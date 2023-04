St-Gall arrache l'égalisation ++ Stan Wawrinka lance bien sa saison

Dans une rencontre terriblement décevante, tout s'est accéléré dans les dernières minutes. Bien servi par Mickaël Facchinetti, Mohammed Amoura a manqué le but vide de la tête à la 93e. Sur la rupture, un tir de Chadrac Akolo était stoppé de manière suspecte par Facchinetti, mais l'arbitre ne bronchait pas. Les Luganais repartaient à l'assaut des buts saint-gallois. Avec succès puisqu'Amoura réussissait un fort joli lob sur Zigi (94e). Toutefois, la VAR intervenait et l'arbitre revenait en arrière pour accorder un penalty aux hommes de Peter Zeidler pour une faute de main. Akolo ne laissait pas passer sa chance pour égaliser (95e).

Jon Rahm, qui a déjà remporté trois autres titres PGA en 2023, devient le quatrième Espagnol à arborer le fameux blazer vert, après Seve Ballesteros, Sergio Garcia et Jose Maria Olazabal, qui a félicité son compatriote au 18e trou. "Pour moi, c'est incroyablement significatif de gagner le jour du 40e anniversaire de sa victoire, le jour de son anniversaire et le dimanche de Pâques", a déclaré Rahm, en parlant de son idole Seve Ballesteros, qui aurait fêté son 66e anniversaire dimanche.

Brooks Koepka, qui a fait la course en tête sur l'ensemble du tournoi, s'est effondré au 4e tour, avec six bogeys. Phil Mickelson, pour sa part, a réussi un come-back impressionnant, avec pas moins de huit birdies sur le dernier tour.

L'Espagnol de 28 ans a rendu dimanche une carte de 69 (3 coups sous le par), avec quatre birdies et un bogey. Il termine le tournoi à 12 sous le par, avec quatre coups d'avance sur ses deux poursuivants, les Américains Brooks Koepka et Phil Mickelson, tous deux représentants du circuit dissident LIV.

Jon Rahm remporte son onzième trophée PGA et son premier Masters, lui qui a ouvert son compteur en Grand Chelem en 2021 avec l'US Open. "Je suis vraiment fier de moi", s'est réjoui Rahm, qui n'en a pas cru ses yeux quand il a appris qu'il devenait le premier Européen à remporter le Masters et l'US Open.

L'urgence maintenant pour Belinda Bencic est de trouver un nouveau coach. Elle a, en effet, mis un terme au mandat de Dmitry Tursuvov. La St. Galloise et le Russe ont cessé leur - fructueuse - collaboration après le tournoi de Miami. Sous sa férule, elle a remporté les tournois d'Adelaide 2 et d'Abu Dhabi.

Tout s'est joué dans le secteur pavé cinq étoiles du Carrefour de l'Arbre à 18 km de l'arrivée. Il y a tout d'abord eu la chute de John Degenkolb et une mauvaise appréciation de Jasper Philipsen. Et puis ensuite la crevaison de Wout van Aert qui était dans la roue de van der Poel. Libéré de l'ombre du Belge, van der Poel a pu faire le trou.

Le petit-fils de Raymond Poulidor enlève son quatrième Monument après le Tour des Flandres (2020 et 22) et Milan-San Remo cette année.

Tiger Woods boitait bas et semblait souffrir de la jambe droite, celle qu'il avait failli perdre lors d'un terrible accident de voiture en février 2021. La suite de la carrière de la star américaine reste, plus que jamais, soumise à des interrogations.

Woods occupait la 54e et dernière place, à neuf coups au-dessus du par et à 22 longueurs du leader, son compatriote américain Brooks Koepka. Samedi, il n'avait pu disputer que sept trous du 3e tour avant que le jeu ne soit interrompu par les intempéries. Mais il semblait déjà handicapé, ayant visiblement des difficultés à se déplacer.

Les Bruins ont rejoint dans l'histoire les Detroit Red Wings et le Tampa Bay Lightning, qui avaient signé 62 victoires respectivement en 1995-96 et en 2018-19. Boston a atteint ce record en 79 matches. Il lui en reste encore trois d'ici la fin de la saison régulière jeudi pour améliorer ce record.

Denis Malgin décisif à Los Angeles

Denis Malgin jubile apr�s son deuxi�me but. Image: KEYSTONE/AP/Marcio Jose Sanchez

Denis Malgin a signé un nouveau doublé pour l'Avalanche. Le Soleurois a été l'un des grands artisans du succès 4-2 de Colorado à Los Angeles.

Face à des Kings toujours privés de Kevin Fiala, Denis Malgin, récompensé par la troisième étoile, a ouvert le score après 88'' de jeu avant de signer le 4-2 à la 47e pour son 20e point de la saison (12 buts/8 assists). Il avait déjà réussi un doublé le 20 mars dernier face à Chicago. Le transfuge de Vancouver sera sans doute appelé à tenir un rôle important lors des play-off pour une équipe qui nourrit l'ambition de conserver sa couronne et qui a, samedi, remporté un... neuvième match de suite à l'extérieur.

Janis Moser a également brillé. Le défenseur biennois a, en effet, dépassé le seuil des 30 points avec ses deux passes décisives lors du succès 5-4 à domicile d'Arizona devant Anaheim. Après avoir égalisé à 36'' de la sirène, les Coyotes ont forcé la décision grâce à une réussite de Barrett Hayton après 4'00'' de jeu dans la prolongation pour infliger aux Ducks une... dixième défaite de rang.

Sur leur glace de Winnipeg, les Jets ont cueilli un succès capital face à Nashville toujours orphelin de son capitaine Roman Josi. Nino Niederreiter et ses coéquipiers se sont imposés 2-0 grâce à des réussites de Neal Pionk et de Mark Scheifele et grâce aussi aux 28 arrêts de Connor Hellebuyck. Les Jets possèdent un point d'avance sur Calgary et trois désormais sur Nashville dans la lutte pour la dernière wild card de la Conférence Ouest.

A l'Est, New Jersey n'a rien pu faire pour s'opposer à la marche en avant de Boston. La meilleure équipe de la saison régulière a enlevé une 62e victoire grâce à un doublé de Pavel Zacha inscrit lors des cinq premières minutes de la rencontre.