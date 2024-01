Stricker déclare forfait sur blessure ++ Gut-Behrami 3e de la 1re manche

Géant: Odermatt gagne la 1re manche en patron Marco Odermatt a frappé fort en 1re manche à Adelboden Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Marco Odermatt a frappé fort dans la première manche du géant d'Adelboden. Le patron du ski alpin masculin a signé le meilleur temps en devançant de plus d'une seconde son premier poursuivant, sur un parcours pourtant raccourci. Parti avec le dossard 3, Marco Odermatt a fait hurler de bonheur le bouillant public d'Adelboden en prenant les commandes avec une marge de 1''54 sur Henrik Kristoffersen (finalement 11e sur ce premier tracé). Huit coureurs seulement ont lâché moins de 1''5 sur le Nidwaldien, qui devance le 2e Stefan Brennsteiner de 1''04. Marco Odermatt vise son septième succès consécutif en Coupe du monde de géant, son dernier "échec" dans la discipline remontant au 25 février 2023 à Palisades Tahoe où il avait terminé 2e à 0''03 de Marco Schwarz. Il est en quête d'un "hat trick" sur la piste du Chuenisbärgli, où il avait gagné tant en 2022 qu'en 2023. Si la victoire semble promise à Odermatt, la lutte pour la 2e place s'annonce somptueuse. Neuvième, Gino Caviezel pointe à 0''42 de Brennsteiner et 0''31 d'Aleksander Aamodt Kilde (3e). Livio Simonet (19e à 1''99), Thomas Tumler (20e à 2''01) et Justin Murisier (23e à 2''13) seront également de la partie en deuxième manche (dès 13h30). Cela ne sera pas le cas de Loïc Meillard, qui a perdu un ski.

Stricker déclare forfait sur blessure Dominic Stricker a déclaré forfait pour l'Open d'Australie Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Dominic Stricker (ATP 94) ne disputera pas l'Open d'Australie (14-28 janvier). Le Bernois a annoncé son forfait samedi matin sur ses réseaux sociaux. "C'est le coeur lourd que je vous fais part de nouvelles difficiles. En raison d'une blessure au dos, je dois me retirer de l'Open d'Australie", écrit le gaucher de 21 ans, qui avait été sorti au 3e tour des qualifications l'an dernier à Melbourne. Huitième de finaliste du dernier US Open après être sorti des qualifications, Dominic Stricker a conclu 2023 sur deux abandons dans ses deux derniers tournois. Après avoir jeté l'éponge dans le Challenger d'Ismaning, il avait abandonné en demi-finale des Next Gen ATP Finals à Jeddah le 1er décembre. Stan Wawrinka (ATP 49) est donc le seul Suisse admis directement dans le tableau final du simple messieurs à l'Open d'Australie. Le Vaudois de 38 ans a déjà rejoint Melbourne, lui qui avait été victime d'une petite fracture de la malléole lors de son dernier match de l'année 2023 à Metz.

Géant: Gut-Behrami 3e de la 1re manche, à 0''15 de Vlhova Lara Gut-Behrami luttera pour la victoire samedi après-midi à Kranjska Gora Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Petra Vlhova a signé le meilleur temps de la première manche du géant de Kranjska Gora dimanche matin. Lara Gut-Behrami est en embuscade au 3e rang. Légèrement en retrait à Lienz entre Noël et Nouvel-An (7e en géant, 5e en slalom), Petra Vlhova a créé une relative surprise en se montrant la plus rapide samedi matin. En quête d'un premier succès en géant cet hiver, la Slovaque ne possède toutefois que 0''02 d'avance sur sa dauphine Federica Brignone. Deuxième du classement de la discipline derrière Brignone, Lara Gut-Behrami peut elle aussi viser la victoire, qui serait sa 40e sur le front de la Coupe du monde. La Tessinoise n'accuse que 0''15 de retard sur Vlhova, alors que la 4e Valérie Grenier pointe à 0''35 de la leader provisoire. Victorieuse tant en slalom qu'en géant à Lienz, Mikaela Shiffrin a en revanche manqué son affaire sur ce premier tracé. Trop prudente, la leader du classement général a concédé 0''98 pour pointer au 7e rang. Elle devra sortir le grand jeu pour s'offrir un 148e podium à ce niveau. Deuxième meilleure Suissesse sur ce premier parcours, Michelle Gisin est pour sa part 14e à 1''59. Camille Rast, Jasmine Flury et Mélanie Meillard ne sont en revanche pas parvenues à décrocher leur ticket pour la deuxième manche (dès 12h30), alors qu'Andrea Ellenberger a connu l'élimination.

Une 5e victoire en 6 matches pour les Devils Siegenthaler et les Devils ont battu les Blackhawks 4-2 vendredi Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger New Jersey a cueilli vendredi sa 21e victoire de la saison en NHL, la cinquième dans ses six derniers matches. Les Devils ont battu les Blackhawks de Philipp Kurashev 4-2 vendredi à Newark. Auteur d'un assist sur le 2-2 signé Simon Nemec à la 46e minute, le défenseur des Devils Jonas Siegenthaler est le seul Suisse à s'être illustré sur le plan comptable dans cette partie. Le Zurichois l'a d'ailleurs terminée avec un bilan flatteur de +3. Son capitaine Nico Hischier est quant à lui resté "muet", mais il s'est montré précieux sur les engagements avec 75% de réussite dans cet exercice (12/16). L'attaquant bernois de Chicago Philipp Kurashev n'a pas non plus marqué de point dans ce match. Les Blackhawks - qui ont perdu dès le premier tiers leur prodige Connor Bedard, victime d'une lourde charge - ont ainsi subi leur cinquième défaite consécutive. Ils menaient pourtant 2-1 à l'issue du deuxième tiers face aux Devils, qui se sont imposés pour la 14e fois de la saison après avoir été menés au score. Les Jets de Nino Niederreiter ont par ailleurs cueilli leur cinquième succès d'affilée en allant s'imposer 3-1 à Anaheim, où le Grison a signé son 11e assist dans cet exercice 2023/24. Winnipeg a inscrit au moins un point au cours d'un 11e match consécutif, un record dans l'histoire de la franchise.

Les Hawks écrasés 150-116 par les Pacers Tyrese Haliburton (0) a r Image: KEYSTONE/AP/Doug McSchooler Atlanta a subi une déroute vendredi en NBA. Les Hawks de Clint Capela se sont inclinés 150-116 sur le parquet des Indiana Pacers, qui ont fêté avec panache leur sixième succès d'affilée. Les Pacers ont réalisé une démonstration collective marquée par un total de 50 assists, un record dans l'histoire de la franchise. Leur meneur Tyrese Haliburton a terminé ce match avec 18 passes décisives en ayant passé à peine plus de 25 minutes sur le terrain, ajoutant 10 points et 8 rebonds. Indiana, qui menait 78-54 à la mi-temps, affichait au final 63,8% de réussite au tir (60/94) avec un excellent 19/39 à 3 points. A l'inverse, les Hawks n'ont rentré que 40 de leurs 93 shoots (10/42 derrière l'arc). Leur meneur Trae Young symbolise parfaitement ce manque de réussite: 1/11 à 3 points, et 4/18 au total. Clint Capela a quant à lui réussi 9 points - avec un 4/9 au tir - et 7 rebonds en moins de 20 minutes de jeu. Il a conclu ce match avec un différentiel de -22 au sein d'une équipe qui a concédé sa 20e défaite de la saison deux jours après avoir mis fin à une série de cinq victoires d'Oklahoma City.

Mario Zagallo décède à 92 ans Mario Zagallo est décédé à l'âge de 92 ans Image: KEYSTONE/AP/Hassan Ammar Mario Zagallo, légende du football brésilien, est décédé vendredi à l'âge de 92 ans. Il est l'unique quadruple champion du monde, comme joueur puis comme entraîneur. "C'est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de notre éternel quadruple champion du monde Mário Jorge Lobo Zagallo", peut-on lire dans une brève déclaration sur son compte Instagram officiel. "Un père dévoué, un grand-père aimant, un beau-père attentionné, un ami fidèle, un professionnel victorieux et un grand être humain. Une grande idole. Un patriote qui nous laisse en héritage de grandes réalisations", ajoute le communiqué officiel. Zagallo, qui a participé à quatre des cinq Coupes du monde remportées par le Brésil - deux titres en tant que joueur et deux en tant qu'entraîneur et entraîneur-adjoint - avait été hospitalisé en août à Rio de Janeiro pour une infection urinaire. Mais l'ancien joueur de la Seleçao avait eu récemment d'autres problèmes de santé. Après la mort de Pelé en décembre 2022, il avait été hospitalisé pendant près de deux semaines pour une infection respiratoire. En tant qu'ailier gauche, Zagallo a fait partie de la Seleçao qui a remporté les Coupes du monde 1958 et 1962, avec le roi Pelé, les deux premières remportées par le Brésil. Il a également été entraîneur du Brésil quand il a remporté le titre suprême en 1970, entraîneur-adjoint lors du triomphe de 1994 et entraîneur en 1998 lorsque le Brésil a perdu la finale contre la France. Les deux seuls autres hommes à avoir remporté la Coupe du monde en tant que joueur et entraîneur sont l'Allemand Franz Beckenbauer (1974 et 1990) et le Français Didier Deschamps (1998 et 2018). Le président de la Confédération brésilienne (CBF) Ednaldo Rodrigues a décrété un deuil officiel de sept jours pour la mort de Zagallo.

Odermatt vise le triplé en géant à Adelboden La Coupe du monde messieurs fait halte ce week-end à Adelboden. Marco Odermatt lorgnera un troisième succès consécutif en géant sur la fameuse piste du Chunisbärgli samedi, alors que Daniel Yule et ses compères viseront dimanche leur premier podium de l'hiver en slalom. En s'imposant samedi, Marco Odermatt réussirait la passe de trois à Adelboden. Un tel exploit n'a plus été fait depuis 2001 et la troisième victoire d'Hermann Maier après 1998 et 1999. La course n'avait pas pu aller à son terme en 2000. Ingemar Stenmark reste le recordman absolu dans la station bernoise: le légendaire Suédois y a gagné le géant de 1979 à 1982, puis encore en 1984. Après le forfait sur blessure de Marco Schwarz, qui reste le dernier vainqueur d'un géant avant la série en cours d'Odermatt, le Croate Filip Zubcic s'annonce comme le principal contradicteur du phénomène suisse. Il a déjà fini à trois reprises au deuxième rang à Adelboden et n'avait été devancé que de 0''19 par Odermatt le 17 décembre à Alta Badia. Alexis Pinturault, triple vainqueur dans l'Oberland, Zan Kranjec (un succès) et Henrik Kristoffersen, toujours à l'aise sur cette piste, font figure de principaux outsiders. Il manque peu à Meillard Côté suisse, Loïc Meillard (27 ans) est déjà monté sur la troisième marche du podium à Adelboden en 2021 et 2023. Il peut aussi briller en slalom, lui qui avait raté le podium l'an passé pour un petit centième. Un slalom qui s'annonce très ouvert après la blessure de Schwarz et le retrait de Lucas Braathen, vainqueur en 2023. La liste des vainqueurs potentiels contient les noms de Manuel Feller, Dave Ryding, Clément Noël, Henrik Kristoffersen ou encore Linus Strasser. Daniel Yule semble être le Suisse le plus à même de viser les premières places. Le Valaisan s'était imposé à Adelboden en 2020. LGB pour un 40e succès Les dames font quant à elles halte à Kranjska Gora, avec le même programme que les messieurs. Lara Gut-Behrami, qui est en quête d'un 40e succès en Coupe du monde, fera partie des favorites samedi en géant. Michelle Gisin espère elle confirmer dimanche sa belle 3e place obtenue en slalom à Lienz le 29 décembre. Auteure du doublé à Lienz, Mikaela Shiffrin sera forcément la femme à battre en Slovénie.

Killian Mottet est redevenu une menace Killian Mottet célèbre son 1-0 Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Killian Mottet traverse une période plutôt faste. Auteur de 9 points lors de ses sept derniers matches, l'ailier de Fribourg-Gottéron semble revenu à son vrai niveau. Depuis le 3 décembre, Killian Mottet est redevenu une menace. Lui le buteur prolifique capable de planter des pions à la pelle a retrouvé ses ailes. Vendredi soir face au LHC, c'est lui qui a ouvert le score d'un superbe lancer dans la lucarne de Connor Hughes. Placé à l'aile de Lukas Wallmark avec Marcus Sörensen comme troisième compère, "Kiki" kiffe. "Rien que de les voir tous les jours, c'est dingue, explique l'ailier des Dragons. Ce sont des artistes sur la glace. J'essaie de m'adapter, d'être le troisième. Je ne parle pas encore suédois, mais j'apprends avec Borgman qui est à côté de moi dans le vestiaire. Non en fait je sors mon plus bel anglais et on s'entend (il rit)." Statistique étonnante, Mottet a inscrit autant de points au cours des sept derniers matches que lors des 27 premiers de la saison. "Je n'étais pas au courant de la statistique, mais cela fait plaisir, répond le numéro 71. J'essaie de travailler. Ma foi dans la vie d'une personne, il y a des choses personnelles qui arrivent et il y en a qui gèrent mieux que d'autres. J'ai eu un creux, maintenant c'est derrière et il faut aller de l'avant." Traverser des moments difficiles sur le plan personnel, rester discret et recevoir des critiques de la part des supporters n'est pas évident. Mais Killian Mottet refuse de se poser en victime: "C'est le sport de haut niveau. Quand tout va bien, tu es un superhéros. Et quand cela va moins bien, tu n'es plus rien. Pour être honnête, j'ai perdu ma grand-maman deux jours avant le début du championnat. Ce n'est pas quelque chose à quoi on s'attend. Ce n'est pas la première fois que cela m'arrive d'avoir un creux, mais je m'en suis toujours sorti. Je commence gentiment à sortir la tête de l'eau, même si je sais que je peux encore apporter plus. Je viens tous les matins pour m'entraîner encore plus fort." Sans paniquer, Killian Mottet a fait confiance à ses capacités, certain que le buteur qu'il est finirait bien par retrouver son mojo. "Ce ne sont pas les meilleurs moments de ma carrière, mais je sais comment les gérer", conclut-il. Et ce n'est pas Fribourg qui va s'en plaindre.

Le sélectionneur de l'équipe nationale Fernando Diniz est limogé Fernando Diniz n'a pas résisté aux mauvais résultats du Brésil. Image: KEYSTONE/AP/RICARDO MAZALAN Le sélectionneur de l'équipe nationale du Brésil, Fernando Diniz, a été limogé, a indiqué vendredi à l'AFP une source au sein de la Confédération brésilienne de football (CBF) sous couvert d'anonymat. Diniz avait été nommé en juillet 2023, mais les mauvais résultats de la Seleçao lui ont coûté sa place. Le Brésil n'a gagné que deux des six matches qu'il a disputé depuis les début des qualifications sud-américaines pour le Mondial 2026, qui aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique Un an après l'élimination en quarts de finale du Mondial 2022 au Qatar par la Croatie, la "canarinha" n'est que sixième sur dix au classement des qualifications, avec seulement deux points d'avance sur la place de barragiste. Des contre-performances inquiétante pour la seule nation à avoir participé aux 22 éditions de la Coupe du monde, avec cinq titres, un record. Après le départ de Tite (2016-2022), de grandes attentes entouraient Diniz, partisan d'un foot virtuose et offensif. Le Brésilien de 49 ans avait été nommé pour un an, tout en étant entraîneur du club carioca de Fluminense, qui a remporté fin 2023 la Copa Libertadores. Son mandat ressemblait à un intérim en attendant Carlo Ancelotti, dont l'arrivée était très attendue même si l'entraîneur italien s'était gardé de la confirmer. "Il mister" a fini par couper court, prolongeant fin décembre son contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2026. Le limogeage de Diniz intervient au lendemain d'un rebondissement dans l'autre crise, institutionnelle celle-ci, qui secoue le football brésilien: le président de la CBF Ednaldo Rodrigues, destitué début décembre par un tribunal de Rio, a été rétabli dans ses fonctions sur décision d'un juge de la Cour suprême. La décision du tribunal carioca avait invalidé un précédent accord entre la CBF et le parquet de Rio, datant de mars 2022, qui avait permis l'élection du premier président noir de la fédération. Mais la FIFA et la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) n'avaient pas vu cette décision de justice d'un bon oeil, refusant toute ingérence étatique dans les affaires de la CBF. Note: Complété

Ajoie enfin trois points, bonne affaire pour Bienne Le portier de Langnau Stéphane Charlin se saisit du palet. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Attendue depuis le 4 novembre, la victoire à trois points est enfin tombée dans l'escarcelle du HC Ajoie. Les Jurassiens ont battu 5-1 les Langnau Tigers. Bienne fait une bonne affaire à Kloten (4-0). Depuis un succès 4-1 début novembre contre Rapperswil-Jona, les Ajoulots attendaient de pouvoir s'approprier trois points à l'issue du temps réglementaire. Ils ont réussi dans leur entreprise grâce à une très grande partie de leur portier Damiano Ciaccio au cours de la deuxième période, totalement dominée par les Emmentalois. Ceux-ci ont concédé leur septième défaite de rang. Au cours de cette partie, Kevin Bozon a ouvert le score après 9 secondes de jeu seulement. C'est le record de la saison et le 7e but le plus rapide de National League. Le record est de 6 secondes pour le Canadien Ken Yaremchuk (1998) et le regretté Peter Jaks (1992). Le HC Bienne peut à nouveau rêver des play-off. Grâce à leur large succès sur Kloten, ils se hissent à la 10e place, qualificative pour les pré-play-off. Les Seelandais, toujours sans Jesper Olofsson, malade, ont rapidement brisé la faible résistance des Zurichois dont le moral semble dans les chaussettes. Le défenseur Yannick Rathgeb a ouvert le score en position d'attaquant (6e). Après le 2-0 de Beat Forster, le Finlandais Aleksi Heponiemi a inscrit le 3-0, son quatrième but en cinq matches. Le défenseur Luca Christen, qui vient de prolonger son contrat, en a profité pour marquer son premier but de sa carrière en National League. Mauvaise affaire pour Ambri-Piotta, battu à Rapperswil-Jona. En revanche grâce à ce succès, les Saint-Gallois mettent Kloten, 13e, à trois points avec un match de plus à jouer. En revanche, le CP Berne a décroché un succès précieux 3-2 aux tirs au but contre les Zurich Lions. L'Autrichien Benjamin Baumgartner a inscrit le tir au but décisif.

Fribourg se joue une 3e fois de Lausanne Ballet sur glace entre le Fribourgeois Ryan Gunderson, à gauche, et le Lausannois Henrik Haapala. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le 4e et dernier derby entre Lions et Dragons de la saison de National League a souri une troisième fois à Fribourg. Les joueurs de Christian Dubé l'ont emporté 4-3 dans leur antre. Il y avait davantage d'envie dans les rangs fribourgeois. Et aussi moins d'erreurs fâcheuses en zone défensive. Parce que si Fribourg a pu battre Lausanne, c'est aussi parce que le LHC a bien aidé les hommes de Christian Dubé. Comme par exemple sur l'ouverture du score de Killian Mottet dès la 2e minute. Après 72 secondes de jeu, Lawrence Pilut a offert le puck à l'attaquant des Dragons et un buteur comme Mottet rate rarement ce genre d'opportunité. Surtout que le numéro 71 connaît un période faste avec 8 points lors de ses six derniers matches. De retour dans la cage vaudoise après environ deux mois et demi de pause forcée, Connor Hughes aurait certainement préféré une entrée en matière moins douloureuse, mais Mottet a trouvé la lucarne. Même si le LHC est revenu assez vite dans la partie (5e) sur une action assez bizarre et un lancer puissant de Genazzi venant un peu de nulle part, Fribourg a repris logiquement les devants à la 28e. C'est cette fois Damien Riat qui a rendu le puck aux Fribourgeois et DiDomenico a servi l'inévitable Sörensen pour le 23e but de sa saison. Les étoiles ont brillé Le break, les Dragons l'ont réalisé à la 34e lorsque Christoph Bertschy s'est joué de Théo Rochette pour un 3-1 qui a mis en avant le momentum des locaux. Autre constat dans les rangs fribourgeois, les étoiles ont brillé comme elles le font ces derniers temps. On attend de Mottet, de Sörensen, de Bertschy ou encore de DiDomenico qu'ils montrent la voie et c'est ce qu'ils ont fait une fois de plus. Du côté des hommes de Geoff Ward, la triplette a été bien muselée par les Dragons. Jason Fuchs a bien redonné espoir à ses couleurs à la 57e, mais Sörensen y est allé de son doublé en inscrivant le 4-2 dans la cage vide. Le 4-3 signé Rochette est malheureusement tombé trop tard pour les Lions avec 5 dixièmes à jouer. Fribourg se rend à Langnau samedi pour poursuivre sa série victorieuse alors que Lausanne reçoit Kloten dans un match que les Vaudois doivent traiter avec sérieux.

Vouilloz de Servette à Bâle Le défenseur genevois Nicolas Vouilloz rejoint le FC Bâle. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Nicolas Vouilloz quitte immédiatement Servette pour rejoindre le FC Bâle. Le défenseur central avait pourtant prolongé son contrat avec le club grenat récemment jusqu'en 2026. L'arrière de 22 ans s'est engagé jusqu'en été 2028 avec les Rhénans. International M21, Vouilloz a été formé à Servette et est apparu la première fois en première équipe en 2019. Au cours de la première phase du Championnat actuel, il a disputé vingt-deux matches. Vouilloz n'était toutefois pas le premier choix de l'entraîneur René Weiler qui lui préférait la paire Steve Rouiller - Yoan Séverin en défense centrale.

Sebastian Stalder 9e du sprint Sebastian Stalder a réussi son deuxième top 10 de la saison. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Sebastian Stalder a signé vendredi son deuxième top 10 de l'hiver en Coupe du monde. Le Zurichois a pris la 9e place du sprint d'Oberhof, remporté par l'Allemand Benedikt Doll. Auteur d'un sans faute sur le pas de tir, Sebastian Stalder a terminé à 42''9 de Benedikt Doll (10/10 au tir également) et à plus de 35 secondes du Norvégien Endre Strömsheim (3e). Il n'avait pas été à pareille fête depuis sa 5e place obtenue en ouverture de saison dans l'individuel d'Oestersund. Un autre Norvégien complète le podium. Exclu de la mass-start de Lenzerheide après s'être fait l'auteur d'un tir accidentel dans l'hôtel de son équipe, Sturla Holm Laegreid a terminé au 2e rang à 1''8 du vainqueur en ayant commis une faute au tir. Deuxième meilleur Helvète, Niklas Hartweg s'est classé 17e, alors que le Genevois Jeremy Finello a fini 33e avec trois fautes au tir. Pas de top 10 helvétique en revanche dans le sprint féminin. La meilleure Suissesse fut Lena Häcki-Gross (16e), trop imprécise au tir (7/10) pour espérer un meilleur sort. L'Obwaldienne a néanmoins concédé moins d'une minute à la gagnante, la Française Justine Braisaz-Bouchet, qui s'est imposée malgré ses deux fautes au tir avec 4''4 d'avance sur l'Allemande Franziska Preuss (10/10).

Nadal manque trois balles de match en quarts Nadal n'a pas tenu la distance en quart de finale à Brisbane Image: KEYSTONE/EPA/JONO SEARLE Rafael Nadal n'est pas parvenu à enchaîner un troisième succès à Brisbane L'ex-no 1 mondial, qui renoue avec la compétition après quasiment un an d'absence, s'est incliné au stade des quarts de finale de cet ATP 250 après avoir manqué trois balles de match. L'Espagnol de 37 ans a été battu 5-7 7-6 (8/6) 6-3 par l'Australien Jordan Thompson (ATP 55), après plus de 3h20' d'une lutte acharnée. Il s'est retrouvé une première fois à un point de la victoire dans le dixième jeu du deuxième set, à la relance, avant de mener 6/4 dans un tie-break dont il a perdu les quatre derniers points. Le manque de compétition de Rafael Nadal s'est cependant fortement ressenti dans ces moments cruciaux, où ses choix ne furent pas toujours judicieux. Et le gaucher majorquin n'a comme il pouvait le craindre pas tenu le choc sur le plan physique dans le troisième set, lui qui disputait son troisième match en quatre jours. Malgré cette défaite frustrante, Rafael Nadal saura tirer un bilan positif de sa semaine à Brisbane, où il s'est notamment montré très percutant sur son service. Il sera bien l'adversaire le plus redouté par les 32 têtes de série de l'Open d'Australie (15-28 janvier) lors du tirage au sort de la première levée du Grand Chelem.