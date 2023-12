Sommer et l'Inter insubmersibles ++ Nul entre Liverpool et Arsenal

Genève-Servette remporte le derby contre Lausanne Regards rivés sur le palet, le duel est intense entre le gardien de Genève-Servette Jussi Olkinuora et l'attaquant lausannois Ken Jäger. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Genève-Servette reste dans la course aux play-off de National League après son succès 4-2 contre le Lausanne HC. Fribourg-Gottéron revient battu 2-1 de son déplacement chez les Zurich Lions. Les 7135 spectateurs ont assisté à un derby intense et physique aux Vernets. Il a permis aux Genevois de récolter trois points précieux dans la course au top 6. Dans un match assez équilibré, les Servettiens ont fait tourner la partie au cours de la deuxième période lorsqu'Eliot Berthon, bien lancé sur l'aile par Noah Rod, a mystifié le portier Punnenovs dans un angle pourtant fermé (2-1) puis Pouliot a surpris le gardien lausannois d'une déviation sur un tir de Tanner Richard (3-1/31e). Le but d'Holdener d'une reprise de volée a permis aux Vaudois d'espérer au cours de la troisième période, mais les Genevois ont tenu bon. Sakari Manninen a marqué le but de la sécurité dans la cage vide à quelques secondes du terme du match. Les Zurich Lions ont infligé une troisième défaite à Fribourg-Gottéron cette saison en autant de rencontres. Devant 12'000 spectateurs, les hommes de Christian Dubé ont légèrement dominé mais ils ont payé leur inefficacité devant le but adverse. Christoph Bertschy avait pourtant ouvert le score à la 15e en effaçant élégamment le portier Hrubec. Le défenseur Yannick Weber a pu égaliser après un renvoi de Reto Berra. Yannick Zehnder a donné la victoire aux Lions à la 33e minute. Ajoie gâche une avance de trois buts Ajoie a laissé passer sa chance à la Resega (3-6). Les Jurassiens ne menaient-ils pas 3-0 jusqu'à la mi-match face à Lugano ? Ils avaient ouvert la marque par Kevin Bozon après 37'' de jeu seulement. Las, les joueurs de l'entraîneur Christian Wohlwend n'ont pu contenir la furia tessinoise pour fêter pour la première fois un deuxième succès consécutif cette saison. Luca Fazzini a inscrit le but gagnant à la 53e minute. Le HC Bienne va mieux. Les Seelandais ont fêté leur quatrième victoire lors des cinq derniers matches en prenant le meilleur 4-1 sur Zoug. Le défenseur Yanick Stämpfli a ouvert la marque pour les Biennois avant que Fabian Herzog n'égalise à l'occasion de son seizième but de la saison. Hofer, Bätrschi et Rajala - dans le but vide - ont assuré le succès d'un HC Bienne, qui peut croire à nouveau à une participation aux pré-play-off. Ambri-Piotta arrivera dans les meilleures dispositions pour défendre son titre à Davos à l'occasion de la Coupe Spengler. Les Léventins ont cueilli leur troisième succès de rang avec leur victoire 4-1 sur la glace des Langnau Tigers. L'Emmentalois Julian Schmutz et le Tessinois Inti Pestoni ont rejoint les vestiaires prématurément pour s'être battus. Dans une enceinte comble - 6100 spectateurs - à Rapperswil-Jona, Davos s'est imposé 5-1 pour un deuxième succès de suite. Après quatre revers de rang, le CP Berne a retrouvé le goût de la victoire sur la glace de Kloten (4-1).

Pas de vainqueur dans le choc au sommet d'Anfield Road Duel entre le stratège de Liverpool Dominik Szoboszlai (à droite) et Gabriel Martinelli. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Pas de vainqueur dans le choc au sommet à Anfield Road ! Liverpool et Arsenal se sont neutralisés au terme d’un match très intense sur le plan physique (1-1). Mohamed Salah a signé un exploit personnel à la 29e pour répondre à l’ouverture du score des Londoniens par Gabriel (4e). Les Reds ont été les plus proches de la victoire lors d’une seconde période souvent affolante. Mais comme six jours plus tôt lors du 0-0 contre Manchester United, ils ont singulièrement manqué d’efficience dans le dernier geste. Au classement, Arsenal demeure leader avec un point d’avance sur Liverpool et Aston Villa. Dans la lutte contre la relégation, Burnley et Zeki Amdouni ne sont plus qu’à 3 points du maintien après leur succès 2-0 à Fulham dans une rencontre arbitrée par Rebecca Welch, devenue ainsi samedi la première femme à officier en Premier League.

Yann Sommer toujours aussi invincible Yann Sommer a trouvé son bonheur à Milan. Image: KEYSTONE/AP/LUCA BRUNO Un 12e clean-sheet en Serie A pour Yann Sommer ! Le portier de l’Inter Milan n’est pas loin de traverser la plus belle saison de sa carrière. Dans leur antre de San Siro, les Milanais se sont imposés 2-0 devant Lecce sur des réussites de Yann Bisseck (43e) et de Nicola Barella (78e) pour conserver 4 points d’avance sur la Juventus qui s’est imposée sur le fil 2-1 à Frosinone. Même s’il n’a pas eu d’arrêt extraordinaire à réaliser pour préserver son invincibilité, Yann Sommer a livré la marchandise. Le Bâlois dégage vraiment une formidable impression. Désormais invaincu depuis 513 minutes – il a également réussi un clean sheet en Ligue des Champions contre la Real Sociedad – sans comptabiliser les différents temps additionnels, Yann Sommer a sans doute trouvé à Milan un contexte qui tranche avec tout ce qu’il a pu connaître en début d’année à Munich...

Un septième but pour Cameron Puertas Cameron Puertas: une saison magnifique en Belgique. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Héros de la victoire contre Liverpool en Europa League, Cameron Puertas brille toujours de mille feux avec l’Union St. Gilloise. Le Vaudois a été l’un des artisans du succès 2-1 du leader à Eupen. Cameron Puertas a, en effet, signé le 2-0 pour assurer à ses couleurs une quinzième victoire en championnat. L’ancien joueur du Lausanne-Sport a signé sa septième réussite de la saison toutes compétitions confondues. On rappellera que Cameron Puertas, qui est âgé de 25 ans, ne peut pas pour l’instant porter les couleurs de l’équipe de Suisse. Il est toujours dans l’attente de recevoir son passeport.

Le Chinois Sun Yang ne devrait pas participer aux JO 2024 Sun Yang avait détruit un échantillon. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Chinois Sun Yang, suspendu pour violation du règlement antidopage, devrait manquer les Jeux olympiques 2024 à Paris après la publication par les autorités chinoises des critères de sélection. La Fédération chinoise de natation a annoncé vendredi que la sélection olympique serait choisie sur la base des résultats des championnats du monde de 2023 à Fukuoka et de 2024 à Doha, ainsi que ceux des championnats de Chine prévus du 19 au 27 avril. Ces critères écartent le triple champion olympique, dont la suspension prend fin en mai. Sun, 32 ans, purge depuis février 2020 une suspension de quatre ans et trois mois pour avoir détruit au marteau un échantillon de son sang prélevé lors d'un contrôle antidopage inopiné à son domicile en septembre 2018. Il avait argué que les contrôleurs n'avaient pas les autorisations nécessaires. Sa suspension, qui prendra fin à quelques semaines des JO de Paris (26 juillet-11 août), l'a privé des JO de Tokyo en 2021 puis des Jeux asiatiques, organisés l'année suivante dans sa ville de Hangzhou. Mais le nageur n'a semble-t-il pas renoncé à participer aux Jeux, qui seraient ses quatrièmes. "Nager est une partie inaliénable de ma vie et ce sera toujours ma passion", a-t-il dit sur le réseau social Weibo. À Londres en 2012, Sun a remporté l'or olympique sur le 400 m nage libre et le 1500 m, l'argent sur le 200 m nage libre et le bronze sur le relais 4x200 m nage libre. Quatre ans plus tard à Rio, il a été sacré sur le 200 m nage libre et a remporté la médaille d'argent sur le 400 m nage libre. Onze fois champion du monde, il a toujours clamé son innocence face aux accusations de dopage qui ont jalonné sa carrière. En 2014, un contrôle positif à un produit interdit, la trimétazidine, lui avait valu une suspension de trois mois.

Bologne confirme mais perd Ndoye Une victoire de plus pour Thiago Motta et Bologna. Image: KEYSTONE/EPA/ELISABETTA BARACCHI Bologne continue ! Victorieuse 1-0 sur sa pelouse de l’Atalanta, la formation la plus helvétique du Calcio ne finit pas de surprendre. Acquis sur une tête du capitaine Lewis Ferguson à la 86e minute, ce succès permet au Bologna de conserver sa quatrième place au classement et de démontrer que son exploit trois jours plus tôt en Coupe d’Italie à San Siro face à l’Inter n’était pas le fruit du hasard. Auteur du but décisif mercredi, Dan Ndoye a été plus malheureux samedi. Le Vaudois a dû sortir juste avant la pause en raison d’une douleur à la cuisse. Face à ses anciennes couleurs, Remo Freuler a réussi un sauvetage déterminant en seconde période. Quant à Michel Aebischer, il n’a été introduit que juste après l’ouverture du score. Après cette troisième victoire de rang en Serie A, Bologne tentera la passe de quatre samedi prochain à Udine. Histoire de conclure l’année en beauté.

Victor Osimhen prolonge son contrat Victor Osimhen est désormais lié jusqu'au 30 juin 2026 avec le Napoli. Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Garofalo Victor Osimhen a prolongé son contrat avec Naples jusqu'en 2026, a annoncé samedi le club champion d'Italie en titre. "Victor et le Napoli ensemble jusqu'en 2026", a affirmé le club sur les réseaux sociaux, accompagnant son message d'une photo montrant l'attaquant nigérian, qui était convoité par des clubs anglais, aux côtés du propriétaire de Naples, Aurelio De Laurentiis. Agé de 24 ans, Victor Osimhen évolue depuis 2020 à Naples. Il avait été transféré de Lille.

Trae Young: une série magnifique mais presque inutile Trae Young: il est train de marquer l'histoire sans toutefois permettre à Atlanta de gagner. Image: KEYSTONE/AP/Michael Wyke Malgré un sixième match de rang avec au moins 30 points et 10 assists de Trae Young, Atlanta est tombé à Miami. Les Hawks se sont inclinés 122-113 face au finaliste de l’an dernier. Auteur de 30 points et de 13 assists, Trae Young est devenu le deuxième joueur de l’histoire à réaliser une telle série avec Oscar Robertson. Celui que l’on surnommait Big O avait accompli un tel exploit sous le maillot des Cincinnati Royals une première fois en janvier 1964 avant de porter le record de cette série à sept matches la saison suivante. Trae Young a donc rendez-vous en quelque sorte avec l’histoire ce samedi lors de la venue de Memphis. L’homme du match fut toutefois Duncan Robinson. Il a, en effet, inscrit 21 de ses 27 points dans l’ultime quarter pour offrir la victoire à Miami. Clint Capela, a pour sa part, livré la marchandise avec ses 10 rebonds et ses 8 points. Le Genevois fut le seul joueur à présenter un différentiel positif – + 6 – dans les rangs des Hawks qui se retrouvent sous la barre après cette seizième défaite. Désormais onzième de la Conférence Est, Atlanta traverse bien une première partie de saison compliquée malgré les exploits de Trae Young.

Une grande soirée pour Nino Niederreiter Nino Niederreiter (à droite) inscrit son premier but de la soirée. Image: KEYSTONE/AP/JOHN WOODS Après Kevin Fiala et Roman Josi, Nino Niederreiter a atteint à son tour le seuil des 20 points. Le Grison l’a fait de la plus belle des manières lors du succès 5-1 de Winnipeg face à Boston. El Nino a signé un doublé sur deux séquences de jeu de puissance pour ses neuvième et dixième réalisations de la saison. Entre ses deux réussites, il avait délivré une dixième passe décisive pour s’affirmer comme l’un des grands artisans du vingtième succès de la saison des Jets en trente-deux matches. Désormais leader de la Central Division, Winnipeg tire sa force dans une organisation défensive sans faille. Vendredi soir, les Jets ont bouclé un... 22e match de rang sans concéder plus de trois buts. Face aux Bruins, Connor Hellebuyck ne s’est ainsi incliné que sur un lancer de Brandon Carlo à 5’58’’ de la sirène alors que le score était déjà de 4-0.

Premier sacre pour Manchester City Manchester City a écrasé Fluminense 4-0 en finale à Jeddah Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Manchester City a remporté son premier Mondial des clubs à Jeddah. Les Citizens ont dominé les Brésiliens de Fluminense, champions d'Amérique du sud, 4-0 en finale. Premier titre pour City mais quatrième pour son entraîneur espagnol Pep Guardiola, déjà sacré avec le FC Barcelone (2009, 2011) et le Bayern Munich (2013). City, qui succède au Real Madrid au palmarès, a marqué par Julian Alvarez (1re, 88e), Nino (27e autogoal) et Phil Foden (72e). Le champion d'Europe, passé sous pavillon émirati en 2008, succède au Real Madrid, vainqueur à cinq reprises de ce Mondial des clubs qui en était à sa vingtième édition. Les deux équipes, victorieuses en demies des Japonais d'Urawa Reds (3-0) pour City et des Egyptiens d'Al-Ahly (2-0) pour le "Flu", étaient en finale pour leur toute première participation. Et vendredi, il ne fallait pas être en retard au stade Roi-Abdallah puisque les champions d'Angleterre ont ouvert la marque après seulement... 40 secondes de jeu! Profitant d'une mauvaise relance dans l'axe du vétéran et ancien du Real Marcelo, le Néerlandais Nathan Ake a placé une frappe enroulée sur le poteau du but de Fabio (43 ans) et le ballon est revenu sur l'Argentin Julian Alvarez qui avait suivi et a marqué de la poitrine. Le club anglais a doublé le score à la 27e minute, avec un but contre son camp de Nino. Le défenseur central et capitaine a en effet dévié dans son but un centre de Phil Foden, qui avait été superbement démarqué par Rodri. Sans Haaland ni De Bruyne Deux autres buts ont été marqués en seconde mi-temps par des Anglais nettement dominateurs, par Phil Foden (72) et Alvarez en fin de match pour un doublé personnel (88e). Manchester City, qui jouait pourtant sans ses hommes-clé Erling Haaland, Kevin de Bruyne et Jérémy Doku, blessés, en est à cinq matches disputés en douze jours, soit un tous les trois jours depuis le 10 décembre. Un rythme infernal pour les Citizens, auteurs d'un quadruplé retentissant la saison dernière: Ligue des champions, Coupe d'Angleterre, Championnat d'Angleterre et Supercoupe de l'UEFA. City a également confirmé la domination européenne dans ce Mondial des clubs. Depuis 2012, aucun trophée n'a échappé au représentant du Vieux continent, certes toujours plus puissant financièrement. Le dernier club sud-américain à avoir inscrit son nom au palmarès de ce Mondial est le rival de "Flu", les Corinthians de Sao Paulo, vainqueur de Chelsea 1-0 à Yokohama en décembre 2012. Pour sa prochaine édition, aux Etats-Unis à l'été 2025, le Mondial des clubs changera de formule et passera de sept à trente-deux équipes, et sera joué tous les quatre ans. Plus tôt dans le match pour la troisième place les Egyptiens d'Al-Ahly ont battu les Japonais des Urawa Red Diamonds 4-2.

Slalom de Madonna: Meillard 7e, Schwarz l'emporte Marco Schwarz a remporté le slalom de Madonna Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati La 70e édition du slalom de Madonna n'a pas souri aux Suisses. Le meilleur d'entre eux, Loïc Meillard, a pris la 7e place d'une course remportée par Marco Schwarz. Le tracé piqueté par leur entraîneur Matteo Joris n'a pas permis aux Suisses de ramener un résultat positif avant Noël. Deuxième de la première manche, Loïc Meillard a reculé pour échouer à la 7e place à 0''47. Daniel Yule a de son côté malheureusement commis l'irréparable, alors qu'il avait gagné à trois reprises dans la station du Trentin. 5e de la première manche, Yule a été éliminé en faisant une faute sur l'intérieur. Aerni remonte Auteur d'une excellente deuxième manche, Luca Aerni a effectué une remontée intéressante sur une piste qu'il affectionne, lui qui avait décroché le seul podium de sa carrière en 2017 avec une deuxième place, à quatre centièmes de Marcel Hirscher. Sa 13e place doit donner de la force au skieur des Barzettes. Ramon Zenhäusern n'a jamais donné le sentiment d'être vraiment à l'aise sur cette piste. Le Haut-Valaisan a rétrogradé en deuxième manche pour finir 17e. 20e à Gurgl, Tanguy Nef a lui réalisé un nouveau résultat intéressant. Le Genevois, qui s'élance hors des 30 en première manche, est en train de revenir gentiment. Il a pris la 19e place. Schwarz passe Odermatt Coupable d'une grosse faute sur le tracé initial mais tout de même qualifié, Marc Rochat a limité les dégâts sur son deuxième passage. Le Vaudois a récolté quelques points avec son 23e rang. Sur les huit Suisses, seuls deux hommes n'ont pas passé le cut. Sandro Simonet et Reto Schmidiger ont été éliminés de justesse en première manche. Tout devant, c'est l'Autriche qui rigole. Marco Schwarz a fait coup double en remportant sa 6e victoire en Coupe du monde et son 3e slalom. Les 100 points de la victoire lui permettent aussi de prendre le commandement au classement général de la Coupe du monde avec huit points d'avance sur Marco Odermatt. Le podium est complété par Clément Noël et Dave Ryding.

Slalom de Madonna: Noël devant, les Suisses placés Loïc Meillard 2e après la première manche du slalom de Madonna Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Les Suisses ont répondu présents lors de la première manche du slalom de Madonna. Loïc Meillard est 2e à 0''37, alors que Daniel Yule pointe au 5e rang à 0''47 de Clément Noël. La 70e édition de ce slalom de Madonna pourrait donc ramener un nouveau podium à la Suisse. Parti avec le dossard 1, Loïc Meillard a réussi une manche très solide. Il aurait certainement pu faire mieux en finissant plus fort. Triple vainqueur dans la station du Trentin, Daniel Yule s'en est plutôt bien sorti sur un tracé très rectiligne où il y a finalement eu peu d'écarts. Ramon Zenhäusern a connu un peu plus de peine que ses compères. Mais le géant haut-valaisan pourra tout de même se battre en deuxième manche avec son 11e rang à 0''78. Coupable sur la fin du parcours, Marc Rochat a perdu pas mal de temps pour se situer au 22e rang provisoire à 1''84. Deux places derrière Luca Aerni. Les deux hommes ne sont pas certains de pouvoir prendre part au deuxième effort à 20h45. Avec un tracé sans grande difficulté et une piste qui tient bien, des coureurs pourraient venir de l'arrière.

Un nouveau défi pour Vincent Cavin Vincent Cavin va rejoindre les Etats-Unis comme assistant du sélectionneur Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Après avoir œuvré pendant 13 ans avec l’équipe de Suisse, Vincent Cavin s’apprête à relever un défi exaltant. Le Vaudois sera l'un des assistants de Gregg Berhalter, le sélectionneur des Etats-Unis. Vincent Cavin entamera cette collaboration en janvier prochain lors d’un premier stage en Floride. L’objectif bien sûr sera de bâtir une équipe compétitive pour la Coupe du monde 2026 que les Etats-Unis organiseront conjointement avec le Canada et le Mexique. "Je suis très heureux et très fier de me lancer dans cette nouvelle aventure, souligne Vincent Cavin dans un communiqué relayé par la Fédération américaine. Il est évident à mes yeux que cette équipe des Etats-Unis dégage une réelle identité et joue avec passion. J’espère apporter ma contribution au développement de l’équipe et je remercie la Fédération américaine de m’offrir une telle opportunité." Depuis 2021, Vincent Cavin était l’adjoint de Murat Yakin après avoir figuré dans le staff de Vladimir Petkovic. A 48 ans, il a éprouvé le besoin de donner une nouvelle orientation à sa carrière. La Fédération américaine a vite compris que le Vaudois pouvait apporter avec son bagage un plus indéniable à sa sélection.

Premier succès en Coupe du monde pour Sixtine Cousin La Genevois Sixtine Cousin a fêté sa première victoire en Coupe du monde. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Sixtine Cousin a fêté sa première victoire en Coupe du monde à l'occasion de la deuxième course de San Candido. La Genevoise de 24 s'est imposée devant la Française Marielle Berger Sabbatel. La grande favorite, la Suédoise Sandra Näslund, vainqueur la veille, a pris la troisième place. Talina Gantenbein et Saskia Lack, classées aux 4e et 6e rangs, témoignent de l'excellent résultat des Suissesses en Italie, bien que Fanny Smith, deuxième la veille, ait échoué cette fois-ci en quarts de finale. Chez les messieurs, Alex Fiva, le meilleur Suisse, s'est classé à la 7e place.