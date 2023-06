Sorgic au FC Sion ++ Les Suissesses en or au tir

Alcaraz jouera la place de no 1 en finale Carlos Alcaraz est �galement tr�s � l'aise sur gazon. Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Il ne manque qu'un succès à Carlos Alcaraz pour reprendre la place de no 1 mondial à Novak Djokovic et garantir par la même occasion la tête de série no 1 du tournoi de Wimbledon (dès le 3 juillet). Le jeune Espagnol s'est imposé en demi-finale sur le gazon du Queen's Club, à Londres, sur le score de 6-3 6-4 face à l'Américain Sebastian Korda. En finale, il affrontera dimanche l'Australien Alex De Minaur (ATP 18). Ce dernier avait lancé la semaine du Queen's avec une victoire face à Andy Murray et battu le Danois no 6 mondial, Holger Rune, sur le score de 6-3 7-6 (7-2).

Sorgic s'engage au FC Sion Dejan Sorgic, � gauche, compte faire trembler les filets avec Sion. Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Dejan Sorgic évoluera la saison prochaine au FC Sion, en Challenge League. L'attaquant de 33 ans n'a pas obtenu de renouvellement de son contrat après trois ans passés au FC Lucerne. La saison dernière, Sorgic était le meilleur buteur de la formation de Suisse centrale de Super League avec 8 réussites.

De l'or pour l'équipe de tir à la carabine Nina Christen a entra�n� les tireuses suisses dans son sillage. Image: KEYSTONE/AP/ALEX BRANDON L'exploit de vendredi de Nina Christen stimule les tireuses suisses aux Jeux européens en Pologne: Chiara Leona, Audrey Gogniat et Nina Christen ont aussi remporté le concours de tir à 10m par équipe. Dans une finale sous haute tension, les Suissesses ont battu leurs adversaires norvégiennes 16 à 14. Après la première partie des qualifications, les Suissesses, chez qui Audrey Gogniat faisait ses débuts en élite, s'étaient classées 5es. Dans la seconde moitié, où les places en finale étaient en jeu, les Suissesses ont véritablement pris le dessus. Gogniat (209,4) et Leona (209,6) ont tiré aussi bien que Christen (209,5), la gagnante de vendredi. Les Suissesses se sont ainsi hissées à la deuxième place et se sont qualifiées pour la finale contre la Norvège, où elles ont signé leur victoire décisive. Les compétitions de carabine à air comprimé aux Jeux européens ne sont pas considérées comme des Championnats d'Europe.

Bezzecchi gagne le sprint aux Pays-Bas Marco Bezzecchi a enlev� le sprint d'Assen en MotoGP Image: KEYSTONE/AP/JEREMIAS GONZALEZ L'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) a remporté le sprint du Grand Prix des Pays-Bas en MotoGP, huitième manche de la saison courue samedi sur le circuit d'Assen. Il a devancé son compatriote Francesco Bagnaia qui conserve la tête du championnat. Le Français Fabio Quartararo (Yamaha) complète le podium, tandis que son compatriote Johann Zarco (Ducati-Pramac) a échoué à la 13e position. Au championnat, Bagnaia possède 20 points d'avance sur l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), 6e samedi dans la "cathédrale" de la vitesse.

Du bronze pour les Suisses Les Suisses ont obtenu le bronze en recurve aux Jeux europ�ens Image: KEYSTONE/AP/CHARLIE RIEDEL Aux Jeux européens de Cracovie, l'équipe masculine de tir à l'arc a remporté une médaille. Ils ont décroché le bronze dans la discipline olympique du recurve. Le Vaudois Keziah Chabin (22 ans), le vétéran bernois Thomas Rufer (42 ans) et le Bâlois Florian Faber (25 ans) ont remporté leur quart de finale contre la France 5-4 et le tir pour la troisième place contre les Pays-Bas sur le score de 6-2. Ils se sont en revanche inclinés en demi-finale contre l'Espagne 5-1. L'or est revenu à l'Italie. La médaille de bronze des archers porte à cinq le total de la délégation suisse aux Jeux européens. La tireuse Nina Christen et le coureur de 800 m Romon Wipfli ont jusqu'à présent remporté deux médailles d'or.

L'Inter Miami annonce l'arrivée de Busquets pour rejoindre Messi Sergio Busquets va rejoindre Messi Image: KEYSTONE/EPA/Enric Fontcuberta L'Inter Miami a annoncé l'arrivée prochaine du milieu de terrain espagnol Sergio Busquets. Il va donc retrouver Lionel Messi. Depuis qu'il a annoncé le 10 mai son départ du FC Barcelone, son club de toujours, le joueur de 34 ans était ciblé par l'Inter. Une piste qui n'a cessé de se creuser, à partir du moment où Messi a décidé le 7 juin d'y poursuivre son immense carrière. Leur complicité et leur amitié se sont forgées à force de triomphes sur les scènes nationale, européenne et mondiale, Busquets ayant remporté, en quinze saisons sous le maillot blaugrana, neuf titres de champion d'Espagne, trois Ligues des champions (2009, 2011 et 2015), sept coupes du Roi et trois coupes du monde des clubs. "Sur le terrain, tu es toujours un 5, mais en réalité, en tant que joueur et en tant que personne, tu es un 10", peut-on notamment lire dans la vidéo, des mots prononcés par Messi, vainqueur de la Coupe du monde au Qatar en 2022. Les autres personnalités faisant son éloge sont les entraîneurs Vicente del Bosque et Pep Guardiola, qui l'ont dirigé en sélection nationale et au Barça, le milieu croate Luka Modric, un de ses rivaux du Real Madrid, ou encore l'ancien meneur argentin Juan Roman Riquelme. Busquets, qui fut également champion du monde (2010) et d'Europe (2012) avec l'Espagne, a été l'un des piliers de la génération dorée du Barça, qui domina l'Europe au début des années 2000, avec Messi, Andres Iniesta et Xavi.

Zurich engage Jesper Fröden Jesper Fr�den, ici avec la Su�de face � la Suisse au Mondial � Riga en 2021, s'est engag� avec Zurich Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les Zurich Lions ont déniché leur quatrième joueur étranger. Ils ont signé pour deux saisons l'ailier suédois Jesper Fröden qui arrive des Coachella Valley Firebirds. Agé de 28 ans, Fröden a disputé les deux dernières saisons en Amérique du Nord, mais il n'a pas su s'imposer en NHL, que ce soit avec les Boston Bruins (7 matches) ou le Kraken de Seattle (15 matches). L'attaquant d'1m79 a en revanche inscrit 47 points (25 buts) en 44 matches d'AHL. Il a ajouté 10 points (5 buts) en 15 rencontres de play-off pour perdre la finale en 7 matches face aux Hershey Bears. Les Zurichois comptent désormais quatre joueurs importés avec le gardien Simon Hrubec et les Finlandais Mikko Lehtonen et Juho Lammikko.

Rafael Benitez nouvel entraîneur du Celta Vigo Rafa Benitez nouveau coach du Celta Vigo Image: KEYSTONE/EPA/NIGEL RODDIS Rafa Benitez va signer un contrat de trois ans comme entraîneur du Celta Vigo. Le club de première division espagnole l'a annoncé. L'ancien technicien de Liverpool, Chelsea et du Real Madrid remplacera Carlos Carvalhal qui a quitté le Celta par consentement mutuel après avoir sauvé l'équipe de la relégation la saison passée (le Celta a fini 13e). Le Celta Vigo, qui célèbrera son centenaire la saison prochaine, a précisé qu'un accord de principe avait été trouvé avec Benitez, âgé de 63 ans, et qu'il signera son contrat en juillet. Rafael Benitez a remporté la Ligue des champions 2005 avec Liverpool, et deux championnats d'Espagne avec Valence en 2002 et 2004. Sa dernière équipe entraînée était Everton, dont il a été limogé en janvier 2022. Durant sa carrière il a également dirigé l'Inter Milan, Naples et Newcastle, notamment.

La 1re édition à 32 équipes aura lieu aux Etats-Unis en 2025 Le pr�sident de la FIFA Gianni Infantinose r�jouit du Mondial des clubs en 2025 aux Etats-Unis avec 32 �quipes Image: KEYSTONE/EPA/ETIENNE LAURENT La première édition de la Coupe du monde des clubs élargie à 32 équipes prévue en 2025 a été attribuée aux Etats-Unis. La FIFA l'a annoncé. "Le processus de sélection du pays hôte a pris en considération les exigences en matière d'infrastructure et de service, ainsi que les objectifs stratégiques plus larges du tournoi", a détaillé la FIFA dans un communiqué publié à l'issue de la réunion de son Conseil tenue par visioconférence. La Coupe du monde des clubs, qui sera désormais organisée tous les quatre ans, se tenait jusqu'ici chaque année avec seulement sept équipes participantes. La prochaine édition sous cette formule aura lieu en décembre 2023 en Arabie saoudite. Les Etats-Unis organiseront ensuite en 2026, avec le Canada et le Mexique, le premier Mondial à 48 pays - au lieu de 32. "La décision a été prise sur la base de la position des États-Unis en tant que leader reconnu dans l'organisation d'événements mondiaux et parce qu'elle permettrait à la FIFA de maximiser les synergies avec la livraison de la Coupe du Monde 2026", a d'ailleurs ajouté la FIFA. Les dates, les villes-hôtes et le calendrier des matches de ce nouveau tournoi seront établis ultérieurement. La FIFA avait déjà défini en février 2022 la répartition des places qualificatives par continent pour cette compétition avec quatre clubs qualifiés pour l'Asie, quatre pour l'Afrique, quatre pour l'Amérique centrale et du Nord, six pour l'Amérique du Sud, un pour l'Océanie, douze pour l'Europe et un pour le pays hôte. "La Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025 sera l'apogée du football de clubs masculin professionnel d'élite, et avec l'infrastructure requise en place ainsi qu'un intérêt local massif, les États-Unis sont l'hôte idéal pour lancer ce nouveau tournoi mondial", a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino. Le Conseil de la FIFA a par ailleurs repoussé le lancement du processus de candidatures pour l'organisation du Mondial 2030, qui débutera après sa prochaine réunion prévue en septembre ou octobre 2023. Le nom du ou des pays-hôtes sera dévoilé fin 2024.

Ajoie sera entraîné par Christian Wohlwend Christian Wohlwend, un temp�rament parfois br�lant. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le HC Ajoie a choisi son entraîneur. Il s'agit de Christian Wohlwend (46 ans), qui vient de passer près de quatre saisons à la tête du HC Davos. Le Canado-Suisse - il est né à Montréal - s'est engagé pour une saison avec une option pour une année supplémentaire. Entraîneur du HC Davos ces quatre dernières années, il a mené son équipe à la troisième place de National League dès sa première saison dans les Grisons, puis en pré-play-off, demi-finale et quarts de finale lors des trois derniers exercices. Il avait été limogé par Davos en janvier. Wohlwend a longtemps occupé le poste d'entraîneur principal des équipes nationales M19 et M20 entre 2012 et 2019, ainsi que celui d'entraîneur assistant de l’équipe nationale élite de 2014 à 2022. Ancien assistant à Lugano, il avait dirigé Julien Vauclair quand il avait repris l'équipe à titre intérimaire. "Nous sommes convaincus que son bagage professionnel et sa personnalité font de lui la personne qu’il nous faut aujourd’hui", avance Julien Vauclair dans un communiqué du club. Le Jurassien pourra ainsi se consacrer totalement à sa tâche de directeur sportif et ne plus cumuler les deux casquettes coach - directeur sportif comme ce fut le cas après le départ de l'entraîneur tchèque Filipp Pesan en décembre.

Grgic et Sio quittent le FC Sion Anto Grgic (� droite) quitte le FC Sion, annonce le club. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le capitaine Anto Grgic et Giovanni Sio quittent le FC Sion, relégué en Challenge League. Le milieu de terrain suisse aux racines croates était arrivé en Valais en janvier 2018 en provenance de Stuttgart. Promu capitaine la saison dernière, l'ancien junior du FC Zurich a disputé 180 matches sous les couleurs sédunoises. Il a inscrit 30 buts et réalisé 32 passes décisives. Sur son compte Instagram, Giovanni Sio indique qu'il va aussi quitter le club valaisan contre son gré. L'attaquant franco-Ivoirien avait rejoint Tourbillon en novembre 2021 après une expérience mitigée en Turquie. Sio (34 ans) avait déjà passé deux saisons de 2010-2012 sous les couleurs sédunoises.

Marco Schällibaum: "Le football a gagné à Yverdon" C'est la reprise � Yverdon. William Le Pogam fait transpirer son co�quipier Nicolas Getaz. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT "Le football a finalement gagné !" Marco Schällibaum l'avoue sans détour. Il a redouté que la Commission des licences ne ferme en seconde instance la porte de la Super League à Yverdon-Sport. "J'ai passé de bonnes vacances, mais il y avait toujours dans un coin de ma tête la crainte que la justice sportive ne soit pas respectée, dit-il. Vous savez, il y a eu des méchants dans cette histoire. Pas tout le monde a tenu à nous aider." Sans les nommer ouvertement, il est évident que le courroux de l'entraîneur d'Yverdon s'adresse au FC Sion, en premier lieu, et au Stade Lausanne-Ouchy également. A quatre semaines de la reprise, Marco Schällibaum se retrouve devant un immense chantier. Dans l'attente de la vente du club qui devrait être officialisée ces prochains jours, Yverdon-Sport n'a encore enregistré aucun renfort pour compenser les neuf départs annonces, notamment ceux du défenseur Sead Hajrovic et du demi Ali Kabacalman, deux pièces essentielles dans l'échiquier de Marco Schällibaum. "Il y a quinze ans, j'aurais paniqué face à une telle situation, souffle Marco Schällibaum. Mais aujourd'hui, il faut être patient. Nous avons encore du temps. Avec mon directeur sportif Marco Degennaro, nous avons des idées quant au recrutement. Elles devraient se concrétiser très vite." Garder Beyer Annoncé à 5'7 millions de francs, le budget ne permettra toutefois aucune folie à moins que le nouveau propriétaire ne libère très vite des fonds. La priorité pour les deux Marco est sans doute de "blinder" le contrat de Brian Beyer dont les 8 buts inscrits en 2023 ont grandement contribué à la promotion. Le voir partir sous d'autres cieux ces prochaines semaines serait un très mauvais signal. L'Alsacien et ses coéquipiers découvriront dès le 23 juillet au Letzigrund face au FC Zurich un nouveau monde. Hostile sans doute pour une équipe qui devra livrer ses six premiers matches hors de ses bases en raison des travaux d'aménagement opérés dans son stade. "Cela ne sert à rien de pleurer sur notre sort, lâche Marco Schällibaum. Notre calendrier ne doit pas être une excuse. De toute manière, toutes les rencontres sont difficiles pour une équipe qui vient de la Challenge League. Notre but est tracé: prendre le plus de points possible avant la première dans notre stade, le 24 septembre contre le FC Bâle."

Le quadruple vainqueur Chris Froome non retenu par son équipe Chris Froome, cette ann�e au Tour de Romandie. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Britannique Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, n'a pas été retenu pour l'édition 2023 parmi les huit coureurs de son équipe Israel Premier Tech. Ce sera la première fois depuis 2011 que Froome ne participera pas à la Grande Boucle qui s'élancera samedi 1er juillet de Bilbao, au Pays basque espagnol. Si le coureur de 38 ans n'est plus le champion qu'il fut, à la suite notamment d'un très grave accident lors du Dauphiné en 2019, son absence constitue néanmoins une surprise. Vainqueur en 2013, 2015, 2016 et 2017, il espérait toujours gagner une étape, à défaut de pouvoir viser le classement général. L'année dernière, il avait pris la troisième place au sommet de l'Alpe d'Huez après une échappée, avant d'abandonner quelques jours plus tard, positif au Covid-19. "Le choix de l'équipe a été difficile cette année mais on pense avoir choisi les huit coureurs les plus à même de remplir nos objectifs", a commenté Kjell Carlström, le patron de l'équipe. Israel PT partira avec le Canadien Michael Woods comme leader, ainsi que Guillaume Boivin, Simon Clarke, Hugo Houle, Krists Neilands, Nick Schultz, Corbin Strong et Dylan Teuns.

Eren Derdiyok atterrit à Schaffhouse Eren Derdiyok du temps de son passage sous le maillot national. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le FC Schaffhouse a engagé pour deux saisons l'ancien attaquant international Eren Derdiyok. L'ex-buteur de Galatasaray était sans contrat depuis six mois. Le dernier club de Derdiyok était Ankaragücü en Süper Lig turque pendant deux ans et demi. Le Bâlois de 35 ans a également transité par Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Kasimpasa, Galatasaray Istanbul, Göztepe et Pashtakor Tashkent en Ouzbékistan. Avec l'équipe de Suisse, Derdiyok a pris part au Championnat du monde 2010 ainsi qu'aux Euros 2008 et 2016. Entre 2008 et 2017, l'ancien attaquant du FC Bâle a cumulé 60 sélections en équipe nationale pour onze buts et dix passes décisives. Derdiyok est la deuxième arrivée de renom à Schaffouse, septième la saison dernière en Challenge League, après l'Espagnol Pedro Martin, qui a joué pour l'Atlético Madrid. Il succède à l'Argentin Raul Bobadilla, qui a quitté le club après une saison et demie comme quatorze autres joueurs.