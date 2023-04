Stellini démis de ses fonctions par Tottenham ++ Jabeur renonce

Ons Jabeur, blessée, renonce à Madrid Ons Jabeur ne d�fendra pas son titre � Madrid Image: KEYSTONE/AP/Mic Smith Ons Jabeur (WTA 4) a annoncé lundi qu'elle ne défendrait pas son titre au WTA 1000 de Madrid cette semaine. La Tunisienne s'est blessée à un mollet samedi à Stuttgart. "J'ai une petite déchirure au mollet et je vais avoir besoin d'un peu plus de temps pour récupérer", a indiqué la finaliste de Wimbledon et de l'US Open 2022 sur ses réseaux sociaux. "Je suis triste d'annoncer que je ne pourrai pas jouer et défendre mon titre" à Madrid. Samedi, Ons Jabeur s'est blessée dès le premier jeu en demi-finale à Stuttgart contre la future lauréate du tournoi Iga Swiatek (WTA 1). Après s'être fait soigner, elle avait encore tenu deux jeux avant de renoncer, les larmes aux yeux.

Stellini déjà limogé à Tottenham, Mason lui succède Cristian Stellini n'est d�j� plus le coach de Tottenham Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Cristian Stellini a été démis de ses fonctions lundi par Tottenham, qui a choisi Ryan Mason pour lui succéder au poste de manager. L'Italien avait remplacé fin mars son compatriote Antonio Conte, dont il était l'adjoint, après le départ de ce dernier. Ces décisions interviennent au lendemain de la déroute 6-1 des Spurs contre Newcastle. Les chances de Tottenham, cinquième du classement à six longueurs désormais de Newcastle et de Manchester United à six journées de la fin, d'accrocher la quatrième place du championnat anglais, dernière qualificative pour la prochaine Ligue des champions, sont désormais bien minces. Le nouvel entraîneur du club, Ryan Mason, est un ancien joueur de Tottenham et international anglais, qui avait été contraint en 2018 de mettre un terme à sa carrière de joueur à 26 ans après une blessure à la tête. Il a déjà assuré un intérim comme entraîneur du club à la fin de la saison 2020/21 après le limogeage de José Mourinho.

Nikles a été opéré de la hanche droite Johan Nikles est au repos forc� apr�s avoir �t� op�r� de la hanche droite Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Johan Nikles (ATP 550) ne disputera pas le prochain Geneva Open (21-27 mai). Le Genevois de 26 ans est au repos forcé pour plusieurs mois après avoir été opéré de la hanche droite la semaine dernière en Espagne, a appris la RTS. Huitième de finaliste de l'ATP 250 genevois en 2022 après être sorti des qualifications, Johan Nikles souffrait de douleurs chroniques depuis de longues semaines. Il n'a d'ailleurs joué que deux matches de simple en 2023, en février sur le circuit ITF. "C'est devenu sérieux l'été dernier, mais, dans un premier temps, des infiltrations avaient permis de soulager le problème. Sauf que ce n'était pas possible de continuer ainsi", a expliqué à la RTS Johan Nikles, qui s'était hissé jusqu'à la 256e place mondiale en juillet dernier.

Pogacar s'estime "chanceux" après "un accident fou" Tadej Pogacar estime avoir Image: KEYSTONE/AP Tadej Pogacar, victime d'une chute dimanche lors de la classique Liège-Bastogne-Liège, a estimé lundi avoir eu de la "chance" de ne souffrir que d'un poignet fracturé après son "accident fou". Le Slovène a été contraint à l'abandon. "Bon, des fois ça merde. J'ai de la chance que ce soit juste une fracture au poignet, considérant l'accident fou qui est arrivé", a expliqué le double vainqueur du Tour de France (2020, 2021) dans un court texte accompagnant la diffusion sur son compte Instagram de photos le montrant souriant avec l'avant-bras gauche complètement plâtré. Le Slovène, qui a subi des fractures au scaphoïde gauche et de l'os semi-lunaire de la main gauche, a été opéré dimanche en Belgique. "J'espère vous revoir tous très bientôt", a-t-il ajouté, sans autre précision sur la durée de sa convalescence. Il se préoccupe également de la santé du Danois Mikkel Honoré, tombé avec lui à haute vitesse dimanche après 85 km de course et qui "a fait une chute bien plus dure que la mienne". L'abandon du Slovène de 24 ans, qui visait un triplé dans les classiques ardennaises après avoir remporté l'Amstel Gold Race et la Flèche wallonne, a privé la course d'une explication très attendue avec le Belge Remco Evenepoel, qui s'est imposé dimanche à Liège pour la deuxième année consécutive. "Bravo à Remco pour la victoire, notre bataille attendra la prochaine fois", a conclu Tadej Pogacar.

Norvège: Klaebo claque la porte de la Fédération Johannes Hoesflot Klaebo va s'entra�ner hors du giron de la F�d�ration norv�gienne Image: KEYSTONE/AP TT NEWS AGENCY Johannes Hoesflot Klaebo (26 ans) ne fait plus partie de l'équipe nationale de sprint. Il a claqué la porte de la Fédération norvégienne suite à des divergences avec l'encadrement sur la préparation. La rupture a été consommée par un communiqué du fondeur. "Avec mon départ, la Fédération de ski aura la possibilité de réduire ses coûts et de dépenser de l'argent au profit d'autres athlètes. Désormais, ils n'auront plus à payer mes stages en altitude", y écrit-il. "J'ai plusieurs amis dans l'équipe nationale qui, je pense, ont été maltraités dans ce processus de sélection", ajoute Klaebo. Coup de tonnerre L'annonce du détenteur de quatre globes de cristal et de cinq médailles d'or olympiques a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le milieu du fond norvégien. Pour expliquer sa décision, Klaebo a évoqué les restrictions budgétaires de la Fédération qui ont conduit celle-ci à réduire les quotas en équipe nationale, de six à cinq places. "J'estime que cela aurait été déplacé d'être aidé financièrement pour des stages en altitude alors qu'en même temps, des coéquipiers perdaient leur place en équipe nationale à cause des coupes financières", souligne-t-il. Avec les Mondiaux de Trondheim en ligne de mire en 2025, Klaebo, coaché par son grand-père et entraîné par son père, financera donc lui-même sa préparation qui consacre plus de place à l'altitude que ne le prévoit la Fédération. Celle-ci a été visiblement prise de court. Une règle à discuter "Je n'étais pas prêt à ce que Johannes se retire", a commenté l'entraîneur Espen Bjervig en présentant l'équipe de sprint lundi. L'équipe est composée de Paal Golberg, d'Even Northug, de Sindre Bjørnestad Skar, de Haavard Solaas Taugboel et d'Erik Valnes. En l'état actuel des choses, un athlète ne faisant pas partie de l'équipe nationale ne peut participer au circuit de la Coupe du monde, une règle dont la Fédération va discuter lors d'une prochaine réunion.

Serie A: les fans de Naples en liesse Raspadori et Osimhen jubilent apr�s la victoire contre la Juventus Image: KEYSTONE/AP/Marco Alpozzi Les joueurs de Naples ont été accueillis dans la nuit par des milliers de tifosi au retour de leur victoire contre la Juventus (1-0) à Turin. Ils pourraient être champions dès dimanche. Banderoles, drapeaux et chants étaient au rendez-vous à l'arrivée des joueurs peu avant 03h00 lundi matin à l'aéroport de Naples-Capodichino, selon les images diffusées par des médias italiens et les joueurs eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia, les deux stars de l'équipe de Luciano Spalletti, sont montés sur le toit du car de l'équipe pour saluer les milliers de tifosi. Naples possède 17 points d'avance sur son plus proche poursuivant, la Lazio Rome, à sept journées de la fin de la saison. Le club sera titré en cas de succès contre la Salernitana samedi (15h00) et si la Lazio ne gagne pas dimanche (12h30) à San Siro contre l'Inter Milan. L'entraîneur Spalletti a admis dimanche soir que son équipe avait fait un grand pas vers le troisième scudetto de l'histoire du club, plus de trois décennies après ceux de l'époque Maradona (1987, 1990). Mais il a appelé à attendre "encore un peu" avant de "déboucher les bouteilles".

Un premier tour "délicat" pour Stan Wawrinka Stan Wawrinka a disput� la finale du Masters 1000 de Madrid en 2013 devant Rafael Nadal. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Stan Wawrinka (ATP 84) devra soigner ses retours lors de son premier tour du Masters 1000 de Madrid. Le Vaudois sera opposé à Maxime Cressy (ATP 39), un spécialiste du service-volée. Le Franco-Américain sera avantagé par l'altitude de la capitale espagnole qui favorise les grands serveurs. Les deux hommes s'affronteront pour la première fois. Le vainqueur de cette rencontre sera opposé au Champion de Monte-Carlo Andrey Rublev (ATP 6) au deuxième tour. Marc-Andrea Hüser (ATP 76) sera également en lice à Madrid. Le Zurichois, qui trouvera des conditions de jeu favorables, rencontrera le Chilien Cristian Garin (ATP 73). En cas de succès, il sera opposé au deuxième tour au Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 33). Seule Suissesse en lice dans le simple dames, Jil Teichmann (WTA 30) est exemptée du premier tour. Elle entamera son tournoi contre la gagnante de la rencontre entre l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 77) et l'Italienne Lucia Bronzetti (WTA 97).

Le plus bel exploit de l'histoire du golf suisse Albane Valenzuela serre le poing apr�s un birdie. Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay Extraordinaire Albana Valenzuela ! La Genevoise a signé à Houston le plus bel exploit de l'histoire du golf suisse. Albane Valenzuela a tout simplement pris la quatrième place du Chevron Championship, qui est le premier des cinq tournois du Grand Chelem de l'année. Avec un total de - 8 après ses cartes de 72, 67, 68 et 73, Albane Valenzuela n'est restée qu'à deux coups de l'Américaine Lilia Vu, victorieuse en play-off de sa compatriote Angel Vin. "Je suis toujours restée calme et sereine, explique la Genevoise qui a été récompensée par un chèque de 188'300 dollars. Je suis désormais une joueuse plus expérimentée. Mon tour va venir." Au Texas Albane Valenzuela a bénéficié du concours de son père Alberto qui a officié comme caddie. "Je lui ai demandé de m'accompagner cette semaine. Je sentais que j'avais besoin d'avoir son regard sur mon golf, explique-t-elle. C'est mon coach de swing, mon coach mental." Le meilleur résultat d'Albane Valenzuela était dans un Majeur avant ce week-end était une 24e place à l'US Open en 2018. Son parcours au Texas lui permet de se hisser au 37e rang du classement de la Race 2023.

Un retour aux affaires contrasté pour Kevin Fialla Kevin Fiala (au centre): 2 assists pour son premier match en play-off. Image: KEYSTONE/AP NY/DAVID ZALUBOWSKI Deux assists mais une défaite 5-4 en prolongation devant Edmonton après avoir mené 3-0 à l'issue du premier tiers: Kevin Fiala a vécu une soirée bien contrastée pour son grand retour aux affaires. Sur leur glace, le Saint-Gallois et Los Angeles se sont inclinés sur une réussite de Zach Hyman après 10'39'' de jeu dans la prolongation. Les Oilers ont ainsi, égalisé, à 2-2 dans cette série avant l'acte V mardi à Edmonton. Absent lors de treize des seize derniers matches de la saison régulière en raison d'une blessure au genou contractée le 9 mars contre Colorado, Kevin Fiala a réussi une entame remarquable. Il a été à l'origine du 1-0 de Gabriel Vilardi à la 10e et du 3-0 inscrit à 5 contre 4 par Anze Kopitar à la 19e. Mais avec Leon Draisaitl, auteur d'un doublé et d'un assist, Connor McDavid, qui a délivré trois assists, Edmonton possède dans ses rangs deux joueurs d'exception capables de forcer la décision à tout moment. Et une réelle force de caractère qui lui a permis d'arracher la prolongation, la troisième déjà dans cette série, à la 57e minute par Evander Kane.

Seul un miracle peut sauver les Hawks Clint Capela (au centre) � la lutte au sol avec Robert Williams III. Image: KEYSTONE/AP/Brynn Anderson Seul un miracle peut permettre à Atlanta de survivre dans les play-off ! Battus 129-121 par Boston dans l'acte IV de leur premier tour, les Hawks sont menés 3-1 dans la série. Clint Capela et ses coéquipiers sont désormais condamnés à gagner les trois prochains matches, dont deux à l'extérieur, pour renverser la table. Le scénario de la rencontre de dimanche rend l'espoir d'une remontada bien infime. Emmené par Jaylen Brown et par Jayson Tatum, tous deux auteurs de 31 points, le Celtic a témoigné d'une maîtrise totale. Il ne fut ainsi mené qu'à une seule reprise, après l'ouverture du score des Hawks sur un panier à 3 points de De'Andre Hunter... On voit mal comment Boston ne pourrait ne pas conclure cette série mardi soir sur son parquet. Avec 10 points et 7 rebonds pour un différentiel neutre, Clint Capela a livré une bonne performance. Il faut se pencher sur les statistiques au tir de Trae Young (11 sur 26) et de Dejounte Murray (9 sur 20) pour trouver l'une des raisons majeures de cette défaite. A l'Ouest, Golden State a égalisé à 2-2 face à Sacramento. Dans leur salle, les Champions en titre se sont imposés 126-125 grâce notamment aux 32 points de Stephen Curry.

Xherdan Shaqiri décevant à Atlanta Xherdan Shaqiri: une performance bien terne � Atlanta. Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Xherdan Shaqiri et Chicago ont vécu un sombre dimanche à Atlanta ! Le Bâlois est sorti peu après l'heure de jeu après une performance bien terne et le Fire a cédé à la... 99e minute. Chicago s'est incliné 2-1 sur un autogoal au bout du temps additionnel de l'ex-Xamaxien Maren Haile-Selassie. Le Fire venait pourtant d'égaliser à la 90e par le Polonais Kacper Przybylko... Titularisé pour la première fois depuis le 11 mars, Xherdan Shaqiri n'a pas été à son avantage. L'équipe a même semblé plus équilibrée après sa sortie. Après cette quatrième défaite en huit matches, le Fire se retrouve sous la barre.

Naples sur le fil Naples a battu la Juventus dans les arr�ts de jeu Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco Naples a réussi un très bon coup lors de la 31e journée de Serie A. A Turin, le leader a battu la Juventus 1-0 dans les arrêts de jeu. Entré à la 86e, Giacomo Raspadori a frappé à la 93e. Mais Naples a eu chaud. A la 83e, Angel Di Maria pensait bien avoir donné l'avantage aux Bianconeri, mais la VAR en a décidé autrement. Le but turinois a finalement été annulé pour une faute au préalable. Ce succès permet aux Napolitains de compter 17 points d'avance sur la Lazio. Les joueurs du sud de l'Italie pourraient bien être sacrés lors de la prochaine journée.

Le dimanche "pourri" du FC Sion au Tessin Kevin Fickentscher: il aura tenu la baraque presque jusqu'� la fin... Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Une défaite consommée à la 90e minute et deux expulsions en prime: le FC Sion n'a pas franchement vécu son plus beau dimanche de l'année à Lugano. Battus 2-0 par les Tessinois, les Valaisans n'ont pas enchaîné une quatrième rencontre sans défaite. La seule erreur du match de Kevin Fickentscher - une sortie aux poings irréfléchie - a permis à Milton Valenzuela d'inscrire le 1-0 à dix contre dix. Le 2-0 tombait dans le temps additionnel grâce à Mohamed Amoura à dix contre neuf cette fois. Auteur d'un réflexe extraordinaire à la 65e sur une frappe déviée, Kevin Fickentscher ne doit toutefois pas endosser la responsabilité de cette défaite. Elle est due à plusieurs facteurs, au poids des absences de Heinz Lindner, de Reto Ziegler et de Mario Balotelli, à l'indiscipline des deux expulsés Abdel Zagré (51e) et Gora Diouf (93e) et, sans doute aussi, à un plan de jeu un brin frileux. A force de veiller à que son équipe soit "bien en place", David Bettoni n'a peut-être pas permis à ses joueurs de se lâcher vraiment. Après cette défaite, Sion compte toujours un point d'avance sur Winterthour, la "lanterne rouge". Lugano, pour sa part, revient à un point du Servette FC et à deux du FC FC Lucerne. La série noire du FC St. Gall Dans l'autre rencontre disputée à 16.30, le FC Zurich a battu St. Gall 1-0 grâce à un penalty de Jonathan Okita inscrit à la 57e minute. Après ce septième match sans victoire, le FC St. Gall se retrouve à la sixième place du classement à égalité avec le FC Bâle. Peter Zeidler s'apprête à vivre une semaine qui peut être celle de la vérité avec la venue de Lugano mercredi et un déplacement à Genève samedi. L'entraîneur du FC St. Gall se doit d'interrompre au plus vite cette série noire.

Alcaraz et Swiatek impressionnants, Rune miraculé Carlos Alcaraz intouchable � Barcelone. Image: KEYSTONE/EPA/ALEJANDRO GARCIA Carlos Alcaraz et Iga Swiatek seront bien les grands favoris du prochain Roland-Garros. L'Esagnol et la Polonaise ont envoyé un signe fort dimanche respectivement à Barcelone et à Stuttgart. Ils ont défendu victorieusement leur titre. A Barcelone, Carlos Alcaraz a battu 6-3 6-4 Stefanos Tsitsipas pour couronner une semaine parfaite. A Stuttgart, Iga Swiatek n'a, elle aussi, laissé aucune ouverture pour s'imposer 6-3 6-4 devant Aryna Sabalenka. Mais le vainqueur du jour le plus heureux fut sans doute Holger Rune. A Munich, le Danois a, lui aussi, réussi la passe de deux. Mais il l'a fait après avoir écarté quatre balles de match devant le Néerlandais Botic van de Zandschulp. lequel aura servi à trois reprises pour le gain de la rencontre...