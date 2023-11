Soirée à oublier pour Capela et les Hawks +++ Medvedev dans le dernier carré

Une soirée à oublier pour Clint Capela et les Hawks Clint Capela (15) au duel avec Josh Hart dans une rencontre bien laborieuse pour les Hawks. Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Atlanta n’enchaîne pas. Au lendemain de leur succès à Detroit, les Hawks se sont inclinés 116-114 sur leur parquet devant les Knicks. Cette cinquième défaite en onze rencontres est rageante. Atlanta menait en effet de 7 points (101-94) à 5’20’’ du buzzer avant de perdre le fil. La contre-performance du duo maître composé de Trae Young (15 points) et de Dejounte Murray (13 points) explique en partie cette défaite. Clint Capela ne fut, lui aussi, pas à la noce. Aligné durant 26 minutes, le pivot genevois n’a inscrit que 8 points et n’a pris que 3 malheureux rebonds pour un différentiel de -21. La maîtrise des New-Yorkais dans les airs – 42 rebonds contre 30 – a aussi pesé dans l’issue de la rencontre. 5 matches de suspension pour Draymond Green Par ailleurs, la NBA a infligé une suspension de cinq matches à l’ailier de Golden State Draymond Green, coupable d’avoir étranglé Rudy Gobert mardi soir. Le pivot français de Minnesota écope, quant à lui, d’une amende de 25'000 dollars pour s’être immiscé dans l’altercation entre Klay Thompson et Jaden McDaniels. Les deux hommes qui ont été à l’origine de cette mêlée ont également été sanctionnés d’une amende similaire.

Masters ATP à Turin: deuxième succès pour Medvedev Daniil Medvedev jouera les demi-finales à Turin Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco Daniil Medvedev a décroché sa qualification pour les demi-finales des Masters ATP à Turin. Le Russe a fêté un deuxième succès dans son groupe en battant l'Allemand Alexander Zverev 7-6 (9/7) 6-4. Battu l'an passé dès les poules, Medvedev (ATP 3) est le premier qualifié pour le dernier carré dans la ville italienne. Bousculé dans la première manche remportée au jeu décisif, le vainqueur de l'épreuve en 2020 a profité dans la deuxième des fautes directes et de la nervosité de Zverev (ATP 7).

La Suisse incorrigible Le dépit des Suisses en fin de match. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Il y a bien eu une quatrième bavure. Incapable de tenir le score, la Suisse a partagé l'enjeu devant Israël (1-1) pour galvauder une première balle de match. Piégée par une réussite de l'attaquant de Grenade Shon Weissman à la 88e minute, la formation de Murat Yakin a concédé un quatrième nul dans ce tour préliminaire de l'Euro 2024 après le 2-2 contre la Roumanie, le 2-2 contre le Kosovo et le 3-3 contre le Bélarus. Dans la campagne hongroise, elle a témoigné une fois de plus d'une extrême fébrilité sur le plan défensif qui interdit, pour l'instant, de rêver l'an prochain à un été enchanteur en Allemagne. Edimilson Fernandes le symbole Edimilson Fernandes symbolise à merveille cette Suisse aux deux visages. Il fut tout d'abord séduisant en première période avec une ouverture du score méritée par Ruben Vargas à la 36e sur un centre parfait du Valaisan. Mais comme à Pristina en septembre dernier, Edimilson Fernandes a traversé une fin de match bien éprouvante. C'est lui qui a dévié le ballon sur Weissman pour l'égalisation de la 88e avant d'être expulsé dans le temps additionnel pour une faute aussi grossière qu'inutile. Avec ce carton rouge brandi à l'encontre du joueur de Mayence, Murat Yakin devra "inventer" un latéral droit pour affronter le Kosovo samedi à Bâle et la Roumanie mardi à Bucarest... A nouveau première du groupe, la Suisse demeure dans une position enviable. Elle peut, ainsi, se permettre de s’incliner lors de ses deux derniers matches si Israël ne bat pas la Roumanie samedi à Felcsut. Mais pour la paix des ménages et, surtout, pour assurer son avenir, Murat Yakin n’a pas d’autre alternative que de mener son équipe à la victoire samedi contre le Kosovo. Dans un Parc St. Jacques qui ne lui sera pas acquis, la tâche proposée à cette équipe de Suisse si instable n’aura rien d’une formalité. Une première mi-temps pleine d'allant Sans Xherdan Shaqiri "préservé" pour le match de samedi contre le Kosovo à Bâle, la Suisse avait livré la marchandise lors de la première période. Avec un but – une tête de Ruben Vargas sur un centre d’Edimilson Fernandes à la 36e – et deux montants – Noah Okafor à la 20e et Vargas à la 41e -, les Suisses ont témoigné de l’allant offensif espéré. Malgré un déchet qu’il conviendra bien un jour de gommer, Vargas et Okafor avaient apporté ce que leur sélectionneur espérait. Ils ont su prendre la profondeur pour semer le danger à tout instant. Ils ont, aussi, trouvé leurs marques avec un Zeki Amdouni toujours aussi redoutable dans les petits espaces. Seulement, l'assise défensive laisse toujours à désirer. Les Israéliens se sont trop joués d'une arrière-garde qui avait connu une première alerte juste après la demi-heure avec un lob armé depuis... la ligne médiane par Dor Turgeman. Ce même Turgeman devait juste après la pause abuser Cédric Zesiger pour un centre pour la tête de d’Anan Khalaili qui trouvait la transversale de Yann Sommer. A la 53e, Zesiger, titularisé pour la première fois dans un match officiel, était bien heureux que la VAR ne dicte pas un penalty pour une main dans la surface. A la 69e minute, Murat Yakin lançait Dan Ndoye et Andi Zekiri dans la bataille avec l'espoir d'insuffler un nouvel élan à son équipe qui avait pu reprendre ses esprits après un quart d'heure bien compliqué. Mais la réussite ne devait pas accompagner Denis Zakaria, qui aurait pu inscrire le 2-0 à la 75e sans un miracle du gardien Omri Glazer. Le tournant de cette fin de match qui a vu l'équipe de Suisse reculer d'une manière inexplicable jusqu'à la frappe victorieuse de Weissman

National League: Zoug nouveau leader Herzog inscrit le 4-0 pour Zoug Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Fribourg-Gottéron a totalement manqué sa rentrée après la pause internationale. L'équipe de Christian Dubé a en effet été sèchement battu 5-1 à Zoug, où elle n'a guère eu voix au chapitre. Le déplacement dans la cité de la tourte au kirsch s'avère souvent indigeste pour les Fribourgeois. Leur dernier succès là-bas remonte ainsi au 1er novembre 2019. Et les illusions des Dragons n'ont pas duré longtemps mercredi: ils se sont retrouvés menés 3-0 après le tiers initial et des réussites de Senteler (7e), Simion (11e) et Wingerli (18e). La réaction fribourgeoise dans le tiers médian ne s'est pas matérialisée au score. Pire, Zoug a ajouté le 4-0 par Herzog à 35 secondes de la sirène. Marchon a sauvé l'honneur (41e) en vain avant que Robin n'inscrive son premier but en National League pour sceller le score final (53e). Grâce à ce net succès, Zoug s'installe en tête devant son adversaire du soir. Les deux clubs comptent 44 points, mais les Zougois ont disputé une rencontre de moins.

Champions Hockey League: Genève-Servette battu 3-2 à Munich Daniel Winnik a inscrit le deuxième but genevois Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève-Servette se retrouve en ballottage légèrement défavorable dans son 8e de finale de Champions Hockey League. Les Genevois ont en effet perdu 3-2 sur la glace du RB Munich lors du match all Les Bavarois, finalistes de l'édition 2019, ont surpris les champions de Suisse peu après le début de la partie. Ils ont marqué par Kraemmer après 4'58 et ajouté le numéro deux par DeSousa 32 secondes plus tard. Manninen a réduit l'écart à la 48e avant que les Allemands ne reprennent leurs distances grâce à Smith (53e). La réussite de Winnik à la 59e démontre que rien n'est cependant encore impossible pour les Grenat avant le match retour, prévu mercredi prochain aux Vernets.

Xherdan Shaqiri débutera sur le banc Murat Yakin (à droite) laissera Xherdan Shaqiri (au centre) sur le banc ce soir au coup d'envoi... Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Murat Yakin a réservé une surprise de taille pour affronter Israël ce soir à Felcsut en Hongrie : Xherdan Shaqiri débutera la rencontre sur le banc. L’homme aux 117 sélections, dont le dernier match officiel remonte au 21 octobre, cède sa place à Noah Okafor. Le joueur du Milan AC sera associé en attaque à Zeki Amdouni et à Ruben Vargas. En défense, Cédric Zesiger sera, pour sa part, titularisé dans l’axe aux côtés de Manuel Akanji. L’ancien joueur des Young Boys honorera sa troisième sélection. On rappellera qu’une victoire assurera à la Suisse sa qualification pour la phase finale de l’Euro 2024 l’été prochain en Allemagne. Et que Granit Xhaka, avec sa 119 cape, sera ce soir l’unique recordman des sélections en équipe de Suisse. La Suisse évoluera dans la composition suivante : Sommer ; Fernandes, Akanji, Zesiger, Rodriguez ; Freuler, Zakaria, Xhaka ; Okafor, Amdouni, Vargas.

Masters ATP à Turin: Carlos Alcaraz se reprend, Rublev déjà éliminé Carlos Alcaraz a renoué avec la victoire Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO L'Espagnol Carlos Alcaraz a remporté la première victoire de sa carrière lors d'un match des Masters ATP. Il a en effet battu le Russe Andrey Rublev 7-5 6-2 mercredi à Turin. Dominé lors de la première rencontre du groupe rouge par l'Allemand Alexander Zverev 6-7 (3/7) 6-3 6-4, le numéro 2 mondial a bien réagi grâce à une victoire pleine d'autorité contre Rublev (ATP 5). L'Espagnol âgé de 20 ans a ainsi renoué avec le succès à l'occasion de cette première confrontation avec Rublev: éliminé dès le premier tour au Masters 1000 de Paris-Bercy, il n'avait plus gagné de match depuis le 9 octobre. Rublev, demi-finaliste des Masters ATP l'an dernier, avait perdu son premier match contre son compatriote russe Daniil Medvedev. Il se retrouve d'ores et déjà éliminé. Alcaraz, vainqueur de Wimbledon cette année, devra encore battre Medvedev (ATP 3) vendredi s'il entend décrocher sa qualification pour les demi-finales.

Swiss Olympic n'a pas que les JO 2030 à l'esprit Jürg Stahl et Swiss Olympic n'ont pas que les JO 2030 à l'esprit Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le vendredi 24 novembre, le Parlement du sport réuni à Ittigen validera ou pas une candidature suisse pour les JO d'hiver 2030. Mais Swiss Olympic a déjà d'autres idées. C'est la dernière ligne droite pour Jürg Stahl, président de Swiss Olympic, et Roger Schnegg, directeur de l'instance. Dans une dizaine de jours, le Parlement du sport rendra son verdict et l'on saura si la Suisse présentera au CIO une candidature pour l'organisation des JO d'hiver 2030. Une chose est sûre, les fédérations des sports estivaux soutiennent le projet hivernal. Lors d'une rencontre devant les médias, les deux hommes ont rappelé les avantages du concept décentralisé imaginé avec non pas une ville-hôte, mais un pays-hôte. D'une certaine manière, la Suisse a pris exemple sur l'Italie et les Jeux de Milan-Cortina, avec plusieurs pôles répartis dans le nord du pays. "Le fait d'avoir plusieurs régions diminue les risques, rappelle Jürg Stahl. Ce qui compte aussi, c'est d'avoir assez peu d'investissements à faire et qu'il y ait peu de nuisances envers la nature." Soucieux du climat La nature et par extension les problèmes liés au climat. Swiss Olympic l'a dit, elle met l'accent sur deux axes: l'éthique et le climat. Et les événements autour des descentes de Zermatt/Cervinia avec des travaux sur le glacier hors des zones prévues n'ont pas véhiculé une bonne image du sport de compétition. "Il règne une atmosphère négative en ce moment, a concédé Jürg Stahl. Et il semble impossible de stopper cette spirale. Même si on est finalement assez loin de cette situation de Zermatt, nous sommes proches de Swiss-Ski. Tout n'est pas noir ou blanc dans cette affaire, mais nous sommes trop éloignés de cette situation, ce qui fait que nous avons peu d'influence." JO et Européens multisports Si la Suisse est boudée en 2030, elle retentera normalement sa chance quatre ans plus tard face vraisemblablement à une candidature américaine (Salt Lake City). Pour 2030, la France et la Suède sont également sur les rangs. Mais il n'y a pas que les JO. La Suisse s'est également positionnée pour organiser les Championnats d'Europe multisports qui se sont déjà tenus à Glasgow, Berlin et Munich. Une manifestation qui regroupe plusieurs sports d'été en même temps. "Le budget est bien évidemment nettement moins important, confie Roger Schnegg. Mais là aussi toute la Suisse pourrait en profiter. Il est évident que nous n'organiserions pas les Jeux européens en 2030 si nous obtenions les JO d'hiver, mais nous voyons les synergies possibles." Critiqué pour le gigantisme des JO, le CIO a souhaité revenir à des événements à taille humaine. Et ce message semble avoir été bien intégré par Swiss Olympic. "Nous voulons donner la bonne réponse en montrant que ce gigantisme s'arrête, conclut Jürg Stahl. Et nous sommes motivés de prouver qu'un petit pays comme le nôtre peut le faire."

Ricardo Dionisio nouvel entraîneur du SLO Ricardo Dionisio reste sur une expérience difficile en Suisse, avec le FC Sion Image: KEYSTONE/TI-PRESS Le Portugais Ricardo Dionisio (40 ans) est le nouvel entraîneur de Stade Lausanne-Ouchy. L'ancien coach de Sion et du Stade nyonnais succède au Français Anthony Braizat, limogé lundi alors qu'il avait mené le club à la promotion ce printemps. Ricardo Dionisio aura pour mission de sauver la place du SLO dans l'élite, alors que son équipe pointe au 11e et avant-dernier rang de la Super League avec 10 points conquis en 13 matches. Le club vaudois reste sur cinq matches sans victoire en championnat. Dionisio, qui sort d'une expérience au Brésil, avait passé cinq mois compliqués au FC Sion. Engagé le 1er janvier 2020 par Christian Constantin, il n'avait dirigé l'équipe que durant cinq matches de championnat en raison de la longue pause due au Covid-19. Pour un maigre bilan de deux points. Le Portugais, qui avait été remplacé dès le mois de juin 2020 sur le banc sédunois par Paolo Tramezzani, entraînait auparavant le Stade nyonnais en Promotion League. Ironie de l'histoire, c'est Anthony Braizat qui lui avait succédé à Nyon en janvier 2020.

Chiffre d'affaires annuel record pour Manchester City Manchester City affiche un chiffre d'affaires records pour la saison dernière Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL HAMBURY Manchester City a annoncé mercredi un chiffre d'affaires record en Premier League de 712,8 millions de livres (818 millions d'euros) pour la saison passée, lors de laquelle il a réussi le triplé. Ce chiffre dépasse largement le record précédent publié par Manchester United le mois dernier. Les champions d'Europe en titre, détenus par la famille régnante des Emirats arabes unis, ont fait état d'une augmentation de près de 100 millions de livres sterling sur un an de leur chiffre d'affaires pour l'exercice 2022/23, alors que le bénéfice net a presque doublé pour atteindre 80,4 millions de livres (92,3 millions d'euros). United, dans l'ombre de City depuis une décennie au niveau des résultats sportifs, avait annoncé fin octobre un chiffre d'affaires record pour un club anglais, à 648,4 millions de livres (744 millions d'euros). Des revenus TV imposants La saison dernière, les hommes de Pep Guardiola sont devenus le deuxième club anglais, après les Red Devils en 1999, à remporter la Ligue des champions, la Premier League et la Coupe d'Angleterre au cours d'une même saison. City, qui est arrivé en tête du classement 2023 "Football Money League" du cabinet Deloitte, a perçu des revenus de diffusion TV de près de 300 millions de livres (344 millions d'euros) au cours de l'année qui s'est achevée le 30 juin, notamment grâce à ses succès européens. La masse salariale du club de Manuel Akanji a augmenté de près de 70 millions de livres pour atteindre un peu moins de 423 millions de livres (485 millions d'euros) et les Citizens ont réalisé un bénéfice de près de 122 millions de livres sur les transferts de joueurs. 115 accusations d'infractions Ce chiffre ne reflète cependant pas l'activité déficitaire du dernier marché des transferts estival. Le rapport annuel du club mentionne également les 115 accusations d'infractions financières recensées en neuf saisons et portées contre les actionnaires principaux émiratis par la Premier League en février. "Le conseil d'administration reconnaît qu'il existe un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient avoir un impact important sur les performances du club", indique le rapport financier à ce sujet. "Nous continuerons à remettre en question toutes les normes du secteur, nous évaluerons nos succès et tirerons les leçons de nos échecs", a assuré le président de City, Khaldoon Al Mubarak, cité dans le communiqué financier. "Nous n'aurons pas peur de nous fixer de nouveaux objectifs et d'élaborer de nouvelles stratégies qui seront bénéfiques à notre club, à ses communautés et à ses parties prenantes, et en particulier aux supporters", a ajouté le dirigeant émirati. City, en quête d'un quatrième titre de champion d'Angleterre consécutif, est en tête de la Premier League après 12 journées et a déjà obtenu sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Urs Fischer n'entraîne plus Union Berlin Urs Fischer n'entraîne plus Union Berlin Image: KEYSTONE/EPA L'aventure d'Urs Fischer à Union Berlin est terminée. L'entraîneur zurichois et l'actuelle lanterne rouge de la Bundesliga ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leur collaboration. Au sein du comité directeur du club, on avait pourtant continué à croire en Urs Fischer malgré une situation sportive des plus déplorables. Les discussions sur une éventuelle mise à l'écart de l'ancien joueur du FC Saint-Gall et du FC Zurich n'avaient même pas été entamées, du moins en public. Mais la situation d'Urs Fischer est devenu intenable à la tête d'une équipe qui couche sur 14 matches sans victoire toutes compétitions confondues. Il doit quitter un poste qu'il occupait depuis l'été 2018, lui qui a emmené le club de la 2e à la 1re Bundesliga puis en Ligue des champions. Le Zurichois a connu la promotion en 1re Bundesliga dès sa première année en tant qu'entraîneur. La progression s'est ensuite poursuivie de manière constante: 11e, 7e et 5e places lors des trois premières saisons dans l'élite, puis un improbable 4e rang synonyme de qualification pour la Ligue des champions. Le championnat actuel a également commencé de manière idéale, Union Berlin gagnant ses deux premiers matches. Mais le changement a été brutal. En Bundesliga, neuf défaites de suite ont été enregistrées. La lueur d'espoir apparue en Ligue des champions, avec un nul face à Naples après trois matches perdus, n'a donc pas suffi.

Le premier entraînement annulé à Zermatt/Cervinia Le premier entraînement de descente dames a été annulé mercredi Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les meilleures descendeuses du monde n'ont pas pu découvrir la nouvelle piste de Coupe du monde de Zermatt/Cervinia mercredi. Le premier entraînement en vue des deux descentes prévues ce week-end a été annulé en raison des conditions météorologiques. Les spécialistes féminines de vitesse n'ont donc pas eu la même chance que les messieurs, qui avaient pu s'élancer mercredi dernier pour leur premier essai chronométré sur la Gran Becca avant d'être tenus au repos forcé. La météo devrait s'améliorer en fin de semaine, mais le conditionnel est évidemment de mise. Les deux premières descentes de la saison restent pour l'heure programmées samedi et dimanche dès 11h45, tout comme les entraînements de jeudi et vendredi. Mais un entraînement est nécessaire pour qu'une course puisse se dérouler dans la discipline-reine.

Gobert étranglé par Green, qui risque gros Rudy Gobert (de face) a été étranglé par Draymond Green mardi soir Image: KEYSTONE/AP/Jed Jacobsohn La soirée de mardi en NBA a été marquée par un nouveau coup de sang de Draymond Green. L'ailier-fort de Golden State a violemment étranglé le pivot français de Minnesota Rudy Gobert, ce qui lui a valu une exclusion dans un match perdu par son équipe (104-101). La réputation de "bad boy" de Draymond Green, ailier-fort et fort en gueule détesté par les supporters adverses, ne risque pas de s'arranger. Mardi, l'Américain s'est jeté dans une échauffourée en étranglant avec son bras, par derrière et pendant plusieurs secondes Rudy Gobert, des images particulièrement violentes. Après moins de deux minutes de jeu, alors qu'aucun panier n'avait été marqué, l'incident avait démarré entre Jaden McDaniels (Minnesota) et Klay Thompson (Golden State), Gobert intervenant pour les séparer, avant l'arrivée de Green. Green a été exclu ainsi que Thompson, le maillot déchiré, et McDaniels. "Ridicule" "Klay Thompson n'aurait pas dû être exclu, c'est ridicule, il est tiré par le maillot, il tire lui-même en réponse. Concernant Draymond, si on observe bien les images, Rudy avait ses mains au niveau du cou de Klay (Thompson), ce qui explique la réaction de Draymond", a estimé en conférence de presse le coach des Warriors Steve Kerr, présent au plus près de la bagarre. Une analyse peu en accord avec les ralentis, largement relayés sur les réseaux sociaux. Draymond Green pourrait d'ailleurs être lourdement suspendu pour son geste, lui l'habitué des suspensions et des fautes techniques. En avril, il avait été suspendu un match pour avoir marché sur un adversaire lors des play-offs contre Sacramento. En octobre 2022, il avait frappé un coéquipier (Jordan Poole, depuis parti à Washington) lors d'une séance d'entraînement. En 2016, il avait été sanctionné pour un mauvais geste sur LeBron James lors de la finale NBA.

Atlanta inflige une 9e défaite consécutive à Detroit Capela et les Hawks ont dominé les Pistons mardi Image: KEYSTONE/AP/Carlos Osorio Atlanta n'a pas failli mardi en NBA. Les Hawks de Clint Capela sont allés s'imposer 126-120 sur le parquet de la plus mauvaise équipe de la Ligue, Detroit, qui en est à neuf défaites d'affilée. Clint Capela est resté discret face aux Pistons, cumulant 8 points (à 3/4 au tir), 8 rebonds et 3 contres en 27 minutes passées sur le parquet pour un différentiel de +8. L'homme du match fut l'arrière des Hawks Dejounte Murray, auteur de 32 points, 10 passes décisives, 5 rebonds et 3 interceptions. Murray a sorti le grand jeu en l'absence de son compère Trae Young, resté auprès de son épouse qui a donné naissance à leur deuxième enfant lundi. Saddiq Bey (19 points en sortant du banc) et Bogdan Bogdanovic (17) ont également brillé sur le plan offensif pour ce premier match d'Atlanta dans le nouveau "In-Season Tournament". A noter par ailleurs la sixième défaite consécutive des Spurs de Victor Wembanyama, battus 123-87 à Oklahoma City. Le "rookie" français a certes capté 14 rebonds, mais il n'a inscrit que 8 points (à 4/15 au tir) pour terminer cette partie un différentiel de -31.