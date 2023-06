Skjelmose remporte le Tour de Suisse ++ Un 2e succès pour Forster

Skjelmose remporte le général, Ayuso la dernière étape Mattias Skjelmose a d�fendu son maillot jaune avec courage et intelligence Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La jeunesse au pouvoir! Le Danois Mattias Skjelmose (Trek) a remporté à 22 ans le Tour de Suisse pour la première fois. Le coureur de Copenhague a terminé 3e de la 8e étape et dernière étape, un contre-la-montre de 25,7 km entre St-Gall et Abtwil. La bataille pour le maillot jaune fut très belle avec la victoire du jeune Espagnol Juan Ayuso. Le coureur de 20 ans a échoué dans son entreprise de ravissement du maillot jaune en ne prenant "que" 9 secondes à son rival. Il comptait en effet 18 secondes de retard au départ de cet effort solitaire. Là où Skjelmose a été particulièrement brillant, c'est sur sa gestion de la course. Il possédait en effet 24 secondes de retard sur Evenepoel après le premier pointage intermédiaire et 19 sur Ayuso, ce qui signifiait alors l'abandon de sa tunique de leader. Mais au pointage au sommet de la bosse à environ cinq kilomètres de l'arrivée, le Danois n'affichait plus que dix secondes de débours sur son adversaire. Il a finalement repris encore une seconde dans la descente finale. Deuxième de ce chrono à 8 secondes d'Ayuso, Remco Evenepoel complète le podium à 45 secondes de Skjelmose. A noter encore la belle quatrième place de Stefan Bissegger à 23 secondes du vainqueur du jour. Vainqueur du Tour du Luxembourg l'an dernier et de la 3e étape de ce Tour de Suisse à Villars-sur-Ollon, Mattias Skjelmose compte encore une deuxième place de la Flêche Wallonne ce printemps derrière l'intouchable Tadej Pogacar.

Un 2e succès en Coupe du monde pour Lars Forster Lars Forster (ici lors des derniers CS) a triomph� dimanche � Leogang Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les vététistes helvétiques tiennent la forme. Lars Forster a remporté la manche de Coupe du monde de cross country de Leogang dimanche, une semaine après l'historique 34e succès à ce niveau de Nino Schurter à Lenzerheide. Lars Forster a maîtrisé son sujet sur le plan tactique à Leogang. Le St-Gallois de 29 ans s'est échappé lors du dernier tour pour devancer de 14 secondes son dauphin, l'Allemand Luca Schwarzbauer, qui n'avait pas ménagé ses efforts en tête de la course. Il a ainsi signé sa deuxième victoire à ce niveau, après Snowshoe en 2019. Mathias Flückiger a pour sa part joué de malchance en Autriche, où il était probablement le plus costaud. Le vice-champion olympique a été victime d'une crevaison alors qu'il pointait en tête dans le quatrième des six tours. Le Bernois est reparti le couteau entre les dents, terminant 5e à 44'' du vainqueur. Jamais dans le coup, Nino Schurter n'a en revanche pas pu faire mieux que 21e. Frei 6e Chez les dames, les Suissesses n'ont en revanche pas pesé dans une course remportée en solitaire par la Néerlandaise Puck Pieterse, vice-championne du monde 2023 de cyclocross. La meilleure d'entre elles, la médaillée d'argent des JO de Tokyo 2021 Sina Frei, s'est classée 6e à 2'04'' de la gagnante. La championne olympique Jolanda Neff a pour sa part terminé 10e à 2'42''. Lauréate de la Coupe du monde 2022, Alessandra Keller n'a pu faire mieux que 18e. La Nidwaldienne reste la meilleure Suissesse dans un classement général dominé par Puck Pieterse, mais elle y a perdu une place pour se retrouver 5e

Martin signe le doublé sur le Sachsenring Jorge Martin a triomph� sur le Sachsenring dimanche Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Déjà victorieux du sprint samedi, Jorge Martin (Ducati) a également remporté la course principale du GP d'Allemagne en MotoGP dimanche. L'Espagnol a devancé de 64 millièmes l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), qui reste en tête du championnat. Jorge Martin a mis fin à une longue disette en triomphant dimanche sur le Sachsenring. La seule précédente victoire du Madrilène de 25 ans dans la catégorie-reine, sans tenir compte des sprints, remontait en effet au mois d'août 2021 à Spielberg. Champion du monde 2018 en Moto3 et présent en MotoGP depuis 2021, Jorge Martin a parfaitement su contenir les assauts du poleman Francesco Bagnaia dans le dernier tour. Il revient ainsi à 16 points du tenant du titre au championnat du monde 2023. Marquez forfait Marc Marquez, qui a lourdement chuté le matin lors du "warm up", n'a par ailleurs pas disputé cette course. Le sextuple champion du monde de la catégorie, passé par-dessus le guidon de sa Honda lancée à pleine vitesse peu avant 10h, est apparu complétement sonné après sa chute. Il a ensuite rejoint son garage en boitant. Considéré comme le roi du Sachsenring, l'Espagnol aurait certainement voulu mettre fin à un triste record personnel de plus de 600 jours sans victoire. Il souffre d'une très petite fracture au niveau du premier doigt de la main gauche après avoir chuté à cinq (!) reprises ce week-end, et avait été déclaré apte à piloter.

Reusser prend le pouvoir dans le Tour de Suisse dames Marlen Reusser a pris le pouvoir sur le TdS Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marlen Reusser a fait coup double sur le Tour de Suisse féminin dimanche. La Bernoise a remporté la deuxième des quatre étapes, un contre-la-montre de 25,7 km disputé entre St-Gall et Abtwil, pour prendre la tête du classement général. Vice-championne olympique en 2021 et deux fois médaillée d'argent aux Mondiaux (2020, 2021), Marlen Reusser (31 ans) a donc rempli son objectif en s'imposant dans sa discipline fétiche. La rouleuse de la Team SD-Worx n'a certes pas survolé les débats, mais elle a assuré l'essentiel en prenant le pouvoir. Quatrième du général après la première étape disputée autour de Weinfelden, la Bernoise s'est imposée avec 8'' d'avance sur sa coéquipière néerlandaise Demi Vollering et 16'' sur l'Italienne Elisa Longo Borghini. Elle a forcé la décision dans les longs faux-plats descendants de la deuxième moitié du parcours. Marlen Reusser, qui ne détenait pas le meilleur temps au dernier pointage intermédiaire, devance de 9'' sa dauphine Demi Vollering au général. Troisième à 18'', Elisa Longo Borghini tentera de mettre à mal la domination des SD-Worx lors des deux dernières étapes, tout comme la Genevoise Elise Chabbey (8e du général à 2'12'').

Hülkenberg perd sa 2e place sur la grille H�lkenberg ne partira finalement pas en premi�re ligne dimanche Image: KEYSTONE/EPA/ANDRE PICHETTE Nico Hülkenberg a perdu sa 2e place sur la grille de départ du Grand Prix de Formule 1 de Montréal. Les commissaires de course ont pénalisé le pilote allemand de Haas de trois places pour avoir roulé trop vite sous drapeau rouge lors des qualifications. C'est donc l'Espagnol Fernando Alonso, au volant d'une Aston Martin, qui partagera la première ligne avec le leader du championnat du monde Max Verstappen, qui a décroché la pole position pour la 25e fois dans la catégorie-reine. Nico Hülkenberg avait fait sensation en signant le 2e temps des qualifications. Quelques secondes plus tard, la séance a été interrompue en raison d'un accident d'Oscar Piastri (McLaren), et Hülkenberg a commis l'infraction dans la foulée.

Clark se hisse à hauteur de Fowler en tête de l'US Open Wyndham Clark (� droite) a rejoint Rickie Fowler (� gauche) en t�te de l'US Open Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Un birdie de Wyndham Clark, conjugué à un bogey de Ricky Fowler sur le même trou no 18, a mis les deux prétendants à un premier Grand Chelem à égalité en tête de l'US Open après le 3e tour samedi. Une approche superbe conclue par un putt solide a permis à Clark de mettre la pression sur Fowler, qui semblait solidement tenir la barre du Majeur, certes en l'ayant momentanément lâchée en début de parcours, déjà au profit de son rival, avant de la reprendre dans la seconde partie. Mais le 45e mondial, dont le meilleur résultat dans l'épreuve fut une 2e place en 2014, a fini par craquer en envoyant rouler sa balle sur le rebord, pour la voir finalement ressortir. "Cela aurait été bien que le putt rentre. Après, peu importe d'être en tête ou à un, deux coups derrière. Il va falloir sortir un bon golf dimanche", a réagi l'Américain, masquant avec peine sa frustration, lui qui doit donc encore partager les commandes après 54 trous sur le parcours de Los Angeles, comme après les 18 premiers avec Xander Schauffele, redescendu lui en 6e position. D'où l'impression, peut-être fausse - dimanche dira si elle fut bonne ou pas -, qu'une bascule s'est peut-être produite. En attendant, grâce à un score de 69 (quatre birdies, trois bogeys), Clark, vainqueur le mois dernier du Wells Fargo Championship - son premier tournoi sur le circuit PGA-, a rejoint Fowler, ralenti à 70 (trois bogeys, trois birdies), sur le fauteuil de leader(s). Scheffler menace Et chacun de totaliser -10, soit un coup de mieux que le no 3 mondial Rory McIlroy, solide à défaut d'être flamboyant, avec trois birdies et deux bogeys pour cercler sa carte du jour. "Le parcours a été un peu plus difficile aujourd'hui que les deux premiers jours", a commenté le Nord-Irlandais, quadruple vainqueur de Majeurs. "J'ai eu l'impression de jouer un golf plutôt malin. J'ai touché beaucoup de fairways, atteint beaucoup de greens. Je me suis senti un peu moins stressé, si tant est que l'on puisse dire que l'US Open n'en procure pas." Juste derrière, à la quatrième place et à trois unités des leaders, se trouve Scottie Scheffler, qui a fini fort son parcours. "Je me suis battu toute la journée, essayant de me remettre en embuscade", a déclaré l'Américain. A noter par ailleurs le bond de 27 places du Japonais Hideki Matsuyama, remonté en 12e position grâce à un score de 67 qui lui permet de totaliser -2. En revanche, le no 2 mondial Jon Rahm n'a pu que rendre une carte neutre et reste engoncé au 38e rang (+2) sans grand espoir à nourrir pour la suite.

Du spectacle à Rotterdam La Croatie et l'Espagne s'affrontent dimanche soir à Rotterdam pour remporter la Ligue des Nations. Et l'on s'attend à un spectacle. Les demi-finales ont été spectaculaires, notamment la première, remportée 4-2 après prolongation par la Croatie face aux Pays-Bas. Et les derniers matches internationaux entre les deux finalistes ont également été très plaisants. Le dernier duel en huitièmes de finale de l'Euro 2021 a été remporté par l'Espagne 5-3 après prolongation. En automne 2018, la Croatie et l'Espagne s'étaient également affrontées dans le cadre de la Ligue des Nations. A l'époque, la Croatie avait remporté son match à domicile 3-2, tandis que l'Espagne s'était imposée 6-0 à domicile. La Croatie s'est qualifiée pour la première fois pour la phase finale de la Ligue des Nations. Les six dernières années ont été un rêve éveillé pour l'équipe nationale au damier. Elle a fini vice-championne du monde en 2018 et a décroché le bronze lors de la dernière Coupe du monde au Qatar. La génération dorée croate pourrait remporter un premier titre international dimanche à Rotterdam. Les Espagnols, qui ont déjà disputé la finale de la Ligue des Nations en 2021 (perdue contre la France 2-1), doivent avant tout maîtriser Luka Modric, plaque tournante du jeu croate. C'est la clé de ce match selon l'entraîneur espagnol Luis de La Fuente.

GP du Canada: les Red Bull favorites, comme toujours Le Grand Prix du Canada, au programme ce soir dès 20h00, aura encore une fois les Red Bull comme grandes favorites. Max Verstappen et Sergio Pérez ont en effet gagné toutes les courses cette saison. Le double champion du monde néerlandais compte déjà cinq victoires en 2023, et son coéquipier mexicain deux. Mais la concurrence, certes ébranlée, ne rend pas les armes pour autant. Sur le circuit Gilles-Villeneuve de Montréal, les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz espèrent mener la vie dure aux Red Bull. Les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell veulent aussi confirmer les progrès montrés lors du GP d'Espagne, où elles avaient fini 2e et 3e derrière Verstappen. On attend aussi beaucoup des Aston Martin-Mercedes de Fernando Alonso et de Lance Stroll, le local de l'étape. La météo pourrait venir pimenter la course et modifier la hiérarchie. Un risque de pluie est ainsi annoncé.

Une 25e pole pour Max Verstappen Toujours rien � faire contre la Red Bull de Max Verstappen. Image: KEYSTONE/AP/Geoff Robins Max Verstappen (Red Bull) s'élancera dimanche en pole position du Grand Prix du Canada. Le Néerlandais a signé sous la pluie de Montréal sa sixième pole de la saison. Leader du Championnat du monde, Max Verstappen partira devant le surprenant Allemand Nico Hülkenberg (Haas). L'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) partiront en deuxième ligne. La déception est encore venue des Ferrari avec une huitième place pour Carlos Sinz et une onzième pour Charles Leclerc. La course débutera à 16h00 (20h00 en Suisse).

Record du monde M20 du 1000 m pour Audrey Werro Audrey Werro: la forme est bien l�. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Audrey Werro a brillé au meeting de Nice. La Fribourgeoise a tout simplement établi un nouveau record du monde M20 du 1000 m avec un chrono de 2'34''89. Audrey Werro a amélioré de 0''51 ce record qui était détenu conjointement par deux athlètes qui couraient de l'autre côté du rideau de fer. Irina Nikitina l'avait établi en 1979 pour le compte de l'ex-URSS et Katrin Wühn cinq ans plus tard sous les couleurs de l'ex-RDA. Avec ce chrono, Audrey Werro (19 ans) a également établi un nouveau record de Suisse M23.

Victoire hongroise à Weinfelden Blanka Vas la plus rapide � Weinfelden. Image: Keystone/Gian Ehrenzeler Blanka Vas a enlevé la première étape du Tour de Suisse dames à Weinfelden. La Hongroise s'est imposée au sprint au sein d'un groupe fort de neuf concurrentes. Coéquipière de Blanka Vas au sein de la formation SD-Worx, Marlen Reusser a pris la huitième place d'une étape marquée par l'échappée d'Elise Chabbey. La Genevoise a attaqué lors de la première difficulté pour n'être rejointe qu'à 3 km de la ligne. Ce dimanche, Marlen Reusser aura une occasion en or de s'emparer de la tête du classement général à l'issue d'un contre-la-montre de 25,7 km entre St. Gall et Abtwil sur un parcours qu'empruntera également la course des hommes. Spécialiste de l'effort solitaire, la Bernoise semble en mesure de prendre la main.

Miracle écossais à Oso Erling Haaland: un but et un remplacement incompr�hensible pour une d�faite mortifiante. Image: KEYSTONE/AP/Fredrik Varfjell Miracle écossais à Oslo ! Menée 1-0 par la Norvège sur un penalty provoqué et transformé par Erlin Haaland, l'Ecosse a renversé la table pour s'imposer 2-1. Lyndon Dykes (Queen's Park Rangers) a égalisé à la 87e avant que le joker Kenny McLean (Norwich City) ne signe le 2-1 à la 89e... Victorieuse 2-0 de l'Espagne le 28 mars, l'Ecosse a signé une troisième victoire en trois matches dans ce groupe A pour prendre une première option sur la qualification pour la phase finale de l'Euro 2024. Avec 1 point en 3 matches, la situation de la Norvège apparaît bien délicate. Celle du sélectionneur Staale Solbakken encore davantage avec son choix de remplacer Erlig Haaland à la 84e...

Tour de Suisse: joli numéro de Remco Evenepoel Remco Evenepoel rend hommage � Gino M�der � l'arriv�e Image: KEYSTONE/Gian Ehrenzeller Le Belge Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) a remporté en solitaire la 7e étape du Tour de Suisse à Weinfelden. Le classement général reste mené par le Danois Mattias Skjelmose (AG2R). Les temps étaient figés à 25 km de l'arrivée et les bonifications supprimées pour cette première étape plus ou moins "normale" après le décès de Gino Mäder vendredi. Le champion du monde en titre, qui a attaqué à un peu moins de 20 km de l'arrivée, n'a donc rien repris à Skjelmose malgré son impressionnant solo. Mais outre la victoire d'étape, il a peut-être marqué des points dans l'optique du contre-la-montre final de dimanche. Evenepoel a rendu hommage à plusieurs reprises à Gino Mäder dans les derniers hectomètres, pointant le ciel du doigt et se frappant le coeur. Le peloton s'était mis d'accord pour neutraliser la course jusqu'à 25 km du but. Trois équipes - Bahrain-Victorious, Tudor Pro Cycling et Intermarché-Circus-Wanty- n'ont pas pris le départ à Tübach, ainsi que de nombreux autres coureurs appartenant à d'autres formations, dont les Suisses Stefan Küng, Marc Hirschi ou encore Michael Schär.

MotoGP: Jorge Martin victorieux en sprint en Allemagne Une belle victoire pour Jorge Martin Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Jorge Martin (Ducati-Pramac) a remporté la course sprint MotoGP du Grand Prix d'Allemagne au Sachsenring. L'Espagnol a devancé l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), auteur de la pole position. Martin a ainsi fêté un deuxième succès dans un sprint cette saison après celui conquis au Mans. Il a précédé Bagnaia, champion du monde en titre et leader du championnat, de 2''468. Le podium a été complété par l'Australien Jack Miller (KTM). Véritable maître du spectaculaire circuit allemand, Marc Marquez (Honda) a dû se contenter du 11e rang. L'octuple champion du monde va sans doute avoir bien de la peine à poursuivre sa folle série dimanche sur le Sachsenring, où il a jusqu'ici gagné les huit Grands Prix disputés dans sa carrière en MotoGP.