires ne seront appliqués que si les exercices financiers des années 2023, 2024 et 2025 ne respectent pas les exigences comptables établies par l'institution. La Juventus a dit "accepter cette décision en renonçant à faire appel, tout en excluant expressément, avec la reconnaissance de l'UEFA, que cela puisse constituer une admission d'une quelconque responsabilité contre elle-même" dans un communiqué publié sur le site du club. "Nous regrettons la décision de l'instance de contrôle financier des clubs de l'UEFA", a réagi dans le même communiqué Gianluco Ferrero, le président de la Juve. Expliquant "ne pas partager l'interprétation" de l'UEFA sur une violation des règles du fair-play financier, Ferrero explique "préférer mettre fin à une période d'incertitude". Le président du club italien évoque notamment "l'incertitude sur une éventuelle participation à la saison 2024/2025 de la Ligue des champions" que pourrait faire peser une procédure d'appel.

Une Française en finale Diane Parry: dix jeux d'affil�e gagn�s contre Aliz� Cornet. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD A défaut d’être celui des Suissesses, le Ladies Open de Lausanne est bien le tournoi des Françaises. L’une d’entre elles disputera à nouveau la finale. Finaliste malheureuse en 2021 face à la Slovène Tamara Zidansek, la Parisienne Clara Burel (WTA 84) défiera la Niçoise Diane Parry (WTA 90) dans la demi-finale du haut tableau. Celle du bas opposera la Hongroise Anna Bondar (WTA 155) à l’Italienne Elisabetta Cocciaretto (WTA 42), tête de série no 2 du tableau. Victorieuse de Viktorija Golubic mercredi et de Jil Teichmann jeudi, Alizé Cornet (WTA 70) est tombée face à Diane Parry dans un derby niçois qui a tourné court. Après avoir perdu les trois premiers jeux du match, Diane Parry en a gagné dix d’affilée pour prendre une option décisive sur la victoire. Battue en finale en 2019 par Fiona Ferro, une... autre Niçoise, Alizé Cornet peut se croire quelque part maudite sur la terre battue de Vidy.

Leclerc en pole, Verstappen rétrogradé de cinq places Charles Leclerc en pole � Spa avec sa Ferrari Image: KEYSTONE/AP Max Verstappen (Red Bull) a largement dominé les qualifications du Grand Prix de Belgique. Il doit cependant laisser la pole de la course de dimanche à Charles Leclerc et sa Ferrari. Verstappen a été huit dixièmes plus rapide que Leclerc dans le dernier tour, ce qui lui aurait permis de s'assurer la pole pour la huitième fois de la saison. Mais le double champion du monde a été rétrogradé de cinq places sur la grille pour avoir changé de boîte de vitesses en dehors du quota autorisé. Il en est à cinq boîtes de vitesses au lieu des quatre autorisées. Le coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, troisième meilleur temps des qualifications, passe donc en première ligne. Lewis Hamilton, Carlos Sainz et Oscar Piastri profitent également de la pénalité infligée au Néerlandais. Les pilotes Alfa Romeo, Valtteri Bottas et Zhou Guanyu, doivent se contenter des 14e et 17e places sur la grille. Pour la deuxième fois de la saison, Leclerc aborde un Grand Prix en pole. Il l'avait déjà décrochée fin avril lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan.