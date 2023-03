Sommer et le Bayern battus ++ Le GP d'Arabie saoudite pour Pérez

Le Bayern a cédé sur deux penalties transformés par l'Argentin Exequiel Palacios et qui avaient été provoqués par le Français Amine Adli. A noter que l'arbitre a, les deux fois, averti Adli pour simulation avant de changer d'avis après le recours de la VAR.

Le Bayern Munich n'est plus le leader de la Bundesliga. Yann Sommer et ses coéquipiers se sont inclinés 2-1 à Leverkuen pour accuser désormais un point de retard sur le Borussia Dortmund.

Le Team Alfa Romeo n'a pas connu le succès sur le tracé saoudien. Zhou Guanyu a terminé au 13e rang, Valtteri Bottas dix-huitième et dernier.

Parti en pole position, Pérez, doublé au premier virage par l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin), finalement troisième, a rapidement repris les commandes pour ne plus les lâcher, tandis que son coéquipier, qui s'était élancé en 15e position, a effectué une superbe remontée, notamment grâce à l'intervention de la voiture de sécurité en début de course.

Le Néerlandais garde la tête du classement du Championnat du monde grâce au point récompensant l'auteur du tour le plus rapide.

Le Mexicain Sergio Perez m�ne la course devant Fernando Alonso. Ce dernier finira troisi�me.

Ancien entraîneur du Lausanne-Sport, Giorgio Contini (49 ans) dirige les Grasshoppers depuis l'été 2021. Il estime ne pas pouvoir s'engager davantage en raison de l'avenir incertain du club. Cette annonce survient alors que son équipe vient d'aligner deux victoires contre Winterthour et le FC Sion pour se donner de l'air au classement.

Giorgio Contini ne sera plus l'entraîneur des Grasshoppers l'été prochain. Le club a confirmé officiellement que leur entraîneur lui avait signifié son désir de mettre un terme à sa collaboration.

Paris piégé au Parc des Princes

Un dimanche bien triste pour Kylian Mbapp� � gauche et Lionel Messi. Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA

La fin de saison risque d'être bien longue pour le Paris St. Germain. Onze jours après son élimination en Ligue des Champions, le PSG a bu la tasse contre Rennes.

Dans son fief du Parc des Princes, le leader de la Ligue 1 s'est incliné 2-0 devant les Bretons sur des réussites de Karl Toko Ekambi et d'Arnaud Kalimuendo, l'un de ses anciens pensionnaires du centre de formation.

Il s'agit de sa quatrième défaite en championnat, la quatrième de l'année et la deuxième contre Rennes. Une fois de plus, les éclairs de Kylian Mbappé et de Lionel Messi n'ont pas pu masquer l'absence d'un véritable jeu collectif.