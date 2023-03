Sprint: Nadine Fähndrich privée de globe pour 7 points Nadine F�hndrich a manqu� de peu le globe du sprint Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Le globe du sprint a échappé à Nadine Fähndrich au terme de l'ultime épreuve à Lahti. Eliminée en demi-finales, la Lucernoise a été finalement devancée par la Suédoise Maja Dahlqvist, 4e de la finale. Il s'en est fallu de très peu. Au classement final de la discipline, Dahlqvist a totalisé 944 points, soit 7 de plus seulement que la Suissesse. Nadine Fähndrich, malgré la légitime déception, peut tirer un bilan positif de sa saison, avec notamment trois victoires en Coupe du monde. Il n'empêche que l'issue est cruelle pour la Lucernoise, dont la forme n'était plus aussi étincelante en cette fin de saison. Elle n'avait ainsi pris que le 24e rang de la qualification. Dahlqvist aidée par ses compatriotes Nadine Fähndrich n'a rien pu faire contre les Suédoises, qui ont tout mis en oeuvre pour favoriser leur compatriote dans la conquête du petit globe. Ainsi, dans son quart de finale, Maja Dahlqvist, qui a brisé un bâton avant la dernière ligne droite, était au bord de l'élimination, mais Moa Ilar a ralenti pour la laisser prendre la 2e place. Et en finale, Emma Ribom, normalement une candidate à la victoire, a baissé le rythme en tête à mi-parcours et a terminé 6e. Soit la place que devait éviter Dahlqvist à tout prix... La victoire du jour est revenue à la Norvégienne Kristine Skistad, pour 0''13 devant la Suédoise Jonna Sundling. Côté masculin, Johannes Klaebo a signé un nouveau succès. Le Norvégien a précédé le Suédois Calle Halfvarsson de 0''75.

Mondiaux: un Suisse dans le top 10 Belle performance pour Lukas Britschgi Image: KEYSTONE/EPA/KIMIMASA MAYAMA Lukas Britschgi (25 ans) s'est montré convaincant aux Mondiaux de Saitama. Le Schaffhousois a en effet pris la 8e place d'un concours remporté devant son public par le Japonais Shoma Uno. Britschgi, qui avait étonné voici deux mois en prenant la médaille de bronze des Européens à Espoo, a établi un nouveau record de points samedi sur la glace nippone avec 257,34. Sa prestation dans le libre a été très bonne, mais pas parfaite. Il n'empêche que le Suisse a terminé deuxième meilleur Européen de cette compétition. Uno, qui a défendu victorieusement son titre, a dans son staff d'entraîneurs le Valaisan Stéphane Lambiel. Il a été le seul à dépasser les 300 points avec 301,14. Uno (25 ans) a devancé le Sud-Coréen Cha Junhwan (296,03) et l'Américain Ilia Malinin (288,44).

GP du Portugal MotoGP: Marc Marquez signe la pole position Marc Marquez: la premi�re pole 2023 est pour lui Image: KEYSTONE/EPA EFE/EDUARDO OYANA Marc Marquez (Honda) a décroché la première pole position de la saison MotoGP. L'Espagnol s'est montré le plus rapide sur le circuit de Portimao, au Portugal. L'octuple champion du monde, embêté depuis 2020 par de nombreuses blessures, espère retrouver les sommets. Il a précédé le tenant du titre italien Francesco Bagnaia (Ducati) de 0''064 et l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) de 0''228. Marquez a ainsi signé la 92e pole de sa carrière, la 64e dans la catégorie reine. Nouveauté introduite cette saison, un sprint sera disputé dans l'après-midi sur une distance représentant la moitié d'un Grand Prix.

Slopestyle: Sarah Höfflin deuxième à Silvaplana Sarah H�fflin en action Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Sarah Höfflin est montée sur le podium lors des finales de Coupe du monde à Silvaplana. La Genevoise a pris la deuxième place en slopestyle derrière la Française Tess Ledeux. Ledeux a totalisé 93,25 points lors de son deuxième parcours. Elle a ainsi délogé la championne olympique 2018, qui avait pour sa part récolté 90,25 points. En tête après la manche initiale, la Grisonne Giulia Tanno n'a pas pu améliorer et a fini au quatrième rang. La Fribourgeoise Mathilde Gremaud, championne olympique et du monde, avait échoué lors des qualifications.

MotoGP: longue absence pour Pol Espargaro Pol Espargaro devra patienter avant de remonter en selle Image: KEYSTONE/EPA/NUNO VEIGA Pol Espargaro (31 ans) sera absent des circuits pour une longue période. L'Espagnol a été victime d'une grosse chute vendredi lors des essais libres du Grand Prix du Portugal à Portimao. Transporté à l'hôpital en hélicoptère, Pol Espargaro (GasGas) souffre notamment d'une contusion pulmonaire, d'une fracture de la mâchoire et d'une vertèbre dorsale cassée. Il ne doit heureusement pas craindre de dommages persistants, ont indiqué les médecins. Champion du monde Moto2 en 2013, Pol Espargaro court en MotoGP depuis 2014. Il ne s'est jamais imposé en catégorie reine, mais est monté huit fois sur le podium. Son meilleur classement au championnat MotoGP est la 5e place obtenue en 2020.

Akira Schmid "chassé" à Buffalo Un vendredi � oublier pour Akira Schmid. Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell Sombre soirée pour Akira Schmid ! Le portier bernois a été "chassé" lors de la défaite 5-4 de New Jersey à Buffalo. Dans une rencontre qui aurait pu permettre aux Devils d'atteindre le total symbolique des 100 points et d'officialiser leur qualification pour les play-off, Akira Schmid a concédé trois buts sur les sept tirs qui lui ont été adressés avant de céder sa place à Vitek Vanecek. Son bilan désormais cette saison est de neuf victoires contre huit défaites. Menés 5-2 à l'appel de la troisième période, les Devils sont revenus dans le match grâce à un doublé de Jack Hughes. Le 5-4, sur lequel Nico Hischier est impliqué pour son 68e point de la saison, tombait ainsi à la 50e minute. Mais New Jersey n'a pas pu arracher la prolongation pour concéder au final une cinquième défaite en six matches. Un autre joueur suisse a soigné ses statistiques vendredi soir. A Denver, Janis Moser a délivré un assist pour un 28e point lors de la défaite 3-1 d'Arizona devant le Colorado de Denis Malgin.

Une entame parfaite pour Belinda Bencic Belinda Bencic en d�monstration lors de son premier match � Miami. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Belinda Bencic (WTA 9) a réussi une entame parfaite au WTA 1000 de Miami. La Championne olympique s'est imposée 6-1 6-1 en 67 minutes devant Leylah Fernandez (WTA 53). Demi-finaliste l'an dernier en Floride, Belinda Bencic a cueilli un troisième succès de rang devant la Canadienne, finaliste de l'US Open 2021 faut-il le rappeler. Cette victoire, sa seizième de l'année, la remet sur la bonne orbite après avoir perdu ses deux derniers matches, contre Karolina Muchova à Dubai et Jil Teichmann à Indian Wells. Impériale sur ses jeux de service - elle n'a pas concédé une seule balle de break sur les sept qu'elle a livrés -, Belinda Bencic a ravi à cinq reprises l'engagement d'une adversaire très vite dépassée. Il reste désormais à Belinda Bencic d'enchaîner dimanche avec un seizième de finale face à la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 18) devant laquelle elle reste sur une victoire, acquise l'an dernier sur la terre battue de Charleston.

La victoire et rien d'autre pour l'équipe de Suisse La note artistique importe peu, seule la victoire compte: tel est le message délivré par Murat Yakin et Silvan Widmer à la veille des trois coups de la Suisse dans le tour préliminaire de l'Euro 2024. "Nous avons cette semaine organisé un séminaire interne avec les joueurs. Nous sommes arrivés à une seule conclusion: il n'y a que les victoires qui vous font avancer !" A écouter les propos de Murat Yakin, la grande révolution n'est pas pour demain. Malgré l'humiliation du huitième de finale de la Coupe du monde, Murat Yakin restera cet entraîneur pragmatique qui ne recherche que l'efficacité quitte à dérouter parfois son monde. Ce samedi dans le huis clos de Novi Sad face au Bélarus, le sélectionneur demandera de "faire preuve de patience face au bloc adverse et de bien défendre sur les balles arrêtées." "Nous avons étudié le Bélarus lors de ses rencontres de l'an dernier en Ligue des Nations. Comme toutes les équipes, cette sélection peut être dangereuse si on la laisse jouer, explique-t-il. A nous d'imposer notre football, de gagner les duels en un contre un et de forcer la réussite dans la surface adverse." Trois pour une place Breel Embolo sur le flanc - "sa blessure au genou s'est aggravée au fil des jours", précise Murat Yakin -, la Suisse devra évoluer avec un nouveau no 9 à Novi Sad. Qui tiendra le rôle du Monégasque, buteur à quatre reprises lors des six derniers matches officiels de la sélection ? "Les jeux sont encore ouverts", glisse un Murat Yakin soucieux de ne pas dévoiler trop vite ses cartes. Ils sont trois pour cette place de no 9. Entre Noah Okafor, présent à la Coupe du monde avec un temps de jeu limité toutefois à 45 minutes, le meilleur buteur de Super League Cedric Itten et Zeki Amdouni, remarquable avec le FC Bâle depuis le début de l'année, le choix que doit arrêter Murat Yakin n'est pas "simple". On veut croire toutefois que le sélectionneur cultive un petit penchant pour Amdouni... "La page est tournée" Avant cette rencontre de Novi Sad, Murat Yakin s'est rendu à Londres et à Manchester pour s'entretenir avec Granit Xhaka et Manuel Akanji. Il a également fait le voyage à Mayence pour une partie contre Mönchengladach qui lui a permis de rencontrer quatre de ses sélectionnés: Edimilson Fernandes, Silvan Widmer, Jonas Omlin et Nico Elvedi. Entretenir un tel contact avec les joueurs a sans doute aidé à panser les plaies du 6-1 contre le Portugal. "Il ne faut cependant pas regarder trop derrière soi", sourit toutefois Murat Yakin. "La page est tournée" assure, pour sa part, Silvan Widmer, qui fut, faut-il le rappeler, le grand absent de ce huitième de finale en raison de cette maudite climatisation qui n'avait cessé de sévir lors de cette Coupe du monde. C'est son forfait qui avait incité Murat Yakin à opter pour une défense à trois. Que l'on se rassure. L'Argovien est à nouveau opérationnel et la Suisse retrouvera ses fondamentaux à Novi Sad. "Cette campagne ne sera sans doute pas de tout repos. Nous serons parfois poussés hors de notre zone de confort, explique Silvan Widmer. Mais nous devons nous donner comme objectif de la maîtriser à la perfection."

Le Coultre: "Je ne suis pas le premier sportif à qui ça arrive" Simon Le Coultre acclam� comme il se doit Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Un retour parfait. A nouveau sur la glace après l'ablation d'un rein, Simon Le Coultre a participé au succès de Genève-Servette lors de l'acte V des quarts de finale des play-off contre Lugano (5-1). C'était lui l'homme de la soirée. A l'heure où le service de presse du club genevois est passé prendre les demandes d'interview, le nom de Simon Le Coultre s'est imposé. Tous souhaitaient logiquement recueillir les impressions d'un joueur dont on avait annoncé la fin de saison au mois de février et qui a réussi un but et un assist lors de son retour. "C'était une bonne soirée, un bon match de play-off, je me suis préparé dur pour arriver prêt ce soir", a commenté le Combier devant une belle brochette de micros. Le Vaudois a paru presque gêné que l'attention se tourne autant vers lui: "C'est l'équipe avant tout, c'est les play-off, on joue les uns pour les autres. Je n'ai pas envie d'attirer l'attention sur moi. Je veux juste jouer mon jeu et tout ira bien." Mais tout de même, on ne parle pas d'un problème à un genou ou à une épaule, mais bien d'un organe interne qui a été retiré. "Je ne suis pas le premier sportif à qui cela arrive, a lancé le Vaudois dans le plus grand des calmes. Il y a eu un rugbyman et d'autres exemples de sportifs avant moi. Après c'est du travail mental et j'ai eu beaucoup de soutien de ce côté-là. Ca reste une passion, je voulais me préparer pour être là." En play-off, on sait que le jeu se durcit et que les tensions sont exacerbées. Mais le numéro 90 des Grenat n'avait pas d'appréhension avant d'opérer son retour: "La peur d'un coup de canne mal placé? Non. J'ai vu que mon jeu avait changé, que je ne suis pas aussi physique qu'avant, mais ça va bien." Si la surprise des 7135 spectateurs fut sans doute totale, Le Coultre savait qu'il allait revenir au jeu durant cette série: "Ca fait longtemps que je prépare ça. Les dernières semaines se sont bien passées, J'ai eu beaucoup de soutien de la part de ma copine et de ma famille." Et Simon Le Coultre de conclure avec humilité: "On a essayé de jouer la surprise. Tant mieux si le projecteur s'est braqué sur moi et que ça a aidé l'équipe en enlevant un peu de pression aux autres."

La Suisse M21 battue sur le fil en Espagne Kastriot Imeri a inscrit un but sur penalty (archive). Image: KEYSTONE/ALESSANDRO CRINARI L'équipe de Suisse M21 a concédé une courte défaite en amical, vendredi soir à Almeria, face à l'Espagne (3-2). Les joueurs de Patrick Rahmen ont deux fois mené au score, après avoir courbé l'échine. La partie avait démarré de la meilleure des manières avec une ouverture du score signée Dan Ndoye au terme d'un joli mouvement collectif (8e). Les Espagnols ont toutefois pu regagner les vestiaires grâce à une égalisation de Rodri juste avant la pause (44e). A l'heure de jeu, Kastriot Imeri pensait avoir mis les jeunes Suisses sur les rails en convertissant un penalty (63e) permettant aux visiteurs de reprendre les devants. C'était compter sans la combativité ibérique, qui a mené à un tardif doublé inscrit par Rodrigo Riquelme (76e et 81e). Suisse et Espagne M21 ne s'étaient plus affrontées depuis septembre 2012, lorsque les deux adversaires s'étaient séparées sur un match nul et vierge.

Les Bleus étrillent les Pays-Bas Kylian Mbapp� n'a pas m�nag� les N�erlandais. Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena L'équipe de France a largement dominé les Pays-Bas vendredi (4-0) pour son entrée dans les qualifications à l'Euro 2024 au Stade de France. Un résultat positif obtenu un peu plus de trois mois après la finale de Coupe du monde perdue au Qatar. Kylian Mbappé, pour sa première sortie en tant que capitaine, a inscrit un doublé (21e, 88e). Antoine Griezmann, qui avait fait part, deux jours plus tôt, de sa déception de n'avoir pas été nommé capitaine de la sélection, n'a rien laissé paraître. L'artiste aux cheveux roses a ouvert le score dès la 2e minute sur passe de Mbappé, avant que Dayot Upamecano ne creuse l'écart à la 8e minute. Mike Maignan, nouveau gardien no 1 après le départ à la retraite d'Hugo Lloris, a arrêté un pénalty néerlandais en fin de rencontre.

Hüsler chute devant Paul D�faite frustrante pour Marc-Andrea H�sler � Miami. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Marc-Andrea Hüsler n'a pas passé le cap du 2e tour du tournoi ATP 1000 de Miami, vendredi. Le Zurichois s'est incliné 5-7 6-3 6-4 devant l'Américain Tommy Paul. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Marc-Andrea Hüsler, à Miami. Le Zurichois de 26 ans (ATP 47) a dû s'avouer vaincu 5-7 6-3 6-4 devant l'Américain Tommy Paul (ATP 19). Les choses avaient bien démarré pour le gaucher alémanique face à la tête de série n°16 du tournoi floridien. Hüsler s'est adjugé à l'arraché un 1er set disputé, avant de voir son adversaire prendre l'ascendant. Les deux joueurs ont terminé la partie avec des statistiques similaires, mais Paul a su inscrire davantage de coups gagnants (29 contre 19). Après avoir mis un terme à une série de quatre défaites consécutives, Hüsler s'était relancé mercredi en arrachant une victoire importante au 1er tour, contre l'Espagnol Albert Ramos-Viñolas. Il n'a pas été en mesure de poursuivre sur sa lancée, malgré de bons passages face à Paul.

Genève s'impose en toute logique contre Lugano Le Genevois Henrik T�mmernes peut exulter. Il a inscrit le 2-0 pour Gen�ve-Servette d'une d�viation involontaire du patin. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève n'a pas manqué l'acte V des quarts de finale des play-off de National League. Vainqueurs de Lugano 5-1 aux Vernets, les joueurs de Jan Cadieux mènent 3-2 dans la série. Un match sans histoire. Ou presque. Parce qu'il y en a forcément, et notamment une plus jolie que d'autres. Vendredi soir, ce fut celle de Simon Le Coultre. Le défenseur, qui a subi l'ablation d'un rein en début d'année, ne devait pas retoucher la glace cette saison. Mais après une dizaine de jours à patiner, le Combier a reçu le feu vert des médecins. Là où l'histoire se fait encore plus belle, c'est lorsque le défenseur grenat a inscrit le 3-0 à la 39e. Bien servi sur le côté par Winnik, le Vaudois a repiqué vers Koskinen pour trouver la faille et donner un bon bol d'air à ses couleurs. Et ce même si les Genevois n'avaient pas franchement été mis en danger par les Bianconeri. Salué par une patinoire qui s'est levée comme un seul homme, Simon Le Coultre a clairement apprécié ce retour au jeu. La puissance de Miranda Avant cela, Tömmernes & Cie avaient déjà posé leurs serres sur la rencontre. Les Aigles ont ouvert la marque à la 8e sur une inspiration de Daniel Winnik. Depuis derrière la cage luganaise, le Canadien a pu glisser le puck dans le but en le faisant rebondir sur le dos du gardien Mikko Koskinen. Puis à la 30e, c'est Henrik Tömmernes qui a pu doubler la mise en déviant un envoi de Tanner Richard. En face, Robert Mayer n'a pas eu tant d'occasions de se mettre en valeur. Il y a bien eu ce tir de Thürkauf sur les montants au cours de la période médiane, mais hormis cette péripétie, les Grenat ont bien géré le jeu tessinois en étant plus attentistes que lors des rencontres précédentes. Surtout pendant les quarante premières minutes. Thürkauf a tout de même trouvé le fond des filets à la 47e. Seulement à la 49e, c'est un Marco Miranda tout en puissance qui a pu redonner trois longueurs d'avance à ses couleurs. Malgré le retour de Mark Arcobello, placé en 13e attaquant par son coach, les Tessinois n'ont pas pesé lourd dans cette rencontre. La série va maintenant repartir au sud du Gothard avec l'acte VI agendé dimanche. Et le GSHC d'espérer mettre un point final à ce duel.

Bienne reprend l'avantage, Zurich Lions qualifiés Le portier davos Sandro Aeschlimann intervient devant l'attaquant finlandais des Zurich Lions Juho Lammikko. Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Bienne a repris l'avantage 3-2 dans sa série de quart de finale des play-off de National League après son succès 3-1 contre Berne. Les Zurich Lions sont les premiers qualifiés pour les demi-finales. Les Seelandais avaient peut-être fait le plus difficile après 34 secondes de jeu seulement ! Le temps que l'attaquant Jere Sallinen propulse le palet au fond de la cage alors que le portier Philipp Wütrich cherchait encore où il était dans la mêlée. Cette entrée en matière idéale a permis aux joueurs de l'entraîneur Antti Törmänen de pouvoir manoeuvrer avec un peu plus de largesse. La partie a pris une tournure très favorable pour les Seelandais après le 2-0 signé Timo Kessler en supériorité numérique. Les joueurs de la capitale ont pu réduire le score par un superbe tir du revers dans la lucarne d'Oscar Lindberg (34e). Mais par la suite, le portier Säteri a tout renvoyé. Les Biennois disposent de deux balles de match pour rejoindre les demi-finales. Mais ils savent que rien n'est gagné comme leur rappelle leur mésaventure de l'an dernier au même stade contre les Zurich Lions avec un avantage de 3-2 avant de se faire éliminer 4-3. Les Lakers réagissent Les Rapperswil-Jona Lakers ne sont pas morts. Les Saint-Gallois ont marqué le point de l'espoir avec leur victoire 4-1 sur Zoug. Ils ne sont plus menés que par 3-2 par les tenants du titre. Les Lakers s'étaient pourtant mis dans la difficulté en concédant l'ouverture du score aux Zougois par l'intermédiaire de Sven Leuenberger (11e). Mais cette fois-ci, les coéquipiers de Roman Cervenka se sont révoltés. Ils ont retourné la marque au cours de la deuxième période avec des buts de Gian-Marco Wetter (26e) et Yannick-Lennart Albrecht (31e) à 5 contre 4. L'ancien Zougois Dominic Lammer a coupé les derniers espoirs des hommes de Dan Tangnes avec le 3-1 à la 52e. Les Zurich Lions n'ont pas laissé passer leur chance de se qualifier devant leur public. Les joueurs de Marc Crawford ont battu 1-0 Davos et remportent 4-1 leur série. C'est le néo-international Willy Riedi qui a marqué le but en or à la 48e dans un match très tendu.