Spalletti fait une pause ++ Pochettino reprend du service

Spalletti quitte Naples et s'accorde une pause Luciano Spalletti quitte Naples et s'accorde un break Image: KEYSTONE/EPA/GABRIELE MENIS L'entraîneur Luciano Spalletti va quitter Napoli après l'avoir mené au scudetto cette saison et va s'accorder une pause. Le président du club Aurelio De Laurentiis l'a révélé lors d'une émission de télévision. Agé de 64 ans, Luciano Spalletti est sous contrat avec le club du sud de l'Italie jusqu'en 2024, mais certains signes indiquaient déjà que le technicien quitterait Naples dès cet été. La crise couve entre lui et le président. Cette saison, Spalletti a conduit Napoli à la surprise générale au troisième titre de champion de son histoire du club. Il s'agit de son premier sacre en Serie A depuis 1990.

Pochettino nommé entraîneur de Chelsea Mauricio Pochettino entra�nera Chelsea la saison prochaine Image: KEYSTONE/DPA/HENDRIK SCHMIDT Mauricio Pochettino a été comme prévu nommé entraîneur de Chelsea, a annoncé lundi le club anglais. L'ex-coach de Tottenham et du PSG débarque à l'issue d'une saison cauchemardesque pour les Blues. L'Argentin, qui a signé un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option, fait son retour en Premier League quatre ans après avoir été limogé de son poste par Tottenham. "Mauricio est un entraîneur de classe mondiale avec un palmarès exceptionnel", ont affirmé dans un communiqué les co-propriétaires Todd Boehly et Behdad Eghbali.

Mourinho veut la gagner, comme d'habitude Mourinho vise un 6e sacre en 6 finales de Coupe d'Europe Image: KEYSTONE/EPA/ETTORE FERRARI Vingt ans après avoir soulevé sa première coupe d'Europe avec le FC Porto, José Mourinho peut remporter avec l'AS Rome son sixième trophée continental en autant de finales. La Louve affrontera Séville mercredi à Budapest en finale de l'Europa League. Depuis ce premier triomphe en 2003, déjà en C3, suivi d'une première Ligue des champions l'année suivante avec les "Dragons" portugais contre Monaco, le "Special One" assure n'avoir rien perdu de sa soif de trophées. "Ma motivation continue de grandir, ce n'est pas un problème", assurait-il la semaine dernière devant la presse, affirmant être devenu "un meilleur entraîneur et une meilleure personne" au fil des ans et des clubs (huit en vingt ans). "Un joueur est rattrapé par son corps, mais un entraîneur s'améliore toujours avec le temps, avec l'accumulation de l'expérience'", estime "Mou", qui a passé en début d'année le cap des 60 ans. Si Séville est la reine incontestée de la C3, avec six titres en autant de finales (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020), Mourinho est lui aussi un spécialiste européen avec un cinq sur cinq en finale: aux deux gagnées avec Porto se sont ajoutées la C1 remportée avec l'Inter Milan en 2010, la C3 avec Manchester United en 2017 et la toute nouvelle Conference League (C4) raflée à l'issue de sa première saison romaine, il y un an. Objectif Ligue des champions Mourinho peut rejoindre mercredi des sommités comme Alex Ferguson ou Giovanni Trapattoni, également sacrés six fois en coupes d'Europe, derrière Carlo Ancelotti et ses neuf trophées (dont quatre Ligues des champions). Après avoir offert à l'AS Rome un premier titre depuis 14 ans, dans une ville où il bénéficie d'une aura de rockstar depuis son arrivée à l'été 2021, cette nouvelle coupe permettrait à la Louve - et à Mourinho - de pouvoir faire son grand retour en Ligue des champions, une compétition qui manque beaucoup à l'ambitieux Portugais. Cette C1, objectif annoncé par ses dirigeants, n'est plus possible via le championnat après une fin de saison à l'envers, avec une série en cours de sept matches sans victoire. Il n'est d'ailleurs pas sûr que "Mou" s'éternise sur les bords du Tibre, à l'issue d'un exercice malgré tout chaotique, avec des résultats en dents de scie, des polémiques arbitrales (il sera encore suspendu pour l'ultime journée de championnat) et des tensions internes portant comme souvent avec lui sur la qualité de l'effectif et les moyens disponibles pour recruter. Evoqué au PSG Après avoir été évoqué en décembre pour reprendre la sélection du Portugal ou celle du Brésil, son nom est ainsi régulièrement cité dans la presse du côté du Paris-SG, même s'il a récemment assuré ne pas avoir parlé avec le club français. Retrouver ou non la C1 avec la Roma pourrait avoir son importance dans ses choix de fin de saison, mais l'entraîneur portugais s'est bien gardé de le dire avant le grand rendez-vous de Budapest, mercredi. "Je suis uniquement concentré sur la finale. Tout est secondaire quand on joue une finale", a-t-il assuré. "Je ne pense pas à moi, mais aux joueurs et aux supporters. Je voudrais tellement aider les joueurs à connaître cette joie, ainsi que les supporters", a ajouté celui qui a toujours pu compter sur un soutien sans faille des tifosi romanisti, en témoigne la façon dont son nom est repris à pleins poumons par les 65'000 spectateurs qui remplissent le Stadio olimpico à chaque match de la Louve. Malgré une stratégie de la tension permanente, ses joueurs font tout autant bloc derrière lui, à l'image de Tammy Abraham: "Il dit les choses en face aux joueurs, en privé comme devant le groupe. Il connaît les joueurs et sait comment se comporter avec eux", l'encense l'attaquant anglais qui, dans le sillage de son entraîneur, rêve d'un second titre continental en deux ans.

Le sacre envolé, Borussia Dortmund dégringole en Bourse L'action du BVB a lourdement chut� � la bourse Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL L'action du Borussia Dortmund dégringolait de près de 30% lundi à la Bourse de Francfort. Le club de la Ruhr a laissé filé samedi le titre de champion d'Allemagne qui lui semblait promis. L'action du club "BVB" perdait 29,7% à 4,14 euros vers 9h GMT, à l'écart de l'indice des principales valeurs Dax en hausse de 0,20%. Elle est redescendue brutalement après avoir grimpé de 32% la semaine dernière, à 5,93 euros, son plus haut niveau depuis l'automne 2021. Leader de la Bundesliga après 33 journées avec deux points d'avance sur le Bayern Munich, le Borussia Dortmund se devait de gagner pour être certain de décrocher un 9e titre de champion, le premier depuis 2012, et mettre fin à la série de dix sacres consécutifs du Bayern Munich. Mais au terme d'un final de folie lors de la dernière journée de championnat samedi, le club de la Ruhr a concédé le nul à domicile face à Mayence (2-2), tandis que le Bayern Munich, vainqueur dans les toutes dernières minutes à Cologne (2-1), a repris la première place du classement grâce à une meilleure différence de buts. Après que le même Bayern Munich avait perdu son match à domicile contre le RB Leipzig il y a une semaine, les investisseurs avaient parié sur une consécration du BVB à domicile lors d'un ultime match, poussé par son célèbre Mur Jaune. Mais sous une énorme pression les joueurs d'Edin Terzic sont passés au travers. Entré en Bourse en 2000, le Borussia Dortmund reste le seul club coté en Allemagne.

Newgarden sacré, après plus d'un drame évité Josef Newgarden a profit� de nombreux incidents de course dimanche � Indianapolis Image: KEYSTONE/AP/AJ Mast La 107e édition des 500 Miles d'Indianapolis a réservé un scénario dingue et indécis dimanche, avec certaines frayeurs en prime. De drames évités après deux accidents spectaculaires, des accrochages en série en sorties de stands et un vainqueur au finish, l'Américain Josef Newgarden (Penske). C'est la première fois en douze participations que Josef Newgarden, champion d'IndyCar en 2017 et 2019, s'adjuge la mythique épreuve. Le pilote de 32 ans compte désormais deux victoires cette saison, après le Grand Prix du Texas, et 26 depuis le début de sa carrière dans cette discipline. "Tout le monde me demandait pourquoi je n'avais pas encore gagné cette course. On vous considère comme un raté si vous ne la gagnez pas. Je voulais tellement la gagner", a réagi, très ému, le vainqueur, qui a devancé d'un rien le Suédois Marcus Ericsson (2e) et l'Américain Santino Ferrucci (3e). Au bout du suspense, cela s'est donc fini par une explosion de joie dans le camp Penske, pendant que son pilote courait s'offrir un bain de foule dans les tribunes auprès des fans, avant de s'arroser de lait et non de champagne, comme le veut la tradition à Indy. De quoi trancher avec la frustration légitimement ressentie par Ericsson, ex-pilote de F1 passé tout près d'un doublé après son triomphe de l'an passé. Car le Suédois était reparti en tête, après un troisième drapeau rouge brandi lors des 16 derniers tours, avec encore seulement deux à parcourir, avant de finalement se faire aspirer par Newgarden. Le miracle Kirkwood Un Josef Newgarden qui a profité de nombreux incidents de courses. Parmi ceux-ci, à 16 tours de la fin, la monoplace de Kyle Kirkwood (A.J. Foyt Enterprises) s'est retournée après avoir tapé le mur, faute d'avoir pu éviter la McLaren de Felix Rosenqvist partie à la faute. Le pilote américain a finalement pu sortir indemne de sa voiture. Et une de ses roues, arrachée dans le choc, a franchi le grillage de protection, sans toutefois atteindre les spectateurs. Un miracle. Avec quatorze tours à parcourir, Newgarden, en embuscade, a alors dépassé Pato O'Ward qui avait hérité de la première place après ce crash. Sur quoi, le Mexicain a perdu le contrôle de sa McLaren, dont la route arrière gauche a été légèrement touchée par Marcus Ericsson, et a heurté assez violemment le mur. Palou, espoirs envolés En tête, avec six tours à boucler après un énième nouveau départ, Newgarden s'est alors fait doubler par Ericsson, mais un accrochage impliquant plusieurs bolides du fond a encore stoppé leur élan, obligeant les commissaires de course à brandir le drapeau rouge une troisième fois, avec la suite qu'on connaît... L'Américain, qui s'était pourtant élancé de la 17e place, a aussi bénéficié d'accrochages, d'autant plus rares provenant de la ligne des stands qu'ils se sont produits à trois reprises. Au 95e tour, en repartant après ravitaillement, après un accident sans gravité qui avait une première fois neutralisé la course, Alex Palou, alors en tête après s'être élancé de la pole position, était percuté par son poursuivant Rinus VeeKay qui venait de perdre le contrôle de sa monoplace. De quoi faire envoler les espoirs de victoire de l'un comme de l'autre, Palou finissant malgré tout 4e. Et au 134e tour, Colton Herta en fit de même aux dépens de son coéquipier Romain Grosjean, sans autre dommage que de perdre beaucoup de temps. Plus tôt, c'est l'Anglaise Katherine Legge qui a failli écraser des membres d'une équipe en se déportant sur le muret après un tête-à-queue près du pit-stop.

Les Canadiens titrés pour la 28e fois Scott Laughton inscrit le 5e but dans la cage vide Image: KEYSTONE/AP/Pavel Golovkin Le Canada est bien la meilleure nation du monde. A Tampere, les Canadiens ont dominé l'Allemagne 5-2 en finale du Championnat du monde. Et de 28! La feuille d'érable plane une fois de plus sur le hockey mondial. Depuis 2015, le Canada a été titré à quatre reprises, a perdu trois finales et a perdu le bronze en 2018. Comme en 2021, cette équipe composée sans grands noms a su monter en puissance. Elle n'aura finalement perdu qu'une seule fois...contre la Suisse lors du tour de qualification. Mais elle a su comme toujours gérer les moments chauds du tournoi et de cette finale. Dans une rencontre plutôt tactique avec peu d'envie de laisser de gros espaces à l'adversaire, c'est pourtant l'Allemagne qui a ouvert le score par l'inévitable Peterka. L'attaquant des Buffalo Sabres a évité le hors-jeu sur une passe somptueuse de Moritz Seider pour battre Montembeault d'un lancer presque parfait à mi-hauteur entre le haut de la jambière et le gant du gardien à la 8e. Les Canadiens ont égalisé à la 11e sur un contre rapidement mené et conclu par Samuel Blais. L'attaquant des St-Louis Blues a été déterminant dans cette finale en inscrivant le 3-2 à la 45e sur une action typique des joueurs à la feuille d'érable. Travail autour du but et finalement Blais qui soulève le puck dans un angle très fermé. Les joueurs d'André Tourigny ont crucifié les Allemands à la 52e sur un but de Tyler Toffoli, le joueur de NHL le plus prolifique dans cette sélection. L'attaquant des Calgary Flames décroche son deuxième titre mondial après celui de 2015 avec Sidney Crosby à Prague contre la Russie.

Une défaite qui fait très mal pour Jil Teichmann Jil Teichmann:: �ject�e du top 100 de la WTA apr�s cette d�faite � Paris... Image: KEYSTONE/AP/Jean-Francois Badias La descente aux enfers de Jil Teichmann (WTA 77) se poursuit. La gauchère s'est inclinée d'entrée de jeu à Roland-Garros, battue 3-6 6-4 6-2 par Sara Errani (WTA 73). Défaite après avoir commis... 62 erreurs directes, Jil Teichmann a perdu le fil de son tennis après le gain du premier set. Incapable de poser son jeu d'attaque face à son adversaire de 36 ans qui avait été finaliste à Roland-Garros il y a onze ans devant Maria Sharapova, elle concède une défaite qui l'enfonce encore plus dans la crise alors qu'elle avait une place de huitième de finaliste à défendre. Le tournant du match fut bien les deux derniers jeux du deuxième set. A 4-4, Jil Teichmann a galvaudé une balle de break qui lui aurait permis de servir pour le gain de la partie. A 5-4, elle offrait le gain du set sur un plateau à l'Italienne avec deux doubles fautes. Depuis le début de l'année, Jil Teichmann n'a obtenu qu'un seul résultat positif, un succès sur Belinda Bencic pour se hisser au troisième tour du WTA 1000 d'Indian Wells. Avec ce revers d'entrée de jeu à Paris, elle ne figurera pas dans deux semaines dans le top 100 de la WTA. A 25 ans, aura-t-elle les moyens de rebondir, de retrouver cette flamme qui lui avait permis de se hisser l'été dernier à la 21e place mondiale ?

Les adieux réussis de Granit Xhaka Une sortie par la grande porte pour Granit Xhaka. Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Granit Xhaka n'a pas raté ses adieux à Arsenal. En partance pour Leverkusen, le capitaine de l'équipe de Suisse a réussi un doublé lors de son 297e et dernier match avec les Gunners. Le Bâlois a inscrit les deux premiers buts de ses couleurs lors du succès 5-0 devant Wolverhampton. Il a signé ainsi ses sixième et septième réussites de la saison, sa plus aboutie à Londres, en championnat. A 30 ans, il a fait le choix de revenir en Allemagne dans un championnat qu'il avait disputé pendant quatre ans avec Mönchengladbach. Après sept ans de bons et loyaux services, il a été remplacé à la 75e sous les ovations du public de l'Emirates qu'il a su reconquérir après avoir traversé des moments bien difficiles. Cette ultime journée a, bien sûr, été marquée par la lutte contre la relégation avec trois équipes, Everton, Leicester et Leeds, concernées. Everton s'est finalement sauvé à la faveur de son succès 1-0 dans son antre de Goddison Park grâce à la fois à un but fantastique du Malien Abdoulaye Doucouré et aux arrêts déterminants de son gardien Jordan Pickford. Leicester, sept ans après son titre, et Leeds accompagnent ainsi Southampton en Championship. Ils seront remplacés par Burnley, Sheffield United et Luton Town.

Cavendish s'offre une sortie de rêve Mark Cavendish a soign� la sortie de son ultime Giro. Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino La légende du sprint britannique Mark Cavendish s'est offert une sortie de rêve sur le Tour d'Italie en remportant la dernière étape dimanche à Rome, sa première victoire de la saison, grâce notamment à l'aide impromptue de Geraint Thomas. Le sprinteur de l'Ile de Man, qui avait annoncé lors de la journée de repos lundi dernier qu'il prenait sa retraite à la fin de la saison, a levé les bras au pied du Colisée où le Slovène Primoz Roglic a gagné le classement général. "Je suis incroyablement heureux", a bredouillé le Britannique de l'équipe Astana, à court de mots pour commenter sa 17e victoire dans un Giro, sa 54e dans un grand Tour et sa 162e au total. C'est un dénouement de rêve pour "le Cav", 38 ans, qui est ensuite tombé dans les bras de la moitié du peloton, ravi de voir l'un des meilleurs sprinteurs de tous les temps s'offrir une telle sortie. Un homme en particulier lui a filé un sérieux coup de main, et ce n'est autre que Geraint Thomas, deuxième du classement général qui s'est mué en poisson pilote de luxe à moins de deux kilomètres de l'arrivée, alors qu'ils ne sont pas dans la même équipe. "J'étais dans le coin et j'ai vu que Mark n'avait que Luis Leon Sanchez (comme équipier). Alors je me suis dit: allons aider un vieux frère", a commenté le leader d'Ineos, après avoir donné l'accolade à l'arrivée à son ancien partenaire au sein de l'équipe de Grande-Bretagne. "Mes potes ont été incroyables, je suis très ému. La première fois que j'ai gagné dans un grand Tour c'était sur le Giro en 2008", il y a quinze ans, a réagi Cavendish. Avant de ranger le cuissard, le Britannique s'est fixé un ultime objectif: remporter en juillet une 35e victoire d'étape sur le Tour de France pour battre le record qu'il partage actuellement avec le meilleur cycliste de tous les temps, le Belge Eddy Merckx.

Pas de finale pour Anthony Racioppi Anthony Racioppi ne jouera pas la finale de la Coupe de Suisse. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Brillant depuis le début de l'année, Anthony Racioppi ne défendra pas la cage des Young Boys lors de la finale de la Coupe de Suisse contre Lugano. II doit subir ce mardi une intervention au ménisque. Anthony Racioppi s'est blessé jeudi au genou droit lors de la défaite 2-0 à Lugano. Selon le corps médical, il devra observer un repos de quatre semaines avant de reprendre l'entraînement, Il sera donc en mesure de retrouver sa place lors des trois coups de la prochaine saison. Il revient donc à l'international M21 Marvin Keller d'assurer l'intérim pour le match de championnat contre Winterhour lundi et pour la finale de Coupe de Suisse dimanche prochain.

Verstappen au-dessus du lot à Monaco Max Verstappen a sign� son quatri�me succ�s de la saison. Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Max Verstappen a remporté pour la deuxième fois le Grand Prix de Monaco. Le champion du monde au volant de la Red Bull s'est imposé haut la main, dimanche, devant Fernando Alonso et Esteban Ocon. Verstappen a sereinement devancé son adversaire espagnol de plus de 27 secondes au terme d'une course dont le dernier tiers s'est déroulé sous la pluie. Sur la troisième marche du podium, le Français Ocon a rendu plus de 36 secondes au vainqueur néerlandais. Avec sa quatrième victoire de la saison, Verstappen a porté son avance au classement du championnat du monde à 39 points par rapport à son dauphin et coéquipier mexicain, Sergio Perez, 16e à deux tours de son leader. La piste mouillée a quelque peu redistribué les cartes dans le sillage du pilote batave, qui n'a lui-même pas été outre mesure perturbé par les éléments. Sur leurs Mercedes équipées de nouvelles évolutions, Lewis Hamilton et George Russell ont réalisé des progrès encourageants en se hissant respectivement aux 5e et 6e places. Le duo de pilotes de l'équipe Alfa Romeo n'a pas pour sa part pas marqué de points supplémentaires au championnat du monde. Le Finlandais Valtteri Bottas et le Chinois Zhou Guanyu se sont classés respectivement 11e et 13e.

Un bronze historique pour la Lettonie Des Lettons fous de joie d'avoir remport� le bronze au Mondial � Tampere Image: KEYSTONE/EPA/KIMMO BRANDT La Lettonie a décroché le bronze au Championnat du monde à Tampere. Un succès 4-3 ap qui porte le sceau de Kristians Rubins, buteur à la 62e sur une passe de Daugavins. Quel exploit pour des Lettons qui furent proches de la sortie lors du match contre la Suisse! Mais ce sont bien les joueurs d'Harijs Vitolins qui ont obtenu la première médaille de leur histoire en Finlande. Les deux derniers buts sont tombés de la crosse de Kristians Rubins, puissant défenseur des Calgary Wranglers en AHL. Avant ces deux buts, on pensait les Américains capables de s'imposer, surtout après le 3-2 signé Matt Coronato à la 47e. Mais avant cette réussite et le doublé de Rubins, c'est le premier tiers qui fut particulièrement plaisant avec quatre buts inscrits, deux de chaque côté. Les Lettons ont mené à deux reprises et les Américains ont égalisé à chaque fois grâce à Rocco Grimaldi, le meilleur compteur du Championnat du monde avec 14 unités en dix matches.

Albane Valenzuela brille à Las Vegas Albane Valenzuela affiche une belle forme ce printemps. Image: KEYSTONE/AP/ERIC GAY Albane Valenzuela a confirmé sa bonne forme du printemps. La Genevoise s’est distinguée lors de l'épreuve LPGA de Las Vegas. Dans ce tournoi disputé match play, Valenzuela a tout d’abord remporté son groupe de qualification, en battant successivement la Danoise Nanna Koerstz Madsen, la N° 4 mondiale Lilia Vu et l’Américaine Lauren Hartlage. En 8es de finale, la joueuse de 25 ans s’est ensuite offert la Suédoise Anna Nordqvist, détentrice de trois titres majeurs. Elle a toutefois dû s’avouer vaincue en quarts de finale, battue par une autre Suédoise, la star montante Linn Grant.