Sommer invincible avec l'Inter ++ Le FC Lugano se qualifie

FC Lugano: l'équipe qui ne perd plus une séance de tirs au but Amir Saipi détourne le penalty de Dominik Schmid pour assurer la qualification de Lugano pour les demi-finales de la Coupe de Suisse. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Les tirs au but sont en passe de devenir la grande spécialité du FC Lugano. Comme l’an dernier en demi-finale à Genève, cet exercice si particulier a souri aux Tessinois à Bâle. Au Parc St. Jacques, le FC Lugano s’est imposé 4-3 aux tirs au but devant le FC Bâle. On en était resté à 2-2 après 120 minutes de jeu dans ce quart de finale. Les Tessinois peuvent toujours ainsi rêver à une troisième finale consécutive au Wankdorf après la victoire contre St. Gall en 2022 et la défaite face aux Young Boys en 2023. Fabian Frei et Dominik Schmid ont raté la transformation de leur penalty pour précipiter l’échec du FC Bâle. Cette élimination est amère dans la mesure où les Rhénans, très vie menés 2-0 sur un doublé de Zan Celar, étaient revenus de nulle part grâce à Thierno Barry. Sorti du banc, le Guinéen marquait aux 81e et 83e pour réveiller le Parc St. Jacques. Après cette élimination, l’équipe de Fabio Celestini n’a plus que le championnat pour sauver sa saison. Mais avant de nourrir l’espoir d’accrocher une place européenne, il lui faudra dans un premier temps boucler le troisième tour dans le top 6.

16e clean-sheet pour Yann Sommer en Serie A Yann Sommer (à droite). Il n'encaisse pratiquement plus jamais de but... Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Huitième victoire de rang de l’Inter en championnat pour le seizième clean-sheet de Yann Sommer ! La soirée a été encore très belle pour les Nerazzurri, victorieux 4-0 de l’Atalanta à San Siro. Acquis sur des réussites de Matteo Darmian, de Lautaro Martinez, de Federico Dimarco et de Davide Frattesi, ce succès rapproche encore plus l’Inter du Scudetto, Il est presque dans les temps de passage du Napoli la saison dernière. Absent dimanche à Lecce – il était fiévreux -, Yann Sommer n’a pas été boudé par la réussite. Battue sur une frappe de Charles De Ketelaere à la 10e sur une action où il ne fut pas blanc comme neige, le portier de l’équipe de Suisse a été sauvé par la VAR. La réussite du Belge a, en effet, été annulée en raison d’une faute préalable.

Le FC Winterhour déjoue encore les pronostics Nishan Burkart (99) est le plus prompt pour ouvrir le score. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Invaincu lors de huit de ses neuf dernières rencontres de Super League, Winterthour ne cesse de surprendre. N’a-t-il pas déjoué tous les pronostics pour éliminer le FC Zurich en quart de finale ? Au Letzigrund, la formation de Patrick Rahmen s’est imposée 2-0 grâce à un doublé de Nishan Burkart peu après l’heure de jeu (62e et 67e). A l’image de son gardien Yanick Brecher guère à son avantage sur l’ouverture du score, le FC Zurich a fait peine à voir. Comme trois jours plus tôt, le FCZ a dévoilé bien des manques. Sa fin de saison s’annonce aussi triste qu’un hiver sans fin

Une qualification sans histoire pour le Servette FC La joie mesurée des Grenat après l'ouverture du score de Miroslav Stevanovic. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Servette FC n’est pas tombé dans le piège. Trois jours après leur superbe victoire à Berne face aux Young Boys, les Grenats se sont imposés 2-0 à Delémont pour se hisser dans le dernier carré. Devant 5482 spectateurs, le Servette FC a livré une performance en demi-teinte avant le repos avant de trouver l’ouverture par Miroslav Stevanovic à la 52e. Introduit à la pause, le Bosnien a su exploiter un centre de Bendeguz Bolla pour battre l’excellent Steven Oberle. Impuissant sur cette frappe du no 9 servettien, le portier des Jurassiens a réussi trois parades remarquables sur deux frappes de Jérémy Guillemenot et une de Bolla. Il a toutefois été surpris sur son premier poteau lors du 2-0 de la 74e inscrit par la nouvelle recrue Takuma Nishimura, "Bourreau" de St. Gall et de Lucerne aux tours précédents, Delémont n’a pas réussi la passe de trois. Il y avait bien deux ligues d'écart entre les deux formations. Même si le score est resté dans le domaine du raisonnable et même si René Weiler avait procédé à un large turnover, les Jurassiens n’ont, ainsi, pas été en mesure d’emballer le match pour faire croire à leur public que l’exploit pouvait être possible- Le Servette FC disputera à la fin avril une troisième demi-finale depuis 2021. Les deux premières à domicile contre St. Gall et Lugano avaient laissé bien des regrets à une équipe qui n’a plus joué une finale de Coupe de Suisse depuis 2001. Mais ce Servette 2023/2024 qui traverse sans doute sa plus belle saison depuis deux décennies semble en mesure de saisir cette fois pleinement sa chance.

Formule 1: Christian Horner reste team principal de Red Bull Tout est bien qui finit bien pour Christian Horner Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Christian Horner (50 ans) reste team principal de Red Bull. L'Anglais a été innocenté à la suite d'une enquête indépendante pour un "comportement inapproprié" envers une employée de l'équipe. "L'enquête indépendante sur les allégations formulées à l'encontre de M. Horner est terminée et Red Bull peut confirmer que le grief a été rejeté", a indiqué la marque de boissons énergisantes dans un communiqué. Elle a toutefois ajouté que la partie plaignante dispose d'un droit d'appel. "Red Bull est convaincu que l'enquête a été juste, rigoureuse et impartiale", précise encore le texte. Horner dirige l'équipe depuis 2005, quand Red Bull est entré en formule 1 après le rachat de Jaguar Racing. Il était à l'époque devenu le plus jeune team principal de l'histoire de la discipline. Sous sa houlette, Sebastian Vettel a conquis quatre titres mondiaux consécutifs (2010-2013) et Max Verstappen trois (2021-2023). Le contrat d'Horner court au moins jusqu'en 2026. Christian Horner a été nommé Commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique (CBE) par le Roi Charles III en décembre dernier. Côté privé, il est marié depuis 2015 à Geri Halliwell, ancienne chanteuse des Spice Girls.

La Grande Béroche accueillera deux étapes Le Tour de Romandie messieurs et dames fera escale à La Grande Béroche. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La commune de l’ouest du littoral neuchâtelois La Grande Béroche accueillera aun départ du Tour féminin en 2024 et un départ-arrivée des messieurs en 2025, annoncent les organisateurs du TdR. Le départ de la 1re étape du Tour de Romandie féminin sera ainsi donné de Saint-Aubin-Sauges, le vendredi 6 septembre 2024, avec une arrivée prévue à Lausanne. Le jeudi 1er mai 2025, la caravane du Tour de Romandie s’installera à La Grande Béroche pour le départ et l’arrivée d’une 2e étape en boucle.

4 points pour Hischier, 3 pour Josi Nico Hischier (à gauche) a réussi 4 points mardi à San Jose Image: KEYSTONE/AP/Jeff Chiu Nico Hischier et Roman Josi ont sorti le grand jeu mardi en NHL. Le centre valaisan a réussi 4 points dans un match gagné 7-2 par les Devils à San Jose, alors que le défenseur bernois en a réalisé 3 dans une partie remportée 4-1 par Nashville face à Ottawa. "Muet" lors de trois de ses quatre dernières sorties, Nico Hischier s'est fait l'auteur d'un but et de trois assists face aux Sharks. Il a inscrit le 7-1 pour atteindre pour la quatrième fois la barre des 20 buts en saison régulière, et affiche 43 points à son compteur 2023/24 en 48 matches. Timo Meier s'est également illustré dans cette partie, la deuxième gagnée par les Devils dans leurs cinq dernières rencontres, en délivrant 2 assists. Auteur d'un assist, le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a quant à lui signé son premier point depuis son retour de blessure. Roman Josi a pour sa part inscrit deux buts et signé une passe décisive pour les Predators, qui ont su enchaîner un sixième succès consécutif après avoir gagné cinq matches d'affilée à l'extérieur. No 5 parmi les défenseurs de la Ligue avec ses 57 points - dont 14 buts, le capitaine de Nashville a été désigné première étoile. Kevin Fiala a, lui, réussi son 17e but et son 32e assist de la saison mardi, mais a connu la défaite avec les Kings sur la glace de Calgary (4-2). La soirée fut plus compliquée encore pour Janis Moser, pourtant auteur d'un assist face à Montréal. Les Coyotes ont subi face aux Canadiens leur 13e défaite consécutive (4-2).

Les Hawks dominent largement le Jazz Clint Capela (à gauche) a réussi 3 contres face au Jazz Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Clint Capela et les Hawks s'accrochent à la 10e place de la Conférence Est de NBA, synonyme de play-in. Atlanta a cueilli mardi un deuxième succès consécutif en dominant le Jazz 124-97. Les Hawks, qui doivent composer sans leur maître à jouer Trae Young (opéré à un doigt) pendant un mois, ont toujours mené au score dans une partie dont ils ont inscrit les 12 premiers points. Leur meilleur marqueur fut Jalen Johnson, qui a cumulé 22 points, 13 rebonds et 6 passes décisives. Clint Capela est quant à lui toujours en quête d'un premier double double depuis son retour de blessure. Mais, après avoir eu droit à moins de 20 minutes de jeu dans ses deux précédentes sorties, il a été aligné durant 25' face à Utah. L'intérieur genevois a réussi 9 points, 13 rebonds et 3 contres, pour un différentiel de +9. Avec 26 victoires pour 32 défaites, Atlanta conforte sa 10e place à l'Est devant les Brooklyn Nets et les Toronto Raptors (22-36). Ils peuvent désormais viser le 9e rang des Chicago Bulls (27-31).

Quarts de finale de la Coupe: Delémont attend Servette Les quarts de finale de la Coupe de Suisse débutent ce soir avec trois matches. Le plus attendu opposera dès 20h15 à la Blancherie les SR Delémont à Servette. Les Jurassiens, qui évoluent en Promotion League, rêvent d'un nouvel exploit après avoir sorti successivement deux clubs de Super League lors des tours précédents, en l'occurrence Saint-Gall (2-1) et Lucerne (1-0). Mais avec Servette, ils auront face à eux un adversaire d'un autre calibre. Les Genevois sont en train de réussir une très belle saison. Ils sont encore engagés sur les trois tableaux puisqu'ils ont encore des ambitions en championnat - ils sont deuxièmes à quatre points des Young Boys - et en Conference League, avec un double duel à venir en 8es de finale contre Viktoria Plzen. Même le départ à Union Berlin lors du mercato du buteur Chris Bédia et l'incroyable bourde administrative qui prive l'équipe de trois des recrues hivernales ne semble pas avoir perturbé outre mesure l'équipe de René Weiler. La Coupe de Suisse peut lui permettre de remporter un trophée attendu depuis 2001. Les autres rencontres de la soirée mettront aux prises des formations appartenant à l'élite. A 20h30, Bâle accueillera Lugano alors que le FC Zurich recevra Winterthour.

Genève ne cherche pas d'excuses dans la défaite Jan Cadieux pense déjà au prochain match contre Ambri Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève a certainement laissé filer sa dernière chance de figurer dans le top 6 de National League en s'inclinant 4-0 à Lausanne. Mais Jan Cadieux ne cherche pas d'excuses. On peut évoquer la fatigue et l'accumulation des matches (3 lors des 4 derniers jours) ou encore parler de la blessure de Teemu Hartikainen à la 16e minute qui a un peu déréglé l'équipe. Mais lorsque le coach genevois Jan Cadieux se présente devant la presse, pas question de se plaindre ou d'accuser qui que ce soit. "Il nous a manqué un peu de jus, mais ce n'est pas une excuse. Et à la fin cette humilité quand tu sais que ce n'est pas ta soirée et que tu ne te découvres pas. On a une chance de revenir dans le match lorsque Filppula a ce face-à-face en tout début de troisième période. Et derrière on laisse trop d'espaces." Arnaud Jacquemet va dans le même sens que son entraîneur: "Je pense que notre premier tiers était bon voire très bon sur la route. Dès le début du deuxième tiers, j'ai trouvé que l'on manquait d'énergie. C'est à ce moment-là qu'on aurait dû jouer plus simple, mais on a perdu trop de pucks et les deux premiers goals arrivent sur des pertes de puck en zone neutre. C'est un peu le résumé de notre saison." Le défenseur valaisan du GSHC ne veut pas mettre le doigt sur le calendrier très chargé: "On n'a pas assez créé ce soir pour mériter mieux. On connaissait notre programme avant, on ne découvre rien. C'est la même chose qu'en play-off." Duel décisif jeudi contre Ambri La suite du programme pour les Aigles, c'est la réception d'Ambri jeudi soir. Une façon d'oublier rapidement cette défaite pour se concentrer sur un match terriblement important puisque les Léventins sont 9es à trois points des Genevois. "La clef c'est de gagner le prochain match, explique Jan Cadieux. Demain, cela sera plutôt une journée de traitements. On donne le choix aux joueurs de venir ou pas à la patinoire." Quant à Teemu Hartikainen, on ne sait pas s'il sera en mesure de tenir sa place après la blessure dont il a été victime à la 16e minute lorsque le patin de Christian Djoos l'a coupé sur le côté du visage. "Il est clair que quand tu vois la coupure et la quantité de sang perdue, cela fait toujours froid dans le dos, commente le coach grenat. La coupure est plus grave que prévue, mais on a pu lui parler avant qu'il parte à l'hôpital. Il a eu peur parce qu'il sentait et voyait beaucoup de sang, mais il ne savait pas d'où ça venait."

Lausanne bat Genève et assure sa place dans le top 6 L'ancien Genevois Damien Riat ouvre le score pour le Lausanne HC contre Genève-Servette. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Lausanne est assuré de disputer les quarts de finale des play-off de National League. A Malley, les Vaudois ont remporté le derby lémanique en dominant Genève-Servette 4-0. Solide. Le LHC a offert une performance solide face au récent vainqueur de la Champions League. Dès le deuxième tiers, les Lions ont pris le meilleur sur des Aigles pris de vitesse. La défense a parfaitement tenu le choc et le box-play a une fois encore rendu une copie exemplaire. Genève avait pourtant plutôt bien commencé le match et tout se passait normalement jusqu'à la 16e minute. Mais lors d'un contact à la bande, la lame de Christian Djoos a touché le visage de Teemu Hartikainen. Le colosse finlandais s'est affaissé en mettant ses mains près de sa joue. Le sang sur la glace a malheureusement permis de comprendre rapidement la gravité de la blessure du numéro 70 des Aigles. Immédiatement rentré aux vestiaires, Hartikainen n'est évidemment plus réapparu. Le club a tout de suite communiqué que le joueur n'était pas en danger. Afin de rassurer tout le monde, Hartikainen a posté une story sur son compte Instagram pour préciser que c'était son oreille qui avait été touchée. Bien qu'il ne soit pas aussi incroyable que la saison passée, Hartikainen fait partie des joueurs dont il est difficile de se passer. Et si Genève a bien résisté au premier tiers, il en fut tout autrement lors de la période médiane. La ligne Riat-Fuchs-Sekac a tiré un LHC qui n'a pratiquement rien donné à son adversaire. L'ouverture du score est tombée à la 26e grâce à Riat sur une belle passe de Fuchs. Le fils de Régis a encore une fois servi de rampe de lancement neuf minutes plus tard en offrant le puck à Sekac pour le 2-0. C'est même lui qui inscrit le 4-0 à la 54e, une minute après le 3-0 signé Bozon. Davos s'accroche Du côté genevois, le sentiment qui prédomine c'est une réelle fatigue. L'énergie drainée par la Champions League a visiblement laissé des traces. Et pour accrocher le top 6, les Aigles doivent se donner à 100% à chaque rencontre. Les absences de Noah Rod et Tanner Richard, chefs de meute capables d'insuffler cet influx supplémentaire, font cruellement défaut au moment d'attaquer ce qu'il convient d'appeler le "money time". Genève conserve sa 8e place avec 73 points, mais la 6e place de Berne semble impossible à atteindre alors qu'il ne reste que trois matches. Et ce surtout que Davos a fait le boulot en battant Ajoie dans les Grisons 6-4. Ce ne fut pas simple pour les Davosiens, mais ils sont tout de même parvenus à engranger trois précieux points. Septièmes avec 77 points, les Grisons peuvent remercier Valentin Nussbaumer. Le Jurassien a signé un triplé.

Le Neuchâtel UC en finale européenne Scène de joie entre l'Américaine Tiata Scambray et Meline Pierret lors d'un point gagné contre Lodz. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Neuchâtel UC s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Europe CEV. En match retour à Neuchâtel, les Romandes l'ont emporté au set en or gagné 15-13 contre les Polonaises de Budowlani Lodz. Les Neuchâteloises affronteront en finale les Françaises de Paris St-Cloud ou les Italiennes de Chieri, qui s'affrontent ce mercredi. Le match aller de la finale aura lieu le 13 mars. Les 2000 spectateurs de la salle de La Riveraine sont passés par tous les états d'âme. Les Neuchâteloises sont très mal entrées dans la partie avec la perte des deux premières manches (21-25 21-25). Heureusement pour elles, une vive réaction est apparue au troisième set. Elles l'ont largement remporté 25-17. Elles étaient alors assurées de disputer au moins le set en or. Elles pouvaient encore décrocher la qualification directe en s'assurant la quatrième manche. Las, au terme d'un combat titanesque, les Polonaises se sont imposées 25-23 non sans que le NUC n'ait mené 22-21. Lodz avait ainsi effacé sa défaite du match aller (1-3). Tout s'est joué dans la manche en or dans une atmosphère étouffante. Les Neuchâteloises et leurs quatre Américaines ont connu un départ tonitruant pour mener 3-0 avant de se retrouver à 4-5. Ce fut la seule fois où les Romandes furent en retard. Par la suite, elles ont toujours fait la course en tête pour s'imposer 15-13. Jusqu'à présent, Köniz est l'unique club à avoir disputé une finale européenne (Coupe Top Teams) en 2003. Les Bernoises avaient perdu.

Les Suissesses battues cette fois-ci par la Pologne La coach Pia Sundhage n'a pas dû trop apprécier le match des Suissesses. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Quatre jours après un succès probant 4-1 contre la Pologne, l'équipe de Suisse dames s'est inclinée 1-0 contre la même sélection polonaise à Marbella pour son deuxième match amical de l'année. Pour Pia Sundhage, la sélectionneuse suédoise des Suissesses, la déception doit être grande. Ses joueuses ont disputé un match sans émotion, très faible d'un point de vue offensif. Même si elles ont légèrement dominé leur adversaire, elles n'ont jamais vraiment mis en danger la portière polonaise. Le match s'est joué en deux temps sur une erreur de Calligari. La capitaine polonaise Ewa Pajor a pu être lancée en profondeur pour affronter seule la gardienne Livia Peng. Cette dernière a réussi une très belle parade. Las, sur le corner qui a suivi, Wiankowska se retrouvait seule parmi quatre Suissesses et pouvait inscrire l'unique but de la rencontre. A la décharge de l'équipe de Suisse, la coach avait procédé à huit changements par rapport à la partie de vendredi. Pia Sundhage avait averti qu'elle voulait voir le maximum de joueuses au cours de ces deux affrontements contre la Pologne. Alena Bienz de Cologne et Lia Kamber de Lucerne ont effectué leurs débuts en équipe nationale. Pour la Suisse, le prochain rassemblement aura lieu début avril avec deux matches de qualification pour l'Euro. Des matches qui compteront pour beurre pour les Suissesses puisqu'elles sont qualifiées d'office pour la compétition européenne qui aura lieu en Suisse en 2025.

Balcers, deux saisons de plus aux Zurich Lions L'attaquant des Zurich Lions Rudolfs Balcers a su convaincre pour sa premi Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Les Zurich Lions ont prolongé de deux saisons le contrat de leur attaquant letton Rudolfs Balcers selon un communiqué du club. Le vainqueur du bronze mondial l'année dernière a su convaincre pour sa première saison sous les couleurs des Lions avec son esprit combatif et ses qualités de scoreur. Avec 19 buts et 16 assists, l'ailier de 26 ans est le troisième joueur le plus productif dans les rangs du leader de National League. Avec la prolongation de Balcers, les Zurich Lions ont ainsi pourvu à leurs six positions de joueurs étrangers pour la saison prochaine.